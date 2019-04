Hora 25 Deportes: Se cierran las semifinales de Champions League (17/04/2019)

Voz 1 00:00 Hora veinticinco Deportes como son

Voz 1509 00:10 hola qué tal buenas tardes aquí estamos toda la redacción de deportes de la cadena SER para contaros lo que está dando de sí este miércoles diecisiete de abril Día de éxodo por las vacaciones de Semana Santa iría de renovaciones en el fútbol español tres anuncios de continuidad en tres jugadores importantes para sus equipos Aspas firma con el Celta hasta dos mil veintitrés Zurutuza seguirá en la Real Sociedad hasta el año que viene hasta dos mil veinte Illano Oblak seguirá defendiendo la portería del Atlético hasta dos mil veintitrés

Voz 2 00:36 tanto estoy Félix para para Le Noir Se habla mucho de este tema final no han llegado a acuerdo voy a seguir trabajando duro para dar lo mejor de mí

Voz 1509 00:47 en la Liga de Campeones hoy va a quedar cerrado el cuadro de semifinales buscan rival el Barça y el Ajax el del Barça lo vamos a conocer en Portugal Oporto y Liverpool se enfrentan en Do Dragao con clara ventaja inglesa última hora Joan Tejedor muy buenas

Voz 0760 01:00 ahora suene algo muy sonado tendría que pasar para que no fuera

Voz 3 01:03 ver el rival del Barça nunca pérdida de los ingleses con el Oporto en Europa hallarán favoritos de antemano traen un dos cero de la ida sin que parecieran emplearse a fondo aunque los portugueses en algún aprieto si les pusieron hoy el equipo de Casillas además recuperan dos piezas importantes su capitán Héctor Herrera el ex madridista Pepe los dos son titulares y en el Liverpool llamó la atención que se quedan en el banquillo los autores de los dos tantos en Anfield Xavi Keita y firmado juega origen punta vuelve Robertson al lateral derecho y Klopp cambian los dos interiores que van a ser Miller para este partido que vamos a vivir en Do Dragao a partir de las nueve de la noche

Voz 1509 01:30 el Ajax se va a medir seguro con un equipo inglés falta saber si será el City de Guardiola o el Tottenham de Pochettino que ganó uno cero en la ida novedades José Palacio hola

Voz 1038 01:39 qué tal muy buenas Sonia obligado a remontar el Manchester City de Pep Guardiola que se pega ante su muro porque Guardiola no ha entrado en semifinales todavía con el Manchester City esta es su tercera temporada espera al fin pasar ese muro eso sí todavía resuenan los ecos de esa declaración de ayer no vine aquí para ganar la Champions algo que ha dado mucho de qué hablar en tierra así inglesa The City sale con un once muy ofensivo con Emerson en portería Walker Kompany Lapurdi Mendi en defensa sin un pivote defensivo indicáis Dogan va a hacer esa función y por delante de Brin David Silva Bernardo Silva Sterling y arriba como delantero el Kun Agüero es decir hasta cuatro cambios respecto al once que puso en la ida Pep Guardiola el Tottenham sin Hurricane lesionado su máxima estrella se protege Pochettino con un doble pivote de contención formado tocó arriba no juega el español Fernando Llorente lo harán Eric en Delle Ali moda son esto lo pita Sakhir y a las nueve comienza en el Etihad

Voz 1509 02:32 Manchester City Tottenham y Oporto Liverpool como decía Palacio los dos a las nueve de la noche desde las nueve menos cuarto en las aplicaciones móviles de la Cadena Ser en una edición especial de Play Fútbol con Palacio con Tejedor y con Bruno Alemany al frente de toda la banda aunque para banda en el sentido feo de la palabra la que se podría formar con los futbolistas que han cometido fraude fiscal en nuestro país el último en unirse a la lista es digo Costa cuéntanos Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 03:20 el millón cien mil euros la defensa de Diego Costa ha confirmado a la Cadena Ser que se va a intentar llegar a un acuerdo con el fisco Diego Costa quiere reconocer la perpetración de ese delito de fraude fiscal y quiere pagar fuentes de la investigación también los han confirmado que el propio jugador del Atlético de Madrid es un desastre organizativo parece ser que las notificaciones se acumulaban en su domicilio y más tarde terminaban en la papelera

