Entrevista a Miguel Durán por su libro de memoris 'Lo que hay que ver'

Voz 1 00:21 pues mira no no llueve como he escuchado ahora mismo en el en el boletines

Voz 2 00:24 esto España pero hay una temperatura quizá excesiva

Voz 1 00:27 veintidós grados porque claro siguen sin abril estamos

Voz 2 00:30 en veintidós la pregunta evidente es que qué temperatura tendremos en junio julio

Voz 1826 00:33 ya sé quizá excesiva por cierto que después ayer también lo hicimos ayer tuvimos la oportunidad incluso de que Rafael Santandreu nos hiciera ya las veces de terapeuta para aquello es que hoy nos pudiéramos Xosé pudiera encontrar con la frustración de que el tiempo no era aquel precisamente con el que habían pensado compartir la Semana Santa este tiempo de ocio y esparcimiento hicimos como un ejercicio colectivo para da para asimilar la frustración pero no sé si va en ese sentido tu comentario sobre el excesivo calor sí tiene mucho que ver con el turismo el turismo que desde luego es uno una de las máquinas del motor también de la economía básica en Baleares

Voz 2 01:18 sí sí sí en toda España es que es una proyección turística que ya está ocurriendo senos decía siempre vienen menos turistas a España no a la costa española porque se van a Grecia Turquía Egipto que tienen precios más baratos sin embargo lo que se ha visto este año es que los alemanes que son somos al fondo a al al fin y al cabo una colonia turística de Alemania están bajando las reservas en Mallorca en Canarias en León pero sobretodo en Grecia Turquía y Egipto porque porque está empezando a hacer demasiado calor en el Mediterráneo es decir un efecto del cambio climático es veranos más calientes en Alemania con lo cual se puede digamos veranear apaciblemente de Alemania ir calor excesivo ya preocupante para el turismo en el en el Mediterráneo

Voz 1826 01:55 lo de la campaña lo está siguiendo claro e imagino que estás de guardia uno uno siempre está The Guardian esta profesión pero tuve especialmente en esta Semana Santa del debate sobre el debate no tienen a todos ahora mismo en ascuas no imagino que también perplejo sobre haber en en un escenario en el que después de las elecciones tendrán que pactar no sabemos en qué sentido pero lo más probable es que haya que pactar hinojos no son capaces de ponerse de acuerdo

Voz 2 02:20 después de ese acuerdo para el debate

Voz 1826 02:23 para discutir si es que en el

Voz 2 02:25 tomando prestado el lenguaje deportivo teníamos que decir Minuto y resultado no porque la situación cambia cambia cada hora no yo no que diría ahora lo que estamos a las cuatro y ocho minutos como como decís en Radio es que Sánchez ha contra programado a la a la SEC a La Sexta Atresmedia para evitar la imagen de la silla vacía el martes es decir el lunes a Televisión Española el martes no está en tres media habrá una silla vacía en un horario de máxima audiencia con un debate de mucho seguimiento que que les puede resultar muy negativo pero aquí lo lo que tenemos es que esta campaña y esto es el la polémica sobre el debate es una consecuencia de la polarización de la campaña hay hay nuevo bipartidismo muy extraño que es PSOE por una parte au Sánchez Xbox no y luego están y luego está los demás no entonces yo creo que es que Sánchez tiene derecho a un solo debate ya no desgastarse por partida doble porque si le iban bien las cosas tampoco el ex presidente del Gobierno no tiene qué acudir a más debates entonces son Casado Rivera Iglesias los que necesitan la máxima proyección también lógicamente y de defensa muy plausible de sus intereses yo creo que fue un error eh que la Junta Electoral prohibiera la presencia de Vox en el debate previsto en principio en Atresmedia aunque ese aplicaran la ley no haya nada que discutir en este aspecto se le ha hecho un favor a enorme a Vox al sacarlo de la parrilla porque puede presumir de discriminación sin pronunciar palabra decir Vox está creciendo Si según las encuestas siempre siguiendo los sondeos sin desgastarse

Voz 1826 03:46 eso parece a tenor de un mensaje enviado en un grupo de Whatsapp que no tenía que haber trascendido como trascendió un mensaje por parte de

Voz 2 03:55 efectivamente ellos ellos mismos lo reconoce sí

Voz 1826 03:58 oye hemos invitado esta tarde también nos acompaña desde los estudios de Radio Barcelona de la Cadena Ser allí en Barcelona a Miguel Durán Miguel qué tal muy buenas tardes hola Roberto y compañía lo que hay que le voy que nos

Voz 1394 04:11 España y con en fin con lo que se nos va a venir encima de aquí al veintiocho

Voz 1826 04:16 oye no te hemos invitado de esta tarde para hablar de política después si surge pues sí

Voz 1 04:23 no

Voz 1394 04:23 yo estoy muy muy a gusto porque visitar esta casa me trae muchos recuerdos que pues fíjate hace cincuenta Hay cuatro años cuando nosotros llegamos aquí en Cataluña yo recuerdo que por las mañanas yo que era un niño que no podía salir prácticamente a la calle pues me Saba cinco horas escuchando a Salvador Escamilla eh lo hago pues de esta casa me hoy me me me comía todas las sería de los cuentos de tambor se vosotros ya de sol ni como soy mucho más jóvenes que yo bueno mucho no sólo les separan

Voz 1826 04:56 le separan diez años en mi caso Hinault sede Matías más o menos porque esto era lo primero que te iba a preguntar Miguel tiene sesenta y tres años no ahora

Voz 1394 05:05 veintitrés pero ya estoy en las puertas de los sesenta y cuatro

Voz 1826 05:07 bueno se te concedo sesenta y cuatro pero una persona es muy joven con sesenta y cuatro años hoy en día tú has vivido mucho muy intensamente a los treinta ya podrías haber escrito unas memorias eso es evidente pero no te has precipitado un poco

