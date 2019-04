Play Segunda: ¿Resurrección en Segunda? (18/04/2019)

Voz 1 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com Play Segunda con Óscar Egido hablamos de secunda con un equipo de Primera Play Segunda Play Segunda

Play Segunda con Óscar Egido hablamos de secunda con un equipo de Primera Play Segunda Play Segunda

Voz 1643 01:43 a la derecha del padre Paco Hernández muy buena por qué tal buenas tardes a la izquierda el otro subdirector del P segunda José Antonio Duro hola hemos carecido muy buenas qué bien me sienta al potaje me apareció a Alejandro Rodríguez por aquí está pasándose si no estaba por aquí haciendo tiempo para ir a la procesión puede ser que sea un ente pues a lo mejor era un holograma

Voz 1020 02:02 no sé yo ya no sé si es él o no

Voz 1643 02:05 yo tampoco sabría a Alex y nos oyes manifiesto las versiones ahora mismo subdirectores titula

Voz 1643 02:14 pues eso está claro allí veo que como yo no tenía vacaciones esta semana nos has venido también anda sea el único que no ha salido todavía grave

pues lo veremos en principio vamos a analizar la semana con Joseba Etxeberria Sergio Sánchez la salida de Munich la llegada de Víctor Sánchez del Amo al banquillo del Málaga la ventaja que toma por arriba Icomos Se rompe en la tabla

Voz 1643 02:57 a la llamada del ascenso lo vamos a contar la última hora y las novedades de todos los equipos y debemos de los partido más destacados de la jornada treinta y cinco la visita de Osasuna a Elche el Albacete Las Palmas también el debut de Víctor Sánchez del Amo en el banquillo del Málaga este viernes en Santo Domingo en Alcorcón y terminaremos con las happy People's

dos Ruiz los ganadores de la Liga de Play Segunda en vinculen Gehry con las noticias de todos los equipos todos los partidos del fin de semana

Voz 1643 03:22 no tenemos horarios de la jornada treinta y cinco que es la el fin de semana y que comienza el día de Viernes Alcorcón Málaga a partir de las nueve el sábado tenemos un partido a las cuatro es el Lugo Granada hay dos a partir de las seis Nástic Sporting y Albacete Unión Deportiva Las Palmas a las ocho el último del sábado es el Mallorca Rayo Majadahonda ya el domingo el Cádiz Numancia sí jugadas doce a las cuatro el Deportivo Extremadura a las seis el Real Oviedo Córdoba a las ocho el Tenerife Almería cierra jornada el Elche Osasuna en el Martínez Valero a las nueve pero ya

Voz 2 03:52 de un Osasuna que es líder con sesenta y siete puntos Le acompaña en puestos de ascenso directo en Albacete con sesenta y uno también es sesenta y uno tiene el Granada pero es tercero empleo junto con Cádiz cincuenta y seis puntos Mallorca cincuenta y cinco Málaga cincuenta y cinco para abajo es colista al Córdoba con veintiséis puntos también en descenso Nàstic de Tarragona con veintisiete y Extremadura con treinta y seis a uno de la salvación el Lugo que tiene treinta y siete así jornada

Voz 1643 04:18 de cinco en la Liga sea una jornada que analizamos desde ya

Voz 2 04:21 a qué empresa uno

Voz 1643 04:37 Osasuna sigue su paso firme y continua hacia Primera División su victoria ante Deportivo es la decimotercera consecutiva en El Sadar ya ha servido además para quitarse de enmedio a un rival pro el ascenso directo e incluso a varios viendo los resultados que ha tenido el fin de semana porque el segundo es el Albacete que empató está empatado a puntos con el Granada que pero León Gijón cuartos el Cádiz tras ganar en Las Palmas gracias a un hat trick de Darwin Machi en nueve minutos el primer gol del venezolano llegó en el ochenta y cinco quintos el Mallorca empató en el descuento ante el Numancia el Málaga se queda sexto cerrando un playoff de que se cae el Deportivo ya que se acercan Sporting Oviedo Oviedo que sumó tres puntos sin jugar porque le tocaba el Reus por abajo importante de victorias del Lugo en Córdoba del Tenerife en Majadahonda Intel Extremadura en Málaga tres puntos que permite soñar a los extremeños a un punto de Lugo ya dos de un Zaragoza lo que perdió en casa ante el Alcorcón con doblete de Juan Muñoz los maños tienen la suerte de que este fin de semana descansan de que van a sumar tres puntos de gratis porque son ellos los que les tocaba jugar contra el Reus así viera la jornada treinta y cinco de la Liga en dos tres una jornada que como cada semana la segunda con nuestro técnico de cabecera Joseba Etxeberria buenas tardes hola buenas tardes está por ahí también el que más sabe de segunda de toda España de alrededores compañero de Movistar Plus hola Sergio Sánchez muy buenas hola qué tal muy buenas Joseba ya van catorce entrenador cesados en lo que llevamos de Liga el último ha sido Muñiz para poner a Victor Sánchez de ambos y la semana pasada decíamos que entraba los nervios deportivo que estaba jugándose el play off pues lo mismo le pasa al Málaga que intenta gastar la última bala yo creo para luchar por porque el acceso directo se les está yendo

Voz 3 06:17 si el ascenso el ascenso directo está cada vez más complicado no porque bueno al margen de los puntos con las sensaciones de los de arriba son son muy buenas no de vez en cuando pues pueden tener algún algún tropiezo como en el paso va a Osasuna en Tenerife como una pasado al Granada pero en general las sensaciones pues son buenas y son yo creo que que se la van a jugar entre los tres no es verdad que todavía quedan muchos puntos que es que hay que los partidos hay que jugarlos y más en en Segunda División que que hay muchísima igualdad pero Si sino un poco a a las sensaciones pues yo creo que ese será buena jugaré esas dos plazas de ascenso directo entre los tres no Ivano pues eh la verdad es que somos somos muchos entrenadores que que hemos sido cesados bueno que se corroboró tampoco pues esa pues esa inmediatez esos nervios Si bueno digamos que que en ese en ese tipo de situaciones pues bueno al final siempre es lo más fáciles se cesar al entrenador Louis bueno y a otro

