Flako: "El día que ví salir a mi padre de una alcantarilla con 26 millones de pesetas, supe que quería ser atracador"

Voz 1 00:00 nuestro siguiente invitado leyó una vez en un libro hay que aferrarse a nuestros talentos sean cuales sean su talento era a atracar bancos desde las alcantarillas déjenme que les cuente su historia

Voz 2 00:15 eh

Voz 3 00:19 en contra de lo que piensa la mayoría de la gente bajo la ciudad no sólo hay mierda en las cloacas están las puertas secretas hace alarde flaco muy buenos días buenos días a ti te gustaba a atracar bancos y me encantaba esto que he leído

Voz 4 00:35 te suena no porque éste está son casi las primeras palabras que de que escribes en un libro donde cuentas tu experiencia tu novela sí que se llama esa maldita pared de la que ahora hablaremos flaco como tantos otros heredó de su padre un oficio esto le ha ocurrido a mucha gente y a base de talento a base de práctica base dedicación pues se convirtió en el mejor el mejor en lo suyo en el mejor desempeñando ese oficio la particularidades su caso es que ese oficio en concreto consistía en colarse en los sótanos de los bancos de las oficinas bancarias a través de las alcantarillas para vaciar sus cajas fuertes

Voz 5 01:09 enseguida vamos salir hemos visto que han empezado a acordonar la policía

Voz 6 01:12 a las seis de la calle lo había punto Víctor

Voz 7 01:14 a la puerta B que estaban adentros robando algo por el vecino

Voz 5 01:17 ya claro cuando he visto que desee fundando las pistolas

Voz 8 01:21 o sea ocurría de los delincuentes

Voz 9 01:23 José sabe son lo que eran cuatro iban encapuchados y que han huido

Voz 8 01:26 por el mismo sitio parece ser que se han escapado

Voz 10 01:29 el mismo sitio que han entrado

Voz 3 01:31 por una alcantarilla no se equivocaba la señora no no te suena esta historia da si suena mucho además has encontrado

Voz 4 01:40 algo en tu vida actual alguna actividad que te produzca una sensación similar a la que sentías cuando daba un golpe pues

Voz 11 01:47 mira el tema de del documental proyecto documental me sirvió mucho hilo todo el proceso que que real

Voz 8 01:57 están los para para no

Voz 11 01:59 agravar el el documental y luego en el proceso de edición de la novela con Emilio Sánchez Mediavilla libros del alcohol pues bueno no es igual pero sí es una sensación de de hace de aprovechamiento de de la energía que

Voz 8 02:17 que anteriormente era una energía negativa y pasarlas por canalizar

Voz 4 02:24 positivo cuando el Flaco habla del documental se refiere a ese documental lo estuvo nominado a los Goya en esta última edición que se titula Apuntes para una película de atracos y que dirige Elías León Siminiani que por cierto es un documental muy recomendable y que bueno es una digamos una historia paralela no es ni complementaria ni sus misses sustituyen al libro que tú que tú representas esa maldita pared hará pensando esta mañana cuando venía que los días como hoy así un día lluvioso deben ser malísimos

Voz 1130 02:50 para colarse en una alcantarilla otra a atracar un banco o por el contrario son buenos

Voz 8 02:54 eh bueno yo tenía un compañero que siempre

Voz 11 02:57 le decía a a los ladrones no favorece el mal tiempo oí

Voz 8 03:02 las obras en este caso por las alcantarillas cuando llueve es imposible yo tengo que contar una cosa yo yo tenía una obsesión cuando entré cuando me detuvieron era lo que yo aunque estaba en prisión cambio da igual se hacía solo o llovía y yo siempre estaba mirando el tiempo que anteriormente nosotros con lluvia no baja vamos Summers no bajamos el tema de que sale bastante el nivel del agua y es bastante peligroso entonces cuando estaba con el compañero en la celda me clonación pero qué obsesión tienen flaco con mirar el tiempo que más

Voz 11 03:35 ya digo ya digo pero es que esto esto viene ya de hace mucho tiempo entonces te tengo que ver si hace sol

Voz 1130 03:44 da también por ejemplo la costumbre mientras vas caminando por la ciudad flaco de de mirar la sacan