Voz 1394 05:22 según y como dicen algunos que he tardado mucho porque a lo mejor haberlas escrito más en caliente sobre los hechos que viví en la época al de mi mandato en la ONCE pues dicen que habría suscitado más interés ya me lo propuso como digo en la dedicatoria del libro el bono de José Manuel Lara qué quería que hiciera las memorias yo pues porque no encontraba tiempo útil para hacerlo y porque tampoco encontré la fórmula adecuada la fórmula que hemos elegido con esté de Jaén y yo pues es una forma más cómoda para mí sobre todo pienso que más útil también desde el punto de vista de lo que es el el el oficio de escribir yo tengo una forma de redacción quizás excesivamente jurídica y nota periodística ni mucho menos como Esther ilegal vamos dictar le grababa unas cincuenta horas de relato claro no están ahí en las memorias las cincuenta horas porque la editorial también nos dijo ayer de cuatrocientas páginas no podéis pasar ni de coña osea no entonces pues hemos contado lo yo creo que lo más lo que nos ha parecido más más relevante

Voz 3 06:35 y por otra parte

Voz 1394 06:38 cuando uno dice bueno y si lo voy a tornando sí lo voy a aplazando me ataca el primo alemán ese que llaman Alzheimer yo no he tomado nunca ninguna nota de nada es decir todo lo que hay en el libro son memorias estricto sensu es decir es es lo que está en mi recuerdo

Voz 1826 06:55 tú crees que tus recuerdos son fieles quiero decir que a veces la memoria no es traiciona y con la perspectiva del tiempo hombre desde luego como dices tiene la virtud de el poso de haberlo digerido de una forma diferente tiene desde luego otra otra perspectiva otra profundidad pero no te habrá traicionado nada uno no va ideando sobre aquello que había recordado después transmuta en algo que a lo mejor no no digo yo que no sea fiel del todo pero que a lo mejor está un poquito más tamizado por el paso del tiempo

Voz 1394 07:23 yo creo que el paso del tiempo por supuesto que tamiz hay te hace ver las cosas con otra perspectiva pero los hechos son hechos las opiniones y sí que pueden variar es decir decidió cuando emito alguna opinión en las memorias dejó claro que es mi opinión pero cuando el relato de hechos fechas doy del contexto concreto ahí en los hechos soy fiel en en mis opiniones pues soy fiel a mis convicciones

Voz 3 07:54 pero admito que que

Voz 1394 07:57 por supuesto que es la perspectiva mi forma mi punto de vista por eso digo también que que hay los que vivieron cosas conmigo mi familia es decir quienes todavía viven de mi familia los compañeros de la ONCE los compañeros de profesión pues sin duda que pueden decir oye pues esto yo no lo sentía así pero hasta ahora hay ya muchos ciegos que me han escrito Correos me han dicho llevamos solamente una semana escasa de publicación de la del libro no

Voz 1 08:27 sí

Voz 1394 08:29 dicen que bueno hay a alguno que me ha dicho oye te has equivocado en este dato yo era pues sí vale es es verdad pero porque por ejemplo hay una cosa Llodio Se dice hay que que el primer cupón de la reforma valía cien por cien pesetas no es verdad valía cincuenta pero yo creo que eso se nos ha colado bueno se me ha colado

Voz 1 08:49 sonaba Miguel si todos compraba dos también es cierta lo oye tú te has leído el libro te has leído la sin duda ahí

Voz 2 08:57 libro que Miguel Durán deja la dirección general de once a los treinta y ocho años es una edad de futbolista futbolista

Voz 1 09:03 yo no estoy muy

Voz 2 09:05 después de haber leído el libro es que es el lenguaje de de Miguel sea eminentemente jurídico porque decir debía haber escogido por donde no suena no es una expresión frecuente en las memorias erudita llamar madrastra a la ONCE tampoco es decir es revés yo creo que revela mucho de ti mismo de tu intimidad que te has desnudado si me permite la expresión con con bastante fuerza Fermín

Voz 1394 09:24 la Matías

Voz 3 09:27 yo me he desnudado mucho con con Esther obviamente en el plano

Voz 1394 09:32 de de mi psicología de mi psique de mi relato a lo que pasa es que una cosa es cuando tú balizas cuando le le metes cincuenta horas de grabación a una periodista tan consumada como es ella es que me hubiera puesto al ordenador me hubiera puesto a escribir hay de ahí yo creo que me salen mucho más la desviación profesional de meter frases de periodos muy largos yo creo que el modelo la fórmula que hemos escogido es una fórmula como digo mucho más útil que si yo me hubiera puesto y que por otra parte probablemente a mí me me hubieran durado las memorias la redacción de la memoria más que la reconstrucción de la catedral de Notre Damme no

Voz 2 10:19 hay una cosa Miguel respeto esto respeto el el el el espíritu directo que anima a estas memorias le hubiera hecho al juez Garzón que le lleva a juicio lo que cuenta que tenía previsto

Voz 1913 10:28 el libro no yo

Voz 1394 10:31 creo que una cosa es lo que se siente y otra cosa es lo que haces después a yo soy más sanguíneo desde el punto de vista verbal que desde el punto de vista físico a mí que yo recuerde ponerle la mano encima sólo será puesto a dos contrincantes cuando era adolescente y luego una vez ahora es muy muy políticamente incorrecto decirlo pero es verdad un par de veces que la gente la mano en el culo a mi hijo mayor cuando era pequeño modelo además no ha tenido que emplear me físicamente con nadie por cierto Matías yo no sé si sabes pero tu santo patrón es el el el patrón del juego de azar

Voz 2 11:14 sí porque es sabido apóstol por suerte tuvo la carta más alta ver

Voz 1826 11:21 vamos por partes Memorias de un ciego que se impuso a todas las adversidades es el subtítulo de lo que hay que ver el libro de memorias de de Miguel Durán porque desde que naciste tú tuviste que saltar

