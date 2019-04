El último capítulo de la guerra entre Tebas y Rubiales

Voz 1991 00:00 tenemos que hablar también de eh bueno iba a decir tenemos que hablar también como algo nuevo de sigue la guerra Rubial Estebas o lo que es lo mismo Federación Española de Fútbol la Liga Antón Meana qué tal muy buenas ostrás llevaba buenas noches en esta ocasión no es es muy a no siguen se siguen pegando por el fútbol modesto no

Voz 0231 00:19 sí ahora están pegándose por el fútbol modesto explicamos la noticia que contábamos por la tarde en SER Deportivos y que vamos a ampliar ahora en El Larguero eh pro Liga que es un el nombre comercial de una plataforma que tiene el apoyo de la Liga y que engloba a clubes de Segunda B y Tercera ha enviado una invitación a todos los clubes de Segunda División B y tercera para que la próxima semana se reunan en Madrid con Javier Tebas digamos que el fútbol modesto la segunda B y la Tercera son competencia de la Real Federación Española de Fútbol que es la que controla sus categoría sus partidos manda a los árbitros entrega los premios etcétera etcétera pues bien en mitad de este lío de competencias entre la Liga la Federación pues esta Plataforma Pro Liga le paga el viaje a dos personas de todos los clubes de Segunda B y Tercera la próxima semana a Madrid para que vengan escuchar a Javier Tebas para qué te vas les diga que viene el lobo que viene el lobo que viene Rubiales que van a perder ingresos y que por favor escuchen lo que Tebas les tiene que decir no me quiero extender mucho Yago pero yo creo que si le pagas el viaje a dos representantes de cada club de los ochenta de Segunda B de todos los de tercera división hablamos más de cuatrocientos clubes es porque o te sobra el dinero o te va la vida en jazz a gente venga aquí a escuchar lo que tiene que decir o las dos cosas pero cuanto menos no es muy normal que eso se le paga el viaje a todos los clubes de Segunda B y Tercera para que vengan a Madrid a escuchar a Javier Tebas

Voz 1991 02:01 creo que las dos son evidentes y que hay mucha pasta para poder hacer eso porque necesitas ganarte a al fútbol modesto para para tener los apoyos que necesitas es curioso es barba negra avisando que viene Barbarroja divinas el más o menos lo mismo esto González muy buenas qué tal muy buenas Yago te has puesto en contacto con pro ha hablado con ellos que te han dicho

Voz 1 02:21 bueno pues para ver de dónde sale ese dinero porque son cuatrocientos cuarenta y seis equipos los que integran la segunda y la tercera es decir cómo podrían venir dos personas máximo por club podríamos hablar de ochocientos noventa y dos desplazamientos pagados por la liga Pro liga al hemos preguntado a David Jiménez el presidente de esta asociación de Liga de dónde sale este Dine

Voz 2 02:39 pero dentro del convenio con la Liga pues con ese convenio nosotros podemos contar con una una aportación económica por parte de la Liga que el dinero B estirado que la asociación pueda hacer más grande y por tanto pueda representar mejor a los clubes mire allí también se puede destinar parte de ese de ese montante económico se porque destinada a la organización de reuniones no es un coste demasiado elevado no te sabría decir la cantidad pero creo de verdad que los temas que se van a tratar compensa muy mucho el el el esfuerzo económico que tengamos que hacer que Bono no

Voz 1 03:09 bueno pues la liga liga tienen firmado un convenio por el cual se cubre este tipo de desplazamientos lo que nos ha contado pro Liga también es que la respuesta de la federación según nos contaba David Jiménez es haber montado una reunión paralela invitando también a los clubes modestos para el mismo día a la misma hora

Voz 2 03:24 Nos hemos encontrado que la aseveración ha convocado una reunión es prácticamente similar no la lo ha convocado a la misma hora a los clubes de Tercera a Segunda División B bueno pues la verdad es que si quieres entusiasmo integra la verdad es que a mí me no sorprendía los clubes tienen inquietudes los clubes tienen unas preocupaciones muy claras los clubes necesitan ser escuchados y creo que que bueno la reunión que ya teníamos organizada creo que van a tratar iban a tratar esos temas no no creo que fuera necesario montar una reunión paralela

Voz 1 03:54 bueno pues de momento con estas dos reuniones cien clubes le han confirmado ya ha pro liga en apenas veinticuatro horas su presencia en su reunión el próximo jueves veinticinco a la una de la tarde

Voz 1991 04:04 vamos a que sigue el circo hay convocada la reunión de Euroliga el jueves veinticinco a la una de la tarde y la Federación montó tras reunión paralela el mismo día a la misma hora eh yo creo que ese es el momento y la hora de que Tebas irrealidad ese den cuenta de que no paran de hacer el ridículo

Voz 0231 04:21 la versión de la Federación es que ellos son los únicos representantes válidos para dirigirse de manera legítima a los clubes de Segunda B y Tercera sobre asuntos que encima competen a la Federación que prodiga puede convocar si quiere a todo segunda B ató tercera a la Conferencia Este de la NBA y a los clubes de Londres de la Premier League saque puede convocar a quien quiera pero que no tienen competencias sobre los temas de Segunda B y Tercera que suele compete a la federación le parece a la Federación una intromisión una más de la liga los satélites que tiene la Liga en temas que no son suyos ir esquina esa reunió por ejemplo se va a hablar de la Supercopa de España dime tú qué pintan los clubes de Segunda B y tercera jornada hablando de la Supercopa de España luego también hemos tenido acceso a el correo electrónico de invitación que pero Liga manda a los clubes de Segunda B y Tercera Illes adjunta Yago un documento que ha elaborado la Liga prosiga sobre la influencia que tiene el fútbol profesional es decir los partidos de Primera y Segunda en la asistencia a los campos de Segunda B recuerda que para el año que viene una de las ideas de Rubiales es dejar libre una ventana del fin de semana para que no haya Primera ni Segunda a esa hora por ejemplo es un azar a las doce del mediodía los domingos para que es así se fomente la asistencia al fútbol base que no tengamos por la tele o en Carrusel un partido de Primera a las doce y que así la gente puede ir a ver a su equipo de Segunda B pues la Liga ha elaborado un informe compro Liga de diecisiete folios para comer en la cabeza la semana que viene a los clubes invitados para decirles que no influye absolutamente nada saquen los partidos de Primera y Segunda según esta este informe elaborado por la Liga no influye nada de nada de nada en la asistencia a los estadios bueno es una más por esta guerra que la semana que viene va a ser muy divertida tiene varios capítulos porque tenemos Asamblea de la Federación Española de Fútbol el día veintinueve de abril pero es que antes tenemos el XXIV Asamblea de la Liga para preparar una estrategia conjunta de los clubes de Primera y Segunda en contra de la nueva Copa en contra de la nueva Supercopa tenemos estas dos reuniones del fútbol modesto una convocada por la Federación está convocada por prosiga la verdad que los próximos días van a ser muy movidos en el despacho del fútbol español

Voz 1991 06:45 no ya verás cómo va a haber denuncias de que hay gente que ha viajado con el dinero de la invitación de la Liga ya ha acudido al final a la reunión de la Federación es que no tengo ninguna duda que va a haber lío con eso ya para rematar todo esto