Voz 11 03:48 a ellas sí sí sí sí sí

Voz 12 03:50 las las tapas las tapas Miró en la que eso sí

Voz 11 03:55 pero bueno sé que eso ya ya

Voz 8 03:58 el paso como digo como dicen los toreros no me corto la coleta

Voz 1130 04:02 bueno es flaco es o era el Robin Hood de Vallecas el líder de la banda que trajo de cabeza a la policía madrileña allá por el año dos mil trece aproximadamente ahora está en libertad condicional desde hace unos días es también un padre de familia trabajador el protagonista de su documental nominado al Goya que decíamos Apuntes para una película de atracos y autor de un libro de memorias que empezó a escribir por cierto en la cárcel y que se titula esa maldita pared

Voz 13 04:27 nervios impartirá para Iker despedida

Voz 3 04:36 qué grandes Bambino porque es importante en tu historia esta canción flaco hombre esta canción es importante para mí para mi padre más bien entonces mi padre le gustaba mucho esta canción y bueno llegó un mensaje subliminal no a esa maldita palés yo lo voy a romper cualquier día

Voz 8 04:54 entonces bueno decidimos que podría ser

Voz 3 04:57 era un buen título para la novela

Voz 8 04:59 se barajaron varios títulos muy yo creo que este fue el más idóneo en el que más y mejor pegaba para todas esto

Voz 1130 05:07 a es fantástico porque además el libro en realidad también es un homenaje a tu padre dedicas mucho tiempo a hablar de la figura de tu padre de como tu padre te influyó hay un momento en el que tú las cuentas que te pregunta en ningún momento de adolescencia y flaco y tú qué quieres ser de mayor yo como mi padre atracador de bancos recuerdas algún momento en el que pensarás cuando empieza a pensar claramente yo yo me quiero dedicar a esto

Voz 11 05:32 bueno yo tengo que decir que

Voz 8 05:35 esa yo anteriormente no me imaginaba Gante anteriormente a los catorce años no me imaginaba que todo esto iba iba a pasar no entonces yo tuve una temporada que no tuve relación con mi padre iraquí yo siempre digo que el punto de inflexión en todo esto fue a tener relación con mi padre

Voz 11 05:54 el doce de septiembre del dos mil

Voz 8 05:58 voy a mi padre salir por una alcantarilla con veintitrés millones de pesetas Easy yo en ese momento dije algún día atracar un banco pues lo pasó lo que pensaba ahí

Voz 12 06:11 y todo esto tu libro es una

Voz 1130 06:14 la fantástica manera de confirmar la importancia que tienen las decisiones que tomamos en el momento de tu vida de nuestras vidas y eso que cuentas de de tomar contacto con tu padre después de mucho tiempo es es muy simbólico porque creo que estaba enfermo tu abuelo sino recuerdo mal a ti te ofrecen la posible bueno vea a visitar a tu abuelo o no lo hagas porque tú paras estaban separados puedes visitar a todo lo paterno no hacerlo

Voz 1 06:34 tú decidiste ir esa visita sin tu sospecha

Voz 1130 06:37 Carlos remotamente cambió por completo tu vida bueno ya hecho que hoy esté aquí presentando un libro hablando un documental ya ha pasado más de cinco años en la cárcel claro

Voz 11 06:44 claro no es así es lo que te he dicho antes es el punto de inflexión también tengo que decir que a mí nadie me obligó a hacer lo que yo hice que Si yo lo hice

Voz 8 06:55 fue

Voz 11 06:56 una decisión propia pero sí que sí

Voz 8 07:01 hubo un foco hay bastante latente que fue toda la historia de mi padre todo el pasado de mi padre entonces bueno y es quizás y mi padre hubiese sido abogado pues igual musicado por derecho y sido médico pues si te da por medicina no lo sé en este caso pues yo digo la novela que hijo de tigre sale rallado hace espero que mi caso con mi hijo no pasa así

Voz 1130 07:25 pero bueno bueno que pasa sí pero con este otro flaco el fiasco después el que ya se ha cortado la coleta tú empezaste poco a poco después de volver a tomar contacto con tu padre e integrante de forma gradual en su banda empresa esté primero pues ayudándoles con algunos los golpes es la primera vez que bajar a una cloaca cabrito una tapadera para meterte dentro que sensación

