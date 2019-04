Oriol Paulo: "Mi entrada en China viene, paradojicamente, causada por la piratería de la película"

Voz 1287 00:00 Tomb la siguiente entrevista nos va a servir para responder a algunas preguntas a por ejemplo así existe una fórmula matemática para triunfar así los gustos son universales por ejemplo en el cine sino injusta lo mismo aquí que la otra punta del mundo Berango Oriol Paulo es director de cine es también guionista español es el protagonista de uno de los fenómenos más interesantes ocurridos recientemente en el cine de nuestro país y ahora van a entender porque Oriol muy buenos días buenos días la última película dirigida por Oriol Paulo se titula durante la tormenta

Voz 1 00:31 años

Voz 2 00:33 qué

Voz 1 00:37 no

Voz 1287 00:38 esta exactamente y es muy posible que ustedes la hayan visto entre sus propuestas de Netflix puede que incluso recuerden que se estrenó en los cines de nuestro país sin demasiado éxito de taquilla hacia finales del año pasado o que la hayan visto de nuevo estos días en cartelera pero la historia de esta película cambia radicalmente cuando viaja junto con Oriol por cierto hasta China Oriol tú estás recientemente llegado desde China no hace mucho que desde allí verdad sí llegue él el sábado de la semana pasada bueno quiero que me lo cuentes tu qué ha pasado con durante la tormenta en China bueno pues que los

Voz 3 01:11 una o muy bien la película se colocó en el en el topten mundial el primer fin de semana estuvo creo que la séptima película más visto El Mundo

Voz 1287 01:21 es un fenómeno curioso fenómeno curioso que se traduce en tres coma dos millones espectadores durante los primeros diez días desde el estreno que ya serán más porque es bueno para que la gente se haga una idea porque las cifras a veces se pierden sino las comparamos la película más taquillera de España en el año dos mil dieciocho fue campeones tuvo tres coma dos millones espectadores curiosamente pese a que has tenido en China él mismo nueve espectadores que la película más taquillera en España hay ya lo has ya lo ha superado ya los secreta por cierto en China la película no se ha estrenado como durante la tormenta lo digo por si alguien va a China hay quiere verla allí la tiene que buscar cómo Miralles correcto pero has escuchado cómo suena alguna vez durante la tormenta en chino mandarín

Voz 4 01:57 jamás cien

Voz 1287 02:01 buena chin chin chin

Voz 0933 02:03 quieres hablar allí con la traducción literal de orgía

Voz 3 02:07 como como conocen tu nombre los chinos óleo el Paulo olvidar ese si te las eses

Voz 0933 02:12 de la Serna cuántas veces siendo yo estoy por unas

Voz 3 02:14 antes de que como es una dinámica de promoción

Voz 1287 02:17 en un país gigantesco como es China

Voz 3 02:20 hiper poblado tan diferente tan diferente bueno la promoción funciona muy muy diferente ellos lo basan sobre todo en las redes sociales es muy importante lo que opina el espectador están conectados permanentemente a redes sociales y todas las aplicaciones están conectadas entre ellas la promoción básicamente consiste en pico y pala patear todas las ciudades importantes del país hemos hecho nueve ciudades y en cada ciudad hemos hecho entre seis y nueve proyecciones que creo que eran cuarenta y ocho en total de presentación de la película con coloquio posterior con los espectadores nada básicamente es enseñarles la película hablar con ellos a que que la que la recomienden que hablen de ella hay que haga ruido

Voz 0933 02:58 has visto la película cuarenta y ocho veces sólo en China no tuve tuve la curiosidad buenas cafeterías para ir durante el día y si llegan unas salas VIP en las salas de cine espectacular pero sí que es verdad que en Shanghai

Voz 3 03:09 es una ciudad que me encanta por curiosidad morbosa me metí en la sala ver a ver la película porque quería ver como

Voz 1287 03:14 no pero público claro claro claro si has podido comparar si las reacciones coinciden con las el público español sí la verdad es que no no difieren tanto no digieren tanto osea sobre todo

