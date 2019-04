El Larguero (16/04/2019): Segunda parte

Voz 1991 00:00 Larguero Yago de Vega doce en punto de la noche estamos analizando el empate del Real Madrid en Butarque uno de los temas uno de los nombres propios una vez más Gareth Bale Meana contabas durante Carrusel que estaba enfadado el entorno de Gales

Voz 0231 00:11 sí sorprendidos malestar máximo por el hecho de de cómo está gestionando Zidane la situación de Bale yo no digo que tengan razón o que Bale sea un santo solo digo que hoy no contaban con la suplencia de Bale en cuanto conocía errar en la alineación inmensa comentaba en levantado el teléfono he hablado con ellos no se lo esperaban insistían que Bale no estaba lesionado como luego se ha visto que no estaba lesionado y creen que no es la mejor forma de llevar el tema por parte de Zidane que la relación con el club es buena que la semana pasada en la conversación que mantuvo José Ángel Sánchez con Jonathan Barnett y con todo el equipo de de Stellan agrupa Se habló de manera problema o el de cuál podía ser el futuro de Bale y qué idea tiene el Madrid con Bale pero que Zidane la puesto la cruz y quién no hay una relación de entrenador del Real Madrid con un prestigio enorme y uno de los jugadores le gusten a la gente con más caché de el mundo yo creo que si el Madrid va a malas con Bale o mejor dicho si Zidane va malas con Bale Bale que está encantado de ser como es pues puedo decir que se queda que no tiene ningún problema que lo a Valdebebas a la hora que le dicen sale coge el coche y a vivir entonces yo creo que que por lo menos contar es eso es importante

Voz 0239 01:24 hay malestar máxima entorno de Bale

Voz 0231 01:26 al estar máximo un entorno de Dale por como Zidane está gestionando esto con Bale

Voz 0239 01:30 yo de mayor quiero ser José Ángel Sánchez porque claro es que a lo mejor lo que le tiene que decir el director general del Real Madrid esto va de negocio también es evidente que alguien en el club tiene que hacer de poli bueno y seguramente sea el papel que le ha tocado José Ángel Sánchez pero yo sí soy Zidane y escucho que que

Voz 1 01:48 los representantes del jugador están mosqueados conmigo pero que se llevaba muy bien con José Ángel Sánchez porque me dice tranquilo que aquí no pasa nada a lo mejor lo que tiene que hacer Zidanes e irá José Ángel Sánchez de decirle oye mira has visto cómo entrenar he visto cómo ha jugado has visto las veces que ha protestado

Voz 0239 02:03 has visto lo que ha hecho esta temporada quiero decir que Zidane no le pone la cruza Gareth Bale porque considere que Bale no su futbolista apto para el Real Madrid porque os recuerdo que cuando Isco estaba muy bien el Real Madrid Zidane digo muy bien de forma Zidane llegó de entrenador los tres de arriba eran intocables para Zidane para que Zidane quitara del once titular a Gareth Bale tuvieron que pasar dos años muchas muchas muchas lagunas y lesiones en el desgraciadamente las lesiones en el rendimiento del futbolista y ahora que me venga miel representante me ganó es que yo con el club con José Ángel Sánchez que yo quiero ser del como como el de mayor saber inglés irresponsabilidad la justita me como maravilloso con José Ángel Sánchez que es el que tiene que pagar la pasta porque quiere hacer negocio el marrón se lo come el entrenador no es que esto es un marrón del club que dijeron que el futbolista iba a ser la bandera cuando se fuera Cristiano Ronaldo y no saque

Voz 0231 02:55 creo pero yo interpreto Romero interpreto repito esto ya no es información es mi interpretación que en esa conversación entre los agentes de Bailey el club quedó claro que Bale tiene que salir que elevan a buscar una salida buena para él y buena para el club y que como esa conversación quedó más o menos zanjada a Bale que es una estrella como cualquier estrellón del fútbol le gustaría que eso

Voz 0239 03:18 senador no lo no hablar con él no Bale no es un es un entre John no no son en un esto yo no eso se cree el representante del futbolista bueno o es un buen futbolista de mercado pero él no es un estrellón del fútbol pues Amir

