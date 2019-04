Voz 0772 00:00 Jesús Callejo bienvenido una semana más

Voz 0772 00:12 Jaén concentrado ya sabéis la la historia la historia como la que vamos a desarrollar en este Cronovisor un tema realmente increíble y en ocasiones hasta sobrecogedor el mundo de los alumbrados y los iluminados pues lo es y marcó además un hito funda

Voz 2 00:31 mental en la mística del siglo XVI

Voz 3 00:33 pero diecisiete en España

Voz 2 00:35 hasta el punto que hay investigadores especialistas que considera que esta es una herejía típicamente española no la hayan otros lugares no lo hay en otros de Europa por lo menos con las circunstancias e las consecuencias que se generó a que en España estaba claro desde una época poco convulsa ese siglo X

Voz 4 00:55 ahí es donde hay rivalidades

Voz 2 00:58 de España con Inglaterra con Francia con todo el mundo hay muchas profecías apocalípticas que auguran que algo está a punto de pasar algo malo no

Voz 0772 01:07 claro entregó nacido la Iglesia anglicana también el útero es grandísimo ahí tiene

Voz 2 01:11 a diecisiete es cuando se establecen esas noventa y cinco tesis de Lutero eso genera pues esa reforma protestante que luego con el tiempo unos años después pues se genera el Concilio de Trento para hacer la contrarreforma entonces en ese mundo un poco revuelto de creencias que todavía no se sabe muy bien cuál es el auto

Voz 3 01:30 el pico misticismo porque por entonces se empieza a hablar si el que tú mismo que si el cinismo que tiene ese siglo dices es el

Voz 2 01:37 este era un poco extraño a la hora de concebir cómo era la auténtica religiosidad dentro del mundo católico pues surgen sectas como te puedes imaginar dentro de estas sectas surge este iluminó mismo o alumbrado que no tiene nada que ver con los iluminados de Baviera que eso es algo posterior del siglo XVIII y además en Alemania que estamos hablando de personas en distintos grupos y ahora te comentaré pero vamos los grupos importantes que surge son los de Toledo los de Llerena los de Escalona en Guadalajara hace cada uno de ellos estaba alrededor siempre de algún clérigo de algún fraile de algún sacerdote piensan que hay que tener una comunión directa con Dios que es obra la Iglesia que sobra la misa que las oraciones auténticas son las mentales no tanto las que se dice que sobra las imágenes religiosas que sólo sobra incluso algunos sacramentos como la confesión sea porque tienes que confesarte delante de un ser humano cuando realmente Dios es el que te tienes que perdonar tus pecados entonces cara al Rey de todo eso surge un movimiento que es este todos los alumbrados con dos características además de estas que te digo por una parte los mensajes apocalípticos algo va a pasar y por lo tanto vamos a irnos porque posiblemente el recae ahora histórica de Felipe II va a desaparecer el Papa que en ese momento van desaparece por otra una cierta promiscuidad sexual a partir de ahí el delito de licitación es decir el ese de los sacerdotes que tienen conjunta carnal con sus feligreses se produce con masas hoy de da pero buscando una especie de unión mística en el acto sexual nos lo justifica con lo cual no deja de ser un argumento como otro cualquiera para beneficiarse a la feligresía de turno pero claro rodeado de misticismo entonces en estas circunstancias es cuando surgen estos estos alumbrados sobresale una por encima de los demás por la repercusión mediática que tuvo el proceso que es Lucrecia Delia

Voz 1 03:32 no era de León y efectivamente nacida en Madrid mil quinientos sesenta y siete Si te vas

Voz 0772 03:37 trece Jesús porque el Cronovisor promete tengo aquí el teclado preparado cuál es la fecha que nos propones en en esta semana

