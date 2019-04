El cine en la SER: 'Gracias a Dios', la hipocresía de la Iglesia con los abusos a menores (18/04/2019)

Voz 1 00:00 el cine en la SER como Pepa Blanes

Voz 1463 00:21 en plena Semana Santa llega a los cines la última película de François Ozon el cineasta francés después de superar dos denuncias estrena gracias a Dios el caso real de tres hombres víctimas de pederastia en el seno de la Iglesia católica el guión hay más historias reales como la espía arroja que es un drama protagonizado por Judy Dench basado en Good una encantadora anciana que resultó ser una espía de la KGB Se estrena también Donbás la película del director ucraniano Sergey lo Nits a una historia devastadora sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania en televisión hablamos de ska uno de los retratos más interesantes sobre la adolescencia que estrena su segunda temporada en Movistar Plus

Voz 3 01:23 hola qué tal bienvenido sea el cine en la SER con Elio Castro qué tal cómo estás ola de penitente de penitente y con capirote Fail tienen hijos de Manuel Romero que está desde Radio Córdoba hola José hola qué tal qué tal por la tierra de penitencia también de diferencia ya sabes lo que has comido ya cenado penitencia va a ser salmorejo aquella bueno como decíamos vamos a empezar por gracias a Dios que es la nueva película del siempre irreverente François Ozon director de cintas como joven y bonita

Voz 1463 01:53 tal a casa o ocho mujeres entre otros títulos esta vez se enfrenta a un tema espinoso que le ha costado incluso el paso por los tribunales es gracias a Dios que cuenta la historia real de tres hombres tres víctimas de la pederastia por parte del sacerdote preñada que denunciaron sus casos vivieron como la iglesia de los tapó eso hizo que formaran una asociación que ha logrado destapar decenas de abusos en la diócesis de Lyon cuyo arzobispo Bach Varane fue condenado hace un mes por encubrimiento

Voz 5 02:29 sí lo sé

Voz 4 02:30 porque este hombre está con niños

Voz 4 02:35 parroquia decía que era nuestro secreto

Voz 4 02:48 sabe de otras víctimas que pudieran testificar seguro

Voz 4 02:53 el contra plena no puede estas minas sigue rodeado sociedad Apeninos críticas que hay que hacer algo

Voz 1463 03:01 hay que gracias a Dios está protagonizada por Melville y menos siete el actor de custodia compartida interpretan a dos hombres cada uno con un sentimiento religioso diferente y en una situación económica eh bueno buena no como el tercero de los protagonistas la tercera víctima decíamos son que había intentado buscar distintos puntos de vista en esta historia en con estos personajes qué os ha parecido gracias a Dios

Voz 0544 03:23 a mí no me ha gustado mucho es una película terrible no es una película anti religiosa católica es decir desde el punto de vista de la fe no se cuestiona que esos casos de fe ni dogmas de fe sino que ese cuestiona el comportamiento de la jerarquía eclesiástica ante los crímenes que suponen pues eso que los sacerdotes niños es una película terrible por lo descarnada que es lo que cuentan los actores no Bravo que está basado en casos reales y a mí me gusta mucho esos tres personajes que van encadenando historias y que cada uno tiene pues una especie en un sentido diferente del ritmo de incluso de casi un género cinematográfico en sí mismo no hay el principio pues es un hombre muy creyente el otro es un ateo el otro es un hombre completamente destrozado y me gusta ese abanico de hombres que eso cómo con tanto dolor que les cuesta expresarlo sincerarse ante sus propias familias ante sus padres y luego también cuestiona la película no sólo aumente el papel de la Iglesia sino el papel de la propia sociedad de la propia familia de los propios padres que como reacción estaban ante un niño que les contaba oye que este cura abusado de mí me ha tocado me ha besado no esa incredulidad que tienen los padres me una película me parece que que estupenda hay que ser recomiendo que que se vea ya digo no para cuestionar cuestiones de de de fe de creencias sino para el comportamiento que sigue estando ahora de la iglesia de la jerarquía de la Iglesia católica

Voz 1463 04:55 Jose pues precisamente

Voz 1084 04:58 es muy interesante eso que dice Elio de la incredulidad no que es también muy cultural y muy moralizante como que viene de la educación que que ha dado la Iglesia durante siglos a a muchas generaciones a mí me interesa el punto de vista el punto de mira que lo pone como decía Elio la jerarquía eclesiástica y en ese abanico de de hombres que que implica que no están totalmente separados de la Fénix reniegan de de incluso de la Iglesia católica sino de ciertas jerarquías de cómo operan al margen de la ley practicamente me gusta que es es muy complicado en este tipo de historias yo creo encontrar el tono el equilibrio porque no puedes caer en lo morboso no lo explícito tampoco puede hacer un panfleto crítico que te quede muy pretencioso entonces yo creo que osó mezcla bien esa contención y esa sobriedad que tiene tanto en lo formal como en la historia porque tampoco

Voz 1084 05:57 no declaraciones grandilocuentes sobre sobre el tema funcionan en ese sentido es es complicada la la película porque también tiene el tono documento tal que le quiere imprimir con ese punto de vista que decíamos pero sí que es un poca cosa no para lo que podría ser el punto de vista de un cineasta como son que podría hacer algo muchísimo más contundente y creo que están muy comedido y a veces la película tiene baches por esa por esa contención creo yo

