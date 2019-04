El Larguero (17/04/2019): Segunda parte

Voz 1003 00:00 el Larguero con Yago de Vega estamos analizando estos dos últimos partidos de cuartos de final de la Liga de Campeones Bruno en Portugal Oporto tenía que intentar remontar el dos cero dan Phil pero es que además encima

Voz 1991 00:15 era el el el conjunto inglés además amargado mira decía Berlanga llamar al Liverpool que así que creo que construyó Anfil y decía es que han de mal los cuatro importantes del equipo

Voz 0301 00:27 sí y además fíjate que no empezaba demasiado allá el partido el el Liverpool con bastantes ocasiones del Oporto en el tramo inicial del partido parece ya que ese podían meter en la eliminatoria de Conceiçao en prácticamente en el primer minuto y un buen tiro de Corona con la pierna izquierda que está que pasa rozando la escuadra Si hubiera Se acaba entrando eso seguramente hubiera metido en Oporto en la eliminatoria pero el que ha marcado primero ha sido el Liverpool de hecho en la primera llegada tú lo decía bien Berlanga gol de Mané gol de Salah incluso gol de firmó sino que ha empezado el partido en el banquillo ya marcado también birdies el Van Dyke es una evidencia que los jugadores más importantes del Liverpool desde la temporada algunos de ellos no empezaron también la temporada pero que la mayoría sobre todo te diría que Salah llega a este tramo final de la temporada en un gran momento y qué decir de Van Dyke que junto con Piqué es el central de de la temporada

Voz 1 01:17 vamos al lío es decir semifinales

Voz 1991 01:20 Barcelona Liverpool algunos dicen que es la final anticipada estás de acuerdo

Voz 0301 01:25 a mi me parece que el que salga de esas semifinales favorito voy a decir claro me la juego y digo claro en la final y me parece que que es bastante superior esa eliminatoria por por cosas diferentes seguramente porque es el mejor jugador de lo que queda de la Champions claramente lo tiene el Barça con Messi además tiene

Voz 1991 01:43 el segundo damos sobre lo que me pide degradó paso desde el Etihad Stadium de grado

Voz 2 01:47 sí sí

Voz 3 01:48 hola buenas noches estamos con Mauricio Pochettino entrenador del tramo y se han clasificado para las semifinales de la Champions ayer tuvo una anécdota en rueda de prensa dijo que quería seguir hablando en rueda de prensa estaba muy agusto hablando a ver si un clasificado para las semifinales tiene más ganas de seguir hablando

Voz 2 02:03 hasta ahora no tiene muchas ganas hola

Voz 1991 02:05 hola a Pochettino qué tal buenas noches

Voz 2 02:08 hola buenas noches muchísimas felicidades es lo primero

Voz 1991 02:10 ha sido un partido emocionante pero creo que para el espectador ha sido increíble ya ya ya te digo yo que viéndolo desde aquí desde España lo hemos disfrutado lo hemos sufrido de todo pero como entrenador que lo que nos gusta ni un pelo

Voz 2 02:23 bueno nos miramos con con Pepe después de los dos iban creo que ocho o nueve minutos y nos cruzamos la mirada Romero hizo falta que no hablemos nos miran porque lo que está pasando no pero bueno es es el resultado de hecho creo dos entrenadores no cuerpo técnico dos equipos que que siempre piensan en el arco rival que disfrutan siendo para arriba es marcando goles tratando de jugar al fútbol bueno siempre es una no una es una suerte poder enfrentarse a equipos que que también quieren jugar al fútbol no en este caso City que es uno de los mejores equipos de Europa

Voz 1991 03:00 dos momentos clave MR el primero como has vivido el gol de Fernando Llorente que es momentos clasificaba

Voz 2 03:06 sí bueno está claro que en este momento necesitamos marcar marcamos se clasificaba y bueno pero sabíamos que que todavía queda mucho no ya pasó las emociones bueno por arriba abajo un montón de cosas sucedieron en muy corto tiempo ahí bueno contentos ahora cantado también pero

Voz 0841 03:29 Vocento juegos por el pase a la semifinal no

Voz 1991 03:32 casi más desgastar a tensión no porque ese gol de Sterling en el noventa y tres y la espera del bar es que eso no está pagado ese sufrimiento es tremendo

Voz 2 03:40 nada es terrible terrible pero bueno a veces te van a favor a veces te va en contra y son cosas que tenemos que necesitamos no aceptarlas aprender a manejarla porque sino no no no no no es fácil no y poder similar todo este tipo de situaciones arriba y abajo cómo

Voz 4 04:02 el míster me imagino

Voz 1991 04:04 sois conscientes de que estéis haciendo historia no desde el sesenta y dos el Tottenham no se metían unas semifinales de Copa de Europa en esa ocasión

Voz 2 04:12 sí lo primero no que que que el presidente de la diría no de es pensar que que que el club no está haciendo historia estrenar el campo también es histórico creo que es mejor campo de Europa hoy en día muchas emociones bonitas estamos viviendo esta temporada cuanto a principio de temporada nadie daba nada por nosotros de no habíamos podido fichar jugadores que las circunstancias no iban todo en contra no

Voz 1991 04:40 estamos hablando los últimos días de que Champions tan bonita estamos viendo y realmente es una Champions bien bonita a la que estamos viendo con sorpresas el tótem ha metido en semifinales el Ajax que está cargado por el camino le ganó al Bayern se cargó el Madrid se ha cargado Juventus de de Turín desde luego es preciosa edición de este año MR

Voz 2 05:01 sí la verdad pero yo que me merecidamente haya

Voz 1991 05:05 el tanto

Voz 2 05:07 la Juventus como nuestro también a Dortmund y a ellos Manchester City yo creo que hoy en día la la la Champion es muy muy competitiva y lógicamente que también desprende no de de como si esa los la lo comento no claro es en estas competiciones que son cortas siempre depende de cómo se nosotros no llegábamos de las mejores condiciones porque tenía pues que a jugadores que son importantes pero bueno la verdad es que esto sabe sabe bien no de demostrar que el fútbol es un

