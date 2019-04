El Larguero: Análisis y protagonistas de la victoria del Barcelona ante el Manchester United (16/04/2019)

Voz 1 00:00 las once y media a las diez y media en Canarias hola a todos

Voz 1991 00:45 el enhorabuena al Fútbol Club Barcelona que se acaba de meter hace unos minutos en las semifinales de la Liga de Campeones después de derrotar al Manchester United hoy el Barça eso sí ha sufrido en los primeros minutos del partido incluso ha habido un larguero de rasposo pero apareció Leo Messi ha parecido lo Messi dejó sentenciada la eliminatoria en tan sólo cuatro minutos el primero en el minuto dieciséis después de hacer un caño uno de los defensores disparo clásico del argentino es la frontal con Rosita al segundo palo no pudo hacer nada De Gea y cuatro minutos más tarde en el minuto veinte el propio Messi en esta ocasión con la derecha y en colaboración con De Gea la colado la bola por debajo del cuerpo hacía el el segundo teniendo en cuenta el cero uno de la ida pues era prácticamente la sentencia la eliminatoria sentencia que ha llegado en el segundo tiempo con el golazo de Coutinho el ha pegado fenomenal con la derecha rosca Alam ángulo derecho prácticamente la escuadra gesto de Coutinho a a la grada un jugador que ha estado cuestionado por su público que ha estado cuestionado por los medios de comunicación del que se esperaba mucho más en este inicio de temporada ha cerrado los ojos ha echado la mano las manos a los oído veremos veremos si da algún tipo de explicaciones para explicar ese gesto ese gesto en el que está tapado y los oídos el Barça que ya sabéis que va a jugar la eliminatoria de semifinales contra el ganador de el partido de mañana o la eliminatoria de mañana que se cierra entre el Liverpool y el Oporto se juegan Portugal en la ida el Liverpool ganó dos cero así que vamos a ver si es capaz el equipo de Casillas de darle la vuelta eliminatoria O'Shea es el Liverpool finalmente el rival del Barcelona en semifinales también se mete en semifinales el Ajax de Amsterdam que ha eliminado a la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo tras el uno uno de la ida el favorito era evidentemente la Juve el conjunto italiano que yo creo que junto a Real Madrid y Barcelona eran los tres equipos más potentes al inicio de la competición pero también hay que decir que la Juventus empezó mucho más fuerte la competición ha ido de más a menos este año lo anotado de Choice adelantado incluso con gol de Cristiano Ronaldo pero al final los goles de Van debe ir de de LIC qué qué pedazo de jugadores como salta entre los defensores de de la Juve un salto limpio sin tocar a ninguno de ellos con la cabeza metido ese uno dos que era definitivo y hace que el Ajax sigue haciendo historia en esta edición de la Liga de campeones porque hay que recordar que ahora en cuartos de final ha cargado la Juve pero en la anterior eliminatoria en octavos de final se cargaba al Real Madrid que era el otro gran fraude favorito con más mérito porque las eliminatoria la ser resuelto en campo contrario que hacerlo en el Santiago Bernabéu y hacerlo en en Turín desde luego lo hace muy poquitos equipos está Juventus ya lo comenté este Ajax mejor dicho ya lo comentaremos luego pero recuerda bastante al del Ajax del noventa y cinco y lo digo por la juventud y el desconocimiento de muchos de sus jugadores si vas hablando de los Overmars Davis los hermanos De Boer Kluivert que hizo el gol en la final el gol el del título eh van der Sar estaba también en ese equipo pues es una generación muy parecida en cuanto a Juventud bueno de hecho en aquel Ajax hay que recordar que estaba que ya venía de vuelta de haber estado con el con el Milán donde se proclamó además con el famoso equipo de Xaki campeón de Europa pues consiguió también este título con el Ajax un Ajax que va a dar mucha guerra en esta Liga de de Campeones así que luego vamos con todo con todo lo que tiene que ver con esta Liga de Campeones y sobre todo estaremos en el Camp Nou abre escuchamos a los protagonistas en nuestro país enfado en el Valencia torna por digamos esa nueva Copa del Rey que ha propuesto el presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales para el director general de el Valencia y la decisión perjudica a clubes como el suyo Mateo Alemán in no puede ser Rubiales a que tome decisiones de forma unilateral sin consultar a los clubes no hay que olvidar que Mateo Alemany es el mismo que no dijo nada cuando Javier Tebas presidente de la Liga decidió de forma unilateral organizar el famoso partido de Miami de hecho llegó a apoyar la medida diciendo que no era un capricho que si queríamos ser la mejor liga del mundo había que tomar medidas de este tipo es decir que a Mateo el alemán In no le gusta las decisiones unilaterales de Rubiales con respecto a la Copa del Rey y la Supercopa de España pero no le importa que Tebas tome decisiones de forma unilateral con respecto al futuro de la Liga española con algunos partidos de la Liga española como fuese partido que finalmente el famoso partido de Miami que finalmente no no se celebró tampoco es casualidad lo digo porque Tebas fue quien se encargó del concurso acreedores del Mallorca en dos mil doce cuando estaba en el conjunto insular Mateo Alemany tampoco hay que sorprenderse de de que Tebas estuviese detrás de un concurso acreedores de uno de los clubes de de nuestro país porque yo diría que el noventa por ciento de los clubes cuando han han entrado en concurso acreedores han tenido detrás a a Javier Tebas además el Betis ha ejercido la opción de compra que tenía a sobre lo Celso por el que ha pagado al París Saint Germaine veintidós millones de euros el argentino firma con el conjunto verdiblanco por tres temporadas más es decir hasta junio de dos mil veintidós en la Euroliga arrancado han arrancado las eliminatorias de cuartos de final el Baskonia ha caído Moscú frente al CSKA nueve cuatro seis ocho hispana mañana turno para los otros dos equipos españoles en la competición en los dos a las siete de la tarde el Barcelona juega en la cancha del Anadolu Efes Real Madrid recibe al Panathinaikos mañana en tenis vuelve Rafa Nadal que ya sabes que se va a medir a otro español en el Master mil de Montecarlo va a ser contra Roberto Bautista así que contado los todo las once y treinta y seis Nos vamos al Camp Nou