Voz 3 03:24 hay hay ciertos momentos en la película de de revelación

Voz 1287 03:26 donde se genera un rumbo a esa clase el éxito de durante la tormenta en China ha provocado que como digo que vuelve a estrenarse en cines aquí en España y es curioso porque el espectador por ahora puede elegir entre verla en Netflix de hecho hoy ha entrado mi cuenta de Netflix en esa pantalla en esa especie de fondo de pantalla inicial que sale cuando vas a introducir tu correo electrónico si tu hermano tu cuenta de usuario sale en el centro esa que es como un bueno un popurrí de muchas películas tuyas en el centro pero además el público puede ahora elegir entre ir a verla en pantalla grande o verla en su casa o incluso las dos cosas no verla esto tiene que en el cine tiene que ser impresionante no sí

Voz 3 04:01 bueno realmente nosotros hacemos las películas para que se vean en una sala de cine una película como durante la tormenta está especialmente pensada para una sala de cine especialmente yo qué sé por ejemplo el diseño de sonido está absolutamente milimétrico para que suene perfecto en una en una en una entrada de audio sale de todas maneras y bueno sí que verdad que la película ha tenido una una segunda vida en en salas gracias al éxito de la peli en China es verdad que en Netflix también está funcionando muy bien puesto te aparecen Centre dando Hendaya nada y que la vida sea la vincula sigue teniendo

Voz 1287 04:33 bueno el caso de Oriol es especialmente interesante porque para analizar además lo caprichoso que es a veces del éxito porque si es difícil triunfar una vez en China debe serlo mucho más triunfar dos veces esta es la segunda vez que Oriol Paulo tiene un éxito similar en ese país en dos mil dieciséis dirigió otra película titulada contratiempo

Voz 5 04:50 según el informe de la policía los testigos oyeron gritos pero no vieron

Voz 1463 04:53 salir a nadie por la puerta de la habitación que además está

Voz 1287 04:56 Pablo de una película que también se convirtió en un fenómeno espontáneo en ese país de una manera diferente digamos allí de repente descubriste y descubrieron los promotores chinos que la películas estaba descargando masivamente de forma ilegal viajero buena que hay un filón vamos a estrenarla en salas y efectivamente se transformó en la película española más taquillera en el extranjero en este caso ven bendita piratería no

Voz 3 05:15 en este caso sí de hecho mi entrada en China viene viene paradójicamente causada por la piratería la película creo que era la tercera película más descarga del mundo llevaba dos millones de descargas practicamente lo que pasa es que un distribuidor pensó que dos millones de personas en China suena mal pero era poca gente decidió apostar por un estreno en salas un estreno comercial es verdad que la película tenía tenía un fan veis en Internet muy fuerte en China con lo cual el aterrizaje fue ya un poco digamos vino un poco con vaselina y a partir de ahí nada la película funcionó muy bien y eso es lo que me ha permitido estrenar la tormenta

Voz 6 05:50 es lo que dice un teatro porque yo creo que ha ido así no puede comulgar hay películas que funciona mejor con público no que es una experiencia compartida a otros funciona muy bien vale de acuerdo pero estar en un grupo rodeado de gente una peligrosa son dos experiencias muy diferentes no

Voz 3 06:11 son muy diferentes y además mis películas juegan mucha invitar al espectador a ser activos en el visionado de las películas e incluso a comentar durante el la proyección lo que está pasando si estoy totalmente de acuerdo que cambia mucho la experiencia yo siempre he pensado que el contar historias debería ser bajo mi juicio una experiencia colectiva

Voz 1287 06:30 en este caso en el caso de de tu segunda película ya el éxito en China es buscado de algún modo o para nada me imagino que ya sabías que ibas a estrenar en China después del éxito anterior pero en el caso de durante la tormenta hay una búsqueda de vamos a intentar utilizar elementos que nos hayan funcionado la peli prevengan seguro que encina tenéis mercado no para nada porque de hecho

Voz 3 06:49 estreno en China me pilló a contrapié yo estaba a punto de arrancar la preproducción de durante la tormenta la tuvimos que parar un mes que es el tiempo que pase en China para poder hacer promoción de la película en China con lo cual fue volver ir rodar durante la tormenta

Voz 0933 07:01 es decir desmentidos por completo que la elección de Chino Darín sea voluntaria se específicamente diseñada para triunfar allí totalmente totalmente este además era un chiste

Voz 3 07:12 tenía que contar a los espectadores trampas porque ellos pues les daba igual ya Chino Darín les les sonaba a vamos