Voz 1463 06:27 a mí me gusta la contención a me gusta la forma en la que tiene de narrar las tres historias quizá visualmente es de las películas son más o menos atrevidas más clásicas pero me gusta mucho cómo empieza con ese plano de la ciudad el guión que decíamos aunque leve ha fascinado como que eran muy era una metáfora muy muy clarificadora de cómo iba a funcionar luego la película en como esa iglesia esto no dominando un poco todo y a mí me la verdad es que estoy muy de acuerdo con los dos merece una película que está muy saque que es muy elocuentes sobre lo que han sido los encubrimiento de delitos me parece que está muy bien tratado con con mucha con muchas en su sencillez como pasa cómo se iban contando las Fahmi días como cada familia lo acepta de una manera no las mujeres como también en este caso como como las mujeres configuran S ese bueno pues ese esa víctima quedó en este caso son los hombres y me gusta muchísimo y sobre todo es que creo que le ha pasado una cosa la película es que durante todo el proceso pues ha sido curioso porque la película no contábamos son en la rueda de prensa que al principio cambiaron el nombre para que no hubiera suspicacias al final la iglesia de dos denuncias una de ellas de del propio cura que el propio cura que además reconoce en el juicio que es verdad que ha cometido esos abusos e después la denuncia que consigue sentar en el banquillo abarcarán al arzobispo le condenan el arzobispo renuncia ante el Papa y el Papa dice que no y eso es una oportunidad son una oportunidad perdida porque si François Ozon hubiera

Voz 9 07:58 os así la Iglesia obviedad con condena

Voz 1463 08:00 dado pues ha evitado a este sacerdote ha hecho hubiera dado un paso

Voz 0544 08:04 no no no no y sin embargo no ha sido así creo que pues

Voz 1463 08:07 podemos escuchar a François Ozon diciendo precisamente esto es lo del juicio

Voz 0887 08:13 sí sí que ha sido muy fuerte y muy simbólica para las víctimas pero claro luego cuando el Papa no la acepta eso ha sido un error más bien una catástrofe para la Iglesia católica el Papa habla de tolerancia cero sobre la pederastia pero sus actos dice lo contrario con todo lo que ha pasado tengo material suficiente para hacer gracias adiós dos

Voz 1463 08:36 pues la verdad es que si la película se estrenó el veinte de febrero y como decía hace Elio no es una película anti católica ni mucho menos la han visto novecientas mil personas en Francia que es una cifra muy alta para una película sobre una cosa escabrosa que mucha gente a lo mejor no quiere ver decía son que habían hecho proyecciones eso en la en la diócesis de Lyon con muchos de los de los sacerdotes no

Voz 0544 08:59 que es una digamos al parecer es una ciudad ultra católica y además bueno con una gran presencia de la extrema derecha pero que a la película cuenta además con muy interesante que hemos visto repetidamente en otros casos muy distintos y es como las organizaciones humanas intentan por todos los medios tapar a los suyos cuando no se sabe que estos han cometido un delito no

Voz 0887 09:20 con partido político enseguida lo niega todo intensiva para absolutamente todo el caso Gürtel corrupción de tal

Voz 0544 09:25 en la Iglesia pasa lo mismo y entonces pero lo que te extraña es eso la Iglesia católica con ese mensaje tan universal con esas creencias con esos valores que defiende como puede estar tapando estos casos como puede intentar que no se hable de esto no es es lo que en la tesis de la de la película es muy interesante

Voz 1084 09:45 porque yo creo que Osona sacrificado a lo mejor lo que él

Voz 0887 09:48 el relato que a él le hubiera gustado

Voz 1084 09:51 hacer mucho más contundente haciendo el relato más inteligente para que llegue a más gente de de la forma respetuosa con la que ha tratado el pero el problema Cray creo que quería que muchos católicos se acercaran a ver la película de forma crítica no es esa parte de católicos descontentos con con la Iglesia con su sistema de organizarse de operar de legislar un poco a todos los fieles y lo que le interés lo que no le interesa entonces sí que es interesante que haya sacrificado ciertas cosas en en la película hilar ya arrestado un poco una contundencia crítica que éstas sobre el el ambiente pero no no es contundente por así decirlo así pero para acercarse a un mayor público que al final es el objetivo de la película por poner un poco frente al espejo a todos esos fieles decirle mira quién te da misa todos los domingos pues tiene serios problemas éticos morales judiciales penales hay esto con los niños entonces ahí está es muy interesante

Voz 1463 10:52 lo que es interesante que es ese retrato de de unas masculinidad es no es lo que quizá lo que cuesta aceptar el la posición de víctima en nombres cuando ha habido una masculinidad que a lo mejor impedía no que un hombre yo era un hombre dijese yo he sufrido estos abusos decía oso en qué era lo que le yo para empezar a hacer esta película

Voz 10 11:12 es de las pastillas que sociedad patriarcal está en crisis y una gran voluntad por fin de igualdad entre hombres y mujeres y eso ha permitido a los hombres su sufrimiento sus emociones eso

Voz 0887 11:26 era lo que me interesaba en un principio de esta historia

Voz 10 11:28 dado que lo habitual en los hombres será que los jugadores no llorar que llevaran la acción Iyad creo que es necesario en esta época del mito y los hombres también a su mujer muy difícil

Voz 1463 11:42 muy interesante a mí cinematógrafo

Voz 0544 11:44 igualmente la película me sobraron poquito los flashbacks sí porque

Voz 1463 11:46 tienen sentido ves a ellos sufrir de tal

Voz 0544 11:49 de manera que solamente con eso te imaginas el el infierno que pasaron de de niños pero también quizá en aras como decía Juanma antes de accesibilidad a aún mayor número de de espectadores pues es un recurso cinematográfico no digo que facilón pero sí muy pues que que es que acerca no que sí que hace comprensible quizá algunas cosas pero ya te digo que a mí me sobra

Voz 1463 12:11 que a mí me recuerda mucho a La mala educación Almodóvar que por cierto estuvo en el preestreno digo son sí dijo que le había gustado bueno hay más Historias reales que llegan esta semana los cines por ejemplo la espía arroja que dirige tres bromeó nun diría Judy Dench es una encantadora anciana a la que un buen día pues detiene el M hay seis por colaborar con la KGB durante el interrogatorio pues vuelve a recordar su historia de amor con un joven comunista la universidad película está basada en la vida de militan no Good que ese fue una contra espía británica

