'El cine en la SER': 'La espía roja' o cómo anteponer los derechos humanos al patriotismo (20/04/2019)

Voz 3 00:00 el cine en la SER con Pepa Blanes

Voz 1463 00:19 en plena Semana Santa se estrena gracias a Dios el retrato que François Ozon realiza a uno de los escándalos de pederastia en el seno de la Iglesia francesa más recientes

Voz 4 00:28 lo que me cuentan vio horroriza espero que la Iglesia le imponga una sanción

Voz 5 00:33 es que el padre plena seguirá siendo sacerdote Siem

Voz 1084 00:36 el espía arroja Judy Dench se convierte en la contra espía británica Melinda Noor Good una adorable anciana a la que detienen por haber colaborado con la Cage

Voz 1463 00:45 en Kendrick se relacionaba con comunista

Voz 6 00:47 se iba a sus reuniones y a sus pases de películas

Voz 7 00:51 entonces esto es por eso época todo el mundo lo hacía aunque las películas fueran insufribles que no se podía hacer

Voz 1463 01:01 las vacaciones dejan también cine de animación para niños como la Hacienda española Baix con Anabel Alonso y el ciclista Perico Delgado

Voz 5 01:08 la gente de spots esperan su porque no Carredas tonta bicicleta

Voz 1084 01:12 en televisión hablamos con las protagonistas y la guionista de la serie que mejor retrata la adolescencia

Voz 5 01:18 mí no me lo cogió si habíamos quedado y yo pensaba que estabas con fines

Voz 1463 01:38 hola qué tal buenos días bienvenidos a él cine en la SER despertamos con una buena noticia tres directores españoles estarán en el próximo Festival de Cannes que se celebrará el catorce de mayo Almodóvar vuelve por sexta vez a la competición con dolor y Gloria una de sus películas más redondas de los últimos años

Voz 1084 01:54 las hipotecas retardado sabor al

Voz 5 01:57 como clásico la programado un ciclo de cine rodado en madre me llamaron para pedirme que me presentara más cultos y no saben que lo unos hablamos del rodaje

Voz 1463 02:07 no lo tendrá fácil el director manchego enfrente tiene a los Dardenne que ya le quitaron la Palma de Oro una vez ya Ken Loach exponentes del cine social europeo también americanos como Jim Jarmusch Terrence Malick el niño prodigio de Can Xavier Dolan como decíamos hay dos españoles más en el festival concretamente en la sección Una cierta mirada son el gallego Oliver Laxe el catalán Albert Serra con Liberté y ahora sí hemos con los estrenos de esta semana José Manuel Romero qué tal buenos días

Voz 1084 02:32 hola qué tal buenos días Pepa empezamos por gracias a Dios el drama de François Ozon con el que ya ganó el segundo premio en la Berlinale y en el que cuenta un caso real de pederastia en la Iglesia católica en Francia

Voz 8 02:48 yo no

Voz 9 03:04 hubo o no

Voz 1463 03:15 France son es un director provocador dentro del cine francés que ha tocado temas como la prostitución en joven y bonita ha hablado de transexualidad en una nueva amiga e incluso mostró en Cannes una vagina en primer plano en el amante doble pero sin duda lo más arriesgado de su carrera haya sido rodar y conseguir estrenar gracias adiós la historia sobre un caso real de pederastia en el seno de la Iglesia católica en Francia

Voz 4 03:38 lo que me cuenta me horroriza espero que la iglesia la imponga una sanción

Voz 5 03:43 la verdad es que el padre plena seguirá siendo sacerdote siempre

Voz 1463 03:46 Oso han tuvo que rodar la película con bastante secretismo incluso ocultó el título original para evitar un boicot de la iglesia pero no se libro la película fue llevada a los tribunales tras dos denuncias que exigían su secuestro de los cines una de ellas puesta por el sacerdote Bernard preñada acusado de pederastia finalmente osó ganó en los tribunales ganó también el segundo premio en la Berlinale la película se estrenó en Francia el veinte de febrero y desde entonces ha tenido novecientos mil espectadores

