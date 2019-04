¿Lo barato sale caro?

Voz 1 00:00 en La Ventana con Roberto San

Voz 2 00:06 sí a partir de un hecho real yo creo tú crees

Voz 3 00:10 el crea nosotros creamos vosotros

Voz 2 00:12 no os creáis ellos crean

Voz 1296 00:39 el recreo o lo que es lo mismo que a esta hora a cinco y diez cuatro y diez en Canarias nos juntamos aquí unos cuantos por ejemplo Hita desde Barcelona Edgar qué tal hola qué tal muy bien en mi cabeza sólo cabe ganar a Iribarren ya veremos bueno Iribarren está por aquí también en qué tal buenas tardes

Voz 3 00:55 en mi cabeza sólo cabe a ver quién gana a ver que es posible que llegue

Voz 1296 01:00 vamos a mañana con empate porque hay cuatro opciones en la de mañana valdría doble vale dobles con lo cual la puerta yo yo creo que mañana debería valer doble sólo en el caso de que tenga que no es que va a valer doble seguro más no quiero quiero decir si hoy estamos uno uno mañana dos a dos uno tiene que valer doble pues es bueno aunque podría ser un tres uno tiene claro claro si hay un tres uno pues ya no a eso

Voz 3 01:26 no me refiero cual López Córcoles del arreglada

Voz 1296 01:28 está claro que esto es como las pachangas de fútbol de cuando chiquillo que va ganando treinta cero que marca gana el que marca dice que si ella no le damos un poco emocionante ya no estamos poniendo nostálgicos como hará seguro con él tú sí que mola Abbas dentro de un ratito Garita está por ahí la fuerte en Radio Valencia

Voz 0277 01:49 aquí estoy Roberto buenas tardes Alma Andreu arrobas él

Voz 1296 01:52 orden redes sociales cómo estás muy bien he venido

Voz 6 01:54 mi madre hoy así sí eh aquí la tengo ahora pero acostumbra a foto en Instagram o algo más fuerte

Voz 0277 02:01 pero no no te imaginas el reportaje que me está haciendo en este momento

Voz 1296 02:05 bueno pero podremos verlo en algún rincón de alguna red social

Voz 6 02:08 te voy a mandar una foto válidas va a saber a las dos ayer en la procesión va te digo más pero esto no está en tu Instagram no no lo vamos a notar uno tiras de tu madre no no la he visto yo porque me comería todo el protagonismo es quizás más estrella que yo todavía no sé si importante es la madre del artista a tu padre ya lo conocí como si tu madre mi madre Carmen Carmen buenas tardes no te ella te escucha pero no si es que salude con la mano porque yo estoy es qué pasa cuando saludos alguien por

Voz 1296 02:37 adiós adiós así miran al recién o en tu caso no sé si tu madre está saludando auriculares los bueno hay por cierto que quiere saludar Nos ya una ilustre amiga de este programa que nos han localizado garita

Voz 7 02:54 sí no puede faltar en otra

Voz 1296 03:14 no sé como ocurre pero siempre hay una buena causa una excusa para saludarla hoy mismo se ha estrenado en la plataforma Netflix el documental sobre Beyoncé el Jan Coming sobre su actuación en el festival Coachella de dos mil dieciocho como ya son varias las veces que ha estado aquí en el recreo yo creo que podríamos considerarla como nuestra nuestra más fiel seguidora nuestra amiga incondicional billón Sevilla qué tal buenas tardes

Voz 0509 03:44 más amigo que pasa cuánto tiempo sí sí yo miráis que llevaba un montón de cien fui a queriendo hablar con vosotros aquí sin escuchar la canción de la ley es decir un le voy vieja ya hace tiempo

Voz 1296 03:57 así a ti también te pasa como a las estrellas que dicen no será raro

Voz 0509 04:00 hoy les digo que no la canto ya te voy a meter una del nuevo disco que es una avalará fenomenal

Voz 3 04:08 si nosotros te lo tiramos con nosotros y no significa que decimos

Voz 1296 04:15 que te sube para arriba pero ahí los conciertos no no no no le tocáis la billón sea

Voz 0509 04:22 a favor oye para ser miembro de platino verse cómo huele no quiero

Voz 1296 04:27 en el hormiguero sobrino pero yo qué sé

Voz 0509 04:30 por cierto Iribarren tanto irte que si Napoleón que si nació en los años cuarenta cuando Beyoncé en el concurso

Voz 3 04:37 pues te tengo ya maquetado ahí todo pero

Voz 0509 04:39 ya esta Liga o por una canción mía cuál es la que no se le ve una amiga

Voz 3 04:43 venga mañana vas a ser el personaje siempre

Voz 0509 04:47 mira yo ya estoy contenta ya estoy contenta

Voz 1296 04:49 tienes que valga doble vallado claro

Voz 0509 04:52 estoy contenta no sólo por salir en la sesión de Iribarren sino porque ya estoy con los peques crecidos que me han trabajo también la grande y la tengo apuntaba catequesis cráneo que viene a tocar soltar la gallina con la comunión se piensa que me cuenta pero quiero hacerla sólo por los regalos o sea que eso se piensa que no me di cuenta con tres niños ya está bien o sea contra ella ya le he dicho a Jay se seta que que no me cabe es el nombre de mi marido no le he dicho que Iceta se Jay Z le he dicho que que con tres niños ya está bien que digo he cortado Caño ya hacen Mata León ahí abajo canceló el pedido que hay que solucionar