Voz 1643 07:24 pero fíjate Joseba te fuiste el primer técnico cesado en esta campaña cuando a ti te echaban del Tenerife el Málaga había arrancado como un tiro que el Málaga de Muñiz es si en ese momento te dicen que le van a echar a falta de siete ocho jornada no te lo crees que parecía que el Málaga de Muñiz iba a subir como el Levante anterior de Muñiz de otros años

Voz 3 07:40 sí bueno si por otro lado también al final pues equipos como como Osasuna que empezaron eh muy mal en puestos de abajo pues bueno que esa esa confianza en el proyecto en esa ese convencimiento un poco de de pues lo hacía o en la dirección deportiva hacia hacia el entrenador pues pues bueno pues consigue esa esa estabilidad Si bueno hoy tenemos un montón de ejemplos de equipos que han ido pasando por la Segunda División como como es legal me se Girona iba en Getafe que que bueno que han ido pues es sin sacar mucho ruido haciendo las cosas muy bien eh eh poniendo muy bien los los cimientos de un proyecto oí en cuando han han tirado para arriba y no solo pues sean conseguidos éxitos sino están consiguiendo asentarse y bueno yo creo que que se al final ese pues bueno productos de ese trabajo

Voz 4 08:34 la de esa estabilidad esa eh de esa humildad para para bueno

Voz 3 08:39 para seguir creciendo seguir trabajando hoy bueno al final eh ese nerviosismo en una en una competición como como la Segunda división de este año que de los veintidós equipos foros diecinueve habían juega en primera división de los cuales nueve han participado en competición europea pues pues bueno eso eh eh nerviosismo e inestabilidad sí y así pues siempre más complicado conseguirlos los objetivos

Voz 1643 09:09 lo que cambia todo Sergio en Málaga y Deportivo luchando seguramente como máxima aspiración por estar en play off porque como decimos en ascenso directo parece cosa de tres de Osasuna Albacete Granada que yo no sé si al principio de temporada hace una quiniela pones tú a los tres en los tres primeros lugares a lo mejor no es bastante corazón

Voz 5 09:27 si no yo creo que no la verdad es que incluso con el Albacete mira que mira que los hijos que lo quiera o no no lo hubiera hecho no era uno el favorito para ponerla ni mucho menos en esa pelea yo diría que incluso la pelea se queda más en cosa de dos mil dos por la segunda plaza a mí me parece bien muy muy difícil que se dé caza a Osasuna porque le faltan los puntos frente al Reus porque ahora mismo con esos tres puntos serían nueve de diferencia con el segundo clasificado porque además las sensaciones son de que es un equipo muy muy muy difícil de batir dos el Deportivo a la comunidad comí ensalada adelantando en El Sadar ilegal la vuelta al partido Si las sensaciones aunque ahora mismo puede ser entre dos y a ver qué pasa con el Málaga no porque el Málaga tiene pendientes los tres puntos del Reus serían cincuenta y ocho ahora mismo habría que ver si consigue arrancar bien empezar ganando en Alcorcón hilera tiempo a meterse porque ya hemos visto que hay equipos que hacen esprín final que suele ser un espía pues nada fantástico y tiene por ejemplo que visitar al Albacete en el Carlos Belmonte el Albacete del que nada se enfrentan entre ellos entonces y el largas del Málaga que que veo que puede todavía te enero si consigue levantarse en el partido frente al Alcorcón comenzar ganando por supuesto siendo solvente tiene que medirse también Cádiz es verdad que necesita practicamente hacerlo casi perfecto en este final de Liga pero todavía tendrá opciones pero lo demás como se a mí es complicado que alguno de los otros equipos se metan podrían meterse en el que estaba prestando ahora un poquito al Cádiz pero no queremos que esa regularidad como para conseguir alcanzada la segunda posición aún así metí cuatro puntos son una barbaridad

Voz 3 10:59 de equipaje puede ser el Cádiz que puede ser cualquier otro que peguen un buen sprint final

Voz 5 11:04 aprovechando que los enfrentamientos directos pues consigan sorprendernos que no sería la primera vez

Voz 1643 11:09 así están las cosas por arriba y por abajo el que suma ahora los tres puntos del Reus es el Zaragoza afortunadamente con suerte para ello Joseba porque decía que con estos tres puntos del Reus el Zaragoza tenía que estar ya practicamente sin mirar abajo yo no sé si peligraba conjunto maño todavía lo que queda confiarse yo creo que no puede

Voz 3 11:29 nada todavía queda trabajo no pero bueno la sensación que da desde desde fuera que tras la llamada de de Víctor pues pues bueno al final él es una institución en en Zaragoza y yo creo que al margen de de las dinámicas de los resultados y el juego yo creo que con con su llegada pues también ha llegado a un poco de paz un poquito un poquito de calma ahí en esas situaciones tan delicadas se al final es es mucho no que qué bueno que sólo se hable de de entrenar bien para para preparar el siguiente partido y bueno yo creo que en ese aspecto más allá de de un buen técnico creo que el pues se sabe manejar muy bien y sabe pues bueno que alimentar esa esa estabilidad tan necesaria pues incluso pues se tan importantes como el Zaragoza ahí sobre todo en este tipo de situaciones pues delicadas no eh yo creo que que bueno que todavía le va a costar pero creo que que esa tranquilidad que transmite Eli yo creo que que ha llegado a a todos los ámbitos creo que les va les va a dar para para mantener la categoría

Voz 1643 12:34 por arriba se puede decir que Osasuna ha pegado un tirón y eso separa el cuarto por abajo y Sergio también ha roto la tabla de alguna manera que Córdoba y Nàstic sí que puede ser que que hayan tocado fondo la última jornada