Voz 12 12:53 los hacer algo ahí hablé con ella a juicio de estos presos

Voz 13 13:05 todos

Voz 3 13:10 Jose qué tal Judy Dench

Voz 1463 13:12 espía nonagenaria casi

Voz 3 13:15 bueno realmente es que Judy Dench es un poco un anzuelo no para la película

Voz 1084 13:20 porque ella simplemente es una cuenta atrás la la detención de ella como un espía que ha ocultado ese secreto durante toda su vida y sólo da pie a que rememora que recuerde cómo lo vivió ella de de joven que lo interpreta otra actriz entonces la película es pues bastante convento Albanta bastante austera un drama muy clásico británico de los que decíamos como podría ser la de El día que vendrá la semana pasada muy de BBC lo veo con una puesta en escena pues el directores director aclamado de teatro también muy muy teatral en cuanto a la historia tiene cosas interesantes una es que también en esta ola feminista está bien que estén recuperando figuras

Voz 1463 14:04 e incluso contra espías

Voz 1084 14:07 eso es que son complejas que son poliédrica que que tienen una profundidad psicológica unos debates morales y éticos más allá de de héroe o villano y eso es interesante y luego también en estos tiempos y rascar un poco en la película nosotros está bien que es el patriotismo no cuál es la idea de lealtad de traición que ser patrio OTA y como también todo eso se orquestó el en la Segunda Guerra Mundial que la idea de de la película no la vamos a desvelar pero bueno es un poco la paz mundial antes que ir al enfrentamiento directo que quería el mando aliado también Stalin indudablemente irá bueno los rusos vuelven a ser los malos que es también algo muy Príncipe

Voz 8 14:49 del cine

Voz 1084 14:51 Pías pero el punto de vista no la saca de un buen pasador

Voz 0544 14:56 sí es muy entretenida las películas de espías me gustan más las centradas en ese periodo de que además claro está estaba basada en un caso cierto pero a la captación por parte de la Unión Soviética la de espías en las universidades y media Dani casi inglesas sobre todo en Oxford y en Cambridge en las elites pues eso es algo fascinante yo que la película echo de menos más ese mundo del espía que toda la trama amorosa y sentimental que hay no es aquel creo que está muy descompensada hacia esa última hacia esa última parte no es una película más romántica que así de intriga de thriller de acción un poquito no me gusta pues eso como una persona de repente se ve envuelta casi sin quererlo ni beberlo a mí comerlo en una red de de de espionaje de la que sale con sus propias ideas no no no manipulada por los por los demás

Voz 1463 15:54 entonces a mí eso es lo que más me gusta

Voz 0544 15:56 luego si la protagonista que es una física teórica como tiene también que defender su campo de estudio de análisis ante el machismo de la sociedad que únicamente la ve como para llevar el tema

Voz 1463 16:08 el te si eso está muy bien llenarlo las está muy bien y a mí me la verdad es que la película me ha gustado es verdad que que quizá no es es floja que le falta un poco de ritmo y sí que me aburre un poco la historia de amor pero me gusta mucho todo ese dilema moral entre de la de la pelota con esta no entre bueno pues ayudar a tu país servía a tu país o ese servicio de tu país que va a significar que una bomba en Hiroshima Nagasaki yo sé que es la verdad es que es es un dilema interesante en el que ella misma pues como va adentrándose quizá echó de menos más más explicación me como ya va cambiando de una opinión a otra no tanto porque pues una mano te hundía desaparezca o no y también un poco

Voz 0544 16:47 la flexión de los propios científicos de de plantearse oye que lo que estamos haciendo

Voz 1463 16:52 maravilloso maravilloso pero va a tener unas escuela

Voz 0544 16:55 es más terribles no iban a morir muchísimas muchísimas personas no es asunto nuestro esto también

Voz 1463 17:01 pero es el el el uso humanista de la de la ciencia no que incluso pues ya en la segunda guerra mundial perdió todo todo el norte ya hoy pues

Voz 0544 17:10 que creamos una red social para ligar el emocionarse porque eso ha tenido éxito la explosión de una bomba atómica ya ha matado de trescientas mil personas han sido golpe pues fíjate

Voz 1463 17:20 la verdad es que sí tiene cosas interesantes contaba el director Trevor como había adaptado la novela en la que éste basa esta película

Voz 14 17:29 conforme se creer

Voz 0887 17:31 la estructura del guión se asemeja mucho a la del libro La libros una investigación que se desarrolla en el tiempo actual hay una cuenta atrás como parte de esa investigación de la que nuestra Joan sentirá un lunes tras ser detenida que tiene hasta el viernes para limpiar su nombre para defenderse su nombre es el entregaría a la Cámara de los Comunes ese mismo viernes hay un reloj marcha atrás en el tiempo actual mientras los interrogatorios se suceden y esto proporcionan la estructura de la película lo que hace la vieja Joana al responder o no las preguntas es volver al pasado

Voz 1463 18:02 bueno en realidad estoy en desacuerdo con el director porque no está esa cuenta atrás en la película Ésa es todo mucho más naif no la manera en la que ella los interrogatorios

Voz 0544 18:12 sí sí sí me yo yo creo que es para mantener un poco la es digamos la intriga dentro dentro de la de la película mantenido aquí un punto de suspense un poco artificiales

Voz 1084 18:22 si esa detención pues esos que se va a revelar que sella su nombre se va a dar en la Cámara de los Comunes y al final bueno que aparezcan los los periodistas y es verdad que también la la protagonista joven la actriz Sophie Cook son decía que que bueno que al final era una espía de joven que había ha decidido por sus propias convicciones hacer lo que hizo tomar esa postura tener ese dilema moral yo creo que eso no queda reflejado en la película como decíais ve diluido totalmente por la historia de amor al final parece que es una chica con la que juegan un poco con ella hay que ella a veces se pone más serio menos seria os impone más pero sí que acaba siendo un poco yo tengo la sensación Mario une tal al menos al al plasmarlo la película no no la historia es real

