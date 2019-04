no hombre no

Rowling Rowling Rowling se titula hasta maravilla de Daniel Knorr Green músico sueco de treinta y seis años aunque bien podría tener setenta y ser un viejo veterano de Nashville no Green tiene ya una interesante trayectoria en sus espaldas en unas semanas llegará a las tiendas su nuevo álbum un disco que arranca con un par de canciones algo extrañas pero que si les das una oportunidad te acaba enganchando porque tiene una buena cantidad magia en sus canciones temas cortos que miran al folk al rock con un ojo particular el de este músico sueco que sigue en buena forma y ampliando su público por el mundo a base como decíamos de buenas canciones quienes ya han conseguido trascender no con poco trabajo eso sí han sido los chicos de The National que este mes de mayo publica harán su octavo trabajo disco titulado a Mrs Fine en el que comparten protagonismo con media decena de cantantes todas mujeres el álbum que va acompañado de un corto de veinticinco minutos protagonizado por Alicia Vic Ander se presentó hace unas semanas ya con un primer sencillo que miraba a la electrónica y en esta segunda entrega sin invitados los ir con un sonido más convencional más asociado al sus primeros trabajos vuelven tiene además esta canción ese punto melancólico que encaja a la perfección con el tres para el fin de de esta semana