Voz 2 03:45 toma nota

Voz 3 03:45 veinte de agosto de mil quinientos noventa y cinco

Voz 7 03:58 sí

Voz 8 04:02 adelante pasen Jesús Callejo les está esperando

Voz 0772 04:06 cuenta el CRAM avisaba estamos aquí rodeados de de gente dando vítores gritos hubo un ambiente bastante desagradable no hay vemos había una mujer atada que por lo que acabas de comentar parece que es Lucrecia de León donde estamos

Voz 10 04:29 así es estamos en Toledo ya sabes que una de las Inquisición es más activas en este provocará la de Toledo bueno pues no veía con buenos ojos estos signos de estaba considerada desde hacía cinco años porque el proceso de esta mujer ha durado cinco años más y menos que desde mil quinientos noventa pues era un caso bastante llamativo por lo que ocurrió antes una vez que se produce el encanto

Voz 2 04:55 el amianto esta mujer quedan pocos relegada en el olvido pero sí que es un proceso donde hay muchas contradicciones con los distintos interrogados algunos de alta alcurnia

Voz 0772 05:05 además había tenido ciertos contactos con Felipe II

Voz 2 05:08 exactamente por ese aspecto que

Voz 0772 05:10 no dio a muchos de estos personajes señalados iluminados alumbrados que se les decía pues que tenía cierta capacidad para poder predecir el futuro sería de alguna forma profético Si también se ganadores no hay personajes de todo tipo

Voz 2 05:26 claro así es y por eso es ha congregado tanta gente fíjate que a esta mujer la acabamos de ver salir de la iglesia de San Vicente dentro de la plaza de San Vicente en Toledo ya digo lleva encarcelada a cinco años está bastante deteriorada a pesar de que una mujer joven en este momento tendrá unos Betis te años pero sale de penitente como como tal te puedes imaginar ahí la estamos viendo con Susan Veneto con su soga la garganta con un Cirio amarillo en su mano que tiene que que mantenerlo el cedida mientras se la sentencia ya arte pero poco la sentencia que vamos a escuchar y por qué ese la condena no una condena suave para lo que era en la época y bueno todo esto alrededor de los inquisidores de gente de la Corte porque no olvidemos que Lucrecia de León como tú has dicho nace en Madrid de una familia humilde pero ya desde muy joven en la puerta pues forma parte de ese séquito o de una de las damas de la corte de Felipe II bruta todas ellas había un poco lo que había era una mujer analfabeta letrada pero inteligente una inteligencia natural eso la permitía conocer muy bien en qué en qué país estaba moviéndose la las piezas pero empieza a tener sueños hay algo un poco así para entender por qué estamos ahora viendo a esta mujer de esta guisa esta circunstancia yo ahora hemos un poco cuál es su condena ya empezó a tener sueños sueños profético donde igual la presentan según ella tres hombres ordinario el final se identifican como distintos santo San Juan Bautista San Pedro San Lucas y el cómo trasladarse a lugares remotos futuros de España donde ve algo apocalíptico está ahí sin mayor importancia salvo que una de las cuestiones apocalípticas que ve es que la familia de los Austrias de los Habsburgo en este caso pues capitaneada por Felipe II pues que va a acabar iba a acabar por una invasión múltiple tanto de musulmanes como de protestantes acuérdate que ya en mil quinientos diecisiete Lutero ya estaba haciendo de las suyas y por lo tanto había una atmósfera de liberalismo incipiente en aquella época en fin más que incipiente ya porque estamos hablando de de finales del siglo XVI que también incluso los turcos y los moriscos como una especie de quinta columna iban a revelar en un momento dado ese momento dado a mil quinientos ochenta y ocho justo pronostica algo que acierta que es la muerte de Álvaro de Bazán el marqués de Santa Cruz Gran Almirante injusto pero no Decca un año antes que la Armada Invencible va a ser vencida por los ingleses que a cierta entonces dice bueno si está acertando en esto si va a acertar también que nuestro Monarca Se va a ir al garete que la monarquía se va a extinguir que va a haber esta invasión inglesa turca protestante de los moriscos internamente entonces es cuando ya se toman cartas en el asunto ya alrededor de eso ya digo que hay distintos personajes que también son encausados ahora estamos viendo a Lucrecia de León pero también hay otros que van a salir en breve que ocurre que las sentencias delitos contra la fe el Rey es culpable de blasfemia balsa falsedad sacrilegio sedición política porque evidentemente cuando está pronosticando el fin de los Habsburgo llamó a Felipe II tirano sanguinario pues en fin muy bien lo pintaba la cosa

