El Larguero (17/04/2019): Tercera parte

Voz 1991 00:00 hablamos de tenis en el Larguero porque ha debutado Rafa Nadal en el Master mil de Montecarlo lo ha hecho además pasando por encima a otro español Roberto Bautista al que ha derrotado por un doble seis uno casi clases acciones fantásticas por eso queremos charlar con el entrenador de Rafa Nadal Carlos Moyá qué tal buenas noches hola buenas noches Kobe gracias el debut de Rafa en tierra fantástico no mejor de lo esperado

Voz 0621 00:32 sí la verdad que sí una primera ronda después de un mes sin jugar pues no es fácil ahí bueno con jugador como Baptista que está teniendo un año bueno no no no esperamos un partido así el nivel de Rafa ha sido muy alto oí sí bueno el partidos ha solventado mejor de lo la dura batalla que esperaban la verdad

Voz 1991 00:55 no sé si es que se transforma en no sé si es que después de la recuperación de estar este mes parado en Rafah evidentemente recupera sensaciones pero es que es tocar la Thierry parece otro eh

Voz 0621 01:07 sí yo creo que que también la energía que deja Montecarlo no es un torneo que que a él le encanta Hay no te diría que se otra forma porque le va muy bien en todos los torneos no pero sí que es verdad que aquí se siente como en casa se siente que con mucha confianza muy positivo yo no yo creo que que se ha visto no es sólo una primera ronda Un partido falta mucho todavía de esta larga gira que va a ser no sólo Montecarlo pero bueno eso es un buen comienzo obviamente

Voz 1991 01:36 comer el torneo era tienen que poner a partir en cuanto se retire Rafa torneo Rafa porque en Rafa Nadal porque lleva once títulos en Montecarlo va caer alguno más desde luego el cómodo se encuentra no en este torneo está como jugando en casa

Voz 0621 01:51 si le gusta mucho y hay varios torneos que tienen estas circunstancias que lo ha ganado antes al jefe ya no en el foro Montecarlo pero sí verdad que esta superficie para bueno para su físico le va muy bien también están mucho menos desgaste a pesar de que los puntos suelen ser más largos pero bueno lo que tiene que es es la rodilla estos últimos tiempos pues le va mucho mejor así que que bueno como te digo es un inicio esperanzador todavía queda mucho por delante pero el mejor estas de empezar así que quiero jugando un poco peor

Voz 1991 02:22 decía Djokovic precisamente antes de empezar este torneo que da igual no como llegue Rafa que cuando llega Rafa a tierra es superior al resto es decir lo sabe y lo saben todos

Voz 0621 02:33 bueno el lo sabe en parte del es consciente de que si no trabaja cada día hay está concentrado a partir desde el principio pues bueno va a haber alguien que que eleva a ganar no si quieres verdad que que que históricamente son torneos que giras qué es el da muy bien donde ha perdido pues estos últimos años un partido el año pasado hay un partido Ac2 y bueno está claro que que se siente cómodo pero como te digo eso cada partido se lo tiene que currar el nivel de cada vez es más alto y ojalá que podamos tener una gira como la del año pasado

Voz 1991 03:07 hay un dato Carlos que imagino que controlas que es tiene ahora mismo Rafa cincuenta y siete títulos en tierra batida acumula el sólo más títulos en esta superficie que los otros nueve jugadores del top ten es que es una auténtica pasada

Voz 0621 03:23 pues sí la verdad que que es es una tiranía yo creo lo que ha ejercido desde dos mil cinco si no me equivoco es algo increíble yo creo que que bueno nos ha visto algo igual en ninguna superficie en toda la historia no ha el hecho de ganar once once veces aquí en Barcelona creo que son once también eh Roland Garros pues bueno es algo que que hasta hace bueno es que no sabía visitantes no ningún sólo torneo y él lo llevan tres ya ojalá que que sea camino de de la doce Hay pero sí como te digo el siempre va con máximo respeto máxima humildad pero no hay duda de que son bueno son meses que que históricamente anda muy bien

Voz 1991 04:02 Carlos lo que está claro es que viendo las competiciones viendo las diferentes superficies digamos que responde no en el cuerpo de Rafa de una forma cuando está en en en pista rápida en terrenos más duros cuando están tierra sufre menos físicamente Rafa no al margen de que el se encuentra mejor sufrió lesiones hasta estadísticamente es así