Voz 0231 03:31 vender como un extremo derecho otra cosa

Voz 0239 03:34 en toda la parte del negocio pero si ahora estamos diciendo que Bale es un estrellón del fútbol estamos engañar

Voz 2 03:39 Ángel por ejemplo hoy cuando ha habido un momento que luego al final no es nuevo porque los tiros pero hoy cuando a ha nombrado

Voz 0231 03:44 la misma frase a Bale ya Lucas Vázquez

Voz 0239 03:47 es que eso a Bale le abren las carnes o sea que el entrenador me compare con Lucas Vázquez a él se abren yo creo que es esta temporada esta temporada se tendrían que abrirlas Carles a Lucas Vázquez que ha tenido mejor rendimiento seguramente mayor profesionalidad que Gareth Bale es que sea es que es que llevarte bien en los despachos con el estrellón está muy bien pero que al final esto que tengo aquí delante que estoy en la cabina que es el verde en lo que coloca cada uno en su sitio y Zidane ha dicho en rueda de prensa que no tiene finiquitado eso es evidente pero Zidane ha dicho en rueda de prensa que Bale ha jugado bastantes desde que ha venido como interés del Real Madrid y es verdad lo que pasa que chico de donde no hay el entiende que ya no se puede sacar pero que meta en la misma frase a Luca os que Bale se queje de un agravio comparativo o que tuvo te puede proponer a que Abel porque es una sensación tuya que se puede quejar de un agravio comparativo con cualquiera de los compañeros del flanco de ataque cuando él precisamente él tiene mucho que callar yo creo que lo que le debería decir sus representantes tio es que no has Curro nada es que no has espabilado ya que no has aparecido es que has perdido la oportunidad de ser el líder del Real Madrid la perdido tú

Voz 1991 04:53 donde a mí me pone nervios cuando un juzgado

Voz 0396 04:56 por no responde con el rendimiento es el exige su salario y que además el club no cumple los objetivos ninguno de los objetivos con los que inicia la temporada que alguien de su entorno él mismo vengan con Canaletas y a quejarse a mí eso me pone de los nervios pero

Voz 0239 05:16 que Cañete es que estamos hablando de un tipo de un tipo que el año más a marcó un golazo la final de la Champions que celebrando con la Champions presente estaba diciendo que si seguía Zidane Zidane que es el escudo o parte del escudo del Madrid que se tiraba porque no jugaba sólo estaba diciendo Bale y estamos hablando de que ya con Ancelotti y que no lo dijo cuando era entraron el Real Madrid porque oye una cosa ser valiente y otra temerario pero que está escrito en un libro que Ancelotti y que lo mantuvo contra viento y marea en el equipo titular siendo injusto con el resto de los compañeros dijo que el preso eh Barnett el tal Barnett había llamado al presidente lo oye que quiere jugar de delantero centro y estaba Cristiano Ronaldo les saliente de acuerdo pero mira estamos en una temporada donde habéis ha otorgado When todos los no

Voz 0396 06:03 ves a principio de temporada porque era la única solución que había o la poca solución que había o una de las pocas soluciones que había para suplir a Cristiano Ronaldo SL había dado a nivel mediático a nivel interno todos los digamos todos los honores para que digas bueno chico hay tienes demuestra porque oye pues eres el futbolista aquí en donde de nos abrazamos en las esperanzas para conseguir este año los objetivos del club no ha conseguido ningún objetivo en el club no se ha conseguido ni siquiera que justifique su salario no que ejerza de líder el que tire de los demás sea un espejo donde mirarse no sea no sean no es no no es tras estas no ha dado pero es que tampoco ha dado lo que es el la base la base imponible la baja digamos tampoco ha dado lo mínimo que llegue ahora no mira es que decidan le trata no mira mira miran perdone sea lo siento

Voz 0239 06:55 de no tengo tiempo para tender de macho yo creo que para ser un líder Gareth Bale

Voz 3 07:01 el líder digo no Cristiano o no Messi que son futbolistas que todos los días en todos los partidos en todos los campos en todas las competiciones e dan el do de pecho creo que Gareth Bale ha mirado siempre calendario ha buscado el día X el partido señalado para hacer su buen partido y eso no no vale yo y luego luego tras digo vaya yo creo te lo contaremos