Voz 1509 03:49 más asuntos del día os vamos a contar que la eliminación del Manchester United a manos del Barça en la Champions va a acelerar el interés del Real Madrid en polvo va por supuesto vamos a pasar por Valencia y Villarreal porque mañana se enfrentan por un puesto en las semifinales de la Europa League ventaja valencianista no se fía Marcelino sueña sueña Calleja

Voz 5 04:06 dilatoria es evidente que la tenemos encaminada con un resultado muy bueno todos hubiéramos firmado ese resultado antes de iniciar el primer partido de estar encaminada a estar solucionada hay otros noventa minutos de juego estará eliminatoria difícil

Voz 0580 04:20 pero no imposible yo siempre que voy a disputar un encuentro creo que vamos a ganar es la lo primero que hay que tener en la cabeza

Voz 1509 04:30 sí también Liga Iberdrola el Barça arrollado al Madrid Club de Fútbol Femenino cero cuatro y empata a puntos con el Atlético de Madrid en la cabeza de la clasificación aunque las colchonetas con un partido menos en baloncesto cuartos de final de la Euroliga el Barça está jugando el primer partido de su serie no le van nada bien en la cancha del Anadolu Efes Xavi Saisó muy buenas

Voz 1982 04:47 hola qué tal saludos pues ganador a dos minutos y cuarenta segundos para el final del partido como bien dices al Barça pierde de ocho puntos los mismos setenta y uno a sesenta y tres lo va a intentar el Barcelona hasta el final era un partido muy irregular dos y medio para el final pierde el Barça siete uno seis tres en

Voz 1509 05:05 acto el partido del Barça y a las nueve y cuarto empieza la serie para el Real Madrid en casa contra el Panathinaikos sin Llull en el conjunto de Pablo Laso y fantástico regreso de Nadal a las pistas a la superficie favorita del de Manacor la tierra batida doble seis uno contra autista para seguir adelante en Montecarlo desde ahora y hasta las nueve ampliamos todo lo que es noticia pero lo primero escuchar vuestros mensajes en el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes

Voz 5 05:42 en fin lo cierto es que está en la misma situación que el Atlético Madrid de efectivos enfermedades con la plantilla corta etcétera está haríais cargando tintas diciendo que es una mala gestión la preparación deportiva que y los médicos etcétera en cambio le pasa al Atlético Madrid una décima de esos ataques que hace con el Real Madrid esto pobrecitos ya quitar pena paños de lágrimas este doble rasero es

Voz 1509 06:26 ronda de renovaciones en el fútbol español que empezamos por el Atlético de Madrid hoy ha anunciado la continuidad de Jan Oblak hasta dos mil veintitrés el portero esloveno es un pilar fundamental en los planes de Simeone y tenía pretendientes en media Europa aunque el aumento de su cláusula tampoco es tan significativo como para que se olviden del esloveno Pedro Fullana hola

Voz 0760 06:44 hola muy buenas es lo más llamativo la cláusula pasa sólo de cien a ciento veinte billones es decir sube tan sólo veinte en esta renovación Oblak que renueva hasta el dos mil veintitrés será el segundo mejor pagado de la plantilla después de Griezmann con un salario de entorno a diez millones de euros por fin se hace oficial esa renovación tan esperada por parte de los aficionados desde que renovó el Cholo Simeone el larguero ya contó en enero que los dos iban a renovar por fin ambas son una realidad cinco temporadas de Oblak ha ganado tres Zamora ahí tiene el camino ya el cuarto y el portero dice que está encantado con continuar en el conjunto rojiblanco

Voz 2 07:17 estoy muy contento estoy Félix para para renovar Se habla mucho de este tema final llegado a acuerdo tanto para renovar oí de estar aquí pueda seguir trabajando duro para dar lo mejor de mí

Voz 1509 07:34 aún con todo la renovación del portero es básica para el futuro del Atlético de Madrid la pones a la misma altura en importancia que la renovación de Griezmann el año pasado Miguel Martín Talavera muy buenas