Voz 1463 19:09 sí es como dicen que eso está todo durante todo el guión planeando no en si lo utilizaron no no la utilizaron que es lo que le dice el hijo vamos a escuchar a Judy Dench que siempre es un placer verle a la gran pantalla lo que decía de este personaje

Voz 14 19:21 Vicente en Ferrol dirigirlos

Voz 0136 19:25 en la película dice que fue lo ocurrido en Hiroshima lo que le dio la motivación para hacer lo que hizo recuerdo perfectamente cómo fue lo de Hiroshima fue narras aquí no recuerdo perfectamente recuerdo que fue impactante puedo entender que alguien quisiera igualarlo con las cosas eso es lo que afirma ella por un lado susto más que los sepas

Voz 14 19:48 una eh del CEMAN sumo L'Aldea

Voz 1463 19:52 bueno pues no obstante reflexión eh recomendamos esta película íbamos a seguir con Rusia porque se estrena una película ucraniano la que habla del conflicto que mantienen Rusia y Ucrania es Donbás del cineasta Serguei ironiza que ganó el premio a mejor dirección en la sección Una cierta mirada del festival de Cannes Un devastador retrato de la deshumanización de la sociedad de una sociedad devastada por el odio la guerra y la corrupción

Voz 0544 20:15 yo no he hecho

Voz 1463 20:26 en porque la película no se estrena en versión doblada Jose nos hacemos una idea de del tono del tono del tono de las peleas no verbal José qué te ha parecido

Voz 1084 20:38 pues yo entré en la película

Voz 3 20:40 so tarde

Voz 1084 20:42 entusiasmar al principio no porque tiene la la primera la película está conformada a través de cómo relatos que teóricamente son independientes no van hilando de forma totalmente un poco antinatural en algunas ocasiones y entré en la película creyendo que iba a ser un poco algo es una sátira grotesca esperpéntica excéntrica a mí me recordaba a la primera en el primer relato Un poco a Little Britain en la comedia de esta británica que para que un poco convierte personajes grotescos para hablar de cosas pues cotidianas en este caso mucho más y importa antes como es la la la guerra no entre Ucrania y Rusia en esos territorios ocupados pero luego se va diluyendo todo hasta el relato al final se queda un poco en tierra de nadie no es exactamente entiendo que me quiere contar entre el tono documental este un poco fin experimental y hay relatos que funcionan bien como el de la cámara al hombro que entra así como en un en en un gueto pero mes va sacando un poco de la película el el tono diferente de los relatos a la manera de contarlo y que al final te quedas con la sensación de bueno si esta es la deshumanización de de la guerra de un territorio ocupado de la barbarie pero no me hago tampoco una idea total de lo que creo que quiere mostrar de de Ucrania no de la situación de los territorios ocupados por Rusia en un en Ucrania Hay creo que no tiene el punto de vista bien construir

Voz 0544 22:16 yo

Voz 1463 22:16 sí la verdad a mi me me satura tanta frialdad tanto la puesta en escena como en las historias que es interesante lo que plantea me gustó más la antes por película este director que jugaba con con esa suciedad y esa frialdad de Ucrania pero tenía puntos muy muy surrealistas sea casi de no sé lo de realismo mágico medios sueño medio ensoñaciones que era muy locos esta me parece más convencional en ese sentido es interesante mirar a la realidad de Ucrania de Rusia pero quizá se me hace un poco excesiva íbamos a terminar con cine de terror porque que qué mejor que mejor Semana Santa eh yo así que quién quiera su buena dosis de sustos tiene la llorona es un thriller ambientado en los años setenta en la que bueno una señora sea aparece cuando dicen su nombre es la pesadilla de todo adolescente que en vida pues ahogó a sus hijos puesto Cerler

Voz 16 23:14 el goteo

Voz 1463 23:21 está bien definido la Corona es la mujer que es verdad

Voz 0544 23:26 bueno es forma parte de la franquicia de Expediente Warren lo que pasa es que echas de menos a los protagonistas al matrimonio Warren y a mi me gusta mucho de de de esta serie de películas eh pues que este es dudando siempre entre lo que es verdad lo que no puede ser verdad donde radica el misterio ese juego no de creer de no creer y aquí pues yo creo que a lo que pasa también a la muñeca Anabel no pues eso es una película más convencional de terror aunque siempre son bienvenidas todas aquellas figuras que hacen los

Voz 1463 24:00 la película

Voz 0544 24:01 es muy convencional unos cuantos sustos Si pero la ves bien

Voz 1463 24:04 bueno Elio Castro experto en cine de terror tienes muchas gracias que pasé una semana santa terrorífica llena de es si torrijas José Manuel Romero muchísimas gracias

Voz 1084 24:15 a seguimos seguimos las series adiós

Voz 3 24:54 Vimos sección de televisión con Dani Garrán hola qué tal

Voz 0457 24:57 hola Pepa muy bien que esta semana nos

Voz 3 25:00 pone volver al instituto metas llamando vieja pues siempre hemos tengamos la fiesta en paz

Voz 0457 25:09 será llevar la carpeta bueno vamos a hablar esta semana vale que acaba de estrenar su segunda temporada Movistar Plus la serie es un rey Make de una ficción Noruega adaptada a nuestro país los creadores son Begoña Álvarez Rafael Taboada buenos una serie que ha buscado siempre el hiperrealismo para contar el día a día de un grupo de chicas en un instituto madrileño sus peleas sus fiestas y sus vídeos con los chicos

Voz 13 25:34 lo llaman zorra robar novios y según pone no es la primera vez que lo hace ya son ganas de meter mierda él con tu hijo de puta suelten esto es denunciable eh