Voz 0396 07:22 para buscar que el líder busca el rendimiento individual el lugar del rendimiento colectivo arrastrar a todos hacia la profesionalidad y el trabajo y la consigo

Voz 4 07:31 luciendo Gmail ha buscado sus con perdón

Voz 0239 07:34 ha partido este venga me voy a luz y tú algo

Voz 2 07:36 tiene amigos que tiene

Voz 0239 07:39 el delito si eso es un vestuario claro no eso es saber qué muerte venimos contando viene contando Meana y es verdad desde el principio una temporada que la gente más veterana de esa es tu área decía bueno dejar tranquilo a este que no estamos sobrados de calidad sólo ve cualquiera pero pero intentar vender que yo creo que lo que hace lo que mediáticamente lo que se intenta o por lo menos yo intentaba trasladar lo que te dicen desde el club yo creo que desde el club se ha intentado desde el principio de temporada que este tipo cogió la bandera el nuevo ya algunos el bombo pero en El Vestuario sea cualquiera que no se metiera en El Vestuario que se quedara a cien metros del Vestuario cualquiera que escuchara a alguien de dentro de ese vestuario no te digo ya líder a alguien dentro de ese vestuario todos eran conscientes de que era materialmente imposible que Bale pudiera ser líder de un grupo que no lo ve con cualidades para ser un líder porque no las tiene

Voz 0458 08:33 además de es es que es literalmente el anti líder sea tú no tú no puedes

Voz 0239 08:38 confiar nada a un tipo que cuando acaba

Voz 0458 08:40 el partido sin saludar ni tan siquiera estrechar la mano en un gesto deportividad bueno

Voz 1991 08:46 Leal si efectivamente es que eso

Voz 0458 08:49 luego Zidane evidentemente no es dudoso con el asunto Bale porque llegó a declaran en su primera época que si está bien fíjate qué

Voz 0239 08:55 Torres BBC iba a Najwa

Voz 0458 08:58 por siempre lo puso casi por imperativo legal así que mucho ha tenido que liar las últimas también entrenamientos para que ni tan siquiera se ganen la dignidad de jugar los últimos partidos

Voz 0239 09:06 antes de salir de Madrid le queda alguien algo que decir sobre el tema Weil sobre Real Madrid Kaká pues estamos haciendo largo nosotros

Voz 2 09:15 la jornada bueno análisis temporada

Voz 0239 09:18 me quedo hasta cuando queráis pero la temporada que termina hasta aquí

Voz 1991 09:21 mes y medio de queda de competición al Real Madrid es decir seis partidos para terminar con esta desastrosa temporada tiene mucho trabajo por delante Zidane sobretodo porque creo que lo que se ha encontrado es bastante menos de lo que él esperaba iba a tener que enchufar va a tener que enchufar a ciertos jugadores si quiere contar con ellos de cara a la próxima temporada pero desde luego cambios va a haber muchos en el Real Madrid lo que haremos también es Si eh les sale a cuenta al Real Madrid porque veremos quién te paga cien kilos por Gareth Bale tiene mercado en Inglaterra por supuesto pero hay que ponerlos encima de la mesa veremos veremos qué es lo que pasa Herráez Meana Ana Romero Cañizares Dani mil gracias un abrazo

Voz 9 11:14 mañana juega el Barça partido vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones recibe al Manchester United en el Camp Nou tiene que defender el cero uno de la ida Adriá Albets que

Voz 1991 11:24 muy buenas hola Yago qué tal buenas noches

Voz 10 11:27 cómo están los de Valverde pues con muchas ganas la verdad con mucha ilusión por dar un paso más en el gran objetivo de la temporada y por romper esta barrera

Voz 0017 11:37 los cuartos de final después de tres años consecutivos cayendo en esta fase de la Champions lo comentabas en la presentación en la convocatoria están todos los cracks llegan descansados Messi Suárez Piqué Busquets todos los que no jugaron en Huesca han recibido también era alta Rakitic Sergi Roberto Isaac han quedado fuera Boat en Murillo hito divo mañana es día grande día de once de gala es posible que Valverde repita el once de Old Trafford dejando en el banquillo como revulsivo también Arturo Vidal porque ha insistido varias veces Valverde hoy en que hay que tener mucho cuidado con el Manchester en los minutos finales le ganaron a la Juve en Turín y al París Saint Germain en París con goles en el tramo final del partido así que mañana deben estar atentos en el último minuto del encuentro lo dice Ballmer

