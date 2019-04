La ley electoral, una antigualla

Voz 1727

qué tal muy buenos días los constitucionalistas más serios en España vienen diciendo desde hace mucho tiempo que nuestra arquitectura legal acusa fatiga de materiales que se elaboró para una circunstancia muy muy determinada para una democracia recién salida de una dictadura y que todo ha cambiado sin que las reglas se haya modificado a fondo más allá de parches puntuales por miedo o por interés de los partidos el caso es que la ley electoral por ejemplo que tenemos en España es del año mil novecientos ochenta y cinco tiene treinta y nueve años es una antigualla y ayer volvió a quedar de manifiesto la Junta Electoral Central suspendió el debate a cinco con Vox incluido previsto por Atresmedia haya aceptado por todas las partes Atresmedia es una empresa privada que plantee un debate con criterios informativos en los cinco partidos lo habían aceptado libremente pero pero la ley establece que hay que haber obtenido un cinco por ciento de votos en alguna elección nacional previa para participar en un debate así el box no lo ha conseguido nunca en las últimas generales no llegó al uno por ciento consecuencia de esta aplicación estricta de la ley ahora el debate será a cuatro Atresmedia está dispuesta pero Televisión Española también y ofrece dar la señal para todas las demás teles el dilema lo tiene Pedro Sánchez que rechazó ir a la pública porque quería debatir con Vox pero ya no está Vox hoy los socialistas que se quedan sin la imagen ansiada en las tres derechas juntas en un plató tienen que tomar una decisión en cuanto a la ley electoral Ésa que impide publicar encuestas la última semana la que establece quince días para pedir el voto cuando llevan pidiéndolo con otras palabras desde hace meses la ley que obliga a la jornada de reflexión la que les dice a los medios privados pero también a los públicos cómo nacer profesionalmente un debate electoral esa ley que la cambien por favor Pepa Bueno