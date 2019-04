"Un debate electoral a la altura de candidatos como Suárez Illana o Juan José Cortés"

Voz 1 00:00 sí

Voz 3 00:33 le preguntamos esta mañana por dos debates electorales de campaña el de anoche en la uno un debate a seis

Voz 4 00:40 el de la semana que viene un debate a cuatro que se disputan en este momento Atresmedia y Radio Televisión Española las dos ofrecen lo mismo hay quién lo tiene claro cómo Antonio de Motril

Voz 5 00:51 Pedro Sánchez así que creo que debe de ser en la pública

Voz 4 00:57 el por qué no en las dos se preguntan otros oyentes como le de Málaga al que le gustaría ver Sánchez y al restó en los dos debates sobre la presencia o ausencia de Vox primero yo creo que

Voz 6 01:07 eso va la razón a los lo que había puesto de Radiotelevisión Española tiene más derecho a que sacó trescientos mil votos la última de lesiones que va ir y otros partidos y creo que libre socialista hay otra partido que hacer una campaña basada en el miedo pero creo que me gustaría escuchar a propuesta

Voz 4 01:28 no es el único que pide propuestas buenos días

Voz 7 01:31 los días Carmelo de Valencia creo que muchos de los políticos que nos han gobernado hasta ahora de un lado y otro sólo quieren enredar sí enfrentar sin hacer nada por la soluciones porque si hace años hubiera aceptado un referéndum pactado había salido que no ahora también saldría no en unos años ya veremos sobre la pega constitucional los americanos no han reformado nunca hacen enmiendas para eso algunos se tendrían que sacrificar por la patria como Suárez Mena

Voz 4 02:04 ese enfrentamiento pide también Joaquín desde el Puerto de Santamaría

Voz 8 02:07 hola buenos días yo pediría un poquito de responsabilidad a los candidatos sobre todo a los de la derecha intenta dar de de intentar confrontar a los los españoles de distinta ideología hay lo debo

Voz 4 02:20 los pues me parece bien porque partidos de representación

Voz 9 02:23 parlamentaria no puede tener más derechos que otros decir la tiene Tanner

Voz 4 02:27 te volvemos a Valencia con Asia después del de anoche dice pasa del de la semana que viene

Voz 10 02:32 pues comentemos completamente el tema político porque es que ni pienso el debate porque para escucharlos arrojándose piedras unos a otros creo que es un espectáculo bastante deprimente veo aportaciones y mucho ataque entonces deberá que apesta apesta mucho hechos no

Voz 4 02:51 hola haber palabra lleva como hecho cuenta gracias Asia tampoco tiene intención de escuchar debate algunos Ramón de Carlet

Voz 11 02:59 porque tengo mi intención de voto casi clara decir clara totalmente pero mi reflexión de hoy es la siguiente ya todo vale en política lo digo por las declaraciones de vamos a su padre de más de Mariluz Juan Antonio cómo se puede decir de un presidente del Gobierno a manos manchadas debería decirlo de todos no sólo de Sánchez yo creo que estamos entrando en una espiral donde todo vale no cualquier persona puede entrar en política y con una espada ahí empezar a segar mías pro allá donde vaya gente eh incendiaria en política es lo que menos necesitamos hasta el momento

Voz 2 03:37 aquí

Voz 4 03:40 sí hemos preguntado a las puertas de un fin de semana largo para muchos sus planes de Semana Santa buenos días bienvenida

Voz 12 03:47 vienes día de Alcalá de Henares salgo hoy de Santander yo igual cada mañana veo a la familia quiero por la mañana temprano voy con unas amigas en coche hacia el Alentejo Portugal ID ahí hacia la Albufeira idean feira el sábado volvemos otra habitación más rico de una semanita de vacaciones que aquí es diferente al de Madrid pasar muy bueno buenos días

Voz 3 04:14 qué destino Montse la lente yo qué bien te lo vas a pasar

Voz 4 04:17 que lo bases muy bien gracias Montse no es la única que va a pasar por Madrid Manolo Sevilla

Voz 13 04:21 este fin de semana me iré para Madrid para repoblar la ciudad porque no madrileño mucho una estampida hacia el resto de España a la playa en la Illa cierra a sin que habrá que llenan alguna de las calles de Madrid forzados solo todo el día

Voz 3 04:37 gracias por repoblar Manolo algunas no nos hemos ido todavía pero no iremos sobre sobre las siete menos diez las seis menos diez en Canarias

Voz 4 04:48 sobre el debate electoral de anoche Rafael Córdoba

Voz 14 04:50 debate es donde este hombre por favor es un corral de gallinas vaya vaya a nivel político que tenemos sea esto está ya por debajo de la Belén Esteban ETA ahí los programas eso basuras está visto y comprobado que era casta políticas del problemas muy lejos del suelo

Voz 15 05:07 damos la bienvenida Luisa de Gandía Smither estuvieron presentes fueron las dos señoras mantenga al menos defendieron su estas todas las otras personas bueno no estuvieron realmente no estuvieron a la señora del PP lo siento mucho pero con esas opiniones no saben ni cómo estaba presente no quiero decir con esto que es el de tierras que no soy pero no quiere decir que no puede ser que entre personas con un poquito de raciocinio iniciando

Voz 4 05:36 el Good Things o leído se pueda ser como era sobre otro asunto de campaña Narciso Huelva

Voz 16 05:43 mira yo creo que el señor Cortés como diputado por Huelva en el PP pues se ha pasado catorce catorce no yo diría que al menos el doble de la canción relaciones en gratuitas tan graves contra el presidente decir que que sienta con pederastas criminales etcétera pues no sólo es vencido llamar etc sino que la Cámara de Diputados pues no se merece personas es tan baja catadura moral y estamos viendo el abecedario de que va disponen en este señor en las Cortes todos lo valen para el acoso y derribo de contra

Voz 17 06:17 desde Israel Pedro oro parece ser que un político lo que menos cuenta son sus propios méritos el gran fichaje del partido porque tu padre era un señor que tiene nombre de aeropuerto o porque desgraciadamente tu hija fue violada y asesinada pienso es tú es tu carta de presentación soy el padre de tal a ver eso no quiere decir nada de uno o sea yo puedo ser una patata porque asesino una misa o asesinen a mi hermano eso no me da mí una calidad como político

Voz 18 06:50 gracias a todos son las