"Hoy en día no se podría hacer 'Vaya Semanita'"

Voz 1826 00:00 vamos a veinte minutos para llegar a las cinco de la tarde las cuatro en Canarias en esta primera hora tomando café con nuestra compañera periodista Ángeles Caballero hemos invitado también por qué no Nos estaba ayudando a intentar prever qué es lo que podemos hacer con la frustración en el caso de que llegue pensando en todos aquellos que pues el panorama este meteorológico que no es el ideal según habían soñado hemos invitado a nuestro psicólogo de cabecera Rafael Santandreu que además de detener por bandera aquello de el nada es tan terrible que es el título de de uno de sus éxitos y además nos Nos ha añadido esto de en verano hace calor y en invierno hace frío como algo de lo que es muy difícil salirse verdad Rafael esto es así ahí es ahí hay lo que hay que aceptarlo disfrutarlo oye que esto de la tolerancia a la frustración no sé si hablar de una habilidad pero si fuera una vida esto se adquiere desde desde que uno es pequeñito desde la infancia pues si es él es el momento ideal porque lo hace sin darte cuenta no esos cuando cuando tu padre eso tu profesores e gente que que que está tú

Voz 1826 01:12 permite que que las cosas no salgan perfectas

Voz 2 01:14 mente permiten que que seas feliz con ellos no no te hacen caso cuando tienes un berrinche

Voz 3 01:23 poner buena cara frente a eso eso es fundamental hacerlo de pequeño pero es muy importante también decir que de adultos también podemos ganar esa capacidad de de esa buena tolerancia a la frustración esa capacidad de ser feliz en cualquier lado pero entonces te tienes que autoayuda educar a mismo a lo mejor necesitar una guía cualquier tipo de filosofía casi todas las filosofías son adecuadas son buenas para esto pero tienes que trabajar te lo puede hacer osea que estamos a tiempo lo nuestro

Voz 1826 01:52 tienen remedio e impactó también también incluso lo mío imagínate decíamos que una forma también para para huir siempre es un buen aliado no lo del sentido del humor es una es una estupenda vía de escape verdad Rafael claro es fundamental fíjate

Voz 1 02:09 sí es una de las herramientas anti neurosis más potentes que existen fíjate qué te pongo un ejemplo no al mejor estamos en estas vacaciones vamos con el coche nos encontramos con un atasco de tráfico de del cupón entonces es posible que nos volvamos neuróticos empecemos exagerar y a Pinos ponernos de de los nervios no a despotricar dar habrá visto con los con los impuestos que pago esto es una vergüenza las elecciones aquí los políticos son un asco irme me coge un berrinche pues si la persona que tengo al lado me hace reír saludablemente es muy posible que ese me pase todo

Voz 1 02:51 el fin del mundo la guerra nuclear porque la neurosis siempre es eso una terrible es una exageración Nos creemos que no puedo ser feliz de esta manera como si estuviese sucediendo un superó desgracia

Voz 4 03:04 pese a las hay muchas guerras mundiales de estás pequeñitas pero todos los días en las yo que no tengo carné de conducir que no conduzco en las paradas del autobús en cuanto empieza a tardar un poco el auto siempre hay alguien que cita este tipo de cosas con lo que yo pago de impuesto ella quisiera llover a lo políticos tardando que voy a llegar tarde a trabajar siempre hay alguien

Voz 5 03:26 que es muy necesario alguien que rompa así que diga algo de lo contrario también porque la gente estudiando decir que Pedro se hace más amena la espera

Voz 1826 03:34 con llega llegara llegaron dos autobuses pegados practicamente entonces el comentario de quién a lo mejor otro día hubiera dicho hubieran soltado toda esta retahíla que estabas tú ahora enumerando Ángeles el comentario fue como se nota que estamos aquí y ahora a punto de que haya elecciones oye mira hemos invitado también a Fernando R que nos escucha desde nuestra emisora de San Sebastián Fernando qué tal buenas tardes buenas tardes y Fernando oye porque de estas situaciones también se puede sacar punta no puede sacar estas son las situaciones ideales para poder sacar un escaño

