Pochettino: "El sufrimiento con el VAR en la última jugada ha sido terrible"

Voz 1 00:00 hola buenas noches estamos con Mauricio Pochettino entrenador del tope era muy San clasificado para las semifinales de la Champions ayer tuvo una anécdota en rueda de prensa dijo que quería seguir hablando en rueda de prensa estaba muy agusto hablando a ver si bien clasificado para las semifinales tiene más ganas de seguir hablando

Voz 2 00:15 hasta ahora no tengo muchas ganas de hola

Voz 1991 00:17 hola Pochettino qué tal buenas noches

Voz 2 00:19 hola buenas noches muchísimas felicidades es lo primero

Voz 1991 00:22 ha sido un partido emocionante pero creo que para el espectador ha sido increíble ya ya ya te digo yo que viéndolo desde aquí desde España lo hemos disfrutado lo hemos sufrido de todo pero como entrenador creo que nos gusta ni un pelo

Voz 2 00:35 bueno unos mirando con con Pepe después los dos dos iban creo que ocho o nueve minutos si nos cruzamos la mirada momento hizo falta que no hable con opinaba que decir que está pasando no pero bueno es es el resultado Chuck creo dos entrenadores dos cuerpo técnico dos equipos que que siempre piensan en el arco rival que disfrutan siendo para arriba es marcando goles tratando de jugar al fútbol bueno siempre es una no es una es una suerte poder enfrentarse al equipo que que también quieren jugar al fútbol no en este caso City que es uno de los mejores equipos de Europa

Voz 1991 01:12 dos momentos clave MR el primero como has vivido el gol de Fernando Llorente que se momentos clasificaba

Voz 2 01:18 sí bueno está claro que en este momento necesitamos marcar marcamos se clasificaba y bueno pero sabíamos que que todavía queda mucho no diría así pasó las emociones fueron para arriba bajo un montón de cosas sucedieron en muy corto tiempo ahí bueno contentos ahora cantado también pero contento juegos el pase a la semifinal no

Voz 1991 01:44 casi más desgastar a tensión no porque ese gol de Sterling el noventa y tres y la espera del bar es que eso no está pagado ese sufrimiento es tremendo

Voz 2 01:52 no es terrible terrible pero bueno a veces te vas a favor a veces te va en contra

Voz 3 01:59 sí son cosas que tenemos que

Voz 2 02:01 necesitamos no aceptarlas aprender a manejarla porque sino no no no no es fácil no a poder asimilar todo este tipo de situaciones arriba y abajo cómo se se

Voz 1991 02:15 el míster me imagino que sois conscientes de que estéis haciendo historia no desde el sesenta y dos el Tottenham no se metía en unas semifinales de Copa de Europa en esa ocasión

Voz 2 02:24 si no lo primero no que que ha hablado con el presidente las diría no pensar que que que el club no está haciendo historia estrenar el campo también es histórico creo que es mejor campo de Europa hoy en día y muchas emociones bonitas estamos viviendo esta temporada cuanto a principio de temporada nadie daba nada por nosotros de no habíamos podido fichar jugadores que las circunstancias no iban todo en contra no

Voz 1991 02:52 estamos hablando en los últimos días de que Champions tan bonita estamos viendo y realmente es una Champions bien bonita a la que estamos viendo con sorpresa saltó Tena metió en semifinales el Ajax que esa cargado por el camino le ganó al Bayern se cargó al Madrid se ha cargado a la Juventus de de Turín desde luego es preciosa edición de este año MR

Voz 2 03:13 sí la verdad pero yo creo que me merecidamente I

Voz 1991 03:16 el tanto

Voz 2 03:19 la Juventus como nuestro también a Dortmund y a ellos Manchester City yo creo que hoy en día la la la Champion es muy muy competitiva y lógicamente que también desprende no de de como si está los la los momentos claves en estas competiciones que son cortas siempre depende de cómo se nosotros no llegábamos de las mejores condiciones porque tenía pues al que en a a jugadores que son importantes pero bueno la verdad es que esto sabe sabe bien no de demostrar que el fútbol es un colectivo muy hay que generar espíritu no de colectivo que lo más importante es siempre el grupo o individuo o cualquier nombre aún sabiendo que los jugadores pueden ser determinantes las individualidades pero creo que eso es lo que nos ha no hace estar muy orgullosos de lo que estamos haciendo

Voz 1991 04:13 a a Fernando Llorente clave ha hablado con él quiero decir ha cruzado alguna palabra en esa celebración que le ha dicho

Voz 2 04:22 bueno la verdad que ni me acuerdo porque en este momento

Voz 4 04:24 aquí todo tan contó

Voz 2 04:26 dentro que que ya saben cómo es esto que es más cosa que se hizo en ese momento salen del corazón y no salen de la mente se lógicamente pues es difícil de recordar pero seguro son tú has dicho

Voz 1991 04:41 acabo la última y ahora mismo el favorito el Barça para llevarse esta Champions por nombre y por tener fundamentalmente a Leo Messi

Voz 2 04:50 bueno vi visto lo visto no creo que todo puede pasar en fútbol pero bueno está claro que teniendo a Messi viéndolo sobre Sher hace que sea un y creo que uno de los favoritos presupuesto la final soñada contra las

Voz 1991 05:06 bueno sería significaría estar en la final

Voz 2 05:09 por supuesto por supuesto Air Madrid y no en el campo de leche

Voz 1991 05:13 míster Pochettino enhorabuena de verdad que estáis consiguiendo que es maravilloso un abrazo muchas