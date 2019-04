Carlos Moyá: "Rafa toca la tierra y parece otro"

Voz 1 00:00 hablamos de tenis en el Larguero porque ha debutado Rafa Nadal en el Master mil de Montecarlo lo ha hecho además pasando por encima a otro español Roberto Bautista al que ha derrotado por un doble seis uno así clases acciones fantásticas por eso queremos charlar con el entrenador de Rafa Nadal Carlos Moyá qué tal buenas noches

Voz 2 00:18 la buenas noches todo gracias a él

Voz 1991 00:20 el debut de Rafa en tierra fantástico no mejor de lo esperado

Voz 3 00:25 sí la verdad es que sí una primera ronda después de un mes sin jugar pues no es fácil iban bueno conjugar como Baptista que está teniendo un año bueno no no no esperamos un partido así el nivel de Rafa son muy alto oí bueno partidos ha solventado mejor de lo de la dura batalla que esperaban a la verdad

Voz 1991 00:48 no sé si es que se transforma no sé si es que después de la recuperación de estar este mes parado Rafa evidentemente recupera sensaciones pero es que es tocarla Thierry parece otro

Voz 0352 01:00 sí yo creo que que también la energía que las a Montecarlo no es un torneo que que a él le encanta Hay no te diría que se otra porque le va muy bien en todos los torneos no pero sí que es verdad que aquí se siente como en casa se siente que con mucha confianza muy positivo hoy bueno yo creo que que se ha visto hoy no a solo

Voz 3 01:21 es una primera ronda Un partido falta mucho todavía de esta larga gira que va a ser no sólo contactarlo pero bueno eso es un buen comienzo obviamente

Voz 1991 01:29 el torneo se tienen que poner a partir en cuanto a Rafa torneo Rafa porque en Rafa Nadal porque lleva once títulos en Montecarlo va caer alguno más desde luego el cómodos encuentra no en este torneo está como jugando en casa

Voz 0352 01:44 si le gusta mucho hay varios torneos que tienen estas circunstancias que lo ha ganado antes al jefe ya no sólo Montecarlo pero sí verdad que esta superficie para bueno para su físico le va muy bien también están mucho menos desgaste a pesar de que los puntos suelen ser más largos pero bueno lo que tiene que es es la rodilla estos últimos tiempos pues le va mucho mejor así que que bueno como te digo es un inicio esperanzador todavía queda mucho por delante pero el mejor estas de empezar así que quiero jugando un poco peor

Voz 1991 02:14 decía Djokovic precisamente antes de empezar este torneo que da igual no como Rafa que cuando llega Rafa a tierra es superior al resto es decir lo sabe y lo saben todos

Voz 0352 02:25 Moro Él lo sabe en parte del es consciente de que sino

Voz 3 02:30 no trabaja cada día Hay

Voz 0352 02:33 ahí está concentrado cada a partir desde el principio pues bueno va a haber alguien que que eleva a ganar no sé qué que que que históricamente pues son torneos que giras qué es el dado muy bien donde ha perdido pues estos últimos años un partido el año pasado hay un partido Ac2 bueno está claro que que se siente cómodo pero como te digo cada partido se lo tiene que currar el nivel de cada vez es más alto y ojalá que podamos tener una gira como la del año pasado

Voz 1991 02:59 hay un dato Carlos que imagino que controlas que es tiene ahora mismo Rafa cincuenta y siete títulos en tierra batida acumula el solo más títulos en esta superficie que los otros nueve jugadores del top ten es que es una auténtica pasada

Voz 0352 03:16 pues sí la verdad que que es es una tiranía yo creo no lo que ha ejercido del desde dos mil cinco si no me equivoco es algo increíble yo creo que que bueno no nos ha visto algo igual en ninguna superficie en toda la historia no bueno el hecho de ganar once once veces aquí en Barça no creo que son once también eh Roland Garros pues bueno es algo que que hasta hace bueno es que no sabía visitantes no ningún sólo torneo él lo llevan tres ya ojalá que que sea camino de de la doce Hay pero sí como te digo el siempre va con máximo respeto máxima humildad pero no hay duda que son bueno son meses que que históricamente anda muy bien