Voz 6 04:04 de todo de todos los puede sacar punta a cualquier cosa se puede sacar un hecho otra cosa que luego te lo dejen hace

Voz 1826 04:09 Jackson otro a veces uno no confía en un sketch como me parece que te pasó ti déjame que te presente para quien no tenga el gusto de conocerte Fernando de guionista de programas como Vaya semanita o La hora de José Mota ha escrito cómo tener éxito escribiendo sketches lo cual es un alivio porque nos da la sensación agua al que era de los que abramos el libro es una especie de manual para guionistas de este género in nos da digo la sensación Fernando de que cualquiera de nosotros podríamos tener podríamos ejercitar el sentido del humor hasta convertirnos casi en profesionales de sketch

Voz 6 04:42 hombre eso espero ese es el objetivo un poco del manual

Voz 1826 04:44 porque es muy esperanzador esto

Voz 6 04:47 nunca es tarde nunca es tarde nunca estar Belgrado no hombre yo me lo plan me lo he planteado digamos el libro para que cualquier persona con independencia de sus conocimientos no sólo para guionistas e incluso pues puedan conocer todas las herramientas para crear un sketch evidentemente algo tienes que tener no ya interés por supuesto oí ganas de describir no pero creo que sí se puede aprender y que hay una serie de técnicas que está bien conocer lo decía

Voz 1826 05:16 que incluso sin confiar demasiado en que les ha hecho la creación de uno igual te puedes plantar como guionista en Vaya semanita me han dicho que es lo que tengo aquí que envía estés envía esté dos sketches en los que parece que no tenías tu puestas las mayores de las esperanzas y sin embargo te cogieron

Voz 6 05:34 sí bueno yo eso fue allá me fíjate ya en dos mil cinco estamos hablando pues así Vaya semanita está empezando a pegar fuerte aquí en Euskadi bueno incluso empezaba a ser un programa muy conocido fuera de nuestras fronteras no también se veían los sapiens hay a mí me encantaba el programa digo que bueno estoy y me encantaría poder me encantaría poder escribir aquí no yo estaba trabajando en televisión pero no en este programa entonces pues envié pues decidí venga voy a probar suerte y ahí estuve mirando los créditos de del programa a ver quién es el coordinador de guión que era Diego San José hoy en esta famoso de ocho pisos Vasco Súper López etc y ahí estuvo enviando una carta fíjate San ni siquiera un Mail me siento muy viejo cuando cuento estas cosas

Voz 1826 06:18 oye te acuerdas que que gags serán nuevo Sobrequés

Voz 6 06:21 puf pues sí sí me acuerdo proxímetro despistes prefiero

Voz 6 06:27 porque lo Serbia lo se vuelto a leer hace poco madre mía digo esto

Voz 1826 06:30 no qué horror y los has visto porque los los cogieron los compraron quiero

Voz 6 06:34 no no los digamos fueron unas pruebas afortunadamente no se hicieron y no sabes lo que me agrada lo que me congratuló de ello

Voz 1336 06:42 buenas tardes desde que los has vuelto

Voz 4 06:45 una pregunta eso es sketches que manda este han envejecido mal o es que en estos tiempos de corrección política hoy no serían emitir pues si se emiten estarías perseguido en redes sociales y cuando no por la Fiscalía exacto cuando no por la fiscalía en estos en estos tiempos

Voz 6 07:05 no bueno el caso es que yo creo que eran sketches pues muy eran flojos no creo que yo creo que en su momento pues

Voz 7 07:11 Diego El coordinador de guiones vería algo o no

Voz 6 07:14 pero no creo que fueran buenos sketches sí que no creo que se deberían emitir hombre eh no creo que tanto ya no es cuestión de corrección o no pero un poco bueno por el por la pregunta que me hacéis pues sí es verdad que hay quizá hay poca empatía digital hoy en día no la gente pues es verdad que ha sí a mí no me parece mal que la gente se ofenda ni que tu pues oye pues que un efecto colateral de lo que tú haces pues ofender no

