El Larguero (17/04/2019): Primera parte

las once y media a las diez y media en Canarias

Voz 0017 00:38 qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este diecisiete de abril día en el que se han completado los cuartos de final de la Liga de Campeones o lo que es lo mismo ya tenemos configuradas las semifinales y hay que decir que hay que dar las gracias hay que dar las gracias

Voz 1991 00:55 eh al Manchester City y al Tottenham por el partido que nos han brindado esta noche ha sido espectacular lo que se ha vivido hoy en el Etihad Stadium en un partido de cuartos de final de la Liga de Campeones un encuentro que en el minuto veintiuno ya contaba con cinco goles en el marcador y que al final ha acabado con el pase a semifinales del Tottenham contra todo pronóstico haciendo bueno ese uno de uno cero de la ida con el gol de son que además hoy ha metido otros dos el Tottenham contra todo pronóstico como digo se mete en las semifinales de la Liga de Campeones ha sido una locura de partido como digo eh empezaba todo prontito porque se adelantaron los locales con el gol de Sterling en el minuto cuatro en el siete el coreano Son hacía el empate a uno en el diez repetía son con el uno dos esto en el minuto diez en el minuto diez ya teníamos tres goles en el marcador en el siguiente minuto en el once Bernardo Silva hacía el dos dos llene el XXI Sterling de nuevo ponía el tres dos con el que se llegaba al descanso en el segundo tiempo en el cincuenta y nueve el Kun Agüero hacía el cuatro dos Se ponía todo de cara para el equipo de Guaro Viola ya en el minuto setenta y tres Fernando Llorente que había salido en el tramo final de la primera parte con el muslo con una jugada polémica después de revisión de bar hacía el cuatro tres que metía definitivamente a su equipo al equipo de Pochettino en las semifinales de la Liga de Campeones Preston acabó aquí porque en el minuto noventa y tres en el tiempo de descuento Sterling hacía ese cinco tres eh que habría servido al Manchester City para meterse en semifinales pero otras revisión del base comprobaba que el Kun Agüero que la que le daba el pase definitivo a Sterling partía en fuera de juego era claro ese fuera de juego con lo cual bien anulado por el bar luego hemos Alarcón con Iturralde González porque polémica fundamentalmente con ese gol de Fernando Torres este es un saque de esquina que toca un defensor del City la pelota qué la parece que toca en el codo de Fernando bueno toca en el codo de Fernando de ahí va el muslo de ahí directo a a la red así que en un rato como digo estamos con Iturralde González pero lo que está claro y ya es inamovible es que el City queda apeado un año más en los cuartos de final de la Liga de Campeones el Tottenham hace historia hacia más de cincuenta años que no llegaba a las semifinales de la máxima competición europea y hoy lo ha conseguido gracias al gol de Fernando Llorente ya antes en el otro partido bueno en paralelos estaba disputando el otro partido en Portugal entre el Oporto y el ver Pool ya sabéis que el Liverpool traía un dos cero de Anfield Road que era el gran favorito para meterse en las semifinales le ha pasado por encima al Oporto Oporto uno Liverpool cuatro con goles de Mané sala firmaron hoy Van Dijk para los visitantes de militado para los locales por cierto golazo de militar aún no ha servido para nada pero el gol de cabeza que ha vendido ha sido espectacular así que ya tenemos configurada en las semifinales Barça Liverpool cuyo primer partido se disputará en el Camp Nou el Ajax de Amsterdam Manchester iban Manchester City Tottenham hayas da este dan al que va a ser el primer partido en tierras holandesas mañana la UEFA va a comunicar qué partido se va a disputar el veintitrés de abril el partido de ida cuál va a ser para el miedo cuál es uno de mayo además para letal la Semana Europea mañana se disputan los partidos de vuelta de cuartos de final de la Europa League donde el Valencia defienden Mestalla el uno tres que consiguió hace una semana en el estadio la cerámica o lo que es lo mismo el Villarreal tratará de remontar el mal resultado cosechado en su estadio en su estadio y lograr la nombraba de meterse en en semifinales pero desde luego lo tiene complicado y más teniendo en cuenta que tiene que mi dar más a a la liga donde todavía están peligró de de pasarlo mal a final de temporada para no bajar a Segunda División en nuestro país día marcado por anuncios de renovaciones el Atlético de Madrid ha hecho oficial la ampliación de contrato del portero Jan Oblak hasta junio de dos mil veintitrés ya se sabía que habían llegado un acuerdo solo faltaba hacerlo oficial bueno pues hoy se ha hecho oficial la cláusula pasa de cien a ciento veinte millones de euros Black pasa cobrar diez millones de euros netos por temporada en Vigo el Celta anunciado que Yago Aspas ha renovado también hasta junio de dos mil veintitrés temporada más que va a coincidir con el centenario del conjunto gallego terminaría su contrato Iago Aspas con el Celta con treinta y cinco años y con vetar también en San Sebastián han renovado a Zurutuza una temporada más y además será la última con el conjunto donostiarra ha por ciento que no se olvide que hoy la Fiscalía de Madrid ha abierto diligencias para investigar una denuncia de la Agencia Tributaria presentada contra el jugador del Atlético de Madrid Diego Costa por haber supuestamente defraudado uno coma uno millones a Hacienda hace diez días Hacienda presentó una denuncia por delito fiscal ante la Fiscalía de delitos económicos de Madrid que tras abrir abrir diligencias tendrá que decidir ahora sí debe si formula querella contra el hispano brasileño o no es decir que ahora mismo lo que se han abierto diligencias y veremos si hay querella definitivamente contra el jugador pero vamos que es un caso más de los que estamos teniendo en los últimos años de jugadores implicados con este tipo de de cosas yo creo que son casualidades pero en representante Diego Costa Jorge Mendes han pasado o han tenido problemas con Hacienda

