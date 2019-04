El Larguero (16/04/2019): Tercera parte

Voz 1 00:00 el Larguero con Yago de Vega

Voz 1991 00:02 las doce y treinta y siete minutos estamos en comunicación con un autobús que ahora mismo desde el estadio de la Juventus de Turín

Voz 2 00:09 al aeropuerto André un Ana qué tal buenas noches humo muchísimas felicidades en esta clasificación como lo habéis vivido hemos escuchado un sonido

Voz 1991 00:24 colgaba la la web del del Ajax el el la cuenta de Instagram la cuenta de Twitter cómo ha sido esa celebración en el vestuario después de metro en semifinales

Voz 4 00:35 no es que no tengo nada muy contento de haber conseguido porque he conseguido iguanas voz nuevo Oscar buenas tardes creía que con muy buenas noches

Voz 1991 00:55 André me imagino que eso es conscientes de que estáis haciendo una temporada histórica no sabéis cargado en cuartos a la Juve os habéis cargado en octavos al Real Madrid y ahora con pleno derecho a luchar en semifinales para meteros en en una final europea

Voz 4 01:10 sí la verdad es que no me ha sido contento pero que el equipo ha logrado pero queda muchísimo partido un porvenir buena te estamos cuando en las tres plataformas aunque has Black algo que que no es habitual para

Voz 5 01:33 para el Ajax

Voz 4 01:35 pues que daban en este hombre

Voz 1991 01:39 de Andrés los que saben de esto de fútbol comparan a a esta generación a este equipo con aquel del noventa y cinco que hice Historia con esa Champions que el Ajax no llegaba como favorito me imagino que es lo comenta no allí en Amsterdam

Voz 4 01:55 no eso es porque

Voz 6 01:58 era demasiado

Voz 4 02:03 luego él lo escucho bastante terreno es una cosa que es pues sobre eso es que hubiera más ha partido a partido y bueno si Ling Ling que era pasado muchas como ésta

Voz 2 02:21 André os hace más peligrosos el hecho de jugar sin presión el el haber cumplido el haber llegado ya hasta unas semifinales esos hace jugar más liberados

Voz 4 02:33 van a que sí se lo he dicho en estudios primero porque nosotros muy lejos no sí sí tuve donde hemos empezado a este julio pasado lo sabes

Voz 2 02:48 sí sí

Voz 4 02:51 se vamos jugando y hay muy buenas nosotros con eso de cadenas y es algo grande pero ya que estamos aquí en uno o no la vamos a regalar nada vamos a ella por más de cuerdas cierres pero menos mal falte lo hemos enchufado con ninguna cajeros en contra o contra de matriz eso es un tema ninguna presión

Voz 1991 03:18 estas ahora jugando en la portería del Ajax estuviste cinco años en la cantera del Barça te gustaría una final contra el Barça

Voz 4 03:26 se verdad que es puede pero yo no un papel que nos queda muchísimo no nosotros tenemos que quiera partido entre sí

Voz 2 03:42 sí sí muy mal son dos bajas muy complicados nosotros somos ciudad partidos

Voz 1991 03:49 no le tú la última yo te quería preguntar

Voz 2 03:52 ley Si sientes

Voz 0301 03:54 más orgullo por los resultados sopor el como los estáis consiguiendo quiere decir siendo siendo como

Voz 3 04:02 yo no lo veo las dos cosas algunos letrados con muy buenos como les con nosotros así que eso es es algo maravilloso eso no nos vamos a jugar

Voz 4 04:12 que la tiempo que ha hecho el club estamos es cierto tienen esas clowns nada Areba e intentar recuperarla y lo estamos viendo estos partidos ya que estamos

Voz 2 04:31 muy orgulloso de lo que estamos haciendo ya que estamos Yago E os ha dicho de Liz a qué equipo va ya que estamos a ver si cuela

Voz 6 04:39 no

Voz 4 04:44 eso de que lo que supongo que sí porque todo cuando entra o por será nueve cuando están descontentos de partido

Voz 2 04:57 y aunque la supieses tampoco le vas a decir que no

Voz 4 05:01 no sé si creo que o que él no se lo tiene que preguntar a él yo encantado

Voz 7 05:10 pues nada pasa nos lo preguntamos

Voz 1991 05:15 es verdad que es broma hombre Andrea una enhorabuena por esta clasificación para semifinales disfrútalo de verdad porque es histórico lo que estáis haciendo

Voz 2 05:26 no lo digo ya ojalá ojalá estéis a la final de la Champions vale muchas gracias cuida de un abrazo ya pido disculpas a los

Voz 1991 05:36 agentes del Larguero porque la sonido que teníamos en directo desde ese autobús moviéndose desde el estadio de la de la Juve al al aeropuerto había momentos en los que se escuchaba mejor y otros peor así que pido disculpas pero es lo que lo que lo que teníamos eh

Voz 7 05:51 no no a cola Bruce había que inventarlo hombre me me iba a sentir mal periodistas y había que intentarlo

Voz 1388 05:59 muy bien pero no está bien explicado y tal pero

Voz 1991 06:03 en la cara de esta eliminatoria es el Ajax Lacruz la Juventus que venía como uno de los grandes favoritos Alberto Cerruti Italia qué tal buenas noches

Voz 2 06:12 buenas noches como ha caído la eliminación de la Juve

Voz 8 06:17 una tristeza una tristeza infinita y la única el único consuelo es que todos han reconocido la gran supero el Ajax ha dicho el presidente miedo que el Ajax ha merecido ha dicho el entrenador alegre y lo han dicho los aficionados mucha tristeza incredulidad porque la verdad es que la Juventus estaba convencida de superar la eliminatoria más cuando iba ganando uno cero lo raro es que la eh los dos partidos iba ganando uno cero el aire está empatado inmediatamente en el partido de la ida aquí esta noche hizo lo mismo han empatado otros Imaz ha metido el gol de dos uno podía meterme eso cuatro