Voz 19 26:09 qué es lo que dicen que el fin

Voz 13 26:11 que si Diego

Voz 0457 26:15 Jorge Moragas tenía tenía como protagonista al va Planas

Voz 0544 26:20 en chicas amigas que iba conformando un grupo nuevo

Voz 0457 26:23 yo vivía con ansiedad la relación con su novio del que creía que le ponía los cuernos continuamente

Voz 20 26:33 no me lo cogía el si había búsqueda hoy yo pienso que estabas con fines

Voz 13 26:46 se hizo mal

Voz 20 26:51 me me sentiste dijiste que estabas con tus amigos del fútbol mí esto es con fines pues club

Voz 13 27:00 les culpo mío

Voz 21 27:09 pues hay que tendrá que ver qué desconcierto ni para qué la inmensa es que ni siquiera te gusta

Voz 0457 27:23 es que no se derivas quién eres bueno pues lo novedoso de esta serie era que además de ver un un episodio Movistar Plus cada semana de una media hora de duración los fans también podían entrar en los perfiles de redes sociales de los personajes y en una web que recopilar material como mensajes de Whatsapp fotos de Instagram vídeos de You Tube servían para complementar la historia de estos

Voz 1463 27:45 Illa tenemos a en la segunda temporada también en Movistar Plus que plantea algunas novedades

Voz 0457 27:50 sí mira para empezar cambia de protagonista

Voz 22 27:57 vale vale tiene tal pues aún van a orillas de sus pelos día sabe

Voz 1463 28:13 pues esto Amanda una de nuestras invitadas nos acompañan hoy pues una de las caras de Scan Begoña Álvarez hola qué tal hola productora ejecutiva de Escámez España y también su ruta con esas como decíamos Irene Ferreiro que es el personaje de Chris hola qué tal iba también Celia Monedero viril hola cómo estás bueno contadnos qué que tenemos en esta segunda temporada en la que hemos podido ver todavía muy

Voz 6 28:40 poco pues tenemos una temporada muy nueva porque somos el único que se ha atrevido hacer una temporada que no sigue la pauta de la versión original todo esto con permiso de los creadores noruego se lo planteamos les pareció muy bien y tenemos una temporada novedosa que siguen los pasos esta vez de crees que es un personaje maravilloso porque la crisis que hemos visto en la temporada uno que es una chicas ver fiesteros despreocupada a todo eleva bien ya no tiene problemas con nada a la vida es guay de repente nos metemos en su vida nos metemos en su casa en su familia en en en Sun en lo más íntimo descubrimos que en realidad ni es tan segura Ny ni está tan preparada para lo que le va a venir que es una historia de amor brutalmente bonita y que eleva descolocar muchísimo el suelo donde pisa

Voz 1463 29:32 para vosotras bueno para Ci U supone también coger las riendas de protagonizar esta segunda temporada como cómo lo llevas cómo te sientes que te estabas escuchando ahí en esa escena maravillosa

Voz 9 29:46 a ver es raro verme en todos los clips errar hoy es ha sido intenso el proceso de rodaje y todo eso pero es muy muy guay tener la oportunidad de protagonizar algo tan chulo como como a lo que estamos haciendo es un proyecto precioso y que creo que hace mucha falta ahora mismo para Teeth Celia

Voz 1463 30:08 cómo has vivido le esta primero cómo valoras esta primera temporada y ahora todo lo que va a pasarle a tu personaje también en en la segunda

Voz 11 30:15 la verdad es que mi personaje tiene mucho fondo y en la segunda temporada ACB mucho más claro el fondo que tiene in in me gusta mucho cómo apoya a Chris en esta temporada la verdad porque considero que que el mundo de Chris es muy importante que todos tenemos algo dentro que no se ve reflejado superficialmente pero que cuando te metes en la vida de alguien pues lo ves y eso es lo que hace es campo al fin y al cabo meterse en la vida de los personajes mostrar que son personas mostrar todo

Voz 1463 30:58 pues si os parece vamos a ir repasando algunas de las claves de esta segunda temporada y Dani entre los temas pues uno de los importantes que ya hemos visto es la identidad sexual

Voz 6 31:08 si la identidad sexual han salido del armario

Voz 0457 31:10 aceptarse a uno mismo contarlo a los demás es un tema que ha estado en todas las adolescentes incluso de nuestra época en la salida de clase en Física o Química ya lo veíamos pero es que

Voz 3 31:22 a ella eso es ciencia ficción el clásico

Voz 0457 31:28 pero en Scan como vemos es mucho más realista más introspectivo es

Voz 1084 31:34 el lo que le ocurre a la protagonista

Voz 0457 31:36 la Chris que una fiesta conoce una misteriosa chica argentina con la que tiene una especie de flechazo

Voz 13 31:42 y cómo es que ministro con el curso empezado es raro no la canción del no no bueno es una pelea son para daños al mujeres muy chiquitita dejaron verla a pista bueno hay que verla decía que mira sanciones que engordan no soy la única

Voz 3 32:33 salen cosas a mí a ver no conocía es la vida de Adele tampoco vosotras no yo sí yo voy a estar está muy bien traído eso de la vida ya es un

Voz 1463 32:47 bueno pues un guiño cinéfilo muy metido

Voz 6 32:49 sí sí sí pensábamos que que era una oportunidad maravillosa para aquella dos adolescentes que aún no conocen esa película la conozcan E ir muchos otros que sí que la conocen casi la la tenemos toda la temporada como una especie de himno eh que que intentamos que que representa y que sirva hay que todos aquellos que no conozcan se vayan a verla ya porque es maravilla

Voz 1463 33:12 bueno pues a Chris también la vamos a ver pelearse con su hermano

Voz 0457 33:15 sí aunque tampoco pasan de moda hay que nos ha pasado a todos muy adolescente porque es esa época en la que te recuerdan constantemente que es mayorcita para unas cosas pero para otras no