Voz 0588 12:23 ver será importante los que empiecen desde luego te también será importante de los que terminen el partido porque al final el Manchester en los últimos minutos tiene tiene algo especial de Chauvin una copa agrupa aquí en apenas dos minutos así que todos que pensar en todo lo que más temo de ellos es el espíritu que tienen la potencia de sus jugadores la velocidad y sobre todo pues un poco como equipo equipo que han hecho por lo que son por la historia que tiene detrás de sí porque bueno porque es virus se ve en el campo y supongo que será también mañana

Voz 0017 12:52 ha dicho Valverde que no van a especular con este resultado de la ida con el cero uno cosechado en Manchester que es muy importante no encajar pero que el gran objetivo al final es ganar el partido está convencido el entrenador del Barça de que mañana la gente les va a empujar para conseguir pasar a semis ya ha reconocido que el vestuario está con muchísima ilusión para pasar a la siguiente fase después de no conseguirlo desde dos mil quince hay ilusión no miedo ante este muro de cuartos de final que se le atraganta al Barça como decimos desde hace tres años escuchamos a Valverde

Voz 0588 13:25 no hay ningún temor que hay es una ilusión tremenda en final estamos aquí dispuestos a intentar pasar reconociendo que tenemos un gran rival enfrente que es un gran equipo y tenemos un gran premio que es pasar a semifinales y lo que tenemos es ilusión por hacerlo yo creo que en Liga cereales todo el todos los

Voz 1991 13:44 el Barça no les gusta utilizar la palabra temor de hecho en la voz anterior el dice el ex temo digo no le respeto mejor dicho esa no quieren utilizar la palabra temor evidentemente en esta eliminatoria el favorito es el el Barça y el que más tiene que ser el United que además viene con el resultado que viene en contra de de Old Trafford he hablado también Bartomeu no ya hablado sobre Guardiola

Voz 0017 14:04 sí la verdad es que me ha llamado bastante la atención una frase el presidente del Barça sobre Pep Guardiola que yo hasta ahora sinceramente Yago no le había oído o por lo menos con esta contundencia lo ha dicho en El Rondo de Televisión Española de Cataluña el presidente del Barça que cree que Guardiola sería la mejor opción para liderar la construcción del Barça post Messi

Voz 11 14:26 yo Guardiolas subidito porque Guardiola lo he dicho a veces con gente que lo conoce él tendría que volver al Barça el ya que Leo se retire el fútbol y que volviera para hacer un proyecto sin Leo Messi Si el Barça pensará que Pepe entrenador adecuado lo llamaríamos

Voz 0017 14:40 el ya no estará en el club Bartomeu porque bueno en principio Messi jugará más allá de dos mil veintiuno que es cuando acaba el mandato del actual presidente del Barça veremos quién es el próximo presidente del Fútbol Club Barcelona pero me llama la atención es llamativo que Bartomeu diga públicamente que Guardiola debería liderar este Barça Messi

Voz 1991 15:01 va a haber no el

Voz 0017 15:04 sí sí estará lleno a reventar el Camp Nou seguramente una de las mejores entradas de la temporada para este partidazo y la gente con con ganas de apoyar al equipo para que eh siga pues eso pasar de una vez por todas a semifinales de la Champions y para que siga este camino que marcó Messi al inicio de temporada hacía la final de Madrid para conseguir esta copa tan linda hay deseada que dijo el argentino

Voz 1991 15:26 gracias Albets esta mañana un abrazo hasta hablamos también del United de los diablos rojos anti Valle qué tal muy buenas qué tal

Voz 0239 15:31 la Yago muy buenas ahora escuchamos a Solskjaer el

Voz 1991 15:34 entrenador de del conjunto inglés pero estás con protagonista no

Voz 12 15:38 sí protagonista de lujo diría yo porque es miembro del cuerpo técnico del Manchester United uno de los hombres que está en la sombra por decirlo así de uno de los mejores porteros del mundo que es David De Gea es Emilio Álvarez entrenador de porteros del Manchester United que ya te en sintonía

