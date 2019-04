Blanca Portillo: "Debemos ir al teatro para sentirnos más libres"

Voz 1 00:00 Blanca Portillo muy buenos días muy buenos días caballeros bienvenida la fiesta gracias por ser puntual

Voz 1 00:38 bueno mira que es el primer paso de la conversación porque puede que nos toque hablar de ella más adelante es cómo vamos a decirlo los dos igual entonces tú me dice es Virginia Woolf o Virginia Woolf bueno yo suelo decir Virginia Woolf te que de acuerdo el se pronuncia el hombre yo Virginia Bulfoni tiene voz excluyente

Voz 2 00:56 es un nombre inglés cobra vida en otros cultura si querían referencia de igual dos veces matices yo creo que sí sí yo creo que hay machismo es curioso lenguaje en su manera otro culturas pues no es correcto incorrecto realmente es a decir de las dos maneras digamos que veo que sí cosa que no me ha quedado claro pero bueno vamos a decir bueno a mí me

Voz 1 01:22 me gusta porque ella se llamaba Virginia Wolf Hall bueno claro que sí por supuesto se puede decir Virginia Woolf pero van es decir bien o mal uno puede decir cómo de darlos como queda después Virgina Woolf

Voz 3 01:32 Listas en estos días interpretando a un personaje de

Voz 1 01:34 sin Abul frente al español encima mis instaló web tú eres tan buena anfitriona en la vida real como lo es mi pues mira te vas a reír pero es una de las cosas que tengo en común con ella y que me sorprendió cuando leí la novela a mí me encanta hacer fiestas por el placer de invitar a la gente a estar feliz hay quien cree que eso es una forma de llamar la atención de rodearse de gente era buscar aprobó la salida de buscar aprobación pero como ella yo busco el bienestar de los demás me encanta hacer reuniones y comidas Si me invitar a la gente a vino y a buena comida

Voz 3 02:07 para que estén contentos y feliz es bonito eso que dices porque al personaje ocurre también se puede confundir con superficialidad de esa búsqueda de la belleza que defiende durante gran parte la hora en realidad hay muchas ya iremos desgranando algunas de ellas muchas capas debajo de esa aparente superficie no hay momento concreto de la de la obra en la que a mí me ha dado mucho que pensar porque en la que tu bajas al patio de butacas no es un spoiler no pasa hacer callar

Voz 1 02:29 pese a gente que lo sabes te acercas al público

Voz 3 02:32 me ha hecho plantearme si los actores en el fondo no tenéis mucho de anfitriones a una fiesta cómo estáis en el teatro sea de algún modo montar un evento cada tarde invita a los espectadores esperáis que sean puntuales que no moleste mucho deseáis que se lo pasen bien es decir también buscáis la aprobación en vuestros huéspedes se parecen poco esa Mrs diálogo voy al actor a la vida del actor en ese punto

Voz 1 02:53 mira en ese momento justo el que hablas cuando bajo al patio de butacas yo recuerdo que en los ensayos con Karma

Voz 1841 02:59 ella me dijo mira de alguna manera esto es una celebración del teatro más si tú cambias la palabra fiesta por la palabra teatro y se podría aplicar perfectamente entonces es un momento en el que estás entre la actriz el personaje yo yo Le pedí por favor puedo bajar al patio de butacas para hablar con la gente directamente ahí la frase final que ya dice yo hago todo esto porque es un regalo deberíamos tomarlo como un regalo que todos le hacemos a la vida en el fondo es exactamente lo que hacemos claro dices los actores celebrar la vida la diferencia que hay con una fiesta es que la gente paga para asentarse allí que eso ya es la leche

Voz 1 03:39 con haber de alguna fiesta ido yo pagando y no

Voz 3 03:41 no es bonito también esto que esto que dices de que tú de alguna manera en ese punto te sitúa entre la actriz y el personaje porque en ese momento el público también está entre el público que ha ido a una obra de manera completamente pasiva a observar lo que pasa hice siente de alguna manera interpelado y pasa a ser casi un personaje personaje de la obra claro mi pregunta es si alguien del público alguna vez ha dado ese salto porque en la función que yo vi todos teníamos un poco esa esa excepción no sé si decirte algo si responder algunas de las cosas que dice en algún caso ha pasado el salto