Voz 1576 07:44 qué tal buenas tardes pues seguro que sí al menos por importancia se Antoine Griezmann y dejó es mejor diferencial en cuanto a gol dos asistencias que da el salto de calidad al equipo otro que seguramente ha ganado tantos puntos como el francés es el portero esloveno para mí lo he dicho en oportunidad el mejor portero del mundo es una de las piedras angulares junto con francés junto con Koke junto con Saúl junto con jugadores importantes del próximo proyecto el Atlético de Madrid una de las condiciones que había puesto sobre la mesa Diego Pablo Simeone era uno de las piezas importantes de su proyecto y evidentemente con esto se pone de manifiesto que por algo se quedó el entrenador argentino que por algo se va a quedar Oblak por algo en su día se quedó Antoine Griezmann porque el proyecto sigue creciendo quiere ser más ambicioso y seguir peleando por todo

Voz 1509 08:31 gracias Talavera importantísimo para el Atlético atar el futuro de Oblak importantísimo para el Celta atar a su santo y seña su símbolo Aspas amplía su compromiso con el club de su vida por lo menos hasta dos mil veintitrés Paula Montes

Voz 1694 08:43 Sonia es que nadie entendería el Celta sin Yago Aspas Mi tampoco Yago Aspas sin el Celta por eso la noticia de su ampliación de contrato hasta el año dos mil veintitrés es la mejor noticia que podía recibir el frentismo es un año más de lo que ya tenía firmado coincide con el centenario del club conlleva una importante mejora económica es de sobras sabido el deseo del delantero de acabar su carrera en Vigo y con esta ampliación el sueño del de mañana y también del Celtic Mo está un poco más cerca

Voz 1509 09:06 sí se ha hecho esperar gracias Paula han sido meses de dudas pero David Zurutuza también seguirán la Real Sociedad Jorge Beristain

Voz 0995 09:13 así es Sonia se ha mostrado muy feliz y seguro por su renovación una temporada más hasta junio de dos mil veinte ha reconocido que la costado tomar esta decisión pero a sus treinta y dos años se siente con fuerzas competitivo por ser un año más a las órdenes del entrenador Imanol Alguacil

Voz 7 09:28 el entrenador me me gusta lo que plantea lo que estamos creando me he sentido super importante este año estoy pues en otra fase de pues no se entiendo todo mucho mejor el fútbol la gente los chavales en el día a día estoy súper atento a todo juntando todo eso pues el corazón hablado

Voz 0995 09:50 además el centrocampista blanquiazul ha asegurado además que la próxima temporada será la última es una decisión irreversible

Voz 1509 09:56 Oblak avispas y Zurutuza son los tres nombres del día con permiso de Leo Messi que anoche fue vital en el Barça en un minuto estamos en Barcelona

Voz 8 10:04 a dar la bienvenida a este seísmo

Voz 13 10:41 hola Nuria que tan la Semana Santa habla vea pues muy mal nos robaron en casa al día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo fue me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada Nos desvalijaron la casa entera

Voz 14 10:55 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 15 11:09 sigan sigan Messi chutó la todo el cableado el puto al parecer aldea gala extra Tarrés traca de para el cambio cada vez que atravesamos la bailaora caracola que cada de derechas burrada negro y el volvió a desplegar su son

Voz 1509 11:35 las de Ángel para anular a los diablos rojos y meter al Barça en las semifinales de la Champions veremos y contra Oporto contra el Liverpool lo que está claro es que los pilares de Valverde se van cumpliendo Barcelona saltó Valle muy buenas

Voz 0760 11:46 qué tal muy buenas pues sí felicidad absoluta en Valverde en el club nos comentaban hoy desde el vestuario del Barça que sorprendió o encantó o mejor dicho la implicación de Messi durante todo el partido a nivel ofensivo pero también defensivo piden prudencia desde el vestuario porque queda un duro hueso de roer en semis que seguramente será el Liverpool la única nota negativa del partido fue el gesto de Coutinho en la celebración de su gol dando al público sobre eso sobre el Balón de Oro de Leo Messi ha hablado hoy Rivaldo en los micrófonos del que de lluvias en Cataluña Extremadura Navarra

Voz 16 12:19 al pista peleando con con Messi está fuera hay el día me dentro de la Champions hoy cree que Messi Steve meses ya no se llama mejor del mundo no han gustado no ha hecho que no es bueno para un jugador no tiene que está tranquilo y tiene que triunfar va salón a es un gran dijo hablando

Voz 0760 12:45 por cierto hoy no ha entrenado con molestias en su rodilla izquierda oficiosamente en el club dicen que no ha recaído pero la realidad es que esa rodilla traiga Tití por la calle de la amargura

