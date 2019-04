Andoni Ortuzar: “Si Sánchez quiere formar un gobierno con el apoyo del PNV tendrá que ser corresponsable con la cuestión territorial”

Voz 1727 00:00 Andoni Ortúzar buenos días de uno

Voz 0156 00:02 buenos días ex presidente del PNV ustedes

Voz 1727 00:05 es recurrieron junto a Coalición Canaria hay Esquerra Republicana el debate a cinco previsto en Atresmedia hay suspendido ayer por la Junta Electoral Central midia es un grupo privado

Voz 0156 00:15 sí se organiza un debate con criterios periodísticos en campaña electoral por encima de los criterios periodísticos y el interés periodístico está el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz equilibrada de todas las fuerzas políticas no hay unas leyes que que cumplir para para cuando te vienen bien cuando vienen mal Vox hoy en día en el panorama del Congreso de los Diputados no es nadie es mucho menos que nosotros es mucho menos que Esquerra Republicana mucho menos que el percate incluso siendo también un partido hermano nuestro que que Coalición Canaria porque no tiene representación entonces los que sí tenemos representación quedamos fuera y los que tienen la hipótesis la expectativa de tenerla entran dentro bueno he visto el debate de ayer no hace falta que esté Vox en ninguna mesa porque la representante del PP y la de Ciudadanos representaron magníficamente las ideas de Vox que tampoco creo que les estamos haciendo tanto daño yo creo

Voz 1727 01:20 que se queden fuera ayer estaban ustedes ayer

Voz 0156 01:22 sí pero no pero no en el otro lado es que nosotros siempre entramos en la compensación somos como la pedrea como cuando no te toca el gordo te toca bueno pues dinero atrás pero vamos a ver yo creo que hay que ser coherentes que ha pasado esta legislatura por aciertos por errores de unos de otros etcétera Pero quiénes hemos sido decisivos quiénes hemos marcado el pulso y hemos tomado al final la última decisión las últimas decisiones hemos sido los partidos pequeños nacionalistas catalanes vascos canarios no tenemos que estar nosotros no tenemos que tener altavoz en quiere silenciar no no no no tenemos un huequito bajo el sol no nos lo merecemos porque luego claro luego son cuatro años de legislatura en la que bien que se buscan nuestros votos bien que se busca nuestro apoyo bueno pues si se unos buscan esos momentos también en campaña

Voz 1727 02:15 vamos a ir al al futuro Gobierno y a ese papel quizá decisivo que vuelva a tener el PNV como ya lo tuvo en la moción de censura pero antes crees saber qué explicación le encuentra usted al crecimiento de Vox

Voz 0156 02:27 bueno pues yo creo que el Partido Popular ha entrado en crisis ha entraba en crisis como como organización política como aparato político y eso ha hecho que mucha gente de su interior y de sus entornos de votantes e hayan visto por pues hayan visto por primera vez en la necesidad o en la libertad de prensa dar eh ellos con qué les gusta y qué modelo de España les gusta ahí bueno pues se nota que hay una parte de del votante del Partido Popular que es un nostálgico que que quiere una vuelta a la España dura no no esta ver luego habrá supongo como en toda Europa una parte importante de desencanto de desencuentro con el sistema democrático la verdad es que esta legislatura no ha sido como para echar cohetes desde el punto lo de vista de de la viveza democrática o de la altura de los partidos políticos no hay en ese sentido pues habrá gente que hubo un tiempo por ejemplo en Euskadi que la izquierda abertzale utilizó un eslogan que era darles donde más les duele no mucha gente antisistema que no era de la izquierda abertzale ni comulgaba con sus eh con sus postulados incluso en el en España en las europeas les votaron porque era lo más duro contra el sistema yo creo que también hay una parte gente que vota Vox para mandarle al sistema un mensaje de que así no lo que no le gusta pero que tanto

Voz 1727 03:55 en este tiempo como consecuencia de lo del otoño separatista catalán se lo preguntaba esta misma semana en lugar donde está usted sentado a Pera Aragonés me decía no no no no como pueden sacar esa conclusión es un daño colateral evidente el crecimiento

