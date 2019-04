Entre tiempos: Libros en campaña (21/04/2019)

Voz 0142 00:00 entre tiempos leer da votos los libros dan votos ir a una biblioteca o a la Feria del Libro en campaña da votos no esperen que podamos dar respuesta a estas preguntas Nuestra única aspiración hoy es recordar los libros escritos por algunos políticos españoles aprovechando que en nada es el Día del Libro y que estamos en campaña electoral de la mezcla de ambas cosas saldrá a nuestro entre tiempos esta madrugada junto a mí estarán como cada semana María Romero para poner buena música la Gina Domínguez para escuchar a los oyentes nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible comenzamos con Ana Martín

Voz 1 00:41 dos concejo

Voz 0142 01:15 muchos políticos se han tomado en serio eso de que en la vida a una de las cosas que hay que hacer es escribir un libro Easy ha sido presidente del Gobierno es casi casi obligatorio en el haber de José María Aznar hay varios que incluso se han traducido a otros idiomas en diciembre de dos mil siete el ex presidente del Gobierno presentaba la edición italiana de su libro Ocho años de Gobierno para cambiar España

Voz 0655 01:39 la la la cuestión de vehículos resumen de de de política la siguiente la conseguir la transformación económica dispuesto a asumir de tutela responsable internacional de España solidariamente Tutu efectivamente una misión es un objetivo es una política que la cosa donde descansa me sentí

Voz 0142 02:11 una vez más Aznar hacía gala de su dominio de los idiomas eh esto

Voz 3 02:15 hemos trabajando en ello ya hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana

Voz 0142 02:21 esto vocero ellos exactamente perdón recordando la faceta políglota de José María Aznar pues no hemos podido resistir nos a poner este corte en el que exhibía su acento tejano frente a Bush un corte que se encuentra por cierto en el top ten de los más solicitados de la fonética de la SER nuevos Ramos con la mejor voluntad persiga como decía Asier es ex presidente del Gobierno toca escribir tus memorias sí o sí en noviembre de dos mil siete salía a la luz Madera de Zapatero Retrato de un presidente que incluía anécdotas de la vida familiar en Moncloa

Voz 0655 02:54 no no me sorprendió porque Rey si uno yo hasta que no llegue después de la cumbre estuve en estuvo en Argentina y Uruguay y por tanto no no pude ver las imágenes hasta hasta el lunes que llegue a las ocho de la mañana a a Moncloa cuando mis hijas estaban desayunando nada más llegar mi hija mayor me dice por qué no te callas con lo cual hasta hasta qué punto comprobé que el tema en en España había tenido un impacto porque mi hija mayor estaba también había sido plenamente consciente y lo había seguido

Voz 0142 03:35 todo lo que pasó no perdón tampoco he podido evitar recordar esta famosa escena el turno de Mariano Rajoy llegó en septiembre de dos mil once Si algo hay que reconocerle su sinceridad porque la publicación de estas biografías efectivamente es a mayor gloria

Voz 1487 03:53 del protagonista Éste es un libro a favor de Mariano Rajoy osea es un libro a mi favor porque es bueno hacer justicia de vez en cuando y además para lo otro ya hay voluntarios por doquier

Voz 0142 04:11 Rajoy sí fue capaz de evitar la tentación de hablar mal de otros en esas memorias

Voz 1487 04:17 ni siquiera de mí mismo como les dije antes tampoco hablo mal de ningún compañero de partido entre otras cosas porque no encontré a nadie merecedor de ello ni siquiera le meto el dedo en el ojo como alguno a mis adversarios políticos a los periodistas banqueros sindicalistas entrenadores de fútbol ni demás componentes de la España plural y aunque esto ir por favor que no salga de aquí les diré que ganas no me han faltado

Voz 0142 04:54 no les sucedió lo mismo a Esperanza Aguirre que nunca ha dejado títere con cabeza ni por escrito el mismo día de la presentación de su biografía tuvo ya que pedir disculpas