Voz 10 04:14 accésits Ricky la película ha dado valentía a mucha gente a muchas víctimas y creo que es porque los personajes de esta asociación que dan el paso son como Air bascula para esconde

Voz 11 04:26 sí

Voz 12 04:29 sí sí sí no habría que darles eh

Voz 13 04:39 si no es eh

Voz 1463 05:03 gracias a Dios es la historia de tres hombres tres víctimas de ese sacerdote que a los cuarenta años quieren denunciarle y evitar que siga trabajando con niños pero se encuentran con la oposición férrea del arzobispo de Lyon el todopoderoso Philippe Val d'Aran

Voz 15 05:16 disculpe pero creo que sería mejor decir alto y claro que la Iglesia condena la pederastia destituir a los sacerdotes violadores todo a su debido tiempo anexa nuestro Santo Padre Francisco ha dicho que los cardenales y los obispos deben ser pacientes ante este mal

Voz 5 05:32 crea a mí no me va a faltar hasta pronto Alexandre muchas gracias adiós adiós

Voz 1463 05:39 la película se estrena en España en plena Semana Santa un mes después de que Barberán haya sido condenado por ocultación de un delito a seis meses de cárcel esta condena hizo que el arzobispo presentara su dimisión ante el Papa una dimisión que Francisco rechazo

Voz 10 05:53 pero esa condena ha sido muy fuerte y muy simbólica para las víctimas pero claro logró cuando el Papa no la acepta eso ha sido un error más bien una catástrofe para la Iglesia católica el Papa habla de tolerancia cero sobre la pederastia pero sus actos dice lo contrario con todo lo que ha pasado tengo material suficiente para hacer gracias a Dios dos no

Voz 1463 06:14 gracias a Dios está estructurada a través de tres narradores los tres personajes que protagonizan esta historia de lucha contra una institución más al estilo Erin Brockovich que al de Spotlight la oscarizada película sobre la pederastia de la Iglesia en Boston en este retrato tenemos a tres víctimas que pasan procesos diferentes

Voz 5 06:31 los chicos estaban cuando hicimos el ser monte paganas cinco precios han aceptado reunirse conmigo para hablar de esas que es importante pero han pasado más de treinta años tal extraña pero necesito hablar corrí

Voz 1463 06:47 el primero es un hombre de clase alta casado con familia numerosa católico practicante que ser decepciona ante el encubrimiento de la Iglesia el segundo es un chico de clase media felizmente casado con trabajo y que se convierte en el más visceral de los tres es que quiere hasta apostatar común

Voz 16 07:02 otros fue víctima entre mil novecientos ochenta y ocho y mil novecientos noventa y uno de ese sacerdote el padre Bernard pena tengo fotos del viaje que hicimos a Irlanda en el que mi madre me acompañó y a la que no conté nada hasta que cumplí diecisiete años

Voz 1463 07:15 el tercero es de orígenes más humildes sin trabajo con una relación tóxica es el más interesante según no son que muestra una masculinidad frágil consciente del abuso que sufría la infancia

Voz 17 07:25 muy pocos que firmó las pastillas que suscite a la sociedad patriarcal está en crisis y una gran voluntad por fin de igualdad entre hombres y mujeres y eso ha permitido a los hombres expresar su sufrimiento sus emociones eso era lo que me interesaba en principio de esta historia porque lo habitual en los sombreros eran que los hombres no llorar que llevaran la acción Iyad creo que es necesario en esta época del mito de los hombres también han solicitado Music de víctima

Voz 18 07:55 eh

Voz 11 07:58 eh

Voz 20 08:04 eh

Voz 1463 08:09 gracias a Dios tiene varios aciertos narrativos por ejemplo las cartas leídas con voz en off de uno de los protagonistas que nos sitúa en la historia

Voz 5 08:16 vídeos de plena cuando del ochenta y ocho nueve desde hace veinticinco años llevo toda la vida esperando este momento que alguien hablara para poder por fin contarlo todo ves a alguien que te refieres más seis que a veces ayuda no pero he hecho cosas de hecho en Apia no si es un taller de danza sufí bien pero lo único que me ayuda es el deporte