Voz 1841 04:15 pasan cosas absolutamente maravillosas porque mayo no sé quiénes están sentados pero hay un momento en que cuando bajas entre saber pero que el otro día según iba bajando los escalones me dice una señora en la tercera fila me dice qué guapa estás de verde la lista de las gracias se dije hay muchísimas gracias el otro día también en mitad del texto aún señor le sonó el teléfono tenía debía ser muy urgente porque su señora le dijo salsa Ali dije por favor Caballero salga usted mi ningún problema contestó a la llamada y luego vuelves no hay ningún problema pasa menos entonces fue muy bonito sepuede claro que sí era el respeto la gente veía bien pero sí todo el público

Voz 2 04:50 no obstante no está dura a charlar contigo y a decirte

Voz 1 04:55 pues eso duraría eternamente pero si yo noto en la mirada de la gente que hay

Voz 1841 04:59 momento en que ellos también están

Voz 1 05:01 entre persona y personaje bueno pues si quieren ustedes ver lo guapa que está de verdes Blanca Portillo en esa fiesta aunque está a la que nos invita a tardes el de otro español tienen que saber que está hasta el próximo cinco de mayo interpretando a clarisas

Voz 3 05:15 es el personaje de Mrs diálogo y que es la adaptación

Voz 1 05:17 una de las novelas de la gran Virgina Woolf adaptada y dirigida por Carme Portaceli he visto

Voz 4 05:23 la vida de una mujer Larissa hubiéramos cambiado el mundo Si tuviera escasa mira aquí ha estado engañando durante sus años

Voz 1 05:37 la obra como ocurre también en la en la nota

Voz 3 05:39 hola nos invita a acompañar a esa mujer a clarisas pero también a sus deseos a sus recuerdos a sus preocupaciones a sus ambiciones a los deseos no cumplidos Nos unos invita a acompañarle a ella ya sus invitados durante veinticuatro horas vale hay que aclarar que la obra dura sólo una hora medias si dura veinticuatro podemos Tedax reservar para mi padre está está bastante bien recibió la veinticuatro horas transcurren de forma figurada pero es increíble blanca lo mucho que puede dar de sí hundía Si uno se permite reflexionar un poco sobre su propia vida qué es lo que hace

Voz 1841 06:12 yo creo que eso es lo más interesante porque es una función en la que efectivamente la peripecia teatral no es muy llamativa que digamos no pasa entre diez aparentemente exactamente pero exacto pero es cierto que un día da para muchísimo si eres un poco consciente cada pensamiento que se te cruza cada persona a la que ves cada recuerdo que viene cada cambio de pensamiento en eso nos pasa mucho lo que estás pensando en algo concreto y de repente piensas en la comida que vas a hacer esta noche y como esos pensamientos van cambiando como bien los recuerdos como cualquier estímulo te dispara un pensamiento diferente entonces eso es tan apasionante como Indiana Jones si uno es consciente de eso entonces yo creo que eso es lo que de alguna manera hace la función poner de relieve la cantidad de aventura interior que tenemos a lo largo de veinticuatro horas y creo que eso es lo apasionante porque más sucede el espectador yo lo noto que en el espectador también van pasando ideas

Voz 3 07:08 es que eso te iba a decir que invita también a hacer algo que no hacemos muchas veces que es pararnos un momento a pensar y a permitir que se desarrolla esa aventura o que se esa esa aventura porque a veces creo que nos da un poco de miedo

Voz 1841 07:17 sí que padecía vivimos tiempos de mucho ruido dónde nos conducen un poco el pensamiento donde nos obligan a centrar la atención en lo que a ellos les interesa y que en tiempos como estos es bueno entrar en una sala a oscuras durante hora y media de tu vida nada más para sentir para pensar con suavidad con calma y con belleza

Voz 1 07:40 bueno pues tienen ustedes una hora y media para hacer pagando ya has dicho que la fiesta que

Voz 1841 07:43 me he de decirte una cosa hasta hoy llevamos más de trece mil espectadores se a mí la idea de que haya más de trece mil personas que hayan pagado dinero por sentarse en una sala de teatro yo no puedo por más que decir Gracias a la vida y a ellos porque me parece que eso que vivimos tiempos en que esto es una cosa in

Voz 1 08:04 inquirió un acto en evoluciona vivamente

Voz 3 08:08 estamos a conversar también se ha convertido en nuestra revolucionario seguramente hay gente en su casa heroísmo sentada también escuchando esta conversación por eso también estamos agradecidos y a mí también me parece increíble y vamos

