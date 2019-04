SER Aventureros: El Pekín Express canino (20/04/2019)

Voz 1 00:00 comienza la Cadena Ser Ser aventureros José Antonio

Voz 6 00:36 estáis eres muy bueno Dean muchos de vosotros estáis ahora desaparece en plena los días de asueto de Semana Santa

Voz 1025 00:44 disfruté de goce como Dios manda ahí tiempo combinado eh hay gente que piensa que los está cayendo era el pulpo pero bueno un beso muy fuerte de un abrazo enorme de todo el equipo Ser aventureros que aquí estamos en plena Semana Santa con ganas de compartir con todos vosotros para eso no ha fallado absolutamente nada de José Luis Angulo que ha amenazado con Chile que es que se está yendo

Voz 5 01:05 el con tan bonito

Voz 1025 01:09 este ya está más en Chile que aquí el señor Chema Rodríguez qué tal está usted buenos días bueno me merezco sí señor el cántabro también a punto de salir pero cuando el coche tal y como decía el sí

Voz 0181 01:20 vivamente qué tal buenos días buenos días y tú qué

Voz 1025 01:22 sí yo también me apunto

Voz 0181 01:25 qué tal el vuelo diecinueve con el vuelo

Voz 1025 01:27 cierto muchas gracias a todos los que me habéis mandado mensajes a los que os habéis animaba compara el libro que es una gozada que por favor seguir comprando

Voz 5 01:35 los que dejará está reventando los ventas reventando todo gracias a Dios gracias a nuestros oyentes oye por cierto hoy vamos a ir tempranito atentos con el concurso tras concurso sabes que no acertó nadie la pasaba nada anterior cuando no y eso pues no no voy yo dándole hay que te te acuerdas que te de la respuesta correcta es eso

Voz 1025 01:58 hemos buscando no hay no hay oye lo que también está haciendo un exitazo que usaba un montón de gente yo hoy es el último día ojo hoy es el último día hoy cerramos la oportunidad te mes para presentaros y participar en la A8 Train Menorca Camí de caballo el tramo Menorca Camí de que Abel ya sabéis que vamos a tener un equipo de Ser aventureros con cuatro personas seleccionadas que no estés que mandar una fotografía de vosotros corriendo arroba en aventureros hay has TAC será aventureros menor caja hasta ser aventurero Menorca entre todos escogemos a cuatro que os invitamos pagamos desde Madrid desde Barcelona al avión para ir a Menorca un hotel nunca menor a tres estrellas los dos día dos noches de de estar en el hotel de alojamiento más la inscripción y el dorsal de la prueba dicte el Trail Camí de cabales

Voz 5 02:52 para las ampollas vosotros

Voz 1025 02:54 Cogersa de ciento ochenta y cinco la M cien ochenta y cinco era de cincuenta y ocho a la cuarenta y cinco la XXVII que sois los mejores así que hoy es el último día Ekin ya no entraré hoy hay en arrobas de torero ya no entra entra hasta hoy seguiremos escogiendo el pecho

Voz 5 03:10 a discutir mañana ya no se puede no tu a parte del Vuelo diecinueve están leyendo a lo más hoy tras un libro hace dos meses pueden dotado subrayada con

Voz 7 03:20 no pudo venir

Voz 5 03:24 pero lo igual que ante el pequeño que Alfonso Ojea saluda Ainhoa a estas horas estaba subiendo por la mesa que para mí una mesa por mi estatura es una estaba descargando a estas horas ahí le tienen Alfonso Ojea qué tal hoy está la gente aprovechando los últimos momentos de nieve no porque además tenemos además tenemos noticia porque la verdad es que la temporada va a terminar bastante mejor que empezó porque hay más que las dar de los últimos días

Voz 8 03:51 las han dejado bueno pues casi el sesenta por ciento de las estaciones algunas pero mes

Voz 7 03:56 estamos siempre y lo que hablábamos de este programa de alargar la temporada en vez de empezar pero echó desde los pues mira

Voz 5 04:02 te voy a dar una una noticia que os lo adelanto ya aquí y la va a tener ser aventurero se le ha podido saber este gran torero pistas Blancas y lo aventurero vaya portero Sierra negó

Voz 8 04:12 Ada se atrasa su cierre lo tenía previsto para el veintiocho de este mes de abril se lo atrás hasta el cinco de mayo para asumir también el pues

Voz 5 04:21 el foco en el que hay gente vea y hay negocio nos dicen y hay mucha gente que va a seguir yendo

Voz 0181 04:27 debería deberían hacer lo mismo en otras estaciones es una idea esa foto preparándose ya para las selecciones yo creo que que estos aventureros

Voz 5 04:37 aventurera te

Voz 8 04:39 hemos dos además uno detrás de otro aquí en Madrid pero bueno he dicho esto la nieve que es lo importante y no las selecciones que también pero es un abeto skins

Voz 1025 04:46 lo que estaremos momento no no hables más por favor

Voz 7 04:49 a la presentación Toldo

Voz 9 04:56 el hombre de las nieves

Voz 7 05:04 a ver qué te pasa que está hablando bueno

Voz 8 05:06 creo que me he sentado en las piernas de Colino porque a nadie ya que además está está edad que tienen me da esa seguridad que tiene de un hombre ya de edad asegura que te voy al de hipoteca abonada hay dos estas cosas querer usar bien lo dicho el cinco de mayo el punto y final Sierra Nevada ahí se cerrará definitivamente la temporada en España pero es importante que separa nuestros oyentes qué va a seguir habiendo nieve que la Semana Santa está garantizada y ha estado también en los días a la semana santa garantizado el esquí y lo único bueno pues esperar ya que el día cinco llegue sobre todo lo que tantas veces decimos es una nieve muy enganchón hasta aquí esta nieve tipo primo

Voz 1025 05:47 hay que es que a temprano ya lo echamos en pleno fin de semana de Semana Santa que esquiar

Voz 8 05:53 esquiar temprano y retirarnos temprano porque además esta Semana Santa es algo tienes que los días son más largos tenemos magníficos restaurantes en las zonas de nieve podemos esquiar por la mañana y luego

Voz 5 06:02 destaca el vermut que sí

Voz 7 06:04 todo esto un poco de siesta

Voz 8 06:08 ha dicho ya ordenó remata porfía bueno pues a puntito ya lo contaremos en las próximas ediciones de abrirse la temporada al otro lado de del Atlántico al otro lado del charco comienza ya la actividad en las estaciones del Cono Sur iremos contando que pasan las leña en Chile que pasan Argentina tenemos corresponsal Chile las no va a a Chile un gran país uno de los principales naciones de de del Cono Sur pero con esa estación que tienen tienen varias en en los Andes pero de una nieve realmente