Voz 0589 05:04 porque en mi trayectoria a lo largo de estos años yo siempre he procurado hablar claro y que se me entienda todo lo que di en sentido contrario he cultivado siempre una gran desconfianza hacia los que con palabras de apariencia agradable habla sin dejar claro lo que quieren decir tan sólo dice lo que piensan que los otros quieren escuchar cuando Llosa ya sé que en ocasiones esa claridad me ha ocasionado problemas especialmente cuando mis opiniones o las expresiones espontáneas se han sacado de contexto sobretodo se han sacado del contexto de Mitre ayer de mi trayectoria política a lo largo de estos ya veinticuatro años y quiero aprovechar esta presentación para pedir disculpas a cuantas personas se hayan podido sentir ofendidas por las referencias que han aparecido publicadas en relación a mí retribuciones como presidenta de la Comunidad de mal

Voz 0142 06:13 en este caso ella no era la autora del libro se trataba de una biografía autorizada escrita por Virginia Drake pero lo cierto es que sí ha sido presidente o presidenta de una Comunidad autónoma también sientes esas irrefrenable es ganas de pasará a la historia en el mundo de las letras el ex president Pujol publicó en dos mil doce el caminante frente al desfiladero sugerente titulo detrás del cual pues en fin se escondía una mera recopilación de discursos France

Voz 6 06:42 de una rápida e ido un auto histórica es provoca sobre todo expreso una voluntad de proyecto de futuro ningún no podrá igualada

Voz 0142 06:54 en un especial Hoy por hoy desde Torrelavega en marzo de dos mil catorce Miguel Ángel Revilla se mostraba muy sorprendido por el fenómeno editorial en el que se convertía en sus libros

Voz 1563 07:04 yo que no había escrito ni una carta Las novias me me encuentro con que me me convencen de que escriba un libro ya han tirado a el otro día la edición veintiocho de la anterior de enorme valor es lo que llevo mes va por la sexta y la primera tirada fueron cincuenta mil que sacaba un día Si bueno tú fuiste testigo de de mi presencia en el día de San Jordi así que para mí es el día más importante de todos los que se celebran en España fuera de las fiestas tradicionales de mi tierra pero esa convivencia de millones de personas en ti torno al amor ya un libro es algo inenarrable están en las Ramblas de Barcelona desde las nueve hasta la una y media de la de de la noche sí estuve firmando libros es algo imborrable yo ese día ya no me lo perderé

Voz 0723 07:50 nunca desde luego un éxito muy grande de libro en este Tengo una pregunta para hacerle porque en la portada vemos a Miguel Ángel Revilla con Angela Merkel con una foto real de Angela Merkel imagino que ha pedido permiso para poner a la Merkel en portada no Miguel Ángel

Voz 1563 08:05 editorial hizo una consulta jurídica por si me podría presentar una querella parece ser que las probabilidades de que la presente son escasas y en todo caso la presenta pues vendería muchos libros en Alemania supongo

Voz 7 08:17 que ustedes si aquel famoso de Torrelavega Alemania la litro

Voz 0142 08:21 la Tura infantil también atentado a nuestros políticos en dos mil uno quién fuera alcaldesa de Madrid Ana Botella presentaba junto a Emilio Aragón Érase una vez los mejores cuentos comentados adivinan de quién era los comentarios

Voz 8 08:35 yo la verdad es que tengo que decir que me divertido haciéndonos comentarios de los cuentos porque todos los que estamos aquí somos mayores pero todavía llevamos escondido un niño dentro de nosotros que permanece siempre Ortega Gasset decía que las distintas edades van formando círculos concéntricos y que no se anulan unos a otros de manera que quien tiene cuarenta años también sigue teniendo veinte diez e incluso cinco