Voz 0643 05:39 el colectivo muy y que hay que

Voz 2 05:41 de generar ese espíritu no de colectivo que lo más importante es siempre el grupo fue individuo o cualquier nombre aún sabiendo que los jugadores pueden ser determinantes las individualidades pero creo que eso es lo que nos ha no hace estar muy orgullosos de lo que estamos haciendo

Voz 1991 06:01 a Fernando Llorente clave ha hablado con él y quiero decir ha cruzado alguna palabra en esa celebración que le ha dicho

Voz 5 06:10 bueno la verdad que ni me acuerdo porque en estos momentos todo

Voz 2 06:14 es tan contento que que ya saben no como excepto que es más cosas que se hizo en ese momento salen del corazón y no salen de la mente tú se lo que realmente pues es difícil de recordar pero seguros son tú has dicho

Voz 1991 06:29 acabo la última y ahora mismo el favorito el Barça para llevarse esta Champions por nombre y por tener fundamentalmente a Leo Messi

Voz 2 06:38 bueno vi visto lo visto no creo que todo puede pasar en fútbol pero bueno está claro que teniendo a Messi viéndolo sobre Sher hace que sea un y creo que uno de los favoritos

Voz 1991 06:53 la final soñada contra el Barça bueno sería significaría estar en la final

Voz 2 06:57 por supuesto por supuesto Air Madrid y no en el campo del derecho

Voz 1991 07:00 subir Wanda míster Pochettino enhorabuena de verdad que estáis consiguiendo que es maravilloso un abrazo

Voz 2 07:06 muchas gracias eres un abrazo grande en directo en El Larguero

Voz 1991 07:08 pero el míster del Tottenham que está haciendo historia con el conjunto inglés metiendo en en semifinales de la Liga de Campeones ahora se tiene que enfrentar al Ajax de de Ámsterdam una eliminatoria preciosa de dos equipos que se lo han currado muchísimo para para estar ahí y la verdad que no da gusto escuchar a posteriori

Voz 0301 07:26 es decir muy rápido llegó que empezaba a Pochettino a tener algún crítico entre la gente de prensa que qué opina también entre algún aficionado de del Tottenham porque si había mejorado claramente había conseguido que el equipo fuera la Champions año sí año también pero no ganaba títulos le decían a Pochettino hoy le criticaban que ni siquiera una eficaz conseguía ganar Pochettino pues es verdad pero supongo que lo que ha hecho sin gastar un solo euro ni en el mercado de invierno en el pasado de de verano con esas restricciones que le obliga el nuevo estadio le ofrece un mérito seguramente un crédito no sé si decir casi ilimitado para la afición de del drama Pochettino y a su cuerpo tengo en el que por cierto Yago no lo decimos hay dos españoles está Jesús Pérez está Toni Jiménez exportero Pérez que es un auténtico estudiosos del fútbol un cuerpo técnico para mi top de los mejores

Voz 1991 08:22 Kenneth del ex del si el portero

Voz 0301 08:24 el entrenador de preparador de porteros

Voz 1991 08:27 allí ubicado en un abrazo después de

Voz 0301 08:29 de del partido oí además gente cercana gente con la que se puede hablar de fútbol tanto muy muy cracks de verdad

Voz 1991 08:36 muy a tener en cuenta alguna entrevista de aquí a que llegue las semifinales no no te lo digo completamente en serio estábamos analizando estabas analizando precisamente la eliminatoria del del de grado de nuevo el pide paso de grado seis del Etihad de grado muy buenas

Voz 3 08:50 hola buenas noches pues hace un momento el entrenador del Tottenham y ahora el goleador del Tottenham Fernando Llorente ya te escucha en El Larguero

Voz 5 08:57 Don Fernando Llorente qué tal buenas noches hola buenas noches qué tal qué tal estás tú

Voz 0643 09:03 lo que sí ha sido un partido de infarto con todas las decisiones que han estado ahí en el aire la verdad que feliz feliz de ayudar al equipo con este gol que que bueno que no nos metan se sí muy muy muy feliz después de todo lo que hemos suplido al final no

Voz 1991 09:26 me flores le voy a decir porque anoche predijo que hoy han con Wall tuyo que iba a meter al al Tottenham dicho sea ahí me me pongo la medalla porque porque lo dije a más porque me alegro un montón bordillo sabes cómo has vivido ese momento en el que de repente te dice que hay que mirarlo Alvar esos esos segundos son tremendos no

Voz 0643 09:45 ahora que son segundos de incertidumbre increíble no yo era era positivo no porque al final no veo el balón y sé que no le voy tampoco con la mano deporte la mano la tengo pegadas al cuerpo

Voz 5 10:00 dígame

Voz 0643 10:01 el balón me toca a no intención de de de nada no es ninguna infracción así que yo quería que iba a ser gol pero al final lo miran con lupa ahí y nunca castas de del todo con certeza no

Voz 6 10:17 esto a celebrarlo dos veces el mismo goles uno a uno en la alegría y el otro el alivio

Voz 5 10:22 pues luego para colmo Sterling que como lo vivido y luego para el gol que ya no la verdad

Voz 0643 10:30 pensaba que ya estamos todos cuando eso lo tirados por las manos en la cabeza y de repente fuera de juego la verdad que ha sido

Voz 5 10:36 si muriera si te revivieron en un momento no tanto fuera juego claro eh por cierto es es es por lo menos

Voz 1991 10:45 estáis haciendo historia con este Tottenham no me imagino que ya te lo han dicho y no te lo digo yo desde el sesenta y dos el Tottenham no alcanza unas semifinales en aquella ocasión era Copa de Europa ahora Liga de Campeones