Voz 1 08:17 tener más tiempo para hacerlo para pensar y para conversar sobre teatro y lo que se nos ocurra con Blanca Portillo unos anuncios Blanca Portillo

Voz 3 08:25 Clemente un poquito a su pesar se ha convertido casi casi en un género en sí mismo pero a ver si le suena a esta conversación uno dice

Voz 1 08:33 hoy que va a hacer total pues voy a voy al teatro a muy bien y que vas a ver yo voy a ver al aborto

Voz 3 08:41 eso sí con la solemnidad del artículo no estos días con toda probabilidad muchas conversaciones como ésta o parecida han tenido lugar en Madrid porque blanca la Portillo lleva días en Teatro Español interpretando una adaptación nada menos que de una obra de la Wulff que también han empezado a aplicar las Law Mrs diálogo y Blanca Portillo muy buenas

Voz 1 09:02 Luis días Ése es el primer texto de la Wulff

Voz 3 09:04 que la Portillo es primero que te encuentras íbamos en tu carrera profesional parece que el contexto el contexto social y también el hecho de que tú tengas aproximadamente la misma edad que el personaje está elegido perfecto no tú tienes la sensación de que hay veces que los personajes están por ahí sobrevolando y de repente aterriza no caen sobre justo en el momento adecuado sigue

Voz 1841 09:25 siempre he pensado que son los personajes los que se eligen a los actores yo nunca voy buscándolos ellos vienen llaman a mi puerta Easy justo cuando si algunos dame un poquito de miedo te hacen pasar un poquito mal pero sí que creo que son ellos los que de alguna manera te eligen y yo me acerco con mucho respeto saludo y digo hola muy buenas muy intentar darte lo que necesitas de lo que yo tengo pues saber qué te sirve entonces está establece como una especie de diálogo con el personaje en este caso ha sido un diálogo profundamente fructífero porque yo no tengo muchas cosas de las que ya tiene pero tengo cosas que a ella le interesa que exacto sea yo por ejemplo soy una profesional cosa que no es ella ya no tiene una profesión yo no soy señora de no estoy casada ella así no tengo hijos ella sí con lo cual como que de alguna manera yo representaría lo que a ella le hubiera gustado ser mientras que ella tiene un concepto de la vida de de la ley TAD interior y sobre todo la la sensación del paso del tiempo

Voz 5 10:28 con bienestar que a mí me está dando muchísimo porque yo vivo muy acelerada claro

Voz 1 10:34 hay una cosa interesante porque claro si tú estás viendo a través de ella también una vida que no te corresponde que no es la que tú has elegido para ti misma eso te ha hecho reafirmarse en tus selecciones no y sobre todo respetarlas las clave no son las que yo elegí

Voz 1841 10:46 en la entendido perfectamente no es ni mejor ni peor es una opción ella decide convertirse en la señora de aun así reivindica su lugar y su espacio para respirar y para hacer lo que ella necesita hacer su espacio de libertad pero se ha dedicado a cuidar ya ser generosa con los demás ya llevar una vida ordenada bueno porque eso no tiene porque ser malo yo a veces lo he criticado cuando lo ves desde dentro dices pero sí es simplemente una opción tan válida como cualquiera

Voz 3 11:16 claro es la opción que asume Cristina el perdón clarisas Galloway durante las veinticuatro horas hundían observamos a acompañarla en distintos procesos en los que en algunos se reafirman en otras la padece de alguna

Voz 1 11:26 manera también como todos con las no esté exacto

Voz 1841 11:29 todos hay una balanza Iggy desgranó esto pero pierde

Voz 3 11:32 totalmente la acompañamos fuese son esas reflexiones durante un día de primavera con las campanadas de fondo pongamos del Big Ben tú ya lo ha introducido perfectamente blanca Virgina Woolf es una de las de los iconos de las otras iconos del feminismo aquí no se esconde en ningún momento que clarisas no es una digamos feminista al uso a una dama de la alta sociedad inglesa es muy limitada por su entorno y es consciente de eso su contexto por lo que piensa de ella por su imagen etc pero sin embargo has dicho conserva una libertad interior absolutamente sorprendente que recordar por cierto que este texto es del año mil dos XXV esas son años Inglaterra vale es decir es una es una mujer que es al mismo tiempo capaz de reconocer que es frágil capaz de reconocer que su entorno le condiciona pero con fuerza suficiente para romper los clichés