Voz 5 06:38 pues que murió blanca pelo fanáticos los que quieran un último a quién Senusi

Voz 8 06:45 Iberia para ir por ejemplo a Chile con él en con la idea de esquiar que sepa que tanto en Argentina como en Chile los vuelos de Iberia no van a cobrarle el traslado de las botas ni de las Tablas de esquí o snow board es una

Voz 7 06:57 la española haya Rando hay diez euros gracias por todo hermano a vosotros y nosotros

Voz 1 07:11 con Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 10 07:17 hay esta Chema insisto tenemos un libro

Voz 1025 07:21 esperando desde hace quince días porque nadie acertó la última semana eche más no recuerdas cómo era tu última semana Chema la

Voz 11 07:29 Ana fue que hablamos de la película Fitch Carral el la que ejerzo geek Kinski sin tardaban en la selva pasaban intentamos pasar un gran barco como estos bancos del Mississippi de un lado de un río a otro buscando una montaña esos se ve en la película dijimos que que bueno que en la que en la plaza de Colón estaba el barco de Aldo para que la gente pudiera visitarlo y que a la semana estaría en Barcelona y que luego daría estaría en ciudades

Voz 5 07:55 la mentira mentira

Voz 12 08:03 el barco es la pregunta de

Voz 11 08:07 pues el caso es que no que no acertaron no sé que que la gente no acertó

Voz 8 08:11 pero hoy tenemos el tema perdona que no había

Voz 11 08:13 con la novia con Colom el barco evidentemente insiste es lo mismo vimos nosotros hace muchos años en Iquitos

Voz 5 08:19 el ángulo

Voz 11 08:20 estuvo estaba en la ciudad de Quito irse podía irse podía haber yo no sé si habrá sido del muy probablemente habrá desaparecido el color en color no es todo

Voz 5 08:28 los sectores de ese querer Iquitos pues se en Iquitos sabe si la gente hay que te puedes

Voz 11 08:35 yo y hoy hoy contamos otra historia también con sus verdades y mentiras como la vida misma

Voz 1025 08:41 verás hoy no vamos a ver

Voz 11 08:43 de esos esto estos esto que voy a contar es un dato objetivo que salió publicado la semana pasada es que habían encontrado en el estrecho de Bering y resto sabía firmó por primera vez lo que podría ser el Mégane lo Don que es el que es el tiburón Un tiburón tres veces mayor que el tiburón blanco de un cincuenta la toneladas que se pensaba que era aún queda un animal mitológico ha intentado buscar muchas veces se ha encontrado un resto de un resto de este de este ahí sea sea filmado un animal que creen que podría ser el galardón y bueno aprovechando como percha el el esto pues me he interesado por el por el estrecho de Bering encontrado dos historias que me han parecido buenísima una es el hecho es de las islas Dios me des que no se ha oído hablar alguna vez de las islas Dios de que pongamos vamos a situarnos por un lado tenemos Alaska en el Estrecho deben ir en el extremo que está en el estómago occidental de América por otro lado esta Rusia en el límite oriental de Asia ambos continentes están separados por un canal natural de de más de unos cien kilómetros de distancia entre medios eh en la línea en en el medio hay las islas que de que sea más las siglas Dios me la mayor pertenece a Rusia la menor pertenece a Estados Unidos pero no solamente es que es la frontera sino que es el vamos a por decirlo de alguna manera es el la línea internacional del cambio de hora de esa frontera de país además significa que en en una isla en la isla en la Isla Mayor el sábado en la la menor es viernes estuvo durante durante muchas décadas ha quedado creó grandes que grande conflicto es el hecho de pertenecer los dos islas las dos las muy cercana hasta el punto de que en la época de la Guerra Fría un plan que llamó al plan bañera que consistía en que el FBI instruyó a toda la población de Alaska y aparte de la de los pobladores de esto si la los estudios convirtió en espías gran parte de la población fueron instruidos irse convirtieron el Tram pero dos cazadores lancheros gran parte de la población trabajaba como espía para poder porque el temor que tenía en los Estados Unidos que les atacase desde desde Rusia y que la invasión que que prevista desde para Estados Unidos desde Rusia ahí tenemos tres historia les regalo Don la historia de las islas Dios me de sí la historia de la operación bañera una de esas

Voz 13 11:19 el historias señores no es verdad

Voz 1025 11:22 bueno pues si sabes cuál es la que no es cierta Nos escribes arroba aventureros en Twitter arroba el aventurero dos pones la que cierto veinte todos los gays o regalamos este libro de la editorial de alucinante en la aventura de viajar ahí ya oyentes que están recibiendo y que están fascinado porque es un librará co espectacular y por cierto colgaremos como siempre foto

Voz 10 11:45 Pia con gorro Easy camiseta y hay que replantear y entre todos los que hay que seguir

Voz 1025 11:53 los aventureros obviamente ellas tanto sea en Instagram como en Twitter y entre todos ahí sortear hemos premio pensar que que han podido ser el que mentira

Voz 12 12:03 claro que las tres son mentira el sábado se que lo estoy

Voz 7 12:10 el día que la única verdad aquí es que somos muy grandes tanto en la Península como en Canarias como la costa Este gracias a Radio Caracol a voces sesenta que nos escucháis desde las trece hasta los domingos un abrazo enorme tuvo ganas de ir a grabar allí

Voz 1025 12:33 nuestro próximo invitados Gerbacio Sánchez que conoces bien pero tu Chema hoy tiene que salir escapando porque al final que decía que no había vacaciones de Semana Santa

Voz 5 12:42 pero ya no ya contáramos el por porque pero se va de viaje porque puede viaja si me calzaba no puedo contar mucho más misterioso que lo del llevaremos naranja no

Voz 8 12:56 la semana pasada me hizo la sección esta hace las secciones Se va corriendo en Balbás

Voz 5 13:01 no además gracias

Voz 7 13:04 a mi amigo

Voz 1025 13:06 eran amigo coincidiendo con el ochenta aniversario en fin de la Guerra Civil española que será que fue el uno de abril del dos mil diecinueve ha inaugurado en Belchite usted está haciendo fotografías espectaculares

Voz 14 13:20 pues usted ha montado una exposición en Belchite de su trabajo de los Balcanes sé que tiene un gran trabajo por supuesto ahí yo creo que ha sido una gran idea porque