Voz 8 07:46 bueno pues mira ese día

Voz 11 07:49 ese día

Voz 8 07:50 estaba pues estaba un poco como congestionado altas con la persona que bajen me decía pero te das cuenta de edad puedo estar más bien digo si no estoy de maravilla lo único que que estaba pues con

Voz 14 08:00 poco tomado estable en ese filme no

Voz 8 08:03 IU Bono la primera vez que baje no me imaginaba que que fuera así yo había visto mucho los haya existía Internet a tope hay yo tuve a ver a qué se dedica a mi padre

Voz 12 08:15 hay jazz acosos allá al ante esta noche buena investigación había sido una lista en todo lo relacionado bancos atracos años ochenta no ve no tenías a la CIA en tu casa del historial de milagro

Voz 11 08:31 entonces claro yo había oído

Voz 8 08:34 digamos que yo había tenido muchas clases teóricas pero no a ver yo quiero dejar claro que mi padre no me sentó en un pupitre me puso un proyector y me dijo mira esto es así así así es eso no fue así esto Fon progresión no primero vas con tu padre con los amigos de tu padre au luego vas vas viendo cosas y vas ayudando en algo más vigilando algo vas a arreglar una herramienta entonces pues vas metiendo que poco a poco poco a poco hasta que ya pues esas hasta el cuello

Voz 11 09:05 entonces y bueno pues la primera vez

Voz 8 09:08 que baje pues fue claro al haber tenido tanta clase teórica ya al haber oido hablar de Pozo galería salías de esa desde las aguas

Voz 14 09:17 bóvedas entonces cuando cuando va

Voz 8 09:20 bajas da sentido a todo esto que que había oído durante años joder esto es esto esto esto vas poniendo la las piezas del puzzle la Vasco logrando dejando van encajando perfectamente entonces claro el primer ya que bajas no

Voz 14 09:33 no no aprendes todo bajas una vez otra vez otra vez otra vez

Voz 8 09:37 vas haciendo expediciones vas recorre es cruzas todo Madrid sales con sarpullido por todo el cuerpo

Voz 1130 09:46 es curioso porque has dicho que te fuiste integrando progresivamente en el transcurso de tu padre hasta que descubriste que ya tenía el agua al cuello a veces literalmente al cuello pero claro una vez deje de dar el primer golpe ahí ya sabes que no hay marcha atrás quiero decir hay sabes que has cruzado la línea de la ilegalidad que prevalentes te condenado a vivir perseguido o a vivir con miedo a sospechar o tener miedo y precaución al cruzar con un policía etc tú eres consciente de eso el el momento en el que cruzas la línea

Voz 11 10:12 bueno es que cuando

Voz 8 10:14 no pasó algo el primer golpe

Voz 11 10:17 que yo colaboré con mi padre muy

Voz 8 10:20 directamente entonces yo sentía que el cómo lo cuento en la novela Mi padre era como mi protector y para mi padre era un héroe a la la referencia Capitán América sabe entonces claro yo decía bueno yo estoy protegido por pipa creí por todo todo su toda su banda y a mí no me va a pasar nada mientras que él esté vivo aquí sé que era un delito y que estaba mal pero es que el método yo lo de pequeño lo veía tan tan

Voz 11 10:48 infalible infalible que decías es que es imposible

Voz 8 10:51 esa no aquí no hay tu tía esto gana siempre esto es partido ganado siempre que hasta que no lo vas a ver si lo pierdes el método

Voz 1130 11:00 ya lo hemos insinuado obviamente era bajar las alcantarillas entrar hacer seguimientos es un método tremendamente complejo pero básicamente consistía en abrir una pared butrón en colarse a través de los sótanos y por eso tú dices flaco que ahora paseas por Madrid te cuesta mucho no ir mirando no ir controlando todas las alcantarillas y es posible que la gente que escuche esta entrevista ahora ya están dando por la calle sí esté minando las alcantarillas alrededor porque tenemos sin saberlo tenemos toda una ciudad debajo de nuestros pies especialmente en ciudades como Madrid con sistema de saneamiento avanzado y tú tú de algún modo conoces ese Madrid como un taxista conoce la superficie de Madrid las que las calles tienen nombre