Voz 0621 04:24 es es un hecho es una hecho no llevado la las articulaciones está claro que esta superficie sufren bastante menos es más suave te permite al resbalar el patinar en lugar de de Fernando y arrancar rápido yo creo que para su cuerpo es clave no es así que que bueno en el caso de él no hay ninguna duda de que jugar en tierra pues le favorece a y luego ya sólo juego pues obviamente incluso más no pero físicamente hablando es una superficie que les favorece

Voz 1991 04:53 sin el Carlos llegará un momento en el que Rafa decida jugar no sé si los torneos de tierra batida no sé si casi en exclusividad pero está claro no que en las otras superficies lógicamente y torneos por tantísimos son los que perder porque además es un ganador y lo quiere jugar todo pero igual hay un momento no en el que él tiene que decidir y decir aquí sufro menos además es que es donde domino no

Voz 0621 05:18 bueno yo dudo que llegue ese día no El día que el sienta que no puede jugar en en otra superficie que no sea tierra creo que verá que es el momento de la raqueta me imagino porque bueno él es un competidor nato sí que es verdad que se puede dosificar a reestructurar el calendario yo creo que estos últimos años se ha hecho bastante eso bueno de hecho el año pasado sólo consiguió a va por culpa de elecciones jugar nueve torneo no eso no lo ideal obviamente pero yo sí que creo que que un jugador como Airbus puede jugar catorce quince torneos sin sin ningún problema debería poder ese es el camino que que queremos llevar pero el como te digo es un animal competitivo y no puede estar solo compitiendo mes y medio al año dos yo creo que que si llega ese momento como te digo bueno esperemos que no llegue

Voz 1991 06:08 esperé vamos sí que se retira ya se retire

Voz 0621 06:10 el cuando cuando le apetezca esperemos porque me

Voz 1991 06:13 me que cuando este Rafa vamos a pasar mucho hombre con el con el tenis bueno yo siempre lo digo para mí el mejor deportista español de de todos los tiempos y cuando se marche desde luego lo vamos a lamentar y mucho hablábamos con con Toni no o al inicio del año cuando ve venía después de ese medio año de estar parado ir decía además cree que creo con toda la razón del mundo no estás de acuerdo dice cualquier otro jugador en sus circunstancias después dar pasado tantas lesiones no sólo por el aspecto físico también por el psicológico la capacidad que tiene Rafa de superar situaciones igual mucho jugador se habría retirado hace tiempo

Voz 0621 06:48 sí bueno es algo que que que bueno que no sabremos porque hay pocos jugadores de de esa categoría digamos que hayan sufrido ese ese número de lesiones pero sí que es verdad que Rafa se reinventa diga o no da igual el tiempo que esté fuera a la edad que tenga que él siempre vuelve con ganas siempre vuelve con una pequeña mejora también hay que pensar que esos tiempos de de parón nos da en cierta manera nos da opción a poder introducir mejoras no hay cambios a lo mejor a veces un poco técnicos que que sólo con la competencia con con la competición no puedes hacerlo no lo está claro que luego únete a la competición para ponerlo en práctica he para ir afinando cosas pero sí que es verdad que que bueno está claro que que bueno ha sido un jugador perjudicado por las lesiones las estadísticas así lo dicen y pues no sé a ver yo creo que que es muy fuerte mentalmente también Federer tiene un talento e talento innato también brutal estuvo seis meses fuera el primer torneo que juega fondo en dos mil dieciséis lo ganó es difícil para mí aventurarse en en poder decir algo así cuando hablas de grandes de toda la historia que bueno bueno son eso hoy son grandes de la historia de este deporte yo nunca los dejaré fuera de nada

Voz 1991 08:06 eh ha llamado no creo que mucho la atención esa frase en una entrevista de Toni Nadal diciéndolo de que es un lesionado jugando al tenis a lo mejor ha llamado mucho la atención pero creo que es una frase que utiliza muy a menudo no y que además tiene una explicación muy sencilla

Voz 2 08:23 tú lo has oído en alguna ocasión bueno la ley

Voz 0621 08:27 cuando salió bueno yo creo que

Voz 3 08:30 a la hora de valorar a Rafa lesionado

Voz 0621 08:33 no lesionado o como se quiera llamar a ver hay un hecho que es irrefutable está ahí lleva desde el dos mil cinco sin salirse del top ten ni una semana todo eso yo creo que es verdad que es alguien que no ha tenido la continuidad que han tenido sus sus competidores pero él no salirse en un deporte individual donde cada semana hay un ranking anual en donde cada semana te contabilizan los puntos que hace solos que pierde son los que de no defiende etc creo que sería imposible no que Rafa no hubiese salió de de los diez primeros es algo que no ha conseguido ni Djokovic y Federer no esas son catorce años donde día a día o quince años donde día a día ha demostrado que que bueno sumó su categoría los resultados le avalan hay igual creo que y que bueno aunque que eso no lo podía conseguir alguien que les honor llegó a tener

