Una cuenta falsa suplantaba a Pedro Sánchez

hoy traemos una mentira de esas que sólo son posibles porque existe las redes sociales y lo voy a explicar me llega un tuit en el que supuestamente Pedro Sánchez se pronuncia contra la Semana Santa al mirarlo con detalle veo que la cuenta que lo envía no es la del presidente del Gobierno aunque aparezca su foto sino la de Pedro Sánchez Casas Rejón en lugar de Castejón todo igual salvo la R por late la intención es hacer daño con este mensaje no podemos permitir