Voz 1296 05:32 a cantarnos un poco decirle este

Voz 0509 05:35 alguien se une a decirle es que me aspira ahora con la voz tomada

Voz 6 05:38 esta propensión

Voz 0509 05:40 que estrena pórtico con su madre iba yo y lo que yo voy atrás retaguardia pero escucha lo ha visto documentaron no

Voz 1296 05:49 no he tenido tiempo hombre pero si no

Voz 0509 05:52 pasar como a mí que no lo que me esperaba porque claro cuando me hizo un documental yo pensaba que me hace bastón sola cedros que quieren cruzar el río que los cogollos diciendo ya cruzar ella allá cursa y todo eso pero no es además tuvo un problema que sin querer en siempre la voz les a todo el mundo me preguntan por el documental ir pum se lo cuento todo al final tú sabes cómo cuando mejore el final del Sexto sexto sentido se descubre que Bruce Willis también estaba muerto y por eso lo veía al niño que no sabes no se me pasa eso por cierto he visto última Juego de Tronos si quieres te explico cómo va de lo que va ahora no se ha visto que al final el John Nieve

Voz 1296 06:28 no no no no esto ha sido nuestro hombre no es que seguro ella la lengua se calienta y quita

Voz 1 06:50 el concurso Iribarren el personaje todo tuyo Carlos va a sonar

Voz 3 06:57 estoy convencido no sé si al principio o al final espero que más bien al final para darle emoción bueno es una mujer es un nombre es un personaje de ficción lo vamos a saber después de tres pistas la primera es la pista atención del sexo medio

Voz 8 07:29 espera espera compensar un poquito Led Zeppelin me encanta lo que hacer al cambio te miran al Valle

Voz 0239 07:51 bueno está claro que uno de los grupos más importantes de la historia del rock se habla incluso de que son los creadores del heavy está entre Deep Purple Black Sabbath estos y los Led Zeppelin una noche rara que tuvieron dos juntos sea Herbie algo tira tira su partido más conocida Esther way to heaven y dos mil veces pero bueno también tienen entre manos como este es rock and roll

Voz 3 08:14 el contundente desde la primera nota

Voz 0239 08:17 iconos miembros absolutamente virtuosos por ejemplo su guitarrista gran Jaimito Page también conocido como Hotel Jimmy Page pero bueno vamos con la pista que nuestra trae es que al igual que Jimmy Page el guitarrista de Led Zeppelin nuestro personaje nació en el condado de Middle sex que por cierto no es sexo medio es los sajones de medio los sajones sí que la pista el simplemente se urdido un lugar que yo sé dónde está mi Middle y vosotros también es muy sabemos queda

Voz 9 08:49 qué vale ya que es complicadísimo

Voz 0239 08:52 que quién es el primero o la primera ya sabes que no se que no es español el primero Juan I Juan te Juan ayer dio la pista sí si ayer estuve muy acertado

Voz 1296 09:03 Vista final la cuarta que aquí exclama

Voz 0239 09:05 la renta poco estuvo estamos hablando de un de un hombre estamos hablando de un hombre sí sí sé muy bien hombre bueno midle sex por cierto también está es ex es Texas el de Internet lo que es eso sex

Voz 3 09:22 bueno ya está ya está a nombre de Miguel seis vamos muy bien vamos con la segunda que es una pista millonaria

Voz 4 09:34 sí

Voz 3 09:36 para Alinha sí me acuerdo yo de cuando estaba en las radiofórmulas

Voz 11 09:44 eh

Voz 3 09:51 este Paul McCartney ex del Liverpool que yo juraría que son sex es otra y el que viene ahora el de Indiana si no me equivoco atentos atentos

Voz 8 10:06 pavo

Voz 3 10:07 sabes este Michael Jackson bueno estratega pista pistas soldaditos Méndez de Vigo el se que estos dos genios del pop no se Michael Jackson y Paul McCartney intercambiaron canciones en los ochenta en el Thriller de Michael Jackson está en el paso de Paul McCartney cantan esto Henson el seis seis seis y visto el videoclip mucho intercambio mucho intercambio si jueves las compró todas Michael Jackson es que se pagaron bueno en el videoclip son dos Truan es que van de pueblo en pueblo vendiendo un brebaje mágico engañando a los tontos del pueblo yo creo que aquí caemos todos menos eso está clarísimo pero bueno vamos con la pista que me encanta y es una la adora dice hay una hazaña en la historia de las ventas de discos que sólo han conseguido tres personas unas Michael Jackson otras Paul McCartney y la tercera es nuestro nuestro personaje Michael Jackson Paul McCartney nuestro personaje es el tercero hay creo que lo voy a saber en las de jueces pues se espera Forte deja tu pregunta para lo tercero y Edgar Hita da su nombre sex Paul McCartney Michael Jackson hiel venga