Voz 0156 04:12 yo creo que no yo creo que no porque hay ese flanco sí que está bien en cubierto por el por el Ciudadanos y por el Partido Popular hay no creo que ningún español tenga miedo o dudas de lo que hacer el PP o lo que vas a hacer Ciudadanos con el tema catalán al contrario yo creo que es desgraciadamente es una torpeza lo que están haciendo pero pero marcar paquete por decirlo gráficamente ya marca yo creo que es más otras cosas es la corrupción es la falta de respuestas de la política a problemas como la inmigración etcétera no que son muy manipulables que son muy fácil de de utilizar desde un punto de vista populista Ike sacan pues esos demonios que llevamos dentro todos yo no no lo digo por por escaparme yo no creo que Cataluña es la baza la razón fundamental para explicar lo de Vox en en en Andalucía creo que se dieron otros condicionantes sí hay de momento es lo que sabemos que va a pasar probablemente Vox ahora han aunque parezca mentira normalmente solía decir que la extrema derecha nunca decía que iba a quién se iba a votar y que siempre tiene el voto oculto yo creo que ahora que es lo que más me sorprende a mí hay un cierto orgullo de decir que se va a votar a Vox ir al contrario hay un voto oculto porque hay una cierta vergüenza de decir que se va a votar al PP creo que los resultados seguramente serían equilibrar un poco

Voz 1727 05:31 Pedro Gorospe escribía esta semana en El País que el PNV navega entre el antinacionalismo de PP Ciudadanos y Vox la intolerancia que late en una parte de la izquierda abertzale se reconoce en esa difícil navegación pues sí eso sí

Voz 0156 05:46 somos un poco el jamón del sándwich nos aprietan por los dos lados no e ir es verdad estamos viendo hemos tenido este fin de semana por a los tres tenores de la de la derecha ha estado casado está o Abascal y también Albert Rivera parece no sé yo desde el punto de vista electoral salvo que no vengas a buscar votos Euskadi Si los viernes busca en otro sitio en Euskadi pues bien pero venir a buscar votos a Euskadi Casado diciendo que no no va a desarrollar el Estatuto y que ya no hay ni una competencia más porque somos una comunidades leal Albert Rivera diciendo que va a quitar el concierto es revisar el cupo e este Abascal llamándonos traidores traicioneros no sé qué de España pues fue pues no se esta gente no sé adónde viene a buscar bueno es muy duro por el otro la Izquierda Abertzale pues está buscando un hueco que que es muy difícil para los partidos como nosotros en unas generales y en vez de buscar un hueco propio en una alternativa de izquierda pues lo busca viniendo sean al sitio tradicional del PNV no a esa influencia en Madrid

Voz 1727 06:51 déjeme que le pregunto por los incidentes porque claro esos argumentos que usted describía ahí que habían utilizado el PP Ciudadanos y Vox en en Euskadi se pueden compartir o no pero tienen derecho a eso el casco o no no por supuesto que dan

Voz 0156 07:05 muy bien estos son toleran fue en Euskadi claro pocos pero profundos pocos fue muy poca gente oye luego a primero para que no quede ninguna sombra de duda tiene en todo el derecho del mundo a ir allí fíjese hasta siendo un poco irónico que vayan muchas veces porque cada cuánto más van más votos nos dan a los demás no en Euskadi fuera de Euskadi en Euskadi cada vez que éstos hablan sube la cotización del voto del otro voto el nuestro el de los socialistas el de cualquiera pero tienen todo el derecho del mundo ahí tienen todo el derecho a expresarse intento lo mundo derecho el mundo están en la calle no tienen por qué ir a como nosotros estuvimos ayer en Errenteria ellos pueden estar exacta tenían que haber podido estar exactamente igual ahora por que van allí porque igual lo que van buscando es que pase eso sabiendo que este es el tercer elemento y además lo he dicho públicamente en varios mítines en varias comparecencias es inaceptable que los ultras nuestros porque también hay ultra abertzales tengan ese tipo de comportamientos pero a lo mejor alguien tenía el cálculo de que eso iba a pasar y por eso fueron