Voz 0643 10:55 sí la verdad que es increíble histórico estamos muy felices ojalá que sigamos disfrutando de esto tan maravilloso no que que es la Champions dijo aquí consigamos llegar lo más lejos posible ya yo tengo una espina clavada con ese transmitir de que perdí la final con la Juve contra Hay y bueno las segundas oportunidades siempre siempre son buenas así que intentaremos aprovecharla

Voz 6 11:19 fr muchas veces lo hemos comentado el hemos hablado para esto te has quedado además en el Tottenham no

Voz 0643 11:24 sí hombre yo sabía que podía ser importante no siempre he creído no es verdad que que la competencia es máxima que lo iba a tener muy complicado pero bueno hay que saber estar ahí espera de que te llega la oportunidad aprovecharla no

Voz 1991 11:40 Harry Kane no va a llegar son sancionado tiene toda la pinta que otra vez a a jugar

Voz 0643 11:47 bueno ojalá ojalá que pueda tener la oportunidad hay ojalá que pueda dar lo mejor de mí y de intentar a ir mejorando partido partido con los minutos que me den para estar cada vez con con más forma porque al final cuando no vienes cuando habitualmente pues se nota las pues que a veces falta un poco de ritmo no pero la verdad es que muy muy feliz de del rendimiento oí a intentar seguir en esta línea seguir

Voz 5 12:14 mejorar Bruna le tú la última Fernanda a ver cómo se la formuló Fernando has estado alguna vez más cerca de marcar un gol con el culo que hoy o pero pero yo no le acabas dando tú lo nota no carnal lo que te tocan el codo oí de luego de batible

Voz 0301 12:35 no pero yo yo yo noto que me Rosa

Voz 0643 12:37 al parecer brazo pero pero también noto que la voy más con el cuerpo que conecta con el brazo sabes

Voz 5 12:43 pero le das con la cadera al final no les es con la cadena cuenta en la parte alta yo no sé

Voz 1991 12:54 se oye por cierto hay una imagen que va a salir en todos los lados que es cuando te quedas delante de la cámara hay dices va votos siete oye perfectamente que lo sepas se sabe de momento

Voz 0643 13:05 bueno sí llevaba yo creo que les llevaría

Voz 1991 13:08 bueno

Voz 6 13:09 bueno primero a la grada que yo Abbas estaba la reaccione medio no estoy diciendo que vamos está diciendo vamos vamos vamos

Voz 0643 13:14 es verdad lo que llevaba encima final

Voz 1991 13:17 lo hemos preguntaba Pochettino creo creo que hablábamos justo antes digo hoy que las dicho a Fernando porque la celebración lo que dicho hice estaba todo el mundo allí gritando ha tenido que esa es la locura no en el vestir

Voz 0643 13:27 sí sí la verdad es que bueno sobre todo en el campo no sobre todo la con las fallado todo así en el campo con los fans allí en el en la esquina así Juan momento inolvidable porque ha sido muy complicado el City se pone con contra las contra las cuerdas y hoy el capo era rapidísimo era muy sencilla la tiempo pero tiene jugadores de una calidad increíble exiliados metros costaría si eso es lo que ha pasado no pero bueno finalmente hemos conseguido el pase así que feliz

Voz 5 14:01 que sepas también que me alegro mucho muchas gracias vamos a seguir

Voz 1991 14:05 apoyando en en semifinales que de queremos ver de nuevo en una gran final va a ser por ciento al Ajax la auténtica revelación este año como juega este equipo

Voz 0643 14:15 yo alucinado de de cómo están jugando la madurez con la que están jugando con los jóvenes que son el PSOE impresionante y bueno ojalá que seamos capaces de estar a la altura ahí te da lo mejor es lo mejor de nosotros en ese partido oí hola que no

Voz 1991 14:32 en el móvil como siete ocho llamada medidas y cuatro-cinco mensaje no les ha quedado impunes de rock Asobal

Voz 5 14:43 luego con tranquilidad como siempre un placer enhorabuena disfruta de verdad vale muchas gracias gracias Fernando Llorente

Voz 1991 14:51 todas las doce y catorce minutos desde el Etihad Stadium y por supuesto hay Álvaro de Grado porque tengo que poner hoy a sus pies de hacerle reverencias continuas porque escuchar a Pochettino a Fernando Llorente en espacio de un minuto Álvaro de Grado vamos me pongo de pie para darte las gracias eh

Voz 3 15:10 en nada hombre lo único que no te esperas que al de alguien de más

Voz 2 15:12 el quite porque no tiene bastante

Voz 0841 15:16 ha pasado ha pasado Bernardo

Voz 3 15:17 tras mientras estaba hablando un momento que habla perfecto castellano alguna vez a entrar en la SER también que de momento no hemos visto a nadie más pero ya te digo no tiene

Voz 2 15:25 esa pinta de que vaya hablabais

Voz 6 15:28 es ya Silva alguna corona el macho pero vamos tampoco vamos a pedirle más al tema que ha estado fenomenal Álvaro de Grado enhorabuena por el curro mil gracias un abrazo

Voz 5 15:38 un abrazo buenas noches Bruno

Voz 1991 15:40 estábamos ya ya no en vano en el análisis de la

Voz 0301 15:43 semis está preguntando por por la diferencia entre unas y otras es una semifinal preciosa la de Tottenham y haya que además va a premiar a a equipos que

Voz 1991 15:53 la serie histórica ya para los dos equipos que no estaban

Voz 0301 15:56 en las quinielas no seguramente de estar en el top cuatro ni ninguno de los dos te diría porque el toro no fichado esta temporada el Liverpool tiene un ritmo de juego que creo que le puede dificultar mucho la eliminatoria al Barça de hecho ya lo comentábamos ayer en El Larguero Yago y alargar demasiado por ahí hizo una reflexión final bueno lo que no necesita pero que sí que es verdad que si en el Mundial vimos selecciones más conservadoras triunfando la misma Francia que pudiendo jugar bastante más alegre con más delanteros un un juego más alegre y más atrevido pues al final fue fue otro equipo fue un equipo bastante más conservador y acabó triunfando y otros equipos también conservadores llegaron hasta cotas bastante altas pues la Champions está siendo más bien al contrario de cuatro equipos en semifinales que es verdad que cada uno con sus matices pero los cuadros son valientes son equipos que te van a buscar que que quieren la pelota que quieren o van a por el partido desde el inicio y creo que es una buena noticia para el fútbol