Voz 8 11:26 pues a ver a ver claro que sí

Voz 3 11:30 está claro que excantante porque se ha conseguido lo mismo que ellos dos claro podría se podría ser Barrena hace trampas no podía ser músico no podrías compost no preguntes porque yo creo que va observando porque si no pregunta es otra que me pregunta por la nacional vale voy a jugar por qué no ha no porque es de claro claro nuevo caso no vale pero pues la pregunta pero pero es cantante Iggy a ver qué difícil acuerdo vivo preguntaros por ejemplo ejemplos en ocurren pregunta Basi mira está vivo está vivo si está vivo si está vivo si dedica ya sabemos algo más Thais algo más tercera fiesta vamos a la tercera estará llamado la pista elemental ahora entenderéis porque espero que no resulte cansina a esta mujer digo yo la admiro muchísimo digo lo de cansina porque nació en Kansas y desconozco el gentilicio de Kansas pero cansados bueno el caso es que esta mujer Melissa Aymerich es absolutamente tremendas buenísima en mil novecientos ochenta y ocho debutó con un disco homónimo que se llama igual que ella tiene su mejor canción pero yo escogido esta que se llama brindis han Water traerme algo de agua que dice que estoy ardiendo mi chica tiene otra amante no sé si voy a poder sobrevivir muy trágico toda la pista que es la siguiente el título de la canción del personaje más reproducida en Spotify contiene uno de los cuatro elementos pero no es el agua como en el caso de es uno de los otros tres esa es la canción más reproducida del personaje en Spotify

Voz 12 13:27 ya vale vale

Voz 1296 13:29 por Roberto ya lo sabe no no no no no no y sobreviví yo creo que es más la lo sabe

Voz 3 13:34 es más yo la primera pista la de sex la había tomado como algo alegórico no geográficamente eso pero que llegó al que Jimmy Page viendo por el centro de eso me creía que era me creía que era una metáfora eso tenía alguna obliga a veces

Voz 6 13:50 pero yo no quiero defraudar a nadie pero creo que me he venido abajo no es que esto último pista me ha d'Esquadra sí sí porque yo tenía otro hijo nombre en la cabeza y yo pensaba que era Rafael sí por aquello de de que había conseguido lo único que Michael Jackson también

Voz 3 14:14 sí pero no nación se visto te ha pasado igual que a mí

Voz 9 14:17 que es que bueno el sex está por ahí no

Voz 3 14:22 pues nada tienes que ya orientar tu pregunta para la vida que tenéis la profesión tenéis que está vivo nombre eh lovers elementos claro si está más complicada pero bueno un elemento a verles a esa pista más enturbia más que ayuda eso sí tiene que venir la expiración con su canción pero bueno ver venga una pregunta

Voz 12 14:43 va a cortes en queda fuerte porque antes cantante inglés te cantante inglés que hayan vendido muchos discos muchos mucho hoy junto a Paul McCartney Michael Jackson nueve menos que en la línea

Voz 3 15:00 Ortega pregunto a atención pregunta es blanco muy buena pregunta de raza blanca sí si es blanco vale bueno pues yo no pregunto a pista pregunta extra o pista porque yo si te hago la pregunta entonces ya hablamos la pista no

Voz 1826 15:21 entonces yo tengo una pregunta no los iba a tener mucho peso ya pero no no sé si va a tener mucho peso porque ahora igual que Paul McCartney

Voz 1296 15:28 lo ha conseguido pero él en solitario aquello que he conseguido Paul McCartney Michael Jackson él lo han conseguido en solitario o en sus carreras dilatadas carreras lo digo

Voz 1826 15:35 que Michael Jackson se le se contabiliza también en ese palmarés lo que hizo con los Jackson Five pues os sólo Michael Jackson exactamente lo camino lo que vamos a tener en cuenta de este caballero de este ser quizá

Voz 13 15:50 amigo no no voy

Voz 1826 15:52 decir nada ha sido conseguido por el solo o dentro de su dilatada carrera si es que ha pertenecido a algún grupo yo te lo explico récord que tienen estos tres músicos es que han vendido más de cien millones de discos

Voz 3 16:05 por tanto individualmente como dentro

Voz 1826 16:08 cómo dentro de un grupo vale ves a gente que vas que entonces dentro de un grupo les está Roberto tras es blanco

Voz 1296 16:18 ya no te puedo hacer ninguna otra pregunta ya te

Voz 1826 16:19 lo que quiero decir que lo del redoble por ejemplo de la batería no me va a servir como pista como pista como pista me podría servirle

Voz 13 16:26 adiós a batería como el redoble de las redoble de

Voz 3 16:29 pero sé yo diría que sí sí de inspiración de última hora ultimísima hora que no sé de dónde me vino igual que ayer con lo de Pilar Miró cuando ha dicho lo de ser pensaba en alto no yo también tenía esas yo no sé si es ser no no parece que no perdería las duda puede ser eso ha sido despistar Dati pero sí que estaba pensando en alguien que pudiera haber vendido tanto como Paul McCartney Michael Jackson me parecía difícil que lo hubiera hecho el sólo hecho sólo lo ha hecho con eso por eso y esa es la canción de Spotify invierte