Voz 3 06:17 Diego Costa Cristiano Ronaldo James Rodríguez Pepe Carvalho José Mourinho Ángel Di María Coentrao Falcao Filipe Luis entre otros

Voz 1991 06:28 todos los lleva Jorge Mendes casualidad simplemente una casualidad más de despachos pero en este caso tiene que ver con el famoso partido de Copa ya sabéis entre el Barcelona y el Levante donde el conjunto catalán cometió alineación indebida al poner al canterano Schumi el Comité de Competición ha dado la razón hoy al conjunto levantinista es decir ha reconocido que existe alineación indebida pero como el recurso presentado por el Levante está fuera de plazo no puede imponer ningún tipo de sanción el Barcelona en este caso con lo cual todo se queda igual la final a disputar el Barcelona y el Valencia fuera del fútbol en la Euroliga de baloncesto primer partido de cuartos de final derrota del Barcelona en Turquía siete cinco seis ocho contra al Anadolu Efes y el Real Madrid ha vencido al Panathinaikos en el incendio siete cinco siete dos que tampoco que en tenis Rafa Nadal ha debutado en el Master mil de Montecarlo lo hacía con para otro español contra Roberto Bautista no ha tenido problemas en la verdad es que la pasado por encima porque el ha ganado por un doble seis uno Nadal se va a medir en segunda ronda al búlgaro Dimitrov contado todo las once y treinta y siete vamos con la Champions

Voz 4 07:38 no

Voz 0017 08:09 Toni de Champions ha sido espectacular lo que y lo que ha sucedido en el Etihad Stadium en ese partido entre el Manchester City el Tottenham que acabado cuatro tres pero se clasifica al equipo de Pochettino para las semifinales he sido brutal ha sido histórico lo que ha vivido porque en el minuto veintiuno había ya cinco goles en el marcador en esa zona mixta del Etihad tenemos en nombre de la Cadena Ser Álvaro de Grado qué tal muy buenas hola degradó buenas noches