Voz 0181 13:30 además ha mezclado con la nueva a explicar ahora todo eso pero había mezclado digamos sus imágenes con con la descripción de Belchite que una gran parte de bueno la gente sabrá de la ciudad de Belchite fue destruida por los bombardeos de la Guerra Civil luego hay otra parte del pueblo que ha sido pues he ido deteriorando con los años bueno ya parece que la idea es genial y entonces bueno pues

Voz 5 13:49 a un gran fotógrafo mejor persona que pasa Gerbacio Díaz hola buenos días vacío además te voy a contar una cosa no sé si es acordara él Gerbacio es un tío tan especial que no sólo ha estado con nosotros en Ser aventureros

Voz 10 14:06 en mi vida en EEUU Sevilla

Voz 1025 14:09 no más de un día el programa de Radio Caracol hacen efectos secundarios con el trabajo que hace

Voz 10 14:14 ya sobre el libro de minas

Voz 0731 14:17 sí es verdad tiene razón cuando estuve en Miami sea en el Centro español de Miami pues la invitación a tu programa con un poco da que da que todo aquello que para ir de invitado

Voz 0181 14:29 claro que sí se acordará Gervasio donde nos conocimos Emilio yo me acuerdo más porque claro luego con el tiempo pues yo he tenido más la está muy muy liado digamos contó sus viajes y tal pero recuerdos de nos conocimos Gervasio no

Voz 5 14:42 yo creo que en noviembre del dos ochenta y nueve que tío sí sí si no coincidimos en las elecciones en Nicaragua en el noventa cuando perdieron los sandinistas exacto

Voz 0731 14:51 injustamente lavadora

Voz 5 14:54 de todo

Voz 15 14:57 cuando el señor Ellacuría y todo

Voz 0181 14:59 si los Jesús era móvil que fuimos con con en el avión del Ministerio de Exteriores creo que Le Pen

Voz 0731 15:05 pues lo acusaron de izquierda Antón desde el el secretario de Estado

Voz 0181 15:09 el que era el que era era el y éste no se nota ya en Gerbacio no no es que tú recuerdas el Coyote

Voz 0731 15:17 es que yo canto lo recuerdo era un madridista

Voz 5 15:20 pues sí digo llamado

Voz 7 15:23 sabes que si todo no querría ahora ya le iba a preguntar

Voz 8 15:28 no sé si tiene tan buena memoria sus acuerdo cuando nos conocimos Lillo

Voz 5 15:31 has sido bueno pues puede dar pistas soy yo no conozco Gervasio Sánchez

Voz 0181 15:39 yo la verdad que recuerdo perfectamente el momento descriptivo grabado aquí en El Salvador cuando nos cruzamos el venía del frente nosotros acabamos de llegar y nos íbamos acercando innovar dice cuidado que están disparando es cierto no Gervasio

Voz 0731 15:55 sí bueno la verdad es que fuera federativa que adaptó la guerrilla salvadoreña con la capital evidentemente yo lo hacía muy bien esa guerra porque llevaba cinco años cubriendo una directamente pero es que que los guerrilleros no eran ninguna tontería hay que los una

Voz 15 16:09 ello están está muy bien y me acuerdo que es

Voz 0181 16:11 suya de de del soldado cortando la oreja de te acuerdas bueno

Voz 5 16:15 sí claro que fue

Voz 0181 16:17 impactó en ese momento

Voz 15 16:20 algo que partía pasaba habitualmente que los soldados cortas en las orejas a los guerrilleros muertos pero que aquel día lo lo hicieron delante no estoy entre ellos está también nuestro querido Julio Fuentes que luego fue asesinado en Afganistán

Voz 1025 16:34 pero estoy es haber amigo mío cuéntame qué es lo que has montado en Belchite

Voz 15 16:40 bueno en realidad es una idea que nació en la cabeza de quién ha sido comisario que es un grandísimo artista plástico llamado Ricardo Calero que yo tengo una relación muy estrecha y que me planteo hundía intentar de alguna forma visionar mi trabajo pero Balkanes en custodiando los entre las ruinas de Belchite no es un es un pueblo que fue destruido en la guerra civil española en una batalla que duró apenas dos semanas en los que hubo miles de muertos y que luego con el paso del tiempo pero ahí olvidado mientras que el propio régimen de Franco granito un nuevo vuelo construyó un nuevo pueblo el pueblo nuevo de Belchite Si esto creo que estoy ha sido incluir fotografías mías entre las ruinas es decir

Voz 0731 17:26 la se de niños mirando

Voz 15 17:29 Diana eso o personas habiendo su casa destruida entre las ventanas y las puertas destruidas de de Belchite no y eso quedan pues muy impactante

Voz 0181 17:38 oye cómo ha sido la reacción de la gente cuando porque no es normal no es habitual ver fotos de un conflicto dentro de lo que has sido claro otro conflicto no

Voz 15 17:47 la la la clave para entender haya gustado no ya pasear por el pueblo con los sobrevivientes de aquella batalla es decir con personas que hoy día superan los noventa años que eran niños cuando se produjo la batalla de Belchite que vivieron en primera persona siendo niños evidentemente esa batalla infernal que supuso una situación que nunca han olvidado sus vidas no en pasear por las ruina ciber mis fotografías colocadas entre las ruinas de su historia

Voz 0731 18:16 no el mejor momento en que me da cuenta claramente que habíamos tenido

Voz 15 18:20 esto que buscábamos con a exposición lleva a estar hasta finales de junio en en Belchite y que ambas yo ya que vez acusando muchos oyente le invito a que visiten esta zona porque el Campo de Belchite es lugar donde se sabe muy bien dónde se pueden ver este tipo de lugares como el pueblo viejo de Belchite la casa natal de Goya Fuendetodos

Voz 0731 18:39 sí sí ruinas romanas

Voz 15 18:42 árabe mudéjares y musulmanas de células de la solapa cada bueno

Voz 0181 18:47 entorno que hay allí con el relacionado con la guerra civil no de trincheras y de porque diga si se puede

Voz 15 18:54 dar una serie de de digamos de la Guerra Civil española hay está guiada te puede tomar vinos de la zona también que son buenísimos cosa que al final Ésta no es una excusa para viajar un fin de semana llegar al domingo Easy si le sobra tiempo atreve a Zaragoza avistar el Museo Goya ir por ejemplo aseo o cualquier otro sitio magnífico que hayan para votar también