Voz 2 07:00 Alberto hay sensación de fracaso este año en la Juve

Voz 8 07:05 sensación de fracaso a nivel europeo la verdad es que sí porque Cristiano ha llegado a Turín para ganar la Champions ha sido el hombre de la Champions en la Juventus sin Cristiano con alegría en el banquillo han llegado a dos finales y la perdida con el Madrid con el Barça y con Cristiano tampoco ha llegado a las semifinales en ese sentido es un fracaso a nivel deportivo a nivel europeo la Juventus el sábado con un empate puede ganar su octava Liga Liga seguida pegó la verdad que es una fiesta triste porque el fracaso de esta noche se queda en la memoria de todos pues que gran gran infinitivo era la Champions en la Champions ahora es un sueño paga los otros equipo no para eventos

Voz 1991 08:00 y acabo va a haber algún problema con el futuro alegría o no

Voz 8 08:04 yo creo que sí porque esta noche Agnelli ha dicho que alegre Sequeira alegre ha dicho que quiere quedarse pero los dos han dicho que habla gana dentro de un mes es importante la acción de los aficionados que consideran alegre el gran culpable de ese eliminación porque nunca Leandro no le han perdonado el mal juego del equipo osea que a nivel oficial al eje hoy se queda pero yo creo que están tan tan cierta la permanencia del Negre para la próxima temporada sí sin duda estará Cristiano para eh luchar para otra Champions pero no es cierto que el entrenador de la próxima temporada y al

Voz 2 08:53 pues veremos de momento Allegri se queda el que no se queda es la Juve que cae eliminada en estos cuartos de final de la Liga de Campeones Alberto Cerruti mil gracias un abrazo un abrazo antes de ir a Inglaterra para ver qué es lo que ha dicho

Voz 1991 09:08 Mourinho hoy Mourinho madre mía tengo la cabeza para comparar que vuelva que es la antes del partido de vuelta contra el donde de remontar el uno cero de de la ida Iturralde González qué tal muy buena hola buenas noches vamos a dejar las cosas claras porque ha habido un par de jugadas polémicas tanto en el partido del Barça como en el de la Juve empezamos por el el Barça minuto diez penalti de Fred sobre supuesto penalti de sobre Rakitic lo pita el árbitro va a verlo al bar decide que no a ti qué te parece esta jugada

Voz 0514 09:38 a ver la jugada llega lo comentado en Carrusel no para mí el jugador del Manchester tiene el pie en el suelo y el que inicia el contacto Rakitic igual si con la pierna derecha le pega un poco con la otra pierna derecha pero no tanto como para pitar penalti realmente donde ese tropiezo donde se calla

Voz 1991 09:54 yo he oído decir muchas veces Iparralde que la intensidad del golpe no determina la infracción

Voz 0514 09:59 correcto correcto pero sí penalti no no porque es donde SN no no me no quieres hacer trampas al solitario porque no te lo compro es decir que donde realmente se calle el jugador del Rey dice no donde Rakitic es cuando tiene el pie en el suelo del Manchester dicho esto es una jugada de apreciación porque tú puedes apreciar que le pega también en la pierna derecha que es penalti perfecto te lo compró también lo que no puede ser es que no están vendiendo que el protocolo es el mismo en todos los países porque eso ya no

Voz 1991 10:30 bueno sabemos que no porque en España esto habría sido penalti

Voz 0514 10:33 claro pues es decir hay contacto la pegado en el pie de la derecha ya está di no al porque el bar no lo hubiese dicho al árbitro entonces aquí la duda cabe cuáles yo siempre he dicho que es es información en Alemania no están usando muy bien el bar pasan del protocolo que está en todo el mundo hijo hubieran dos árbitros alemanes no es que en UEFA en Champions sea diferente el protocolo no el protocolo es igual en todos los lados que pasa que muchas veces los alemanes van por libre y hoy lo han demostrado es decir hoy esa jugada no es de protocolo de bar esa jugada se ha pitado penalti se ve que hay un contar con la pierna derecha ya está es penalti fuera luego otra cosa es lo que tuve lo que veamos lo que me pueda parece la mío no pero bueno eso ya es una opinión pero el bar no está para eso es decir el bar se están cansando de decir y repetir sólo está para los errores manifiestos claros gruesos había un error claro el manifiesto porque porque hay un contacto del jugador del Manchester en la pierna derecha de Rakitic y luego uno posterior que es el que digo yo es el que yo veo el de que Rakitic empieza contacto por lo tanto no es un horror claro manifestó

Voz 1991 11:41 pero el que no apenado bien no tenía que haber ido Asghar su apreciación has sido que era penalti era penalti yo soy va para delante

Voz 0514 11:47 no no actuó bien el bar llamándole porque el árbitro ponerlo otra vez claro el árbitro no decidirá el bar como os acordáis en oye vender eso es desde Lhasa labor es el que le dicen al árbitro el árbitro no está facultado según el protocolo vas decir vuestra esta imagen no no lo es la sala que le dice oye venga a ver esta imagen que no lo has visto no lo has visto todo en el campo a la actuación del bar total

Voz 1991 12:12 y luego en el minuto cincuenta y seis el posible penalti a Luis Suárez como las visto

Voz 0514 12:16 puf es ese es otro es mucha dudas si hay un contacto ese contacto es suficiente como para hacer retirar por eso te digo es decir si en la primera jugada en la primera jugada le hace el varían según ese criterio que tenía que haber hecho ir a ver esta también pero yo yo creo que en esta siga todavía en el bar contacte es un error claro y manifiesto que puedes hacer lo que quieras pitar no pitar a mí al principio no me parecía lo otra imagen que sí parece esto son de las jugadas que se quedan hay que hagas lo que hagas también está bien hecho pero fíjate en en una no tenía que haber entrado el bar y en la otra nuestra salvaría cierta

Voz 1991 12:53 vale en el Juve Ajax en el minuto veintiocho Se revisó el gol de Cristiano Ronaldo por un supuesto empujón a uno de los jugadores del Ajax