Voz 5 12:47 sí lo tienen muy complicado yo te decía que cuando ganaron sus partidos contra el Nástic el Numancia cuando el Córdoba venció al Mallorca bueno a coger un poquito de aire no pero no parecía suficiente como para respirar porque al final hemos visto que la dinámica mala incluso las circunstancias internas en alguno de los dos equipos como el caso del Córdoba vemos que además son son equipos que no mantiene una regularidad como para salvarse que han conseguido sin inequívoco siete porque hay cinco el Córdoba entonces lo que deberían hacerse en estas ocho jornadas que quedan ganarlo todo prácticamente a ser mejores que en toda la temporada Interior no cuando queda pues en menos de un cuarto es prácticamente imposible fútbol sabemos que pasan cosas muy raras y que al final bueno pues a veces año llevamos sorpresas pero sería un sorpresón que ahora da la sensación de que es una cosa de Extremadura Lugo de momento lo que eso es lo que se a jugar esa plaza de ascenso incluso el partido frente al Lugo Veamos Si el Córdoba consiguió ganar todavía quedaba quedaba esperar el partido frente al Reus eso punto es sólo una visita a Oviedo bueno podría podría coger aire pero después de la goleada que sí llevan casa ahí de sensaciones de que existe con la grada de la división que que empieza a parecer los problemas internos que parece también haber yo les veo complicadísimo vamos sería algo más que milagroso el año pasado fue un milagro que se salvaran este año sería vamos aprovechando la Semana Santa que prácticamente una aparición no al conseguir el salvarse se tuvimos muy difícil y me parece que ahora mismo una cosa de los que se entre Extremadura y Lugo pero veremos si al final también también cayendo alguien por ahí porque hay equipos como el propio Zaragoza que si la dinámica es mala pero la sensación puede ser algo mejor pues la diferencia que tienen pero cuidado que no se compliquen Las Palmas esta semana visita al Albacete imagínate que pierde

Voz 1259 14:35 sí por ahí es un equipo que

Voz 5 14:38 para nada estaba pensando en eso ni mucho menos estaba pensando ya en la próxima temporada ahí puede poner de una a tener que pensar en salvarse así que ojo porque al final decíamos que la salvación parece que va a estar más barata este año Gino esto siempre siempre pasa al final parece que los cincuenta puntos cantar cantarlo

Voz 1643 14:54 va estar apretadito porque Córdoba tiene veintiséis Nàstic tiene Veintisiete el Extremadura con treinta y seis es el antepenúltimo pero es que ojo un punto más treinta y siete en Lugo dos más a Zaragoza treinta y ocho con cuarenta a cuatro sólo de caer en el puesto de Extremadura están Tenerife Rayo Majadahonda Numancia ahí Las Palmas que no debe descuidarse no está en nada ha dicho por la parte de abajo yo esta semana Joseba para elegir un partido con mayúsculas me ha costado porque claro no vemos ningún enfrentamiento que frente a los cinco primeros ni ninguno que afronta los cinco set abajo

Voz 3 15:24 sí he bueno hay partidos eh ya a pesar de que todavía queda mucho

Voz 4 15:29 jornadas todo el mundo es está jugando algo

Voz 3 15:32 eh no se debemos por ejemplo él

Voz 4 15:35 el lujo y el el luego pues está peleando por la salvación el Granada por

Voz 3 15:42 ese ascenso directo partidos muy interesantes no el mismo de por Extremadura que les Extremadura ahora mismo está pues en puesto de descenso pero la sensación que está dando desde es de poderío entonces bueno Depor pues es y que quiere engancharse el Pla yo fuese tiene tiene que ganar ese partido pero en Extremadura pues está muy bien la verdad también un muy interesante Elche Osasuna osea que bueno el puedes pues elegir cualquier partido yo de elegir uno pues quizás me quedo con el Lugo Granada que creo que que puede ser un partido no pues eh abierto oí bueno y entretenido al mismo tiempo

Voz 1643 16:25 Lugo que lucha por no caer al descenso y el Granada que pelea por quitarle la segunda plaza de acceso directo al Albacete sí que es cierto lo que dice Joseba Sergio tan bonito todos los partidos porque en ninguno no hay nada en juego o al contrario esta jornada lo que toca que que no ha jugado por arriba se la está jugando por abajo cuál es el partidazo de blues

Voz 5 16:46 bueno pues uno como tú dices que es lo juegan para arriba para abajo no porque el Albacete que viene de empatar después de bueno el último partido que prácticamente tenía la victoria en la mano y en el último instante suele termina escapando frente al Elche ir recibiera una Unión Deportiva Las Palmas que más que puntuaciones por la deriva que está mostrando es que las sensaciones son muy malas con cualquier más plazo que se lleva se desploma

Voz 1259 17:08 y si algo hace que vuelve a caer ojo que te

Voz 5 17:12 a la vista está también cerquita el derbi canario y que las cosas se pueden complicar bien equipo que recordemos lleva tres entrenadores que estaba hecho para gente es que se gastó un dineral la plantilla que fichó a jugadores que muchos de ellos hablaba que tenía el nivel de Primera División habían atacado Segunda segunda en otras temporadas y pueden meterse en una situación complicada el Albacete necesitáis sumando después del empate en casa de tres tres no porque luego viene la visita al solar sino que en sí que es un triunfo ahora con lo difícil que es puntuar en El Sadar pues también te puede bueno no entran los nervios porque la situación de Albacete ahora mismo más para está muy satisfecho pero sí que notar la presión de ver que ahora mismo está en la recta final dice que pueden acercar mucho rivales

Voz 1643 17:51 anda que te da el partido María claro está para casa ya tiras Ana con concurre incluido

Voz 5 17:59 no me quejo la verdad es que no deja soledad que no que no hemos movido hilos pero bueno al final es verdad que ha venido ha venido bastante bien para probeta

Voz 1643 18:08 los astros que se ha cruzado ITA favorecido puede Sergio Sánchez Joseba Joseba Etxeberria muchas gracias ya está próximo jueves a Segunda

