Flash Deportes SER de las 10:00 (17/04/2019)

a mí no me importa la celebración es lo que me importa es el gol que ha marcado un golazo y hay que tener confianza para meter este tipo de gol sí lo ha probado sobre el campo que tiene huevos tienes confianza escapar de milagro

Voz 1161

01:34

el Barça se medirá en semifinales al ganador del Oporto Liverpool el Ajax al que pase del Manchester City Tottenham base eliminatorias esta noche a las nueve en Do Dragao dominan los de Klopp el dos cero de la ida a la misma hora el Manchester City Tottenham del que saldrá cometimos el rival del Ajax los de Guardiola tienen que remontar el uno cero de la ida en tenis Nadal debuta hoy en el Master mil de Montecarlo no antes de las dos de la tarde ante Robben esto Bautista en la Euroliga Baskonia perdía ayer con claridad su primer partido de cuartos con CSKA noventa y cuatro sesenta y ocho también ponía el uno cero el favorito para el título Fenerbahce con el setenta y seis cuarenta y tres al Zalgiris hoy los otros dos partidos a las siete Efes Estambul Barça a las nueve y cuarto Real Madrid Panathinaikos y en la NBA Toronto a uno su serie con la victoria ciento once ochenta y dos sobre Orlando trece puntos de Ibaka nueve de Marc Gasol y también empatada con la victoria sobre San Antonio ciento catorce ciento cinco sin Juancho Hernangómez en la otra Forlan coloca ya el dos cero sobre Oklahoma tras vencer esta noche ciento catorce noventa y cuatro más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo y en todas las emisoras de la Cadena SER