sintonía de Champions y no perdemos ni un segundo nos vamos a la zona mixta del Camp Nou nos pide paso Adriá Albets con protagonista hola Adrià qué tal muy buen

Voz 6 07:08 las buenas noches pues escuchamos en directo a la inglesa por esos partidos con un gol ya muchas cosas y hay que defender muy bien para

Voz 1758 07:18 para manejar el partido como lo queremos ahí todo el equipo no sólo dos ex jugador cuatro todo el equipo trabaja muy bien parada para no encajar goles Si hizo claro no da los centrales si el portero también para para defender viario si yo creo que estamos bien en este sentido pero hay que seguir para para los viajeros que viene muchas cosas positivas

Voz 6 07:43 el partido una días también es por ejemplo que ha marcado ha sido creo y una liberación para él se ha notado y también la tiene una celebración un poco extraña no podéis podido hablar con él también cómodo se tapaba los oídos mismo

Voz 1758 07:55 muy importar la celebración lo que me importa es el gol que que ha marcado un golazo hay que tener confianza para meter este tipo de gol sí lo ha probado sobre el campo que tiene huevos tiene confianza y es capaz de de hacer milagros otra exhibición

Voz 1991 08:11 de Messi no sé qué más se puede decir de él porque quiere

Voz 0057 08:15 la Champions y de qué manera

Voz 1758 08:17 bueno casi nada yo creo que hemos dicho todo sobre sobre Leo es el mejor del mundo tiene una calidad increíble maneja bien los tiempos del partido chií cuando quiere cuando tiene un poco de tiempo es el más peligroso del mundo y lo ha demostrado esta noche

Voz 7 08:34 llegaste este verano como el tercer central y te Ascot

Voz 1758 08:37 Salgado como titularísimo

Voz 7 08:39 partidos y en los encuentros grandes junto a Gerard Piqué

Voz 1758 08:43 no sé si hay que preguntar al míster pero estoy contento de jugar este tipo de partido porque son partidos importantes que me hacen crecer más rápido que otros partidos porque el nivel está más arriba hay para mí es un sueño de jugar estos partidos Si O'Hara puedo proseguirá sí

Voz 6 09:02 estaba tres partidos de poder ganar una Champions que que sensación ver ahora mismo

Voz 1758 09:08 bueno estoy contento pero a falta partidos y Fatah victoria para para yo creo que están bajo que hemos hecho hasta ahora muy bueno pero pero falta estos partidos de semifinales que quién define un poco a las costas Si se recuerdo que vamos a sufrir como como siempre pero tenemos calidad para para pasar ese retuvo

Voz 6 09:35 hablando Leclerc a ver si podemos escuchar al central francés

Voz 1758 09:41 lo lo que quería que dice pero difícil incluso tan grande con jugadores tan grande decía yo quiero jugar su partido saber está me vengo de Sevilla tengo una una historia dan menos grande que estos jugadores ya que

Voz 1991 09:57 dejamos Allen en zona mixta hay Sique Rodríguez muy buenas tenemos a Valverde en sala de prensa no

Voz 8 10:02 ella agua empieza a hablar Valverde reconociendo que los cinco primeros minutos lo han pasado mal pero destacando que nosotros ochenta y cinco el Barça dominado el partido lo escuchamos

Voz 0588 10:09 las has han ido ajustando hemos empezado a tener más el balón hemos en contra

Voz 8 10:13 dado situaciones en las que llegábamos a su medio campo con posibilidades de combinar ahí un poco el dominio era salvo en el ese arreón inicial el dominio era nuestro

Voz 0588 10:27 de ahí un poco también eh pues bueno cómo ha ido el partido en líneas generales no después ya lo hemos dominado más claramente tenemos que estar atentos un poco a la velocidad de sus jugadores por Si nos cogían con poco espacio pero yo creo que lo hemos hecho bastante bien

Voz 8 10:43 hola Ernesto Samper que antes ha dicho que no es de hacer apuestas pero que si lo hiciera cree que el Barça va a ganar la Champions que es favorito escuchamos más preguntas para Ernesto Valverde sobre el hecho de haberse clasificado después de cuatro años para las semifinales de Champions teníamos