Voz 1463 08:43 de hecho la solidez de la cinta se basa en la sobriedad con la que cuenta esta historia que narra el modo en que un grupo de personas se organiza para combatir un delito cometido por una poderosa institución la iglesia que acumula poder hasta en Francia emblema de la laicidad seguimos con otro caso real el de una espía británica acusada de colaborar con la KGB la espía arroja es un drama protagonizado por Judy Dench

Voz 1084 09:18 el cine de espías occidental ha tenido y tiene especial fijación por la época comunista en Rusia las maniobras de la KGB y la guerra fría han sido fuente de inspiración de numerosas ficciones Spielberg lo retrató hace unos años en el puente de los espías o la serie de American ha hecho un auténtico tratado sobre la doble vida de una familia en Estados

Voz 0391 09:38 sonidos el pasado acecha en este caso Jude

Voz 1084 09:41 Dench una anciana cuyo mayor secreto tiene los días contados

Voz 5 09:44 Ellos piensan que era un comunista que pudo formar parte de una red de espías en que ingresos pero eso no es sólo gracioso observa esto creen que tú podrías estar involucrada debería verdad hacia Cuba estoy con libertad vigilada que hacer poesía derecha

Voz 1084 10:07 este ven Osetia inspirada en hechos reales la veterana actriz da vida John esté indie una jubilada que fue detenida por los servicios secretos británicos por haber colaborado en los años cuarenta con la Rusia de Stalin

Voz 6 10:19 en Kendrick se relacionaba con comunistas se iba a sus reuniones y a sus pases de películas

Voz 7 10:26 entonces esto es por eso que en esa época todo el mundo lo hacía aunque en las películas fueran insufribles no se podía hacer

Voz 22 10:36 el mundo era muy diferente entonces imagina

Voz 1084 10:41 a través de estos interrogatorios recuerda esos años los de una mujer ambiciosa que estudiaba Física y quería romper el techo de cristal en la ciencia las amistades y los primeros amores la llevaron a involucrarse con militantes soviéticos descubrir las argucias políticas en tiempos de guerra la actriz Sophie Cook son encarna a la protagonista esa espía

Voz 23 11:01 roja en su juventud sin que es y usted se leía

Voz 0391 11:07 creo que lo fácil sería decir que ella sólo sigue a Leo que les cuenta secretos a los rusos porque está loca por él pero en realidad no es eso ella no está de acuerdo con ese comunismo pero quiere hacer que el mundo sea un lugar mejor y más seguro creo que en aquella época infravalorada las mujeres eso se refleja tanto en la película como en el libro nos esperan que seamos espías porque somos mujeres así que ya toman control no es por estar ciega de amor ella sigue su ética y sus principios

Voz 1084 11:36 la cinta aporta a varios puntos interesantes la potencia de la ola feminista está permitiendo recuperar figuras femeninas complejas y poliédrica saneadas del maniqueísmo de heroína o villana en esa profundidad del retrato del relato se abren debates éticos y morales en este caso sobre la fabricación de la bomba atómica

Voz 24 11:55 la primera bombas atómicas y con las estadounidenses sobre la ciudad japonesa de Hiroshima el presidente Truman ha dicho que era dos mil veces más potente que la mayor bomba jamás usada hasta las veinte

Voz 1084 12:08 ambientada en la Segunda Guerra Mundial la joven participó en proyectos científicos del bando creado en la carrera por tener los primeros el armamento que destruyera el enemigo busco a una ayudante Mecano grafía archivo

Voz 1986 12:20 ah y esas cosas pero es esencial que si hay alguien que entienda de ciencias es importante porque va a participar en todo lo que se hace aquí así que antes de continuar necesita y que en uno de esos es un acuerdo que le obliga a guardar el más absoluto secreto

Voz 1463 12:38 tiene una pluma así también los rusos dispusieran

Voz 1084 12:41 de esa tecnología nadie se atrevería utilizarla igualaría el miedo al desastre es el razonamiento de la protagonista que hace suyo Judy Dench

Voz 23 12:48 sí sí aproxima

Voz 0136 12:52 la película dice que fue lo ocurrido en Hiroshima lo que le dio la motivación para hacer lo que hizo recuerdo perfectamente cómo fue lo de Hiroshima o fue Enagas aquí lo recuerdo perfectamente recuerdo que fue impactante puedo entender que alguien quisiera igualado un poco las cosas eso es lo que afirma ella pensó que de un lado