Voz 1394 11:33 por toda clase de obstáculos no por ejemplo

Voz 1826 11:36 de entrada tú no haces ciego mil sí sí

Voz 1394 11:40 yo tengo la pero no lo sabían tus padres no no yo tengo una enfermedad congénita que es una retirados y un tipo de retinas se llama a Mauro seis le ver que da un poco de visión de luz cuando eres pequeño pero que luego va degenerando enseguida hay te deja en la más pura tiniebla

Voz 3 11:59 Jonas y ciego

Voz 1394 12:02 es una enfermedad rara porque a los hombres la padecemos las mujeres la transmiten ir bueno afortunadamente lo pues yo tengo dos hijos y perfectamente normales desde el punto de vista visual y dos nietas bueno otro otro caso mi familia que es mi sobrino Jonathan que éste sí también tiene mi misma patología pero en el momento en que yo nací yo fui el primero el desencadenante el primer antecedente familiar con problemas de visión con ceguera el lo que se dice en el libro de que que es superado todas las adversidades pues hombre es un poco un poco exagerado eso es más bien venta de la editorial porque hay adversidades que yo no las supera entre otras la ceguera la la ceguera hablando en plata pues es una jugarreta del destino

Voz 3 13:01 que no es deseable superarla no lo habrá superado pero

Voz 1826 13:05 creo que podemos decir que has convivido con ella de la mejor manera posible no

Voz 1394 13:09 sí pero no siempre es decir por ejemplo recuerdo mi adolescencia con infinidad de complejos no tanto de inferioridad sino un complejo social de demora Si podía ser aceptado adecuadamente sobre todo por el género femenino que en en aquel momento polarizada me atención casi diría yo mucho más que los estudios claro

Voz 2 13:34 yo por eso tú dices en el libro Miguel como supere los grandes complejos de aquel ciego adolescente que fui no

Voz 1394 13:40 si tú tratas la la hace la ceguera

Voz 2 13:43 con con un lenguaje de incorrección política o de o de incorrección discapacitado se porque hablas directamente ceguera no mitos ningún tipo de juego de palabras de chiste que hoy sería

Voz 1826 13:52 no no hay más que verlo en el título del libro obviamente

Voz 2 13:55 lo que lo que hay lo que hay que ver es decir no quieren misericordia no tienes caridad es un poco fuera de los estereotipos habituales incluso hoy en día en esto porque yo creo que

Voz 1394 14:03 a los videntes hay que mostrarlos un camino de normalice de normalización de anormalidad es decir la ceguera es un tabú yo sigue siendo de alguna manera aunque menos en nuestro nuestra sociedad no

Voz 1 14:17 pero fijaos los

Voz 1394 14:20 Andes hay dos de la Grecia clásica que fueron capaces de transmitir la tradición oral hasta componer obras tan importantes como la Ilíada o la Odisea eran ciegos en su mayoría los grandes romanistas de de la Edad Media eran ciegos también pero la ceguera ha sido vista siempre como una discapacidad una minusvalía muy invalidante muy claudicante yo creo que los videntes acepta is con más naturalidad todavía a los sordos que a los ciegos sin embargo es más aislante la la sordera que la ceguera dicho por los propios compañeros sordos se pero de todas formas hay que ayudaron a que relativizó seis en en lo posible en la la falta de visión la ceguera hay por eso yo con los demás egos también hemos aprendido a Cannes los tabús no sé si sabéis aquel que va a cruzando por la Gran Vía bueno por la Diagonal de Barcelona con su perro guía el perro le lleva hace cruzar en rojo todos los coches pitando en fin un desastre cuando llega al otro lado de la acera afortunadamente sin ningún percance se saca una Tita del bolsillo yo hice lavadora al perro y una señora dice hay que ver qué bueno es usted mire con lo que le ha hecho el perro INCIBE dice no no señora es para localizarle un extremo darle una gran patada en el extremo opuesto

Voz 1826 15:58 has tenido nunca perro lazarillo no no no

Voz 1394 16:00 no pero mi sobrino es siempre ha sido usuarios de perros guía tengo grandes amigos en el la entre los ciegos que que llevan perro y además ahora la Asociación de perros guía nos quiere confiar pues la defensa jurídica de esos problemas con lo cual pues voy a tener incluso que aprender me mucho mejor toda la legislación la normativa bacterias que yo

Voz 1826 16:27 a bordo una vez que te pregunte me dijiste no yo prefiero tener un hombre de confianza además me hace las labores de chófer y al final llegamos a la conclusión que era porque no te fiabas de cómo conducirlo

Voz 1394 16:36 perros realidad todavía no pero pero los perros los perros guía afortunadamente la ONCE tiene una magnífica escuela de perros guía prácticamente salen enseñamos casi casi como personas de cuatro patas y con pelo

Voz 2 16:55 hay hay una cosa que es lo que cuenta es el y me vaya a veces Miguel tú no quieres ver la ceguera como una limitación sino como una exigencia casi casi como un sobreesfuerzo pero cuando negocia sitúan negociado con todo el mundo con todos los poderes fácticos españoles sí que a veces te te menosprecia ni te quieren engañar precisa a veces incluso tú vienes a insinuar abusando de este de este de esta categoría

Voz 1394 17:15 yo yo creo Matías que ahí lo que había por ejemplo cuando nosotros tuvimos tanto éxito económico yo creo que todavía la gente no los tenía tomada la medida no no había calibrado bien llegaban a nosotros algunos no todos pero sí había muchos casos en que la gente venía pensando bueno éstos esto es han tenido un golpe de suerte pero en el fondo además de eso de ser ciegos son un poco Healy no ir yo la táctica que usado cuando veía a gente de de ese Jaén es la táctica que usaba era hace dejarles creer eso verles venir nunca mejor dicho cuando estaban ya más en su salsa entonces pues es cuando le les das la patada por donde nunca sale el sol