Voz 1055 19:18 hoy Gervasio tú que has recorrido el mundo

Voz 16 19:21 conflictos bélicos durante muchos años y en muchos lugares más allá de los que lo sufren la guerra engancha

Voz 15 19:29 bueno ya agente John Key de la de hecho conocido aunque la guerra sigue no han sido algunos periodistas que son yonqui de la de la ni para el que resultará un gran fracaso y a mí sinceramente lo que más me cuesta es salir de casa para ir a cubrir una guerra pero no solamente de ahora ya tengo una edad no sino cuando era joven a mí yo siempre decía que no se haya pedido nada en una guerra que lo hacía era Paul yo creía que era importante documentar las tragedia ajena

Voz 0731 19:57 es una guerra sin cubrir es una guerra olvidada integra olvidada salud auténticamente cosas peor todavía de lo que pasa y eso es lo que yo pienso no pero es verdad que he conocido gente que en la guerra lo pudiera vivir mercenario periodistas totalmente eh que creen que que la guerra es algo que drogadicto prácticamente una droga luego gente mucha gente que cuenta muchas películas sobre la guerra e nuestro país está hay muchos periodistas hombres y mujeres que han acercado a un conflicto un ratito viven del cuento chino durante muchísimos años y década yo creo que además es una falta de respeto para la cantidad de compañeros que han muerto ejerciendo el periodismo en zona de conflicto

Voz 1025 20:36 entiendo entonces por lo que me estás diciendo que no se jubila de guerras

Voz 15 20:41 bueno yo soy periodista de atún desde llegue que nacido en la cuna hizo de pies hasta la tumba evidentemente sigo trabajando por la de conflicto y yo siempre he rehuido de esa idea

Voz 0731 20:54 creo que os equivocan

Voz 15 20:56 en vista de que lo más importante el conflicto son es el va de pétalos disparo lo bombardeo el conflicto dura hasta que sus consecuencias superan y me gusta mucho acudir al con los conflicto cuando Tom se ha marcado estoy durante de estoy durante la guerra durante el Bambang iraníes Choi durante la posguerra

Voz 0181 21:15 oye por cierto con Gervasio que hay que felicitarse también por el premio que ha recibido conjunto con Del Pino muy bueno cuéntalo tú cómo ha sido porque tú lo bueno que hay que hacer es felicitar de nombre todo el equipo nuestro

Voz 0731 21:28 la la verdad que el treinta de abril a los reyes Reno entregará el Premio Internacional Rey de España que en mi caso y lo digo humildemente toda la segunda vez que lo lesivo que recibí en el dos mil nueve como fotógrafo ya lo había recibido

Voz 15 21:42 no como bueno pues por un trabajo realizado

Voz 0731 21:45 en la Cadena Ser en todos los días del programa que dirige Javier planifica mente Javier del Pino

Voz 1025 21:50 Nuestros que pueden para igualar no en audiencia

Voz 5 21:56 junto a chistes

Voz 0731 21:58 duque Benavente gran con lo que una idealista una grandísima periodista que el golpe

Voz 1025 22:04 la sonda y ahí sí que lo de ayer no sabía si

Voz 5 22:07 tú buena relación con la Casa Real Gervasio

Voz 15 22:13 deberían encontrar con el Rey o la Reina incluso cuando que me han tratado con mucho respeto

Voz 0181 22:18 dice que ha dado caña todos eh

Voz 15 22:20 está tan preocupado de de los cosas castidad Hay y la verdad es que incluso

Voz 0731 22:24 pero cuando el Rey ha pedido que le manda un libro el demandado y disparó Blabla decididos

Voz 15 22:29 en el fondo son baladas

Voz 1025 22:32 dando

Voz 15 22:34 protocolario pero eso es lo que decía ante es un proyecto que que que gracias a la paciencia infinita de Javier del Pino y de querer proyecto ha desarrollado David que son dos días con un estimable trabajo consiste escudo bueno y también hay una ha y trabajo pero vamos principalmente desde ha sido un trabajo de equipo me alegro mucho de que ha sido premiado porque creo que ese tipo de trabajo te permite y convencer a los jefes de que trabajar en profundidad da mejores beneficios trabajar Carmen

Voz 16 23:06 venga dado tema oye Harvard se vamos a meternos ahí en el túnel del tiempo y íbamos a soñar en que hecho histórico que no has estado te hubiera gustado estar

Voz 15 23:14 bueno me hubiera gustado estar en lo que fue el triunfo de Mandela después del Apartheid censuró

Voz 1025 23:20 a todo ello en mil novecientos noventa

Voz 15 23:23 lo que no pude ir porque estaba buscando una editorial para publicar el libro el coche a la cebo después de que una persona que se había comprometido a hacer el libro le dejase totalmente era cada no me dejó tirado me traicionó en realidad es una persona muy conocida por cierto no voy a nombrar y que me jodió muchísimo porque me hizo perder dos es importante la primera parte de la que habla de Ruanda estamos hablando de hace veinticinco años

Voz 1055 23:48 con membranas genocidio

Voz 15 23:51 posteriormente en mayo del noventa y cuatro de las selecciones de de de Sudáfrica con bandera triunfando y sobre todo el momento en que la inmensa mayoría los ciudadanos negros que no hayan votado nunca cuyo unió a votar hicieron esas colas históricas de kilométrica para votar no pero bueno por desgracia que con el comportamiento de desvergonzado de un compañero que tenía mucho puede de aquel tiempo y que había prometido preocuparse pub libro y no hacerlo dignificó tener que quedarme sin poder viajar porque lo importante aumento de trabajo de Cataluña instalación

Voz 1025 24:23 amigo mucha suerte con la de Belchite hasta cuando estaba por cierto

Voz 17 24:27 por cierto pues está aquí está usted hasta el dos de junio va a estar hasta finales de junio seguro insisto mucho a los oyentes de Dexter aventureros que es una aventura placentera plácida que buena comida iros a Alcampo de Chipre durante un fin de semana disfrutar de la casa natal de Goya en concreto

Voz 15 24:43 todos del Museo de de Abbado de Belchite el tiene muchas cosas que alrededores

Voz 5 24:50 muchas gracias amigos como siempre tío adiós chao vimos

Voz 19 25:05 de Jesús de Nazaret se dijo que pertenecía a la estirpe del Rey David SER Historia viaja a Jerusalén para descubrir su legado y también el de María Magdalena en la ciudad demacrada uno de los últimos grandes descubrimientos de la arqueología

Voz 9 25:21 este sábado desde las siete de la mañana a las seis en Canarias Especial SER Historia con Nacho Ares