Voz 2 13:01 tú como es gol legal o no

Voz 0514 13:04 es que le empuja compañero

Voz 1991 13:06 la pareja compañero

Voz 0514 13:09 no nosotros no sé como el del bar le dice oye a ver a ver el que a ver dónde está ahí el error claro y manifiesto bueno a ver que que tienes que venir a ver si si otra cosa es que es igual el podían pujar jugador no sé si es que yo te puedo yo lo mismo que hemos visto nosotros lo he visto todo el mundo otra cosa que que que otra mala actuación de llevar y fíjate que estamos hablando del bar de la Champions eh que todo el mundo dice no es que la Champions el bar es mucho mejor que en España han bueno menos hoy

Voz 1991 13:38 el minuto treinta y seis creo que no hay dudas porque era un posible fuera de juego que es visto claramente que no había fue eso está clarísimo

Voz 0514 13:45 activo eso eso no hay ningún problema y hay dos al final

Voz 1991 13:47 el minuto ochenta y nueve la posible mano dentro del área de que no pita el árbitro

Voz 0514 13:52 hay una mano hay una mano que es la misma que se quejó el jugado el el presidente del Levante con el Athletic Levante si es la misma a un metro un tiro la mano la tienen posición natural le pegan a mano pero no es punible

Voz 1991 14:06 vale Osaka legal no

Voz 0514 14:09 vale y fijaros que en esta tampoco la haber al al bar

Voz 7 14:15 Nos queda en el minuto noventa y tres la posible roja Cristiano Ronaldo por esa durísima entrada calcinada

Voz 1991 14:22 Arilla ahí está mi querido y amado y estilo

Voz 0514 14:24 dado director de Carrusel que estar a tu lado a tus pies Merayo

Voz 1991 14:28 duros que que no sé qué qué Televisión

Voz 0514 14:30 sí Higher Madrid pero es una entrada que va al suelo a destiempo pero va al suelo es una zancadilla normal y corriente amonestación sin más

Voz 1388 14:39 a ver la cara Cristiano te va bien con el cole

Voz 0514 14:42 sí yo yo estoy yo estoy con la justicia

Voz 7 14:45 la verdad es colegas siempre ha sido un abrazo hasta mañana un abrazo chico Álvaro de Grado qué tal buenas noches

Voz 1991 14:55 hola buenas noches qué tal hablando Pep Guardiola en la previa del partido de vuelta de mañana del City contra el Tottenham ha sorprendido e ha sorprendido parte de la rueda de prensa de las cosas que ha dicho

Voz 0107 15:07 sí porque en primer lugar ha ironizado mucho sobre todos aquellos que le llaman fracasado en la Champions League ha dicho que que bueno que al final el mérito es llegar siempre a las rondas finales y que bueno en su primer año en el Manchester City que cayeron en octavos contra el Mónaco dice que del equipo todavía no estaba preparado el año pasado se encontraron con un rival mejor en cuartos de final con el Liverpool que al final un error arbitral pues en el segundo partido en el partido de vuelta les les condenó al intento de remontada hoy ha dado el titular de decir que él no vino al Manchester City para ganar la Champions League que su objetivo era que el equipo jugara como él quiere como ha estado jugando en los últimos meses así lo decía Pep Guardiola

Voz 9 15:50 pero bueno no estoy posee hay que Millet

Voz 10 15:53 dicen que en siete y le dice que la gente

Voz 9 15:55 piensa que venido aquí a ganar la Champions yo no he venido aquí a ganar la Champions obviamente he venido al City para jugar como lo hemos hecho en los últimos veinte meses por eso he venido aquí por supuesto que quiero ganar la Champions se en el Bayern que es un gran club después de tres temporadas ganando absolutamente todo la Champions fue un gran fracaso que puedo decir yo lo acepto

Voz 1991 16:15 dice que se dice en Inglaterra los medios de comunicación sobre estas declaraciones de de Guardiola de grado

Voz 0107 16:23 bueno que es evidente que que el Manchester City este año tiene que dar un paso adelante en la Champions League que además este enfrentamiento contra el Tottenham bueno a priori yo creo que salen salen como favoritos a pesar de a pesar de tener que remontar el uno cero de la ida ya antes del partido de ida ya yo creo que lo eran favoritos para el encuentro de mañana yo creo que hay bastante ilusión en la afición del Manchester City de poder darle la vuelta al resultado en contra recordemos que

Voz 0231 16:48 Harry Kane y Dyer ni Wings ni hoy

Voz 0107 16:51 se van a estar en los de Pochettino en el equipo visitante así que bueno bastante expectativa

Voz 7 16:57 para el partido de mañana el Athletic pero va a estar Fernando Llorente iba a dar un paso adelante en las semifinales de la Liga de Campeones

Voz 1991 17:03 sí suplente no no pasa nada pero va a salir en el segundo tiempo va a hacer el gol de la gala

Voz 1388 17:08 yo últimas cosas otra cosa no me fastidió seis hombre

Voz 1991 17:10 gracias un abrazo

Voz 1388 17:13 buenas noches te lo números de Pep Guardiola

Voz 1991 17:15 estos objetivos tonos opiniones estuvo en el Barça cuatro años en fichajes de dejó trescientos cuarenta y uno coma cinco en el Bayern estuvo tres años fichajes doscientos tres coma nueve es decir sumando el uno con el otro son quinientos cuarenta y cinco kilos más o menos en el Manchester City está completando su

Voz 2 17:36 tercera temporada total de gasto en fichajes seiscientos veintisiete millones sesenta y dos en porteros sesenta y dos que es una variedad e doscientos setenta y uno en defensas en centrocampistas cincuenta y ocho y bueno en extremos ciento noventa y seis casi ciento noventa y siete kilos en delanteros treinta y ocho millones

Voz 0514 17:59 yo no sé Dani pero

Voz 1991 18:02 no sé si es ponerse la venda antes de tener la herida después de el partido de ida contra el Tottenham pero creo que decir esto Guardiola a mí no vamos a mí me sorprende desde luego

