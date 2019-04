Onana: "No tenemos nada que perder pero tampoco vamos a regalar nada"

Voz 1991 00:00 las doce y treinta y siete minutos estamos en comunicación con un autobús que va ahora mismo desde el estadio de la Juventus de Turín al aeropuerto Andreu un qué tal buenas noches momentos muchísimas felicidades en esta clasificación

Voz 1 00:17 muchas veces como lo habéis vivido hemos escuchado

Voz 1991 00:21 un sonido que colgaba la la web del del Ajax el el la cuenta de Instagram la cuenta de Twitter cómo ha sido esa celebración el Vestuario después de metro se semifinales

Voz 2 00:32 no es que me voy muy contento de haber conseguido lo que he conseguido Si bueno incluso me recuerda voz nuevo caro buenos que creía que con muy buenas noches

Voz 1991 00:53 André me imagino que sois conscientes de que estáis haciendo una temporada histórica no sabéis cargado en cuartos a la Juve os habéis cargado en octavos al Real Madrid y ahora con pleno derecho a luchar en semifinales para meteros en en una final europea

Voz 2 01:07 se lo que es no me voy contento pero el equipo lucrativos pero quedan muchísimos partidos por un porvenir buena vamos peleando en las tres plataformas aunque es Black que cae algo que que me va

Voz 3 01:30 para

Voz 2 01:31 para él pues Toreno que me estoy sobre André

Voz 1991 01:37 los que saben de esto de fútbol comparan a a esta generación a este equipo con aquel del noventa y cinco que hice historia con esa Champions que el Ajax no llegaba como favorito me imagino que es lo comenta no allí en Amsterdam

Voz 2 01:53 bueno eso lo llamábamos porque hay

Voz 4 01:56 no

Voz 2 02:01 lo escucho bastante terreno juego y eso es sobre nosotros intentamos que hubiera su partido a partido y si Ling Ling que muchas como ésta

Voz 1991 02:19 André os hace más peligrosos el hecho de jugar sin presión el el haber cumplido el haber llegado ya hasta unas semifinales esos hace jugar más liberados

Voz 2 02:30 a que sí se lo he dicho en los primeros porque nosotros muy lejos no sí sí tuve donde hemos empezado a podría ser el de julio pasado sabes si son muchísimos partidos que vamos cuando ya

Voz 5 02:52 sí bueno nosotros

Voz 2 02:55 porque soy de cadenas y medios algo grande pero ya que estamos aquí Dench uno por la bueno para encarar no vamos a estar recuérdese PR sí pero a menor falte lo hemos entrenado como Motauros en compra o contra matriz en eso es un tema ninguna presión

Voz 1991 03:15 estás ahora jugando en la portería del Ajax estuviste cinco años en la cantera del Barça te gustaría una final contra el Barça

Voz 2 03:23 bueno se verdad que tiene un papel de Antón porque nos queda muchísimo no nosotros tenemos que quiera

Voz 5 03:35 partido entre el sí sí sí

Voz 1 03:39 etc pero no hay mal son dos bajas muy complicados nosotros vamos Plácido

Voz 2 03:46 partido por una le tú la última si yo

Voz 1 03:48 yo te quería preguntar Andrei si sientes más orgullo por los resultados el como los estáis consiguiendo quiero decir siendo siendo como

Voz 2 04:00 la cola muy bueno como lo que pues es algo maravilloso disco no nos va mal colombiano informó que las lluvias lo que ha hecho por asistencias del club estamos Te7 quieren el balón Areba entendáis recuperan a los y lo estamos viendo estos partidos la que estamos

Voz 1 04:28 muy nervioso y lo que estamos haciendo ya que estamos Yago E os he dicho de Liz te aquí tipo va ya que estamos a ver si cuela

Voz 4 04:36 sí

Voz 2 04:41 eso es cierto pero lo que sí supongo que sí

Voz 6 04:47 las porque todo doctor o que será entonces cuando se nada es de la gente supiese estampado en el ibas a decir aquí

Voz 2 04:59 sí yo creo que lo que le él no se lo tiene que preguntar a él que yo encantado

Voz 1 05:08 pues nada pasa nos lo preguntamos que es broma hombre que es lo más enhorabuena por

Voz 1991 05:18 esta clasificación para semifinales disfrútalo de verdad porque es histórico lo que estáis hacia