Voz 1826 07:41 se puede ofender o se puede ofender de manera más elegante y hasta con humor

Voz 1826 07:49 el colmillo como últimamente parece que es el pan nuestro de cada día parece que es que dices hola buenas tardes te tienen que

Voz 1826 07:58 buenas tardes para para sí la verdad

Voz 1826 08:03 no a ver no estoy haciendo ningún balance de la tarde es un deseo a partir de ahora que

Voz 4 08:08 va a ser cada vez más partidaria de de de una especie concepto que me estoy inventando en estos momentos es como de ofender Se para dentro quiero decir te ofende espero que ha estado sean no necesitas comunicárselo a toda la gente que te pueda escuchar o leer porque es que al final sólo te crea incluso mala sangre porque alguien efectivamente te va a decir

Voz 1826 08:29 tú te hacen es con esto pero cuando siempre

Voz 4 08:31 he hablado sea siempre hablar alguien mucho más ofendido o qué

Voz 1826 08:34 todo esto tiene mucho que ver Fernando con lo de la autocensura no que no que no sé si es uno de los mayores males au peligros que podéis tener ahora la gente creativa y la gente que anda a veces sobre el filo de la navaja del humor que alguien va a tener que ofender en muchas ocasiones se intenta ser como mínimo algo áspero o ácido no con la realidad social

Voz 6 08:56 siempre siempre pasa dos cosas no te puede pasar la autocensura que yo creo que más o menos general siempre pasa no incluso bueno creo que es sano no hay veces que dices que no quieres y sabes que tienes un chiste que es bueno pero dices es que esto esto pero ya no es cuestión de que se ofenda es que puede ser de mal gusto no o no quieres herir con ello no y en otros casos pues tienes la censura y dura que por un lado pues puede venir de instancias superiores no en la mente directivos que es muy común uy esto rebaja Melo este chiste quita meloso y luego pues lo que habéis hablado poco de la red social les no que si pasa esa cosa que os digo que a mí por ejemplo me importa es que la gente se ofende y es normal el problema es que luego pues te pidan barbaridades no que que te echen abajo eh que que te que vaya un juez y que te que queda es que pagarlo con la cárcel eso es sensato hombre eludió en estas tenemos la suerte de que no damos la cara no siempre hay alguien por delante entonces nos libramos en muchas ocasiones no oye que estás eso sí te gustaría

Voz 1826 09:56 lo que sé que te quedes con nosotros tú tienes estudiado esto lo has mirado con lupa por qué nos ofendemos tanto en los en los últimos tiempos que es porque tenemos la capacidad de expresarlo ya antes nos ofendemos igual da igual pero no teníamos el músculo ese tan entrenado y entonces no no salía de forma tan tan fácil así como si fuera una explosión gaseosa en cualquier momento porque es eso

Voz 1 10:18 bueno un poco las dos cosas se porque por un lado nos indigna amos más con mucha más facilidad pero también por neurosis como decía antes porque tenemos esa creencia irracional siguiente no la siguiente que es todo el mundo me debe tratar bien todo el tiempo perfectamente Viena y entonces esto es una locura no porque eso no va suceder no o también la neurosis también provoca un pensamiento de blanco negro no es decir los buenos los super buenos y los malos super malos y no hay nada en medio no cuando el la salud mental está en los colores en los grises no entonces por eso es lo que comentábamos de que comentaba Fernando que que cuando le critican muchas veces pues es a este tipo que no pongan le más trabajo no que lo echen del país no como si fuese

Voz 1826 11:06 el el más malo el el el vampiro de Düsseldorf unas porque no se puede fusilar al amanecer a veces te piden algo así