Voz 1 18:03 pues porque en este en esta ironía que derrocha en Libia

Voz 2 18:06 por supuesto dominar hablando tú eres una de las personas que le habla en catalán Aznar en la intimidad

Voz 1394 18:12 sí bueno yo coincidí con un restaurante el veintiséis veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y seis el restaurante a Fuencisla en Madrid y entonces pues el hombre acababa de hacer había hecho esas declaraciones tan tan condenadas a pasar a la posterioridad en TV3 eso de hablar catalán en la intimidad entonces pues cuando el el dueño del restaurante pues me dijo viene el presidente el futuro presidente Aznar yo le conocía de otras ocasiones llegado pues nada que que venga yo les saludo tal Ile saluden Catania qué tal Josep María como tema si como dice digital

Voz 1826 19:02 entendió que no era suficientemente íntimo

Voz 1394 19:05 tiene que aprobarlo como para responderte y para estoy seguro de que el el pacto de de de el Majestic lo hizo en con Puyol en catalán

Voz 1826 19:16 oye por cierto a lo largo de tu vida incluso se ha llegado a poner en duda lo de tu seguirá hasta Silvio Berlusconi lo llegó a decir

Voz 1394 19:23 bueno pero él sabe que yo la única manera que tuve de tocar aquella maravillosa escultura que tenía en su casa de Las Tres Gracias fue tocando pero las tenía tan que sólo llega tocarle el culo a las estatuas

Voz 2 19:39 dices también el libro Miguel que no no no te merece ninguna pena de cárcel pero si algún cachete algún reproche

Voz 4 19:46 yo no

Voz 1394 19:47 ha sido una persona yo no puedo presumir de permanentemente ortodoxo es más yo en algunas ocasiones y en defensa de la institución reconozco que bordeado el filo pero pero por el borde exterior relato por ejemplo bosque ahora que se habla tan mal del dinero negro yo creo que es la única manía que la gente tiene contra no no se dan cuenta de que si no podemos discriminar a las personas de raza negra pues el dinero negro tampoco aceptan discriminado estoy diciendo una cosa fiscalmente muy incorrecta de las ramas quiero decir que por ejemplo nosotros en el equipo ciclista pues si quería echar a algún corredor importante en el año ochenta y nueve así pues una de las componentes retributivas tenía que ser de esa manera y esos son reglas del juego las aceptas o no las aceptan

Voz 1 20:43 yo pero esto no esto está prescrito ya Miguel no absolutamente yo creo que sí

Voz 1826 20:49 os pilló por sorpresa a vosotros también quiero decir cuando convertirte a la ONCE en un gigante cuando lo del cuponazo cuando la ONCE por ese poder económico empezó a Ramis y yo que se la ve tentáculos porque desde luego el he perdido la cuenta en comunicación televisión en prensa escrita fuisteis algo más que la Organización Nacional de Ciegos y erais desde luego uno de los trasatlánticos del poder económico de este país Itu estabas al frente tú estabas en la cúpula tú tenías que saber tú tenías que saber mucho un poquito de todo

Voz 1394 21:22 sabes un poco de todo intenta saber luego tienes que echar mano del equipo que te rodea enviarse preclaros tienes que fiarte is sobre todo lo que tienes que procurar es que que no destaque es tu por el hecho de que los demás sean pequeños sino que tú de esta que es al lado de otros grandes o que no está que es que de esta Case todos de

Voz 3 21:49 en en en honor a la verdad que el verdadero apuntalado por de de de

Voz 1394 21:58 cambio el a once no fui yo fue Antonio Vicente mosqueteros eran más líder que yo hilo fue antes que yo la primera reforma de del cupón del año ochenta y cuatro yo pertenecía al equipo directivo pero no estaba en la cúspide yo en esa cúspide estaba gente pues como el propio Antonio Vicente qué Teo como justo de Andrés Lozano

Voz 1826 22:22 a ti te tocó conducir cuando ya estabais la CUP cuando ya había llegado a la cúspide del cuando no

Voz 1394 22:28 hombre yo yo me hice cargo de problemas muy serios como por ejemplo las rifas ilegales y luego ya el momento digamos de verdadera expansión de de la transformación empresarial de la ONCE el pobre Antonio no tuvo tiempo de pilotar aquello porque porque fue en un desde por cierto esa esa esa muerte tampoco tú

Voz 1826 22:51 lo evitas en el libro la muerte de Antonio Vicente

Voz 1394 22:54 que te dio mucho que hablar no hubo mucha suspicacia sobre eso siempre cuando ocurre un hecho tan absolutamente lamentable cayó por el hueco del ascensor no porque el ascensor como han caído por desgracia otros otros ciegos y alguno que no es ciego porque hoy día los los ascensores tiene muchas más componentes de seguridad pero en aquel tiempo qué pasó qué pasó ese día acceso paso que había habido una empresa que estaba haciendo las labores de mantenimiento de jo o debió dejarse algún dispositivo algún mecanismo que no impedía que la puerta se abriera cuando no estaba la cabina allí Antonio entró en fondos su bastón ir porque él conocía perfectamente el portal de su casa abrió al abrir la puerta sin ninguna resistencia debió pensar sin duda que la cabina estaba allí hice lanzó él solito al vacío con la mala suerte de que sin caer desde una altura excesiva porque no debían ser más de tres cuatro metros así sin embargo se golpeó con un saliente ha con una de las viñetas de sustentación del mecanismo y ayer se dejó el lóbulo parietal frontal no sé muy bien