Voz 1991 16:53 eso se ha quedado unas semifinales o al menos atractivas y divertidas dos equipos que a priori no contaban como decía Bruno para meterse en la final y uno de los dos lo hacer o el Ajax que además está siendo el mata gigantes ahora utilizando determinados Juego de Tronos el Matas Reyes no podríamos decir pues ha cargado al Bayern se ha cargado al Madrid que pasa Pablo si tú sabes que yo no he visto ni un minuto eh bueno matar Reyes es uno de los protagonistas pues es uno que cuando llega no no voy a hacer spoiler que que se ha cargado a lo grande favorito porque se ha cargado a la Juve segregado el Madrid le ganó también al al Bayern de Munich y además jugando a las mil maravillas al fútbol y el Tottenham que hoy se ha cargado al al Manchester City por el otro lado dos que sí estaban en las quinielas o que existe preveía que iban a llegar lejos como son el Barça el Liverpool así que de verdad que nos está quedando una edición de la Liga de Campeones preciosa vamos a disfrutarlo porque tenemos las semifinales por delante y la gran final Bruno como siempre lo contaremos

Voz 7 17:53 seguro e iba a ser un placer porque son cuál va a ser cuatro partidos dos y dos estupendos gracias

Voz 1991 17:59 no un abrazo hasta luego las doce y dieciocho dejamos la Champions seguimos hay cumbres

Voz 1991 19:01 a todo esto en casa con los deberes hechos estaría el Barça mirando el partido de de hoy viendo a ver cuál era su rival de de semifinales aunque más o menos estaba claro después del partido de ida ese dos cero en Anfil entre el Liverpool y el Oporto dejaba todo más o menos claro y hoy además el uno Curso el uno cuatro pues evidentemente ha ratificado al conjunto británico que será el rival de el del Barça Santi Ovalle qué tal muy buenas Olalla hago muy buenas lo esperado pero también lo más temido de los dos

Voz 13 19:28 sí me hacían hincapié hoy desde el vestuario del Barça que mientras desde el club pie desde la afición se echan las campanas al vuelo y sueña más que nunca con el triplete que prudencia porque si se ha superado el muro de cuartos de final como cantaba ayer Lluís Flaquer pero cree que da un duro hueso de roer como es el Liverpool ya intuía que iba a ser al Liverpool en el vestuario el Barça lo que nos decía Nos comunicaban hoy es que tranquilos prudencia a tomarse muy muy en serio esta semifinal para llegar a la final de esta Copa Linde

Voz 1991 20:01 la que dijo Leo Messi desde que lo dijo Leo Messi ya entre ceja deja fue el gran objetivo lo que pasa es que claro eh de pasar a ser el gran objetivo la Liga de Campeones ahora que está abierto el abanico del triplete que está ahí las cosas como son la Liga muy encaminada por no decir el bolsillo hay que jugar la final de Copa contra el Valencia está a dos pasitos de disputar la la final de la Liga de Campeones el objetivo claro era uno pero Ovalle llegados a este punto hacer historia

Voz 13 20:28 pues sí la verdad es que si el Barça

Voz 0479 20:31 mira me decían desde desde el club

Voz 13 20:35 hace unas semanas y que

Voz 0479 20:37 dieron más cerca la opción de triplete el año pasado y que por eso supuso eh una decepción tan grande lo de Roma Iñaki hoy después de de la eliminación del Manchester United el pase del Barça en en el club en la cúpula por decirlo así vuelven a ver eh muy factible muy real la opción

Voz 13 20:58 del triplete de este tercer triplete en la ida

Voz 0479 21:00 Soria del club aquí en el Barça vuelven a soñar con esto ayer en la salida del Camp Nou lo escuchábamos en Carrusel a la gente le preguntabas a todos los aficionados y la gran mayoría te decían que sí que el Barça iba a ganar el triplete por lo tanto Yago se puede decir que está decretado el estado de triplete en Barcelona en todos lados excepto en el vestuario Valverde no quiere hablar de triplete y dice que cuando se gana un título ya pensando en el segundo Si ganando será una hazaña ir el estar meter a celebrarlo también soñar con el tercero ya a partir de ahí intentar ganar la final si es que se llega pero siempre pensando en que hay que superar una eliminatoria una eliminatoria durísima como es la el Liverpool y que en El vestuario el Barça consideran que era el rival más complicado intuyen que iba a tocar que iba a pasar pero que es el el más duro que podía todo

Voz 1991 21:50 desde los de todos los que quedaban pero será la próxima historia veremos si el partido de ida es el treinta de abril lo el uno de mayo dependiendo si el primer partido el partido de ida Se decreta que se juegue el martes o el miércoles que pasa con Titi

Voz 0479 22:04 hoy no ha entrenado ha hecho trabajo específico por molestias en esa rodilla izquierda ha contado Javi Miguel en el diario As que serán reproducido las molestias en la rodilla en el club de manera oficiosa lo que dicen es que no es una recaída que un Titín no ha recaído es lo que dicen de manera oficiosa en el club que esto forma parte del proceso de recuperación it de la temporada un jugador que ha sufrido una lesión que le ha tenido mucho tiempo apartado de los terrenos de juego el hecho un tuit también en francés que venía a decir que todo va bien en el mejor de los mundos y una foto suya en su casa sonriendo diciendo que está muy feliz ya hemos ido contando en la sintonía de la serie aquí en El Larguero e que la rodilla vi ni está bien ni los médicos esperan que Secure y mucho menos no se opera que es lo que les recomendaron desde un principio