Voz 0772 08:36 desde luego que no ir a hacer pactos con el diablo

Voz 2 08:39 condena a jurar de Levi que ya sabes a la pena menor que era el reconocimiento de sus horrores herméticos arrepentirse y luego reconciliada en el seno de la Iglesia condenada cien azotes a desterrada a ser desterrada la villa de madre a diez leguas a la redonda más o menos unos cincuenta kilómetros dos años de reclusión en un Stephenson religiosa conclusión tenemos suerte no vamos a ver los cien azotes porque este día no sé por qué el vértigo no aparece sí que se libra de los azotes de la instituciones religiosas con nadie la quiere acoge no hay ninguna institución religiosa la mete en el hospital de San Lázaro para que cuide a los niños posos te puedes imaginar que no era el mejor destino para ella pero ahí se tira dos años para más inri ella en el cautiverio impresión tuvo una niña a Margarita fruto de su amante Diego de Víctor es con la que no se casa nunca pero que en los devaneos sexuales estos que decíamos antes no alrededor de los alumbrado pues tiene esta niña se que en el momento que se acepta esta sentencia ella está totalmente sola la familia pasa de ella olímpicamente te puedes imaginar que el desprecio social también es unánime con una niña muy pequeña y y con destino a este hospital de esos el hospital de San Lázaro en Toledo y a partir de ahí se pierde su pista absolutamente escucha

Voz 0772 09:54 son porque en ocasiones el en este caso hablando de la figura de Felipe II y el eran muy supersticioso tenía muchos miedos también se decantaba por este tipo de de superchería es el ya había vivido en mil quinientos sesenta y ocho ese año horrible no el annus horribilis con la muerte de de su esposa de su hijo primogénito de un montón de desgracias en definitiva que causaron pues se Un Valle no en su vida como como monarca y quizá no tenía ese ese miedo de que los herejes los alumbrados los iluminados pudieran generar una nueva quiebra en la en la Monarquía si te parece es te Jesús vamos a escuchar a un buen amigo y colaborador de tu programa también las como la de la brújula Fermín Mayorga experto en la en la Inquisición voy estuvo con nosotros hace varias temporadas hablando precisamente de los de los alumbrados cuando le pedimos la definición esto es lo que nos contaba

Voz 11 10:51 bueno pues se en definitiva era eran personajes de Iglesia eran clérigos sacerdotes obispos va a haber una corriente dentro de la Iglesia que se va a ceñir a estas ideas de Lutero pero que no van a dar el paso de convertirse al anglicanismo ni mucho menos dentro del país porque estaba perseguido están a acusar de ser hechicero puede ser magos de ser personas que tienen pacto con el demonio que a todas las Beatas mujeres que que captan las las obligan a tener que taparse el pelo a tener que llevar Ciriza y en definitiva a tener que incluso practicar con ellas lo que ellos ponderada no quiera utilizar sus propios órganos sexuales mutuamente que era la mejor forma de llegar a a contactar con el espíritu santo y con Dios no

Voz 0772 11:41 contactar con Dios por medio de el del sexo es algo que ya han muchas tradiciones orientales también Se sea visto no ese climas ese orgasmo ese momento álgido de la de la relación que se ha considerado casi místico ascético se puede interpretar de de de de de mil maneras no y que los alumbrados yo creo que también aprovechando un poco que el Pisuerga pasaba por Valladolid no tanto por sus creencias sino por pasar un buen rato en la sacristía pues lo lo estuvieron llevando a cabo en ese si Jesús