Voz 11 11:39 les hay giros y si hay plazas hay desvíos sí

Voz 14 11:43 bueno e igual igual no porque abajo no tiene no te encuentra Pharma

Voz 11 11:46 hacia panadería bares y cosas así pero bueno sí que es verdad que puedes o desorientar te sino tienes yo siempre digo que yo siempre he dicho que

Voz 8 11:58 para uno a mí me decía no tiene a estudiar para esto tiene que estudiar es verdad paraba para poder baja Javi no desorientar te tienes que conocer la superficie como la palma de tu mano porque ahí está el quid de cuando tú estés abajo saber a qué altura puedes estar de una calle o en qué esquina te puedes encontrar o que van copo de haber en la siguiente y la siguiente calle entonces primero es una labor en superficie de de conocer la zona a la que vas a bajar como como si fuese tu cocina tú en tu cocina sabes dónde tienes el aceite azúcar la sal la galletas la harina lo garbanzos pues abajo tiene que se sitúen en la superficie tienes que reconocer todo eso para luego poder bajar así tu bajas sin conocer la superficie no te vale de nada trescientos metros y te vas a dar la vuelta porque te vas a desorientar

Voz 1130 12:48 es una etapa santa bueno sólo cuanto en el

Voz 8 12:50 mental no bueno tengo que decir que esa etapa es estafado está falseada por la que sale documentadas y seriedad

Voz 1130 12:59 pero pero a él

Voz 8 13:01 el el el montaje es es real a a ver el montaje perdona la situación es leal mientras por una etapa que es santa que es una etapa Santas y yo lo digo pues que hay que cuidarla que la guerra y por la que vas a salir entonces esa es la que te va a hacer ganar dinero entonces por eso es Santa eso tiene que ser intocable exacto

Voz 11 13:22 entonces y que no ese va a ser

Voz 8 13:24 alguien ha reconocido la tapa de El documental que no en ese valle que la Levante porque no no va a encontrar nada pero bueno si eso es lo que precisamente lo que hemos dicho no es una

Voz 1130 13:34 a la puerta de entrada de dinero también la más directa por lo tanto hay que protegerla hay que conservarla esto hay que vigilar la también ya hay dos cosas que ocurren bajo la bajo tierra y que tú cuentas en libro y que a mí me llama mucho la atención la primera es por qué elegía es comer gominolas puedes elegir llevarte un bocadillo de chorizo pero tú llevabas gominolas los

Voz 8 13:52 sí bueno es que yo no sé si será porque igual tengo algún problema la estoy bastante en hito ahora en aquella época también estaba más o menos

Voz 14 14:02 pero a mí me daba mucho por poco

Voz 8 14:05 es beber agua fría Ipod azúcar cosas de azúcar se conoce que del sudor y de del esfuerzo y no se me daba por eso yo tengo entendido también que la época de mi padre mi padre les les preparaba bocadillos a sus compañeros y les metía guantes de látex para que pudiera manchar el bocadillo claro pero no sé yo creo que ahí abajo comerse un bocadillo a mí me daría un poco de asco

Voz 1130 14:30 la verdad es que hay otra cosa muy interesante en el libro que es la diferencia que hay entre las cloacas de los barrios ricos las cloacas de los barrios pobres pero vamos a invitar a la gente que lo ha que lo consulten el libro porque allá por el año dos mil trece tu banda era una de las principales preocupaciones de la policía madrileña es curioso escuchar cómo hablaba de vosotros el jefe de la sección de Subsuelo de la Policía Nacional Carlos losa porque lo hace con un puntito de admiración que pasemos muy próximo

Voz 15 14:53 a la vertical del edificio ya han accedido directamente del colector de todas formas es un trabajo profesional porque han sabido exactamente dar a la altura precisa para entrar en la en en una en un sótano de la entidad bancaria que parece ser que he tenía labores de archivo y pero creo muy perfecto

Voz 1130 15:13 efecto sea él reconoce que vuestro trabajo era muy minucioso era profesional dentro de vuestro oficio claro