Voz 1727 08:20 pero independientemente claramente del del objetivo que persiguen

Voz 0156 08:23 no no derecho hacerlo todo total total

Voz 1727 08:27 el voy hoy Ciudadanos lleva el asunto a la Fiscalía leve recorrido jurídico

Voz 0156 08:31 no yo creo que no yo creo que no creo que yo no bueno pisó a su es un caso paradigmático de que las cosas que crees que pueden pasar pas no pasan y luego las que no deben pasar pasa no sea aquí vamos a ir viendo cuando reivindicaba el papel de él

Voz 1727 08:48 de V en un hipotético debate con las primeras espadas de la política española decía hemos sido decisivos en esta legislatura efectivamente lo fueron en la de la moción de censura y me imagino que jugarán a intentarlo también en la siguiente volverían a apoyar un Gobierno de Pedro Sánchez

Voz 0156 09:04 bueno tendremos que hablar mucho de para qué es ese gobierno eh tendremos que ver la aritmética yo tengo algo una precaución alguna prevención sobre lo que puede pasar a pesar de lo que vimos ayer en el famoso debate entre el PSOE y Ciudadanos yo no las tengo todas conmigo creo que va a haber poderosas fuerzas económicas mediáticas e incluso políticas que si les dan los números van a forzar a intentar forzar esas dos opciones para que formen un Gobierno y no dependan de los peligrosos de la periferia no vamos a ir viendo vamos a ir viendo depende de las número nosotros lo que todo el mundo sabe que nosotros somos un partido de diálogo de hablar de de de esta de dar estabilidad a las instituciones e ir vamos a estar pero claro tiene que ser para algo tiene que ser yo creo que el comodín del tiempo a Pedro Sánchez se le va a acabar el veintinueve yo entiendo que en campaña no quiere hablar de modelo territorial entiendo que quiera pasar de puntillas sobre la cuestión catalana la vasca o sobre la financiación autonómica porque no es fácil en este momento pero el XXIX si quiere formar un gobierno sólido con nosotros pues tendrá que ser corresponsable también

Voz 1727 10:19 déjeme preguntarle tres o cuatro opciones de gobierno y cuál sería a priori eh a priori la posición de PNV quiero entender de sus palabras que si hiciera falta el voto del PNV para un gobierno PSOE Ciudadanos no lo tendría

Voz 0156 10:31 no tendría tendría que hacer Ciudadanos uno auto enmienda a la totalidad de lo que supone Ciudadanos tendría que jurar de eso e intento de cargarse el concierto económico todos los días tendría que dejar de utilizar ayer fue una vergüenza lo que hizo esta mujer Arrimadas con aquellos cuadros diciendo que nosotros recibimos más dinero pero señora Arrimadas si somos los vascos los que damos el dinero a España no es España la que nos da el dinero sí

Voz 1 11:03 estamos poco muchos lo podemos discutir pero no mienta usted a la gente no diga que Madrid nos da más dinero a los vasco le pregunté a los extremeños para unos y nosotros somos los que vamos a más

Voz 1727 11:13 ya le pregunta la señora Arrimadas cuando la tengo aquí ahora le pregunto a usted apoyaría al PNV un gobierno de PSOE Unidas Podemos

Voz 0156 11:22 tendríamos que hablar del programa tendríamos que hablar muy seriamente del programa porque podemos a lo largo de estos cuatro años a la a la una imagen muy fresca muy bonita sobre la plurinacionalidad y esas cosas pero todas y cada una de las eh eh propuesta lo que ha hecho en el Congreso de los Diputados invadía competencias autonómicas no sólo de Euskadi o de Cataluña de todas de las diecisiete comunidades autónomas no sea que ojo ojo con estos del de Izquierda del centralismo democrático porque es centralismo eh a todos los efectos

Voz 1727 11:53 debe el Partido Socialista volver a aceptar la influencia el apoyo de los partidos independentistas catalanes que lo han dejado en la estacada con los presupuestos hace dos monitores