Voz 4 17:11 bueno dos tal de

Voz 14 18:00 eh eh muy bien

Voz 8 18:44 por cierto la cuarta pista era qué tal

Voz 3 18:46 le trae buenos recuerdos esa me hubiera servido más incluso por qué no has la banda sonora de peli si se si hubiera tenido una hija pequeña cuando salió

Voz 1296 18:57 esa película pues entonces lo hubiera seguido gravísimo

Voz 3 19:00 esa me hubiera hubiera sido difícil

Voz 4 19:02 eh eh eh

Voz 14 19:09 guau

Voz 8 19:12 yo estoy haciendo rodar

Voz 3 19:16 dice

Voz 14 19:19 a mí eh eh

Voz 19 21:07 el idea La Ventana en las redes sociales arrojan La Ventana en Facebook La Ventana

Voz 20 21:16 he escuchado yo entonces qué canción he compuesto para la Cadena SER la calle más eh con todas las personas que trabajan todo les hasta los relató tanto los técnico de sonido

Voz 14 22:04 sí

Voz 1296 25:28 y esta tarde a veinticinco minutos para llegar a las seis las cinco en Canarias aquí con los habituales del

Voz 31 25:33 sí creo con Carlos Iribarren

Voz 1296 25:35 mañana la definitivo ya que barren con garita

Voz 31 25:38 con Alma Andreu arroba

Voz 1296 25:40 los hoy la fuerte en redes sociales eso eso desde Valencia oye esto que suena esto ya vuelve a aparecer sea la redada de Podium podcast música de model no sé como mandan los cánones esta semana hemos hablado de un videojuego de Semana Santa que todavía estoy soñando Djokovic hablándole aquella sí hemos hablado de cucarachas también hoy que tocaba

Voz 1210 25:58 os hemos nadado más normal de tenis vamos a de un tenista que se llama David Vega pues así a bote pronto

Voz 3 26:05 diría Matías Prats no no hay mal que no caigan

Voz 1210 26:07 es canario llana mismos el número ciento nueve del ranking de dobles pero vamos a hablar de él porque es el primer tenista seguramente el primer deportista del mundo que pone acciones suyas a la venta como como acción como si hubiera una empresa del Ibex más o menos el tenis hay que decir es un deporte muy desigual en el que el primero del mundo gana muchos millones pero el cien pues nos mileurista menos y casi no ganan mucho dinero además en un deporte que llevan muchos gastos tienen que viajar mucho y necesitan mucho mucha fluida de Caja así que para financiarse el tenis en medio de comunicación cerrados pero no no no viajamos tanto hombre de mundo de esto la verdad su entrenador le propuso ofrecer los aficionados acciones propias Toni Colom que su entrenador lo explica así pasiva

Voz 32 26:52 la idea es que se pueda crear es un número de acciones que se van a llevar haya a llamar toquemos a este toquen el deportista le va a dar un balón en el caso de David del valor que le dará es que cada propietario de un toque a tendrá la parte proporcional a D del número de toquemos que se vendan a tendrá el dieciocho por ciento el predispone y que recaude David ah de enero del dos mil veintiuno a diciembre del dos mil treinta

Voz 1210 27:26 durante diez durante diez años saber digamos que lo que

Voz 1296 27:28 que quieren hacer es retribuir a la gente que apueste que invierta por David Vega inviertan él y el jugador va a repartir hasta el dieciocho por ciento del dinero que gane

Voz 1210 27:37 claro de dos mil veinte unos mil treinta imaginar que esto este mismo método lo hubiera seguido Rafa Nadal en sus inicios según la web de la ATP Rafa Nadal ha ganado ciento cinco millones de dólares con el tenis serían casi veinte kilos a repartir la idea Roberto es si iba Si va bien la cosa ir repartiendo beneficios cada año

Voz 32 27:55 a David el dieciocho por cien de los ingresos The Money de HP que adquiera lo va a repartir entre los toquen gel densos a los propietarios de toquen que que hayan adquirido a pues Ken que la que el valor es de es de veinte de veinte

Voz 1296 28:15 hasta veinte dólares ya el sistema es un poco también como el de los derechos que alcanza uno que gana por los libros no que te lo va liquidando año a año porque a partir de dos mil veintiuno ya se cierra el grifo eso justas lo preguntamos es muy interesante porque

Voz 1210 28:27 en estos dos años quieren tener un poquito de margen y que sean los que marquen un poco su su lanzamiento como tenista para el jugador se establezcan la élite

Voz 32 28:36 la financiación y que se consiga con la venta de los toquen a se va a usar en estos dos tres años que consideramos son los años que falta para que David terminé de construir su su propia catedral se consolide dentro de los cincuenta primeros del mundo en dobles digamos que creemos que son dos tres años

Voz 1210 29:02 claro imagino que es para darle

Voz 1296 29:04 lo de margen y que haga un poco de colchón con lo que vaya

Voz 1210 29:06 sí pero el sistema tiene trampa ibérica está muy bien hecho los accionistas de David no van a cobrar hasta dos mil veintiuno pero él si no juega bien tampoco va a cobrar ese dinero atentos