Voz 1991 08:39 hola buenas noches qué tal ahora te escucho

Voz 0017 08:41 que que que ves ahora en esa zona mixta del Etihad

Voz 7 08:45 pues más llena que nunca muchísima gente en los partidos de Champions vienen muchísimos de los dos equipos algo que no pasa en la premier de momento sólo han pasado varios jugadores del Manchester City ninguno ha querido hablar obviamente ha pasado ha pasado Fernandinho Triola en la prensa ha dicho que es muy duro que si eliminado o hay que aceptarlo que los árbitros necesitan ayuda y hoy lo que ha pasado con el bar pues ha sido quizás es lo más duro no para un equipo que intentar clasificarse clasificado en el minuto noventa y tres noventa otro Ike Don por la tecnología justa que es lo que defiende Guardiola pues después de haberlo celebrado de quitará clasificación el

Voz 1991 09:24 la verdad es que si la imagen ha sido tremendo en lo primero el yo creo la jugada polémica es la del minuto setenta y tres el gol que toca en la mano de Fernando Llorente que Lole dan el muslo iba a puerta en porque luego el fuera de juego es clarísimo quiero decir evidentemente a uno le da mucha rabia cuando en el minuto noventa y tres has logrado el gol que crees que te va a meter en las semifinales y que te hace pasar la eliminatoria y el bar de dicen unos señores hay fuera de juego pero creo que como jugada polémica la única que hay que además las genera muchas dudas es la mano de de Fernando Llorente yo no sé si está muy mosqueado sonó con la actuación del árbitro pero creo que el único punto es ese de grado

Voz 7 10:02 sí sí no no no no están mosqueados para nada lo único que Guardiola mencionado eh

Voz 1991 10:08 no vamos a intentarlo las vamos a intentarlo vía telefónica porque estamos teniendo problemas os podéis imaginar no como está haciendo ahora mismo esa zona mixta del del Etihad Stadium eh con un montón de compañeros de los medios de comunicación y muchas veces la las conexiones en este caso es hacen complicadas a siglo vamos a intentar vía telefónica a ver si no tenemos tantos problemas creo que está por ahí Bruno Alemany también hola Bruno qué tal muy buenas

Voz 0301 10:31 hola buenas noches Axel Torres qué tal buenas

Voz 1991 10:34 sabes qué tal buenas noches Axel recuerdas un partido en los últimos tiempos como el de hoy

Voz 0267 10:39 no no idéntico no no pero la Champions esta especializando en dejarnos noches que escapan de los racional e quizá la del Barça con el París Saint Germaine pudo parece Eren en lo increíble insospechado del guión pero esto ha tenido muchos vuelcos no ha dado muchos tumbos ha ido de un lado a otro atribuido esa situación de es la primera vez en la historia en la que el bar anula un gol en el tiempo de descuento en Cruz de Champions que cambia la identidad del clasificado claro esto no lo habíamos podido ver hasta ahora no

Voz 0514 11:11 y eso genera imágenes increíbles

Voz 0267 11:13 que Guardiola había dado por la banda los mismos brincos que en Stamford Bridge aclara cuál

Voz 1991 11:19 es la imagen clavada exacto es la misma

Voz 0267 11:21 la Geni y cuando ya has acabado ahí parece que ya lo tienes pues ojo te lo quitan no oí eso todavía no lo habíamos visto en una Copa de Europa y le añade más dramatismo a una competición que ya de por sí por su formato por por el nivel que hay por la capacidad que tienen todos los equipos que la juegan de de revertir situaciones ya no suele dejar imágenes muy épicas

Voz 0301 11:40 eh Bruno tuvo las vivido igual lo estábamos contando en el país fútbol especial de de esta noche y ha sido tremendo porque además es que Amin ningún momento me había parecido que que había fuera de juego y realmente es por por muy poco realmente luego está la jugada polémica de la posible mano de Fernando Llorente es que ha tenido el partido absolutamente de todo es que no sólo ha tenido goles ha tenido errores ha tenido polémica arbitral un poco más se le puede pedir a un partido yo creo Yago que todo lo que sea en estas competiciones que están pensando de cara al futuro no sé si llamarla Superliga o nueva Champions League renovada llamémosle como queramos pero cuantas más eliminatorias haya yo creo que mejor nos lo pasaremos cuán cuanto menos fase de grupos y más eliminatoria tanto más vamos a disfrutar

Voz 1991 12:27 dicho esto Bruno quién dijo anoche lo que iba a pasar en el partido del Tottenham