Voz 23 13:12 los sus a él se macho

Voz 1084 13:18 más entregado a los recuerdos que el thriller de acción el cine recorre ese periodo con una historia de amor inestable metáfora de una época de desconfianza secretos y traiciones

Voz 25 13:31 esencia

Voz 26 13:42 estos pasos saca de que me gusta

Voz 1084 13:47 basada en el bestseller de genio Runi sobre la historia real de militan All Good el aclamado director teatral Trevor nun sigue el esquema del libro la trama en tiempo real con la detención de sanción acusada de espionaje y los flash back que recuperan su pasado oculto

Voz 0887 14:02 Toxo confiada se creer la estructura del guión se asemeja mucho a libro La libro es una investigación que se desarrolla en el tiempo actual y hay una cuenta atrás como parte de esa investigación la que nuestra Joan sentirá un lunes tras ser detenida que tiene hasta el viernes para limpiar su nombre para defenderse en Londres el entregaría a la Cámara de los Comunes ese mismo viernes hay un reloj marcha atrás en el tiempo actual mientras los interrogatorios se suceden esto proporcionan la estructura de la película lo que hace la vieja Joana al responder o no las preguntas es volver al pasado

Voz 1084 14:35 convencional y austera en lo formal un drama clásico británico la abuelita espía como es conocida en Reino Unido se plantea una reflexión sobre lo categórico sobre hasta dónde llega la lealtad sobre los márgenes de la traición Sobrequés ser patriota y el precio por conseguir la paz y para los más pequeños hay cine familiar estas semanas estrenará la película de animación española Baix donde las bicis ecologistas son los personajes protagonistas a los que ponen voz Anabel Alonso Perico Delgado entre otros con ellos hasta dos hará Rodríguez

Voz 0419 15:15 Manuel García director de esta historia nos presenta Baix una película de animación sobre bicicletas es porque civil es una ciudad alegre de calles limpias y de aire impoluto a dónde llevan una vida normal hasta que aparece rock campeón de carreras local y que siempre ha sido el ídolo del protagonista Spirit

Voz 1463 15:33 la una simpática bici de montaña que trabaja de repartidor de correo y al que sus amigos le convierten en un líder para luchar a favor del medio ambiente

Voz 27 15:41 ha vuelto para Salva no más pedaleo sus presentó El motor de gasolina

Voz 0419 15:49 esta cinta cuenta además con las voces de Carlos Latre quien pone voz a tres de los personajes Anabel Alonso hola influencer María Querol y el campeón ciclista Perico Delgado casinos contaba su experiencia

Voz 28 16:01 ha sido muy difícil porque claro yo se da a los pedales pero no se habla de complicado a en serio bueno yo creo que que no

Voz 29 16:10 Manuel es un gran aficionado al ciclismo o ya no lo ha dicho muchas veces practicante porque hay que montar en bici para entrar en muchos detalles que que se vende en esta película de de Pike

Voz 0419 16:22 montana es una bicicleta que lucha contra el villano para devolver a su ciudad de la estabilidad será uno de los personajes claves en esta historia doblada por la humorista y actriz Anabel Alonso asegura que ahora es más fácil desmontar a los villanos que antes

Voz 30 16:36 yo creo que afortunadamente eh ahora

Voz 0532 16:40 que hay mucha mucha mucho bombardeo información

Voz 31 16:43 cada vez está más claro que los nada entonces eso está muy claro cómo se les puede desmontar el Ike

Voz 32 16:53 si realmente antes que tenemos eh muchos muchos menos maneras de de cotejar de vernos y otros bien fácil desenmascarar los otra cosa es la gente que se quiera creer los mensajes pero es una cuestión

Voz 33 17:06 muy personal muy de de de

Voz 0532 17:09 ciencia

Voz 0419 17:10 nominada al Goya dos mil diecinueve a la mejor película de animación mandó un mensaje sobre la importancia a los valores de la ecología la amistad y la convivencia una divertida película para los más pequeños que como dice Carlos Latre intenta concienciar sobre el cuidado del medio ambiente