Voz 1991 09:28 el objetivo fundamental Roland Garros evidentemente donde es el auténtico dominador de los últimos años cuál es la idea cuál es el plan que tenéis quiero decir el circuito el el calendario de tierra batida todo o no o vamos a ver también dependiendo de cómo responda Rafa

Voz 0621 09:43 bueno yo creo que es difícil hacer planes a priori planes Juan Montecarlo Barcelona Madrid Roma Hay París hay que ir viendo cómo cómo responde el cuerpo o cómo van los torneos iba ganando si sí iba perdiendo pronto hay que ver hay hay muchas variables que un jugador de a estas alturas de su carrera pues hay que tener mucho cuidado con con lo que se juega yo soy partidario siempre de dosificar llegar a Roland Garros que su gran objetivo en perfectas condiciones y es con victorias en el bolsillo pues mucho mejor insinuado pues tampoco pasa nada no pero pero bueno como te digo vamos viendo semana semana a priori ese plan pero vamos bien no

Voz 1991 10:22 sin prisa no tenemos prisa ninguna desde luego Carlos me quedaba una sólo para terminar como es Rafa no voy a decir como alumno pero sí como entrenado porque le conocemos como deportista de élite le conocemos en la Tierra en este caso en otras superficies como como ganador nato pero siendo entrenado como es que te has encontrado

Voz 0621 10:40 bueno con un jugador muy predispuesto una profesionalidad impresionante con ganas de aprender a pesar de todo lo que ha ganado a pesar de de estar con treinta y dos años y sigue queriendo mejorar sigue queriendo estar abierto a la abono a evolucionar no yo creo que eso es la humildad que tiene para para hacer lo que le convierte en alguien tan grande no entonces yo creo que es algo que no se no se debería perder nunca sí es un ejemplo en este aspecto para para los chicos más jóvenes no el intentar reinventarse igual cuál sea tu ránking da igual lo que hayas ganado porque es necesario ir evolucionando en un deporte tan duro como el tenis donde la gente tuvo este mono década éste conoce más de cada vez hay gente más joven tu físico teóricamente no Nova respondiendo igual que cuando tienes veinte años Si bueno el hecho de reinventarse y seguir estando yo en este momento pues el dos del mundo pero aspirando a ganar todos los torneos creo que tiene que ser una espejo para para los más jóvenes a estar abiertos a a seguir aprendiendo haya seguir evolucionando

Voz 1991 11:47 porque sino uno Se mantiene quince años en la élite de esta forma ganando diecisiete títulos de Grand Slam ochenta títulos en en total que es una auténtica barbaridad y sobre todo volviendo cada vez que tiene algún tipo de problema físico y demostrando que que va competitivo hasta el último día que esté jugando al tenis Carlos Moyá Nos alegra que que estarían Rafa que haya empezado con buen pie en este torneo en en tierra batida nada que os deseamos mucha suerte en el resto de la temporada y sobre todo que el físico respete que a través de esos cuando llegan los resultados gracias Carlos un abrazo

Voz 0621 12:19 ven perfecto que vaya buenas noches

Voz 1991 13:09 Escocia despegar apunta bien sintonía de basket para hablar de la Euroliga para hablar de los primeros partidos los primeros compromisos de los cuartos de final ya sabéis que debutaba el primer española ayer el Baskonia que caía en la cancha el CSKA de Moscú yo teníamos a los otros dos equipos españoles en competición ya hemos tenido cara y cruz porque ha ganado uno ya perdido otro más

Voz 12 13:44 esta casa es qué tal muy buenas olas Yago qué tal buenas noches

Voz 1991 13:47 ha ganado ha sido el Real Madrid eso sí con marcador ajustado a Panathinaikos en vender