Voz 0301 12:31 lo dijo Yago de Vega agrega pero bueno claro

Voz 1991 12:34 tras dispone City dije va a ganar va a pasar el Tottenham como el gol con gol de Fernando Llorente m dieciséis no va a jugar en titulares no pasa nada va a salir desde el banquillo teníamos razón

Voz 0301 12:43 que no iba a jugar de titular nosotros Il tú tuviste razonan que iba a marcar el gol decisivo aunque bueno la la llamada luego de Iturralde va a ser momento clave del Larguero de esta noche porque tiene

Voz 1991 12:52 no no no eso ya no me lo quita nadie cultural tiene un corazón tremendo y Iturralde González muy

Voz 7 12:58 buenas buenas noches a ver que no vas a aquí estoy no vas a quitar la ilusión no haber dos jugadas clave la primera

Voz 0514 13:05 deprime Fernando Llorente bueno primer lugar es decir al que no le guste el fútbol ve un partido así

Voz 0017 13:11 ya le tiene que gustar Tola correcto mira estábamos en la redacción que que nos iban a no tenías las cosas como son

Voz 1991 13:16 estamos pegando unos botes unos bueno flipando con lo que está pasando con lo cual viva

Voz 7 13:20 Bolt para continuar dos

Voz 1991 13:23 las clave la primera la de Fernando Llorente minuto setenta y tres ex mano no es mano tenía que haber subido al marcador como ha subido o tenía que haber sido anulado

Voz 0514 13:32 a ver vamos a analizar la bien desde hay una imagen desde detrás donde se ve que le pega primero en el codo y luego en la cadera lo que tienen pegado al cuerpo es lo mismo que lo tenga pegado al cuerpo así pero el codo es decir las instrucciones de UEFA claras clarísimas son no se puede meter un gol cuando viene de la mano aunque sea involuntaria y aunque no quiere despegar el balón con la mano no se puede en cambio sí sería el defensa no es penalti para que veáis pero sí es el delantero hay que anularlo inmediatamente su segunda cuestión cuando vaca aquí ir a ver en las imágenes si os fijáis estamos viendo las imágenes que está viendo e Irati que es el Italia bueno fijaros que en Turquía tienen hay árbitros bar y no lo han puesto un árbitro turco pero lo han puesto hay ratifique es el más veterano de todos el más hoy en día será el número uno en cuanto árbitros bar gastado en el Mundial el italiano Il le avisa a acudir porque la visa que ir porque él ve la mano no le ponen esa imagen no sé porqué o no la pide que ir más imágenes y sólo visados y luego cuando sale caqui de ver las imágenes si os fijáis les dice a los jugadores no oye si es que yo lo que he visto

Voz 1991 14:42 en el mes que pega en la cadera en el muslo y es gol

Voz 0514 14:44 yo no veo nada les hace el gesto del muslo pero cuál está la trampa o cuál es el problema que no le ponen la imagen desde detrás donde se ve que primero Le Pen

Voz 1991 14:53 el roza en el codo del coro

Voz 0514 14:56 no tanto hay que anularlo según las instrucciones de UEFA y esto me viene muy bien para todos los Boga chanclas que dicen que en Europa el salón

Voz 1991 15:06 el escándalo el bar y en España

Voz 0514 15:09 son muy malos pues hoy el City queda fuera por no usar bien el bar porque estas instrucciones de que Le Pen en la mano eso es instrucciones UEFA de este año instrucciones dadas por Rosetti jefe del bar por lo tanto por lo tanto ahora que vayan y que lo expliquen porque el arbitro con estas imágenes que vosotros la primera jornada del bar pusieron la del Ajax contra el Real Madrid y todo el mundo diciendo o qué bien lo explica Kevin lo explica es que haya podían aprender en España porque en España son muy malos en verbal en Europa son buenísimos pues ahora que salgan y que expliquen esto granula anulan el gol cuando las instrucciones dadas por ellos son que te peguen la mano voluntaria e involuntariamente desplegada o pegada al cuerpo hay que anular no estoy esperando las explicaciones tuvo más que nada para decir que son muy buenos