Voz 1643 18:17 ver ahora las novedades La última hora de alguno de los primeros de la tabla empezando como siempre como no por el líder que eso Osasuna que visita al Elche el lunes a las nueve de la noche en el partido que va a cerrar la jornada treinta y cinco en Pablo hasta Javier Laquidain hola la muy buenas hola nos queda muy buena lo venimos contando con Joseba Hay lo decía Sergio practicamente ha abierto hueco con los perseguidores la lucha está ahora mismo más en la segunda plaza ante Albacete Granada porque Osasuna parece que tiene ya una alfombra rojilla camino a Primera División después esas trece victorias consecutivas en la pera

Voz 5 18:55 es que a partir de ahí no desea fortalezas de Osasuna en El Sadar va llegando todo lo demás y sentí más recupera efectivos importantes como parece que va a recuperar esta semana Jagoba Arrasate pues mejor que mejor porque Fran Mérida no pudo jugar el sábado frente al Depor han dejado mucho de su lumbalgia además David García sancionado no pudo jugar los dos de las principales novedades para el partido del lunes ante del Che vamos a ver cómo está Rober Ibáñez con molestias musculares durante toda la semana pero en principio también podría estar por lo tanto la única baja sería la Íñigo Pérez para un equipo que se muestra muy fuerte en El Sadar pero que por ejemplo la verdad los dos últimos desplazamientos tanto Tenerife como Lugo aunque pudo ganar los dos partidos pues no a todo de sacarnos un punto por lo tanto pues el objetivo ahora mismo es intentar también rascar puntos fuera de casa si puede ser victoria mucho mejor para que esto la alfombra roja de la que hablaba pues todavía puede hacer más amplia porque como decías al piquero en Osasuna los tropiezos de sus rivales directos suele están poniendo en bandeja si no es por venirse muy arriba pero aquí la gente ya va sacando cuenta es la echando números iba pensando que es jornada puede ser ese ascenso ya de forma definitiva de Osasuna momento la próxima cita nadie quiere pensar más allá del partido del Elche un equipo que lleva enlazando cuatro victorias de forma consecutiva ahí en el Martínez Valero es decir habla de la fortaleza de un Elche que en las últimas jornadas ha sumado diez puntos de doce por lo tanto todo el mundo es consciente de la dificultad de poder puntuar incluso más de ganar en Elche pero Osasuna ahora mismo sin paños calientes va a P los tres puntos intentar pues acercase todavía más y cada el objetivo no

Voz 1643 20:33 Osasuna que suma trece victorias consecutivas en casa el Elche por su parte busca la que sería su quinta victoria seguida en el Martínez Valero la que muchas gracias Si buen viaje por esa alfombra rojilla lo que te queda

Voz 1643 20:48 puntos que el Granada está el Albacete que recibe en Las Palmas el sábado a las seis de la tarde así que en algún lugar de la Mancha está Juanma Sevilla muy buenas

Voz 7 20:59 cada aquí está muy buenas tardes ya comienzo de

Voz 1643 21:01 la temporada se calendario yo creo que seguramente habremos apostado que la situación en este partido iba a ser al revés no que este a este partido llegaban los canarios peleando por subir a Primera el acceso directo incluso pero como no tenemos ni puñetera idea Juanma es al revés es el Albacete el que llega peleando por subir a Primera ahí Las Palmas ojito a descuidarse

Voz 8 21:19 sí la verdad es que yo dije que hace ya tiempo que me conformada esto tamborada con llegar salvado a la última jornada fíjate la que está liando el Albacete de Ramis que a falta de ocho partidos pues está ahí segundo de con muchas opciones de poder estar la temporada que viene en Primera división pues si Las Palmas que creo que es el segundo mayor presupuesto de la categoría llega

Voz 4 21:43 con problemas a Albacete por cierto el sábado a las seis y será

Voz 8 21:47 la lluvia para la hora del partido así que vamos a ver si con todas esas convicciones tiene patológicas como va a ser el partido que vamos a ver el próximo sábado en el Carlos Belmonte el equipo de Ramis prácticamente con todos sus hombres disponibles sólo va a ser va voz baja Borja Herrera por acumulación de tarjetas amarillas y el Albacete Óscar recordamos que sigue invicto en el Carlos Belmonte todavía no ha conocido la derrota pero eso sí se ha dejado cuatro puntos muy importantes en los dos últimos partidos que ha disputado en casa el conjunto manchego ya que el Tenerife le empató en el ochenta y nueve

Voz 3 22:18 ya el otro día el Elche aprovechó un Najwa

Voz 8 22:21 la desafortunada de tome un aval para empatar el partido en el ochenta y cuatro así que el Alba adquiere single invicto en su estadio pero lógicamente quiénes sumar de tres en tres para consolidarse en la segunda posición porque no poder seguir recortando diferencias con Osasuna aunque bien es cierto que el equipo navarro tiene prácticamente ya pie y medio en Primera

Voz 1643 22:39 pues ese partido será el sábado a las seis de la tarde Albacete Las Palmas sino lo contará Juanma Sevilla en Carrusel deportivo Juanma muchas gracias

Voz 1643 22:48 porque la derrota ante el Extremadura trajo consecuencias no sólo para el Málaga sino para su técnico Juan Ramón López Muñiz Málaga Justo Rodriguez muy buenas

Voz 5 22:56 hola buenas tardes tantas consecuencias

Voz 1643 22:59 la muñeca que el que debuta en Alcorcón este viernes a las nueve de la noche es Víctor Sánchez del Amo en el banquillo

Voz 1259 23:04 así es bueno siempre resumía que si el Málaga no grabó al Extremadura el técnico Juan Ramón lo que hemos crudo ya se lo dijeron por la noche del mismo sábado ocho a los serbios el tópico ni la contratación de Víctor Sánchez no fue el lunes que realizó el primer entrenamiento chepa cuatro antes de del Alcorcón ya facilita la lista de veinte jugadores suprime la lista lleva nada menos que a te llamas tres porteros lleva Munir aquí Vermeer sea fíjate tú no lo está muy muy contento o algo habrá visto pero lleva tres cero uno al quedar fuera