Voz 1991 03:55 Carlos lo que está claro es que viendo las competiciones viendo las diferentes superficies digamos que responde no en el cuerpo de Rafa de una forma cuando está en en pista rápida en terrenos más duros cuando están tierra sufre menos físicamente Rafa no al margen de que el se encuentra mejor sufrió Nos lesiones que hasta estadísticamente es así

Voz 0352 04:16 sí es es un hecho es un hecho no habla las articulaciones está claro que esta superficie sufren bastante menos es más suave te permite al resbalar el patinar en lugar de de cenando y arrancar rápido yo creo que para su cuerpo es clave no es así que que bueno en el caso de él no hay ninguna duda de que jugar en tierra pues le favorece a ya juego pues obviamente incluso más no pero físicamente hablando es una superficie que le favorece Carlos llegará el momento en el que

Voz 1991 04:48 Rafa decida jugar no sé si los torneos de tierra batida no sé si casi en exclusividad pero está claro o no que en las otras superficies lógicamente torneos importantísimos en los que perder porque además es un ganador y lo quiere jugar todo pero igual hay un momento no en el que él tiene que decidir y decir aquí sufro menos además es que es donde domino no

Voz 0352 05:11 bueno yo dudo que llegue ese día no

Voz 3 05:14 el día que el sienta que no puede jugar en

Voz 0352 05:16 en otra superficie que no sea tierra creo que verá que es el momento de la raqueta me imagino porque bueno él es un competidor nato sí que es verdad que ese puede dosificar a reestructurar el calendario yo creo que estos últimos años se ha hecho bastante eso bueno de hecho el año pasado sólo consiguió va por culpa de lesiones jugar nueve torneos no eso no es lo ideal obviamente pero yo sí que creo que un jugador como Airbus puede jugar catorce quince torneos sin sin ningún problema debería poder ese es el camino que que queremos llevar pero el como te digo es un animal competitivo y no puede estar solo compitiendo mes y medio al año dos yo creo que que si llega ese momento como te digo bueno esperemos que no llegue

Voz 1991 06:01 yo esperé no lo veamos si que se retira retirada se refiere

Voz 0352 06:03 el cuando cuando le apetezca veremos porque me

Voz 1991 06:06 mí que cuando este Rafa vamos a pasar mucho hombre con el con el tenis bueno yo siempre lo digo para mí el mejor deportista español de todos los tiempos y cuando se marcha desde luego lo vamos a lamentar y mucho hablábamos con con Toni Nadal

Voz 1 06:18 al inicio del año cuando ve venía después de ese medio año de estar parado y decía

Voz 1991 06:24 además cree que creo con toda la razón del mundo no estás de acuerdo dice cualquier otro jugador en sus circunstancias después dar pasado tantas lesiones no sólo por el aspecto físico también por el psicológico la capacidad que tiene Rafa de superar situaciones igual mucho jugador se habría retirado hace tiempo

Voz 0352 06:41 sí bueno es algo que que que bueno que no sabremos por qué hay pocos jugadores de de esa categoría digamos que hayan sufrido ese ese número de lesiones pero sí que es verdad que Rafa se reinventa diga o no da igual el tiempo que esté fuera a la edad que tenga aquel siempre vuelve con ganas siempre vuelve con una pequeña mejora también hay que pensar que esos tiempos de de parón nos da en cierta manera nos da opción a a poder introducir mejoras no hay cambios a veces un poco técnicos que que sólo con la competencia con con la competición no puedes hacerlo no lo está claro que la competición para ponerlo en práctica he para ir afinando cosas pero sí que es verdad que que bueno está claro que que bueno ha sido un jugador perjudicado por las lesiones y las estadísticas así lo dicen y pues no sé a ver yo creo que que es muy fuerte mentalmente también Federer tiene un talento e talento innato también brutal estuvo seis meses fuera el primer torneo que juega fue en el dos mil dieciséis lo ganó es difícil para mí aventurarse en en poder decir algo así cuando hablas de grandes de toda la historia porque bueno bueno son eso hoy son grandes de la historia de este deporte yo nunca