Voz 7 33:27 es cuando me metido yo algo vamos a ver yo que si exquisito chufas igual que la de Pibe si yo qué culpa tengo es que me la pela tu excusa de mierda mañana llamas a Rubén ilegales las pastillas para que las de Achero oído es que yo no las tengo cogido las tienes que las tiene yo que si me da igual las buscas gay no es mayorcito para meterte pastillas pues también lo eres para afrontar las consecuencias hostias vale tranquilito como tranquilito

Voz 0457 34:00 bueno y conocimiento de de las consecuencias que se van teniendo pues también se va descubriendo la responsabilidad de los efectos de las acciones

Voz 13 34:09 vale que como el gilipollas sillas pues al revés pero que tampoco es Elio tanto tía psicosis se pero sé que vamos a todo el mal rollo ir a tu hermana mal rollo de sabes por qué te daba mal rollo porque da suponen pastilla quiso meter miedo pero que

Voz 3 34:32 según cada vez chunga para bien si eso es bueno hablar

Voz 1463 34:41 tres de de la importancia de la identidad sexual porque de alguna manera habéis elegido que este sea el tema de de la temporada que también lo es con ese ese canal de Youtube de del personaje Lucas

Voz 6 34:52 sí porque cuando nos planteamos adaptar es Come aquí en España tanto desde Zeppelin como desde el equipo de Movistar teníamos claro que queríamos que fuese un reflejo lo más real posible de la sociedad de los adolescentes hoy dos mil dieciocho que el año pasado cuando lo dejamos a España entonces hicimos trabajamos con un Gabino te de psicólogos con el que hicimos hicieron cientos de entrevistas adolescentes y les estuvimos preguntando qué les movía que desde cosas pequeñitas que debéis dónde comprar alcohol hasta cosas importantes que os mueve que os preocupa hijos fue generalizada la petición de necesitamos visibilizar y necesitamos que nos deis referentes en los medios y en televisión y en el entretenimiento necesitamos referentes de de de chicos de chicas homosexuales de chicos y chicas bisexuales porque además en concreto las chicas bisexuales parece que no existen cuando se trata a veces está puesto ahí el foco Nos parecía que era importante que era necesario con esta generación que tenemos de adolescentes súper implicados súper conscientes y luchadores y de de chicas guerreras y maravillosamente inteligentes creíamos que era muy importante darles un referente darles una historia en lo que en la que lo más importante no es ver a dos chicas bisexuales lo más importante es cómo viven ese proceso como como descubren que es maravilloso no tener miedo como descubren que en la amistad

Voz 11 36:19 sí

Voz 6 36:20 eh hay una fortaleza que al principio e Chris el personaje que interpreta a Irene se siente sola sienten que que que que no le iban a comprender ir al final no es tan grave y tiene un círculo alrededor que que le apoya no creíamos esto eran una de las cosas que que creíamos que era importante reflejar casé a petición

Voz 3 36:40 con popular

Voz 1463 36:43 a vosotras como de alguna manera la la responsabilidad y también eh bueno pues la la la posibilidad de de reflejar algo que es totalmente común pero que de alguna manera pues sois podéis ser referentes no cómo cómo lo lleváis eso a ver yo no puedo estar más orgullosa

Voz 9 37:02 de ser la que la que pone la cara de algo que lleva pidiendo tanto tiempo o sea a mí me hubiera encantado con catorce años tener la segunda temporada de escamas

Voz 6 37:13 vamos a habría sido muy serio favorita

Voz 9 37:16 entonces no se es muy guay espero que ayude a muchas personas sin

Voz 13 37:20 yo que sí

Voz 1463 37:24 Hidalgo yo creo que es muy

Voz 13 37:26 necesario esta temporada porque porque de verdad siento que que la gente necesita ver que esto ocurre ya no tienen claro en farsi que pues obviamente va a haber gente que no lo acepte pero como todo tienen que

Voz 23 37:45 Mirlo asumí USA

Voz 11 37:49 me refiero descubriendo si hay no sé yo creo que va a ayudar mucho sí

Voz 9 37:55 ya no sólo ayudará que no Le tengan como ese miedo a la bisexualidad y eso ya yo es que me imagino a chavalas de de no sé de quince años en su casa diciendo mira hay una pava que les pasa lo mismo que al verse un poco más representadas claro

Voz 1463 38:12 totalmente bueno la serie como hemos visto todo

Voz 0457 38:14 narrativa aparte de los capítulos que que pueden verse en Movistar que está concentrada en la página web pero que también se extiende a las redes sociales para para un creador Begoña cómo cómo se gestiona eso cómo se decide qué contenido Vaughn sitio y cuál a otro

Voz 6 38:29 en el planteamiento arrancamos como en una serie tradicional ahí nos despedimos de las quince días de sentir que estamos en una serie de las que hemos hecho tantos años

Voz 3 38:42 hay un momento que decimos venga Dios romperlo todo a romperlo todo

Voz 6 38:46 entonces es muy interesante porque nos permite en esa búsqueda de la verdad y de que los fans simpatizan lo más posible lo sientan como algo real esa ventana que son las redes sociales nos permite siempre complementar lo que hacemos es un diseño en el que cuando hacemos los guiones y cuando diseñamos la temporada sí tuvo únicamente ves los capítulos en la plataforma entiendes todo pero para aquellos fans que la siguen día a día en la página web viendo los clips que salen a tiempo real cuando vente en la fiesta que que tenía lugar el el jueves del cumple de Hugo estas viendo el clip iba a tiempo real cuando vírica es la loca de los selfies y de los Estoril sube un story nos da un plus de de realidad entonces siempre hacemos primero los guiones diseñamos la historia y luego vemos de qué manera se puede complementar hay un equipo que lo encabeza Gomis que que se encarga de gestionar todas las redes sociales diseñar las ejecutarlas entraba es brutal y está todo el día con ellas rogando minutos para hileras cinco minutitos en cinco minutos hace oro con ellas encuentra Stories sube fotos hay Instagram ir y la verdad es que tiene un proceso mucho más rico y mucho más cerrado y mucho más real que el de cualquier proyecto en el que hayamos estado