Voz 32 29:16 la recaudación a David se le irá dando durante estos tres años una primera parte dentro del dos mil diecinueve si consigo los los si consigue los objetivos marcados dentro del dos mil diecinueve que son terminar Top cien la parte segunda partida del dos mil veinte sedes activará de forma automática sino los consiguiese se consultara a todos sus toquen gel dels a todos los accionistas si quieren continuar a Ozzy quieren recuperar parte del dinero

Voz 1296 29:49 madre mía qué locura con los jefes lo toque Helder sigue estás muy perfeccionado este anglicismo además pues sí pues verdad

Voz 1210 29:56 que hay más porque si va bien imagínate que tuvo en dos mil veinticinco ya ha ganado el jugador dos veces Wimbledon hito ya te has Yamón dinero estás cansado ya de invertir ahí pues puedes vender acciones como si fueran de Iberdrola

Voz 32 30:07 hay que decir que a los propietarios de los toques Help es también en cualquier momento pueden vender dentro de la misma plataforma los toque si un inversor en lugar de ir recuperando durante los diez años año año parte de la inversión hay un momento dado que necesita liquidez dice mira yo quiero vender mixto que cuando los vende es cuando David está en algún momento bueno es su carrera pues evidentemente los venderá con un valor más alto

Voz 1826 30:38 ya ya ver alma Edgar Carlos estoy haciendo las cuentas salimos a cuatro euros por cabeza no compramos una acción

Voz 1296 30:44 bueno a ver yo creo que esto al final es como la lotería de Navidad al final de Haendel

Voz 1826 30:52 pero bueno es la primera vez que se hace algo así en Spa

Voz 1210 30:54 ya porque conocíamos el crowdfunding clásico que al final tiene fin poco altruista pero no de este tipo que al final tú recibes un retorno también como inversor Toni Colom cree que esto puede marcar un antes y después

Voz 32 31:06 la tecnología va dar posibilidad a deportistas a que ellos mismos puedan crear suprime su propia empresa su marca ni que le vayan sacando rentabilidad a medida que van surgiendo pues cuando realmente necesitan este tipo de de de ayudado financiación

Voz 1210 31:23 vale oye cómo podemos hacer efectiva esta compra

Voz 1296 31:26 has salido aquí de acciones esto ahora me tomo VII

Voz 1210 31:28 la invitada queda La Ventana hay es la jueves tres uves dobles Global Talent punto com hay buscar la campaña de David Vega que creo que lleva unos tres mil seiscientos dólares recaudados ahora Loteta Saúl para que la gente hay algún Broken por ahí escuchando muy bien enseguida continuamos con el recreo veinte minutos para llegar a las seis cinco en Canarias pero tenemos noticia de última hora

Voz 33 31:50 ha muerto Alan García al ex presidente

Voz 1296 31:52 de Perú Álvaro Zamarreño Boris Johnson buenas tardes

Voz 0116 31:54 no están informando la familia hizo entorno político a los medios peruanos ha fallecido hace unos minutos en el hospital en el que se encontraba ingresado desde esta madrugada cuando se ha pegado un tiro en su domicilio la policía en la ida detener por la investigación del caso de corrupción Odebrecht ha sido trasladado a ese hospital llevaba varias horas siendo intervenido por ese disparo en la cabeza hace unos minutos según confirma la familia de los medios peruanos ha fallecido el ex presidente de Perú Alan García

Voz 3 32:24 Semana Santa y con ella

Voz 35 33:19 mi patio de vecinas con la cola Forte

Voz 1296 33:24 hay Lafontaine Laporte quien desde la te reta desde la ciudad del Turia a nuestra particular arroz hoy la Forte en redes sociales es la que no calla la presidenta de su patio de vecinas es la voz del pueblo buenas tardes otra vez

Voz 0277 33:37 buenas tardes la fuerte educa dar respuesta a tus inquietudes y entretiene

Voz 1296 33:42 oye como lo de las procesiones Ivor Valencia

Voz 0277 33:44 Segovia mira de momento no se nos ha caído el Cristo y la Virgen y nada de momento sanos

Voz 1296 33:49 ha sido la radio vestía de nazareno porque no no no no hubiera enviado una foto pero de ahí

Voz 0277 33:53 no no no no he venido disfrazar de amiga si me amiga me dice que voy disfrazada es que es una pagana mi amiga e te digo he venido obesidad de persona normal o sea la el capirote yo ya me lo dejó para por la noche porque soy tertuliana de día nazarena de noche consejera por la tarde no ha también consejera consejera delegada de mi patio de vecinas que yo no sé qué perra desangrado todas con consultarme sus quehaceres como si fuera yo Patricia la del diario

Voz 1296 34:18 es que te has erigido en algo así como la confesores del pueblo y claro tal cargo tiene su responsabilidad también

Voz 0277 34:23 solamente osea hoy sin ir más lejos se me han venido abajo que ha pasado pues mira se me ocurrió preguntarles esta semana por esas veces en que lo barato sale caro sí

Voz 1826 34:35 buen tema buen tema buen tema cuando pare

Voz 0277 34:38 hombre yo que sé te encuentras el chollo del año y luego te das cuenta que tan timado cuando compras son ambientado el que no ambienta o limpia cristales que mira si no marca creo que todo el mundo sabe que si no es que está son Olympia