Voz 2 12:12 sí además ellos lo justificaban de una forma no sé si original pero bastante convincente decía que estaba a punto de nacer un nuevo mesías Efrén dada la barbarie el caos que se estaba originando en España pues necesitábamos un nuevo mesías no alguien que pusiera orden y entonces qué mejor para que naciera este Mesia que se verán las mejores circunstancias las mejores circunstancias que tenía que ser un clérigo y una monja los que hay que tener esa coyuntura esa esa promiscuidad porque la masa de dos que hay suponía

Voz 0772 12:43 dos no claro eso oponía exactas atrás de ahí venía no

Voz 2 12:46 entonces algunos entraban en este juego está pues podría ser ahí un poco pues la cantidad de problemas sexuales que que llegaron a albergar pero también pensando que la cópula era un momento místico de conocimiento no en el fondo es un poco lo que dice también otra lo que se dice en el Kamasutra a que no se busca sólo el sexo por el sexo y el placer sino porque se pensaba que era una comunicación directa con Dios acuérdate que los alumbrados solo iluminado lo que buscaban era que no hubiera intermediarios no querían la Iglesia no quería en la misa eh se eliminaban de distintos sacramentos todo es una forma de entrar en esa quietud en esa deja de hecho también uno de los nombres que les daban eran dejados era pues eso dejarse llevar por lo tanto si tú te dejas llevar sólo cumple cumples lo que es la voluntad de Dios no la tuya tú nunca puede pecar entonces si tu cuerpo te pide pues en fin yacer pues tampoco pasa nada porque en el fondo lo estás haciendo por una cuestión de misticismo de espiritualidad porque Dios también lo está pidiendo encima de eso nace un niño pues a lo mejor ese niño es el que está man el que está ordenado por las Santas Escrituras para que rija los destinos de España en un futuro haya entra Lucrecia de León diciendo que en el futuro habría a alguien que recibía el nombre de Miguel José al canje Sanmiguel dice no no es Miguel de Piazzolla Un personaje de Iznájar noble Navarro que también tenía sueños profético Si él pensaba que era el que tenía que estar destinado a que cuando llegara el momento final esto es muy importante porque aquí sí que vemos un poco el momento apocalípticos que a finales de siglo XVI elemento finales que con la invasión está de los musulmanes de los turcos de los ingleses en los moriscos el único refugio son de Toledo allí en las murallas de Toledo que Servitje haría Felipe II moriría entonces alguien tiene que suceder sería este Miguel Miguel de peor ola pero por otra parte el otro lugar también donde quedarían restaurados los verdaderos principios del catolicismo ídem la religiosidad más más fiel no poco al estilo de los cátaros era en la cueva de Sopeña caro y aquí entramos también con otro problema la cuadra Sopeña uno de los implicados era Juan de Herrera arquitecto de Felipe II por otra parte Diego de Chaves que era el confesor de Felipe II tiene especial hincapié en que esto no vaya más adelante porque considera que Lucrecia de León está haciendo algún pacto con Antonio Pérez con el traidor de fíjate ya lo que se está preparando por ahí hay más