Voz 20 25:30 pena ser el ladrón tal el tren y el águila de la ley se encargará de él de manera que el dinero está en su bolsillo pero usted vigile su bolsillo

Voz 21 25:44 seguirá pinturero se está en Twitter y en Facebook en Twitter arroba Ser aventureros Facebook busca nos por ser aventurero

Voz 22 25:55 eh

Voz 7 26:11 me voy

Voz 23 26:16 yo claro

Voz 5 26:16 no es que sea entrega no mira a las personas que no sólo tenemos

Voz 24 26:21 dos o tres libros el genio entonces en este caso por supuesto Vuelo diecinueve tiene que estar en la mesilla ella da al resto de uno más pero por supuesto Vuelo diecinueve está La Vecilla J

Voz 1025 26:33 la historia

Voz 25 26:36 Sevilla aventureros

Voz 5 26:40 el sofá

Voz 26 26:42 las vidas de coste Luis

Voz 3 26:49 quería que me has traído pues mira vamos

Voz 27 26:52 a un libro

Voz 5 26:54 o ensayo Guía recomendar

Voz 1055 26:57 o sea la guía para caminantes publicado por ático de los libros bueno pues ese realmente una guía para que podamos disfrutar mucho más de la naturaleza disfrutemos mucho más de cosas que seguramente pues pues a lo mejor la vemos muchas veces no sabemos leer las es decir vamos a con este libro pues a aprender a leer pues las márgenes de los ríos vamos a aprender a leer las cortezas de los árboles vamos a poder disfrutar de las huellas de los animales que que nos dicen esas huellas que nos dicen las cagada de los animales que nos dicen las sombras de los árboles es decir todo eso bueno pues obviamente hay una persona en este caso Tristan goles y un un naturalista explorador aventurero documentalista que ha escrito pues un un magnífico libro de de sus muchas aventuras muchas caminatas pues por el por el planeta y como digo bueno pues nos va a ir aclarando muchísimas cosas dependiendo pues la estación del año que estemos Primavera verano otoño bueno pues vamos a ver si el árbol digamos Nos mira de una manera las ramas están de esta manera los los quiebros en las montañas bueno se ha habido un incendio pues también los restos de ese incendio como quedan hacia que lado eh se se dirigen es decir todas la naturaleza está ahí para ser leída y muchas veces pues la verdad es que por desconocimiento porque o porque nadie en pos lo hemos tenido oportunidad que no lo explique pues simplemente la disfrutamos la vemos pero no tenemos mucho más más capacidad de de descubrir esas cosas así que un un tremendo libro no no recuerdo habíamos son cuatrocientas y pico quinientas páginas muy bien dividido por partes no sólo también de las cueva nos habla de las nubes es decir bueno cosas muy hay veces que si entiendes un poquito pues a lo mejor ves las nubes dice bueno aunque hay un montón de nubes no me voy a mojar y otras veces pues a lo mejor con una la luz pequeñita que cualquiera te hallaba esto se va a pasar pues esa esa lluvia esa tormenta puede llegar a ser bastante peligrosa así que creo que es un un nuevo libro para leer para subrayar para retener bueno pues para salir a la naturaleza muchas veces con un papel y un boli y aprender así que guía para caminantes ático de los libros y el autor Christa goles

Voz 1025 29:12 pues ese es el libro que recomendamos eh

Voz 5 29:14 cierto alguno de vosotros me estáis preguntando a partir de julio se podrá comprar

Voz 1025 29:19 físicamente en papel en Miami ya lo podéis hacer a través de de libro

Voz 0181 29:24 sí buche de libros electrónicos pero aún julio estaremos en Miami que me hace una ilusión tremenda hombres por supuesto sí

Voz 5 29:33 la semana hacemos joya se decía antes no ahí bueno Melilla hacerse noventa vecinos mira mira voy me importaría desaparece

Voz 24 29:46 me sentí delito yo

Voz 5 29:52 qué pasa cómo estás hermano yo yo yo he estado contigo Notre Dame tú has hecho María umbría

Voz 1025 30:01 no has venido

Voz 5 30:02 la última vez razón debo pero

Voz 1025 30:06 me hace ilusión porque dentro de unos días te voy a ver aquí en en Madrid nos vamos a ir juntos a Jerez que me hace mucha ilusión poder compartir un un viaje a Jerez contigo

Voz 28 30:15 buenas no te pues me imagino

Voz 0181 30:17 espera al resto aparte de Ponseti

Voz 1025 30:20 no a mi amigo primero tocaron casi

Voz 29 30:24 oye que dime hermano jugadores he tenido un día hoy más metido una aún más detenido la Policía pero es que dice no te más metido una multa pero por qué te has dicho

Voz 1025 30:35 también ha metido alguna multa en Australia cuando cuando Cano tío no no no es la primera de Ikea porque te has metido cuál ha sido la movida

Voz 28 30:44 cuando John gimnasio y luego eh yo las llaves de casa y las del coche pruebas de casa semana olvido recogerlas y entonces me montó en el coche un supermercado comprar un poco yogur y digo Tías Las llaves de casa entonces antes de que Ferran gimnasio porque lo cierran por hora se solos sí digo antes de que encierren tengo que llegar a por las llaves sino es cogió el coche y me he saltado un semáforo en rojo

Voz 5 31:21 yo soy macho claro me vídeos

Voz 28 31:25 pero bueno no controlaba ya que no pasa nadie pero pero con tal mala suerte que coches camuflados de la policía me ha visto lo mismo que abroncado hasta gimnasio

Voz 5 31:38 hasta el gimnasio tan seguido hasta lo hecho

Voz 28 31:41 avalado estaba estaba a veinte metros

Voz 24 31:46 no me ha tenido que seguir mucho porque yo no me he dado cuenta te han empaquetado me ojo el coche vienen los oye tú fueron rojo

Voz 5 31:54 tú te has hecho lo que he dicho

Voz 30 31:59 no llega al hielo tiene razón tiene

Voz 5 32:02 sí conocido en el minuto uno o que se porque era era aclara aclara

Voz 1025 32:08 no duda es de no estaba en aquel momento

Voz 5 32:13 no no pero le he dicho mira semana olvida

Voz 31 32:17 me han hecho el tres TS el el test

Voz 5 32:20 no pudo Limia porque te han visto muy bueno pero si acabo de llegar estoy grosso pero no cree que ha hecho entonces claro

Voz 30 32:28 y luego luego me han hecho un test de drogas Mi cuerpo y ahí ya claro

