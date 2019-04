Daimiel: "Me gusta que haya sorpresas y creo que la NBA ha exagerado la tendencia de lo imprevisible en estos tres días"

Voz 2 00:00 sintonía de basket para hablar de los play

Voz 1991 00:06 de la NBA y también de la Euroliga Antoni Daimiel qué tal

Voz 3 00:09 muy buenas buenas noches Yago vaya por delante que te pido disculpas Lagunair diecisiete no vamos a tener el tiempo que nos gustaría pero pero bueno tenemos muchas semana muchos sólo por eso te digo

Voz 1991 00:19 Kevin Fernández buenas noches

Voz 1264 00:21 hola Yago Antonio buenas noches ha iniciado Baskonia

Voz 1991 00:24 estos enfrentamientos de cuartos de final agridulce

Voz 1264 00:27 no sí con claridad por veintiséis puntos noventa y cuatro A68 primera parte muy igualada pero en seis minutos nada más arrancar el tercer cuarto una tormenta perfecta en ataque del checa que ha metido veintidós puntos en seis minutos todo dirigido por el Chacho Sergio Rodríguez que ha hecho un partidazo diecinueve puntos cuatro asistencias veintinueve de valoración en él sólo ha dirigido la victoria del equipo moscovita a partir de ahí el Baskonia sea desconectado ya ha empezado a ahorrar energía pensando en el segundo partido y es lo que tiene que hacer primero mejorar en el aspecto del lanzamiento exterior hoy no ha tenido el día estar concentrados los cuarenta minutos porque queda demostrado que el CSKA en un momento de perfección y de inspiración te rompe el partido pero sobre todo no podemos decir Yago que sea decisivo pero sí que condiciona de alguna manera el diferente rasero arbitral con los contactos TDI dos datos muy rápidos al Baskonia el han pitado diez faltas más el dato de los lanzamientos en tiros libres veintiocho veces ha tirado tiros libres el cheque diez únicamente el Baskonia por tanto no es verdad que que sea decisiva pero sí condiciona a la hora de los contactos de las defensas etcétera el diferente rasero con uno y otro equipo pero lo más importante ganaron los rusos por su mayor inspiración en ataque en esos seis minutos como te digo de tormenta perfecta tras el descanso gracias Kevin un abrazo esta mañana abrazo buenas noches Antonio

Voz 1991 01:46 ha el partido y de Baskonia

Voz 0200 01:48 bueno lo ha resumido bien Kevin no ese tercer cuarto siete de diez en triples CSKA fantástico el partido de Sergio Rodríguez si Baskonia bueno pues le ha costado sobre todo en el tiro exterior ha estado muy lejos de esos porcentajes de CSKA le ha costado luego reaccionar ya en la segunda mitad es una eliminatoria muy complicada

Voz 1991 02:06 bueno mañana a las siete Anadolu Efes Barça a las nueve y cuarto el Real Madrid Panatinecos hablamos de la NBA hoy es el cuarto día de playoff qué sensaciones tan dejado estos primeros días

Voz 0200 02:18 pues muy buenas porque a mí me gusta que que haya sorpresas y que sea poco previsible una competición deportiva yo creo que la NBA bueno pues incluso ha exagerado esa tendencia en estos tres primeros días no con cuatro victorias visitantes sobre todo una remontada como la de anoche de los Clippers en cancha Golden Stade pero las derrotas el sábado de Toronto en casa de de Filadelfia en casa contra Brooklyn bueno creo que han empezado muy bien muy interesantes y que todavía hay muchas eliminatorias y bueno con con una incertidumbre tremenda en cuanto a su desenlace esta madrugada a tener

Voz 1991 02:54 hemos a las dos es decir en una hora hay Nono en cuarenta minutos Toronto Raptors Orlando Magic cero uno cómo es este partido este segundo partido

Voz 0200 03:02 bueno pues ahora con urgencia hay obligación Toronto de ganarlo no es verdad que va a tener que hacer un mayor esfuerzo defensivo estuvo muy acertado Orlando en los tiros yo creo que Toronto es mucho mejor equipo y acabará imponiéndose en esta eliminatoria a las tres Denver San Antonio con cero uno para San Antonio esta es una eliminatoria más incierta para mí eh San Antonio tiene experiencia veteranía sobre todo en en su entrenador ponerse cero uno recuperando la ventaja de campo desde el primer día en una eliminatoria largo en tan larga creo que la experiencia puede ser muy beneficiosa para el equipo tejano

Voz 1991 03:36 ya a las cuatro y media la Oklahoma uno cero para Portland

Voz 0200 03:40 depende mucho la eliminatoria del estado físico de Paul George que se le notó que estaba lejos de su mejor nivel por problemas en un hombro falló muchísimos tiros el necesita su equipo que el lance mucho a canasta que sea protagonista pero si no está bien por la han puede acabar por la vía rápida

Voz 1991 03:54 dos datos del Warriors Clippers yo creo lo más interesante lo más preocupante en este caso la lesión de De Marcus Cousins el pívot de los Warriors cómo afecta esto al equipo