Voz 34 17:27 lo lo bueno de estas películas sigue poco a poco en España que aunque no lo creamos país que que avanza rápido en de exento de vista de natural dice siendo normal

Voz 35 17:40 dicen ese tipo de iniciativas hace unos años era impensable un carril bici Vera a gente en bicicleta por la calle ganar tres como es en tu casa claro el ir poco a poco lo hemos normalizado y creo que que iniciativas como esta ayudan son muy positivas porque vuelvo a decir que de una manera muy sencilla llegan a la a los a los peques

Voz 0419 18:05 Baix nace de una coproducción entre España China y Argentina Se trata de la primera colaboración con el país asiático y aseguran que este es el camino para futuros proyectos el coste de producción en las difíciles tareas de creación han provocado la unión entre estos tres países

Voz 34 18:22 las coproducciones es una forma habitual de de producir animación por muchos motivos primero porque los costes de animación son muy elevados porque hay muchas fases de trabajo que hay que realizar y entonces se ves es complicado encontrar equipos humano para hacer todo estos trabajos que que es que necesita una película de animación

Voz 0532 18:44 su fallo mejor pívot trinchera un oportuno otra

Voz 34 18:46 Dina después unifica todo y todo funciona

Voz 5 18:50 una película divertida que envía un mensaje de paz armonía libertad de lucha por el medio ambiente tanto a niños como a rotar es vuestra vida

Voz 36 19:01 el cine en la SER con Pepa Blanes el cine en la SER con Pepa Blanes

Voz 1084 20:04 esta semana en cine clásico vamos a repasar la figura de uno de los cineastas más importantes de la historia del cine que fallecía hace cuarenta años Charles Chaplin creador del inigualable Charlotte de películas tan importantes como Tiempos modernos El gran dictador repasamos la carrera de este genio

Voz 1463 20:34 dos siglos atrás nacía el gran símbolo del humor del cine mudo uno de los principales iconos del séptimo arte presupuesto

Voz 39 20:42 treinta millones para campos de concentración cuando nos falta dinero para mí

Voz 40 20:46 es que tenemos algunos detenidos algunos cuantos

Voz 41 20:48 no muchos cinco o diez mil diarios diario sólo un puñado de disidentes que disienten del horario de trabajo la rebaja de salarios los alimentos sintéticos y de la cantado Isabel

Voz 1463 21:02 Charles Chaplin fue chico británico criado en condiciones de extrema precariedad por una madre con trastorno mental por un padre ausente que se quedó huérfano demasiado pronto de ahí surge precisamente el tema de su primera película El chico estrenada en mil novecientos veintiuno la historia de un vagabundo que adopta un niño ese convierte en el mejor padre que alguien pueda soñar el productor Max Sender les sugirió que se disfraza se crease un personaje Chaplin se inventó a Charlotte ideó un disfraz basándose en el contraste entre elementos chaqueta estrecha hay pantalones anchos zapatos grandes y sombrero pequeño ropa de corte elegante y apariencia burguesa pero usada deteriorada ahora en los bienes en el pueblo cuando

Voz 22 21:54 yo donde digo en Suiza mea me dicen que soy la madre

Voz 1463 21:58 sólo porque ellos ven todas las películas de Charlot en como esta vieja va a ser hija así contaba esta emotiva anécdota Geraldine Chaplin su hija actriz que fue musa del cine de Saura Chaplin fue Charlotte pero mucho más con la llegada del cine sonoro muchos cineastas intentan adaptarse al cambio Chaplin se niega considerando el sonido como un paso atrás en las posibilidades del lenguaje cinematográfico e inicia el rodaje de Luces de la ciudad Chaplin fundó la compañía United Artists con la que rodó sus más recordadas obras maestras como La quimera del oro Tiempos modernos será la última encarnación en la que aparezca Charlotte aquí Si hay algo de sonido el personaje del vagabundo de hecho empieza a hablar de trabajadores explotados de derechos laborales a vernos pero su obra más combativa es el gran dictador una parodia de Hitler que contiene este magnífico discurso