Voz 1296 34:48 que patrocina cristal solo si no

Voz 0277 34:51 no hombre no no pero te digo es que es una obviedad el que además no soy la única a la que le ha pasado lo de comprar un corta vientos una oferta que no corta el viento o un billete de avión de esos que salen a las cuatro de la mañana hacer noche allí medio el aeropuerto como la peli aquella de Tom Hanks sino pues mira mira lo que dice la primera nota de voz o la Forte mira yo he aprendido que lo barato sale caro carísimo Clyde Cela sueñas chino me salió un hongo que tengo que estar dos meses sin pintar me las uñas que para mí eso es un horror conversa zapatillas Nike falsas en una ciudad que no voy a nombrar tardaron tres meses en llegar me rompieron la semana me compré el PAM guasa que me dijo nutricionista en el supermercado de marca blanca ahí es hora como chupar cartón de bingo durante dos semanas ya bueno lo último que ahora es muy bonito pero en aquel momento pues no lo fue tanto ahorren mucho preservativos se llama Candela tiene dos años y medio ahí te lo dejo lo barato sale caro

Voz 1826 35:47 como carísimo y Alves osea tú te vas

Voz 9 35:51 cito a Candela

Voz 0277 35:53 dos claro osea preservativo de cincuenta céntimos vasca pues ahora tiene dos años y se llama Candela

Voz 1296 36:00 no no yo no quiero nada que será una Cuca

Voz 0277 36:02 nada de cría que yo no te digo que no pero mira si te ha salido cara la jugarreta que un niño es de todo menos barato

Voz 1296 36:08 no es que a la muchacha le ha salido hasta el pan decía ella no pasa del Mercadona es la salida

Voz 6 36:14 no no lo cómo están malísimo verdad no eso es lo lo lo tomamos

Voz 0277 36:18 Pernas cuando de repente nos queremos sentir Fit pero es que esta pobre desgraciada

Voz 1826 36:22 por haber ver el primer día era que si no sé que es un anormal hoy con un poquito pero

Voz 0277 36:29 esta oyente está oyente yo me estoy metiendo con ella pero es que ha sido reincidente que nos ha dicho que ha comprado el pan guasa marca la cabra eh que se ha comprado las zapatillas esas que se te despega la suela pues que quieres

Voz 1296 36:39 ah pues que quieres es que a veces por ahorrar cuatro cuatro pesetas eso también pasa con las mudanzas eh por ejemplo que no quiere pagar de más te vienes arriba cargando cajas y luego pasa lo que pasa

Voz 0277 36:49 el chin chin jefe que luego acaba uno con su poquito de hernia discal su luxación su desgarro en el dorsal

Voz 1296 36:55 con dicho desgarro dorsal existe eso desgarro yo tampoco ha tampoco hay que poner

Voz 0277 37:00 tiquismiquis que yo soy Perú artista no médico vamos con el siguen

Voz 36 37:03 este drama pues mira justo más tocó la fibra porque yo soy mucho de comprar segunda mano me encanta Wallajah hago opinión el rollo pero claro esto aún es que soy un poco de la Cofradía del puño apretado entonces quería ello comprarme los cascos estos inalámbricos que son muy chulo hay muy Wise pero hablaba en una leña valen como doscientos euros hija chica vos los entre los chinos otra vez que lo mismo hacen el mismo papel total que observo mal para calmar entonces

Voz 0277 37:34 ya cortada entre cortados mira yo claro es que esos cascos los carga el diablo pero a que si me lo dicen yo igual jefe a llámame descreídos

Voz 1296 37:45 comprarse los que valen una leña que decía aquí sí sí

Voz 0277 37:48 además de la de la Cofradía del puño apretado cerrado o algo así que se dice no lo he dicho mal yo te digo una cosa y yo creo que sin cables no es posible que funcionan bien yo soy que muy antigua para muestra por nuestra ahuyenta que dice que

Voz 6 38:03 oye

Voz 1826 38:06 no es así

Voz 0277 38:09 era para darle más credibilidad asunto ya pero bueno eso qué le pasa por comprarlos a veinte euros cuando en verdad valen doscientos aunque no vendas que esta se cree que es la más lista por mi madre ya lo dice que nadie da duros a cuatro pesetas

Voz 1826 38:20 bueno yo es verdad si tengo un cargador de móvil que tampoco carga lo ves ni desde móvil se quién

Voz 0277 38:25 exacto pero tienen ya de verdad

Voz 9 38:28 papeles no exactamente

Voz 0277 38:30 sí sí sí sí pero te digo yo tengo pegamento que no pega osea como pueden vender un pegamento que no pero es que me indigno

Voz 1826 38:36 tú además haber llámame a lo mejor quizá tendente a prejuzgar pero tú tienes pinta de que te gusta lo bueno sí pero hemos rito fina estampa no

Voz 0277 38:47 The Office no que decimos aquí en Valencia para qué nos vamos a engañar pero aún así pues me toman el pelo me convencen me convenzan con ofertas de suscripción a galerías de coleccionista ya te digo que lo barato sale caro porque no me doy cuenta yo estoy suscrita movidas de esas que a final de un pico pero está esto por ejemplo pasan motores los gimnasios sino escucha