Voz 6 12:22 dentro o osea que son es feminista pero es un feminismo digamos es eso feminismo muy inteligente no y eso es un feminismo muy reflexivo

Voz 1841 12:32 pero al tiempo yo creo que vivimos también tiempos en los que estamos en un momento social en que el feminismo es muy de rompe y rasga claro porque quizá en eso

Voz 1 12:42 yo también claro porque es un proceso natural hay que

Voz 1841 12:44 que hay que romper y seguir rompiendo y seguir pero hay algo en lo que ella plantea que a mí me parece básico sin esa libertad interior es muy difícil que turrón pasa hacia fuera porque si no son rupturas externas para que tú cambie el mundo algo tiene que cambiar dentro de Ci esa concepción de mujer en el universo que ella tiene y que no pierde en ningún momento es la base el germen para de verdad cambiar el mundo sino rompes estructuras que luego se pueden volver a cambiar es decir estamos también viviendo momentos en que hay gente que se asusta mucho con lo que está pasando y quisiera que todo volviera otra vez a como estaba si tú no tienes una manera de romper las cosas desde dentro desde lo más profundo que las mujeres sean conscientes de que tienen el derecho y la obligación de ser lo que son desde dentro desde lo más profundo sin necesidad de que nadie te lo diga desde fuera sin bandera sin gritos desde dentro entonces cambiaremos mejor los esquemas de fuera

Voz 7 13:39 yo aunque a lo mejor hoy en día es más difícil incluso hay quien todos se porque tenemos tanto distracción estatus exige vida cosa que no te da tiempo estas pausas para reflexiona efectivamente digo revisar

Voz 1841 13:53 exacto exactamente porque era tienes la posibilidad de decir yo necesito que usted me respete igual que a un hombre ahora puedes decirlo pero tú te respeta claro ahí adentro

Voz 3 14:03 bueno a veces ni siquiera los hombres nos respetamos y bueno

Voz 1841 14:06 por supuesto pero me refiero a que tienes que tener en algo que sea muy real muy interno para que luego puedas hacer una reivindicación hacia fuera entonces es verdad que yo también estoy de acuerdo con que probablemente vivimos tiempos en lo que en los que no hay tiempo para eso claro tú te vas guiando por una especie de Torrente social y a veces se te olvida estará ya dentro en contacto contigo yo creo que eso es importante que lo recordemos cara

Voz 3 14:31 x tiempo y es un tipo de valentía diferente que que es fantástico poder ver desde el patio de butacas en otro porque también te permite reconocerla o su ausencia o su presencia en en ti mismo claro llevamos ciento setenta y cinco años viendo es el patio de butacas otro tipo de ejemplos el Tenorio ya sabes qué esto no lo no lo cojo no es por que ahora sí que tocan por lo menos un par de décadas de Mrs diálogo y de la sí sí yo creo que si es necesario además elegido Don Juan con intención porque tu dirigirte una revisión del Tenorio que aparezca curiosamente fue muy polémica en el año dos mil catorce por una razón que tiene mucho que ver con el proceso del que estamos hablando que estamos viendo nosotros que es lo duro que es para muchos hombres mirarnos en el espejo y revisar los estereotipos como tú lo hiciste con la teletipos que representa Don Juan

Voz 1841 15:15 es muy curioso porque paralelamente yo estaba interpretando el testamento de María que era una función en la que se daba una visión sobre la Virgen María sobre la madre de Jesucristo una visión absolutamente carnal una madre yo te estaba convencida de que eso sí que va a crear polémica eso no creo ninguna y sin embargo el Tenorio me cayó lo más grande porque de repente estabas tocando algo

Voz 5 15:38 que aún está ahí escondí

Voz 1841 15:40 yo ahí dentro con lo que no sea dialogado claro como decíamos que tocaba algo que es como una especie de icono básico que aunque tú no lo quiere reconocer lo tienes ahí metido

Voz 5 15:51 ese ese modelo de hombre

Voz 1841 15:54 canalla criminal asesino violador de alguna manera me dijeron pero tú puedes tocar eso no tiene por qué no no no nos damos cuenta todavía de que tenemos como iconos a personajes que no pueden serlo porque no no Mrs Galloway es el icono de este tiempo

