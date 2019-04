Campaña a ritmo de bronca

Voz 1150

00:05

la campaña electoral sigue ritmos de bronca instalada en el tedioso juego de poner la zancadilla al adversario esperando que se de devoluciones último episodio el indulto a los políticos independentistas procesados el juicio están Marsha todavía no han sido condenados pero la derecha lo da por hecho conforme su peculiar manera de entender la independencia del poder judicial y esta semana en la consigna es Asia guerra Sánchez con esta pregunta les indultar a o no la derecha ya ha decidido que sólo había una respuesta sí por supuesto cualquier cosa distinta que diga el presidente no se admitida aunque la pregunta no aporta nada porque la posibilidad de indulto dependerá de la dimensión del castigo si lo hay que las circunstancias que vengan es decir de cómo evolucione políticamente el conflicto la nueva etapa que debería ser la prioridad de todos también de la derecha la joven Greta Tumblr que se ha convertido en icono de la lucha contra el cambio climático Oise la vista en el Vaticano bueno invitando al Papa ser de la partida sin duda Greta tiene talento madurez arrojo simpatía y empatía pero sí adquirido reconocimiento universal es porque su figura representa lo ruptura generacional ante ese desafío entre los que prefieren verlo como un problema lejano por miedo a afrontarlo en los que lo venía como un problema propio que marcará su vida y no admite dilaciones Greta representa el grito de los jóvenes ante la irresponsabilidad de los mayores y esta es su fuerza y su poder germinal el presidente Macron tiene prisa quiere aprovechar el impacto el incendio convoca un concurso internacional y pone plazo al la restauración cinco años una restauración puede ser más desastrosa para un monumento que los estragos de los siglos diez de de la furia popular Así se dirigió el arquitecto Gen viole critica al ministro que en mil ochocientos cuarenta y tres le encargó la restricción del alterada y añadía en su texto no sé qué es más de temer la incuria de los que dejan que ese derrumbe lo que amenaza ruina o el celo ignorante del que añade completa hasta transformar un edificio antiguo en un edificio nuevo desnudo de todo interés histórico atenderá Macron el consejo del experto arquitecto romántico