Voz 0156 12:03 yo supongo que hay en Pedro Sánchez lo que pediría Si yo creo que sí lo puede hacer que tiene toda la legitimidad del mundo sí sí les han elegido por qué no ahora yo entendería que Pedro Sánchez pidiera también garantías lo mismo que entendería que los partidos catalanes en la medida que sean necesarios no o bueno que ellos apoyan también pidan sus contrapartidas yo espero que si eso sucede entremos todos en una fase de realismo político porque creo que no ha habido realismo político ni por parte de los partidos catalanes en estos últimos meses ni tampoco por parte del Gobierno no probablemente porque cada uno estaba atenazado por sus circunstancias políticas particulares los catalanes en esa pelea que tienen por quién lidera el soberanismo el Gobierno porque el Partido Socialista no se podía permitir el lujo de dejarle esa baza a al PP y a Ciudadanos pero a partir de las elecciones se abre un nuevo tiempo no podemos estar cuatro años jugando al escondite hay que poner las cartas sobre la mesa con realismo político situar cuál es el horizonte razonable de cuatro años para que para hacer cambios nosotros creemos que hay que abrir el melón del del tema territorial

Voz 1727 13:14 hablamos de los cambios el melón territorial enseguida seguida nueve y veintiuno ocho XXI

Voz 2 13:19 María

Voz 0156 16:23 los catalanes no están contentos nosotros no estamos contentos si uno pregunta a las comunidades autónomas de régimen común tampoco están contentas porque no tienen la financiación suficiente o porque el Estado es sigue recuperando red centralizado competencias con cualquier pretexto por el tema europeo por las nuevas con tecnología consigue ponerse cuanto entonces yo creo que hay que volver a clarificar el modelo es el Estado de las Autonomías estuvo bien fue un invento en ese sentido pues bueno fue la novedad pero ha demostrado esta mañana te oí hablar de fatiga de materiales también en estoy fatiga de materia ya les está claro es un buen modelo lo que en la teoría pintaba muy bien y ya había yo cosas vamos a ser justos eh y ponderados está bien es un modelo de descentralización que probablemente hay muy pocos como él en el mundo eso es así pero el asunto es Rossato Fazio responde a las necesidades de hoy no eso está claro que no ni en Cataluña ni en Euskadi y creo que tampoco en el resto porque todo esto se ha hecho con una descentralización muy potente pero sin que el Estado sin que la administración central del Estado en Flaquer Azca la administración central del Estado sigue siendo igual de gorda que en el setenta y siete il las pretensiones de los altos funcionarios de la administración central del Estado sigue siendo la de gobernar ellos el Estado nosotros no somos Estado para ellos ese es el error pero no es que no seamos los vascos no son los andaluces no son ahí eso hay que dar una vueltita a una vuelta a favor

Voz 1727 17:58 si Nos están viendo en Cadena Ser punto com pueden comprobar que el señor Ortuzar tiene cura articulista el día de comienzo de la campaña electoral impedían mirar a la derecha a la derecha física puede mirar desde Londres

Voz 0156 18:11 ahora la la eso es la tortilla Félix física ya me ha curado afortunadamente esta política pero la tortilla culín tal todavía la tengo hasta casi prefiero no mirar a esa derecha porque la verdad es que es de bochorno lo que está haciendo que campaña que ahora que está hemos en en en Semana Santa que dentro de unos días el Viernes de Dolores

Voz 0568 18:35 por qué campaña de dolor Enric Giuliana si buenos días señor Ortuzar una relación del PNV con Cataluña o para ser más precisos en el nacionalismo catalán una cuestión muy delicada a todas la República sino desde antes no vayamos al momento actual Esquerra Republicana se presentan las europeas con Bildu además ha anunciado que probablemente hará el grupo parlamentario con viudo en el Congreso de los Diputados yo eso quiero verlo hay que leerlo pero pero la que no pero ha sido denunciado es decir hay una alianza política de Esquerra porque en conviviendo ustedes habían mantenido durante años una buena relación con Convergencia i Unió ya habían ido juntos con ellos a las elecciones europeas Roy esta esta este acuerdo está roto ya ocurrió lo siguiente realista Bona incluido antiguo político vasco vista antiguo militante de Eusko Alkartasuna sido recuerdo mal ustedes no llevan a ningún catalán en sus listas como está en estos momentos tono