Voz 8 23:42 sí

Voz 1259 23:42 y luego pues veinte futbolistas en esa lista de convocados que ya llamó la atención que en Rodríguez Diego Urdiales Chan Erik Morán sobre todo los dos primeros iban Rodríguez idiomas González aparte han sido titulares fueron titulares contra el Extremadura bueno pues estos son bajas y luego ha convocado por primera vez Miguel Torres a Miguel Torres que ya en su presentación dijo Víctor Sánchez Del Olmo que cree en él te empiezas de cero y lo ha llevado la convocatoria al igual que a A

Voz 5 24:12 a Carlos Barral hay Iván Alejo

Voz 1259 24:15 no hay convocados para enfrentarse al Alcorcón es la primera de las siete finales que tiene de aquí a la conclusión de la temporada siete digo aunque quedan ocho partidos porque no cuenta del del Reus donde tienen asegurado los tres puntos Víctor Sánchez de la optimistas que pueden conseguir el ascenso directo que están puntos ahora mismo de que lo acepte ya doce del Osasuna complicado pero por lo menos intentar asegurar el playoff porque por detrás viene el Deportivo está lamento puto incluso el el Real Oviedo así que fijaros cómo está aquí la situación con una presión tremenda hecho un ambiente enrarecido

Voz 1643 24:51 pues veremos cómo es ese debut de Víctor Sánchez del Amo el viernes a las nueve anoche en Alcorcón en Santo Domingo justo muchas gracias

Voz 1643 25:00 porrazo así viene la jornada treinta y cinco en la Liga tras una jornada que vamos a analizar ya contar la próxima semana en Play Segunda con Joseba Etxeberria

Voz 2 25:08 Sánchez y con el resto de compañeros de la cadena

Voz 1643 25:32 torea en Play Segunda conectamos con el narrador de Gol Televisión Héctor Ruiz esto muy buenas

Voz 7 25:40 qué tal muy buenas os vamos a echar

Voz 1643 25:43 en una mirada atrás a la jornada treinta y cuatro de la Liga dando si vamos a ver con qué verla qué píldora con que se define como cada jueves la jornada en Segunda División yo diría que puedo hacer pasos de Semana Santa pero vamos a abrir un botiquín a ver qué es lo que trae

Voz 7 26:00 vamos vamos a por ello porque ya que no todo el mundo trabando nosotros lo tenemos que hacer no va a levantar un poquito todo esto

Voz 1643 26:07 hay que pagar hipotecas hijos esto por cierto

Voz 7 26:10 pues sí sí a nosotros lo que nos toca los obreros es lo que toca de momento vamos a entregar aquí dije algo así dicen que el amarillo y entonces pues hombre si pensamos en amarilla es varios equipos en la Liga dos tres pues dicen que la manida esta semana ha sonreído al Cádiz que la Agrupación Deportiva Alcorcón y es que él el club de fútbol a pesar de que no vistió de amarillo porque tocaba a visitar Gran Canaria Le tocada a a la Unión Deportiva capaz de imponerse en un tramo final de partido espectacular con un nombre propio con un futbolista llamado a hacer la diferencia desde su llegada al conjunto gaditano como de Darwin Majid con tres goles a partir del minuto ochenta y cinco que le dieron una victoria espectacular al conjunto de Álvaro Cervera hizo una espectacular por las formas porque fueron golazos lo de Darwin sino también por cada vez que le permite al conjunto amarillo que ya es cuarto

Voz 2 27:03 ahora mismo el conjunto de tan solo

Voz 7 27:06 cinco puntos del ascenso directo a tan sólo cinco puntos del Albacete Balompié así que le ha sonreído la jornada Cádiz nos ropas sus resultados sino por también algunos resultados de rivales directos

Voz 5 27:17 yo te lo que viste de amarillo en este caso

Voz 7 27:20 así lo hizo para visitar la Romareda es el la la Agrupación Deportiva Alcorcón el conjunto alfarero cuánto tiempo llevaba sin poder ganar lejos de casa lo mejor de Santo Domingo cuánto tiempo llevaba deseando llevarse una alegría esta característica fue sí lo hizo en La Romareda repleta ante un Real Zaragoza que necesitaba la victoria para escapar de la parte de abajo

Voz 1259 27:40 sí también con un nombre propio

Voz 7 27:43 con protagonista a reseñar doblete de Juan Muñoz doblete lo atacante utrerano que hace que la Agrupación Deportiva Alcorcón selle ya virtualmente la permanencia una temporada más en la Liga unos tres y además estando a ocho puntos del play off a falta de lo que queda hay algunos que todavía por Santo Domingo con fui a buscar en que la recta final de campeonato todavía alguna sorpresa

Voz 1643 28:05 está complicado está difícil pero matemáticamente es posible y las quinielas como tú dices empieza a aparecer otra vez el Cádiz para jugar partidos da acceso gracias a ese triplete a ese hat trick de Darwin baches y el Alcorcón victoria a domicilio gracias a ese doblete de Juan Muñoz dos goles como dos son las píldoras que no cuenta seguir de la siguiente

Voz 7 28:25 y la segunda se exalta la muralla allí es que el Club Deportivo Lugo arrancó su partido estando en zona de descenso

Voz 11 28:33 pero de él

Voz 7 28:36 tenemos una pues obviamente el conjunto gallego sabía que la presión la máxima no sólo con esa victoria Extremadura sino porque su visita al arcángel de Corral de Medea ante un rival directo directivo por la permanencia iba ella como solventó el conjunto onubense escena va a cuatro es Crick se lazo Herrera TT goles repartidos para un equipo que seguramente cuajó su mejor partido el Etosa temporada fuera de casa además en el momento más oportuno para poder salir de esa zona de descenso tan sólo está un puntito por encima pero en esta cita hace unos de Extremadura está apretando las tuercas prácticamente a todos los equipos de abajo que el Club Deportivo Lugo pueda resolver en casa al Córdoba esta manera de momento la confianza al conjunto gallego le permite una semana más estar fuera de la zona roja parterre aquí veremos qué sucede pero el pasado fin de semana saltó a la muralla

Voz 1643 29:28 pues sí llegó el mejor partido fuera de casa de Lugo en el momento más necesaria para ganar en Córdoba en El Arcángel y dejar al equipo cordobés penúltimo como penúltima él a Javi que viene habrá visto hilando fino eh

