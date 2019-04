Llorente: "Era positivo con el VAR, la mano la tengo pegada, no hay infracción"

Voz 1991 00:00 de nuevo me pide paso de grado desde el Etihad de grado muy buenas

Voz 1 00:04 hola buenas noches pues de momento el entrenador del Tottenham y ahora el goleador del Tottenham Fernando Llorente ya te escucha en El Larguero

Voz 1991 00:10 John Fernando Llorente qué tal buenas noches hola qué tal estás tú

Voz 0643 00:17 sí la verdad que vamos súper feliz ha sido un partido de infarto con todas las decisiones que han estado ahí en el aire la verdad que

Voz 2 00:27 eh feliz de haber ido al equipo con PGOM que que bueno que no nos meten sindicales así

Voz 0643 00:36 muy muy feliz después de todo lo que hemos oído al final no

Voz 1991 00:40 me Flores le voy a decir porque anoche predice que hoy va a pasar el dotarán con gol tuyo que iba a meter al al Tottenham dicho sea ahí me me pongo la medalla porque porque lo dije a más porque me alegro un montón bordillo sabes cómo has vivido ese momento en el que de repente te dice que hay que mirar lo Alvar esos esos segundos son tremendos no

Voz 0643 00:59 la que son unos segundos de incertidumbre increíble no yo era era positivo no porque al final no veo el balón y sé que no le tampoco con la mano de la tengo pegada al cuerpo y aquí prácticamente el balón me toca no intención de de de nada no es ninguna infracción así que yo quería que iba a ser gol pero al final lo miran con lupa ahí nunca castas de todo con certeza no

Voz 1991 01:31 esto celebrarlo dos veces el mismo gol uno uno es la alegría y el otro el alivio y luego para colmo Sterling que como lo vivido

Voz 0643 01:40 he ido para como el el gol que ya no la verdad pensaba que ya estamos todos cuando eso lo tirados con las manos en la cabeza de repente fuera de juego la verdad que ha sido como si muriera si te revivieron en un momento no

Voz 1991 01:53 tanto fuera juego claro eh por cierto es es veintidós de este fair estáis haciendo historia con este Tottenham no me imagino que ya te lo han dicho y no te lo digo yo desde el sesenta y dos el Tottenham no alcanzaba las semifinales en aquella ocasión era Copa de Europa ahora Liga de Campeones

Voz 3 02:09 sí la verdad es que es increíble historia

Voz 0643 02:11 lo estamos muy felices ojalá que sigamos disfrutando de de eso tan maravilloso no que que es la Champions hijo aquí consigamos llegar lo más lejos posible ya yo tengo una espinita clavada con ese transmitir de que perdí la final con la Juve contra Hay y bueno la segundas oportunidades siempre siempre son buenas así que intentaremos aprovecharla

Voz 1991 02:33 muchas veces lo hemos comentado el hemos hablado para esto te has quedado además en el Tottenham no

Voz 0643 02:38 sí hombre yo sabía que podía ser importante no siempre he creído no es verdad que que la competencia es máxima que lo iba a tener muy complicado pero bueno hay que saber estar ahí espera de que te llega la oportunidad y luego aprovecharla no

Voz 4 02:55 Hurricane no va a llegar son San

Voz 1991 02:57 sí

Voz 4 02:57 tiene toda la pinta que otra vez a a jugar

Voz 0643 03:01 bueno ojalá ojalá que pueda tener la oportunidad hay ojalá que pueda dar lo mejor de mí

Voz 3 03:06 e intentar eh

Voz 0643 03:09 es mejorando partido partido con los minutos que me den para estar cada vez con con más forma porque al final cuando no vienes jugando habitualmente pues se nota pues que a veces falta un poco de ritmo no pero la verdad es que

Voz 3 03:22 es muy muy feliz de del rendimiento oí a intentar seguir en esa línea

Voz 0301 03:28 mejorando Bruna le tú la última Fernanda y a ver cómo se la formuló Fernando has estado alguna vez más cerca de marcar un gol con el culo que hoy o no el cachondeo pero lo no le acabas dando primero tú lo nota Hernando que te tocan el codo oí luego es de batible no

Voz 0643 03:49 pero haré yo yo yo noto que mi roza el brazo pero pero también noto que que que la voy más con el cuerpo que conecte con el brazo sabes no

Voz 0301 03:57 pero le das con la cadena al final no les es con la cadena alimentaria parte alta

Voz 0643 04:01 yo no sé ya ni

Voz 1991 04:09 oye por cierto hay una imagen que va a salir en todos los lados que es cuando te quedas delante de la cámara hay dice es va dos siete oye perfectamente que lo sepa se sabe de momento

Voz 0643 04:18 bueno sí sí llevaba yo creo que les llevaría meses

Voz 1991 04:23 bueno primero a la grada que llevabas estaba la reaccione medio no está diciendo que vamos está diciendo vamos vamos vamos

Voz 0643 04:28 es verdad que llevaba te puedes imaginar

Voz 1991 04:31 le preguntaba Pochettino creo que hablábamos justo antes digo hoy que las dicho a Fernando porque la celebración lo que ha dicho dice estaba todo el mundo allí gritando ha tenido que ser la locura no en el vestir

Voz 0643 04:41 sí sí la verdad es que bueno sobre todo en el campo no sobre todo la con las fallado todo así en el campo en los fans allí en el en la esquina Juan momento inolvidable porque ha sido muy muy complicado el City a través de de de moteles te pone con contra las contra las cuerdas y hoy el capo era rapidísimo y llegar a tiempo al Alony pero tiene jugadores de una calidad increíble exiliados metros costaría si eso es lo que ha pasado no pero bueno

Voz 1991 05:13 el tema es si el pase así pues sé que sepas también que me alegro mucho muchas gracias vamos a seguir ahí apoyando en en semifinales que te queremos ver de nuevo en una gran final va a ser por ciento al Ajax en la auténtica revelación este año como juega este equipo eh

Voz 0643 05:28 sí me está dejando alucinado de de cómo están jugando la madurez con la que están jugando con los jóvenes que son el PSOE impresionante y bueno ojalá que seamos capaces de estar a la altura ahí da lo mejor es lo mejor de nosotros en ese partido oí hola que en el olvidemos