Voz 1509 13:52 sí bueno empieza golpeando primero el Real Madrid en esta serie de cuartos de final al mejor de cinco partidos recordemos en un partido en el que eso sí los blancos lo han tenido que masticar desde el principio y que les ha costado mucho setenta y cinco setenta y dos han terminado ganando empezaron mandando desde el primer minuto daba la sensación de que el Real Madrid podía romper el partido en cualquier momento manejaban unas rentas de seis ocho diez puntos incluso a lo largo de treinta y cinco minutos pero el Panathinaikos nunca bajo los brazos y tanto es así que los de Rick Piti no los griegos y a falta de cuatro minutos para que terminara el partido mandaban por cinco puntos en el marcador lo habían conseguido darle la vuelta ya han obligado a

Voz 0621 14:28 el Real Madrid a meter una marchita más incluso

Voz 1509 14:31 todos en defensa en esos últimos cuatro minutos para terminar dándole la vuelta con unos tiros libres decisivos de Jaycee Carroll otros también de paso al final ese setenta y cinco a setenta y dos golpeando primero y poniendo el uno a cero en la serie frente al Panathinaikos hay detalles hay errores que corregir de cara lo que está por venir lo dice el capitán Felipe Reyes el viernes se va a jugar el segundo partido a las nueve y cuarto de la noche pero también insiste el capitán en que lo que hay delante el Panathinaikos es un equipo muy peligroso y que fácil no lo va a poner

Voz 0621 14:59 cuando te enfrentas a un equipo tan un equipo tan duro y tampoco tengo Panathinaikos eso es que tengan malos momentos sino que que bueno pues cualquier detalle puede hacer que que ellos hace en el marcador que falles tres ellos metan desde cuando juegan dos equipos tan igualados estas cosas suceden y no hay que darle más vueltas lo único que hay que seguir trabajando mejorar la defensa aunque hoy hemos estado muy bien y controlar el rebote

Voz 1509 15:23 pues Felipe Reyes que piensa ya en ese partido del viernes hoy han destacado hace un partido muy coral la verdad del Real Madrid ha terminado con doce puntos Jeffrey Taylor con trece han sabido frenar muy bien sobre todo hasta el último cuarto Annika talantes que finalmente ha terminado con diecisiete puntos ya piensan en lo que está por venir también Yago hoy ha habido pocos para un antiguo jugador del Real Madrid un chaval de diecinueve años que el año pasado se pasó la Euroliga terminó siendo el envite de la Final Four también en pie de la liga regular Luka Doncic que se ha llevado el aplauso la ovación y el cariño de él que fue su público también de los que fueron sus compañeros también de su antiguo presidente de Florentino Pérez para el que lo hemos visto fundirse en un gran abrazo y que además le ha regalado una réplica de plata del Santiago Bernabéu

Voz 1991 16:06 normal bien debido a Doncic porque la vamos a la lo que dejó aquí en Madrid fue fantástico y la imagen que tiene el Real Madrid y el recuerdo de los aficionados es buenísimo este año encima aunque su equipo no es todo la altura el se ha salido en su debut en la en la M en la NBA Le vamos a ver triunfando muchos años en Estados Unidos

Voz 1509 16:25 sí la verdad es que no tengo yo muchas dudas de eso ya para empezar en esta primera temporada ha batido registros de años de hace muchísimos y muchísimos años ya está solo con su primera temporada de rookie a la altura de las grandes leyendas de la NBA así que seguramente que lo que está por ver el porvenir de Luka Doncic sea maravilloso en la NBA la verdad gracias

Voz 12 16:42 Art hasta mañana hasta mañana ha ganado el Real Madrid y antes ha perdido el Barça que jugaba contra el Anadolu Efes y la verdad es que

Voz 1991 16:51 en un primer cuarto desastroso el segundo ha reaccionado y al final yo creo que ha ido un poco a remolque Xavi Saisó qué tal muy buenas primera derrota de este eliminatoria de cuartos

Voz 1982 17:01 pues sí sí sí el setenta y cinco A68 como bien decías una vez más inicio malo frío del del Barça que ha llegado a perder de trece puntos en el primer cuarto veinticuatro a once luego parecido Kevin Pangos era el segundo ha habido reacción empate a XXXII pero hecho un parcial de ocho cero al Barcelona que nunca en los cuales también otros el partido ha ido por delante en el marcador tercer cuarto el Barça ha empezado bien pero se ha ido diluyendo era el último cuarto ha habido momento de colapso de los turcos el Barça se ha puesto a cinco puntos pero ahí ha habido toda una serie de errores y Six que es un jugador extraordinario ha acabado sentenciando total al Barça siempre ha ido a remolque