Voz 1287 07:18 bueno Koeman ha intuido Chino Darín es uno de los miembros del reparto junto con por ejemplo Adriana Ugarte y fíjate hemos querido hacerte un pequeño homenaje a hacer un pequeño homenaje a tu cine yo sé que te gusta viajar en el en el tiempo y en este caso no serlo no hemos ido tan lejos como tú en durante la tormenta porque viajaba hasta los ochenta Nos hemos ido hasta el año dos mil doce en dos mil doce tú promocionaba tu primer largometraje el cuerpo decías esto en una entrevista en la revista acción

Voz 7 07:42 yo creo que que hay que hay opciones que no sean explorado ignoro por porque no se han explorado pero pero obviamente Internet es una forma de consumir cine y algún día habrá que que debatir muy bien cómo se abre esta puerta

Voz 1287 07:57 esto es lo decías en el año dos mil doce cinco seis años antes del advenimiento absoluto y mundial de Netflix o de otras grandes plataformas que han convertido internet en la principal manera de consumir

Voz 3 08:07 hoy tu cine era pues puede verse en esas plazas

Voz 1287 08:09 formas precisamente era esto algo parecido a lo que tú pensabas en el año dos mil doce lo que está

Voz 3 08:12 ando ahora si realmente si realmente un un poco en la cabeza tenían yo que es el modelo de otras plataformas en este caso para escuchar música donde tú como usuario puedes entrar tienes básicamente toda la música a esa concepción pagando pagando una pequeña cuota mensual al final lo que quieres como director o como creadores es que tus películas hutu cobrase se vea que llega a cuanta más gente posible repito yo hago las películas pensando en el espectador en una sala de cine pero es verdad que plataformas como Netflix en lo que hacen es abrir una ventana al mundo es muy difícil para una película pequeña española que pueda viajar y que pueda viajar con éxito en otros en otros mercados y al final Netflix lo que de esta abriendo es una puerta al mundo pues es muy curioso porque esto no es lo uno

Voz 1287 08:57 lo que decías en esa entrevista de dos mil doce y que además anticipaba algo que ocurriría posteriormente porque tú por entonces ni sospechaba es que podría llegar a triunfar en China también decías esto

Voz 7 09:05 por lo que no sé es ahora mismo qué va a pasar yo creo que no lo sabe nadie lo que va a pasar sí que creo que el Cinema subsistir lo que lo que tendríamos que empezar a lo mejor a pensar es en quitarle etiquetas de cine de aquí de de más allá el fines cine

Voz 0933 09:17 nadie sabe lo que va a pasar decías salvo tú ya me parece que has es el futuro del elegía a decir no

Voz 1287 09:24 los chicos el cine es por aquí el cine e independientemente de etiquetas So el éxito de cine tremendamente de las etiquetas puede ser igual aquí que que en un continente como el asiático tan inexplorado tan tan difícil para un creador como tú tú no había sido a China nunca

Voz 3 09:40 nunca jamás dio una vez a China con contratiempo

Voz 1287 09:43 fíjate yo ahora tres coma dos millones de espectadores Tom los que son los que hemos contado

Voz 0933 09:48 seguramente en la última semana estamos habla además bueno

Voz 1287 09:53 porque vamos a hacer una pausa para la publicidad a la vuelta continuamos hablando de durante la tormenta de tu cine de los años ochenta y de otras películas a las que o series a las que ocurrió algo parecido la tuya que no han tenido tanto éxito aquí como fuere a nuestro país

Voz 8 10:05 ah no

Voz 1463 10:07 hoy por hoy con Pablo González mal

Voz 9 10:10 Vista

Voz 1287 10:11 pues continuamos charlando con Oriol Paulo que Tom lo voy a decir así es el español de moda en China durante la tormenta que es su última película se ha convertido en un fenómeno de taquilla como hemos comentado en en ese país y es una película que cuenta una misteriosa interferencia en el tiempo que lleva a la protagonista a vivir dos realidades paralelas comidas diferentes en una de ellas tiene una hija y marido en la otra no y en ese agujero temporal ella debe encontrar Kelly ha llevado esta doble dimensión para recuperar su vida una vida que durante casi toda la película aparece parece un espejo

Voz 11 10:43 y lo curioso Oriol es que toda esta historia tú has sido capaz de extraerla de una situación de la que la mayoría de nosotros