Voz 1388 18:13 bueno es una inversión económica muy alta que aunque pueda parecer extraño si lo comparas con la que ha hecho por ejemplo el PSOE o el o el United a un ciclo corto de todo lo de tres temporada que parece otro fracaso absoluto sí pero es que además recuerdo recuerdo porque lo ve recientemente en en Tele un gráfico qué trabajo Axel Torres además en el que vimos que practicamente United y City estaban a la par en el periodo de construcción del Tottenham porque ha dejado de fichar ya que ya que va a ser el enfrentamiento ha dejado en fichar jugadores importantes porque han tenido que construir un nuevo estadio indudablemente es una inversión económica muy fuerte indudablemente cuando Guardiola llega sobre todo al City tiene que armar un equipo nuevo porque no nos vamos a engañar lo que tenía uno lo sabe mejor que yo no les servirá de nada y luego también ocurre otra cosa no estoy justificando a Guardiola que por cierto me encanta me parece el mejor entrenador del mundo eso vaya por delante no pero sin versión sí sí que sí que es fuerte pero una vez tienes habrá no el City se decide a comprar pues le clavan los sesenta kilos por por Aymerich Laporta que es que es es la cláusula que tenía

Voz 11 19:12 tres de los sesenta son los es

Voz 1388 19:14 venta de cae Walker cincuenta y cinco horas el cinco de Bono había sesenta de también debe de Menezes

Voz 1991 19:20 todo a qué me refiero a que indudable

Voz 1388 19:22 ante una inversión muy fuerte pero que claro es que hoy día es ibas al mercado y firmas diez doce jugadores pues fíjate lo que lo que te sangran es que es un dineral es claro bueno

Voz 1991 19:31 sí sí bueno es que claro el Barça

Voz 0301 19:33 sólo en ley en niños ha gastado trescientos millones de euros prácticamente os que estamos hablando de dos jugadores medir eso siempre es complicado es verdad que

Voz 7 19:44 Barça en la Champions en los últimos años también ha fracasado por eso sí

Voz 0301 19:47 sí a ver es que la utilización del término fracaso me me parece un poco libre como lo ha la utilizamos

Voz 7 19:55 en los últimos años porque la Champions al final la gana uno pero no ha cumplido las expectativas usando hasta luego

Voz 2 20:01 el exigidos para ir para mi fracaso es que en la Roma al año

Voz 7 20:04 eso obliga localizó al Barça o ese partidos

Voz 0301 20:06 en fracaso oí te lleva fracasara en toda la competición es así ha jugado bien el el Manchester City pero también hay que decirlo y a mi me parece que que es justo y contarlo en no ha competido igual en la Champions el equipo de Guardiola como lo hacen en la es es incontestable ilegal este año la Premier el Liverpool tendrá un meditado tremendo porque compite como a treinta y ocho jornadas como prácticamente nadie P Guardiola dicho lo cual en eliminatorias le cuesta le cuesta más por nervios por no sé si es psicológico lo que sea pero a los equipos de Guardiola normalmente en en eliminatorias desde que se fue al al Bayern luego está bastante

Voz 1991 20:40 en lo meramente deportivo quién ves favorito para pasar la eliminatoria

Voz 0301 20:44 bueno la igualada pero creo que el factor campo el Etihad de normalmente el Manchester City Saleh muy muy enchufados los partidos no llega Harry Kane que contaba ahora de grado que que hay varias bajas pero la de Keynes es sin duda la más importante a jugar Lucas Moura que viene de firmar un hat trick con el Tottenham el partido de Haider si el sábado pero creo que que es bastante menos amenazas creo que aunque sea por poco pero que puede acabar pasando el

Voz 1991 21:08 persigue completar le das alguna opción al Oporto contra Oliver

Voz 0301 21:11 casi ninguna si marcan un gol muy pronto y se mete en la eliminatoria pero creo que es prácticamente imposible que el Liverpool no marque un gol Ismar como en el Liverpool el Oporto se tiene que ir a cuatro cuatro marcarle cuatro goles en un partido de vuelta de cuartos de final de la Champions a al Liverpool lo veo casi como una quimera así que me da la sensación que es muy favorito hoy iba a ser el rival del Barça en semifinales el equipo

Voz 1991 21:34 a Dani que pasa mañana de dos equipos no

Voz 1388 21:37 Paul y yo creo que el City remonta sí

Voz 1991 21:39 es al City

Voz 1388 21:42 duda ha yo creo que el yo creo que lo va a hacer no a ver no te diría que lo va a hacer bien pero lo haces creo que lo creo que no le

Voz 12 21:50 concedo ninguna opción a la al Porto bueno pues ocurre un milagro pero sinceramente vea líbero es muy superior

Voz 13 21:56 en las semifinales quedarían chulas eh sería un

Voz 1991 21:59 Liverpool Barça Íñigo

Voz 13 22:01 con un Manchester sí

Voz 1388 22:04 ya Ajax pues quedarían por cierto sólo una cosa más muy rápida cuántos jugadores del Liverpool serían titulares en el Barça eso no no no lo digo porque es curioso porque yo sí de esa eliminatoria pareja para uno dos yo creo que sí

Voz 0107 22:19 Mine Andic y uno de los ataque el que quiera

Voz 1388 22:21 porque evidentemente de Luis Suárez y Messi son mejores que los tres el que tú quieras no sé si Mohamed Salah o tal pero del resto bueno no iba estáis este no pero lo digo lo digo no para poner ya hemos muy claramente al Barça por encima del Liverpool pero que lo que dices coño el buen trabajo Cacho Klopp que compenetrados está el de Baeza ese ese es el tema no pero que luego los los Trinca uno a uno

Voz 0301 22:44 es que es que tú coges a todos los jugadores del Borussia Dortmund Klopp en su día y luego sus carreras cuando ha ido cuando se prueba la de prácticamente todos ha bajado si quieres Lewandowski ha seguido un poquito con ese nivel en el Bayern de Múnich pero hablando de coche desde prácticamente el que quiera que sea más por lesiones es yo creo picador de del valor de los futbolistas clarisimamente en los jugadores que que ha entrenado en la manera de jugar esa agresividad Clemente eran los partidos en eliminatorias les hace absolutamente temible