Voz 0588 11:01 sí está en esa eliminatoria no hubiera sobre todo pues bueno hacía tiempo que el que el equipo no estaba en en semifinales de la Champions el año pasado pues sufrimos una derrota dolorosa Easy bueno estábamos muy mentalizados para para el partido de lo que pasa es que fútbol no sabes nunca como como ellos tienen grandes jugadores es un gran equipo y en un momento determinado te pueden resolver el partido no en líneas generales yo creo que eso se ha demostrado en en el tanto en la ida como la vuelta que nosotros hemos jugado muy serios hemos jugado muy muy mentalizados para para pasar de ahí que hayamos tenido este este premio y sobre todo pues bueno también declaró poco a toda esa gente pues mira el pasar de cuartos que parece que cuando tienes una estadística negativa que van recordando sistemáticamente pues bueno vamos a ver ahora si tenemos eh

Voz 8 11:57 suerte hacemos buenos partidos para poder llegar a la final siguen las preguntas para Ernesto Valverde destaca también que sol Javier ha dicho que Messi es un jugador fantástico que ha marcado las diferencias y que el Barça tiene muy buena definición y eso ha marcado el el partido los cuchillos ha

Voz 0588 12:13 Valverde y luego pregunta bueno otros venga bueno hemos hecho dos buenos partidos que es lo que hay que hacer para poder seguir en Champions

Voz 9 12:21 el qué

Voz 0588 12:24 Nos considere más menos favoritos a nosotros nos veamos mejor nosotros nos encontramos bien desde luego pero sabemos las dificultades que tiene esto que en cinco minutos malos puedes tener un disgusto pues estamos confiados para la siguiente eliminatoria que será contra un buen equipo seguro no sabemos contra quién pero contra un gran rival entonces bueno para eso nos quedan diez días sólo quince días todavía nuestros que centrada ahora en la Liga pero sí estamos contentos por el nivel que estamos mostrando aquí les gusta nos encantaría que al final pudo responder aquí Sique Rodríguez en directo para El Larguero de la SER y el muro de Cataluña después del cuatro cuatro contra el Villarreal dijiste que tenías la sensación de que es ese partido iría bien al equipo cuatro partidos después los cuatro con la portería a cero y prácticamente sin conceder ocasiones de gol que hablas de ídem bueno a lo largo del de esta temporada del anterior siempre ha habido algún partido y por ahí suelto me acuerdo de alguno de la temporada pasada el que o en los que el contrario consigue rompernos todas a ese entramado que tenemos nosotros a la hora de jugar en el ataque hay integra hacernos unas cuantas ocasiones nos pasó las qué pasa con el Levante con el con el seguía recuerdo y este año ha pasado con algún otro equipo sabemos lo que tenemos que hacer sabemos la mentalidad que tenemos que tener para para superar eso dentro de la dificultad que tiene claro pensar que el Manchester no te va a correr a la espalda con los velocistas que tiene es difícil pero es una cuestión de colocación y sobre todo de detener en juego ofensivo si tenemos un buen juego ofensivo y estás bien colocado al final puedes defender bien puedo defender alto Mister buenas noches

Voz 1991 14:14 sí porque vamos a dejar aquí la rueda de prensa de Ernesto Valverde está en sala de prensa analizando esta victoria del Barça que le mete en semifinales director de Carrusel Dani Garrido qué tal muy buenas noches Jordi Martí buenas noches buenas no

Voz 0985 14:27 Marcos López qué tal muy buenas

Voz 1991 14:29 anoche Dani qué te ha parecido el partido qué te ha parecido el Barça porque salvo esos cinco diez minutos el resto muy controlar un partido plácido para

Voz 0458 14:37 para el Barça es verdad que bueno él no sé porqué por una empanada una torrija grande de de el equipo de Valverde al al arranque cajas esa oportunidad que es importante pero bueno una vez se pone en modo on Leo Messi es arrancadas fantástica además de estemos en Carrusel que me recuerda un gol que le hace Leo Messi al Athletic Club de Bilbao en Copa del Rey una arrancada que sí que es verdad que fue más espectacular a Balenziaga De3 después remata ese tipo

Voz 0057 15:01 qué jugada del del bien el campo que él decide decide acudir

Voz 0458 15:04 para el partido en un momento terminado el Barça en ese momento lo estaba pasando mal jugadas una auténtica pasada yo creo que el el partido ya amore con con el error tremendo de un portero que no puede ser uno de los mejores del mundo sigue en un día tan señalado como el de hoy comete ese error será un buen portero aseguró pero no aporte a partir de ahí el Barça disfrutaba hoy por cierto hay un dato para la para la historia el Barça encadena treinta y un partidos de Champions consecutivos sin perder en el Camp Nou supera la mayor racha que el Bayern de Munich con con veintinueve lo anterior no es una es un partido plácido para para el Barça que porción romper ese muro de que hacía alusión Flaqué de cuartos de final

Voz 1991 15:38 y otro dato que siempre que marca Leo Messi en una eliminatoria del Barça a partir de octavos de final siempre gana esa eliminatoria el conjunto catalán

Voz 0057 15:46 buen dato no está mal eh ya que en el próximo

Voz 1991 15:48 partido en cuanto marque gol ya se sabe que el Barça va a pasar la eliminatoria es broma eh Jordi qué te ha parecido

Voz 0985 15:54 bueno perdón en relación a la partida de póquer ver quién saca la carta más alta en relación a datos de Messi el compañero del compañero lo digo portar también el dato eh compañero Fermín Suárez dice que lleva cuarenta y cinco goles son los mismos que la temporada pasada pero