Voz 0396 15:56 Adelardo o la Emilio qué tal buenas noches

Voz 4 15:59 hola buenas noches te agradezco es que a las doce

Voz 1991 16:01 a sabiendas en directo en el larguero y todo bien no el recibimiento en Barcelona el viaje todo tranquilo no

Voz 4 16:08 sí sí todo tranquilo todo bien la verdad es que no es un viaje cómodo bien todo bien estamos tranquilos si preparados para para el partido

Voz 1484 16:16 los jugadores estaban durmiendo ya no y bueno las habitaciones pilló cariño con horario inglés te empiezas a Cristo

Voz 4 16:25 a partir de las diez de la noche todo resulta resulta un poco más más tarde pero no no estaba estaba todo bien

Voz 1991 16:31 vale no ha quedado allí ahora son las once y dieciséis minutos en la cama a las diez no como quien dice

Voz 4 16:36 o es Wang este en serio sí sí sí la vida allí esto todo va mucho mucho más rápido

Voz 0318 16:42 es que esto comer a las siete de la tarde también se acostumbra nueva este tipo claro

Voz 1484 16:45 mira te acostumbras a todo hay que acoger bueno

Voz 1991 16:49 qué tal la toma contacto con el Camp Nou todo bien ningún incidente

Voz 4 16:53 ningún incidente como siempre muy bien el terreno juego está perfecto perfecto que es un estadio muy bonito estadio con historia un estallido de un gran club y por lo tanto un partido que que es espero que sea bonito de ver y que que al final ah bueno y positivo para nosotros también es un clase cazo no

Voz 1991 17:13 me acabo el fútbol europeo el Barça Manchester United dos equipos que saben lo que es ganar esta competición es una eliminatoria de esas para para disfrutar sabiendo la dificultad evidentemente

Voz 4 17:23 sí es muy difícil cualquier partido de Champions la Champions esa competición completamente diferente porque te lleva a un estado o emocional y que está en otra dimensión por la responsabilidad que supone y a pesar de que son jugadores la mayoría todos muy avezados ciencia pero no deja de ser siempre un se percibe en el en el Vestuario se perciben en la previa del partido hay algo especial en el en el ambiente hay IS especie S algo especial lo que hace es hacernos a todos más responsables de tener más responsabilidad sobre sobre el partido lo que significa poder podría ser pasar esta eliminatoria

Voz 1991 18:03 en qué momento estáis además el fin de semana contra de de ganar dos uno con doblete de Pogba cómo estáis como llegáis

Voz 4 18:10 llegamos bien tirados muy bien sobre todo porque lo más importante también saber independizar un poco saber que que la Champions es una competición diferente nosotros en la Champions en el recorrido ha sido ha sido diferente y obviamente el el lo que supuso para los otros mirara a un club como el París Saint Germaine ir esas circunstancias en las que las circunstancias en los en las que lo hicimos pues es un refuerzo que los a los da seguridad nos da confianza nos da cierto confort pero somos conscientes que el Barcelona es un equipo de altísimo nivel con jugadores de altísimo nivel y bordado este partido va a ser completamente diferente

Voz 1991 18:47 es hasta la fecha imagino el partido más importante de la temporada sin duda alguna si eso se transmite o no de falta decírselo a los jugadores

Voz 1484 18:56 no no jugar esa que decirle que no lo es Carles no sé yo siempre trabajo a veces te van a salir relajado si la leíamos entonces dime qué hacemos

Voz 0318 19:08 bueno no eso es complicado esos trabajo de de psicólogo trabajo el psicológico se tiene que hacer con los jugador que a veces es mucho más importante a estas alturas de la temporada que el físico o no

Voz 4 19:17 sí sí creme bueno cada uno entendemos la la profesión de una manera Hay dentro de nuestro sistema de trabajo de la metodología de de nuestra propia o carisma tenemos nuestra nuestra manera de trabajar pero yo para mí por ejemplo desde el punto de vista del del portero de un vestuario no hay duda que la el factor psicológico y emocional es el más importante porque el talento ya está en estos clubes los grandes clubes el talento ya está tú ya tienes jugadores con con muchísimo talento tienes que hacer es darles proporcionarle los medios para que que pueda ser capaces de sacar todo ese talento ponerlas servicio de del club déjame que te pregunte