Voz 2 24:13 sin embargo la sociedad siempre es apunta a la teoría de la conspiración no sería otro además otra de las reglas un poco de tu vida lo que tú has presenciado que es lo más no

Voz 1394 24:20 activo no es bueno a ver ya sabéis que vende mucho más pues que el hombre muerde al perro que no que el perro muerda al hombre no pero nosotros hicimos una investigación a parte de la oficial que hizo la propia policía se hizo una investigación por nuestra parte y con conocimiento de la familia eh muy exhaustiva una investigación privada tenemos el pues el segundo a segundo de de cómo fueron las cosas

Voz 2 24:48 hay hay hay una cosa Miguel pues sino hay tiempo yo te quiero

Voz 1826 24:51 habrá tiempo ahora tiene prisa Miguel no vamos a hacer una cosa para que no nos pille porque hay una pausa publicitaria por cuestiones de desconexiones de satélite tenemos que hacer a una hora determinada como Miguel Durán no ha dicho que no tiene no tiene prisa vamos a hacer una cosa que nos está esperando Marta del Vado nuestra corresponsal en en Washington porque allí el fiscal general de Estados Unidos William bar acaba de comparecer antes de enviar el el el informe al Congreso el informe completo de la investigación del fiscal especial informe sobre la injerencia la campaña presidencial que dio la victoria a Donald Trump frente a Hillary Clinton Marta del Vado corresponsal en Washington qué tal buenas tardes

Voz 5 25:31 a Roberto buenas tardes qué tal que ha dicho que sabemos

Voz 1510 25:33 pues sí miran el fiscal general William ha comparecido públicamente por primera vez desde que Robert Mueller terminó esa investigación de casi dos años sobre la trama rusa ya ha incidido en que no ha habido ningún tipo de coordinación entre Donald Trump ni su equipo de campaña con el Gobierno ruso para interferir en las elecciones de dos mil dieciséis bar va a enviar el informe al Congreso el informe compartes redactadas por él y por su equipo para proteger información confidencial para no interferir ha dicho en otras investigaciones que están en marcha o para proteger a testigos de los servicios de inteligencia ha dicho que este informe versionado de cuatrocientas páginas Baser también público sabemos que la Casa Blanca ya ha tenido acceso a esta versión del informe que los abogados de Donald Trump se están preparando para responder a las acusaciones al cuestionamiento que va a llegar sin duda desde el Partido Demócrata lo más delicado lo más discutible es si el presidente cometido

Voz 1913 26:29 protección a la justicia o no Rober Miller

Voz 1510 26:31 expone en el informe diez episodios donde Trump podría haber cometido este delito pero Müller no lo define ya ha sido el fiscal general el que ha determinado que no hay evidencias suficientes para acusar a Trump de haber obstruido a la justicia por eso los demócratas están pidiendo ya que sea Robert Müller el que comparezca ante el Congreso

Voz 1826 26:50 gracias Marta del Vado

Voz 0089 26:52 buenas tardes en abrazo gracias un abrazo buenas tardes

es bueno pues lo dicho Matías Vallés que nos acompaña esta tarde tomando café aquí en esta primera hora de la Ventana Miguel Durán al que por cierto lo incorpora vamos a esta charla Miguel desde Barcelona hablando de política a ti también te todo la política de un capítulo en tu memoria es con el título entrar en política y salir corriendo también tendremos que hablar de de todo eso

Voz 6 27:20 a tu

Voz 7 27:25 ocho La Ventana

Voz 5 27:27 a Roberto Sánchez

Voz 6 27:31 eh

Voz 8 27:36 acudieron que somos una región pido jugón

Voz 1826 27:44 esta tarde con Matías Vallés Desde Mallorca Miguel Durán al que también hemos invitado a tomar café acaba de publicar sus memorias lo que hay que ver Nos habíamos quedado con ganas de hincar el diente ahí entrar en el capítulo en el capítulo político sobretodo en estos días le tentó la politica como decíamos hay un capítulo que que lleva ese título entrar en política y salir corriendo

Voz 1 28:05 vale experiencia entonces Miguel humano en la vida yo creo Roberto Matías nuestros oyentes saben que pues se compone de buenas experiencias y le teóricas malas experiencias que también te enseña mucho

Voz 1394 28:20 no volvería a repetir en ninguno de los casos no no no en este caso no porque además a mí la verdad es que no me hace tampoco mucha gracia la forma en que hoy día los cara es de de gestión y de actuación política no no me gustan mucho no

Voz 1826 28:35 porque a ver eh tú fuiste en tu juventud militante del PSOE en el ochenta y cinco te afiliarse a Unió Democrática de Cataluña

Voz 1394 28:43 noventa y cinco en él no vengado veinte cinco

Voz 1826 28:45 sí sí noventa y cinco que dicho ochenta y cinco veinticinco estaba pensando y tengo escrito noventa y cinco o sea que no sé qué es lo que en dos mil nueve fue el momento en el que sí que concurrió como cabeza de lista no de aquella coalición Libertas donde estaba Ciudadanos se integraba este este partido Ciudadanos Partido de la Ciudadanía junto con otras formaciones en las elecciones al Parlamento Europeo y ahí no se llegó a obtener ningún escaño que hubiera cambiar