Voz 24 40:05 y luego también a nivel de de escritura hay de dirección como es diseñar un capítulo de media hora pero que luego se tiene que que trocear no en clips de vídeo no sé si claro escribí secuencias que duren cinco minutos porque tiene que ir luego otro Se tiene que entender a parte cómo es eso

Voz 6 40:23 pues en el año pasado para unos para todos fue nuevo con el equipo de Movistar con Fran Araujo Rafa Taboada ya les descubrimos que teníamos que aprender a ver la serie de dos maneras distintas en los primeros capítulos veíamos el capítulo decíamos jo que está bien cambiamos esto toquemos es todo otro Nos gusta si realmente el ejercicio de verlo críticamente clip por clip en en en un solo clic tiene que funcionar tiene que tener su propio eh donantes un nudo su pequeño desenlace lanzar para que la siguiente secuencia o el siguiente eclipse atractivo es un ejercicio diferente también muy chulo y luego una cosa que nos pedían los fans verdad fuertemente es que que en esta temporada lo estamos haciendo es que los clips fuesen más largos porque en la temporada uno pues había algunos que era el más cortitos y bueno como nos reñida

Voz 1463 41:15 más esto no queremos que nos riña queremos que que les

Voz 6 41:17 cueste entonces en esta temporada estamos hemos conseguido alargar un poco la duración de esos clicks para que al verlos de manera unitaria no te quedes con demasiadas ganas

Voz 25 41:27 en el caso de vosotras que sois nativas en redes sociales y en todo lo digital por supuesto pero como es para una actriz o cómo cómo es el trabajo con el responsable de redes sociales los guionistas como ese puesto trabajo proponía cosas

Voz 1463 41:40 eh pues hagamos este selfie o

Voz 25 41:42 más hacer no sé qué o cómo son ellos los que dicen tenéis que haceros esta foto como es contarnos cómo trabaja un actor

Voz 9 41:48 en este caso se guión de tan tan comparte

Voz 1463 41:52 inventado

Voz 9 41:53 pues a ver comí siempre nos dice lo que tenemos que hacer es también hacer un poco de dirección de actores a la hora de grabar Stories todas estas mal por esto así que que se note y es fantástico y luego claro nosotras proponemos cosas porque a ver ella como están muy de redes sociales y todo eso siempre lo adapta lo lo acepta o lo que sea y conseguimos hacer cosas muy guays y muy realistas no sé yo lo vería en cualquier perfil de Instagram lo que ponemos

Voz 11 42:24 pero además se conoce también las redes sociales y todo lo que las tendencias Si todo lo que conlleva que que a nosotras nos dice cosas que que sabe que son reales que viniera pues el objetivo de la serie

Voz 25 42:40 el realismo se exactamente y luego como lleváis el tener no sé si de dos perfiles uno como como obstina o no como viril otro como Celia o eso es

Voz 1463 42:50 hizo frene o cómo lo lleváis en realidad es que los perfiles de los personajes no tenemos otro alterna los lleva perfiles de los personajes los lleva

Voz 6 43:01 qué vagón mi entonces ellas tienen los suyos previo que los propios que en las pobres los pobres en toda la primera temporada se lo estuvimos cerrados porque precisamente con esa intención de

Voz 3 43:12 no te malvados no pero si los padres nos aman eh

Voz 6 43:19 sí porque no nos parecía que en la primera temporada ya que se hizo un planteamiento de tenemos actores desconocidos que sea su primer trabajo profesional para que los fans simpatizan y de verdad Chris sea Chris y se había que tengan la edad que tienen los personajes Nos parecía ya que si era bueno que no tuviesen sus redes sociales activas para que los fans únicamente tuviesen un sitio al que acudir y que en la historia que está ocurriendo ocurriese de verdad en el guión y en sus redes sociales de personaje en esta segunda temporada se ha abierto la veda cuenta en ellas porque han roto

Voz 1463 43:58 a a ser activas otra a dar bueno esos seis influencer ya

Voz 3 44:06 no es raro despertarse de repente hundía

Voz 6 44:11 a tener veinte mil seguidores osea

Voz 3 44:15 pero no sé no me ha pasado pero te entiendo no Pérez

Voz 9 44:21 no hay porque por fin podemos hablar con los fans que son súper dedicados a las heridas entregan un montón y agradecen un montón nuestro trabajo y está muy guay poder darle las gracias por fin comunicarnos con ellos

Voz 0457 44:38 bueno la serie de la temporada digamos que no empezó con con con la emisión del primer capítulo sino que empezó un poco antes el ocho de marzo con con esa foto de las actrices no en la en la manifestación en la primera temporada también pudimos ver algunas reflexiones de de estas chicas en torno al al feminismo algo que bueno es bastante novedoso en las seis adolescentes

Voz 26 45:03 quién que es más una Ferrán rebaño Vielha Jorge no se dice nada

Voz 13 45:08 porque en llave esta fatal pero traicionar a Unió eso no se hace

Voz 26 45:16 pues a mi me parece que no tendríamos que nosotros ya que tienes

Voz 13 45:20 que hagamos defenderá delante de todo límite si es que resulta que lo que dicen es verdad si piensas que es verdad que va suena zorra

Voz 26 45:36 con tan cosas como ésta tenemos que luchar juntos eso es feminista

Voz 13 45:45 no mira yo lo que no quiero es que hablen de mí o me señalen cuando yo no he hecho nada malo

Voz 1463 45:52 bueno es muy interesante esta conversación porque ése tiene ese tono realista que podría pasar en cualquier patio de un instituto sin embargo se se adapta a los tiempos en los que se está hablando del feminismo también bueno pues con ese con ese selfie esa foto en la manifestación no sé si había un interés hoy un interés en que la serie sea abiertamente feminista o defienda los valores del feminismo