Voz 0142 09:04 en el legado que nos dejó la ex ministra Carmen Alborch está el libro solas que publicó en mil novecientos noventa y nueve para hablar de él pasó por los micros de la SER con su eterna sonrisa esa visión positiva y alegre de un feminismo comprometido

Voz 1934 09:18 el llamado fenómeno de la super woman que también pues en realidad pues en definitiva

Voz 0374 09:24 dice bueno es que es una mujer profesional que además es buena ama de casa esposa atractiva buena madre etcétera etcétera aclaró eso se puede conseguir a base de mucho esfuerzo y también yo yo tengo amigas Si

Voz 4 09:38 son una hermana maravillosa y hermanos que

Voz 0374 09:40 que tienen matrimonios y parejas muy felices y ellos mismos dicen bueno es que ha sido cuestión de irnos mentalizando nos han tenido que educar entonces lo magnífico sería que esa educación se diera desde el principio que no tuviera que ser una cuestión privada de pareja sino que en la educación que recibimos en la escuela en la familia en la televisión en los medios de comunicación pues pues hiciera que realmente las personas de unos pudiéramos desarrollar con todas nuestras capacidades porque yo creo que los hombres también sería más felices yo no creo que lo que pasa es que piensan menos seguramente en estas cosas y nosotras somos más ambiciosas es que queremos ser felices

Voz 1934 10:17 sí o no eso lo tenemos una vida

Voz 0142 10:22 de los libros de Ángel Gabilondo que fue ministro de Educación y ahora es candidato del PSOE a presidir la Comunidad de Madrid nos quedamos con darse a la lectura para hablar de él estuvo en La Ventana en marzo de dos mil doce de su charla con Puri Beltrán Nos gusta especialmente este momento en el que amplía el foco de los que creen que leer es sólo leer libros

Voz 0175 10:42 hombre si uno hace una lectura general de lo que la propia palabra lectura quiere decir que leer es elegir le es ligue lo que no se puedes vivir sin elegir no se puede vivir sin sentir sin emocionarse duda desarrollarla la imaginación el sueño y es verdad que la lectura es un modo de soñar de imaginar de desear de pensar y de vivir yo más que defender que se lea mucho mucho que pueda hacerlo me parece estupendo lo que soy más partidarias que se lea con cuidado que lea de espacios que se disfrute leyendo que separa las palabras hay muy buenos lectores los nuevos formatos también son también otras formas distintas razas con una lectura pero en definitiva leer es también comprender gracias le hiciese le poco a mí lo que me inquieta así se comprende bien lo que está leyendo a veces con habla de los chavales más jóvenes au de los niños en los colegios es comprender por qué hay que abrirse hay que escuchar leer es una forma de escuchar yo creo que tenemos una cierta enfermedad el oído pero no los más jóvenes sino un poco a todos

Voz 0142 11:49 el libro Memorias de un beduino en el Congreso de los Diputados de José Antonio Labordeta es la crónica de quién salió muy desencantado de la política en marzo de dos mil nueve lo reconocía así en La Ventana

Voz 9 12:00 bueno yo creo que es que la política yo Manila política me interesa mucho no ya soy un lector por en tres periódicos diarios las radios hasta última hora Aitán no pero cuando llegas al Congreso te das cuenta de que de que la política y hemos practica de estar allí pues es un poco decepcionante en muchos aspectos no y a veces pues tienes que echar marcha atrás porque lo que llegue a lo que ella apetecería sería empezará a dar gritos en el hemiciclo y eso no está bien visto Prodi

Voz 0142 12:27 son muchos más los gobernantes y líderes de partidos que han publicado libros sobre su vida relatos o que han permitido que otros biografía en su trayectoria pero dejamos aquí la lista porque en estos días llevamos bastantes sobredosis de campaña electoral me temo que con el repaso de hoy hemos conformado lo que para algunos sería

Voz 10 12:47 la no biblioteca es decir la colección de libros que jamás harían entre tiempos con Ana Martínez Concejo

Voz 4 13:03 qué tal las vacaciones que llegó la Semana Santa he dijiste pies para qué os quiero?

