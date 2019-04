Flash deportes SER de las 14:30 (18/04/19)

noticia de última hora en Atlético de Madrid Diego Costa se han negado a entrenar hoy con el equipo ya que según ha podido saber la Cadena SER el club ha abierto un expediente sancionador de lagarto por su sanción de ocho partidos tampoco ha entrenado Savic Godín lo ha hecho a parte del grupo otras Barcelona y Ajax anoche se conocían los otros dos semifinalistas de la Champions League el rival del Barcelona será el Liverpool que se imponía al Oporto de Casillas por un contundente uno a cuatro unas seis en el global de la eliminatoria Mané Sala afirmó Day ponían los goles red mientras que milita o hacía el único gol de los portugueses Barça el Liverpool se medirán el uno y el siete de mayo para discernir quién será el favorito para ganar la Champions de la otra eliminatoria saldría el rival del Ajax duelo inglés entre City Tottenham que no defraudó a nadie en el minuto veintiuno ya se habían adelantado los dos había habido cinco goles pero lo mejor lo dejaban para la segunda parte un gol de Agüero en el cincuenta y nueve ponía el cuatro dos en el marcador mandaba al City a las semis pero Llorente anotaba de córner el setenta y tres cambiando las tornas a partir de ahí fue un asedio de los sky blues que acabó con un gol de Agüero en el descuento que les daba la clasificación pero que era anulado por el por fuera de juego así el todo se convierte en semifinalista este es Pochettino anoche en El Larguero hablando sobre el bar

terrible son cosas que necesitamos aceptarlas aprender a manejar la porque sino no es fácil poder asimilar todo este tipo de situaciones arriba y abajo se yo

Voz 2

01:36

es que es es fútbol no nos podemos confiar vamos a dejar pasar los minutos porque estamos clasificados porque el resultado no es vale creo que no es la mentalidad adecuada para afrontar el partido