Voz 1388 23:14 eso mérito que lo por eso mañana salimos

Voz 7 23:17 la la una se nos ha ido de las manos completamente gracias Dani Gracia al uno una hora luego seguimos

Voz 1 27:21 el Larguero con Yago de Vega

Voz 1991 27:28 aún hay cuatro minutos ya sabéis que hay una nueva propuesta de Rubiales para el formato de la Copa del Rey y la Supercopa de España yeso y esto no ha gustado a algunos equipos entre ellos el Valencia Pedro Morata qué tal muy buenas buenas noches Joy Mateo Alemany lo ha dejado muy claro

Voz 29 27:44 sí ha sido durísimo la verdad además ha sorprendido la dureza del director general del Valencia porque la rueda de prensa que ha convocado esta tarde en realidad es una de las habituales ruedas de prensa qué hace Mateo Alemany y como portavoz del Valencia Club de Fútbol y como portavoz de méritos Peter Lim el accionista mayoritario del Valencia con el ochenta y dos por ciento cada dos tres meses tiene la buena costumbre Mateo Alemán de hacer una rueda de prensa expone a todo las preguntas de todos los temas que los periodistas le queremos preguntar hoy el el interés será de de otra cosa de la que ahora después te te hablaré el asunto de la posible venta del solar recalificado del actual campo de Mestalla para poder sacar dinero y acabar el el nuevo estadio que está a medio acabar de después te hablo quieres era digamos el tema de mayor interés pero ha habido momento que será preguntado por el tema del nuevo formato de la Copa del Rey ida de la Supercopa de España en donde evidentemente el Valencia está implicado tanto en una cosa como en la otra Mateo Alemán ha sido durísimo con la Federación Española de Fútbol de Luis Rubiales y me ha sonado que su posición está muchísimo más cercana a la declaraciones que en este sentido hace siempre el presidente de la Liga de Fútbol Profesional Javier Tebas que lo que viene manteniendo Luis Rubial esperamos escuchar la maté alemán es más que contundente lo podemos comprobar

Voz 30 29:07 yo no puedo comprender cómo es posible que ese que la Federación Española de Fútbol se arroga la idea de las competiciones en las que participan equipos profesionales sin consultar ni a la Liga que es la legítima representante del fútbol profesional ni a los clubs implicados en el caso Supercopa nosotros somos un afectado directo y que el mes de abril alguien tenga la ocurrencia de cambiar el formato pues a mí me extraña que además es ocurrente asea sin consultar a nadie pues no años más y evidentemente el Valencia va a defender para defender sus intereses también se lo digo pero vamos está la situación de llevando en en algo tan absurdo como que la Federación pues trate de disponer pues como hace cincuenta años de las competiciones sin consultar al Rey iremos por la vía de la Asamblea de la Liga de Fútbol Profesional que creo que es el sitio donde tenemos que discutirlo en cuanto a la Supercopa estaremos atento a lo que se hace por supuesto Nos abogados muy pendientes porque evidentemente que a mí me cambian en abril el formato de la Supercopa y sobre todo cuando en consiguiésemos ha llamado consultan eso ha explicado el porque ni qué efectos tiene ni en el ámbito deportivo económico creo que además eh estaba en unos tiempos en las que las cosas yo creía que no hacían de esta manera

Voz 1991 30:29 es el lema En bastante indignado no con la forma de proceder de Luis Rubiales al decidir de forma unilateral como tiene que ser la nueva el nuevo formato de la Copa del Rey la Supercopa de España exactamente lo mismo que hizo en su día el señor Tebas con la Liga con los partidos en Miami en esa ocasión a Mateo Alemán no les sentó tan mal que fuese de forma unilateral sin consultar a nadie te vas tomase la decisión evidentemente Mateo el acuerdo de Javier Tebas no es de la cuerda de de Luis Rubiales con lo cual cada cosa que proponga Rubiales en este sentido y cada cosa que vaya que proponga Tebas va a ir en el sentido del apoyo como hizo en su día diciendo que incluso sería algo positivo ese partido si querían seguir creciendo la la Liga española la Doñana muy buenas hola qué tal Yago como el pensamiento del Valencia hay otros equipos sí sí

Voz 0231 31:20 desde la Liga confirman a la SER que las palabras de Mateo Alemán reflejan el sentir general del fútbol profesional español que en la Asamblea de hace unos días en la sede de la Liga habló de ello que tomaron la palabra clubes como el Getafe como el Deportivo Alavés como la Unión Deportiva Las Palmas de segunda también están en esa línea el Levante el Valladolid clubes que no entienden porqué la Federación hace esto que le preguntaban directamente a Rubiales que que es lo que le aporta a la federación al fútbol profesional también es cierto que hemos pulsado la opinión de presiden desde la Liga que son más próximos a Rubiales es o que entienden el discurso del presidente de la Federación no se explican por ejemplo que esta siempre había sido una petición histórica del fútbol cambiar el formato de Copa bajar el calendario que tengan menos partidos y que por ese motivo más de un presidente de primera segunda Le he dicho enhorabuena Rubiales Ile apoya en este proyecto que tiene que pasar por la asamblea de la Federación el día veintinueve de abril es uno de los puntos del discurso que más llama la atención en Las Rozas de Mateo Alemán hoy en Valencia porque no lo anunció Luis Rubiales en honor ya hemos dicho a la prensa lo dijo Rubiales públicamente en unos desayunos de Europa Press Él fue el que anunció el formato no se lo filtró a ningún medio de comunicación y y yo creo que estos una más una más de la guerra Tebas Rubiales

Voz 1991 32:40 sin duda útil en este caso Tebas utiliza

Voz 0231 32:42 a a Mateo Alemany de portavoz el lo cuenta el lema en en materia de hoy lo suelta y hace de portavoz de Javier Tebas como que hoy Mateo Alemán Pedro Morata hace de portavoz