Voz 1991 16:09 mil setenta minutos menos ojo

Voz 0985 16:12 eh no no es ese y luego Messi pues bueno hoy nos ha dado otro recital el el desidia

Voz 1991 16:19 ha menos eh

Voz 0985 16:20 Al Sisi son once partidos menos mil setenta minutos menos lleva los mismos goles cuarenta y cinco que la temporada pasada Joyce activa para hasta la altura de la exigencia de la contienda será cuenta del sufrimiento del Barcelona sale al paso el sufrimiento segundo Jordi que nos pide pasos

Voz 1991 16:36 yo Valle con protagonista Valle

Voz 11 16:38 qué tal muy buenas con Alexis Sánchez la escuchamos de verdad atacando Riga tuvimos ocasión declara pero pero bueno esto del fútbol una Champions eh te equivocas au falla así después de que otro equipo más encima en su casa y el Barça ahí bueno usted sabe lo que es el Barça

Voz 6 16:53 lo que conoces bien no Leo Messi que tremendo el primer gol increíble algo fue fue muy le

Voz 11 16:59 todo lo leo en diagonal y pega le lo oí nada bueno sino un alguna que fallas aquí

Voz 0057 17:08 Alexis volvía a ser después de lesión y el Camp Nou a pesar de que no habéis podido pasar te ha recibido muy bien eh que ha sentido en ese momento y qué recuerdos tiene

Voz 11 17:16 el Barça sí la verdad que que entre escuche el aplauso y la verdad que que muy contento hace un momento lindo ganamos lindas cosa aquí compartir con grandes jugadores y nada me voy contento por volver a a de mi lesión y también el de la gente

Voz 1991 17:32 algo que no te sorprende pero lo de Messi hoy pocas palada

Voz 11 17:36 no no o bien lo mismo lo mismo de siempre te sabes lo que le oí nadie pone contento El porque se mantiene la misma forma cada partido nada y el equipo también juegas juega poco muy esté ya sabes

Voz 6 17:47 en la Champions hoy eliminado por el Ajax se visto lo visto contra el Ajax uno dos y fuera de la Champions se queda el Barça como favorito

Voz 11 17:55 pues no sé la Champions es muy complicado de una mala pasada o algo te puede azares como un Mundial

Voz 0057 18:02 el oliendo de Alexis crees que Messi ha ganado hoy más de medio balón de oro las palabras y a voz de

Voz 1991 18:13 del Camp Nou Alexis

Voz 0458 18:14 sí sí el ha recibido muy bien una gran ovación incluso algún han coreado su nombre tímidamente aplausos y a pesar de que su equipo ha quedado eliminado pues la verdad es que estaba con una sonrisa porque volvía a jugar después de de ese gran recibimiento que le ha brindado la que fue su afición

Voz 1991 18:30 gracias Ovalle hubiese algún protagonista más volveríamos a esa zona mixta antes de seguir escuchando a Jordi Martí a que al que cortado el saludar Ramon Besa hola Ramón qué tal muy buenas hola buenas y Bruno Le Pen que también esta ola Bruno Olaia hago buenas noches y Flagey pero Flaqué ya les saludaba o no no les hola qué tal Yago qué tal Ruano aquí no les saludaba muy buena la confianza y la verdad es que Casaus escuchamos al final de Carrusel pero macho da gusto escucharte sea el ponerte a ver el partido era la narración de los goles es que es no hace falta ser del Barça para que se te ponga los pelos de punta en lo que da a la bestia esta que lleva que que no deja de sorprender te que es tremendo a mí me parece raro que no te hayan pedido todavía el propio Messi alguna narraciones quiero te has perdido

Voz 0458 19:12 no es seguro que la hecho FLA y siempre sorprende con con algo bueno en la narración que por cierto se puede deber además con la con la imagen de Flagey que es el pone la vena esa vena

Voz 5 19:20 condenan a los sé si algún día

Voz 1785 19:22 no he dicho vigilar las Messi por encima del bar

Voz 5 19:25 San Siro así se pone color Obradovic será el que cobra lo que sí se oye que llevaba de serie en vayamos un espectáculo Amor

Voz 1991 19:35 sí y creo que estaba hablando Jordi por poner orden

Voz 0985 19:38 hombre simplemente decíamos estábamos elogiando al partidazo de Messi no él se ha activado para salir al rescate del Barcelona que en los primeros diez minutos ha tenido un rendimiento pésimo pero es que además el ha estado a la altura de la exigencia de la contienda no solo también a la hora de marcar goles de repartir juego sino también de la intensidad de robar el balón de saltar la presión bueno y al final una cosa muy interesante es que incluso es líder fuera del terreno de juego cuando ha hecho autocrítica porque él después en las declaraciones que hemos escuchado hace autocrítica de estos primeros diez minutos por lo tanto oye nunca podremos mejorar lo que él ha dicho Ryan Giggs a Santi Ovalle en la previa del partido es que el propio geek ha dicho si Messi tiene el día no hay nada que hacer y esta es la realidad Messi ha con seguido que el Barça hoy sea el rival a batir Ramón