Voz 12 29:41 a ver si claro está por ahí no ha estado a esta al principio que te diga al principio de Play Segunda

Voz 1643 29:49 esto que estaba todo correcto ha dicho bueno ponga la cosa funciona si puedo faltar un poquito más por lo visto la hora Chagas

Voz 7 29:55 vaya pues ésta iba para él porque son los que miran tener bueno hay toda la gente en la isla también la va a entender la tercera porque dice así Baile de magos y es que el Baile de Magos en Santa Cruz en la isla esta puntito de llegar Baselga dentro de poco va a ser el próximo día tres pero vaya así como baile de magos adelantado el Club Deportivo Tenerife al Cerro del Espino hizo que no empezó para nada bien la cosa porque el Rayo Majadahonda también tiene unos cuantos magos y además fue capaz de ponerse por delante muy pronto el conjunto de Antonio Iriondo con ese tanto Ayza pero claro está rival Zeta Héctor Hernández en el punto de forma en el que se encuentran la película no pinta demasiado bien para el Club Deportivo Tenerife pero vete tú a pensar que el Club Deportivo Tenerife aguardar tamén hacer bajo la mano no iba a tener es también a su serial de magos y que Nando Jorge mal Basic Milla la sor Suso le fueron capaces de dar la vuelta a ese resultado se impuso el Club Deportivo Tenerife el PP uno a tres meses la victoria importantísima porque fuera de casa el conjunto de José Luis Oltra llevaba mucho tiempo esperando esta victoria ha llovido mucho tan sólo de Podemos computar lejos del Heliodoro esos tres puntos a priori sumados ante el Reus se sumaron sin tener que jugar pero estaba buscando esto desde hace bastante tiempo conjunto tinerfeño se dio en el Cerro del Espino Majadahonda una tele para el Club Deportivo Tenerife que de esa madera toma aire a pesar de que todavía le va a quedar sufrir porque

Voz 5 31:19 el mediapunta aquí preguntarles Ales

Voz 1643 31:22 que es el baile de magos porque si le pregunta a de decir que algo de Harry Potter no o algo similar

Voz 7 31:27 yo te digo que seguramente Alex en alguno de esos Baile de Magos se haya disfrazado como poca bueno disfrazado o no tienes que no se me malinterprete no es un desface son un y digamos una indumentaria típica canaria en la que se generaron hacia esta popular y eso va a ser el próximo día tres pero ya te digo yo que lo adelantó el Club Deportivo

Voz 5 31:47 a F

Voz 1643 31:48 bueno pues si yo me lo apunto de semana si alguno como nosotros no sabe de qué va prometemos que se lo contamos va bajo la última Héctor

Voz 7 31:55 la última desde el dominio de ahí pero esta semana tenía que por ahí es que las tierras del norte al grupo Atlético Osasuna como el Real me están que no van a dejar pasar por ahí en llegue el Club Atlético Osasuna demostró en Kazan además en El Sadar intratable mejor equipo local con diferencia de la categoría y además siendo capaz de darle la vuelta a un resultado ante el Depor que empezó ganando pronto las buenas sensaciones que estaba dando al inicio de partido conjunto herculino con el debut de José Luís Martí pero claro apareció Rubén García se puso al frente del Ejército los demás Q2 sacaron la espada por no me tocó trama que claudicar un gran primer tiempo de que desde luego el conjunto colonial pero en la segunda parte defendió muy bien esa renta en el Club Atlético Osasuna para seguir siendo líder para seguir siendo más líder todavía seis puntos les saca ya al tercero que es el Granada por tanto el playoff ya lo tiene cerrado hasta el conjunto rojillo y ahora le queda ir quemando hojas el calendario para poder celebrar su ascenso a la Primera División y el otro caso es el del Real Sporting que parece que va montado en un dragón subiendo al calando volando cada vez más el conjunto asturiano ganó en el partido que abría la jornada ahora en El Molinón Enrique Castro Quini también ante un rival directo para recortarle puntos al Granada Club de Fútbol y es que el conjunto de José Alberto ahora mismo está tan sólo tres puntos del play off piensas le iba a decir hace mes y medio yo tengo aquí algún compañero en la redacción que te voy a decir que es bastante deporte no me creía yo le dije hubiera dado que está categoría muchas veces da oportunidades para aquellos que igual no se lo han merecido el todo iba ya se lo está ganando al Real Sporting que va en una racha en un montaje que ahora mismo sería incluso si no es capaz de pinchar si siguen estaremos puntajes sería el ascenso directo pero claro le va a complicar mucho el panorama esta recta final de calendario porque obviamente ya todo el mundo se juega mucho

Voz 1643 33:51 el norte viene pisando fuerte ya sabe que el norte no olvida bien traída esta píldora con el retorno de Juego de Tronos un trono en el que ahora mismo que está sentado bien asentado es Osasuna como dando la tabla manda el norte ahora mismo en Poniente y si no me equivoco además uno de los partidos que tienen este fin de semana precisamente el de el Rey de los siete reinos de Osasuna

Voz 7 34:17 correcto correcto no debería quedar en vez de a nadie pero voy a tener algo de domingo libre Moon que me perdonen que me perdonen pero me va a tocar así que cerrar jornada porque hay jornada en diez meses Gornal lunes así que el viernes a las nueve eh vamos a Santo Domingo para ese partido que enfrenta a la Agrupación Deportiva Alcorcón y al nuevo Málaga Club de Fútbol de Víctor Sánchez del Amo vamos a ver cómo es la presentación fuera de casa lejos de La Rosaleda en su primer partido del conjunto malacitano con nuevo técnico y luego vamos a ir al Martínez Valero donde LIC ahora mismo está pasando un tramo de temporada luce donde muy competitivo donde tiene Ramos muy identitarios de la mano de panceta y ante eso va a tener que lidiar el líder el Club Atlético Osasuna que si además es capaz de Elche a ver las tal y como tales

