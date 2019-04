Begoña Alegría: "No hay razones para que Sánchez no acuda al debate de TVE"

Voz 1727 00:00 lo Begoña Alegría muy buenos días

Voz 1 00:02 buenos días Pepa Begoña Alegría es la directora

Voz 1727 00:05 en informativos de Televisión Española cuál es exactamente la oferta que hace Radio Televisión Española a los partidos para celebrar debate electoral

Voz 1 00:16 bueno pues la la oferta estaba ya encima de la mesa nosotros cuando elaboramos el Plan de cobertura informativa para estas elecciones ofrecimos dos debates un debate a cuatro entre los candidatos de los cuatro principales partidos los candidatos a la presidencia del Gobierno y el debate a seis que se celebró anoche este debate a cuatro Se ha rescatado sea CEAR actualizado en este momento lo que ofrece en ese momento Televisión Española es ofrecer un debate a cuatro con una posibilidad de dar la señal gratuita a todas las televisiones que quieran ofrecerla e incluso emitirlo por nuestro canal internacional para que lo puedan ver todos los ciudadanos españoles que estén fuera sin ningún coste porque yo creo que hoy por hoy Televisión Española es es la única que que puede precisamente que que todo el mundo que este fuera darlo en abierto que no le consta ninguna cuota

Voz 1727 01:06 Atresmedia ha ofrecido celebrar el debate a cuatro por lo tanto hoy el PSOE tiene que tomar una decisión la razón que dio oficialmente el PSOE en su día para aceptar el debate en Atresmedia era debatir con Vox ese argumento ha desaparecido les han hecho llegar algún en fin alguna pista noche estuvo la ministra Montero en la tele con ustedes tienen alguna impresión de lo que va a decidir el PSOE oir

Voz 1 01:29 la verdad es que no tenemos ninguna pista efectivamente ayer la la ministra en una declaración que hizo antes de de entrar en el debate habló de que el presidente de Gobierno se ha comprometido con Antena tres hacer un un debate en un formato distinto al anterior pero no tenemos ninguna comunicación oficial aunque yo creo que ahora es difícilmente explicable no que no se acepte excluida la televisión pública de de un debate a cuatro puesto que es el mismo formato que ya ofrecimos en su día y como decías bien Pepa las razones que se esgrimen entonces para no acudir a la televisión pública han desaparecido tras la resorte de la Junta Electoral Begoña

Voz 1727 02:08 finalmente el Gobierno y el Partido Socialista en este caso Pedro Sánchez decide no ir a la publica lo lo interpreta como un ninguneo un desprecio

Voz 1 02:19 bueno yo creo que lo contemplo esa posibilidad no yo creo que lo como decía no hay mayor Melilla razones no paran acudir a la televisión pública en igualdad de condiciones y haciendo la oferta extensible nosotros al resto de televisiones llevándolo poder ganar internacional yo creo que no no puede haber razones para no aceptarla

Voz 1727 02:36 habría que cambiar la ley electoral venimos diciendo para para la privada pero también para la pública no

Voz 1 02:42 desde luego hablaré la ley nos afecta nos afecta a todos no lo que ocurre es que parece que hasta hace nada los trabajadores de Televisión Española éramos los únicos que pedíamos una actualización de la ley electoral no cada campaña electoral el Consejo de Informativos que es el órgano independiente que no representa a los trabajadores de Televisión Española recuerda una y otra vez los corsés que nos impone la Junta Electoral hice manifestaba públicamente contra la bueno pues ahora después de lo que ha pasado parece que ya son más los que ven esa regulación arcaicas y que yo les daría la bienvenida a no está a nuestra lucha lo lo habéis estado diciendo en el en el debate eso está escuchando es verdad que estamos sometidos a un tutelaje que después de que cuarenta años de democracia es difícil explicable yo creo que hay que darle una vuelta hablabais por ejemplo de la de la publicación de encuestas que se limita como es una fecha determinada a los quince días de campaña cuando llevamos de campaña

Voz 2 03:36 mucho más tiempo una reflexión verdad yo creo que todo eso

Voz 1 03:41 enviar porque por ejemplo en estos tiempos en redes sociales expresan todos los partidos porque nosotros tenemos que estar con el cronómetro en la mano midiendo el tiempo con una precisión matemática para las informaciones con un orden determinado uno yo creo que esto en estos tiempos tiene que cambiar esta claro los oyentes

Voz 1727 03:56 probablemente no lo saben pero se imaginan cubrir una campaña electoral en una empresa pública en España en una televisión pública es un potro de tortura es un potro de tortura donde todo puede ser utilizado en tu contra una última cosa Begoña habéis ofrecido el cara a cara también en el que reclama Casado

Voz 1 04:11 no nosotros le ofrecimos el cara a cara en ningún momento desde el principio sabíamos que también la ley electoral también no encorsetada es decir terrenos de sí ofrece un cara a cara nos iba a suponer una lluvia de denuncias ante la Junta Electoral del resto de partidos e por interés informativo está claro que un cara a cara es muy interesante un cara a cara entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición Pablo Casado pero por qué iba a un PSOE Unidas Podemos e informativamente por quien a un PP Vox porque un PP Ciudadanos yo creo que hay muchos cada caras interesantes informativamente pero con esta ley como decimos es difícil de sostener todo esto

Voz 1727 04:48 Begoña Alegría compañera directora de Informativos de Televisión Española gracias y suerte