Eduardo Bosch: "Los actores de doblaje lo tenemos muy complicado"

Voz 3 00:33 esta semana hemos tenido noticia de que la vote el protagonista de Toy Story su voz en español está en huelga

Voz 1 00:40 Innova doblar la nueva entrega de la película de Disney

Voz 0027 00:43 o por lo menos no la iba a doblar hasta quite esa entrevista en El País

Voz 1 00:47 ya veremos qué película por cierto que ya hemos visto el escuchar

Voz 3 00:58 esta no es la voz de Pepa Blanes buenos días

Voz 1463 01:00 hola qué tal buenos días no es Óscar Barberán que es el el actor de doblaje que siempre ha hecho a este personaje en las tres entregas anteriores de esta cinta de Disney Pixar y bueno pues como como contabas como contaba en esa entrevista en El País estaba en huelga el motivo pues el contraste entre su sueldo y los ingresos que genera esta superproducción para que los oyentes comparen Toy Story tres recaudó en España en el año dos mil diez que es cuando se estrenó más de nueve jóvenes éramos más de veinticinco millones de euros lo que el actor de doblaje por poner la voz principal a este personaje que sale en toda la película en casi todas las escenas fueron mil euros brutos

Voz 0027 01:38 otros mil sí

Voz 1463 01:39 bueno pues más el IVA que entonces evitaría el veintiuno os podéis imaginar bueno los artistas se queja no de que de que bueno pues estaban regulados una huelga en dos mil diecisiete en los actores de doblaje fueron a ella sobre todo en la Comunidad de Madrid porque hay dos diferencias entre los actores de doblaje que trabajan en Barcelona en Catalunya en los que trabajan en Madrid aquí estuvieron pues cuarenta y cinco días de huelga y consiguieron algunas algunas mejores

Voz 0027 02:03 exacto por ejemplo que ya huelga recordarán a la serie debido y a Adolfo Moreno buenos días hola buenos días es el presidente de del sin caso de actores de doblaje de aquella huelga dos años después cómo ha cambiado la situación de del sector los actores actrices doblaje ahí ahí ahí alguien que por un papel protagonista sigue cobrando mil brutos

Voz 4 02:24 bueno el noventa y nueve por ciento de los de los actores de doblaje que tienen que cobran cobran eso lo lo más lo menos habituales es poder conseguir un caché que este por encima de lo que marca el convenio

Voz 0027 02:39 como cobran los los actores de doblaje cobran por línea por peso el personaje por tipo de película

Voz 4 02:46 en los cobramos por la película o la serie que sabía hablar se divide en pequeñas tomas de entre treinta y cuarenta y cinco segundos que llamamos Take y en la medida en que tu personaje salga en más Take Two pues recibe es un os hablaré Mallorca la T tiene un precio inicial el tres tienes ganas tanto haces bien pues ganas tanto más y hay muchos mucho

Voz 1463 03:11 los actores muchas actrices en la situación de de Óscar Barberán que contábamos que están en superproducciones millonarias ellos pues se cobran relativamente poco

Voz 4 03:23 sí sí sí esto todos estamos en la misma situación que que os carne con ese con los precios que marca el convenio que es un comercio de mínimos pero que bueno a la hora de la realidad el caso es un convenio de máximos no es el primer caso el de el de este chico de Oscar Barberán de alguien que pueda implementar pedir algo más de dinero y que me quiten de la producción de un plumazo

Voz 0027 03:50 hay voces seguro que muchos de nuestros oyentes van a reconocer esta seguro vivir en armonía

Voz 5 03:58 si no sólo de vivir la misma cosa viene a por todos en general con quién no podéis negociar un ejército que no deja cadáveres en el campo de batalla

Voz 0027 04:06 efectivamente

Voz 1 04:12 estamos de Jon Snow John Nieve eh

Voz 0027 04:15 Edward vos Edward buenos días

Voz 0171 04:18 muy buenos días y muy buenos días a todos

Voz 0027 04:20 buenos días Adolfo que te estoy oyendo

Voz 7 04:23 buenos días Eduardo quejar programas lo cómo estás

Voz 0027 04:25 tenemos porque decimos bueno éste tiene que ser el contraste un personaje tanto en una serie tanto éste tiene que estar montado en el dólar

Voz 7 04:35 sí ojalá

Voz 0171 04:37 es más que si la yo no he no hay una diferencia en la que cobren más estaba escuchando la periodista no hay en la diferencia era que cobremos más o menos por cualquier tipo de productor las producciones solamente la que vivimos ay si en algo me me corrigió Adolfo que es el que más sabe de todo esto las dividimos en en dos formó o sea que queden trabajo para filme para televisión y el cine tiene un precio de la televisión tiene otro pero se cobra da igual la producción en la que hagamos siempre cobramos céntimo precio IL seis para cine tiene un precio un poquito mayor y series para televisión pues tiene el precio que tiene que cobramos por convocatorias general es decir por asistir kilo un precio portéis que bueno pues tampoco te que te biblia pues ante eso cuatro euros un cinco