Voz 7 16:10 ya propuesta por lo menos veinte años de minis toda la razón y además a casas de estos personajes hemos hablado de de los tiempos Edward Jones incluso victorianos había mujeres que había había muchísimos pero se han perdido la historia pero efectivamente yo creo que hay modelos y ejemplos de mujeres pero que parece que no Pais sin antigüedad en las sombras la Historia somos muy modernos hoy en día no no ese ese estas empresas se friends ya son muy importante importantísimo en ese momento te equivocas

Voz 3 16:41 este es solamente al diagnosticar dónde estaba lo sagrado de tu casa

Voz 2 16:44 el sagrado era la masculino también

Voz 1841 16:48 pero sobre todo a mí lo que me daba más angustia pensar no era tanto por las mujeres que el noventa por ciento de las espectadoras lo leyeron con una apertura de miras enorme diciendo caramba es verdad que los hombres no hubieran eso que los hombres no se levantaran y dijeran tiene tiene razón vamos a dejar esto ya de una vez dejemos yo no quiero como hombre que se piense que yo soy eso o que quiero ser como eso sin embargo las críticas más terribles las hicieron precisamente los hombres entonces hay algo interior que no ha cambiado

Voz 3 17:20 bueno esto era el Tenorio pero ahora estamos en el Teatro Español con Mrs da lo huele vale junto a Blanca Portillo por cierto en el escenario hay mucha gente maravillosa Castro Jordi Collet Inma Cuevas Gabriela aflore flores Anna Moliner Zaira Montes mano

Voz 1 17:34 los sólo a nivel teatral esto es una superproducción si ya ocho actores estoy chasis muchísima además en un enorme todo el tiempo sabes lo que de seguridad social sólamente la Bestia

Voz 3 17:45 hay que quitar hasta las bambalinas es que se eleven las tripas

Voz 1841 17:47 Teatro no eso también es una opción bella verdad

Voz 1 17:50 muy punto muy bonito volvemos otra vez a lo que hablábamos de que hay algo

Voz 1841 17:52 hay entre celebración teatral para que el espectador también vea cómo es un escenario que casi nunca lo ves que está tapado hagas partícipe de eso entra traer tu teatro mira cómo es por dentro no

Voz 3 18:03 pero hay que igual hay gente que ahora que a la gente hablar cuando te bajas de Utah casaca le llamen por teléfono en directo a que ese es sólo el teatro después además los camerinos estos tiene que ser muy divertidos por lo menos mucho más divertido que cuando exista el testamento de María que estaba era uno de los viajeros ahí sola no eso no

Voz 1 18:18 encanta aparte tú te crea esta junta

Voz 3 18:21 siete hermanos es decir esto te recuerdo un poco me imagino los caos que que había

Voz 1841 18:24 casa yo yo creo que es una de las cosas que más me gustan del teatro compartirlo con los compañeros no por eso digo que no quiero hacer más monólogo

Voz 1 18:31 ya ya ya han sido bastantes ya bastante Diallo gasto contigo mismo para preparar un personaje con que luego son la todo el rato no me gusta me encanta porque el trabajo te lo hace el compañero se crea un

Voz 1841 18:41 una dinámica hay una energía que fluye y es muy bello es muy divertido

Voz 3 18:45 además admite vale el rock'n'roll tuya dijiste la que exterminador con veinte veinte actores en el escenario todo el rato es tan exterminador la experiencia como promete el título sí

Voz 1 18:55 no fue no fue lo fui creo que es una recuerdan que no vuelva a dirigir una obra de veinte por favor recuerda Melo

Voz 3 19:01 no nota mental Blanca Portillo no puede volver a dirigir obras con veinte personas y que a quién se le ocurre se luego bueno que cubre el planeamiento de Bisbal diálogo ya lo están viendo es complejo en en muchos sentidos y además normalmente en Buenos sentido se superponen capas no solamente en los personajes y a sus historias sino en el uso el tiempo en el uso de los planos el Real convive con el imaginario de forma muy clara también en los espacios hay veces que uno está viendo la hora perdóname por bajar a tierra este ejemplo pero es como ver una página de dónde está Wally que hay que fijarse mucho para ver todas las cosas que están pasando a la vez