Voz 0301 15:56 podemos convenir que en la primera temporada que hemos tenido en todas las competiciones vayan la Liga y la Champions faltará Europa League por ejemplo pero en las pagan sólo los más importantes el necesita mejorar estaría de acuerdo en esa afirmación no

Voz 0514 16:12 buf a ver mejorar el el protocolo es el que es el protocolo si os fijáis en Champions está siendo un poco diferente cuando protocolo es igual para todos los eh par tiene que ser igual para todas las está tiene que es lo que tiene que mejorar finales en una cosa que no va a poder mejorar mucho en qué en jugadas de apreciación en eso no se puede mejorar pero al final es la apreciación que tengas tuvo la que tenga yo ahí no es ya no hay vida hay hay no hay una objetividad porque porque una vivienda

Voz 1991 16:37 el penalti el penalti de ayer el penalti de ayer

Voz 0514 16:39 de Rakitic pues mucha gente dice que es penalti yo yo defiendo que para mí no es penalti pero los que dicen que es penalti si se hay un contacto pues vale pues vale tú dices penalti pues te lo tengo que comprar yo no te puedo decir que no es porque porque es un tema objetivo

Voz 1991 16:54 para mí es según Castillo por cierto a Rakitic vale

Voz 0514 16:56 perfecto para no digo para mí por eso te digo por eso entonces ahí está el tema no no no te puedes poner cordones pero sí que te podrás poner de acuerdo es en el protocolo

Voz 1991 17:05 eh porque en el penalti de ayer por ejemplo

Voz 0514 17:08 tocó lo te dice que sólo hay que entrar en lo claro y manifiesto el árbitro ya había pitado penalti no hay un error claro y manifiesto de que no es penalti por lo tanto tenía que haber pitado penalti ayer yo hoy hoy cuando entran en lo de la mano jugada dentro de la mano no puede ser que son Le pongan las dos imágenes frontales Hinault le pongan una imagen desde detrás de la portería que es donde se ve la mano es que es un escándalo

Voz 1991 17:32 sí vamos a ver en la imagen desde atrás sabe que le toca eso dice la norma tiene que haber sido anula

Voz 0514 17:37 no no es que eso lo dice la norma en UEFA de Rossetti desde este año y que va a cambiar ya para todas las competiciones el próximo año de que no puedes meter un gol si te pegan la mano voluntario en voluntariamente igualmente impusieron las imágenes os acordáis más acordarán los del Valencia que le dejó fuera ese gol las del Manchester Llum Boys y que en el último minuto le pega sin querer en la mano jugador del Manchester se queda en el pie y mete gol pues esas jugadas las ponen como ejemplo de que hay que anular aunque no sea una mano voluntaria vale

Voz 1991 18:12 la jugada aclarada la última de fuera de juego no genera duda no

Voz 0514 18:15 no sólo en el campo genera en el campo a la asistentes imposible de ver por porque le pegan muy poco al jugador del City caro el la asistente lo que creo es que viene Derek que viene de un defensa por eso no levanta es imposible verla en el campo pero el defensa chutar para atrás le pega un poco Ángel Ador del City Ile va y le llega al jugador que están fuera de juego

Voz 1991 18:38 ahora acabo con vosotros para déjame unos minutitos con Axel Torres que no tiene que dejar en nada Axel las eliminatorias que han quedado que te parecen favoritismo que final crees que íbamos a tener

Voz 0267 18:49 bueno creo que el el favorito será el que salga del Barça Liverpool creo que por esa parte del cuadro estarán los más fuertes creo que el equipo de de Ernesto Valverde ahora mismo es el candidato número uno es verdad que la velocidad que tiene el Liverpool arriba y que explota contra rivales abiertos les puede hacer mucho daño es un tipo de rival que se le puede atragantar mucho pero al final creo que con diferencia el el equipo más completo de los cuatro que quedan sin duda es el Barça y luego el Tottenham Ajax vamos a ver eh creo que son ha visto amarilla hoy porque la cantera para Rouco para son pero el grafismo ha indicado que era para Sony se perdería la ida una Aída sin Harry Kane sin Hong Min Son es una ida con dificultades para para el Tottenham sin sus dos jugadores más determinantes en en ataque creo que el Ajax tiene la gran la oportunidad de su historia reciente de meterse en una final