Voz 39 22:59 vosotros tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa de convertirla en una maravillosa aventura nombre de la democracia utilicemos ese poder actuando todos unidos luchamos por un mundo nuevo digno y noble que garantice a los hombres trabajo pide a la juventud futuro ya la vejez seguridad con la promesa de esas cosas las fieras alcanzaron el poder pero mintieron no han cumplido sus promesas nunca las cumplirán luchemos por el mundo de la razón un mundo donde la ciencia donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad en nombre de la democracia debemos unirnos a dar

Voz 1463 23:39 Chaplin eligió cuatro títulos más Cerdó Candilejas Un Rey en Nueva York y La condesa de Hong Kong pero no alcanzará con ellos ni el éxito comercial ni los logros artísticos de las películas protagonizadas por el pequeño vagabundo en el año setenta y dos recibía el Oscar Honorífico de la Academia de Hollywood

Voz 22 24:01 hace nombre sui tipo

Voz 1463 24:27 esto fue después de que el mismo le persiguiera por sus ideas comunistas ideas que plasmó en muchas de sus películas y que configuraron la obra de uno de los cineastas más importantes de todos los tiempos en televisión esta semana recomendamos la segunda temporada de Scan sería adolescente que puede verse en Movistar Plus las series Un Remember de una ficción Noruega adaptaba a nuestro país los creadores son Begoña Álvarez Rafael Taboada es una sería hay que ha buscado el hiperrealismo para contar el día a día de un

Voz 1084 26:50 tuve chicas en un instituto madrileño sus peleas

Voz 0532 26:53 a sus fiestas y sus vídeos con los chicos sí que es verdad que solo

Voz 5 27:02 contrato cosas como estas que echar juntas

Voz 44 27:10 no mira yo lo que no quiero es que hablen de mí o me señalen cuando yo no he hecho nada malo

Voz 1084 27:15 la novedad de esta temporada es el cambio de protagonista distanciándose de la ficción original en este caso Chris es el personaje en el que se centran una chica que descubre su sexualidad y a la que interpreta la actriz Irene Ferreiro

Voz 5 27:32 ver

Voz 44 27:34 no has visto lo bien

Voz 1463 27:37 bueno es una feria son para daños esto nos decía

Voz 1084 27:40 la SER hemos hablado con ella también con su compañera de reparto Celia Monedero que interpreta y con una de los creadores Begoña Álvarez que explicaba así el reto de construir una serie que no sólo se centra en la emisión del capítulo a capítulo sino que juntan mucho más whatsapp vídeos de Youtube o insta

Voz 0532 27:57 no somos el único rey Mike que se ha atrevido hacer una temporada que no sigue la pauta de la versión original todo esto con permiso de los creadores noruego se lo planteamos les pareció muy bien y tenemos una temporada novedosa que sigue los pasos esta vez de Chris que es un personaje maravilloso porque la crisis que hemos visto una temporada uno que es una chica súper fiesteros despreocupada todo bien ya no tiene problemas con nada a la vida

Voz 1463 28:22 guay esta noche a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias podéis escuchar la entrevista completa con Begoña Alvarez y las dos protagonistas de la serie Scan Iman Ana para los monólogos pues sabrán recordamos nuevo capítulo de fue tronos José E algo que

Voz 45 28:37 qué decir del prime desarrolla atacado muy que

Voz 1084 28:40 eh

Voz 45 28:41 y que no quiero más John hasta enero hicieron muchas Sans hay muchos series

Voz 1084 28:45 bueno pues ya que han cinco capítulos de

Voz 1463 28:48 se ve parejita así que lo dejamos que disfruten del fin de semana terminamos en tiene en La Ser en la realización ha estado Julia García la redacción producción y redes sociales José Manuel Romero y Sara Rodríguez nos vamos con otra recomendación muy de Semana Santa es poco original lo sabemos pero nos alegra la mañana ya además el miércoles se cumplen cuarenta años de su estreno es la vida de Brian

Voz 46 29:12 bueno también de More de nutria que siendo ver gracias a su popular Beitia en la frente jurídico popular somos del Frente Popular de Judea frente un poco