Voz 1785 20:28 bueno sí ha sido un partido que no ha respondido ninguno de los guiones que había Se hablaba de la última jugada del United no hemos visto ni en la última animada sí que hemos visto la primera en cambio hablábamos de un plan de catorce jugadores que iba a utilizar Valverde nadie ha reparado los cambios sea Messi desmienten las previas lo desmiente todo sabiendo que va a ser decisivo pero por más vueltas que le demos a cómo va a ser el desenlace del encuentro no acertamos aquí a visualizar lo hoy creo que tengo la sensación de que Messi se vuelve un poco como Muhammad Ali a quiero decir de que ya no están juguetón sino que es más selectivo va o sea cuando huele la sangre cuando ve que el defensa es débil cuando advierte que que hay posibilidad de gol marca luego puede estar más rato sin comparecer porque la sus apariciones hoy han sido tan deslumbrantes que ha tenido cinco las cinco valen por Porto el partido y sí que se puede hacer un resumen eh ya con lo que ha hecho Messi y luego el equipo pues ha entendido que a su alrededor lo que tiene que hacer es acompañarle pero me ha parecido una de las actuaciones más célebres de de lo de Messi en mucho tiempo y creo que si los ingleses hasta ahora se acordaban de Maradona a partir de hoy también se van a acordar de Messi

Voz 1991 21:40 sí luego hombres que también Messi va cumpliendo una edad y también se tiene que dosificar no es lo mismo cuando tenía veintitrés veinticuatro años que podía estar a tope todo el partido yo cuando uno llega a esta edad siempre me gusta utilizar una frase que es carrera que el galgo no dan el cuerpo la lleva y eso es que selecciona muy bien a qué esfuerzos tiene que ir en qué momentos siendo el mejor del mundo pues lo hace como lo ha hecho hoy que ha sido fantástica la primera jugada ya con el caño merecía el el gol Bruno aparecido

Voz 0301 22:07 bueno el partido es verdad que viene marcado por por Messi pero también está bien leído creo por Valverde por incluso te diría Busquets que se mete entre centrales justo cuando más su este sufrir el Barça en la en la salida de balón desde el punto de vista del Manchester United te tengo que decir Yago que algo decepcionante toda la eliminatoria e incluso te diría ya con nombres propios a nivel individual esperamos mucho más de lo que estuvo muy buen nivel contra el París Saint Germaine es un joven que apunta alto pero que en esta eliminatoria realmente ha estado muy muy fallón bastante errático y creo que no ha sido un buen Lluna y se ha encontrado con un gran Messi con un buen Barça flaco

Voz 1991 22:43 ha sido la eliminatoria tal y como la esperabas quiero decir con tal dominio del Barça ganando la ida ganando sin sufrir salvo esos cinco minutos es que es más yo creo que sí aunque se hubiese adelantado el Manchester con el cero uno el minuto dos creo que ha sido el minuto dos minuto uno

Voz 0985 22:57 esta eliminatoria hubiese ganado el Barça haber visto a posteriori una eliminatoria es un espejo de lo que es el Barça

Voz 1157 23:03 de un equipo altamente fiable que te concede más bien poco

Voz 1991 23:05 lo que tiene algún pasaje de desconexión en la que el rival

Voz 1157 23:08 pues a veces te puede pegar un susto en esta eliminatoria de ciento ochenta minutos se reduce prácticamente a los cinco primeros del partido de vuelta y luego es un Barça en cuanto tiene la oportunidad pues eh no deja la oportunidad de sentenciar de valga la redundancia lo hizo en la en la ida con el con el gol de Suárez tras el primer cuarto de hora y lo ha hecho hoy a la que ha aparecido Messi por por dos veces aunque el segundo con la colaboración de dejé hacer me esperaba esta eliminatoria yo sinceramente con con todo lo que había pasado los cuartos de final de las últimas temporadas seguramente me esperaba más sufrimiento instó a posteriori en parece que el Barça empieza a ser reconocido y reconocible a partir de lo que quiere Valverde hoy con más valor en Old Trafford no tanto domina varias facetas del del del del del libreto de juego digamos que que que le permiten jugar a a tocar la posesión o a aprovechar espacios y luego tiene un comodín en la manga que es que es Messi con el que evidentemente le convierte en factor diferencial respecto al resto de equipos no

Voz 1991 23:57 antes de ir con el resto de cuestiones sí que hemos dejado la rueda de prensa Valverde a medias ha dicho algo más

Voz 8 24:02 bueno que no van a pedir perdón por tener a Messi sino que hay que disfrutarlo e ir contento con con el juego de equipo con haberse clasificado para las semifinales y sí con el rendimiento que están dando los los futbolistas

Voz 1991 24:19 Valle cerramos también en zona mixta creo que no va a pasar ningún protagonismo protagonista más no

Voz 0057 24:23 no porque ha pasado por aquí Paul Pogba hemos preguntado si era su último partido en Europa con la camiseta del Manchester United pero no

Voz 0458 24:31 querido responder ido directo hacia el autobús del equipo también ha pasado De Gea sin querer hacer ninguna declaración y con cara de pocos amigos Se acabó lo que se da por parte del Manchester United que está franquista gracias un abrazo

Voz 0057 24:47 un abrazo eh no sé si al vez va a salir

Voz 1991 24:49 algún protagonista más del Barça de momento está

Voz 12 24:52 hemos aquí pues varios periodistas esperando porque no está cerrada por parte del Barça la zona mixta pero lleva rato sin aparecer ningún futbolista es verdad que ha pasado por aquí muy serio a pesar de la clasificación unir el gran partido Filipe Coutinho que ya hemos contado en Carrusel que bueno celebraba el gol con ese gesto con el rostro serio cerrando los ojos tapándose los oídos Un gesto que