Voz 1259 35:06 aquí vuelve pues podríamos

Voz 7 35:08 es decir que ya tiene más de pie y medio en primera división pero para eso todavía habrá que esperar hasta el lunes Óscar

Voz 1643 35:13 pues disfruta del fin de semana es tory innata pasa con la torrijas

Voz 7 35:17 no no la verdad que yo alguna torrija algún vuelo pero poquito poquito que lo sé no el nutricionista me manda a la báscula ya sabes lo que pasa

Voz 1643 35:27 el próximo jueves la torrija en esta Semana Santa Héctor muchas gracias y hasta la próxima semana

Voz 7 35:33 un abrazo fuerte votar de los festivos que pueda tratado

Voz 1643 35:36 hago todos los oyentes de Play Segunda echa en falta algo en el programa de menos nuestra sección de

Voz 13 35:44 cada jueves de buen jamón reíamos nos divertimos mirábamos Nos picaba mirábamos el móvil a ver cómo nos ha ido la jornada éramos felices no

Voz 15 36:44 qué tal duro Paco que ha ganado el duro es mi padre y durante los hitos como el turrón

Voz 1643 36:52 da miedo porque creo que has humillado yo sólo digo que tengo a Jorge está en civilizado atrás que tengo arriba a Quique que marcó ayer David que también marcó en el banquillo que ahí está el punto negro de la jornada lo presida en mi equipo está Juan Muñoz que hizo dieciséis Zigic llegó a poner a Juan Muñoz claro pero es que es tu mente y Si yo tuviera ruedas sería una bicicleta pero esto así yo llevo a poner acompañando a Quique otro día tíos hay que hubiera hecho llegar a poner

Voz 2 37:23 todo lo que han hecho dieciséis cargos hubiera ganado

Voz 1643 37:26 Alberto Torres no estuvo fino si no y claro bueno a ver cuántos claro claro está sino a lo mejor hubiera sumado puntos a otro que también te habría ganado lo que me gusta del Play Segunda de hoy es que venís ya resignados sí

Voz 2 37:36 sí porque

Voz 1643 37:38 hemos tenido una conversación fuera de micrófono bastante lamentables oye sentado mi parte ha habido insulto

Voz 2 37:46 reproches ochenta ido al habrás peyorativa

Voz 1643 37:48 punta ochenta hay dos punto ochenta y dos puntos ahora habrá ganado la jornada he ganado lo que es la temporada de Play Segunda bien nosotros

Voz 16 37:56 bueno bueno bueno luego ilustran

Voz 1643 37:58 discrepar quienes creen la marca ochenta y dos puntos hoy el ciento cuarenta y tres lo que me quedo muerto es que en ocho puntos hay más de ciento veinte si igualación Money que no somos ni Paco ya sabes lo que te pasa

Voz 2 38:11 claro que te sorprende porque como nunca estás entre esos participantes que son los mejores pues no lo miran nunca pero los que estamos acostumbrados a estar ahí claro ya sabemos que hombre que lo punto arriba punto bajo te define mente treinta posiciones

Voz 1643 38:24 el derecho entiendo con la jornada porque últimamente es que la pasada con ochenta y un puntos se llevó una camiseta

Voz 16 38:32 pero no volver a trabajar hoy o no

Voz 1643 38:37 pues centímetro de la camiseta la etiqueta tratar las dicta directa un Piqué era quizá la etiqueta con un tijeretazo yo también hecho ochenta y dos puntos

Voz 16 38:46 no lo tapabais que lo vea

Voz 1643 38:49 mira no me estoy mira mis ochenta y dos la lástima cuarenta y nueve no cuarenta y nueve de domingos Duarte yo he hecho yo me he quedado a medias entre duro y hecho sesenta y nueve sesenta y nueve puntos es una buena es una buena cifra cuarenta jornadas de setenta y tres sesenta y nueve de la noche te haga sale es el último al o miro daba no te da vergüenza yo te dos chavales tú quieras a jóvenes tú eres el por qué me están llamando viejo con más jovenes que tú somos a ti te pagan Paco no se ha dicho todo el choque duro que él le pago digo yo no sé lo eso es cosa tuya que cobra etcétera y mucho mucho y mucho inmerecida por ahí hay un tío que se llevó una camiseta hay que nos duro quién es esta Ara de L A si de los atunes claro es un no entraban no entraba cerca de Conil de la Frontera ciento escuchen nació Labarga sí señor ahí en Cádiz buena tierno a Juan Muñoz a Darwin machista a Rubén García es que te lo den hecho de cara a puerta tiene también no

Voz 2 39:55 muchos azules mucho mucho azules mucho apunta hacia un azul que cuando ves azules que es alta hay alegría hay alegría bien

Voz 1643 40:02 lo que ellos quieren hacer el día dieciséis

Voz 2 40:05 si te quedas en naranja rojo malamente yo tengo quería Rosalía tratarán hoy en verde bueno pues no está mal

Voz 1643 40:12 que hagan a ver sigue líderes mira cuál Fútbol Club ha recuperado dos posiciones y es otra vez líder de sí sí señor pero tienen sigue mundo y el liderato que era Romario ha bajado dos plazas

Voz 2 40:23 dice bueno en el pódium está cerca esta trece puntos que eso están verde también si a te peto Quini Romario espero que eso que trece puntos en Vigo Wenger es una jornada una buena contra una mala puede recortar en cualquier momento yo he bajado ciento siete posiciones en la general si pues yo he subido ciento nueve tu subido a mirarlo si te lo voy a mí ellos

Voz 1643 40:48 mi aprisa salido la Copa la aplicación de Biden venía varios que en la en la Copa alguna noche ahí pinches en la Copa o alguna otra que no todo era fácil el hombre va a hacerlo Alonso Chati dos puntos estos mira José Antonio Duro ha subido ciento veintisiete porque tienes mucha gente las que baja yo siendo duro mil doscientos sesenta y ocho puntos en la general yo mil trescientos trece

Voz 2 41:09 yo tengo mi estoy por delante del micro mil trescientos trece yo tengo mil cuatrocientos cinco está estoy el mil doscientos