Voz 0772 15:12 Política que así que la acción

Voz 2 15:14 pues ya está Kobe de Sopeña que es donde se supone que va a estar esta congregación de la nueva restauración además todo llevan un escapulario negro con una cruz blanca son los auténticos salvadores son como los que van a regenera a la especie humana no tanto a la especie humana porque eso ya sería demasiado pretencioso pero sí un poco lo que es la la nueva monarquía española dónde estaría refugiados por una parte en Toledo Por otra parte la cueva de de Sopeña se ha especulado cuál sería la Sopeña todas las pistas conducen a dicho soy de los que ha intentado seguir esa pista que ingresa en lugar ahí donde se junta todos estos extraerse como llamarle no iluminados alumbrados y les diríamos que serían frikis religiosos pues dónde estaría paréntesis estaría en Villarrubia de Santiago no hay una cueva de conduce a que sea condicionó en su momento caí deberían estar pasándolas las de Caín pasándolas canutas hasta que volviera una nueva restauración entonces claro en este ambiente en este universo que sabía creado pues Toledo se convierte como en la capital del Nuevo reino el nuevo Papa nuevo monarca sería éste Miguel de Pedro hola Lucrecia Lucrecia de León sería un poco como la Juana de Arco española en ese momento entonces qué pasó pues que autor automáticamente en moto que la Inquisición de Toledo toma cartas en a las Oteiza ese acabo la tontería hasta aquí hemos llegado perdáis cada uno fue condenado a distintas penas nadie murió quemado no hubo penas superiores pero si se cortó de raíz todo este tipo de cosas no pasó nada porque los Habsburgo siguieron y evidentemente a estas profecías luego ese ese demostró que en horas auténticas al cien por cien pero sí generó todo una una una convulsión social y mediática que a partir del siglo XVII hubo ramificaciones de estos alumbrados

Voz 12 17:04 esta lectores pues acuérdese de mí también ante ayer a mi esposa le pareció otra vez el renano dura servidumbre de las mujeres de la que se reduce su condición inferior respecto a los hombres pero yo necesito un heredero padre ese reverencia conoce mis ruegos y sacrificios Ángel señor parecen escucharnos mi esposa será que vuestros ruegos no lleguen al decir que acaso tenemos que gritar pero durante tiempo algo me inspirará el altísimo

Voz 0772 17:46 escuchábamos un fragmento de la película del año mil novecientos noventa y uno El Rey pasmado en donde se nos habla de esas supersticiones de esos miedos de esas creencias que ha bien en esta ocasión con con el conde duque de Olivares que fue también protagonista verdad Jesús Callejo con una UTA en otra de las historias lo decías ahora el el fenómeno de los alumbrados de los iluminados colea hasta el siglo XVII

Voz 2 18:08 sí

Voz 0772 18:09 ya en en Madrid en donde se debían de reunir todo tipo de de de personajes y casi esperpentos no me atrevería decir cómo calificaría Valle Inclán algunos de ellos por las los actos que se llevaban a cabo no recuerdo también en su momento que lo leí yo creo que lo hemos comentado en algún programa aquí en Ser Historia que hasta el propio conde duque de Olivares estuvo condicionado también dentro de la superstición de aquella época porque eran todos como Felipe II su católica irreal Majestad pero al final encendían una vela negra al demonio por si acaso no ya todos esos miedos y supersticiones que que tenían y que según ellos iban condicionando un poco en el devenir de los acontecimientos el conde duque de Olivares como no y dejar embarazada a su esposa cosa no sé quién le debía de calentar la cabeza para que en el propio altar de la iglesia de San Plácido tuviera la coyuntura no que comentábamos antes con su esposa para para así poder engendrar

Voz 2 19:09 hay un heredero que es realmente Tour rocambolesco era una época de mucha superstición ahí está la cantidad de reliquias que tiene el Escorial y ahí está pues eso que que se pusiera una vela a Dios otra al diablo lo para hablo de una forma más disimulada porque nunca se sabía lo que podía ocurrir de hecho se comentaba ayer un rumor en la época del conde duque de Olivares Leiva Crumb bastoncillo en fin cojeaba ligeramente ya que en la Cultural de Lillo familiar un espíritu movilidad que eso es lo que la hacía que a pesar

Voz 3 19:39 Arde la cantidad de

Voz 2 19:41 estropicios que se estaba produciendo en la monarquía de Felipe IV pues es todavía siguiera adelante no dice a este tiene que tener algún tipo de protección y la mejor protección era su de Lillo familiar muy relacionado por otra parte con la brujería Gregorio Gregorio Marañón