Voz 4 11:14 Fernando yo hablando de esto siempre me acuerdo de una frase que leí hace un tiempo enoja Boix que te aquel cuando escribía no podía empezar a pensar en qué le iba a aparecer sus artículos en su columna a la gente que le leía porque entonces no escribía de nadie osea tenía que escribir un poco despojando se intuyo que tú por lo que estás contando también hace un poco lo cuando construyes Tous sketch pero en este manual y además por lo que nos has dicho durante esta conversación hablas de que es relativamente fácil tener un buen sketches entonces dinos por favor para aquellos que igual llevaba igual llevamos un guionista inseguro en el interior

Voz 1336 11:52 no lo sabes tú llevas más de uno Ángeles o igual lo llevamos pero la media se rompe contigo cuéntanos un poco qué

Voz 4 11:59 cinco ingredientes son los ingredientes que estimes oportuno que tendría que tener todo buen sketch que se precie

Voz 6 12:05 bueno facil matiz fácil no es tampoco digo que sea fácil no pero bueno requiere pero sí se puede aprender pues yo creo que hombre lo un sketch lo principal que tiene que tener es buen planteamiento es decir una buena idea de partida generalmente en planteamiento vienen poco determinado pues porque algo insólito irrumpe en una en un planteamiento convencionales es decir pongo un ejemplo imaginados eh así por decir algo que estamos viendo una película una misión imposible con Tom Cruise no imaginábamos que la misión que le encargara Tom Cruise es sacar a Franco por ejemplo del Valle de los Caídos

Voz 1336 12:45 eso sí que es una misión imposible eso es entonces ya todo

Voz 1336 12:52 pese a ser segundos si se te ocurría algo

Voz 1826 12:54 así entre todos a ver si sacamos un un gato un sketch porque como el camino que habíamos he optado por tomar era el de gestionar la frustración con algo de humor y podemos escapar gracias a al sentido del humor en decíamos situación en la que en una familia ahora en este momento está saliendo se encuentra con el gran atasco monumental este del cupón que había descrito Rafael Santandreu encima empiezan a caer ya chuzos de punta de eso se puede sacar humor también se puede hacer un sketch no sin duda

Voz 1336 13:28 ha marcado más diciendo pero para mí era otro hago una misión imposible para él si encuentra se abre paso entre los coches y también muy podrías despeinarse además en la radio empiezan

Voz 1826 13:39 hacer un carrusel de qué es lo que está haciendo cada uno de los coches que están rodeando a esta familia que están en el mismo Taxco así carrusel de del fútbol el club de fútbol pero tanto el resultado como si que la la tormenta oye Fernando volviendo a esto de la corrección política hoy en día dos mil diecinueve podía empezar a emitirse un programa sin tocar nada ni un ápice es decir manteniendo el mismo espíritu la misma acidez un programa como Vaya semanita

Voz 6 14:08 no yo no yo creo que no yo creo que exactamente de hecho ha habido alguna tentativa de resurrección ya es muy difícil es muy difícil porque general aparte ya os digo que creo que es también pues hay mucho miedo siempre por parte de las de los directivos de las cadenas no a mi hija con más que nada ir siempre a que alguien se lance encima no que que genera una polémica y que acaben ahí pues pues eso no defenestrados au bueno les de un toque de atención entonces yo creo que en la época de vallas

Voz 8 14:41 manita reinaba una cierta al IVA

Voz 6 14:44 harta no durante muchos años había una cierta

Voz 8 14:47 la facilidad para poder bueno facilidad

Voz 9 14:51 fue una libertad que se fue ganando poco a poco no hay

Voz 1826 14:55 ganando se gana usted poquito a poco poquito a poco

Voz 6 14:58 una cosa que gracias a a

Voz 1826 15:00 a una cantidad de talento que se juntó ahí porque después también ha habido otros intentos de emular de tirar de sigue ya había que habían pensado algunos que se había abierto porque Vaya semanita muchos los implicaron con el hecho de Admira se pueden hacer chistes con sobre ETA no no se pueden hacer todos los chistes sobre ETA no eso estaremos verdad que hay que hacerlo un poquito en un poquito en genio siempre te que sobre ahora mismo con como decíamos con talento no vale todo no no no sirve es que Vaya semanita