Voz 1509 12:55 la opción del triplete en el Barça sigue viva en semifinales de la Champions con la Liga en el bolsillo y en la final de la Copa del Rey a pesar de haber cometido alineación indebida de Schumi contra el Levante así lo han reconocido hoy aunque la infracción queda sin efecto porque el Levante presentó la denuncia fuera de plazo el club está satisfecho pero no descarta recurrir José Manuel Alemán

Voz 0760 13:13 si está satisfecho porque el Comité de Competición

Voz 17 13:15 la razón cuando el Barça negó en todo momento que hubiera incurrido en Arizona en la línea de vida

Voz 0298 13:19 está satisfecho porque la federación española que no dentro de oficio quiso tapar este asunto su propio comité ha tenido que reabrir el caso a instancias del TAD aunque no obstante como la resolución dices no tiene consecuencias disciplinarias porque el Barça jugará la final de la Copa va a estudiar si en todo caso presenta un recurso para solicitar una reclamación económica por daños

Voz 1509 13:36 la clasificación del Barça para las semifinales de la Champions puede suponer quién lo diría una buena noticia para el Real Madrid porque permite acelerar las negociaciones por el centrocampista de United Pogba cuéntanos Antón Meana

Voz 0231 13:47 qué tal Sonia muy buenas esto no va a ser fácil va a ser largo porque el United no quiere vender a poco va de hecho intentarán que renueve pero Zidane insiste Le gusta mucho el francés de los ingleses y quiere ficharle los primeros contactos ya se han producido que el Manchester esté fuera de la Champions beneficia mucho a estas primeras negociaciones después de que Fidel haya dejado medio cerrado el fichaje de Hazard con Florentino Pérez ahora buscará quedarse con Paul Pogba

Voz 1509 14:13 la otra noticia el martes de Champions fue la eliminación de la Juventus de Turín Cristiano Ronaldo lo está en semifinales nueve años después adiós de Cristiano adiós de la Juve ya Dios del Real Madrid a la Champions Todo por un equipo que está haciendo las delicias de los aficionados al fútbol un jovencísimo Ajax que despierta admiración en Europa evacuar viene un equipo muy joven y con mucho talento

Voz 18 14:31 lo que ayer rompió una racha de veintidós años sin estar en unas semifinales de la Champions el conjunto de Ámsterdam se convierte en el primer equipo que elimina a Real Madrid y el Juventus en el a mí en una misma edición de la Champions y también en el primero en llegar a semifinales desde la fase previa el Ajax ganó su última Champions en el noventa y cinco entonces sólo había nacido diez de los jugadores que integran la plantilla que son veinticinco han pasado veinticuatro años y la media de edad el equipo es de veintitrés

Voz 0760 14:55 coma nueve el caso más llamativo el de su capitán del y que allí

Voz 18 14:58 se hizo el gol decisivo nació en el noventa y nueve es decir que no estaban en el último título ni en las últimas semifinales seguro que Johan Cruyff estaría orgulloso

Voz 1509 15:05 seguro que sí gracias Paco repasado lo fundamental en la Champions toca centrarse en la Europa League mañana tendremos un semifinalista español el Valencia tiene ventaja sobre el Villarreal pero imagino que Marcelino ha sido cauto esta tarde en la rueda de prensa Pedro Morata hola

Voz 1716 15:17 hola qué tal Sonia sí ha sido cauto como en él es habitual uno tres en el partido de ida para el encuentro de mañana va a haber muchas bajas unas por prudencia por precaución médica y otras por precaución a efectos de sanción las de posible lesión o por precaución médica serán las de Rodrigo y las de Pichincha vamos a ver si juegan o no juegan porque probablemente los preserve cuando vía ha tenido una segunda recaída con una intervención quirúrgica que volvió a tener en la noche de ayer una segunda sobre la que lo hicieron el día siete muslo izquierdo un hematoma intramuscular y luego está también la situación de chardonnay que no sería de la partida para el encuentro de mañana hay futbolistas apercibidos de sanción que siguieran una cartulina amarilla mañana no podría jugar el partido hipotético de semifinales en principio ante el Arsenal que son Koke Lan Gayá Guedes iría Cavic esos cuatro probablemente Marcelino quizá no los alinee is sobre si se ve en la semifinal Marcelino con el uno tres de la ida el es prudente tira de un ejemplo