Voz 18 39:06 lo que me salió caro aunque era barato fue a apuntar al gimnasio hay una súper oferta que incluirá de todo una cosa un gimnasio Santos tan Iñaki de de de mi ciudad a la que doy cuenta estado Belgrado zumba con todas las ganas de jubilados no me breves apuntar porque no se me da vergüenza pero todas las tardes estoy hablando yo ahí los pajaritos

Voz 0277 39:33 hombre no pajaritos igual no no creo está un poco demodé pero yo te digo me me encanta cuando voy al gimnasio Historia

Voz 1826 39:38 la de señoras te pega te pega eso sí sí sí

Voz 0277 39:42 hemos pues repite querrían Un montó el gimnasio también te podías viene un día conmigo y entrenamos juntos o con el chachachá con el step no obstante es sólo una falta a Xabi con el estoy pero escúchame no lo pajaritos conmigo pues mira este chico yo le diría que no sedes apunte que libere su alma y que se dedique a mover el cuya fluir con las señoras que bailan zumba con él

Voz 1826 40:03 además dijo que muchas veces uno juzga por el aspecto

Voz 0277 40:05 yo ya te digo ya te digo ya te digo que las señoras tienen más aguante que yo en mi clase de spinning mira esto te lo cuento así porque yo me vengo arriba enseguida Pini hay dos mujeres que me sacan veinte años yo les sacó a ella veinte kilos pero eso es un tema que no

Voz 1296 40:21 eso eso arreglarlo con ellas no pero

Voz 0277 40:24 te digo querría que la vivienda es darle a la bici osea Indurain y Perico Delgado son dos aprendí

Voz 1296 40:29 a ver también salió poquito caro o de apuntarse al gimnasio

Voz 0277 40:33 no no si yo fui conscientemente madre de yo iba adrede a la clase de las señoras El que no tuvo tanta suerte es el chico este de nuestro audio que se que quería ponen dos dale que te pego Aramón cuerna ahí a las dominadas ingrávido manera sabe tu jefe entonces nominada

Voz 1296 40:45 no yo ya tengo suficiente

Voz 0277 40:48 no

Voz 1296 40:49 fuerte claro sí sí por eso por eso os genético mayor una beca que penitencia la nuestra hasta mañana adiós hasta luego

Voz 8 41:02 tú antes bolada

Voz 1296 41:14 venga vamos a pactar ya con esta sección que está haciendo envejecer garita a marchas forzadas tú antes

Voz 9 41:20 si no os dais cuenta pero esto yo lo hago no sólo para demostrar que el pasado funda el presente aunque de momento vayamos pero luego también para que digáis eso de hay que ver qué mayor estoy ya contra qué quieres luchar hoy te quiero decir a quién a quién quién

Voz 1296 41:36 tres poner en parangón con el presente y el futuro

Voz 9 41:39 voy a atacar directamente a los talent show de ahora

Voz 1296 41:43 ah vale pero mí se llamaba

Voz 9 41:45 no tenían nombre Antesa sacaban el programa venga hay venga p'alante pero yo me pierdo porque aquí enlazan el Got Talent con Operación Triunfo van los mismos además llevan a la voz luego a Fama a bailar después resulta que van a Master Chef también saben cocinar el taller de costura ese saben coser esta gente sabe hacer de todo al final acaban

Voz 1296 42:02 forzada fuego Borja algunos salen enfrente de la vuelta hasta seis sí

Voz 3 42:08 él mimo

Voz 1296 42:10 vivo arte no han cogido en el cásting a ver tú te crees que esto es improvisado cuando uno de los asistentes al este de las citas dice yo

Voz 9 42:18 yo sobretodo canto y supone acatar allí esto no sólo para bueno o canta bien canta regular quiero lo mejor dentro que el próximo claro van de Fish beige y luego a bailar a cantar y eso pero nunca se mezclan con la otra parte que serían los de Saber y ganar y Pasapalabra que eso sí que se intercambian entre ellos es más difícil que la ruleta de la suerte puede ser pero bueno en fin que mucha cantidad bastante calidad en los ahora pero no como antes ahora hay algunos que que están bien pero antes eran míticos os voy a voy a centrarme entré los hay muchos pero sólo tres que son mágicos aunque alguno de ellos pues tuvo menos éxito empiezo con el que me marcó para el que más me ha marcado siempre que puedo pinchos su Mazo por supuesto puños arriba porque estoy hablando de pop star

Voz 8 43:11 el éxito Éxito ciclo yo no lo tengo presente a ver súbete acordarme pero yo vamos yo creo que no existe yo no he estado en ese esa dimensión donde se lo hicieron Ramalho no hay que yo estoy encima de la mesa estoy con el puño levantado pero madre mía qué manera recordad este este concurso en el que se buscaba una estrella del pop se buscaba a la reina

Voz 9 43:46 los escenarios vale un poco estereotipado todo pero bueno sólo hicieron una temporada eso es verdad pero ahora claro tú ahora ves y sale un cantante de la voz o de Operación Triunfo y al principio incluso pues bien exitazo pero a los dos años digamos que ya acepta bolos en cumpleaños y eso vale como como nos pasa algunos conmigo está en pero bueno ahí en Pop Stars eh salieron un montón de cantantes de éxito que no necesitan presentación com o como quién como la es