Voz 0156 19:46 que no que me parece que esto es importante porque además de va de vas pues catalanes las madres Borrás Si desde niños a toda la familia que habla o catalán y se han sentido muy vinculados además luego horca Kenner en su vida personal también no en ese sentido a mí no me extrañó que Gorka porque es un hombre con con vocación política esté ahí no como está nuestra relación pues nosotros seguimos manteniendo una relación estrecha con el Partido Demócrata de Catalunya con lo con la herencia pos convergente pero qué sucede pues que es en este momento la política catalana está como está ahí la pelea por la hegemonía política por quién es más quién es el líder que no ostenta el liderazgo creo que también dentro incluso de esa herencia pues convergente de ese mundo pues con gente hay una pelea por quién tienes el liderazgo y luego además está la no hay peleas peleas entonces nosotros lo que no hacemos nunca es meternos en las situaciones internas de los otros partidos nosotros vivimos una situación muy dura en el año ochenta y siete sabemos lo que es eso lo duro que es Hinault queremos estorbar el día que eso es vuelvan a dar las condiciones para colaborar colaboraremos y desde luego lo que sí haremos es al día siguiente de las elecciones en todo aquello en lo que nos pongamos de acuerdo a hacer una unión no una defensa conjunta firmamos hace poco un papel un documento con con David bombear y en ese sentido

Voz 11 21:17 lo que sí de monje sí señor Ortuzar muy buenos días yo creo que hoy nadie duda que el Partido Nacionalista Vasco es un partido muy relevante en el conjunto de la política española no decía usted que han sido claves para la gobernabilidad lo sigan siendo y también muchas veces de alguna forma sufren daños que podíamos llamar colaterales no ayer explicaba muy bien Aitor Esteban en en el en el debate con una expresión muy gráfica nunca se quejaba diciendo es un parque temático no en alusión a los conflictos de de fin de semana anterior han sido también claves en su papel para la búsqueda de acuerdos para intentar llegar a soluciones mediante el diálogo en el tema catalán y sin embargo yo a veces tengo la sensación de que no sé si es por falta de espacios por falta de medios o porque todavía necesaria hacen mucha más pedagogía yo veo que en ocasiones no habla en el conjunto de la sociedad española sino que su discurso todavía está muy orientado casi de forma exclusiva a la sociedad vasca no no cree que sería necesario hacer un esfuerzo de pedagogía para que por ejemplo cuestiones básicas como el cupo puedan ser entendidas por el conjunto de la población y evitar por tanto que sean usadas como arma arrojadiza por parte de algunos partidos

Voz 0156 22:26 hala pudiéramos hacerlo no pero es muy difícil porque nosotros tenemos los altavoces que tenemos hice Nos llaman las veces que se nos llaman

Voz 1727 22:34 pocos encantado en esta casa

Voz 1 22:37 yo no digo otros digo les digo bueno se transfieren muchos altavoces sí pero pero no tenemos

Voz 0156 22:42 muchas ocasiones cuando tenemos el altavoces porque somos decisivos hemos Isère no pone encima la lupa a veces en los a chicharra en lugar de de dar no os luz achicharrado pero por ejemplo en el tema del del cupo nosotros estaríamos encantados pero creo que también lo tienen que hacer otros partidos no porque en Euskadi nadie discute lo del Cupo el Partido Popular que ahora estamos viendo un retroceso en el ámbito autonómico tremendo el Partido Popular se tendrá puede criticar mil cosas pero Partido Popular ha tenido un unos posicionamientos sobre el el estado de las autonomías creo yo que bastante razonables durante muchos años y en la época de Rajoy era así pero ahora inexplicablemente este partido se ha hecho ante autonómico no el Partido Popular el Partido Socialista Podemos etcétera tenían que meter este tema también en sus campañas y no me quiero escapar de la primera reflexión nosotros somos un partido vasco eh no no tenemos nunca hemos tenido la pretensión de gobernar España ni tampoco incluso de determinar la política española eso sí nosotros estemos donde estemos cuando estamos en el Congreso de los Diputados hacemos con todo el sentido del mundo donde estamos queremos que las cosas funcionen Sí Se puede hacer acuerdos que haya acuerdos y se pueda dar estabilidad que haya estabilidad sepuede avanzar que es avance si puede dar presupuestos que haya presupuestos vamos a seguir así la próxima legislatura esperemos que den los números haya razonabilidad suficiente para que eso pueda ser así