Voz 1991 22:57 claro que nunca Ovalle que hubo lío en ese sentido porque el Barça recomendaba pasar por el quirófano aun Tití sus médicos vamos a decir de confianza de toda la vida le le le le recomendaban algo más conservador ahora parece que el temporada la razón al Barça

Voz 0479 23:12 sí sí el Barça los servicios médicos del Barça en el primer momento Le dijeron no permite Identity hizo caso de los servicios médicos suyos de confianza de la selección francesa que le dijeron vete dos Javed acatar a la clínica a espetar que es una clínica de reconocimiento FIFA y con la que trabaja entre otros el PSG ir recupera T allí con un tratamiento conservador entonces lo hizo estuvo muchos meses recuperando tanto en Barcelona como en Doha y en el club ya decían cuando estaban en la recta final de esta recuperación que si no se operaba que eso iba a volver a apretar en cualquier momento al

Voz 0962 23:49 la de hoy niegan

Voz 0479 23:51 que sea una recaída pero lo cierto es que hoy no ha entrenado han tenido que parar y que desde el club tampoco te saben decir si mañana va a volver

Voz 14 24:00 cuándo va a volver Easy

Voz 0479 24:02 cuándo va a estar a punto esa rodilla si es que vuelve a estar a punto por lo tanto en el Barça niegan que sea una recaída oficiosamente pero todos los síntomas de indican a que esa rojilla no responde ella

Voz 6 24:14 pues era lo que faltaba además a un título esta temporada porque cuando sí

Voz 1991 24:18 se lesionó era titular indiscutible y luego tuvo que parar de forma obligada no pasó por el quirófano Lenglen le ha pasado por la derecha porque desde luego la temporada que está haciendo francés es extraordinaria eh y ahora un Tití está en una situación complicadísima porque podría ser moneda de cambio o podría salir de cara a la próxima temporada y más teniendo estos problemas no sólo en lo deportivo en el que hay un jugador que está rindiendo mejor sino que además tiene estos problemas físicos y con el lío que conllevó el hecho de no hacer caso los servicios médicos del del Barça veremos veremos qué es lo que pasa Ovalle aunque me parece a mí de en vez de pensar en Umtiti está pensando en la Liga de Campeones que es el gran objetivo de esta temporada veremos a final de temporada los que siguen gracias Ovalle un abrazo hasta mañana un abrazo

Voz 0479 25:01 que vaya bien nombres propios del día

Voz 1991 25:04 a Oblak el portero del Atlético de Madrid que ha renovado ya sabía que iba a renovar ya se sabía que había acuerdo solo se sabía saber más o menos las y el día que lo iban a anunciar ese día ha sido hoy Pedro Fullana qué tal muy buenas olas hasta el dos mil veintitrés Isère retoca un poquito la cláusula

Voz 15 25:24 sí contábamos en enero que dos prioridades del club iban a ver la luz verde en los siguientes meses uno Simeone otro Jan Oblak ya los dos son una realidad eran los dos quizás más esperados por parte de la afición del Atlético de Madrid que tenían que renovar Oblak renueva hasta el dos mil veintitrés pasa a ser el segundo mejor pagado de la plantilla como ya contábamos hace varias más en Carrusel deportivo con diez millones de euros después de Griezmann como decimos el mejor pagado de la plantilla por delante de Diego Costa y quizá la sorpresa era lo que nos falta por descubrir de cuánto iba a ser la cláusula bueno pues va a pasar de cien a ciento veinte millones de euros tan sólo sube veinte millones se pone fin a unas largas negociaciones desde el pasado verano un tira y afloja en el que el club quería en un contrato largo y una buena cláusula el agente del jugador una cláusula baja un buen sueldo y un contrato no muy largo o principios de acuerdo con diferentes cifras en cuanto a la duración de contrato el Atlético de más Liz quería y a la cláusula sobre ciento cincuenta millones de euros pero al final ciento veinte y esos diez millones de sueldo del portero es uno de los jugadores clave del proyecto del futuro evidente veinte cuando renovó Simeone sabía perfectamente que contaría con Jan Oblak era una de sus peticiones una petición expresa del técnico para continuar en el Atlético de Madrid El Griezmann Koke es Rodrigo Saúl todos ellos son importantes para el Prieto de Diego Pablo Simeone Jin Jan Oblak que seguirá haciendo historia lleva cinco temporadas en el Atlético de Madrid ha ganado tres trofeos Zamora iba camino del cuarto son doscientos tres partidos ciento quince de ellos ha dejado la portería en blanco Black dice que está encantado con la renovación con el Atlético

Voz 1991 27:03 me voy contento estoy feliz

Voz 16 27:06 para reanudar las se habla mucho de este tema en fin al estamento hígado acuerdo pueda seguir trabajando duro para dar lo mejor de mí

Voz 15 27:16 bueno así que el Atlético de Madrid y muchos dicen que es Oblak Griezmann nuevas de momento Oblak Griezmann tienen contrato de larga duración y los dos

Voz 0231 27:27 este verano ciento veinte millones de

Voz 1991 27:29 eh cláusula Gustavo López qué tal buenas noches qué show muy buenas noches Santi Cañizares muy buenas qué tal gustado una de las mejores noticias que se pueda llevar al Atlético Madrid esta temporada no sin ninguna duda

Voz 0749 27:40 un portero de muchísima garantías un portero que todo lo has es simple que están los momentos oportuno creo que el trabajo está dando sus frutos en en un portero que parecía que genera dudas apenas llegó recordemos ese gol en Grecia que no estuvo bien pero a medida que fueron pasando los años los partidos y creo que estamos viendo un aula extraordinario la mejor noticia para Atlético Madrid la mejor noticia para