Voz 0772 19:54 comenta en la biografía que él escribió fantástico

Voz 2 19:57 de de conde duque de Olivares de

Voz 0772 20:00 un de las visitas que hacía a Valladolid a Fuensaldaña que es la antigua sede de del parlamento de Castilla y León donde una bruja que al parecer pues tenía una serie de de poderes pues lo como decíamos antes no al igual que sucede con Lucrecia de León de poder profundizar poder arreglar los entuertos y que con ella con consultaba el el el futuro de las acciones políticas que tenía en la corte de Felipe IV

Voz 2 20:27 mente no olvidemos por ejemplo la correspondencia que tuvo José María Jesús de Ágreda no también pero que era una correspondencia donde le pedía consejo de las cosas más cotidianas incluso de los de los asuntos del más allá cuando moría alguien cercano a su familia le preguntaba si estaba en el purgatorio Isabel los meditaba algunas misas Sor María Jesús de árabes a su celda en Soria pues le va aconsejando no a todo tipo de vicisitudes entonces claro esto sólo se puede entender una mentalidad tan supersticiosa como la de la época no hasta el punto que incluso los cuadros que hay sobre distintos Infante su Infantas de momento están cargados de de reliquias idea amuletos usar porque porque se pensaba que una muerte Vital podían ir al infierno y tenían mucho interés en saber lo que podía ocurrir cuando alguien moría bueno pues lo mismo ocurría con la con la descendencia si morir sin descendencia pues también a algo que estaba relacionado curiosamente con el pecados así no no sin miraba cuestiones médicas el porque él o ella no podían tener descendencia que no podían tener hijos sino sencillamente porque alguien había cometido algún tipo de pecado contra la ley de Dios y eso producía esta maldición en la maldición de la esterilidad sí bueno pues esto que tú has comentado del Conde Duque Felipe IV que ya sabes que era muy promiscuo que en fin es verdad que era que era muy piadoso iba era de misa diaria prácticamente pero allí donde se le pone a una a una persona con faldas pues a por ella que ébano Illes daba igual que fuera a monja o que fuera beata en el caso de de este completo de San Plácido que está en malas saga que mucha gente pasa por Malasaña hay pasa desapercibido este completo con tanta historia no pues sí que se produjo en este siglo XVII una circunstancia que es muy recordada que forma parte de esos anales anecdóticos de de la Corte y Villa de Madrid es que el

Voz 3 22:14 se enamora de una de esas monjitas que estaban allá

Voz 2 22:18 también es verdad que ya tenían fama

Voz 4 22:20 no me promiscua

Voz 2 22:23 las si de no cumplir muy bien los preceptos porque Teresa Valle de la Cerda