Voz 1394 29:12 la vida eso me imagino no sin duda como Dios escribe derecho con renglones torcidos pues yo creo que me me apartó mediante un estrepitoso fracaso de ese camino que no sea adónde me hubiera podido llevar por otra parte en política o hoy día hace falta ser muy virtuoso para estar o por lo menos decir que uno lo es aunque luego para eso está el cuarto poder que es la prensa y ponerle las vergüenzas al aire hasta al lucero del alba no yo estuve en Unió Democràtica porque Duran i Lleida pues con el que me unía una excelente relación personal o Josep Sánchez Llibre que también pues nos llevábamos muy bien me convencieron de que una vez dejaba ya mi responsabilidad en la ONCE dejaba de ser presidente Telecinco podía tener esa militancia hay que podía yo de alguna manera representar La la sensibilidad de las personas no nacidas en Catalunya pero que sin embargo amamos esta tierra tenemos esa sensibilidad catalanista que reconoce plenamente los hechos diferenciales de esta tierra pero que Nos puede llevar como es mi caso incluso a oponernos frontalmente al independentismo de ahí al final salí pues por dos factores uno por el procesamiento a que me sometió Garzón pone el tema Tele cinco y otra porque yo era más partidario de que Duran i Lleida le hubiera plantado cara a Puyol ID que Unió Democràtica hubiera emprendido su camino en solitario al margen de

Voz 1 30:50 parecían ser no luego

Voz 1394 30:52 en el año dos mil nueve Eso no se no se cumplió pese a que yo hice alguna gestión con Álvarez Cascos para intentar ver una posibilidad de acuerdo entre Unió Democràtica y el PP pero tampoco cristalizó ir y luego en el año dos mil nueve pues un buen amigo me me tentó también aquí el el irlandés los lo estás diciendo cómo se tienen hallaran

Voz 3 31:17 no no no me vale

Voz 1 31:19 el irlandés y nos engañó porque el de Libertas es si ese prometió una financiación que lo hago

Voz 1394 31:25 Nos dimos cuenta que lo que estaba haciendo era usar a mucha gente en Europa para meterle miedo al establishment de la Unión Europea y luego cambiarnos por es decir dejarnos tirados a cambio de que ese establishment al que él criticaba le diera pingües beneficios en en África no

Voz 1 31:48 eso eso ocurrió así es asesinos en África en África así porque en Bruselas hay

Voz 3 31:54 mucho lobby y eso la gente

Voz 1394 31:58 nobilísimo pueblo de a pie pues quizá no lo conozca pero en en Europa hay mucho lobby en Bruselas ir allí pues Bruselas da mucho dinero al exterior de la Unión Europea dinero hilo da pues para la cooperación con países en vías de desarrollo Iain empresarios que hacen grandes negocios y luego supimos que de este ley pues había bueno pues había hecho lo que se llama un Reus en términos hípico es no pero a cambio de que de que ese establishment que si le tenía miedo a él pues porque porque podía representar un en fin una piedrecitas en el zapato pues les diera esos

Voz 1 32:40 el gofio vacías Matías veces tú

Voz 2 32:43 formas parte de la generación de la transición además con una juventud típica de izquierdas un entusiasmo tras la muerte de Franco pero luego en esta evolución que hace si me permites hacia la derecha en algún momento de las memorias a dos manos parece que pudiste ser inventor anticipado de Vox hay una hay hay un momento allí que casi está al frente de de un partido al margen del Partido Popular

Voz 1394 33:02 sí desde luego al Partido Popular la candidatura de Libertas no le gustó un carajo hablando así muy

Voz 1 33:08 técnicamente el lenguaje no le gustó nada

Voz 3 33:13 eh pero no

Voz 1394 33:15 el que fuera el al menos nosotros incluyo aquí a Albert Rivera e en los debates que tuvimos y pues no éramos en absoluto euro Fobos lo que siguiéramos era teníamos fobia a la hiper burocracia funcionarial europea eso sí yo recuerdo que el día doce de mayo yo estuve yo preconizaba en el comité de campaña que abandonase la candidatura fueron los demás incluido el propio Albert los que me pidieron que no renunciase porqué quería yo renunciar porque teníamos escasamente a doscientos mil euros para hacerlo la la campaña no entonces bueno pues yo me dijeron que sí yo renunciaba provocaba o un descalabro importante en los demás incluido ciudadanos fui directo al matadero al fracaso con conocimiento de causa de que eso iba a ser así

Voz 1826 34:13 ah y Matías deja déjame un momento porque nos está escuchando es que antes cuando Miguel Durán hablando de los obstáculos de las adversidades que ha tenido y sobre todo de convivir con con la ceguera durante durante toda su vida Él nos decía bueno en realidad sí obstáculos no los ha superado todos pero por otra parte ser ciego te aisla pero te aisla mucho más ser una persona sorda ironía acordado que además en estas elecciones por primera vez una persona sordo ciega va a presidir una mesa electoral tú lo sabías eso Miguel

Voz 1394 34:42 sinceramente había oído pero sin demasiado desarrollos anotó

Voz 1826 34:46 mira vamos a hablar con el protagonista que es Tony Acosta que es sordo ciego será presidente de una mesa electoral el próximo veintiocho de abril en un colegio de la capital tinerfeña es la primera vez como decíamos que que en España con este tipo de discapacidad una persona ocupa este puesto en en unas elecciones Tony Acosta qué tal buenas tardes

Voz 9 35:05 hola mundo sabe tardes

Voz 1826 35:07 como yo sé que mucha gente ahora además está preguntando

Voz 10 35:10 como nos escucha una persona sorda ciega

Voz 1 35:12 tardía que nos lo contara

Voz 9 35:15 pues bueno con significación se hará si hay relatos visión de personas queda regulada no

Voz 1826 35:29 Toni nos escucha pero nosotros no a él como nos gustaría con la calidad de sonido que nos gustaría escuchar a atonía Costa vamos a intentar vamos a un rey llamar otra vez y a ver si podemos tener un poquito más de suerte y mejoramos esa comunicación con con un teléfono móvil Miguel decías que algo te había llegado pero no conocidas en profundidad no no sabe si me parece

Voz 1394 35:51 pues sencillamente genial porque las cosas que verdaderamente os hacen o hacen que la gente piense que la gente se plantee situaciones inusitadas cosas que no se había planteado es lo que precisamente quisimos hacer en mi tiempo en la ONCE es decir