Voz 15 28:02 el Cholo Simeone es que continúe con el Atlético de Madrid

Voz 17 28:05 los años más Santi por supuesto por supuesto es una buena noticia para todo no lo primero para Atlético que mantiene a su portero que está pues entre los dos mejores de la Liga diría yo no con Ter Stegen por ahí uno Le gusta más otro pero está entre los dos mejores de la Liga segundo mando un mensaje claro de fortaleza pues a toda Europa no tengo un gran portero que lo queréis muchos equipos de Europa y se queda con nosotros por algo será porque tengo poder económico para contratarle porque está a gusto en un club ahora mismo con Atlético de Madrid y es una gran noticia en general para nuestra liga donde se han marchado muchísimos grandes jugadores en los últimos años destino Inglaterra sobretodo alguno que otro a otro país y el hecho de que los mejores jugadores se quede sin duda es es es una magnífica noticia

Voz 1991 28:49 ya sé que es muchísima pasta ciento veinte millones de euros en la cláusula que tiene ahora Oblak ha subido de cien a ciento veinte tampoco es mucho pero con los tiempos que corren

Voz 1 28:56 quien tampoco es tanto Gus

Voz 0749 29:00 bueno pero hemos visto cómo se mueve el mercado oí que en algún momento te da algún susto pero sí es verdad que pagar una cláusula de esa magnitud por un portero que creo que está yo creo que al alcance de muy pocos au de casi ninguno más

Voz 1991 29:16 sí estoy en sesenta porque eh caro

Voz 0749 29:19 por eso te digo pero también es verdad que más eso le tiene que sumar lo que pueda llevar a nadie el propio portero y el portero está cómodo está bien sí quiso renovar es también porque él se siente importante se siente capacitado para comandar una nave como la del Atlético de Madrid la temporada que viene porque goza de la confianza de un entrenador como en Cholo Simeone que lo pidió siempre en cada una de las conferencia de prensa entonces yo lo veo algo difícil que pueda salir por esa cláusula pero visto como está el fútbol visto como está el mercado no me atrevo ni sería muy osado Mi parte decir que ese prácticamente imposible

Voz 6 29:51 bueno además al final jugador si se quiere marcharse acaba marchando por mucho que tenga una cláusula o no

Voz 1991 29:56 llegó a un acuerdo y punto Cañete te parece ahora mismo Oblak el por el mejor portero del mundo el más completo el más decisivo

Voz 17 30:03 ver yo siempre digo que hay cuatro cinco porteros que son los que mandan en Europa illa illa depende pues del mes del que estemos hablando depende de el equipo con como defiende al equipo como el

Voz 18 30:14 se beneficio de alguna forma de de la de sistema defensivo

Voz 17 30:19 así es evidente que está entre los mejores porteros Europas Asad no es no es como en el fútbol a lo mejor que te juegas de campo que dices bueno Messi Cristiano claramente muy superior al resto en Europa hay cuatro cinco porteros y esos cuatro cinco porteros son los que mandan en la portería los mejores de Europa hay no no me preocupa sea no no tengo tan claro el orden pero sí sé quién es su medalla de oro de su medalla

Voz 1991 30:46 lata los ciento veinte aquí te parece mucho

Voz 17 30:50 las cláusulas demuestran que se van quedando pequeñas con el pero esa es la realidad ahora bendito problema que te paguen ciento veinte millones de euros con buenista que te costó dieciséis hoy diecisiete que te ha rendido así osada esos son problemas menores si te pagan ciento veinte millones de euros

Voz 1991 31:04 vale aguantando un segundo que tengo que hacer un pequeño alto en el camino pero vamos a ir a Vigo que os quiero preguntar también por la renovación de de Yago Aspas las doce y treinta y uno

Voz 1991 33:36 de la renovación de Oblak en Madrid a la renovación de Iago Aspas en Vigo Jakub Z qué tal muy buenas

Voz 5 33:42 qué tal muy buenas y hasta dos mil veintitrés

Voz 1991 33:44 día treinta cinco castaña Yago E

Voz 0841 33:47 sí la verdad es que sí es una de las grandes noticias para Celta un chute de una inyección de moral para todo el equipo y para todos para el propio Aspas que tuvo ofertas incluso ya en el último mercado de invierno en la última ventana pues ofertas muy importantes con cifras que mejoraba por mucho bastante su actual ficha él lo tenía muy claro Él quería quedarse en el Celta avanzó en El Larguero a Manu Carreño que estaba negociando con el Celta pero que se había parado por el contexto tan complicado el equipo en el mes de enero precisamente y ahora se retoman este error rápidamente Yago Aspas era hoy un hombre muy feliz

Voz 28 34:29 para mí era mi club que estaba muy muy contento de estar aquí estoy en mi casa con mi familia con mis amigos y eso para mí también es muy importante oferta siempre hubo y siempre seguramente habrá o rumores pero bueno como esta renovación puse Piero puso ya a cerrar las puertas como ya dije como el club porque estoy muy muy contento de poder seguir haciendo historia aquí a seguir batiendo todos los récords posibles por eso los firmados estos cuatro años más igual lo seguir jugando muchísimos partidos pues llegar a ser el máximo goleador Si es cierto que está muy muy difícil pero bueno nunca me lo han puesto fácil de seguir luchando para para conseguir todo

Voz 0841 35:06 hasta el año del centenario hasta dos mil veintitrés va a vestir de celeste Yago Aspas y fíjate Un detalle ya o que es muy interesante el que manejaba todas esas nosotros eso otras ofertas que iba llegando era su hermano Jonathan Aspas exfutbolista también del Celta que lo tenía muy claro y lo tiene muy claro Yago Aspas quería acabar su carrera deportiva en el delta Yago Aspas ya piensa en su futuro en el Celta pero en el despacho más que en el banquillo

Voz 5 35:34 a él le gusta lo de la secretaría

Voz 0841 35:36 la técnica y lo decía aquí en la SER

Voz 4 35:38 yo creo que que quiero es que dejó es agosto está pues bueno te balón este modo no contrato bueno pues mejorado años también llega hasta el quería pues sobretodo estar él no quiere seguir siendo parte de la historia del Celta