Voz 1643 41:18 está muy bien la aplicación esta ahora que la descubriera la Copa esto está muy bien lo pasa es que fíjate es que llevo un mes suman puntos está viendo ahora está tirando de estadística para una vez que hace una puntuación que aguantarle Paco toda la semana

Voz 2 41:35 bueno a que llegue la jornada que viene pronto y así le le devolvemos la próxima

Voz 1643 41:40 más cortamos aquí dentro duro hoy Paco o da las claves para que hagáis una pedazo puntuación quién mejor que como las nuestras esta semana los dos queman a esta semana claro que son puntero duro se desentendió de Paco para ellos el honor y la gloria

Voz 2 41:56 y el partido que abre la jornada lo disputan este viernes Alcorcón y Málaga Víctor Sánchez del Amo será la principal novedad en el banquillo del conjunto andaluz para su primer partido el entrenador pierde a Dani Pacheco con e ir esa Nick por lesión en el Alcorcón no no pierden también el partido por problemas físicos Shanghai y es duda Jedi va a ser baja porque está sancionado

Voz 1643 42:17 el partido del sábado será el nuevo Granada en el Anxo Carro a partir de las cuatro con objetivos muy diferentes unos pelean por salvarse y otros por el ascenso directo los gallegos Lew Cossio Anne pita menos y Campillos son baja y los andaluces dos lesionados que son Álex Martínez y Fran Rico un sancionado que es Fede Vico en la previa del partido el técnico lucense Alberto Jiménez Monteagudo tras la victoria del pasado fin de semana en Córdoba

Voz 1020 42:39 la verdad que ha venido fenomenal al tiempo que bueno la buscábamos que estuvimos cerca pero eso no se ve escapado en buenos partidos llevó bueno con un campo que yo creo que idóneo para para que llegara por por quitar del medio a un rival que estaba ahí aunque estaba lejos pero estaba ahí aunque los partidos que quedan

Voz 17 42:58 ya veremos un partido en casa no yo siempre digo que para conseguir dos victorias seguidas si la primera fuera pues la segunda está más cerca por jugar en casa evidentemente viendo al equipo pero

Voz 1020 43:07 nosotros en casa tenemos que intentar hacernos fuertes el sábado

Voz 2 43:10 la seis el Albacete quiere conservar su plaza de ascenso directo en su partido ante Las Palmas y los locales Borja Herrera está sancionado Gorosito lesionado y los canarios Araújo Dani Bloom se pierden el partido por lesión

Voz 1643 43:23 también el sábado a partir de las seis el Nàstic apura sus opciones

Voz 2 43:26 de salvación ante un Sporting de Gijón que quiere que necesita practicamente seca

Voz 1643 43:30 el acercándose al play off en el Nástic Sebas cornisa es la principal baja y vuelven Iván López Ramiro Guerra también Beatty en los asturianos Molinero es baja por sanción a Irma Cerro lo es por lesión además es duda Álvaro Giménez que arrastra un brote su gripal también Aitor García a este por molestias musculares el encuentro que cierra el Sun

Voz 2 43:49 cómo será el Mallorca Rayo Majadahonda los locales instalados en el playoff y los madrileños siguen remando para huir de la parte baja en el Mallorca estoico Beach es la única baja además en el Rayo Majadahonda Rafa Carlitos verdes Morillas que se lesionó contra el Tenerife son baja por lesión

Voz 1643 44:06 el domingo comienza en Carranza a partir del mediodía el choque entre el Cádiz y Numancia en el dos gaditano Salvi Pantic y Servando son baja por lesión y la duda es la de Marcos Mauro además en los gaditanos recuperan a Sergio Sánchez después de la sanción y en el Numancia de Erik y hollar su pierden por lesión Ifrán Villalba hace lo propio por sanción además vuelven para López a Garay tanto Unai Medina Cómo Gané ahí también el delantero Guillermo

Voz 2 44:30 el primer partido como local al frente del Deportivo de La Coruña de Pep Martí será frente al Extremadura que está en descenso visitará el estadio de Riazor en la tarde del domingo a partir de las cuatro en el Depor Carlos Fernández David Simón y Krohn Dehli son bajas Pedro Sánchez es duda además escuchamos a Íñigo López habla sobre la necesidad de ganar al conjunto extremas

Voz 1020 44:50 yo ya sabemos que ha habido cambios que llevamos ya segunda semana con el nuevo Misteri el misterio insiste mucho en eso en que tenemos tres puntos esta semana que no podemos mirar más allá y al final pues centrarnos un poquito lo que es este partido porque tenemos la necesidad ya de de conseguir volver en casa sumar los tres puntos y bueno en esa dinámica estamos cogiendo conceptos también el de lo que es un nuevo entrenador Louis bueno con ellos estamos

Voz 2 45:18 el Extremadura tiene a día de hoy a todos disponibles para jugar en red

Voz 1643 45:21 también en la tarde del domingo a las seis se enfrentan en el Tartiere el Real Oviedo y el Córdoba mientras los ovetenses conservan la aspiración del play off en el Córdoba necesitan tres puntos que compensen la derrota de la pasada semana ante el Lugo el Oviedo llega tras quince días de vacaciones que le viene muy bien al equipo según el champán

Voz 1293 45:37 cargar pila recupera también algunas lesionado veníamos de dos partido durísimo ante dos rivales de los mejores de la categoría habían hecho un esfuerzo muy grande Hay tener este quince día para para preparar un partido la verdad que a esta altura del año vienen vienen muy bien en el Oviedo

Voz 1643 45:55 las dudas de Tejera y Omar Ramos ambos vivían de lesión y de momento no han completado los entrenamientos esta semana en el Córdoba Body Care es baja por sanción Carrillo y Flaño por lesión el resto todos disponibles

Voz 2 46:06 el último partido del domingo se juega a partir de las ocho de la tarde en el Estadio Heliodoro Rodríguez López lo hacen Tenerife Almería en el conjunto andaluz están todos disponibles en el Tenerife Aitor Sanz Montañés Héctor Hernández son baja por lesión