Voz 4 22:27 que es la que la la priora

Voz 2 22:30 este convento ya tenía antecedentes de que había cosas allí un poco extrañas no las famosas poseída de monedas que luego si quieres comentamos pero bueno el hecho es que la época de Felipe IV se lía con una novicia con Margarita hoy en la historia cuenta que que era tan existente no el monarca que les decía que no un que la que la propia prior hay otras cuantas moqueta la dicen a la novicia de bueno por la sólo se nos ocurre una forma de escapar no de sus deseos sexuales es que tardará muerta vamos a reparar a aquí un catafalco cuanto el venga en una estas visitas nocturnas que te vea de esta guisa efectivamente mató a Felipe IV con supersticioso que es piensa que va a tener una noche de placeres de lujuria lo que encuentra esa allí de cuerpo presente a esta noticia Margarita caro el susto que se sellaba su monumental sale y rápidamente Iggy se encarga poco porque el se de cuenta dice bueno que barbaridad está a punto de cometer casi estoy en pecado mortal comentan que a raíz de que hace la muerta a raíz del susto que tiene encarga Felipe IV un cuadro el Cristo Crucificado de Velázquez como regalo a este convento pero claro con el tiempo se entera de que Margarita Garitano estaba muerto que engañifa que la han tomado el pelo todas dice claro el tampoco puede demostrar públicamente que le han tomado el pelo porque supuestamente lleva de forma secreta no a tener estos contactos sexuales entonces lo que hace es que obliga a instalar un reloj en la Iglesia que tocaba las campanas cada hora en forma de lamento todo sacada ahora para molestar las para que no dormir han informado lamento parques y darán cuenta de la felonía que habían hecho con el que al final ese Raynaud cuando muere Margarita e las campanas dejan de tocar yo creo que lo estropean deliberadamente el Cristo el famoso de Velázquez ahora mismo está en el Museo del Prado ahora mismo desde el año mil ochocientos veintinueve a que estas dos cosillas son son muy relacionadas y bueno formó parte están Octavio que te acabo de comentar relacionado pues con estos devaneos sexuales que hacía Felipe IV que no era el único porque es muy conocido pues la cantidad la de veces que que tuvo esos contactos con plebeya Se con con gente de alta alcurnia con la Calderona del fue dejado hay unos cuantos hijos bastardos la kale elaborará la más conocida para que veas que este convento de San Plácido en su interior sí que se manejaron muchas historias muchas intrigas muchas es algo bueno iba a decir un poco relacionada con los iluminados son los alumbrados pero como has visto no tiene tanto que ver con los alumbrados sino más bien con un picadero es curioso decirlo así de un convento de monjas pero eso sirvió también para que si limpiar aquello y al final pues cuando desaparece Teresa Valle de la Cerda con sus veintiocho añitos pues aquellos empezó a reformar y quitar un poco la fama que ha tenido el con vetos a Plácido yo creo que por eso ya pasa tan desapercibido en el barrio Malasaña se da cuenta de que hay un convento toda la historia que alberga en su interior una historia que también estuvo protagonizada pues

Voz 0772 25:20 por con esos devaneos con el demonio con el diablo como vamos a escuchar en un reportaje que hemos recuperado de nuestro archivo elabora nuestra compañera Salomé Larrucea nos cuenta un poco la historia de este convento de San Plácido

Voz 1280 25:33 los aspectos de los alumbrados que resultaban prohibitivos era la proliferación de relaciones sexuales dentro de los conventos y monasterios los alumbrados las defendían basándose en la creencia de que los profetas nacen de padres Santos impíos por lo tanto que mejore Santos que un Freile y una monja

Voz 13 25:54 no

Voz 1280 25:57 seguidor de esta idea en El PRI yo confesar de las MUJA espinita este San plácida en Madrid Francisco García y Calderón aprovechándose de su fuerte autoridad en el convento en mil seiscientos veintiocho fue capaz de beneficiarse a veinticinco religiosas empezando por la priora Teresa de la Cerda llenando les la cabeza con falsas historias de profetas y sobre todo con la creencia de que estaban poseídos por el demonio diría alcanzó tal grado entre las monjas que el médico que las atendía en San Plácido diagnosticó posesión de Money Atenas según explicaron más tarde la religiosas tenían horribles visiones de un ser diabólico el prior Francisco García Calderón aprovechó esta tesitura para engañar a las monjas y abusar de ellas

Voz 14 26:55 no

Voz 0772 26:59 fíjate él Calderón esté qué qué qué tipo también un poco en la en la dinámica que decíamos antes de la superstición e imagino también por qué no decirlo claro que muchas de las novicias que iban allí iban obligadas es decir no eran gente de de siquiera gente de fe pero desde luego quizá no para esa vida notan tan Tanner Italia hay que bueno pues una Canadá es una alegría para el cuerpo no

Voz 3 27:23 así es entraban muy jóvenes ahí estábamos lado de que esas novicias esas monja