Voz 29 35:55 la cláusula de rescisión ahora a cuanto pasa a ser

Voz 4 35:58 lo seguro que se habrá incrementado poco la última cuarenta pues estará no han algo más pero bueno lo de siempre cuando llegará al mercado empezara a sonar que otras pero Cole sonará ya lo he dicho serán que es difícil que considerada como escarba buena pues pero se quiera marchar no hubo después de su vida es usamos a día de hoy estoy cesado no está claro que esta esta posibilidad que bueno tienen sus opciones de Pesic

Voz 29 36:30 pues colocó sus cláusulas pero bueno lo de bajar todo lo contrario que crees que se va a retirar en el Celta

Voz 4 36:38 pues yo creo que sí yo creo que sí yo sé que el yo lo veo como con todo lo que sabe de fútbol o egoístas Ricardo pues yo creo que secretario técnico es lo que más le gusta a él no peruano allí ha dicho yo creo que sí que me veo como algo así porque es que me gustaría sobre todo bueno cuando era pequeño que jugaba en lo de los ordenadores de peste de fútbol friki cosas

Voz 14 37:00 otro que avanzar una plantilla concluye

Voz 4 37:05 lo que son responsabilidad yo creo que es algo que le gusta

Voz 1991 37:09 para el PC fútbol de Michael Robinson no

Voz 4 37:11 sí sí sí

Voz 1991 37:13 pero luego sí que tiene claro que cuando termine su carrera como futbolista quiere seguir en el Celta sea como sea no

Voz 0841 37:21 le gusta mucho y ojalá ojalá sea secretario técnico del Celta muchos años y acierte fichando a futuros Yago Aspas no que de esto a él le gusta mucho esto de ver partidos de Barça y seguramente que habrá chapado toda la Champions pero bueno a ver a ver si también como secretario técnico es tan bueno y tan pillo como como los ángeles

Voz 5 37:41 gracias Jacobo un abrazo esta mañana un abrazo hasta luego

Voz 1991 37:43 Cañete esto sí que es una grandísima noticia para el Celta

Voz 17 37:46 babas totalmente sean lo mejor que le podía pasar al Celta vamos está claro es que coña hago yo creo que está garantizado que el Celta está en primera división salvo este año que sea lesionado varios meses y que por eso estaba ahora mismo donde estaba peleando por por esa Plaza de primera que yo espero que finalmente pues se consiga para para para bien de

Voz 1 38:06 de de todos no pero es evidente que un equipo que

Voz 17 38:11 cada temporada se marca como objetivo permanecer en Primera división que es lo que le da una salud económica deportiva no puede prescindir de ya hoy de hecho pues ya en varias ocasiones han desestimado ofertas por él porque saben la importancia que tiene ya en su equipo no entonces

Voz 1 38:25 es además creo que

Voz 17 38:29 Yago y el Celta pues es un matrimonio perfecto

Voz 1 38:33 yo siempre he defendido que al menos con los

Voz 1991 38:36 jugadores que yo he visto con mis ojos pues es el mejor jugador que ha vestido sacaba

Voz 17 38:39 Iceta ICREA

Voz 1 38:41 que es justo necesario oí sano que

Voz 17 38:44 acabe su carrera en el Celta con todos los honores

Voz 1991 38:47 Gustavo es Yago Aspas

Voz 0749 38:50 sin ninguna duda ese sentido de pertenencia de de pertenecer a un club de tus amores cuando era pequeño pedir jugar en el primer equipo desarrolló arte como como jugador y como persona las experiencia que tú a fuera no les fueron buena volvió a la que es su casa y se siente querido se siente arropado y se siente importante y creo que ese sentido de pertenencia lo agradece el club lo agradece la afición y sobre todo lo agradecemos nosotros que somos los que comentamos los partidos y que vemos a un a un líder dentro del equipo el mensajes por parte del club es extraordinario en un momento de Davis

Voz 1991 39:21 ya en un momento que no están

Voz 0749 39:24 qué bien las cosas en cuanto a juego y resultados la renovación de también es un buen mensaje no sólo para la afición sino también para el propio equipo líder vacía y con con nosotros ahora salir de esta zona tan delicada y poder preparar con mejores garantía la temporada que viene a acertar mucho más en las posibles llegadas y en la futura salidas creo que esa es la obligación del Club hoy lo que tiene que hacer pero ahora centrarse en sacar de esto adelante la mejor noticia es la continuidad y agua para el futuro

Voz 1991 39:53 sí es que además Santi lo lavamos la redacción lo anuncian a seis jornadas del final con el equipo jugándose todavía la permanencia en Primera División digo es que creo que esto es vamos en una forma de alentar a la afición y al resto de compañeros no es que creo que es el momento perfecto

Voz 17 40:09 no vamos a ver yo creo que cuando tú tienes una buena noticia no te la puede claro entonces tú por ejemplo imagínate que llegas a tu casa es una gran noticia no toca la lotería que hace no se lo cuenta

Voz 14 40:20 a tu padre perdón a tu mujer

Voz 17 40:25 las al menos tres horas cuando tienes cuando tienes una buena noticia no se la puede

Voz 1991 40:32 hay que compartir no se la puede aguantar

Voz 17 40:35 eso es lo que pasa en el Celta que perfectamente pues esto se podía haber hecho de alguna con alguna estrategia alguna presentación alguna muchas cosas se pueden hacer pero dices cuanta yo te contarlo ya porque esto es un notición

Voz 1991 40:49 guste parece buen momento

Voz 0749 40:51 por eso lo decía anteriormente creo que es un momento apropiado creo que por ahí es verdad lo que incesante una buena noticia no te la puedes guardar pero creo que también es el momento no anunciarlo porque podían hablar con Yago y agua tiene un contrato todavía importante y podían esperar un poco más para ver en el futuro que es lo que pueda pasar pero creo que también es su mensaje para los propio futbolista y para la propia afición que independientemente de lo que suceda aguas para el líder natural del Celta va a seguir con nosotros porque porque se amplió el contrato porque él está como hoy porque más allá de los resultados el va continúa entonces creo que es también