Voz 1991 25:16 hemos interpretado como un desafío al

Voz 12 25:18 público a los medios de comunicación no algo al entorno pero que el brasileño de momento no ha explicado porque como digo ha pasado por aquí muy serio y no ha dicho absolutamente nada Felipe Coutinho acompañado de su amigo Arthur Melo así que de momento ya esperando a ver si sale algún protagonista más por parte del Barça en esta zona mixta bueno pues ahora hablaremos

Voz 1991 25:37 también del niño pero para empezar Coutinho que se relaje contenido que se relaje un partido bueno uno no puede sacar la cabecita han pagado una pasta porel ha llegado como una auténtica estrella a este Barcelona de momento no ha demostrado ni la mitad de la mitad de lo que se espera de él momentos lamentables momentos de desconexión momentos de falta de actitud con c en momentos en los que ha sido Valverde el que ha tenido que tirar de él no él el tirar del equipo cuando la necesitado con lo cual Coutinho de momento que que se relaje saques herrajes y ojalá siga en esta línea por el bien de del Barça pero de momento está muy muy muy lejos de lo que se espera de él no sólo en lo económico sino también lo deportivo en el en el club de ahora mismo de en una en lo que lleva dentro morada sobre diez dos y medio tres siendo generoso ahora hablamos de todo esto las once y cincuenta y seis

Voz 1991 30:03 seguimos en el Larguero analizando la clasificación del Barça para las semifinales de la Liga de Campeones a metió el tercero Coutinho un Coutinho Jordi que ha hecho esos gestos tapándose los oídos como el pobre compungido como siendo el perro apaleado que la han tratado mal y se ha sentido Alí no entiende nada

Voz 26 30:22 pues que empiece a espabilar y entender es porque para mí

Voz 1991 30:26 en tiene mucho que agradecer a estas alturas de la película

Voz 0985 30:29 totalmente máxime estos gestos a quién van dirigidos si el público yo no he recordado que le han pitado ni leían hayan silbado si tú quieres a un run run en estas interminables noches desconcertantes de Coutinho pero oye uno tiene que hacer gestos si él quiere reivindicarse es el césped donde tiene que el que reivindicarse así funciona este negocio no será que no haya tenido oportunidades porque Valverde se las ha dado del del derecho y del revés tantas veces cómo ha sido necesario pero es verdad lo que pasó lo dijo Aspiazu Benet ha pasado por encima cuando te pasan por encima tienes que reivindicar te en el césped ya a partir de aquí yo no entiendo exactamente este gesto de Cotino porque hoy ha tenido un destello pero vamos a ver Yago también al tercer gol eh eh te quiero decir que a veces oye el tercer gol cuando ya has el

Voz 1991 31:18 de la eliminatoria sentenciado manche estaba

Voz 0985 31:20 abatido por lo tanto lo que tiene que hacer Cotino es reflexionar no hacer gestos a público y sobre todo reivindicarse donde toca que es en el césped

Voz 1991 31:28 Marcos

Voz 26 31:30 ha perdido una gran oportunidad de

Voz 27 31:32 de ser elegante de ser generoso de ser agradecido especialmente agradecido con la gente que la sostenido me refiero a Valverde me refiero fundamentalmente al equipo el equipo siempre ha creído en él he apoyado públicamente también ha entendido lo sea Coutinho nuevas no ha sentido la crítica que ha sentido de velé al menos cuatro meses en este estadio ni el murmullo unió el reproche ni ha ido a la grada como le quizás es que nos aporta como le de acuerdo pero de ahí a festejar ese gol como ha festejado a mi me parece que está fuera de lugar que está en el que chirría en una fiesta como la que está viviendo el Barcelona unido además en la distancia con lo que ha sucedido en Turín y con el con el Ajax y que a partir de ahora el que tiene que hacer examen de conciencia es el maravilloso gol por supuesto lamentable gesto para mí también porque insisto nadie en el estadio le estaba criticando en ese momento que llevaba cuánto tiempo tres cuatro cinco seis ocho meses esperando este momento para marcar un gol así pues eso es consecuencia de que como su propio entrenador le he dicho Ricardo Rosetti nada más acabar el partido estás en un club grande te tienes que adaptar a las exigencias tienes que soportar las críticas honor recibido críticas Valverde hola recibido críticas de empleo no recibido críticas Piqué y creo que la respuesta incluso los propios compañeros han ido en esa directo yo espero y deseo que aprenda de que así no se puede emborronar una una fiesta que evidentemente

Voz 1785 32:51 es un detalle menor pero que la Fiesta está por encima

Voz 27 32:53 de lo que ha conseguido el Barcelona que es pasar a unas semifinales que Coutinho lo que tiene que hacer examen de conciencia preguntarse porqué este gol no lo ha metido antes

Voz 1991 33:04 Ramón con todo todos los compañeros dejándole no yo no he visto nada yo no he visto nada cuando no quieren ver nada luego lo ven todo en el campo hasta en este momento protegiendo a Coutinho que no tiene razón en la en las quejas