Voz 1934 13:07 no es eso y la palabra vacaciones fiesta yo ya tengo que cada parte

Voz 1487 13:13 es donde siente como el perro de Arellano pero muy cortas Anna Simó han hecho muy cortas Herrera a mí también que la perdió de nuevo

Voz 4 13:22 hay otra fiesta dentro de nada ya nosotras como ratones de biblioteca que somos ese día nos encanta

Voz 0142 13:33 pero a ya que contenta estoy segura de que ya tienes un listado para comprar los que quieres y porque yo también lo tengo ya más un Estado a Manu sin papel y boli además por eso el programa de hoy lo hemos dedicado a los libros que lo hemos mezclado con política ha quedado una biblioteca a la que muchos es

Voz 4 13:55 María no si ya mi además eso también me ha despertado el modo cotilla porque me encanta saber lo que leen los demás hijos descubrir nuevos libros que están disfrutando otras personas yo en mi modo cotilla he visto el libro que estás leyendo ahora y que me va a venir muy bien para introducir la evoca Teka de hoy pues llena ya lo has visto

Voz 0142 14:14 todo sabes que me estoy leyendo el enigma cuántico un tratado de física de la materia nuclear y cuántica bueno es una cosita ligera para relajarme

Voz 13 14:26 pues nada

Voz 4 14:29 visto que estás leyendo el hambre invisible de Santi Balmes es mentira te está encantando que yo no sé a a mí me ha picado la curiosidad cómo me lo regadas T será una de mis próxima lectura

Voz 0142 14:41 pues unas cuantas páginas para reflexionar te va a hacer te va a hacer pensar no te lo vas a leer en dos días lo suyo

Voz 4 14:47 de intensísimo el Inter sí sin perdón intensísimo no me sale palabra

Voz 0142 14:56 para los que no lo sepan y eso es que no son muy oyentes entre tiempos Santi Balmes es el cantante

Voz 4 15:02 desde luego vean esto ya te tranquiliza mucho así que he rescatado una entrevista que le hicieron en dos mil once en Hoy por hoy para promocionar su PP John voy acompañado de Julian salvo Arriaga otro de los componentes de donde ambos hablaban de su paso decantar de inglés castellano

Voz 14 15:19 todas las bandas que empezamos a hacer pop o rock teníamos una parte de aprendizaje se de vergüenza para cantar en

Voz 15 15:26 Castellano que fueron aquellos tres primeros discos nuestros sí que fue un bagaje casi pues de iniciación no de de cómo construir un tema de tal una vez ya tenías esas herramientas un poco asimiladas creo que la el segundo paso suena muy muy normal que era sinceró arte y ser honesto contigo mismo y escribir en tu lengua no y en ese sentido pues fue un paso muy valiente a Santi lo tenía bastante claro que tenía que es el siguiente paso ir porque era él quien tenía que coger las riendas de la lírica no fue realmente difícil

Voz 14 16:00 buenos encontrado ni nada si nos encontramos con cosas con situaciones que no no sabían pasaba antes que era como que la letra de pronto

Voz 15 16:07 tenía que cambiar completamente el tema nuevo cosas de de orfebrería y artística musical que

Voz 14 16:13 no no no no no no sabía basado antes no intentaran encontrar una personalidad se había escrito mucho antes yo escribía bastante pero sobre todo lo que no queríamos era empezara a cantar en castellano ahí ir de tópicos no frente al mar yo Portillo seré cosa que sabes que no aportan nada hay creo que tiene que tener una literatura o una cierta imaginería que que despierte las neuronas del personal no un poquito aparte de la música no entonces cuando ya teníamos como formal a la parte musical ya fuimos a por la siguiente y el siguiente paso ya es invadir el mundo