Voz 14 41:27 un poco de de estrategia de lo que pueda llegar a ser

Voz 0749 41:32 el Celta no como club pero la noticia es espectacular para todos

Voz 0089 41:36 los para el aficionado al fútbol para lo que hacemos

Voz 0749 41:38 es el Celta y sobre todo para el propio equipo

Voz 1991 41:42 ah pues Yago Aspas hasta dos mil veintitrés la verdad es que es una pasada con treinta y cinco años el año del centenario además del del Celta de Vigo por cierto el secretario del PC Fútbol por ciento jugáis vosotros jugáis vosotros pilló la época de plena de futbolistas no

Voz 0749 42:00 José Santiso no lo de la maquinita a mí me aburre un poco en la verdad

Voz 17 42:04 Andres y ahora también

Voz 0749 42:06 aparte en el fútbol ahora sí existe la Play pero en su momento eso en las concentraciones por lo menos no había no cesan pero es verdad que suele

Voz 1991 42:14 pero es que llevártelo a tenor de mesa la concentración una subasta porque es antes jugaba a las cartas correcto había una duda la duda quisiera baraja española o Baraja

Voz 17 42:24 póquer pero ya está eso la única duda que se que que podía haber entonces si el problema dos Andy dime al PC Fútbol no no no no no más problemas a ver aquel problema que yo me acuerdo que teníamos cuando juegan el Real Madrid

Voz 0749 42:36 tenía que cuidar los dedo el tenían suben

Voz 17 42:39 teníamos jugamos mucho la pocha entonces sí me acuerdo que Mitchell se llevaba ocho diez Barajas porque cuando se juega la pocha que jugamos todo lo que estamos ahí Law

Voz 0749 42:48 club le Mikel Lasa Quique Flores

Voz 17 42:51 Enrique

Voz 1 42:52 y el propio Michel eh

Voz 17 42:56 Alfonso yo pasaba

Voz 1991 42:59 el problema que cuando uno pérdidas se mujer

Voz 17 43:01 soy rajaban las carta política llevaba siempre dos bolsas un maletín con un montón de Baraja porque era muy burros muy malos perdedores

Voz 1991 43:13 antes se jugaba eso es lo único que sea

Voz 17 43:16 decía cuando estaba en la universidad también jugamos a bajar de eso y estar cargado de cara al partido olvida

Voz 1991 43:21 si bien es verdad dos buenas noticias la de Oblak para el Atlético de Madrid y la de Iago Aspas renovado también con el Celta de Vigo Cañete Gus un abrazo a los dos esta mañana

Voz 0749 43:32 el Atlético pero también tenemos que ir

Voz 1991 43:35 Bastian porque ha habido Jorge Beristain qué tal muy buenas

Voz 0995 43:38 muy buenos días buenas noches innovación Díez

Voz 1991 43:41 Zurutuza por una temporada y además será la última no

Voz 0995 43:43 se hasta el dos mil veinte es el jugador más veterano de la actual plantilla treinta y dos años ya confirmado también en la valoración de su renovación que va a ser la última ya con una decisión irreversible la última y además ha puesto como deseo para el dos mil veinte dejarlo con la Real en plaza Champions son deseo realmente ambicioso Él se siente fuerte siempre con mucha ilusión se siente

Voz 2 44:06 lo digo muy identificado con el proyecto

Voz 0995 44:08 me de el entrenador Imanol Alguacil con sus valores con la responsabilidad que le le otorga en el equipo y sobre todo también con ese rol de indemnizado transmisor de lo que aquí en San Sebastián cuando la transición generacional hay que decir que es uno es el único jugador de la plantilla en la red social y consiguió su último ascenso a Primera División en dos mil diez después de los Xabi Prieto Imanol Aguirre eche de La Bella Mikel González Carlos Martínez Markel Bergara pues ahora toca pasar ese legado pues a no soy Rubén diez han Galli Muñoz Barrenechea Aritz Elustondo y mucho más Diago

Voz 1991 44:44 enhorabuena a la Real Sociedad porque este tipo de cosas las gestiona muy muy muy bien lo vimos hace nada con las salidas hay Prieto con Carlos Martínez los homenajes que les dieron a gente que ha sido importante en el club desde luego Sun un club ejemplar a seguir en este tipo de de actos forma de despedir a los suyos que no dejen no dejan de ser jugadores que lo han dado todo y que han sentido siempre identificados y que además son muy queridos por la afición enhorabuena a la Real Sociedad que la siga haciendo fantástico como en sus jugadores gracias Beristain un abrazo un abrazo tenemos que hablar también del tema Diego Costa Fullana si es por ahí verdad

Voz 15 45:19 aquí estamos es porque hoy la Fiscalía de Madrid

Voz 1991 45:21 esto diligencias para investigar una denuncia de la Agencia Tributaria contra el jugador por el supuesto fraude de uno coma uno millones de euros no

Voz 15 45:29 sí de la temporada de dos mil catorce el año dos mil catorce vamos a ver en qué van a terminar esas diligencias que como bien dices ha abierto la Fiscalía la defensa de el futbolista ha reconocido a la cadena SER que van a buscar una of un acuerdo para evitar que que todo esto puede llegar a

Voz 1991 45:46 juicio y termine en culpabilizar culpabilidad

Voz 15 45:48 da una multa económica de cómo contaban nuestros compañeros e informativos durante toda esta jornada Alfonso Miguel Ángel Campos pues fíjate la situación de Diego Costa o no en ese e incluso estaba recibiendo en casa todas las notificaciones que se iban acumulando en la entrada ida ahí directamente la paperas y las miraba el el futbolista ya terminado con esa denuncia por parte de de la Hacienda Pública bueno lo que hablabas en el comienzo del programa no no sé si es casualidad o no pero es evidente que hay muchos futbolistas casi todos del vimos representante que han tenido el mismo problema y además prácticamente los mismos años veremos en qué deriva todo esto para Diego Costa como mínimo lo que está claro es que va a ser una una multa y veremos si termina o no en el juicio