Voz 1727 24:11 ese ofrecen a un miembro del PNV entrar en el Gobierno de Pedro Sánchez hipotéticamente si tiene la mayoría si Se da la circunstancia

Voz 0156 24:17 hemos tenido nosotros esa apetencia nunca nunca al tampoco creo que sea necesario nuestra implicación puede venir de otras de otras maneras nosotros nosotros no queremos perturbar nosotros lo llevamos en nuestro nombre Partido Nacionalista Vasco hoy había un un un chico de Cádiz que ponía en el después de esto en el buscador de Google se puede votar al PNV en Cádiz después de ver el debate de ayer por la por la actuación de Aitor no que hay estuvo clamando en el desierto no le hacía caso nadie porque él hablaba de diálogo y no chillaba pues bueno mal no pero es verdad que hay mucha gente que se siente representada o se siente reconfortado con la forma que tenemos de hacer política iban va a seguir pero nosotros nuestra casa es Euskadi ahí y ahí estamos a gusto

Voz 0568 25:02 eh señor Ortuzar en el último Euskobarómetro el sondeo amplio que la Universidad del País Vasco que hace habitualmente el el no a la independencia sacaba siete puntos al si había bueno una amplia satisfacción digamos con el Estatuto treinta y nueve años después del referéndum tiene la impresión porque era una de las interpretaciones que se hacía esas conclusiones del Euskobarómetro de que la radicalización de Catalunya o la crisis constitucional abierta desde Cataluña esto

Voz 5 25:34 la moderando los postulados entre los vascos

Voz 0156 25:38 bueno yo creo que es un proceso más profundo nosotros salimos de cincuenta años de violencia terrorismo de de de una que además de muchas víctimas de además de muchos muertos de mucho sufrimiento mucho dolor a los que sufrieron la violencia como sociedad nos dejó exhaustos no yo creo que ahora una gran parte de la población vasca quiere reposo quede reposar quiere degustar esta nueva situación y estar en paz y estar en tranquilidad es una crisis económica que ha sido allí muy dura y la que no nos ha costado salir nos está costando salir entonces yo creo que ha cambiado un poco las prioridades también es verdad que hay yo soy de un partido nacionalista también es verdad que a medida que hay más autogobierno la gente siente menos necesidad de no de expresar su radicalismo suposición de una manera más radical nacionalista no porque está más a gusto está siente menos la presión del Estado probablemente esos datos cambiarían que hubiera un gobierno de signo en Madrid es diferente supusiera una amenaza para lo que tenemos en el autogobierno vasco y seguramente los números cambiarían porque hay un veintitantos por ciento que dice que podría ser independentista según que circunstancias no sea y está todo muy complejo pero creo que la base fundamentales es a que la sociedad vasca quiere reposar puede que de vivir después de cincuenta años de violencia ya con degustando un poco esta nueva esta nueva vida

Voz 1727 27:10 pensaba escuchando en el señor Ortuzar cuanta pedagogía tenemos que hacer todos a interiorizar la no porque la presión del Estado el Estado es también la sanidad la educación puesto que la Comunidad Autónoma Vasca ese Estado Estado español

Voz 0156 27:25 cada mes pero casi casi nunca o lo parece no por nuestra parte sino porque cada vez ayer escuchábamos es que les han regalado transferencias no no no es transferencia son nuestras según la ley tendrían que haber estado en nuestras manos hace XXXV años siguen sin estar probablemente no ha sido por cuestiones estatutarias sino por ese tema de la violencia hace de etc bueno qué le vamos a hacer Andoni Ortuzar muchas gracias

Voz 1727 27:52 estar en la SER mucha suerte eh