Voz 37 44:16 el encuentro había alguna había alguna yo recuerdo que ganó Carmen

Voz 9 44:19 diría que lo he buscado y que triunfó hoy está así triunfo bastante que fue Rousseff a seis cantaba Si hay alguien que no acuerda está aquí estoy yo para poner su te Mazo quiero besar

Voz 1210 44:30 en cinco segundos toda España estará

Voz 9 44:33 tarareando y bailando esta magia

Voz 1 44:35 ah

Voz 9 44:57 la Forte para ella estaba porque a la vez no bastaba está muy bien estoy Clarita pero

Voz 1296 45:05 has dicho que quería al mostrarnos tres Talens

Voz 9 45:07 eh vamos así de tiempo eh si vamos los bancos pero bueno el segundo con el segundo voy a ser breve como el concurso resulta que acababa de detectarlo fuertemente Operación Triunfo uno con lágrimas de Bustamante iba equivocaciones de Rosa el amor de Bisbal y Chenoa estábamos ahí en todo lo alto que podía salir mal creando un nuevo concurso de talentos y entonces pensaron en estudios de ciertos pero no salió bien pero programas tres quedes incluso ficharon a Juan Ramón Lucas para hacer una tertulia exclusiva de programa después no Juan Ramón Lucas presentaba el programa que decirle si va a salir bien el programa ya la tertulia vale tres programas pero bueno además yo me imagino a los chavales que que con cursaban diciéndole al jefe ahí te quedas tú votos informe que aquí el nació va triunfara la tela ahí en plan el tío vacilando le hay en no me gusta esto darle una vuelta luego de que va a dar la vuelta al mundo soy yo que voy a ser actor nada al tercer día cancelan y luego veo al muchacho volviendo al curro escucha jefe tan habrá creído no

Voz 23 46:10 no era todo oro Milla

Voz 12 46:16 hola televisivos de ante

Voz 9 46:23 antes nos queda el último entonces letras seis años duró desde mil novecientos noventa y cinco a dos mil uno presentado por Bertín Osborne hombre sí estoy hablando te Lluvia de estrellas versión menudas estrellas también hubo también hubo que cantó Tamara vaciando de Pocahontas eso sí que era una cremitas imprima

Voz 3 46:41 buena imagen

Voz 9 46:44 Ana llegaban los concursantes que lo veías así vestido normal y hinchando así y entonces se ponían delante de una puerta así como un como un dos compuertas así grande parecía un club de fumadores plumazo que había sonaba esto

Voz 8 46:57 pues señoras y señores Sánchez será esta noche en directo Concha Piquer esto es un poquito la misma fórmula del ascensor de Tu cara me suena a sí misma Prado

Voz 1210 47:19 doctora en una nebulosa de humo someten meten ahí salen

Voz 0509 47:22 pero vamos en la misma productora y también salían caracterizados pero regular en Tu cara me suena tu a Santiago Segura haciendo de Madonna y te confunde si todo pero hay ahí una peluca un traje y dos colores en la que has ya real que además yo tenía la sensación de que todo y todos hacían de Nino Bravo bueno motivo por lo hicieron mucho mucho pero también fue una cantera porque en este concurso salió un cantante jovenzuelo que sigue sonando en todas las celebraciones después del pueblo de líder líder líder traigo un gran documento cuando los familiares y amigos hablaban de él antes de la actuación es un vídeo magnífico les vamos a presentar a nuestros

Voz 0662 47:56 estudiante de COU del día es un viajero impenitente además se llama David Civera tiene diecisiete años y un montón de amigos con los que se reúnen los Jardins Cillo en las escaleras de toda la ciudad salimos todos en pandilla eh vamos a la zona

Voz 20 48:10 y a David le gusta mucho la música melódica las al vamos sean muy bien

Voz 1296 48:17 yo Edgar me quedaba toda la tarde escuchado de esto pero hay que hay que seguir quién crees que imitaba David Civera no tengo ni idea

Voz 38 48:24 no pues imitaba al gran vamos a escucharlo señoras señores si esa noche David Civera nos va a imitar como siempre en este programa serán directo Enrique Iglesias

Voz 8 48:55 bueno y voy ahora con el último

Voz 9 48:57 momentos momento cumbre será mi nombre con es el momento mágico era cuando repetían una frase al final ya sacaba todo y empezaba Bertín y por supuesto acababa Bertín y consistía en cantar repitiendo todo el rato esto

Voz 1296 49:33 si no hay más remedio cerramos con esto garitas y yo me parece que su afán de demostrar que no ve antes molaba lava más con la sección de hoy

Voz 8 49:42 yo creo que va perdiendo tres cero hay más más caspa tenía seguro lo voy a seguir intentando hasta el final por la ilusión que no quede recordad todos si lo deseas brillará brilla yo por lo menos pierdo dos uno ahí esta mañana pero mañana ya sabemos que que vale vale doble doble doble el primero que marque gana bueno pues López la redada mañana manera saturada si muy bien

Voz 3 50:05 Carlos Iribarren Laporte mañana vuelvo adiós adiós