Voz 1991 19:58 por eso precisamente que me viene a la cabeza el hecho de en este tipo de partidos en este tipo de situaciones quién es el jugador que se pone serio que da la charla el que motiva el resto todo lo contrario quién es el jugador que intenta soltar que intenta bromear un poco más sea quiero decir los dos contrastes

Voz 1484 20:15 estás pidiendo secretos de vestuario nombre dice la actitud

Voz 4 20:20 a la actitud bueno Paul Paul es un jugador que le gusta le gusta hablar más inquieto más dinámico en el vestuario le gusta hablar arena activo a hablar en alto luego la mayoría de los jugadores suelen estar más tranquilos también Ashley Young al final la los capitanes del equipo David también ex capitán por lo tanto tiene tiene más ese rol a pesar de que el lo hace de otra manera con más de indio igual es bueno cada jugador Se se meten en el partido de una manera diferente como viene estás diciendo hay súper diverso eh bueno pues hay que respetar a cada uno la preparación previa al partido

Voz 1991 21:01 la tensión es como el miedo es muy libre cada uno lo vive de una forma completamente diferente es un ay ay no sé si un sentimiento de exigencia Emilio por porque lleva ocho años el United sin meterse en unas semifinales de una Liga de Campeones y un club tan histórico tan importante a lo mejor no se puede permitir estar tan tan alejado de de de de poder disputar una final de de este tipo

Voz 4 21:25 sí realmente es un es un dato que que está ahí que no se puede que no se puede negar los grandes clubes a finales están obligados debería de estar obligados a obtener resultados Los resultados deportivos sin duda alguna la Champions es la competición más importante por lo tanto podrá alcanzar una semifinal sería es como si aparte de éxito llevan tiempo sin hacerlo pero bueno pues al final por muchos motivos porque al final cuando hablas de ese de ese de que no has podido conseguir unas semifinales de Champions es por muchos motivos por motivos de estructuras por motivo de de factor que no ha podido también tiene suerte en algún en algún una fase de la de la clasificación hay muchos metió muchos factores pero sin duda es nosotros somos conscientes de de esa responsabilidad pero sí que te digo que cuando juegas este dio perdemos tampoco estas pensando en jugadores ni nosotros el cuerpo técnico tenemos en nuestro detrás un sentimiento de vuelos que llevamos ocho años y somos conscientes que tenemos que hacerlo es decir lo tienes que hacer porque él es el United porque estás obligado a dar a ganar siempre qué daría igual que fuese que pasan dos no quiero espacio exacto es decir aunque fuesen dos no no no te quitaría no te eximía de responsabilidad hay y al final lo lo más importante es que que eso lo tenemos en la cabeza y somos conscientes de eso hoy iba a a intentara hacer un buen partido y pasar la eliminatoria

Voz 1991 22:49 la asumía is al inicio de la eliminatoria que el Barça era el favorito para para pasar esta eliminatoria más teniendo en cuenta después del cero uno en Old Trafford pero claro también querer no quiero decir habéis ganado este año en campos como como París o como Turín eh que que el susto puede estar ahí es decir que había ganado en campos muy importantes que esto no está finiquitado ni mucho menos

Voz 4 23:11 claro no no está obviamente hablar de favoritos yo es que siempre cuando hablamos de favoritos en los partidos porque cada partido se llega a los equipos llegan de manera muy diferente hay muchos factores a tener en cuenta obviamente del Barcelona por la los recientes resultados en su camino en la Champions obviamente como hubiéramos dicho antes nosotros llevamos tiempo más años sin poder llegar alcanzó una semifinal pues a priori obviamente sí que podemos decir que que son los favoritos pero no es como como he mencionado antes este tipo de de situaciones no no las manejamos no ni siquiera están no existen en el en el ambiente del vestuario ni en los propios jugadores partido de mucho respeto al rival y a sus jugadores miedo ninguno hemos sido capaces de ganar a a rivales igual de importante es que el Barcelona Hay pasar por situaciones difíciles que por lo tanto significa hay dice que somos capaces de ganar a cualquier equipo