Voz 0027 05:20 Nos hacía no sería Adolfo no sería la primera vez que a un actor de doblaje que empieza a pedir más dinero les les sacan de la producción hasta qué punto el acto no le tiene cogido por los euros al porque ninguno porque no le iban a cambiar a un personaje de voz una temporada a otra a vosotros tener la sartén por el mango

Voz 0171 05:41 no no no al contrario una temporada tradición capítulo a otro pero vamos hasta si tenemos la la premisa de que si nos ponemos enfermos posiblemente no sustituyan y tardamos el personaje a lo mejor luego lo que se suele hacer cuando te pones enfermo es que para la emisión lo hace un compañero y luego a lo mejor continúas tu si te recupera Si vuelves a redoblar esos capítulos para el DVD o para otro tipo de misión au para sí suelen emitir o lo que sea pues ya que se ha contuvo pero en el mejor de los casos y en otros casos pues directamente te pones enfermo sustituyen y ya te quedas en tu casa

Voz 1463 06:13 ideologías no no perdona

Voz 0171 06:16 el rastreo es muy complicado no no hay no tenemos a nadie cogidos por los euros

Voz 1463 06:21 ya veo ya decías Eduardo yo hago la pregunta a los dos que se cobra una cosa en cine y otra en televisión yo no sé si las la llegada de las plataformas HBO Netflix Movistar ha supuesto que pues hubo un poquito el caché de de los actores de doblaje

Voz 0757 06:37 bueno no me puedo concentrar toda clase de entrada Adolfo sin no no no no no no no ha supuesto una mejora las plataformas Landelino si tiene ningún convenio y que hay que respetar y que nosotros intentamos que se respete pero más allá de eso no hay no ha cambiado nada más las plataformas olas medios digamos que cede la responsabilidad de la negociación con los actores a los estudios de doblaje que son los intermediarios nosotros con quién lo relacionamos a la hora de las negociaciones en nuestras condiciones laborales son con Colin el intermediario que se investigue doblaje digamos que las leyes por eso probó estas nuevas aplicaciones pues se quedan al margen

Voz 0027 07:25 exactamente pedís cobrar en función de la visibilidad que tiene el producto en número de visualizaciones nombre de salas llenas

Voz 0757 07:33 y eso muy bien algo que algo a estudiar pero realmente ahora lo que pedimos es seguir mejorando unas condiciones hablabais lado del huelgas porque nosotros estábamos bueno vimos seguimos practicamente manejando con unas condiciones tanto las masivas como canónicas de hace veinticinco años nos prácticamente los mismos salarios que en el año noventa y siete lo que damos es uno de los convenios es subir ese mínimo que consideramos que es muy escaso para para mejorar el el común de la profesión es evidente que casos como los de Óscar son realmente increíbles pero quizá nuestra preocupación mayor un sindicato es de los problemas que hay por abajo de respetar los convenios que se firman de no seguir bajando los precios de esta profesión

Voz 0027 08:31 Eduardo en el caso concreto de Juego de Tronos tengo entendido que el doblaje de esta última temporada ha sido un poco tortuoso porque no podía ver las imágenes que hablabais no para que no se filtrada no dejaban ver las imágenes debo debo decir

Voz 0171 08:43 dir hizo agradecer a veo que han recogido el guante

Voz 8 08:46 et in ya nos han mandado las imágenes

Voz 0171 08:49 prácticamente bien al principio pues si esto es un poco a ver que yo lo entiendo eh no no dejó de no comprender lo lo único que el yo creo que lo que no me no nos entienden es a nosotros a yo entiendo que haya lógicamente por ese producto un recelo para que no haya ningún tipo de de el perfil tracción de imágenes de datos de historias de Quirón lógicamente ya no sólo por por la inversión que se hacen el producto sino por el misterio que genera este tipo de series no entonces lo que pasa es que nosotros nuestro código profesional no nos lo permite no sé qué decir nosotros aunque estemos en en ese punto desde el de la cadena sabemos perfectamente dónde estábamos sabemos cuál es nuestra responsabilidad profesional y sabemos que no se debe filtrar ningún dato de que estemos del trabajo que estemos aciertos es digamos que todo ese recelo llevó a que los los primeros capítulos tiene el capítulo en concreto pues venía en negro con los circuitos que habría ligeramente para ver más o menos tu cabeza pero que tampoco estaba de verse fue muy complicado hablarlo y es muy complicado trabajar así ha pasado en alguna otra producción y siempre nos hemos quejado pero no por una queja sindicalistas sino por una queja procesional es decir por una cuestión profesional es decir es que así no se puede trabajar

Voz 0027 10:03 es que necesitas entender el personaje

Voz 0171 10:05 meninas y que no te den el original copias de cabeza pues necesitas oír el original porque hay muchas formas de decir las cosas y necesitamos saber cómo se ha expresado el personaje para nosotros traducirlo al castellano

Voz 0027 10:16 el duras llevó a que fuera así pero se

Voz 0171 10:19 ha rectificado lo cual lo agradezco enormemente mira

Voz 0027 10:21 Eduardo vos Adolfo Moreno muchísimas gracias a los dos suerte pues nada pero gracias a vosotros hasta luego Pepa gracias