Voz 0200 04:05 bueno afecta bastante eh porque ellos habían planificado para contar con un jugador muy importante en el poste había un partido de temporada regular contra Houston donde explotaron muy bien a causa sin si les hizo mucho daño a los Rockets y ahora ese plan se les cae del todo muy sin contar Alcausín yo creo que tienen peor plantilla que el año pasado y es una lástima porque aunque todavía no se ha hablado de la severidad de ese desgarro muscular en el cuádriceps pero yo creo que no va a jugar en lo que queda de temporada ibamos a ver vamos a ver en un futuro

Voz 1991 04:34 te confías en que le puede dar un susto gordo y lo digo porque ahora tiene el jugador los Clippers

Voz 0200 04:39 no no lo creo no lo creo fue un milagro esto de de de anoche de yo me quede a haber la segunda parte media percibe puso el despertador para verlo oí aluciné aluciné porque remontar es un record histórico treinta y un puntos en un partido de playoff es tremendo una Cenicienta se decía que era la eliminatoria más de sus igualada de toda la historia al menos en los últimos treinta años y fijos te uno uno es un equipo muy limitado pero que gusta mucho de deber no muy agresivo este de Clippers jugar muy bien con Lou Williams que su jugador un anotador tremendo

Voz 1991 05:13 anécdota la que contó Doc Rivers el técnico de los Clippers que se le cayeron dos mil dólares en la calle San Franciso quién no va con dos mil pavos en el bolsillo habitualmente y hubo un buen samaritano que se acercó y le devolvió la pasta

Voz 0200 05:25 sí lo contó la rueda de prensa después del partido no sé si se hubiera perdido hubiera contado pero dice que Ivan Dando fue a sacar el móvil es que llevaba dos mil dólares en dos billetes llevaba dos billetes de mil todo ese decayeron y alguien llegó por detrás oye este dinero estudios eludió salió corriendo es dice hombre si no hubiera salido corriendo podría haberle conseguido qué menos que dos entradas para el partido

Voz 4 05:47 hombre tanto como detalle tampoco estaría mal

Voz 0200 05:49 sí es ese Ribes es un entrenador fantástico y ha dicho que su equipo son como cucarachas tú fíjate qué qué comparación dice somos cucarachas porque es muy difícil acabar con nosotros déjame que te haga alguna de los oyentes ellos quedamos

Voz 1991 06:01 sin tiempo mira por ejemplo la dar Nolan dice que piensas de la gente que dice que los Warriors son menos favoritos

Voz 0200 06:08 no no una golondrina no hace verano no perecieron en ese partido hacer cosas mal de ellos no se relajaron no no hicieron una buena segunda mitad es un equipo incómodo Clippers pero para mí siguen siendo los favoritos

Voz 1991 06:20 Pablo J de noventa y uno dice que si ves algún cabeza es Eric cayendo en esta primera ronda

Voz 0200 06:25 pues puede ser por cuestión de probabilidad matemática vamos a decir que sí

Voz 1991 06:29 Massimo siciliano tiene pinta de mafioso

Voz 0200 06:34 voy a contestarle

Voz 1991 06:36 son los play más igualados de los últimos tiempos

Voz 0200 06:39 en el inicio sí que yo recuerde así en las tres primeras jornada así vamos a ver si van enderezando los favoritos las eliminados

Voz 1991 06:45 eres Álvaro comino este tiene más que en las grafias SS dice a ver qué encuentro podrán los Bucks hacer algo para pasar

Voz 5 06:55 a los Borrell para ganar los gorros para saber

Voz 0200 06:57 llegan los Bucks no han empezado muy bien pero es un largo y duro camino el que tienen por la Conferencia Este contra equipos como Toronto Boston Filadelfia

Voz 1991 07:06 bueno me han dicho que te hagan las del final que estás deben ser la las casonas Miguel Alba dice no crees que serías un cacho de entre además pone un caso entrecomillado un cacho de entrenador después de haber estado tantos años viendo baloncesto y en concreto NBA

Voz 0200 07:21 bueno no ahora ya a estas alturas no no sé si hubiera empezado de adolescente fui entrenador un año pero no se me daba mal pero es verdad que te sirve para tener intuición anticipar cosas ver muchos partidos yo creo que no se ver habré visto en estos veintitantos años llevo una cuenta así somera pero no se cuatro mil cinco mil partidos de MBA es si algo algo alguna venta

Voz 1991 07:43 hombre pues sí Carlitos Bona te pregunta sinceros es sincero si le del devuelto los dos mil pavos Rivers

Voz 0200 07:54 pues yo creo que sí porque es un entrenador al que admiro y me cae muy bien yo me hubiera quedado al contrario de de ese buen hombre Kenner

Voz 1991 08:02 senador no te cae bien muchos vale un habría devuelto a uno que no tres que tenga también

Voz 0200 08:09 no no no no hubiera salido corriendo pero sin devolverla

Voz 1991 08:12 ya eso te sacas de las entradas no sé