Voz 1841 19:30 sí eso es bonito porque en el cine esa es la gran diferencia que define el director junto con el montador te obliga a ver lo que ellos quieren que vean el centro exacto tú no puedes ver otra cosa que lo que está puesto ahí en el tamaño que el director ha decidido que veas el teatro tiene esa esa diferencia maravillosa tú eliges dónde tienes y todo tiene que estar lleno cada rincón cada momento cada personaje hable o no hable en este caso de Karma ha elegido y además me parece acertadísimo que estemos todos todo el rato en escena viviendo lo que está ocurriendo tú puedes tranquilamente tirar a ver dónde está que está haciendo fulanito y a ver qué hace el otro hito está vivo y está lleno de energía entonces eso que precioso

Voz 1 20:12 te elige dónde mirar ahí un punto

Voz 3 20:15 así para que todo esto tenga un cierto orden hay

Voz 1 20:17 punto de coreografía hay que lo hay literal lo hay lo hay hay que bailarlo

Voz 1841 20:21 sonar Ferrán hizo un trabajo de de movimiento escénico donde hay una respiración cuando pasa una cosa los el resto de los personajes se mueven de una manera coreográfica pero con con mucha piel con mucha vida no es solamente un baile sino que hay una especie de bueno movimiento escénico que es un latido con una respiración permanente

Voz 3 20:42 lo hay baile hay baile aunque parece casi un espectáculo de baile condenaron contemporánea en algún momento hay música es sorprendente cómo aparece la música así que sólo te preguntas si te has quedado con ganas de tocar algún instrumento

Voz 1841 20:51 pues mira hubo chistes con esto porque yo veía que todo el mundo tocaba cosas y yo le he tocado nada solamente toca el bajo hace muchos años cuando era muy jovencita no había manera inmediata ya Karma no es que tú no puedes estar tocando y haciendo esto ya es que todo el mundo toca pero yo no toco nada me puede sacarnos Chrome

Voz 1 21:08 Carlos sacar una flauta de pan creando una algo más que nada vaya hombre

Voz 1841 21:15 que mis compañeros son unos genios tocan y son actores y cantan y hacen

Voz 3 21:19 es verdad que es sorprendente ver tocar algunos actores que no tenemos adelante asociados a la música te voy a hacer una última pregunta porque hay otro elemento interesante la obra más allá porque estamos planteando casi es todo lo contrario es muy contenida y hay mucho silenció el otro día entrevistaba

Voz 1 21:31 esa Pedro Almodóvar por cierto ha visto y Gloria todavía no

Voz 2 21:35 lo sé lo sé lo sé ellos Blanca Portillo será finalmente un teatro que he encontrado dan una sesión

Voz 3 21:41 pues vuelve para contarme qué te parece no pero está estábamos hablando con Almudena y cómo está fantástica estaban los dos no instar para una entrevista y leí una cosa de Almodóvar que me pareció fantástica en relación Antonio Banderas

Voz 1 21:53 mejor actor escuchando el mejor actor

Voz 3 21:56 dando la respuesta de otro actor que a veces no

Voz 1 21:59 con lo que lo que no tenemos en cuenta pero que es muy importante que cara pones mucha eres buena tú escucha Ador yo siempre en esta esto es lo que más me gusta hacer si incluso yo sé que cuando he hecho cine hoteles hay veces que el plano que eligen poner de mi es cuando estoy escuchando no cuando hablo a mi me parece que es lo más difícil y lo más bello es es un arte hay que practicarlo en poco más escasos no sólo entra muy bien por quién una

Voz 1841 22:29 esa acción es cierto tú estás viendo el rostro de la otra persona y está sabiendo que el está pasando si tú escuchas y conversa es de verdad con lo cual en el fondo lo que hace es cuando escuchas es crear de verdad un pensamiento en el personaje

Voz 3 22:41 tú debes escuchar muy bien porque una vez escuche decir yo que también escuchó relativamente bien creo David B te escuché decir que tu abuela te había contado hundía que ella iba al teatro aquí al teatro Lara con tu abuelo o con esquelas uno para sentirse más libre esta pregunta fantástica terminaría crees que seguimos yendo al teatro para sentirnos más libres debemos ir al teatro para sentir libres pues tenemos una oportunidad hasta el cinco de mayo de ver a Blanca Portillo sobre el teatro interpretando a Mrs diálogo y la adaptación teatral de la novela de Virginia Woolf la Wulff a partir de ahora que estará como digo el próximo cinco en el Teatro Español de Madrid blanca mil gracias mil gracias a vosotros se consigan place de verdad gracias