Voz 1287 10:50 gente nos llevaríamos un cabreo que es una de una discusión

Voz 11 10:52 lo tu pareja

Voz 0933 10:55 anda que no le has dado vueltas a una pelea con

Voz 1287 10:58 la chica sobre si vais sonó a ser padres no es tocarte

Voz 3 11:00 por parte de ahí parte parte de ahí de otras motivaciones pero sobre todo de ahí hace cinco años yo como el personaje de Adriana está felizmente casado tiene una vida aparentemente perfecta

Voz 12 11:10 sí bueno salió el tema de tener hijos

Voz 3 11:13 decimos hablar sobre el futuro en común el futuro era como divergente lo que tenía que ser una conversación bonitas se convirtió en una separación ya es muy dolorosa y a partir de ahí mi cabeza se disparó y empecé a pensar en ese hijo que podría haber tenido no

Voz 1287 11:26 va a tener y de ahí ya hay otra cosa importantísima en la película desde mi punto de vista que son lo los referentes en los ochenta o xerecista en los en los años ochenta eso queda muy muy plasmado en en la peli de hecho hemos visto un par de detalles un par de guiños que a los que también vivimos los ochenta seguramente no resulten muy muy familiares en uno de los viajes es pase temporales por ejemplo hay un homenaje clásico aún así sea un homenaje a un clásico la historia del cine probablemente la película aquello más veces he visto en mi vida en una escena de durante la tormenta cae un rayo en un reloj y uno observa la hora a la que separa ese reloj por el impacto

Voz 4 12:01 es exactamente la misma que en Regreso al futuro las diez y cuatro

Voz 13 12:07 la respuesta aquí dice que un rayo caerá sobre la torre del Reloj exactamente a las diez cero cuatro del próximo sábado por la noche

Voz 0933 12:16 bueno esto obviamente no no es que venga venga veces al futuro bastantes de te diría que estarían mito Five de película

Voz 1287 12:24 las vistas también hay muchos muchos otros niños ochentero hay cintas VHS hay viejas videocámaras hay música de los ochenta de hecho hay un momento que no puede ser más generacional es momento en el que el niño protagonista de la peli se graba con una videocámara mientras lleva una camiseta de transmisión van

Voz 14 12:40 tocan la guitarra la canción de Cindy Lauper

Voz 0933 12:47 no es un póker de ochentas es un Volcker de ochenta días yo un póquer de mí mismo porque yo yo

Voz 3 12:53 de niño quería hacía lo que hacen y el niño de la película yo tocaba la guitarra mi hermano también unos grabábamos a veces haciendo el el hongo y yo estaba profundamente enamorado de Wendy James la cantante de transmisión vamos ahí están todos

Voz 1287 13:05 a todos y que salen la camiseta obviamente que ya que lleva el protagonista bueno vamos a seguir hablando con con Oriol Paulo pero este fenómeno que te ha ocurrido Gatti ti en China no es el único ni mucho menos hay otros directores y otras películas y otros productos audiovisuales españoles que han tenido más tirón fuera de nuestro cine fuera de nuestras salas en otros países en el extranjero del que han tenido aquí y hemos pedido a nuestra especialista en fin en la Cadena SER a Pepa Blanes quiere para un pequeño informe sobre sobre este fenómeno Pepa buenos días buenos días especialista en cine

Voz 1463 13:35 en spoiler de una semana

Voz 15 13:42 no pasaría aprovecho este espacio que me das para pedir perdón no lo volveré a hacer presiones problema hasta el último capítulo de la temporada

Voz 1287 13:49 no se hable más de juego eternos hoy vamos a hablar de de películas de series de productos de ficción que han tenido más éxito por alguna razón han funcionado mejor fuera de aquí que aquí que aquí en nuestros cines

Voz 1463 13:59 si quiere siempre damos por la película del director iraní Asghar Farhadi todos lo saben una película española que rodó aquí con producción con técnicos con reparto español fue además es la encargada de inaugurar el festival de Cannes es la historia de una familia que se reúne para la boda de una de las hijas en plena fiesta en un pueblo de la España vacía que está tan de moda ahora secuestran a la sobrina de la novia que es la hija del personaje de Penélope Cruz