Voz 1388 32:52 de Javier Tebas pero que me me meto

Voz 29 32:55 es decir con esto lo digo es solamente por una reflexión Mateo Alemany no tiene su propia personalidad y su propio cerebro para decidir si el lo que dice está de acuerdo con lo que dice au simplemente repite como un Papagayo lo que quiere Javier Tebas

Voz 1388 33:08 yo creo que yo creo que maté

Voz 29 33:10 mantenemos una persona muy preparada que Si él da un mensaje será porque está defendiendo y es de la cuerda del Valencia Club de Fútbol porque seguro que lo que defiende los intereses del Valencia Club de Fútbol de aquellos que le proporcionen los ingresos al club para funcionar Morata mortales aún no van a respetar lo lo lo que piensa

Voz 1991 33:30 por supuesto iba a buscar los beneficios del Valencia como tiene que ser lógicamente pero también es cierto que cuando de forma unilateral que ha insistido mucho hoy el señor alemán en el que Rubiales no ha consultado a nada a nadie cuando te ibas hizo lo mismo a mató le pareció muy bien el tema de que hubiese decidido Tebas todo de forma unilateral sin llamar a nadie tampoco hoy a Mateo Alemany muy indignado con está siendo con lo cual que viendo las declaraciones sobre un asunto sobre otro deja bien claro hacia qué lado está posicionado por supuesto que con su personalidad ICO lo que crea pero que está alineado más en el lado de Tebas quede Rubiales creo que sí

Voz 29 34:03 en este caso concreto desde luego parece evidente porque estará de acuerdo recuerdan en sistemas

Voz 1991 34:08 los temas que puesto encima de la mesa no han puesto ninguna si INEN

Voz 29 34:11 estar en ninguna disquisición de ningún otro tipo ya se recuerda un detalle nada más Javier Tebas cuando acordó jugar el partido en Miami lo consultó con el Girona con el Fútbol Club Barcelona yo creo creo recordar que los dos clubes estaban de acuerdo no

Voz 1991 34:26 después de hacer la propuesta así después del llegar al acuerdo con Miami

Voz 29 34:29 con el Valencia que es lo que explicaba Mateo Alemany no ha hablado absolutamente nadie del cambio del formato ni de una competición y de la otra explicaba María tema de mayo

Voz 1991 34:39 tampoco han hablado con el Valencia no no evidentemente

Voz 29 34:42 porque lo que jugaban era el Girona y el Barcelona que evidentemente no

Voz 1991 34:45 porque es un partido que pueda afectar a la competición que muchos han hablado de que se podía hacer que los partidos el cansancio el viaje de ida y vuelta podría de alguna forma influir en el resto de la competición insisto es un organismo en el que tal Valencia en el que mató Alemany no le parece mal que sea de forma unilateral la decisión y otro organismo en el que está el Valencia en el que este caso si le parece mal porque insiste varias veces en el de nos parece mal que no ha consultado en la otra ocasión no lo hizo yo sólo diez datos objetivos en un caso no lo hizo en este caso sí lo ha hecho ya está algo más que decir alguno sobre este asunto

Voz 1388 35:19 no yo nada más que que va a ser muy movida la semana que ha anunciado

Voz 0231 35:22 Mateo la reunión de la Asamblea de la Liga antes de la asamblea de la federal John y que hay presidentes de Primera División que son bastante bastante negativos con el inicio de la próxima Liga consideran que no se van a poner de acuerdo nunca Rubiales si Tebas que cada uno va a luchar por lo suyo y que la guerra que está ya en manos del CSD de María José Rienda puede terminar con unos problemas que ni nos imaginamos está sin vender por ejemplo la próxima Copa del Rey en teoría puede el Real Decreto le toca a la Liga vender los derechos de la Copa parece que la Liga no lo quiere vender

Voz 0514 35:55 en esta pugna Teba Rubiales

Voz 0231 35:57 yo creo que no está el tema para nada para nada para nada para ser positivos de cara a la próxima temporada

Voz 1991 36:03 va a haber lío va a seguir habiendo habiendo lío con la Liga Aiko la federación e insisto se tiene que dar cuenta tanto Tebas como Rubiales que ninguno de estos dos son su cortijo que no pueden tomar las decisiones ellos solos para bien o para mal que esto depende de todos los equipos para que su evito funcione no se dan cuenta de eso antes de seguir guerrear entre ellos pues la cosa nunca va a funcionar a ver si empezamos a mirar por el bien del fútbol español y no por el bien propio porel a ver quién tiene que la tiene más larga de los que no que eso ya eso Gemma ya no funcionan ya ya no funciona si la película pero vamos a tener más guerra con esto sano no tengo ninguna duda gracias mañana un abrazo

Voz 0231 36:44 un abrazo chao he Morata me decías

Voz 1991 36:46 que hoy tema importante la venta el solar de dónde está si tú ahora mismo Mestalla no si efectivamente porque

Voz 29 36:52 hay que recordar para la foto aquí en Valencia la tenemos muy fresca

Voz 1388 36:55 en el resto de España pues se puede hacer confuso el Valencia

Voz 29 36:57 tiene a medio construir un estadio nuevo que paró las obras en el año dos mil nueve hace diez años que el Valencia tiene parado un nuevo estadio porque se quedó sin dinero y le faltan aproximadamente entre ciento veinte y ciento treinta millones de euros como mínimo para acabar el nuevo estadio bueno pues en mayo del año pasado el Valencia Club de Fútbol le encargó a la consultora Deloitte que pudiese vender que encontrara compradores para vender el actual solar donde está el actual campo de Mestalla que está recalificado para poder hacer allí viviendas bajos comerciales de uso terciario casi un año después Deloitte no ha podido encontrar una oferta de una sola empresa con las garantías económicas de solvencia económica demostrada suficientes como para poder firmar el contrato de compraventa las dos empresas que se habían presentado junto con una cooperativa de la que ahora te hablo que son Citroën Grupo Lar ser retiraron porque no les salían los números quedó simplemente una oferta de una cooperativa de viviendas para presentar esta oferta que han hecho al Valencia por un importe de algo más de ciento diez millones de euros pero no tiene garantías económicas no tiene la solvencia económica porque tienen los futuros cooperativistas que firmar los contratos de compraventa y el Valencia le ha dado a esta la empresa digamos a esta representante de la futura cooperativa seis meses para que presenten las garantías económicas suficientes vamos para que traigan el dinero esos más de ciento diez millones de euros sin otra en el dinero dentro de seis meses o garantías económicas no habrá ninguna venta por lo tanto el titular Yago lo digo porque probablemente hoy se haya expandido la idea