Voz 1991 07:57 los dejaré fuera de nada ha llamado no creo que mucho la atención esa frase en una entrevista de Toni Nadal diciéndolo de que es un lesionado jugando al tenis a lo mejor ha llamado mucho la atención pero creo que es una frase que utiliza muy a menudo no y que además tiene una explicación muy sencilla tú has oído en alguna ocasión

Voz 4 08:18 la ley la ley que ahora cuando salió

Voz 0352 08:22 bueno yo creo que a la hora de valorar a Rafa lesionado no lesionar

Voz 5 08:26 todo se le quiera llamar

Voz 0352 08:29 hay un hecho que es irrefutable que está ahí lleva desde el dos mil cinco sin salirse del top ten ni una semana todo eso y yo creo que que es verdad que es alguien que no ha tenido la continuidad que han tenido sus sus competidores pero él no salirse en un deporte individual donde cada semana hay un ranking anual en donde cada semana se contabilizan los puntos que hace solos que pierde son los que de no defiendes etc pero que sería imposible no que Rafa no hubiese salió de de los diez primeros es algo que no considere Djokovic y Federer no esas son catorce años donde día a día o quince años donde día a día ha demostrado que que bueno sumó su categoría los resultados le avalan muy igual creo que

Voz 2 09:15 que bueno que que eso no lo podía conseguir alguien que les quejó a tener

Voz 1991 09:21 el objetivo fundamental Roland Garros evidentemente donde es el auténtico dominador de los últimos años cuál es la idea cuál es el plan que tenéis quiero decir el circuito el el calendario de tierra batida esto o no o vamos a ver también dependiendo de cómo responda Rafa

Voz 0352 09:35 bueno yo creo que es difícil hacer planes a priori planes Juan Montecarlo Barcelona Madrid Roma Hay París y hay que ir viendo cómo cómo responde el cuerpo cómo van los torneos iba ganando sí se iba perdiendo pronto hay que ver hay hay muchas variables que un jugador de a estas alturas de su carrera pues hay que tener mucho cuidado con con lo que se juega yo soy partidario siempre de dosificar llegar a Roland Garros que su gran objetivo en perfectas condiciones y es con victorias en el bolsillo pues mucho mejor insinuó pues tampoco pasa nada no pero pero bueno como te digo vamos viendo semana semana a priori ese plan pero vamos bien no

Voz 1991 10:14 sin prisa no tenemos prisa ninguna desde luego Carlos me quedaba una sólo para terminar como es Rafa no voy a decir como alumno pero sí como entrenado porque le conocemos como deportista de élite le conocemos en en en la Tierra en este caso en otras superficies como como ganador nato pero siendo entrenado como es que te has encontrado

Voz 0352 10:33 bueno con un jugador muy predispuesto una profesionalidad impresionante con ganas de aprender a pesar de todo lo que ha ganado a pesar de de estar con treinta y dos años y sigue queriendo mejorar sigue queriendo estar abierto a el abono a evolucionar no yo creo que eso es la humildad que tiene para para hacer lo que le convierte en alguien tan grande no entonces yo creo que es algo que no se no se debería perder nunca ahí es un ejemplo en este aspecto para para los chicos más joven no el el intentar reinventarse igual cuál sea tu ranking da igual lo que hayas ganado porque es necesario ir evolucionando en un deporte tan duro como el tenis donde la gente tuvo este bueno décadas te conoce más de cada vez hay gente más joven tu físico teóricamente no va respondiendo a igual que cuando tienes veinte años Si bueno el el hecho de reinventarse y seguir estando yo en este momento pues el dos del mundo para aspirando a ganar todos los torneos creo que tiene que ser una espejo para para los más jóvenes a estar abiertos a a seguir aprendiendo haya seguir evolucionando

Voz 1991 11:40 porque sino uno Se mantiene quince años en la élite de esta forma ganando diecisiete títulos de Grand Slam ochenta títulos en en total que es una auténtica barbaridad y sobre todo volviendo cada vez que tiene algún tipo de de problema físico y demostrando que que va competitivo hasta el último día que esté jugando al tenis Carlos Moyá Nos alegra que que está bien Rafa que haya empezado con buen pie en este torneo en tierra batida nada que os deseamos mucha suerte en el resto de la temporada y sobre todo que el físico respete que a través de esos cuando llegan los resultados gracias Carlos un abrazo