Voz 1991 17:42 primera derrota el viernes siete

Voz 1982 17:44 hartos segundo partido también en en Estambul el Barça tienen que mejorar en muchos aspectos como por ejemplo que Tomic no tiene recambio porque Serafín está está lesionado hoy no ha jugado Rivas Oriol a cero puntos Tomic catorce puntos pero bueno un Barcelona que si quiere conseguir su objetivo Yago que es una victoria al menos en Estambul tiene que jugar mejor de lo que lo que lo ha hecho hoy

Voz 1991 18:06 pues sí sería importante tras una victoria de Estambul porque sino luego estás en dos match ball ya sé que juegas en casa pero son dos de ellos uno de los partidos te te quedas la faena el foro esa que sería importantísimo ganar el partido el viernes lo contaremos Xavi un abrazo un abrazo Paco Hernández que buenas tres minutos por delante todo

Voz 8 18:25 lo primero es escuchar un sonido que rescatamos de la Champions tristes Harry Kane desde el sofá de su casa cuando su equipo el Tottenham se mete en las semifinales de la máxima competición continental claro bueno pues como no podía ser de otra forma felicidad para el delantero que se ha perdido la eliminatoria y lo celebraba así luego Yago espero que no tengas acciones de la Juventus porque las consecuencias de la eliminación del conjunto italiano

Voz 1991 18:52 por tanto en acciones de la Juventus ni de nada

Voz 8 18:56 el de la Juventus hoy no ha tenido un buen día porque tras su derrota ante el Ajax se hunde la Bolsa en conjunto italiano las acciones del club han cotizado hoy a la baja en la Bolsa milanesa con unas pérdidas que han alcanzado el veinticuatro por ciento si queda que las tenga perdió bastante dinero resultados dicen los expertos obviamente tras la derrota ante el Ajax así la eliminación de la Chan Jones recuerdo el resto de partidos de Europa League para mañana el Chelsea se enfrenta al Slavia de Praga con ventaja de uno cero del partido de ida Elaine tras va a tener que remontar ante el Benfica al conjunto portugués lleva ventaja de cuatro dos también va a tener que remontar el Nápoles ante el Arsenal conjunto londinense que ganó dos cero en el partido de ida también hoy malas noticias para el Betis y en concreto para William Carvalho porque el club verdiblanco ha publicado el parte médico del centrocampista sufre una fractura de los huesos propios de la nariz y una elongación en el adductor izquierdo así que desde luego dos lesiones importantes que en principio no le van a hacer pasar por el quirófano pero se complica desde luego su presencia mucho ante el Valencia este fin de semana

Voz 1991 19:58 de Janto elongación en la nariz rodábamos muy

Voz 8 20:02 desde el señor lo va a tener huían caballo esperemos que se recupere pronto de otro

Voz 1991 20:05 le tengo que quitar al comunión ocho viven entre viven en Avilés

Voz 8 20:11 de han el pese hoy ha perdido la oportunidad de proclamarse campeón a perdió tres dos ante el Nantes encarrilar su tercera jornada sin ganar en Liga quedan seis jornadas por delante el conjunto de París en dos puntos para ser campeón la praxis la próxima oportunidad va a ser este domingo en casa ante el Mónaco aunque sí alegres

Voz 1991 20:29 están esperando celebrarlo en casa claro por eso tiene la oportunidad

Voz 8 20:31 aunque la pueden ganar es y jugar porque si el Lille no gana si tú encuentros sería más feo no ganase Juan si sin ganar su encuentro ante el Toulouse ganaría la Liga ya el París Anne Germaine hoy hemos tenido Liga Iberdrola el Barcelona le ha ganado cero cuatro al Madrid club de fútbol en un partido adelantado de la jornada veintiocho adelantado porque el Barça juega Champions

Voz 1991 20:50 el fin de semana estando Amira se pueden hacer este tipo de cosas no

Voz 8 20:53 nada el Barça se coloca líder de forma momentánea hasta que el Atlético de Madrid juega su partido ante el Espanyol que es el próximo lunes ir rápidamente terminó con la NBA tenemos en marcha ya la jornada de playoff el quinto día ahora mismo un partido en juego Boston Celtics está perdiendo diecisiete veinticuatro ante India Gracia

Voz 1991 21:10 Paco gracias también a Pablo Arévalo que ha estado la parte técnica con la supervisión de Borja González que ha venido aquí a mira el tramo final que todo iba bien porque ha estado bien no valen fenomenal pues nada nos volvemos mañana será en el larguero hasta mañana adiós