Voz 3 36:11 cuando yo peleaba cuando mi equipo peleaba por

Voz 1394 36:15 meternos en los consejos de administración de empresas muy importantes era por supuesto porque había que diversificar pues de concentrar los las actuaciones de la Once pero también para que los videntes empezar a Isabel como más natural que una persona ciega no tiene porqué estar encasillada en un en un perfil profesional único no eso es lo que nosotros pretendíamos que Tony Acosta consiga presidir una mesa siendo pues una persona que carece bueno que tiene limitaciones tanto visuales como auditivas pues eso tiene un mérito incalculable

Voz 1826 36:53 a ver si hemos mejorado ahora la comunicación que yo creo que sí y qué tal buenas tardes de nuevo vamos a intentar ahora sí ahora no ahora son mucho mejor Olleros estaba hablando Miguel de que desde luego esto es un ejemplo de la normalización de muchos aspectos de la integración llegó la citación en principio de la Junta Electoral para presidir la mesa tú qué pensaste

Voz 11 37:14 bueno mi entrada fue un poquito impactante no te voy a decir que no soy una carcajada que estaría engañando pero a partir de ese momento te das cuenta de que hay que aprovechar la circunstancia y no puedes dejar que te tengan una pelota agotando y no darle una patada a ver si tenemos o no

Voz 1826 37:31 no este

Voz 11 37:33 el no puedo aceptarlo me refería que no puedes desaprovechar cualquier oportunidad para que este tipo de realidad de cómo es la invisibilidad de este tipo de discapacidad eh conseguir que la gente aprenda a casa osea conozca Sempere de que es la sordo seguir existe una realidad que afecta a más de siete mil personas en España que tenemos unas limitaciones pues se desvelaba pero que no por eso podemos dejar de lado llevar a cabo un multitudes varía desde luego no sería la más la más difícil de desarrollar el presidir una mesa electoral eso sí con los apoyo con algo

Voz 1826 38:13 la situación

Voz 11 38:15 no ofrezca obstáculos y apoyos que ha podido ser

Voz 1826 38:17 necesita siquiera apoyos te han dado cuando cuando les ha comunicado que si tú estás dispuesto pero les ha advertido de tu situación

Voz 11 38:25 bueno de entrenador en una persona que no ve y oye mal como étnicas son hay muchos perfiles de personas con que quiera pero los míos yo no veo nada tengo muy limitado el el aspecto auditivos pues audífono herramientas para mejorar esa situación yo necesito apoyo en materia de quien interprete para que me puedan contextualizar todo lo que está pasando en ese momento sea capaz de tomar la decisión es es haría lo ese ese apoyo hecha en parte que realmente gente porque son las que hacen que no se lleva a cabo no hija de lo que se trata de darle esos perfectamente normal y da una norma no una una situación que que que al principio pues claro que cuesta un poco de entender

Voz 1 39:17 llama la que llama la atención en el esclarecimiento van claro si Tony

Voz 1826 39:23 que los podéis saludarle me gusta que os encontráis aquí en antena

Voz 1 39:26 hoy en la próxima le voy a pedir a producción de de La Ventana que me faciliten tu teléfono si tú no tienes inconveniente yo te envío el mío porque la próxima vez que vaya yo por por Tenerife me encantará darte un abrazo y además te te felicito por por la por no haber te he echado para atrás por dar un ejemplo de normalidad a todos los votantes que vengan a votar ese día vean pues un presidente ciego hoy además con limitaciones auditivas importante que sin embargo puede contribuir también a un deber ciudadano como ese qué vas a hacer tú

Voz 11 40:05 es un poco la la intensión pasa por eso no y el esfuerzo que hay que llevar a cabo Gordo no no lo olvidemos de lo que estamos hablando que para cualquiera que tenga sus capacidades al máximo pues no va a dejar de ser un derroche de de esfuerzo físico y mental pues para una persona que vaya con los ojos como digo yo pues bastante así un poco más quizá no pero no vamos a hacer con gusto porque al fin todo esto va a ser para para darle un poquito de de visibilidad no iba ni muy malo

Voz 1826 40:34 ves hombre el propio Tony ha dicho que no visto no significa que no se tenga el más importante de los sentido que es ese al que apelamos muchas veces que es el sentido común y a que ustedes un abrazo muy fuerte muchas gracias una verdad estrategias vamos a incorporar en este en este punto a nuestra compañera Sonia Ballesteros Sonia qué tal buenas tardes hola buenas tardes porque ya saben que durante toda esta campaña electoral aquí en la SER tenemos un un espacio para desmentir los bulos es un detector la detector a los que es aquí nuestra compañera Sonia para detectar las mentiras de los candidatos de durante estas dos semanas

Voz 3 41:07 que no hay ni un día que

Voz 1826 41:10 que no pase algún Angulo alguna medio medio verdad omitió mentirijillas por ahí por las manos y los ojos de de Sonia Ballesteros pero es que además como ya tiene que mirar tanto las redes Twitter Instagram las redes sociales etcétera también encuentra otras cosas que sin entré el capítulo de unos bulos sí que son curiosas diferentes de la campaña electoral lo último es que se sortean tres chalecos tres chalecos de de Pablo Casar

Voz 1913 41:33 tres chalecos del Partido Popular de Ayuntamiento

Voz 0089 41:35 pues mira

Voz 1913 41:38 han encontrado un mensaje que dice lo siguiente

Voz 2 41:40 quienes consiguieron chaleco del futuro presidente de España

Voz 1913 41:43 no he podido evitar seguir leyendo decían sortea hemos tres chalecos como este hay una imagen de un joven que esa de espaldas llevan chaleco azul con el eslogan del PP y las palabras Pablo presidente si quiero conocer cómo puedo participar en el sorteo tengo que ir a Instagram y allá que me voy yo lo que tengo que hacer si aspira a conseguir el chaleco es primero seguir en Instagram a Pablo Casado seguir también en Instagram al Partido Popular segundo tengo que mencionar a tres amigos en los comentarios creada supongo que es para que esto se sumen también a a la red tercero tengo que escribir porqué motivo el voto se tiene que unir eso significa que tengo que escribir porqué hay que votar al Partido Popular