Voz 1336 15:28 que nos la burrada por la burrada eso es eso

Voz 1826 15:31 eso es lo que me parece que parte del gremio tampoco llegó a entender del todo no digo si hacemos autocrítica bueno no lo sé yo yo desde luego me

Voz 6 15:39 siempre me he sentido muy apreciado osea en general lo cuando dices que alguien sabe que eres guionista coordinador de guión de Vaya semanita siempre he sentido una buena la gente tiene como una buena sensación hoy dice que mérito tenéis capacidad de generar ideas no me lo suelen decir muchos bueno yo general me encontrar una cierta

Voz 9 16:00 pues eso buena buena imagen ligando el programa hoy en el libro por ejemplo cuentas que ahí ya se hizo un chiste

Voz 1826 16:08 similar al de Gora Alka ETA nada tuvo que ver nada tuvieron que ver las consecuencias con lo que después pasó

Voz 6 16:14 sí pero bueno son de estos chistes que pasan desapercibidos bueno es que es que ha habido muchos mira el otro día que además en Twitter un sketch que hicimos en allá por dos mil seis dos mil siete porque ese basado en un hecho real que había pasado que en un mitin se habían subido tres encapuchados con metralletas y habían disparado al aire no tres encapuchados sesenta y tres de ETA no entonces nosotros decir hicimos un sketch que era como una especie con los mismos con los tres personajes llevamos tres etarras pero en clave de corrido mexicano no porque nos hace gracia eso de las metralletas disparando al aire entonces cantaban pues en clave de pues de corrido mexicano pues temas políticos el momento no que se estaba fraguando una tregua hay tal en aquel día no obeso hoy en día resulta dices madre mía esto no me lo dejan hacer ni ni loco no entonces hay muchas cosas que ya no tienen cabida que ya no puedes hacer no esa dices vamos de caer la del pulpo

Voz 4 17:10 si hoy no se puede cómo estás diciendo hoy sería en tu opinión imposible que volverá a emitirse un programa como Vaya semanita o unos sketches como los que ha realizado a lo largo de tú de tu carrera aquí quién quién ha perdido no sé si la ironía o la comprensión lectora o la capacidad de abrazarse al sarcasmo como salvavidas que algunas veces nos ayuda han perdido esa ese esa chispa por así decirlo los políticos que los has mencionado los directivos de las cadenas o también los ciudadanos o a lo mejor hemos perdido todos y entonces esto es un problema que nos afecta por igual

Voz 6 17:48 bueno quizá sí tenemos tenemos la piel más fina es verdad que hay menor tolerancia la ironía creo que también hay una cierta tendencia pues que

Voz 7 18:01 bueno hablo te un capítulo de eso en el libro oí comentó un poco o qué

Voz 6 18:06 pues la necesidad que tiene la gente también de demostrar de de ejercer cierto poder no sentirse moralmente superior no hay muchas personas que es lo que pasa lo que pasa un poco ahora con las redes sociales que las utilizan también para pues para establecer como una superioridad cuál no hay marcar como una entonces yo creo que eso también influyen mucho a la hora de de de contagiar esa sensación de pues de ofensa constante no

Voz 1826 18:32 bueno nosotros por lo pronto nos hemos quedado mucho más tranquilo sabiendo que hay como mínimo un humorista que es posible que de va a crecer mucho más pero que nos puede servir el dejarnos guiar por este libro cómo tener éxito escribiendo que

Voz 6 18:46 más prologado por José Mota ahí esta ley eso sí

Voz 1826 18:48 pues nada ahí Crack el tío escrito por Fernando R también de que nada es tan terrible pase lo que pase con el tiempo esta Semana Santa de eso nos ha vuelto a poner sobre la pista Rafael Santandreu nuestro psicólogo de cabecera Rafael Hernando muchísimas gracias a vosotros hasta luego venga hasta luego Ángeles caballero me va mucho

Voz 4 19:10 más tranquila pues de todo lo que aprende aquí