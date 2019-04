Xulio Fontecha: "Si nos demandan se colapsarán los tribunales de Estados Unidos"

Voz 1 00:00 Aimar Bretos el Gobierno estadounidense Donald Trump ha cumplido su amenaza y ha activado un endurecimiento del embargo sobre Cuba toda la distensión que trabajó Obama ha revertido y a Trump ha aplicado

Voz 2 00:18 las restricciones a los viajes también a las remesas pero sobre todo ha hecho algo que ningún presidente norteamericano había hecho a esta hora y que puede tener efectos concretos sobre las empresas españolas ha permitido que los exiliados cubanos sus herederos reclamen en los tribunales estadounidenses las tierras o los edificios que les expropió la revolución del cincuenta y nueve

Voz 3 00:39 ha pasado más de medio siglo muchas esas tierras acogen ahora negocio usted empresas extranjeras sobre todo europeas en lo que nos afecta directamente a nosotros empresas españolas empresas que ahora se pueden enfrentar a centenares de demandas Xulio Fontecha buenos días

Voz 4 00:55 los días al presidente de la Asociación de empresa

Voz 5 00:57 salimos españoles en Cuba que agrupa a doscientos cincuenta y tres empresarios que tienen intereses allí en la isla exactamente cómo puede afectarles este cambio

Voz 4 01:06 pero quiero quiero manifestar que ya nos ha sorprendido muchísimo porque yo creo que en las últimas semanas todos estaríamos siempre la pequeña esperanza de que esta desfachatez esta insensatez no iba a ocurrir de manera que estamos todavía yo creo sorprendidos ya estamos preocupados y de todo los modos hay que tener en cuenta que si esto se lleva a cabo realmente se inicia un proceso de demandas tal y como permite el título tradicionalistas cuarto eh supondría prácticamente un colapso de los tribunales de Estados Unidos y en concreto del estado de la Florida que es donde lógicamente te va a acumular la mayor cantidad de de de de Asuntos no

Voz 5 01:47 ustedes deben temen un aluvión de demandas

Voz 4 01:51 cuando un proceso de ese tipo está promovido por un gobierno tan caótico tan disparatado como el que preside Donald Trump todo es posible e todavía tenemos la confianza de que esto no ocurra porque error decidió colapso para el sistema judicial de todos modos si queremos dejar claro que como asociación de empresarios españoles que defendemos los intereses legítimos de de de casi de trescientas empresas muchas de ellas pymes españolas que operan desde hace muchos años en Cuba veguería generamos muchos miles de puestos de trabajo de España eh eh pues claro estamos preocupados ya hemos transmitido desde el principio desde hace algunos meses con Dios empezó a comentar la posibilidad de que ocurriera esto hemos transmitido tanto el Gobierno de España como a la Unión Europea la Comisión Europea la preocupación y al mismo tiempo nuestra exigencia de que se tomen medidas de represalia medidas de reciprocidad contra todas aquellas entidades norteamericanas que atenten contra los intereses de nuestras empresas tires apurado el tema de los ciudadanos privados particulares que no creemos que llega a tanto el proceso y que no va a afectar a las empresas así es más peligroso lo que puede lo que puedan llevar a cabo las empresas las corporaciones norteamericanas que al fin y al cabo lo que están defendiendo no es la libertad de Cuba ni nada por el estilo están defendiendo sus intereses sus pretensiones de quedarse con este mercado lo cual lo puedo asegurar que no va a ocurrir

Voz 5 03:15 qué empresas españolas se pueden ver más afectadas por ejemplo los hoteles el setenta por ciento de las camas de hotel en en hoteles de cuatro y cinco estrellas en Cuba las operan empresas españolas a los hoteles puede afectar hay mucho hotel operado por empresas españolas en suelo que pueda ser reclamado en tribunales estadounidenses

Voz 4 03:32 eh yo lo veo complicado si es claro está claro que desde hace años no olvidemos que es la política norteamericana contra Cuba no procede hace unos meses ahora es noticia esto lógicamente pero las leyes contra Cuba las que os Burton Latorre y Shelley las presiones amenazas son continuas y tienen fija sesenta años es el triunfo de la revolución empezaron los problemas no salvo el periodista ilusión que vivimos en la época de presidente Obama el resto ha sido muy complicado y la mayoría de las empresas españolas que operamos aquí somos empresas sean muy antiguos con mucha actividad hay poco recién llegados por lo tanto tanto las grandes compañías los los cadenas hoteleras los bancos a Bigas aéreas como la infinidad el el tejido de pymes de de España que opera en Cuba eh todos han tenido que desarrollar e muchas eh eh artimañas han tenido que tomar muchas precauciones precisamente para evitar que se que se aplicara eh cualquier disposición procedente de los Estados Unidos no entonces yo creo que todos los empresarios españoles estamos previendo que algún día podio ocurrir esto teníamos la esperanza de que ocurriera ha ocurrido desde luego las grandes cadenas hoteleras los grandes bancos las grandes líneas aéreas tiene enormes departamentos jurídicos que estoy seguro que han previsto esto seguramente no se verán afectadas ya que atribuye

Voz 5 04:56 este paso que ha dado tras una jugada en clave electoral para garantizarse el voto de los cubanos en el exilio sobre todo en Florida de cara a la reelección o hay algo más de fondo

Voz 4 05:07 eh hay quien dice bromeando dentro de los de lograr grave de la situación en un asunto que a lo mejor tras lo que quiere es llegar a montar algunas torres en la bahía de la mano algún día no algunos hoteles del IEF busca esto puede parecer un poco irónico oro pero sabe sabe usted que los cubanos incluso en los momentos de mayor tensión no tienden a sacar un momento para la broma no haber errónea e realmente nosotros no nos lo podemos explicar creemos además que esto va a ser un bumerán estas medidas eleva en contra e va a ser una medida que un que va a tener el lo legal eh y creemos poco recorrido que las consecuencias pueden ser peores para ellos que para nosotros los españoles y europeos pero eh no cabe duda que va a causar daños en la economía cubana que ya lleva unos años de crisis muy dice hay una una crisis de liquidez una crisis financiera notable y esto va a agudizar esa situación de falta de divisas en el país ellos lo saben hay efectivamente esto tiene tiene ese sentido generar temor incertidumbre que tratar de que venga menos vuelos tratar de que vengan menos turistas de que las inversiones en marcha se ralentice o se paralicen definitivamente ellos dicen siempre que define las libertades el libre comercio pero desde luego este tipo de actitudes no lo demuestra