Voz 32 32:34 a ustedes no no justito dicho no sé si no yo no tengo nada no tengo nada de nada ni nada me igual pues no

Voz 8 32:47 pues ya lo he dicho a los polis quién eras tú quieras

Voz 5 32:51 no te crees que soy yo te crees que eres pero a mí me pueden decir que no estamos Navy

Voz 1025 33:02 los cuatrocientos todas las gusta a tu pero por pronto pago doscientos no no

Voz 31 33:09 no me llegaron a la dirección de El del carné si hay que pagarla

Voz 5 33:17 pero pero pues pagar menos eso no no no no no dais cuatro puntos pero jode más tontamente me entraba al Tenessi a igual lo había dejado de hecho voy a algo que no somos nadie nadie que no te pone como te pongas chulos peor pues yo he contable

Voz 0181 33:41 paso el domingo si queréis

Voz 5 33:44 venga pues verás mata yo venía iba

Voz 0181 33:46 en en la plaza de Cibeles con tu mujer si esto es cierto esto yo iba con ella y entonces iban volvíamos a casa alevosía dar una vuelta de repente aparece allí unas cuantas chica ahí tocando los tambores y tal y hay cuatro delante con una pancarta en en el paseo del Prado detrás no venía nadie había allí cinco seis policías de la UPyD de los antidisturbios eh y entonces de repente te paras ahí viendo chicas tocando tal no se circula circulen digo yo pero me pregunto sin ninguna mala intención ojo de a sí pero digo que hay una una manifestación no sé cómo se lo toma me dice no no mire es aquello de allí señalando al cielo plan riéndose un poco como de mi cachondeo que como no había nadie y nunca he visto una y que cubierto doscientas mil sí sin gente claro y entonces les digo oiga perdone digo yo estoy hablando con educación y con respeto y entonces dice que dice usted dice enseño la documentación dice

Voz 5 34:39 yo te quiero

Voz 0181 34:41 yo digo te haya uno cállate le digo no le voy a enseñar nada lo es todo el como tenía toda la esto me parecía tan increíble yo no les voy a enseñar nada digo porque hay gente por ahí que la caga mucho más y no le piden nada le digo y además tengo dos testigos estaba loco un casco no conocía de nada pero bueno que Vigo

Voz 1025 35:05 la gente

Voz 0181 35:07 Ellos se queda así de mi compañero y el compañero lo hace un gesto con la cabeza como diciendo deja lo digo porque yo le digo es que está usted buscando un problema donde no le entonces el dice bueno bueno le voy a dar una segunda oportunidad

Voz 7 35:19 a vida

Voz 0181 35:22 sí sí pero es que yo me puede decir lo de identificar a ver si va a venir a buscar de decirle no le voy a enseñar nada es que estaba dispuesto a irme a comisaría con él siempre que muerte sí

Voz 7 35:38 bueno vamos a ver que el y tú no recula el australiano

Voz 0181 35:45 qué cosas viste del ciudadano y que mientras no sea correcto ellos tienen que respetar a la gente no puede final

Voz 30 35:54 al final ha ocurrido no no no no no no no yo no

Voz 7 35:58 no es porque sabía puesto siempre hay gente a un abrazo muy fuerte que no nos trata como ciudadano tengo que yo tengo por aquí

Voz 5 36:20 diferencia hay tienes la diferencia entre la policía de Australia

Voz 7 36:25 no no no no no no

Voz 0181 36:28 es una cosa que no era policía nacional que es la UPyD son los antidisturbios y hay gente muy maja y hay otra gente que son muy caro

Voz 7 36:37 unos chulos ultrasonido está ya me gusta que me gusta ya no oculta el que metió el compromiso de testigo este este hombre buenos días buenos días pues yo no

Voz 0882 36:58 mejoró meterme en camisa de once varas pero habrá que poner ya pronto policías en la Luna y me explico eh

Voz 7 37:07 sí sí sí

Voz 33 37:22 yo doy la mismísima Ciudad de Zamora acaba de empezar la saeta y la procesión toro pagan la saeta queda

Voz 5 37:40 te con

Voz 33 37:42 el sábado una manera

Voz 34 37:45 qué tal estaba tendrá con el sabe todavía de propaganda extralimita de la saeta Ahí creíble diré de qué vota lo Mora para evitar que pacte con dudaron ya que estamos en Zamora da que es el padre de papeles no me extraña nada de lo que está pasando

Voz 5 38:01 a este domingo

Voz 16 38:03 a partir de las nueve de la mañana con Lourdes Lancho

Voz 35 38:06 oiga tal vez ese libro no es bueno tiene que ser bueno es el manual del maquinista pero hoy si el maquinista no se llama Manuel tiene que cambiarse el nombre hay que dar la razón al libro

Voz 21 38:19 será aventureros está en Twitter Facebook y en Twitter arroba Ser aventureros Facebook busca nos por ser aventurero

Voz 24 38:51 Nos como

Voz 0882 38:52 que van a poner policía no te digo yo que debería no al menos semáforos porque está ante sondas espaciales afortunadamente todavía no tripuladas

Voz 1025 39:02 pero los dentro esto ya ofició en la Luna estos su sección ya oficialmente porque entonces

Voz 38 39:07 cabecera is in cabecera no habla nadie

Voz 25 39:12 el espacio la última frontera

Voz 39 39:17 hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llega esto palmera

Voz 0882 39:24 acaba de llegar una sonda lunar mueva que han construido Israel es decir que ya podemos decir que los judíos han llegado también a la luna es una sonda no está previsto que aterrice pero mira ya están

Voz 14 39:36 los israelíes los chinos

Voz 0882 39:39 los japoneses los europeos quieren volver los americanos se va a ligar una buena no porque con tanta son dando vueltas por ahí yo creo que habrá que empezar a poner semáforos porque pueden chocar entre ellas au pueden un amenazar SEO a ver conatos de amenaza no esto vuelve bueno el interés de lo que se van a cumplir en julio cincuenta años de primer alunizaje hermanos en la luna Neil Armstrong