Voz 0142 16:45 también en aquella entrevista Francino les preguntó cómo se podía saber si una canción puede llegar a ser un éxito no cómo se fabrica un himno

Voz 14 16:53 creo que tiene una hay una unas claves que te da la propia canción loco por ejemplo que los diez primeros segundos de un tema pues eran fácilmente reconocibles sea pues pues la melodía instrumental del piano cuando empieza a que todo el mundo pues ya está ya está ahí dentro del tema y alguien me dijo Iván Ferreiro en este caso me dijo la primera frases donde de la juegas esta frase la primera frase club de fans de John Boy dice todos los raros concierto de este mundo está lleno de gente rara verdad con lo cual creo que es mucha gente esa sentido identificada

Voz 4 17:26 desde que venga amarilla con la música no podemos marcharnos de aquí sin que Santi Balmes hable de su libro

Voz 1487 17:31 le ha venido aquí a hablar de mi libro en otra entrevista para Hoy por hoy

Voz 4 17:35 esta vez en abril de dos mil diecisiete justo hace dos añitos Gemma Nierga le pregunta por el concepto el hambre invisible invisible aparte el título de un libro que tú querías escribir no

Voz 14 17:45 si no ya es que si saldar en diciembre es es el afán en realidad es el afán cada década de tu vida el quizás ese hambre invisible pues puede ser digamos comandado por por por impulsos pues desde los más primarios como puede ser el hambre invisible sexo que obviamente están todas no está vida quizás en algunas décadas como más presente que en otras no luego pues el hambre invisible por probar creativismo por por experimentar con con con tu trabajo en este caso pues sí yo que estoy puesto en en en temas creativos el hambre invisible pues incluso pues puede llegar a ser económico en un momento dado o afán de estabilidad hay tantos hombres invisibles creo que que yo intento quizás plasmarlos que más me han marcado

Voz 4 18:34 mientras Ana se recupera de escuchar la voz de Santi Balmes yo recuerdo que seguimos atentas a peticiones en el whatsapp seis nueve seis seis veinticinco cero cero uno seis nueve seis seis veinticinco

Voz 0142 18:43 cero cero uno a sus mensajes de contestador en el nueve uno cinco XXXII ochenta cero cuatro nueve uno cinco XXXII ochenta cero cuatro ya sus correos electrónicos entre tiempos arroba Cadena Ser punto com entre tiempos arroba Cadena Ser punto com pida nos ese sonido de la fonética de la SER que les apetece volver a escuchar con su selección con pondremos nuestra época decaen entre tiempos

Voz 11 19:11 salida María Romero pas

Voz 0142 19:13 yo no sé lo que habrá dicho la radio que sucederá lo que sí sé es que esta va a ser mi lista favorita de todas las que has hecho para entre diez y te das cuenta

Voz 11 19:23 todo muy fácil convencerme no fue tan sencillo con nombres pero hay que ver con qué alegría he aceptado hablar hoy de los muebles de su disco mil novecientos noventa y nueve o cómo generar incendios de nieve con una lupa enfocando a la luna si ese es el título completo del álbum que este año además se cumple una década desde

Voz 7 19:42 ella se convirtió en el pelotazo definitivo de la banda con canciones ya tan famosas como este club de fans de John Boy

Voz 16 19:49 ah

Voz 11 19:51 quieras todos

Voz 17 19:55 ya central estadios a cantaba este está

Voz 0142 20:23 cómo es que sólo con las primeras notas yo ya sé qué canciones toma no es que cuántas veces has podido escuchar todo dijo haber

Voz 11 20:31 tras sus no sé

Voz 0142 20:34 bueno bueno que quizá no tanto quizá solo medio millón pero que di tú tienes

Voz 11 20:38 suele mientras Jovin ya está

Voz 0142 20:42 es que desde que me los presentase esté vivo por y para esta banda porque con canciones como allí donde solíamos gritar hay esta canción no se puede resistir a escucharlo constantemente