Voz 0514 38:50 de que el Valencia ha vendido el suelo del vino

Voz 29 38:52 no Mestalla se trasladará al nuevo estadio en la temporada veintidós veintitrés que esto realmente no es así el Valencia le ha dado seis meses de plazo a la única oferta que le quedaba en pie que es esta de la cooperativa para que si dentro de seis meses tras el dinero entonces se podrá hacer la compra venta si los bancos que tienen hipotecado el solar de Mestalla por una deuda de ciento sesenta y un millones de euros dan el permiso que para darlo tendrán que cobra primero

Voz 1991 39:18 pues aclarado queda va a seguir el culebrón Mestalla seguro no ordenó el otro uno Sanín exactamente igual gracias Morata un abrazo adiós La Hora dieciséis

Voz 16 39:29 en BP cada repostaje te lleva más lejos

Voz 0231 39:32 porque los carburantes BP Ultimate con tecnología táctil

Voz 14 39:34 ayudan a limpiar tu motor eliminando la sociedad ciertos carburantes pueden dejar hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 31 39:40 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio es el logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva

Voz 1991 39:48 las lejos punto com

Voz 17 39:50 de mil novecientos setenta cuatro chicos formaron grupo al calor de la incipiente escena psicodélica de Londres decidieron llamarse Queen por sugerencia de su cantante Freddie Mercury y años más tarde fue el público cien decidió elevar los a ese trono de la historia del rock reservado sólo para unos pocos hoy su inconfundible sonido y sus arrolladores directos vuelven en una colección única reunida por el país kilos cuarenta clase disfrútalos en formato digital Icon sonido remasterizado domingo veintiocho A kind of magic y Caja premium de regalo por nueve con noventa y cinco con el país

Voz 1991 40:28 sintonía de basket para hablar de los play off de la NBA y también de la Euroliga Antoni Daimiel que

Voz 7 40:33 tal muy buenas vaya por delante que te pido disculpas Lagunair diecisiete no vamos a tener el tiempo que nos gustaría pero pero bueno tenemos muchas semanas y muchos de los mejores

Voz 1991 40:43 Kevin Fernández buenas noches

Voz 0231 40:45 hola buenas noches ha iniciado

Voz 1991 40:48 Baskonia estos enfrentamientos de cuartos de final ha caído Moscú no

Voz 0231 40:52 sí con claridad por veintiséis puntos noventa y cuatro A68 primero parte muy igualada pero en seis minutos nada más arrancar el tercer cuarto una tormenta perfecta en ataque de Elche Huesca que ha metido veintidós puntos en seis minutos todo dirigido por el Chacho Sergio Rodríguez que ha hecho un partidazo diecinueve puntos cuatro

Voz 1991 41:10 asistencias veintinueve de valoración el solo

Voz 0231 41:13 dirigido la victoria del equipo moscovita a partir de ahí el Baskonia sea desconectado ya ha empezado ahorrar energía pensando en el segundo partido y es lo que tiene que hacer primero mejorar en el aspecto del lanzamiento exterior hoy no ha tenido el día estar concentrados los cuarenta minutos porque queda demostrado que el CSKA en un momento de perfección y de inspiración te rompe el partido pero sobre todo no podemos decir Tiago que sea decisivo pero sí que condiciona de alguna manera el diferente rasero arbitral con los contactos TDI dos datos muy rápidos al Baskonia el han pitado diez faltas más el dato de los lanzamientos en tiros libres veintiocho veces ha tirado tiros libres el CSKA diez únicamente el Baskonia tanto no no es verdad que que sea decisiva pero sí condiciona a la hora de los contactos de las defensas etcétera el diferente rasero con uno y otro equipo pero lo más importante ganaron los rusos por su mayor inspiración en ataque en esos seis minutos como te digo de tormenta perfecta tras el descanso

Voz 1991 42:08 gracias Kevin un abrazo esta mañana abrazo buenas noches Anthony qué te ha parecido el partido y de Baskonia

Voz 0200 42:12 bueno lo ha resumido bien Kevin no es el tercer cuarto siete de diez en triples CSKA fantástico el partido de Sergio Rodríguez si Baskonia bueno pues le ha costado sobre todo en el tiro exterior ha estado muy lejos de esos porcentajes de CSKA le ha costado luego reaccionar ya en la segunda mitad es una eliminatoria muy complicada

Voz 1991 42:30 bueno mañana a las siete Anadolu Efes Barça ir a las nueve y cuarto el Real Madrid Panatinecos hablamos de la NBA hoy es el cuarto día de playoff qué sensaciones tan dejado estos primeros días

Voz 0200 42:43 pues muy buenas porque a mí me gusta que que haya sorpresas que sea poco previsible una competición deportiva yo creo que la NBA bueno pues incluso ha exagerado esa tendencia en estos tres primeros días no con cuatro victorias visitantes eh sobre todo una remontada como la de anoche de los Clippers en cancha de Golden Stade pero las derrotas el el sábado de Toronto en casa de de Filadelfia en casa contra Brooklyn bueno creo que han empezado muy bien muy interesantes y que todavía hay muchas eliminatorias y bueno con con una incertidumbre tremenda en cuanto a su desenlace

Voz 1991 43:17 esta madrugada tenemos a las dos es decir en una hora Hay no en cuarenta minutos Toronto Raptors Orlando Magic cero uno cómo es este partido este segundo partido