Voz 1287 14:21 esto no es española no

Voz 16 14:30 nadie sospechoso

Voz 0933 14:34 pasó con todos los años

Voz 1463 14:37 pues en España no hizo un mal dato de taquilla la verdad pero bueno es que sólo en el primer fin de semana de estreno en Francia recordamos que venía precedida por haber pasado por el Festival de Cannes

Voz 1287 14:46 o por tener a a estrellas internacionales

Voz 1463 14:49 no tienen bastante peso pues se convirtió en la segunda película más vista después de Infinity Ward de Los Vengadores logrando más de dos millones de dólares sólo en un fin de semana osea que eh bueno pues es una película que a los franceses les gustó más que a los España

Voz 1287 15:01 sí bueno pero aquí yo Oriol Paulo sigue ganando por goleada porque los franceses ya tienen una predisposición ya tiene una sentencia les gusta nuestro nos vamos a dejar claro que Paula

Voz 15 15:09 el fenómeno es incomparable con el resto del cine español

Voz 1463 15:12 la verdad pues si los franceses son muy fans de Bell nuestro cine sólo hay que ver qué pasa con

Voz 16 15:19 ah no que tiene este gazpacho tomate pepino pimiento cebolla una politica de ajo aceite sal vinagre pan duro y agua

Voz 1463 15:40 Dennis Intermo mi época es Mujeres al borde de un ataque de nervios será Carmen Maura con esta este gazpacho con yerno del ex a es una de las grandes películas de Almodóvar aquí no fue un éxito de taquilla de hecho se encuentra en el número cinco mil ciento treinta y nueve del ranking de películas estrenadas en España que no es de las más taquilleras de Almodóvar sin embargo en Francia sí fue un taquillazo en Estados Unidos fíjate que se estrenó calificada para adultos su que sol impide hacer una taquilla mayor pues también en el ratio por salas reventó todas las expectativas esa que sí que hizo una buena taquilla estuvo volverá a pasar con Julieta con la película anterior también con con Adriana Ugarte Emma Suárez que dobló la recaudación conseguida aquí en España pues la dobló en la taquilla francesa superando el medio millón de espectador

Voz 1287 16:23 este en este caso también el festival de Cannes funcionó como puerta de entrada digamos como escaparate Scan como una garantía de que tu película va a triunfar al menos en Francia

Voz 1463 16:31 de eso estamos seguros irá el siguiente ejemplo también viene de allí porque es Albert Serra que bueno pues es un director catalán que podríamos llamar muy afrancesado por su última película más bien no que es la muerte de Luis XIV un portento visual en el que retrataba pues con una iluminación lúgubre la agonía del monarca francés enfermo antes de morir de cómo la Corte pululaban alrededor del Sol pues la película estuvo en Cannes una instalación previa además en el Museo Pompidou aquí fue bastante ignorada no sólo en taquilla que no es una película muy de taquilla han pero también en los premios no pasó un poco desapercibida aunque de decir que ganó el feroz a película especial que es aquellas películas que no han conseguido estar nominadas pues le dan un premio digamos de como de consolación algo así algo similar también le pasa al cineasta gallego Oliver Laxe muy famoso en Cannes que suele llevar sus películas allí ganar premios y sin embargo aquí en España pues no tiene tanta repercusión

Voz 1287 17:31 bueno ya sabemos que los franceses son un público agradecido para el cine español pero vamos a intentar ir un poco más lejos hay algunos otros ejemplos en otros países

Voz 1463 17:38 pues mira en Italia por ejemplo Los sin nombre de Jaume Balagueró arrasó dos años después de su estreno aquí en casa

Voz 1 17:45 parece una niña de seis años

Voz 1287 17:47 el preside quiero que lo es

Voz 1 17:50 su hijo estamos

Voz 17 17:52 usted lo sabe también como yo

Voz 1463 17:55 y fue la película debut del director consiguió distribuirla en más de ochenta y ocho pantallas que en España llegándose ocupar la segunda posición en taquilla y desde entonces pues estrena gran parte de de sus películas en este país fetiche por supuesto

Voz 1 18:09 Amenábar por ejemplo buena haber también la tres

Voz 1463 18:12 sí es verdad que los otros ha sido una de las películas más taquilleras de nuestro cine vamos a decir que aquí no ha tenido éxito pero sí que es verdad que el género de terror del que disfrutamos mucho aquí pues también se disfruta fuera y los en Los otros de Alejandro Amenábar en Estados Unidos recaudó más de ochenta millones de