Voz 1785 33:16 bueno a mí lo que más me ha sorprendido o como mimo he visto que no es insensible porque me parecía que era de de fuera se hará un tipo que ni reían y se cabrea y nada a la insensibilidad manifiesta yo pensaba que alguna vez alguien de pizzería para ver si si así se revelaba al menos ha tenido un gesto de inconformismo no digo no lo aplaudo eh no está vivo sopa empezar y espero que dura no a partir de aquí se respira pues ahora le pongo unos cuantos días al gimnasio hacer carrera hay perderse partidos que es lo que tiene que hacer y hacerle ver que no va a ser titular en contra el Liverpool sino se gana el puesto en los entrenamientos porque evidentemente más paciencia a la que ha tenido Valverde pues no hay otro entrenador posible seguramente el partido de hoy también ha favorecido su alineación y había cierto resquemor a como iba a atacar el el el United se ha visto el Barça no lo tenía muy bien aprendido como han reconocido los jugadores que se han visto sorprendidos en los diez primeros minutos quería decirle que aquí también estábamos especulando si va a jugarse miedo porque era más defensivo que Sergi Roberto es decir la alineación de Coutinho parecía un punto más defensiva que la de Denver le y creo que esto le ha favorecido pero la reacción que ha tenido me parece que es una cosa son las críticas periodísticas como decía Marcos y otra es la de la afición de los compañeros y el club que nadie le ha dicho absolutamente nada incluso el presidente en todas sus intervenciones ha dicho que no lo van a traspasar que es un jugador muy importante sea todo el mundo le ha mimado más que nunca

Voz 0057 34:42 la que hacia el Barcelona

Voz 1991 34:44 no no está Ramón en un aeropuerto una carrera de coches están ahí has tope esto son las pistolas de aire no que va limpiando todas las grasas son corta Céspedes que dio un jardín de Messi Dani te parece

Voz 0057 34:57 bueno yo creo que es un desagradecido fundamental

Voz 0458 35:00 The con su entrenador con Valverde un tremendo desagradecido porque Valverde le ha protegido incluso cuando estaba para para ser suplen timo yo creo que es evidente es un mensaje para el entorno para la afición porque si al final bueno tiene algún mensaje para la prensa que no somos tan importante seguramente como los jugadores de fútbol creen pues bueno

Voz 0057 35:18 la verdad es curioso ninguno le luego ante el aborto

Voz 0458 35:21 por tanto punto no me parece un desagradecido con Valverde que entiendo estará muy mosqueado con el con el futbolista porque porque me me parece eso lo ponen los pies de los caballos una situación que me parece gratuita después creo que es un gesto premeditado porque porque marca el gol que vales un golazo y hay un momento que Piqué yo creo que esa cerca con ánimo de que ese descenso esto no les les usura estaba la cara darnos tanto el paso olímpicamente todo por tanto es un desagradecido también con sus compañeros y busca un aclarado como si fuera

Voz 0057 35:50 un uno para uno de la NBA y de repente ese diría

Voz 0458 35:52 de que todo el mundo le vea cierra los ojos y hace la chorrada taparse bueno muchísimas después hay que decir que evidentemente ningún destello de haber hecho un desplante tal ninguno el caso de contenido yo creo que es muy evidente y luego otra cosa que es que el el Barça no va a ganar para clases de psicología porque es el Ateneo quedar

Voz 8 36:10 eh a Adén velé y ahora parece que también

Voz 0057 36:12 tiene que avivar el el ánimo de un profesional

Voz 0458 36:15 no está mal que ocurre que mejore y que como decía Ramón se gane la posición que esto yo creo que ahora no la tiene porque ante el Liverpool o el parece que va a ser libre pues más que portó el que va a jugar a poco bien que este de melé es porque se la mereció mucho más que él

Voz 0985 36:31 ahora Yago que hablábamos de Valverde y de su perfecta respuesta cuando le ha preguntado por si éramos injustos con Coutinho ojo la figura de Valverde también cómo se va reforzando y cómo va creciendo hoy hace justo un año era un entrenador cuestionado eh en sus es nos que lleve ocho años consolidado hace justo ahora un año era cuestionado por la propia directiva esta herida ya quedó atrás Joy Valverde ha construido a un Barça hecho eh es un equipo hecho no es un equipo de momentos como

Voz 1991 36:59 misma parecido que son Manchester United es un equipo

Voz 0985 37:02 yo como decía antes fracking fiable sólido y solidario capaz de alternar recursos ya alternativas juego de posición atacara los espacios y el mérito más importante tener a Messi contento eh la empatía con Messi y la conexión con Messi Messi está a gusto con Valverde obedece a gusto con Messi y me parece que en este punto de la temporada cuando el Barça tiene encarrilada la Liga cuando vas a tratar la final de Copa y tiene un pie en semifinales es justo de nuevo decir que Valverde su figura crece a los ojos de la hinchada y sobre todo del Vestuario donde el gestiona bien la pizarra gestiona bien El Vestuario