Voz 5 40:07 Apolo XI Buzz Aldrin

Voz 0882 40:09 y bueno vuelve a estar de moda la luna no sólo por esta efemérides histórica sino por el interés comercial y el interés minero de un satélite que tiene grandes recursos minerales que en la tierra no hay no o cuando la Tierra se agoten también con la moda de esa agricultura que se pueda hacer en en lugares muy difíciles como como Marte también se podría hacer en la Luna o la luna podría servir como estación intermedia porque la gravedad es tres veces menor que la tierra con lo cual se puede montar un super cohete en la Luna mandarlo a Marte pesa tres veces menos en lanzarlo no eso es ahorrar muchísimo dinero por ejemplo en combustible y además es una la plataforma astronómica muy muy bonita porque no tiene la capa de polvo de luz que tenemos en en la Tierra la atmósfera se ve mucho mejor el espacio profundo no para buscar nuevas clases para buscar agujeros negros como por ejemplo

Voz 5 41:06 que hablamos la semana pasada la imagen que da la vuelta al mundo

Voz 0882 41:09 siete No hay otros agujeros negros uno de ellos por cierto está en el interior de nuestra propia galaxia lo tenemos relativamente

Voz 5 41:17 cerca no muy bien pues nos quedamos con esa historia a ver cómo termina esto en la Luna que ya pillar hemos billete para

Voz 0882 41:22 yo creo que impere el buen sentido que impere la humanidad que impere el pacifismo y que no se alíen allí porque con tantos países y con intereses tan contrapuestos no entre China Israel China clara falta sólo que que los árabes

Voz 5 41:35 si no gracias a Touriño y mientras no te pongas en un bote te colecciones pero bueno también es verdad hasta luego Javier Gregory seguimos yo voy a contar una historia preciosa

Voz 0181 41:50 Is

Voz 40 41:53 sí sí es sí

Voz 1025 42:01 bueno nuestro próximo invitado no está solo es Roberto y su perra

Voz 10 42:05 hay que están desde Madrid a la India en autostop

Voz 1025 42:10 haciendo dando Stone viaje toda una aventura Le T Motta ahora mismo creo que es por Turquía y a ver si les podemos escuchar bien estamos llamando vía Whatsapp ya que tal Sevilla Roberto hola Roberto qué tal estás buenos días hola bueno buenas tardes qué tal buenas tardes bienvenido oye cuéntanos esta historia como es esa aventura tuya y de tu perro flaco cocaína o cocaína no sé cómo ella Mascó Cayo cocaína

Voz 41 42:37 coca coca cocaína vale la muy bien mira acabamos de llegar justo justo a Turquía afirmó que acabamos de llegar ahora mismo estamos en en Estambul tendremos a lo conoce camionero desde Rumanía hasta aquí hemos llegado justo acaba de dejar ha ido a descargar su mercancía iré llegada al centro con cocaína de aquí estamos

Voz 1025 43:01 bueno un poco Descubriendo va descubriendo

Voz 41 43:03 o Estambul el habrá Roberto que tú ya eres

Voz 1025 43:06 es un viajero te encontraste con cocaína o se seis por el camino no en en Latinoamérica

Voz 41 43:14 tramo en bolívares dando una a una para Hilal la cara porque estamos mal ahí

Voz 1025 43:23 traemos a ver no esperan todo momentos Roberto que te escuchamos un poco mal momento un poco a ver a ver ahora que tanto vimos

Voz 41 43:31 a ver me ahora perfecto a Bergman mal

Voz 1025 43:34 dos de gente que estabas en Bolivia por ahí o dónde

Voz 41 43:37 claro Coccaglio estaba muy enferma cuando era encontré estaba en un pueblo de Bolivia entonces la idea era llevarlos veterinario después dársela a una amiga de allí a una asamblea local pero bueno mira ya casi cinco años después pues ya ya sé que así que no se puede ir más Evan en que llevó con ella cinco años viajando

Voz 1025 43:59 porque tú no viajamos con perros ni nada tuvo eh

Voz 42 44:01 llevas tú a tú aventura

Voz 1025 44:04 hemos

Voz 41 44:05 claro yo pensaba que viajar con un perro ni siquiera esa manga pasa por la cabeza de ahora como que dame pan me pasa lo contrario que no me paga por la cabeza viajar sin ella hoy lo disfruto muchísimo en un hace ya e incomparables a conocer muchísima gente también porque hay gente que ha malo perros en todo

Voz 1025 44:31 ahí tenemos ahí algún problemilla a ver si ahora te recuperada el me decía que se acercan toda la gente

Voz 41 44:39 sí yo te te acercas más activa la ciudades les

Voz 5 44:44 a mucha gente

Voz 41 44:47 acerca mucha gente siempre da igual el país en el que éste

Voz 0181 44:51 oye lo que aquello tenía

Voz 41 44:53 The ejemplo estereotipo no que tenemos todo con país árabe no le gusten tanto poder vamos con lo menos Estambul estoy alucinando eh a todo el mundo teniendo venir a tocarla debes pedir tomando Munté ahora violado

Voz 16 45:12 Roberto te quería preguntar

Voz 43 45:15 temas que tenemos muchas veces cuando llegas a algún sitio y quieres entre por ejemplo en un restaurante o en algún otro local y tal que no dejan entrar perros que hace de dejas fuera o co cómo te organizan porque acaba de he visto tu que habita en la en la foto y la verdad

Voz 0181 45:30 pero no es el pequeño Perrín que puedes meter en cualquier sitio claro

Voz 41 45:35 claro que sí que la más fáciles Suramérica a a la de más ratio ahora es difícil más que locales de comida que yo opta al final siempre determinó que los España acabar en la guerra aunque sea lo peor es el alojamiento y el transporte cero por ejemplo eh alojamiento tenemos que Dios siempre me llevo la tienda de campaña para cualquier tipo de emergencia posee no encuentro sitio pues ponerla de buen ambiente pueda y luego en Ciudad también estaba preso Surfing la aplicación para compartir casta

Voz 1025 46:08 sí al aire

Voz 41 46:11 es que te dejan en algún hotel pero es que eso nunca se sabe preguntar

Voz 5 46:15 oye es raro que te Goster y cuéntame una cosa la la gente puede seguir vuestra aventura

Voz 1025 46:22 entonces ahí Isla tuya y vuestros viajes nos podemos seguir a través de redes

Voz 41 46:30 claro mira tenemos un blog que se llama viajeros perro unos punto com y luego de darle desde estamos también en Instagram está Grammy Facebook como viajero perro unos os arroba viajeros perro unos aquí en Twitter bueno Twitter no los gusto saque a saque

Voz 1025 46:45 vale está Grammys seis oye perdona que te encuentras todos los viajeros también que dejan con perro o no