Voz 1991 19:46 el Tottenham por primera vez en su historia porque desde el sesenta y dos no se mete en las semifinales de Copa de Europa que sería un año histórico más en un acto único para uno de los dos equipos

Voz 0267 19:55 sí tiene mucho mérito porque es un equipo que no sea reforzado nada el que no ha firmado en verano no ha firmado en invierno que hoy llegaba sin Cain sin Harry Wiggins que es el el lesión así Socorro es decir no tenía prácticamente jugadores de contención e ha tenido que meter Adele aquí en el doble pivote cuando ha tenido que ir a buscar un gol no ha podido hacer cambios porque no tenía jugadores de refresco ofensivos en el banquillo ya continuado con lo que tenía porque es que no había ninguna posibilidad más sea el el contexto y las circunstancias en las que el equipo de Poquetino ha levantado esta eliminatoria son enormes me mente complicadas muy difíciles y le otorgan un mérito extra a la gesta del Tottenham Hotspur

Voz 1991 20:34 eh Axel para que lo sepa ya la página oficial de la UEFA la amarillas para son eh no bastara

Voz 0267 20:39 es para son sí señor pues entonces ni son nica

Voz 7 20:41 sí sí pero está Fernando Llorente está Llorente está

Voz 0267 20:44 caricatura sí sí está Eric en esta de leal y si pueden hacer un equipo bueno

Voz 0514 20:49 lo que nos va a costar dos millones de euros más Llorente

Voz 1991 20:53 esto es un escándalo pasa nada deberíamos un campeón de la plantilla en la leche leches bueno un finalista por lo menos gracias Axel una palabra

Voz 0267 21:00 hasta nuestra Bruno vamos por partes

Voz 1991 21:02 es que te ha aparecido primero el esta esta semifinal perdón este partido de cuartos de de final este City

Voz 0301 21:09 Tottenham es un fracaso nueve Guardiola yo creo que con el partido que hemos visto esta noche sería muy injusto decir que es un fracaso creo

Voz 1991 21:18 dentro de tres años nadie se acuerda quiero decir tres años de Guardiola en el digo poniéndome en es voy a hacer de abogado del diablo en tres años de de Guardiola octavos cuartos cuartos

Voz 0301 21:28 sí sí no hay cosas que es evidente que tiene que mejorar en un partido en casa del Tottenham con bajas como la de Harry Kane no te pueden cuatro tirito marcar tres goles hay hay cosas que tiene que mejorar y una de ellas que no se dice tanto para mí Yago viene siendo también la la portería ya se han gastado mucho dinero a mí no me parece un mal portero ni mucho menos pero hay Porter hay equipos que tienen porteros que que ganan Copas de Europa y el Manchester City no tiene por ejemplo Lloris el portero el todo me parece bastante mejor portero

Voz 1991 21:58 los sacado hoy en líneas generales

Voz 0301 22:01 parece Lloris mejor portero que que no hablar ya de los porteros que tienen el Barcelona o el Atlético de Madrid pero siempre que comparamos plantillas que en teoría suena para ganar la Copa de Europa bueno a mi me parece que sobre todo la defensa que eso lo viene diciendo Iturralde en el desde hace tiempo también la portería para midle City muchos eso no está al nivel de un equipo que tiene que competir por la por la Copa de Europa te digo para mí si miramos el global de la eliminatoria el Manchester City planteó mal el partido de de ida fue muy pobre el partido del City en Londres pero en el de hoy ha merecido para mí una renta mayor no sé si clasificarse no pero ha merecido una renta mayor llegó en el partido que hoy decir que es un fracaso y me niego a decirlo otra cosa es que podamos decir que en la kryptonita de Guardiola es la Copa de Europa y que por lo que sea no sé sabe adaptar a las eliminatorias la la excelencia que muestra en campeonatos locales en la FA Cup en la premios no la está dejando en la Champions League

