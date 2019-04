Loeches: “Se ha roto un dogma sobre la muerte”

bueno pues fíjate siempre se pensaba que pasados unos minutos las células de toda la organismo militar del cerebro particularmente porque siempre se ha pensado que son muy sensibles a la falta de oxígeno pues empezaban a morir mientras Abad profesor destructivos que ya pues se consideraban irreversibles y como digo esto se consideraba que antes de un ahora ya estaba ocurriendo sino lo que es lo que se ha visto es que se ha roto un dogma no como que pasadas cuatro horas sí se realizan los los procesos apropiados pues resulta que se puede revivir células del sistema nervioso de cerebro y esto es algo pues increíble no llamas mantenerlas vivas como bien has dicho no todo el cerebro pero sí una parte de del mismo muchas células

Voz 2

01:29

bueno yo creo que hay muchas puertas aplicadas digamos muchas otras con respecto a consideraciones sobre qué es la vida o la muerte no por un lado las aplicadas yo creo que es una buena noticia porque permite pensar que por ejemplo víctimas de accidentes o de infartos no que lleven más de una hora no pues en estado de muerte cerebral pues en un futuro no muy lejano ahora como se ve pues es posible que se pueda resucitar no que se puedan restaurar su funciones vitales esto esta es una muy buena noticia no y luego por otra también pues esa consideración de bueno cuando once goles está muerto que se considera que ya no tiene actividad cerebral que es la el la definición de de muerte actual no que es que el cerebro no hay ninguna actividad que se piense que pasadas cuatro horas todavía se puede recuperar esa actividad cerebral aunque aún no no es el momento no pero qué es que podría ser pues caro permita pensar cuántas horas habría que dejaron un cerebro digámoslo así un una persona fallecida basta que se considere que ya es absolutamente irreversible