Voz 41 46:55 pues me he encontrado con posando me he encontrado con ninguno pero sí que conozco algunos a través de Instagram al final no conectado el yo no eran gran pero al final sí que tiene cosas muy positivas como esa no que te conecta con gente que tiene más o menos los mismos intereses que tú y conozco gente que viaja con su perro incluso en bicicleta en bicicleta o en auto stop también como lo hacemos nosotros

Voz 16 47:20 oye y en algún sitio has sentido que cocaína le diera especial al pena marcharse

Voz 41 47:28 yo creo que sí por ejemplo en Canada Canadá el encanto oí cosa luego lo bueno es que volvíamos a a casa no que ahí está mi familia Mis cambio que les quiero un montón al finalizar la peor parte no para tanto como para ella como para mí desapego ante el aprenderá el arte poco no que cuando pero es un sitio otra vez amigo está lo lo que exceda los te tienes que marchar muy cuando sobretodo salir de casa es lo más difícil oye pegó con la familia y los amigos claro bien

Voz 1025 47:57 entiendo por lo que me estás contando que hay por lo que nos has dicho antes que que no se te plan osea no te planteas un viaje sin la perra vamos que ya todo lo que pasa por tu vida va va con la perra ahí

Voz 41 48:11 sí sí yo Dios tiene ya no me voy a ver a Si ya luego es más mayor todavía tiene sino esa va a ser cinco años ahora a lo mejor cuando tenga diez años pues no cuando yo tampoco sé qué va a pasar dentro de cinco años

Voz 5 48:24 no pero

Voz 41 48:26 pues si estuviese viajando pues ahí ya te tendrías que plantear no porque no es lo mismo meterle un viaje a un perro de de cinco años viaje como extra que cuando nadie todo ello peces que no todavía no me lo planteo la verdad pero si no si por lo que fuese no es que no sé yo creo que no podría viajar sin ella no

Voz 1025 48:47 no obstante que bueno oye iré a nivel cruce fronteras y todo eso también

Voz 5 48:52 hay algún problema o no al final cada país tiene claro

Voz 41 48:57 sí eso eso es lo que más me pregunta la gente que quiere viajar con perro no porque el tema práctico de papeles y tal que es necesitan si es que no hay una respuesta única porque cada país te pido una cosa así lo buena de CD en por Europa de tener un perro con paz con pasaporte europeo calcinadas como los humanos tenemos ventajas ya simplemente por haber nacido en Europa vascones debate con un pasaporte europeo para viajar pues va bien lo piden tanto que unos perros aquí que al estar madurando aquí

Voz 5 49:28 a ver dónde están saludando en directo a estas horas

Voz 41 49:33 en lo iban a dato dando por ejemplo hoy cante por Europa no están en en un problema porque para la orquesta Clemente concluyó Falcone pasta polar urogallo ya vale pero luego por ejemplar anarquía he visto que me pedía un papel que yo no tenía sí

Voz 5 49:50 menos mal que apostamos

Voz 41 49:52 he estado porque como enero eh esto o no la toalla entonces mejor porque a lo mejor sí como hubiese dicho algo o pagar un extra o incluso no dejarme pasar y tener que volverá a la más cercana Bulgaria te aquí papel y ya luego

Voz 1025 50:09 ya ahora para ya ahora para donde eso sea ahora ahora hasta les en Turquía luego que hacéis

Voz 41 50:16 pues el la la idea es ahora ya empezar a viajar despacio más cruzado Europa dos semanas justo sí ahora ya el porque el viaje esa viaje Basel por Asia no cogido un vuelo por no hacerle un mal trago a cocaína pero ahora ya el planes de viajar despacio seguramente sí me gusta Turquía cumpla los tres meses de que tenemos y después ya voy hacia Georgia Armenia Azerbaiyán por el Cáucaso después la idea estaba hasta Tina francés no es decir Irán y Pakistán pero claro por ahí me dan poco más de respeto por el tema

Voz 5 50:51 sí creo que no les gusta no os gustan nada

Voz 41 50:56 pero pero da también por otro lado giros me gustaría ir a verlo con mis propios ojos no

Voz 5 51:02 ahora me mostrar que es que hay gente que le gusta

Voz 41 51:04 pero bueno no sino pasar por ahí claro no iríamos central

Voz 1025 51:08 oye y como Finance y cómo financiar todo esto tú porque al final como los dos no sólo tú con Caixa también también comerá la pobres

Voz 41 51:16 claro pues si lo más importante yo siempre lo digo o calcinando si viajando así no necesita tanto dinero es lo más importante es que el el ahorra saber cómo pasar Sandro otro por ejemplo en transporte y ahora lo han hecho no avanzamos nula entonces son los dos gasto más grandes de unidad eso lo hagamos y luego para la comida de no pocos ahorros de lo que estaba haciendo en El Pana también de de la última temporada que tuve en Canada que todavía me quedan ahorro ahí estuve trabajando con una visita de trabajo y luego pues también tengo unos un libro que acabo de destacar de esto se puede encontrar en él los que alguien lo quiere compra sí como los diarios que fió escribiendo desviar yo es que estoy escribiendo en Sudamérica siempre que me voy escribo más más que por redes de principio lo hacía por por el papel de era más describen en papel y entonces ha ido comentó todo y bueno ya he ganado un poquillo de dinero no va a venir muy bien todavía bueno lo está acabando poco a como alguien que contribuyó pues genial tenerlo también tengo postales viajeras de que estime que los sin dinero puedo puedo vender en cualquier sitio o incluso de encontrar trabajo en el camino no lo sé cómo va a ser en Asia no lo sé la verdad es que no veo complicado para eso pero bueno ya veremos

Voz 42 52:32 pues creo Roberto Eckert

Voz 1025 52:35 sea la cocaína mucha suerte y yo estoy iremos siguiendo a ver qué tal os va

Voz 44 52:41 vale pues muchísimas gracias ignoren de darnos Hinault quites apliques estás muy

Voz 1025 52:47 no es un placer no quiten aplicación para que sepan nuestros oyentes que bajado la aplicación de de Whatsapp para poder hablar con nosotros ya no te la quiten por Dios

Voz 41 52:56 también está vale vale vale unos días con los que me les Palau

Voz 5 53:00 pues una enorme buen viaje un abrazo y me tomé cocaína al lado bueno es una manera distinta de viajar de plantear la vida una manera distinta de funcionar espectacular no bonito escaló ahí va

Voz 0181 53:21 pero yo lo veo complicado porque fíjate yo estoy pensando en irme de quizá no sé si en mayo junio o este verano en unos diez días al Camino de Santiago y me estoy planteando llevar a mi perro o no ir tengo dudas la verdad que tengo dudas