Voz 1991 23:00 volvemos al Etihad Stadium de grado que es lo que ha dicho Guardiola Itu escucha porque eso es lo que ha dicho Guardiola sobre la sobre el arbitro Álvaro

Voz 8 23:08 bueno acaba de terminar Guardiola ha hablado sobre la jugada de el bar es Fernando Llorente en la que el le da en el brazo ligeramente y acaba en Colón

Voz 0837 23:16 yo esto sí donde hay bienes golfo del gol de Llorente desde un angulas mano desde el otro no estoy a favor de un fútbol más justo y de las decisiones más justas los árbitros deben tener ayuda si es fuera de juego es fuera de juego hoy no podemos decir nada yo creo que en el futuro todo podrá ser más justo nazi

Voz 0267 23:33 en fin

Voz 8 23:41 una eliminatoria muy cruel como ha dicho Guardiola que ahora mismo está ya fuera del estadio o está en las en las salas de al lado del estadio se está hablando Mauricio Pochettino en rueda de prensa

Voz 1991 23:51 muy mosqueado podemos escuchará Pochettino bueno claro

Voz 8 23:55 no en ese momento estamos además no para cuando se habla de prensa no te preocupes quisiera hablar un momento contigo tú qué

Voz 1991 24:00 has visto la cara de grado de Guardiola estaba enfadado no por el tono desde luego no se veían muy muy enfadado

Voz 8 24:06 no más bien más bien triste hemos designado por por se ese poder se bueno por la situación como se ha dado la la eliminación de los últimos minutos

Voz 1991 24:15 eso son cosas que agradezco quiero decir que hemos visto entrenadores que llena sala de prensa que en una persecución nos machacan obtienen tal no sea que acaban de echarle de unas semifinales de o del acceso en las semifinales de la Liga de Campeones

Voz 7 24:29 con un error por esa mano de Fernando

Voz 1991 24:31 violente la verdad es que es de admirar

Voz 7 24:34 como si viola lo que no sé yo

Voz 0514 24:36 si él ha visto o le han comentado porque no le dará tiempo a ver todo que el árbitro sólo ha visto las imágenes frontales porque la cuestión no es que pides no piten uno la cuestiones porque si tú ves todas las imágenes las cuatro imágenes efecto dices vale pues mira pues al árbitro le parece que tampoco le pega la mano vale pues te lo tienes que lo tienes que creer pero es que si sólo te ponen dos imágenes cuando hay otras dos imágenes desde detrás de la cámara donde se ve que si le pena en la mano es que para mí ahí está el gran error del bar no en la decisión del árbitro no no en la decisión de que hay dos imágenes que no ve el árbitro porqué

Voz 1991 25:12 si no tiene sentido teniendo más recursos para poder juzgar imagen no tiene sentido

Voz 0514 25:16 pero si tú tienes el Bari tienes seis imágenes si la cuestión es el tiempo la cuestión es la justicia pues te tienes que tomar dos minutos más de tomados minutos más pero te las ves es decir yo te voy a poner a hacer este este este análisis ahora no el bar te llama sólo en error claro y manifiesto de acuerdo hay un gol el el barco estás en el bar

Voz 1991 25:39 si te llama elepés polca pero poco tú estás en el bar

Voz 0514 25:41 Jean Yves las dos imágenes que una rodilla el balón le llamas no ves que Le Pera en la mano le llama sonó claro es cuando lo llaman el bar no te llama cuando tiene una duda porque si tengo una duda no ley no te llama porque porque sólo para rotular y manifiesto si te llama ya implícitamente entre comillas de está diciendo que hay una cosa que tú has visto está

Voz 1991 26:06 ando señal Alex no es decir no porque porque

Voz 0514 26:09 y nunca el árbitro pueda arbitrar nunca en lo que es objetivo sí porque lo que es objetivo está claro fuera de juego es fuera de juego mal dentro del área fuera Alario así pero en lo subjetivo siempre tiene que decidir el árbitro pero ya te manda una señal cuando te dice oye abre el gol porque me haces venir a ver si le pegan la cadera porque me hace ver ver venir a ver el gol estamos hablando es el árbitro bar igual el mejor árbitro del mundo pues