Voz 1287 18:27 euros es interesante esto Oriol porque aquí somos un fantástico cine de género el terror de Amenábar es un perfecto ejemplo pero bueno tú has triunfado haciendo thriller que también es es su género también exige unas habilidades muy concretas y también hemos conseguido hablar con un lenguaje que probablemente no hemos inventado en un idioma cinematográfico que pueden entender sí sí esto es lo bonito del cine

Voz 3 18:48 que es un lenguaje universal cuando viajas no sólo a China él porque yo tengo la oportunidad de viajar muchos muchos festivales te das cuenta de lo mucho que se valora el cine de género en España y a veces da un poquito de pena ver cómo nos damos cuenta

Voz 0933 19:02 en la película en la película Oriol Paulo triunfaba Mario Casas Mario Casas no es la primera vez que triunfa fuera de fuera

Voz 1287 19:08 España verdad Pepa no lo hizo con

Voz 1463 19:10 Santa Clara Lago en la película hoy Tengo ganas de ti

Voz 18 19:13 esto que dicen que

Voz 1463 19:16 es una pareja cierra un candado

Voz 18 19:18 lo ha dejado al puente y luego tira la llave al agua

Voz 1463 19:22 bueno ahora telón en Rusia para diabéticos fue un boom en Rusia Mario Casas es China Rusia no llegó a ocupar el segundo puesto de las listas de los mejores estrenos superando a producciones americanas como Brave o Madagascar

Voz 1287 19:38 bueno no es que aquí no sepamos apreciar nuestro cine que a veces probablemente esto también ocurre es que hacemos un cine que es perfectamente apreciable a nivel global eso también lo demuestra lo demuestran perfectamente las películas serio él Paulo durante la tormenta es un fenómeno en China y Oriol todo apunta que las películas que sigas produciendo también van a seguir triunfando allí porque también digamos que has puesto unas fantásticas semillas para tener una carrera próspera me preguntaba si crees que se puede producir algo parecido en Estados Unidos y el fenómeno en China

Voz 3 20:07 puede hacer que el público norteamericana también abre los ojos hacia tu cine lo digo porque efectivamente el thriller y concretamente el tipo decirle que tú haces creo que

Voz 1287 20:14 casa muy bien con el público norteamericano sí hay una diferencia

Voz 3 20:16 así que entre Estados Unidos y China y me parece importante China estrenan en versión original subtitulada en los americanos no da eh ellos son muy proteccionistas con su mercado a los chinos también pero de otra manera si hombre a mí me gustaría abrir la puerta todas maneras mis dos últimas pelis tanto contratiempo pongo durante la tormenta en Netflix sí está en Estados Unidos en Netflix ya han funcionado clara

Voz 1287 20:39 bueno pues Netflix es una magnífica oportunidad para acercarse al cine de Oriol Paulo ahora también el cine las salas porque ya no has dicho que la producción que el la el sonido que obviamente la imagen está pensada también para la gran palmera

Voz 3 20:50 una anécdota que es casi todos los directores de fotografía con los que trabajo se deprimen cuando piensan que una película

Voz 1287 20:56 pero acabar viendo en una pantalla de teléfono móvil efectivamente en un móvil y escuchando cómo cómo se escucha móvil esto pasa también con los con los grandes productores de música hace tienen equipos de miles de euros para escuchado cientos de miles de euros para escuchar música que luego se escuchará atraviesen unos cascos de cinco euros a veces de los de Renfe siempre

Voz 0933 21:15 tengo tengo un amigo una vez que me dijo me me ha encantado ver Dunkerque en el en el AVE dio la película en el AVE ironía buena película pensada en este formato bueno Oriol miles

Voz 19 21:26 gracias por todo ha sido un auténtico placer tenerte aquí la que repitas este fenómeno muchísimas veces Pepa Blanes gracias porque nos has permitido tener una

Voz 1463 21:33 la adición de conducir spoiler Céline

Voz 0933 21:36 con esta vez de esta vez el contratiempo

Voz 19 21:39 ya sabes que va a pasar el próximo capítulo juega pero no no no no no no mejor