Voz 1991 24:11 se trabaja de forma diferente cuando uno se va a enfrentar a un equipo donde tiene el mejor del mundo a Leo Messi y además tú qué trabajas directamente con David David De Gea no sé si hace algo diferente au muchas veces rezar bueno se puede decir que no te Galiano

Voz 4 24:26 bueno se alguna cosa diferente así tampoco tampoco mentiría si digo que hacemos una súper preparación especial a mayo ya trabajado la Liga española muchos años muchas temporadas y también con había hizo y antes con otros porteros sino no te niego que haya alguna particularidad de Leo la que intentas al final ofrecer herramientas hidratos al portero que le puedan ayudar pero todos sabemos que que aunque estudios mucho a Leo au o tengas herramientas y las herramientas sean buenas hay cosas que son el talento está siempre por encima de de cualquier cosa

Voz 1991 25:04 bueno David le conoce bien no ha coincidido con el que se ha enfrentado muchas veces con él no se le has dicho algo ha trabajado algo directamente con con De Gea o no

Voz 4 25:14 si algún trabajo que es más específico una más indudable que obviamente no te puedo decir

Voz 1484 25:18 no tampoco te iba a preguntar ahí sí porque ella no se imagina

Voz 4 25:25 hombre pero pero si hay alguna cosa que se hace de manera diferente a algunos añadidos a lo que sería un partido normal o con con un jugador como León frente previamente tampoco es algo que haya sido lo principal porque al final como yo siempre digo todo el trabajo lo ves haciendo durante todo el año y un trabajo de base es un trabajo que es continuo que es persistente lluvia fina ahí donde está la la base del éxito de rendimiento de de un jugador lo demás al final sólo luego detalles particularidades como te he dicho antes la la parte emocional que es la más la más importante

Voz 1991 26:05 y cómo está DGA me refiero a la emotiva o le incomoda jugar en España

Voz 4 26:11 el emotiva muchísimo primero que la escándalos encanta porque venimos si la temperatura el clima el idioma

Voz 1484 26:16 a la comida tanto echamos de menos

Voz 4 26:20 volver a tu país para para trabajar aunque sea para dos días para es decir siempre Nos nos reconforta por lo tanto no hay no hay ningún problema en ello todo lo contrario después a la hora de jugar en contra el rival que sea y contra cualquier equipo español pero un un orgullo y un reconocimiento por lo tanto súper contento igual que los españoles que estamos aquí como Ander no ha podido venir porque porque está lesionado pero igual que que Juan Mata que cada vez que venimos a España pues oye en los premios los problemas muy contentas Nos encanta jugar contra equipos españoles

Voz 1991 26:56 pero miles de voy quiero decir él en más de una vez ha mostrado jugando con la selección que no siente el apoyo como que aquí se le critica demasiado que que se les respeta más como portero en en Inglaterra que es donde está desarrollando el grueso de su carrera deportiva él él no sé si tiene la sensación de que cada vez que vine a España o con España tiene que pasar un examen a ojos de todo el mundo

Voz 4 27:16 no no lo tiene esa sensación de quién bien a David sabe que les me dices cuál es su mayor capacidad la capacidad de abstracción sobre cualquier situación de depresión lo o incómoda Él es muy fuerte mentalmente yo tuve la suerte de poder participar con vosotros en el Mundial con Manu y hablar sobre esto no me quiero repetir pero al final como bien dije en su momento hay un desarraigo con con David porque no juega en la Liga española es tan sencillo como eso es es que es tan sencillo como eso porque cuando tú eres un seguidor de un equipo de la Liga española de España al final tú siempre te identificas tienes un una sensación de confort de cariño para por ejemplo con tu jugador tu portero dieron apoyo equipo no vamos a hay un apoyo exacto pero quiénes de David De Gea pues de David De Gea es o es un seguidor de de muy seguidor del Atlético de Madrid que es donde David estuvo y salió o eres muy seguidor de mira mira acordó a hogares o eres hombre muy seguidor del United au sino no es ese ese feeling ese esa sensación de entonces hay un desarraigo emocional y esa es una de las de las de las raíces de dónde viene quizá no no esa figura de David como un portero que quería ser más querido porque al final no no digo por David para mí cualquier jugador que viste la camiseta de la selección nacional debe ser querido debe ser tratado de manera respetuosa porque al final está defendiendo los colores de de nuestra selección de nuestra nación