Voz 11 21:21 es verdad que es que yo fui la que Tale de la banda provoque esta este vicio yo tengo a culpa sí sí on por favor pues además como el cincuenta por ciento de las bandas

Voz 0142 21:30 conozco salvo Hombres G es que tus vastos conocimientos musicales me han dado a conocer un pinito mundo de posibilidad

Voz 11 21:38 ahí intenta roja pero he de confesarte que no recuerdo cuando conocí algo Lesbian de un poco pero sí que es verdad que se convirtieron uno de mi grupos favoritos bueno míos de media España anda que no nos hemos echado bailecito en sus conciertos con este algunas plantas pocas cosas me gustan más a mí que un buen show de Love Of Lesbian en un festival que yo creo que no hay uno que no hayan pisado por cierto yo pues nada que me vuelvo loca cuando veo bailar a Santi Balmes con esos movimientos Sancho Ángel por favor a nadie no sonora para estas revelaciones entonces vamos a quedarnos con que a todos en este equipo nos gusta mucho la banda al completo ya como bueno como explicó que pasa allí nazi tú también te sabes un montón de canciones y les has visto en un puño de conciertos que dice ya pero porque no me queda otra

Voz 0142 22:41 era verdad como estas diciendo un momento un momento un momento que yo voy a ir a uno de esos conciertos de Love Of Lesbian contigo en breve ojito

Voz 13 22:51 que ya que ya pero que

Voz 4 22:54 Camí que que no me gustan tanto

Voz 0136 22:56 cómo cómo espera que me da un infarto que me da es que siempre los he visto tan motivadas con ellos y os lo pasáis tan bien que yo también quería esto estás de coña pero vamos que crean poquito mentirijillas esto es muy fuerte mejor forma de explicarlo que con el tema del grupo que da nombre al álbum

Voz 11 23:39 y la hacía que hemos estado mintiendo todo este tiempo y viendo que le gustaban

Voz 0142 23:45 es que estoy dolida pero muy dolida como puedes decir que no te gustan

Voz 20 23:51 el nombre quiero enfadar que no me quiere

Voz 0142 23:54 pero Joan ante esto

Voz 11 23:56 dedicarte también una canción declarando

Voz 0142 24:23 que que que que gol sino que es que no puede no gustar te Santi Balmes así puede que no que no que no me parece increíble cómo no

Voz 11 24:32 pero Marcos y este cuadro de verdad a mí me encanta los bienes Granero extorsión que ha generado Santi Balmes en este equipo como que no la entiendo que cada vez que me hablan de él pero no me puedo creer que en mi cabeza sólo suena una de sus canciones oye María que te estoy oyendo aquella habéis dejado de pelear pues Santi Balmes no porque ya no podía más es que no entiendo cómo no puede hacerle gracias que no lo entiendo que cada una tiene sus gustos otra vez no no no esta os la dedico yo

Voz 15 25:26 no yo sus ves Yánez Gascó

Voz 21 25:43 del esquí

Voz 11 25:48 Nos hemos puesto poco casa no tenían la sección casi extradita a perder por vuestra movidas es verdad sino seguido en la cabeza estaba al borde demandaron un poquito a paseo a las doce en la verdad que lo que ha unido Love Of Lesbian no lo separen muestra pelea Santi Balmes no nos lo perdonaría amigas así que tomaza iré disfruta de esta canción otra de las que forman parte del fabuloso mil novecientos noventa y nueve de los lesbianas y cuyo protagonista se ha convertido en toda una referencia para los fans de la banda para los que han sufrido algún desengaño amoroso

Voz 0142 26:35 cómo estás hoy que es que de verdad

Voz 22 27:21 a este eres dice y a gustarse entre tiempos aquí hasta la

Voz 11 27:25 semana que INE adiós

Voz 17 27:27 eh

Voz 17 27:41 qué valiosos ir hacia abajo beso o que

Voz 10 28:45 un colegio de IVA