Voz 1826 42:26 ya

Voz 1913 42:27 es un sorteo del que yo realmente no conozco ningún precedente pero además detrás de esta idea de puede parecer una tontería lo que hay es una auténtica estrategia de campaña una estrategia para sumar seguidores en Instagram sí porque en esa red social precisamente pues porque ese no es una red social cualquiera es la plataforma de la vida soñada aquella en la que la gente sobre todo los más jóvenes pues se dedican a poner las imágenes de lo que maravilloso que vida para ellos de lo ven que lo pasan tal es un medio además que está de moda y que está en auge una cosa muy importante Instagram es el medio que más utiliza Vox es el medio en el que Vox está ahora mismo subiendo como la espuma

Voz 1826 43:12 es otro terreno en el que está ahí también jugándose están batiéndose el cobre partido poco

Voz 12 43:18 Mari Ivonne no no se lo va

Voz 1913 43:20 en porque es que está muy por detrás haya bueno

Voz 12 43:23 intenta al vertido por algo intenta hacer

Voz 1913 43:25 darse efectivamente porque las cifras fíjate a finales del mes de enero Vox tenía en ese momento llevar su amado muchísimos miles más ciento sesenta y un mil seguidores frente a los cuarenta y siete mil ochocientos del Partido Popular

Voz 2 43:38 esto sí es esto viene precisamente de la moda Estados Unidos destino del hombre que crea Donald Trump aquí no hemos visto que no era espía del KGB y es curioso porque estoy Banon se caracteriza por su chaleco precisamente lleva un chaleco de estos típico de fotógrafo de guerra no que entendemos habitualmente de corresponsal de guerra ahora lo que yo veo Sonia me parece fantástico este ejemplo pero es muy duro conseguir un chaleco eh que menos esfuerzo comprarlo directamente

Voz 1394 43:59 mira a mí no me sentaría muy no interesa no te interesado mucho porque podemos vender un eslogan ya relativamente fácil pues por ejemplo decide chalecos del Partido Popular los chalecos que te salva

Voz 1913 44:13 David Jay ganador del torneo de ahí ganador ganadores ha sorteado este mediodía en un chico una chica alguien con siglas que no sé si es chico chica

Voz 1 44:25 al final es que todos los lleva al Titanic entonces pase lo que pasa sí sí por cierto

Voz 0089 44:31 Semana Santa llueve los pronósticos anunciaban agua desde luego han acertado prácticamente toda España

Voz 1826 44:36 hemos tenido que echar mano de él paraguas pero a ver este mal tiempo que ayer entrecomilla vamos que hay aquí le ha venido bien a las estaciones de esquí por ejemplo Alfonso Ojea buenas tardes qué tal

Voz 0089 44:46 las tardes Roberto hay nieve hay nieve hay nieve y Mandela que creemos lo que pasa que esta temporada ha sido un tanto o muy extraña porque ha habido nieve entre los grandes operadores Baqueira Beret Sierra Nevada Cerler Formigal pero sin embargo las estaciones medianas y pequeñas pues se han quedado sin por ejemplo aquí en la meseta es que hemos estado sesenta jornadas consecutivas con buen tiempo con tiempo anticiclónico y sin en sin ninguna imagen ninguna Nevada por lo tanto llevan las estaciones cerradas ya un mes que Jason que supone esto bueno estamos muy lejos de los cinco millones el domingo cierra la temporada los cinco millones de forfaits vendidos de jornadas diarias de esquí vendidas que nos llevarían a la temporada dos mil dieciséis y por supuesto lejísimos de ese récord histórico alcanzado ahora ahora hace once años antes de la crisis que llegó a siete millones que han hecho los que quieren esquiar que tienen esa afición pues marcharse fuera hija hemos eh me bueno y sea descubierto por ejemplo un mercado que era bastante inusual por así decir que era el mercado de es

Voz 1394 45:42 aquí y fuera de España ahora mismo

Voz 0089 45:45 el mercado Roberto que más está pegando que ha llegado a llevarse cerca de ocho mil españoles solamente en lo que va de año es el mercado de las Rocosas canadienses vamos a escuchar a Eduardo Ruiz que es el responsable de Tour diez unos de los turoperadores más importantes de España en este tipo de viajes de esquí

Voz 1394 46:02 hay unas estaciones que

Voz 13 46:04 están destacando muchísimo sobre todo eh a Canadá que está superando en ventas a Estados Unidos también debido el cambio que el dólar canadiense está por un por un euros te dan un euro con cincuenta casi un cuarenta por ciento más barato pero que está apostando Estados Unidos que el todas las está a la par con el euro uno de los grandes destinos nuevos que están resurgiendo estoy Japón

Voz 0089 46:31 Japón que hemos estado la Cadena SER estuvo en Japón hace aproximadamente un mes conociendo las estaciones japonesas fueron sede de los Juegos Olímpicos del noventa

Voz 1826 46:38 cuando dices que ha estado la Cadena SER has estado toda esta hombres

Voz 0089 46:40 las blancas claro el programa de pistas Blancas estuvo en Japón podemos confirmarlo había Sufi muchísimos españoles pero qué duda cabe que el gran mercado como acabamos de escuchar esa al otro lado del charco y ahora que empieza el invierno austral también Hispanoamérica gracias Alfonso a vosotros

Voz 1826 47:05 Miguel Durán no ha sido un placer muchísimas gracias por acompañarnos hoy por tomar café con nosotros aquí esta tarde en La Ventana