Voz 6 16:20 es que es rol estamos viendo cada

Voz 19 16:23 cuánto se pagaba el pase de playas ayer

Voz 5 16:25 no no sé porque yo no soy hombre de de

Voz 19 16:28 postal pero el Villarreal cómo van las es

Voz 1509 16:30 en onzas de remontada Xavi Isidro

Voz 20 16:33 hola qué tal muy buenas bueno pues complicado evidentemente porque hay que ganar cero tres y sólo en una ocasión de las veintitrés visitas Cacho el Villarreal a Mestalla conseguido ese resultado demás Javi Calleja va a hacer cambios va a meter a Jaume Costa Javi Fuego y Manu Trigueros los tres salen de lesión y además los más habituales no van a jugar iban a entrar algún que otro jugador de la cantera el objetivo la remontada

Voz 0760 16:52 pero en Villarreal son conscientes de que casi que hace falta un milagro Javi Calleja

Voz 0580 16:56 como siempre digo enseñar gratis no lo hemos hecho durante toda la Europa League estamos intentando poner Marmolejo posible pues seguiremos soñando empezando por dar la vuelta al resultado se está para romperlas siempre hay un momento en el que un club y un club de jugadores no se hace historia la historia pasa pues por eso poder hacer un partido completo y conseguir un resultado que nunca se ha hecho

Voz 1509 17:20 Valencia Villarreal es el partido en el que ponemos toda la atención pero no nos olvidamos del resto de cruces Sofía Álvarez

Voz 21 17:25 la gran expectación en esta vuelta de cuartos bastar puesta en el partido entre el Nápoles y el Arsenal los londinenses parten con la ventaja de

Voz 1509 17:31 dos cero coincidió en el partido de ida y con la misma ventaja

Voz 21 17:33 les parte del Benfica ya que cohesión cuatro dos en la ida frente a letras de Frankfurt los portugueses con Yao Félix a la cabeza no podrán confiarse en esta visita al campo del o de uno de los máximos goleadores como es Luca Jobbik aunque los alemanes tendrán la baja de Sebastian Aller Ike en también parte con menos ventaja es el Chelsea ya que sólo ganó cero uno en el partido de ida al Slavia de Praga el equipo que eliminó den rondan en la ronda anterior al Sevilla recordemos que todos estos partidos de Europa League se jugarán mañana a las nueve de la noche

Voz 1509 18:00 hace Sofía esto en cuanto a la competición hay algo más que une hoy a Valencia y Villarreal y es que varios jugadores de los dos equipos han sido víctimas de un intento de robo Morata

Voz 1716 18:07 eh

Voz 17 18:09 robo que se vieron absolutamente sorprendido se que han puesto la correspondiente denuncia la verdad es que los futbolistas no podían creerse lo ocurrido en un lugar y un recinto en el que las instalaciones tienen absolutamente tantísima vigilancia por ello piensan que quizá alguien de dentro del gallinero es quién se llevó el botín

Voz 1509 18:26 veremos quién es el gallo dentro del gallinero los amigos de lo ajeno si se salieron con la suya en el pasado derbi Sevilla Betis con robos en las casas de Joaquín William Carvalho el mediocentro portugués que por cierto salió lesionado por partida doble Manolo Aguilar

Voz 0838 18:39 qué tal buenas tardes con una fractura de los huesos propios de la nariz tras un choque con Banega no le impidió terminar el partido tampoco va a necesitar intervención y también jugar lengua acción en el abductor esta lesión le puede impedir jugar el próximo domingo frente al Valencia en el estadio Benito Villamarín

Voz 1509 18:53 quién cinco segundos ha terminado el partido del Barça en Turquía Xavi Saisó

Voz 1982 18:57 no ha perdido el Barça setenta y cinco a sesenta y ocho uno cero para F

Voz 1509 19:01 gracias Xavi con el deporte en directo llegamos a las nueve menos diez sigue Hora Veinticinco Deportes hasta las nueve aquí en la SER

Voz 0760 19:06 sí

Voz 22 20:00 no

Voz 23 20:07 buenas noches que está en el día

Voz 24 20:11 de hecho eso

Voz 23 20:14 pues ahora a descansar que es no sabe lo que ha pasado en Hora veinticinco Cadena Ser cuando usted quiera