Voz 2 27:28 las de San Plácido cuando ocurre este proceso inquisitorial en el año mil seiscientos treinta y tres tendrían veintipocos años cada una de ella te digo la más mayor era Teresa de la Cerda bueno tenía ya sus casi treinta años sellará más mayor imagínate cómo eran las demás pero sí es cierto que este sacerdote García Calderón Si se basó en estas doctrinas iluminó listas para convencerlas os out utiliza los mismos argumentos que se utilizaban en el siglo pasado cara hasta el punto y eso queda recogido por ejemplo en el acta de la Inquisición que se que se desnudaba hacía lavar y frotar por ellas no a todas las tenía comido el coco para que esto se produjera Osaka hasta ahora te podría llegar este convencimiento hasta el punto de que de las treinta monjas veintiséis foro pues eras lo sabía cuatro por ahí que parece que no entraron en el asunto

Voz 0772 28:15 además gordas y las más saber seguro

Voz 2 28:18 pero no sé ya digo no es el único caso en el siglo pasado el famoso caso de Llerena no las alumbrados de Llerena Badajoz Extremadura también ocurrió algo parecido echó uno de los eh encausados que fue Cristóbal de Chamizo él confesó haber pasado por la piedra a treinta y cuatro mujeres de pero siempre con la con el mismo argumento no e identitaria es incluso se vanagloriaba de que habían sido doncellas veintitrés de ellas entonces carro dentro de ese ambiente pues evidentemente Lazos estaba en el siglo XVII incluso en el siglo XVIII también se produjeron casos similares pero es verdad que el núcleo el núcleo fundamental como secta mística y como ética es en el siglo XVI pero bueno estos casos está movían un poco contarlos para que habíamos como o bien conscientemente sabiendo lo que hacías o vía sencillamente bueno pensando que estabas cumpliendo un precepto divino de los iluminados y los tejados que era la mejor forma de entrar en contacto con Dios a través del Espíritu Santo Espíritu Santo te revelaba sus verdades a través de sueños profético a través de éxtasis místicos y a través del coito sexual bueno pues ellos pensaban ellos ya ellas pensaba que no estaban haciendo algo pecaminoso sencillamente que la iglesia la ortodoxia no lo veía con buenos ojos por eso lo hacían siempre en privado y en secreto si encima para colmo hay grandes peores ahí acaba de esas hay sacerdotes hay obispos que de alguna forma ratificaba en esto el obispo de Badajoz por ejemplo con esta secta de Llerena daba el visto bueno a todos este tipo de prácticas pensaba

Voz 0772 29:45 te da una especie de marchamo de garantía episcopal de garantía religiosa para seguir haciéndolo sigue haciendo pero bueno

Voz 2 29:53 es verdad que la Inquisición fue muy dura con esto dura entre comillas me refiero a ya digo que nunca hubo ejecuciones nada a nadie se le la opera pero sí había destierro si había azotes Se había San Benito y sobretodo sea había repulsa social haciendo esto no sea en intentar buscar el encuentro con Dios a través de lo que dice la Santa Iglesia es decir a través de la confesión a través de los sacramentos a través de la misa etcétera etcétera cosa que en eso se se negaban por eso digo que era como una herejía muy genuina española porque no era luteranos a parte de ellos si coincidía con alguna de las noventa y cinco tesis de Lutero pero otras eran muy libre será interpretación libre de las escrituras ida hecho por ejemplo no tarde de esas sectas de los alumbrados que fue la de Escalona Guadalajara auspiciada también por el marqués de Villena en su castillo vocaciones que estos alumbrados y el rey interpretaban jugó con él y con la esposa del marqués de Villena las escrituras todo decía bueno tontería estoy donde el Papa y el obispo nos dice esto nosotros interpretamos tal cosa y entonces bueno lo pensaban porque por qué no lo mismo que hacían los protestantes en el fondo era una reinterpretación se evitaba las indulgencias no se crea en las imágenes religiosas lo mismo que también hacían los protestantes entonces en muchas cosas coincidían con ellos pero en otros sobre todo la parte promiscua a la parte apocalíptica sí que fueron muy genuinos y sobretodo la tomaron con Felipe II

Voz 0772 31:09 ya decía Rafaela Carra que para hacer bien el amor hay que venir al

Voz 2 31:12 entonces claro en el sur de Europa