Voz 1991 37:41 es el Barça ahora el favorito para ganar la Champions la aquí

Voz 1157 37:45 para mí sí porque tiene a Messi porque el otro equipo que tenía un factor diferencial ha caído esta noche que es la Juventus con con Cristiano Ronaldo evidentemente en la Champions pasan muchas cosas ya lo estamos viendo oí pueden pasar todavía más pero yo a este Messi por su capacidad de liderazgo por su capacidad de de llevar al equipo por el camino correcto por la caras de de seriedad que se le pone cuando suena la música de las estrellas por ese mandato que lanzó a principio de temporada de la linda deseada bueno tiene un reto tiene un objetivo Isidre y no hay ningún contratiempo en forma de lesión creo que el Barça tiene un comodín y unas drama en la manga que le convierte en favorito porque te puede ir muy mal partido puede sufrir en muchos minutos pronunció amargos antes al final tienes a Messi y en cuanto él toma las riendas pasan cosas there eh de un tiempo a esta parte se está volviendo cumpla que el dogma del fútbol moderno que es que si Messi aparecen a la vez hay partido del Barça para mí se convierten en favorito para para ganar esta Champions y para intentar conseguir el reto del triplete tripletes

Voz 0301 38:42 puede ser una iba a decir Marcos perdona que puede ser una semifinal preciosa contra el Liverpool que a doble partido es un equipo peligrosísimo que yo creo que le va a jugar seguro de tú a tú al al Barça y podría ser una semifinal impresionante en la que cabe decir que seguramente el Barça tenga la liga sino ganada pues ya absolutamente encarrilada o más todavía de lo que la tiene ahora el Liverpool prácticamente seguro que está en la última jornada ese va a estar jugando la la Premier League contra el Manchester City es decir que va a tener un desgaste importante y creo que es un factor que hay que tener también en cuenta a pesar de que una hipotética semifinal se acaba pasando el Liverpool mañana entre Barcelona y Liverpool la veo muy muy igualada

Voz 27 39:23 es verdad que el Barça tiene a Messi y como y como diría Valverde no hay que pedir perdón por tener a Messi porque creo que al final se simplifica y contó a razón del mundo en lo que es este equipo lo que es este club lo que es en realidad toda esta ciudad la ciudad culé Messi pero también en el entrenador y los jugadores que están alrededor de Messi le han dado unas circunstancias de unas condiciones sí que le preguntaba a Valverde que este equipo bueno ha recibido ni un solo gol en una eliminatoria europea no no recibe un gol contra el Atlético de Madrid creo que contra el Madrid si no me equivoco igual en los cuatro partidos que ha jugado ha recibido dos goles cinco uno y uno uno cero goles en el en el Bernabéu cero tres cero uno contra el Atlético sólo ha recibido uno en ciento ochenta minutos contra United cero en ciento ochenta minutos por lo tanto es verdad que tú tienes a Messi que tienes que disfrutaba Messi pero que le has dado el ecosistema adecuado para que Messi es exprese con la mayor libertad posible y la libertad ofensiva y la capacidad que tiene porque Messi hoy ha estado extraordinario en el campo pero si lo escuchas con Ricardo Rossetti a esto igual de extraordinario ha dicho estos cinco minutos diez minutos no lo podemos permitir no podemos salir así de fríos ha sido nerviosos en un partido de Champions porque ya tenemos la experiencia de Roma ya sabemos que esto te pasa con el Liverpool te quedas fuera de la final

Voz 1991 40:37 pues mira ya que lo decía vamos a escuchar a Leo Messi Movistar

Voz 26 40:40 pero ya no es sólo el resultado la victoria también es el cómo no que hecho también in

Voz 0458 40:43 corta la verdad

Voz 1293 40:46 espectacular no esto es lo que es lo que somos sacándolo lo primero cinco minutos de entramos frío algo nervioso no sé si

Voz 28 40:57 soy arrasó

Voz 1293 40:57 dado era medio raro y por eso no ha sido manera pero después tomamos encontró a Villa pero buena gol te los que te gusta no por la posición de los que acostumbras sí la verdad es que que se que tuve la suerte que entró lo cual no salió fuerte y el segundo fue poco más de suerte pero pero vamos importante que que conseguimos el objetivo de de pasar a cuartos que hacía años que no no lo hacíamos iba un pasito más pastel hat trick tuvo usted una chilena hasta en dos ocasiones la pensaste pero no salió o no sabía si si venía Ali también por ahí estoy pedirle a él pero pero bueno como dije recién contento puedo poner el Tribune fue como decía por por como les sin que te lo que me decía éste el susto de cómo salió el equipo eso es algo a tener en cuenta para para corregir ese error sin duda sin duda sí porque lo sabemos que no podemos salir así ánimo partió de de Champions dijimos al principio de que es que tenemos la experiencia de Roma y de partido echarnos que que cinco minuto mal lo Champions te puede complicar la situación incluso dejar afuera si iba o no tenemos que que que ser conscientes Omar que estamos no se va a ser difícil y se sea Liverpool lo corto así que que que bueno más sea eso hicimos un gran partido tome a quién quieres de Liverpool Oporto viendo en esta Champions era que si no me corrigen creo que se ha quedado fuera la Juve porque pasa al Ajax bueno esa te dice todo no cualquier equipo es complicado como ahí que recién sea Liverpool o por todas ser difíciles hecho una semifinal de Champions ni he estado en lo que se merecen mejore Corey iba a ser va a ser muy complicado la última ya te dejó sensaciones de de triplete como la debe el año de Berlín que se tiene tienes las mismas sensaciones cambia algo no dimos un pasito más pero vamos dado poquito ahora tengo que pensar en la Liga intentar determinar a encarrilar ala de de intentar ser campeones lo antes posible no de no relajarnos y prepararemos el partido