Voz 25 20:22 ha hecho

Voz 1509 20:38 a diez minutos para llegar a las nueve de la noche tenemos varios apuntes de fútbol internacional por ejemplo tenemos al París Saint Germain intentando cerrar el título de Liga en Francia y tenemos también el cambio en el banquillo del equipo en el que juegan Iniesta y Villa Gonzalo Conejo

Voz 0760 20:51 hola muy buenas pues el PSF que acaba de perder tres dos con goles de de Alves club por parte de los parisinos Diego Carlos por dos veces imagen por parte del Nantes así que con esta derrota el PSC tendrá que esperar al domingo para tratar de Polop proclamarse líder campeón de la Liga han también tenemos otro partido en juego la sería la Lazio vence dos cero al Udinese con goles de Felipe Caicedo y Sandro en propia puerta con esta tory los romanos se colocan a un punto de Europa además como decías el entrenador español Juanma Lillo Elvis el Kobe nipón han acortado han acordado la rescisión de contrato de este técnico tras un inicio de campeonato por debajo de las expectativas también saca a confirmar que el Eintracht de Frankfurt ha ejerció la opción de compra que tenía sobre el delantero serbio Luka Djokovic que jugará mañana la Europa League por siete millones de euros una ganga por un jugador por el que pregunta media Europa

Voz 1509 21:43 gracias Gonzalo además esta tarde hemos tenido un partido en la Liga Iberdrola de fútbol femenino partido adelantado en la jornada veintiocho de Liga entre el Madrid Club de Fútbol Femenino y el Fútbol Club Barcelona manda gala

Voz 1490 21:53 tal fue así el Barça líder después de ganar por cero cuatro en Madrid Fútbol en el estadio municipal Luis Aragonés las las grandes han sido muy superiores en el juego también en el marcador con goles de Alexia dos tantos además también de Martens Eamon si las locales no han conseguido plantar cara en casa ante el equipo de Lluís Cortés aunque éstas han tenido hasta cinco cambios en el once titular un encuentro que como has dicho sea jugado hoy porque el Barcelona jugará el próximo domingo en las semifinales de la Champions League ante el Bayern y en estos momentos las catalanas líderes con setenta y cinco puntos igualando al Atlético de Madrid que a expensas de que las cocheras juega en esta jornada

Voz 1509 22:26 hacia Samantha aparcamos el mundo del fútbol para hablar de tenis Rafa Nadal ha vuelto a las pistas además ha vuelto a la tierra batida y lo ha hecho en plan huracán en Montecarlo Roberto Bautista no he tenido ninguna opción muy buenas Miguel Ángel Zubiarrain

Voz 1566 22:39 hola muy buenas pues bueno como cada vez que vuelve una elección vuelve con una motocicleta en el palito a Bautista que no esperábamos ni mucho menos seis unos diciendo dejó prácticamente ni tocarla ha jugado un grandísimo partido ha hecho todo bien a la las caras de dos y media te delatan remachó menos contra que Vigotsky mito que puede ser enemigo malvivir

Voz 1509 23:03 seguro que es más difícil de lo que ha aparecido hoy en la pista Roberto Bautista con ese doble seis uno volvemos al baloncesto la Euroliga antes lo hemos dejado solo cinco segundos a Xavi Saisó así que Xavi cuéntanos cómo ha sido su primera derrota en los cuartos de final del equipo azulgrana

Voz 1982 23:16 bueno pues Sonia siempre un Barça a remolque recordemos ha perdido setenta y cinco a sesenta y ocho uno cero para el Efes el viernes siete y cuarto segundo partido en Estambul Mar inicios luego el Barcelona se ha recuperado llegó a perder de trece ha llegado a empatar el partido mejor segunda parte del Barcelona ha llegado a estar en el último cuarto a cinco puntos del equipo local pero errores y Mystic han hecho que finalmente el equipo catalán consiga la victoria al Rivas no ha jugado Oriol hay Kubrick cero puntos los máximos anotadores del Barça Pangos catorce Heurtel doce un Barça que tiene que buscar el viernes ganar en Estambul porque sino en el Palau ya tendría en el primer match ball la semana que viene