Voz 1991 29:01 eh creo que te entiendo en el sentido de que es también un poco el sentimiento de pertenencia no es de Actub claro tú cuando estás en un jugador de la selección y además es de tu equipo es como algo especial que incluso hasta te cuesta darle palos cuando no estaba bien no quiero decir entonces como De Gea no pertenece digamos a lo que tenemos cercano a veces piensa que ese apoyo que a lo mejor se de otros jugadores a él no se le brinda por ese sentimiento de pertenencia que no se tiene teniendo cuenta que está en Manchester no

Voz 4 29:25 exacto sí se lo has definido bien yo lo dije obviamente es mi opinión y respeto cualquier tipo opinión pero obviamente yo creo que ese es un argumento que es realmente válido porque al final es probablemente eso es lo que lo que se produce entonces y luego porque fuese David digo si fuese por otro por otro jugador otro portero que juega en una en una liga diferente sería también sería sería también difícil lo debería serlo porque deberíamos de incluso yo creo que todos los jugadores que juegan en en españoles que juegan en ligas extranjeras es a quién deberíamos lo mejor de de de dar más apoyo también tener más seguimiento porque al final juegan en la Liga española el seguimiento apoyo en la televisión estaba mucho más más cercano lo lo puedes ver en el día a día me quedan dos nada más

Voz 1991 30:11 para terminar de verdad un kilo de la primeras Courtois te ha sorprendido la llegada Real Madrid ahora que parece que Zidane cuenta de nuevo con Keylor la situación complicada se ha pagado un dinero bastante importante porel quiero decir no para parecía que llegaba para el titular y no ha terminado asentar del del todo igual tampoco escaldado el nivel no que que se esperaba como has visto a Courtois este año en el Real Madrid que podido ver

Voz 4 30:35 sí bueno yo veo casi mucho fútbol que es que mi profesión obviamente lo que esto deja claro es qué difícil es ser portero qué difícil es defender la portería de de los grandes clubes en Europa es difícil les exige mucha responsabilidad exige también tener acertar en los momentos como digo bien te he dicho propiamente no puedo entrar en enjuiciar a a otros porteros de otros equipos puesto que estando yo en un equipo como entrenador porteros en activo ahora mismo con un equipo no no no no me compete sí que es verdad que es una situación que que a lo mejor no era la la la prevista debía otra cosa preveíamos otra otra situación desde fuera y al final lo que te dice es que en fútbol todo lo que parece que va a pasar muchas veces no pasa esto lo ha dejado claro

Voz 1991 31:29 a dos minutos para David escote tengo preguntar por la salida de Mourinho la llegada de Solskjaer sea liberado la plantilla el United con la salida de Mourinho

Voz 4 31:39 deberíamos de definir qué significa liberado liberación al final Mourinho es uno de los mejores centrales del mundo he te puede caer bien lo peor pero al final los entrenadores se les mide por los por los resultados por los por los títulos que ha ganado tantos títulos en tantas Ligas significa que que ha hecho las cosas muy bien en muchos sitios por lo tanto es así después ha habido un cambio y un cambio de dirección en la que son completamente diferentes sí ha habido una inercia una dinámica diferente pero yo siempre me gustaría aclara que no siempre yo creo que no deberíamos de personalizar es la figura de un mánager en la que la que todo recae sobre él sí porque al final estas estructuras de estos clubes han grandes somos muchas muchas muchas son a las que estamos trabajando por lo tanto hay muchísimos más factores hay muchos factores que influyen influyentes en la en la marcha un equipo no sólo la la la del entrenador

Voz 1991 32:39 pues Emilio Álvarez te agradezco que has estado esta noche en El Larguero en la previa de este partido de vuelta de cuartos de final importante para el Barça y para el Manchester suerte que haya suerte en el partido de mañana en el resto de la temporada vale

Voz 4 32:50 muchísimas gracias un abrazo a todos abrazos gracias Emilio