Voz 0200 43:27 bueno pues ahora con urgencia hay obligación Toronto de ganarlo no es verdad que va a tener que hacer un mayor esfuerzo defensivo estuvo muy acertado Orlando en los tiros yo creo que Toronto es mucho mejor equipo y acabará imponiéndose en esto

Voz 1991 43:40 a las tres Denver San Antonio con cero uno para San Antonio

Voz 0200 43:43 esta es una eliminatoria más incierta para mí es San Antonio tiene experiencia veteranía sobre todo en en su entrenador imponerse cero uno recuperando la ventaja de campo desde el primer día en una eliminatoria tan largo en tan larga creo que la experiencia puede ser muy beneficiosa para el equipo tejano

Voz 1991 44:00 ya a las cuatro y media en Oklahoma uno cero para Portland

Voz 0200 44:04 depende mucho la eliminatoria del estado físico de Paul George que se le notó que estaba lejos de su mejor nivel por problemas en un hombro falló muchísimos tiros el necesita su equipo que el lance mucho a canasta que sea protagonista pero si no está bien por la puede acabar por la vía rápida

Voz 1991 44:18 dos datos del Warriors Clippers yo creo lo más interesante lo más preocupante en este caso la lesión de De Marcus Cousins el pívot de los Warriors cómo afecta esto al equipo

Voz 0200 44:29 bueno afecta bastante eh porque ellos habían planificado para contar con un jugador muy importante en el poste había un partido de temporada regular contra Houston donde explotaron muy bien a causa sin si les hizo mucho daño a los Rockets y ahora ese plan se les cae del todo muy sin contar a causa yo creo que tienen peor plantilla que el año pasado y es una lástima porque aunque todavía no se ha hablado de la severidad de ese desgarro muscular en el cuádriceps pero yo creo que no va a jugar en lo que queda de temporada ibamos a ver vamos a ver en foto

Voz 1991 44:58 eh confías en que le puede dar un susto gordo y lo digo porque ahora tiene

Voz 0200 45:03 pues no no lo creo no lo creo es que fue un milagro esto de ha de anoche de yo me quede a haber la segunda parte me desperté me puso el despertador para verlo oí aluciné aluciné porque remontar es un record histórico treinta y un puntos en un partido de playoff es tremendo una Cenicienta se decía que era la eliminatoria más de sus igualada de toda la historia al menos en los últimos treinta años fíjate uno uno un equipo muy limitado pero que gusta mucho de deber no muy agresivo este de Clippers jugar muy bien con Lou Williams que su jugador un anotador tremendo

Voz 1991 45:37 anécdota la que contó Doc Rivers el técnico de los Clippers le cayeron dos mil dólares en una calle San Franciso que no va con dos mil pavos en el bolsillo habitualmente y hubo un buen samaritano que se acercó y le devolvió la pasta

Voz 0200 45:49 sí lo contó la rueda de prensa después del partido no sé si se hubiera perdido el hubiera contado pero dice que Ivan Dando fue a sacar el móvil y claro es que llevaba dos mil dólares en dos billetes llevaba dos billetes de mil cayeron y alguien llegó por detrás oye este dinero estudios eludió salió corriendo entonces dice hombre si no hubiera salido corriendo podría haberle conseguido qué menos que dos entradas para el partido

Voz 1991 46:11 hombre tanto no estaría mal

Voz 0200 46:14 sí es ese Riverside entrado fantástico y ha dicho que su equipo son como cucarachas tú fíjate qué qué comparación dice somos cucarachas porque es muy difícil acabar con nosotros

Voz 1991 46:24 déjame que te haga alguna de los oyentes nos quedamos sin tiempo mira por ejemplo la dar Nolan dice que piensas de la gente que dice que los Warriors son menos favoritos

Voz 0200 46:32 no no una golondrina no hace verano no perecieron en ese partido pero

Voz 1991 46:36 las mal de ellos no

Voz 0200 46:38 eh se relajaron no no hicieron una buena segunda mitad es un equipo incómodo Clippers pero para mí siguen siendo los favoritos

Voz 1991 46:44 Pablo J de noventa y uno dice que si ves algún cabeza de Eric cayendo en esta primera ronda

Voz 0200 46:50 pues puede ser por cuestión de probabilidad matemática vamos a decir que sí

Voz 1991 46:54 Massimo siciliano tiene pinta de mafioso

Voz 0200 46:59 darle

Voz 1991 47:01 son los playoffs más igualados de los últimos tiempos

Voz 0200 47:03 en el inicio sí que yo recuerde así en las tres primeras jornada así vamos a ver si van enderezando los favoritos las elimina

Voz 1991 47:10 Álvaro comino este tiene más además nos sí

Voz 0514 47:13 muchas gracias ese ese dice

Voz 1991 47:15 y a ver qué encuentro podrán los Bucks hacer algo

Voz 32 47:18 para pasar a los borregos para ganarlo

Voz 0200 47:21 bueno a ver si llegan los Bucks no han empezado muy bien pero es un largo y duro camino el que tienen por la Conferencia Este contra equipos como Toronto Boston Filadelfia

Voz 1991 47:31 bueno me han dicho que ETA galas del final que estás debe ser la las casonas Miguel Alba dice no crees que serías un cacho de entre además pone un caso entrecomillado un cacho de entrenador después de haber estado tantos años viendo baloncesto inconcreto NBA

Voz 0200 47:45 bueno no ahora ya a estas alturas no no sé si hubiera empezado de adolescente fui entrenador un año pero no se me daba mal pero es verdad que te sirve para tener intuición anticipar cosas ver muchos partidos yo creo que no se ver habré visto en estos veintitantos años llevo una cuenta así somera pero cuatro mil cinco mil partidos de NBA ahí es si algo algo alguna ventaja

Voz 1991 48:07 hombre pues sí Carlitos Bona te pregunta sinceros es sincero si le habría devuelto los dos mil pavos Rivers