Voz 1509 23:55 empieza mal los cuartos de final de la Euroliga para el Barça las nueve y cuarto comienza esta serie para el Real Madrid en casa contra el Panathinaikos en el Whiting Center está Marta Casas hola Marta muy buena

Voz 0277 24:05 qué tal Sonia muy buenas en los que son los séptimos playoff consecutivos de la Euroliga a los que llega al Real Madrid en cinco de las seis últimas ocasiones los blancos alcanzara la final four esta temporada como la pasada el último escollo se llama Panathinaikos un equipo que llega en forma tras haber ganado siete de los últimos ocho partidos y que tiene étnica látex a su principal referente no va a estar Sergio Llull es la única baja importante eso sí en los de Pablo Laso ya aquí ya está todo preparado en el Palacio de los Deportes los dos equipos están calentando y además te cuento que va a haber un invitado ilustre en las gradas hoy en Gador que el año pasado arrasaba en Europa con el Real Madrid se proclamó en vez de la Euroliga que hizo las maletas ya ha brillado y batido récord en la NBA Luka Doncic que no quiere faltar a la cita para apoyar a los que fueron sus con pan

Voz 1509 24:50 pero gracias Marta Luka Doncic invitado de lujo en ese Real Madrid Panathinaikos que abre la serie para el equipo blanco de los cuartos de final de la Euroliga no ha sido una buena temporada en lo deportivo por lo menos en lo que se refiere a su equipo con Dallas pero él ha empezado brillando en la NBA y mañana segundo partido del Baskonia en Moscú los de Vitoria van uno cero abajo en el cruce por lo tanto el objetivo es llegar al Buesa Arena con la eliminatoria igualada Kevin Fernández

Voz 1264 25:14 eso es objetivo principal porque si no sería muy complicado asaltar la Final Four de Vitoria para ello Sonia quieren ser más competitivos más compactos y aguantar durante más minutos las embestidas del CSKA se requiere un partido casi perfecto mejorando en el lanzamiento exterior Johannes por Manel alemán da las claves hay que hacer un partido perfecto

Voz 26 25:34 lo que tenemos que fuga pero estamos estamos en coma no hace muchos muchos errores que los que

Voz 1509 25:47 mejor y más baloncesto con la NBA para eso está aquí Héctor González Toronto empata su serie con Orlando Forlan pone distancia con Oklahoma muy buenas

Voz 27 25:56 qué tal Sonia pues si los Toronto Raptors igualaron al noche la eliminatoria ante Orlando con una victoria ciento once ochenta y dos de momento en la serie en marcha uno a uno gracias a los treinta y siete puntos de Leonard a Kyle Lowry que en el primer partido no había anotado ningún punto y que ayer metió veintidós también gracias a la colaboración de los españoles trece puntos y ocho rebotes de Ibaka nueve puntos y cinco asistencias de Marc Gasol Paul uno uno mismo resultado que la sería entre Denver y San Antonio anoche remontada de los Nuggets en la segunda parte sin Juancho Hernangómez y la única serie de momento con dos cero la que está enfrentando a Portland Oklahoma de nuevo partidazo de Denia el y fueron treinta y tres puntos anoche mal encuentro de Brook que sólo llegó a los catorce años para la próxima madrugada a la una Boston Indiana ganan uno cero los Celtics a las dos mil walkie Detroit Mirotic contra Calderón porque Pau Gasol sigue lesionado uno cero vencen los Bucks ya las tres y media Houston Utah ganan los Rockets uno cero de momento al equipo de Ricky Rubio

Voz 1509 26:46 gracias sectores los hemos dejado algo Toni López

Voz 28 26:49 el fútbol sala sabemos cayó muchas rebosa renovaciones en fútbol en fútbol sala una importante el capitán del interés la selección Carlos Auteuil renueva hasta dos mil veinte con los interistas se suma a la que se hizo oficial ayer de Jesús Herrero hasta dos mil veintiuno mira también de fútbol sala pero estas curiosa al argentino Javier Saviola ex delantero de River de Barça de Madrid ha ganado su segunda Liga consecutiva de fútbol sala en Andorra metiendo sesenta goles en trece partidos

Voz 1509 27:12 gracias Toni siempre que reinventarse en la vida en dos minutos vuelve el equipo de Hora Veinticinco ya sabéis que les está contando la Champions en las aplicaciones móviles de la SER nosotros nos despedimos hasta mañana adiós