Voz 3 46:16 ya entiendo

Voz 6 46:19 sí sí sí porque básicamente tenemos muchos chicos en el equipo y también formado por chicos y productores que son la caña pero pero es una serie muy feminista muy femenina somos somos un porcentaje muy alto donde mujeres ir tanto las que ya no somos adolescentes ni mucho menos ante todo las adolescentes que tenemos en el equipo estamos absolutamente concienciada así creemos que además tenemos casi una a una responsabilidad y una obligación esta serie tiene que ser útil creemos que es absoluta y que La ventana que tenemos de de comunicación y La ventana que tenemos de de llegar a gente tiene que servir para algo más que para entretener tenemos un caso informado por por unas chicas maravillosas que son un reflejo de unas adolescentes a mí lo que me ha pasado en esta serie es que ETA todo acceso a ver cómo son de verdad los adolescentes que se alejan mucho de ese dibujo de

Voz 27 47:14 mucha gorda de gente desganado la gente buena así que se deja llevar hola qué tal el móvil no hay muchísimo más claro que es el móvil y claro que quieren salir y claro que hacen botellones y no conocen a su madre cuando beben pero voces son muchísimas otras

Voz 6 47:28 cosas son una generación de gente muy

Voz 27 47:31 concienciada socialmente

Voz 1463 47:33 y hay que enseñarlo y hay que ponerles y hay que darle el valor que tiene de hecho en el en una de las cosas más sorprendentes del ocho m era la cantidad de chicas jóvenes que habían chicos jóvenes también que habían esa manifestación vosotras esto el feminismo

Voz 25 47:47 es como como lo cómo lo vivís

Voz 11 47:52 yo siento que me en la que en la sociedad es es muy importante que que se visualicen en estos temas porque sí que es verdad que que sigue habiendo muchos problemas muchos iguale que hemos avanzado pero es que yo siento que que ahí hay un eh muchas situaciones en las que se sí a la mujer sí sí sintiendo inferior yo sigo teniendo miedo de volver a casa sola el otro día me me pasaba que que mi mi novio me quería acompañar a casa

Voz 3 48:39 hola Leo te quiero que me quería acompañar a casa por la noche

Voz 11 48:47 si no sólo para que no me volví sí sola pero porque es verdad porque es una realidad que estamos viviendo ahora mismo en una sociedad que va que hay que hay hombres que que te dicen el otro día hablaba con una amiga de que de que había un chico que que que les decía abonos a que ahora que te sonría una chica no significa nada sea como como este

Voz 3 49:17 intentarlo ha significado si esto es así estos así sí

Voz 6 49:21 ámbulo yo yo les choca estudió psicología

Voz 11 49:25 y sí que es verdad que por por biología Portal IP han hecho muchos experimentos y tal que por una una mujer sonría un hombre el hombre ya se va directamente a los secuestros al ahí sexo y sexualidad en la mujer y todo eso por eso me parece que es muy importante que haya una igualdad entre hombres y mujeres por eso me parece muy importante el feminismo

Voz 3 49:53 pues muy bien y luego Begoña cómo cambia

Voz 1084 49:57 con un poco la sino falla la documentación tú trabajas en un paso adelante no en dos mil dos dos mil tres fue la sería adolescente con la que nosotros crecimos sabes era el referente

Voz 3 50:07 bueno yo soy un poquito

Voz 1084 50:11 no te pongas como ha cambiado un poco la representación de los jóvenes en televisión esta oportunidad que te permite hacer una cosa alejada totalmente de de estereotipos que seguimos viéndolos eh en serio esa molesta

Voz 6 50:22 sí yo creo que cada proyecto nace con un objetivo iba destinado a algo en concreto creo que todos son válidos y que como entretenimiento todo es maravilloso la única diferencia es que aquí en Scan por primera vez yo siento que tengo la oportunidad de contar las cosas de otra mal

Voz 9 50:40 ahora no hay imposiciones no hay peajes

Voz 6 50:43 que pagar no hay que contentar a nadie no hay que llegar a nadie simplemente tenemos que contar lo que creemos que que que es bueno contar ya quién le llegue bien y a quién no sobre todo yo creo que es Kam lanza un mensaje de tolerancia y desde ahí lo lo hacemos entonces Jo es muy satisfactorio no tener pues como te decía cierto o peajes de pues en series más generalistas yo pues llegó veinte años dirigiendo y he pasado por por unas cuantas siempre serias muy generalistas con una vocación de satisfacer a un público que hace ya años se sentaba junto a una familia a ver la tele entonces había que tener cuidado con hasta dónde llegaban hasta donde insinúa Abbas y sobre todo siempre la diferencia grande con estas series que siempre había un personaje adulto que le daba un poco la Moraleja hace al pequeño en esta ocasión pues Scan no tiene personajes adultos y los pocos que hay están al servicio de ellos están al servicio de sus de hecho en la noruega es muy guay porque hay alguna secuencia donde aparece una profesora a la que nunca le vemos la cara

Voz 1463 51:46 es como los de humor que fíjese

Voz 3 51:48 sí sí sí son voces porque ello

Voz 9 51:52 el peso está en ellos irritó darse cuenta por para y desde ellos

Voz 6 51:57 todo es cambia bastante y es muy satisfactorio

Voz 1463 52:00 pues eh recomendamos muchísimo esta segunda temporada Vescam también la primera para quien no la haya visto os deseamos que vaya muy bien que os vaya muy bien

Voz 3 52:07 a mí las redes sociales que Swayze de servidores y todas esas cosas muchísimas gracias a las tres por haber venido a vosotros

Voz 28 52:15 ahora a disfrutar

Voz 3 52:18 adiós hasta luego

Voz 29 52:29 su sí

Voz 30 52:54 y mí

Voz 29 52:59 eso