Voz 11 15:20 sí bueno es que

Voz 8 15:23 el tema de del butrón por alcantarilla

Voz 11 15:27 hay que hay que pensar que

Voz 8 15:30 que tu abajo tú cuando tú vas por una galería tú no es el corte de un edificio a otro edificio entonces esto quiere decir que tuve una galería hay una galería que igual te mide un kilómetro de largo y es un kilómetro igual lo único que es

Voz 1130 15:45 lo único que puedes ver son muchos tuvo en muchos Douglas sostuvo entonces

Voz 3 15:48 y para eso ese requiere una una labor

Voz 8 15:55 bastante precisa de de reconocimiento como te he dicho antes en superficie entonces reconocer bien los edificios saber cuánto mide cada edificio para luego poder abajo sacar la misma medida que has tenido arriba sacar la abajo no es es en la novela aparece es algo como si fuese

Voz 14 16:11 de un manual un tutorial de de butroneros pero no es tan fácil como como

Voz 1130 16:16 no te hubiera sido más fácil sacarte un par de carreras y uno Masters que ahora están bueno sería bueno puede que en este momento hay muchos oyentes estén preguntando en qué consiste un atraco prometo del butrón hemos explicado algunas cosas una vez dentro del sótano vosotros esperábais a que entraran los primeros empleados del banco a los que ya había vigilado y una vez dentro les obligaba is obviamente les Acciona Weiss para que abrieran activar los sistemas de apertura retardada quiero que escuchemos otra descripción policial en este caso es el inspector jefe del Grupo anti atracos de Madrid refiriéndose a él

Voz 16 16:45 no lo definimos como un autor de atracos a bancos al uso pero pegado rastreado ha quitado armas la vigilantes esa víctima psicológicamente eso no se olvida no se olvida que te han estado buscando una pistola y bueno mascar sin abrir la caja fuerte durante unos cuantos minutos

Voz 1130 17:00 en el libro es una frase interesante dices el atracador cuánto vendrá con una pistola en un banco es como un director de orquesta con una batuta va marcando los pasos y la coreografía y claro eso implica necesariamente que haya personas inocentes que durante vuestros golpes hayan sufrido y aquí digamos ese romanticismo desaparece no el romanticismo del atracador del butroneros del robo a los ricos etcétera tú has tenido alguna vez la oportunidad de pedir perdón a esas personas

Voz 14 17:22 bueno yo tengo por orden judicial yo tengo si no no puedo ponerme en contacto con la

Voz 11 17:28 temas ni acercarme a ellas sí que públicamente ha pedido perdón alguna decía aprovechó desde aquí

Voz 8 17:34 no

Voz 11 17:35 es que independientemente de todo esto Callas

Voz 14 17:37 todo haya dado para una una película hay un libro

Voz 8 17:41 pues sí de corazón lo digo el pedir disculpas a las personas porque nadie esa víctimas no tienen no tienen la culpa de que un loco se lo antes por la mañana voy a atracar un banco como si fuera el oeste entonces bueno pues disculpas a esas personas sí si me están oyendo algún día sí les puede llevar el mensaje que que me arrepiento de de haberles haberles hecho pasar ese mal rato

Voz 1130 18:04 espero que haya alguna escuchándonos es que se puedan bueno que este mensaje que creo fantástico pues puede ayer pueda llegarles y tienes previsto flaco o matar en algún momento al FLA con el personaje

Voz 11 18:14 bueno yo siempre dije que

Voz 8 18:17 que esto era un tren que pasaba una vez en no pasa dos veces pasa una vez en tu vida yo me he subido al tren Easy yo pues hasta donde me lleve yo he encontrado en el en la en la escritura algo creativo que me ayuda bastante sigo escribiendo Iggy bueno yo matar al flaco no flaco Si acaso desaparecerá pero yo por no

Voz 1130 18:43 tienes previsto que eso es flaco son personajes

Voz 8 18:45 si yo salgo de aquí me voy a mi casa voy al supermercado comprar con mi hijo mi mujer

Voz 1130 18:52 voy a hacer una última pregunta que me produce mucha poesía donde tienes ahora el dinero no digo el dinero de los atracos tú tienes cuentas bancarias

Voz 8 18:58 sí yo tomo yo tengo cuentas tengo

Voz 14 19:00 deuda española

Voz 12 19:02 y y claro da rabia no porque dejó de tener que deber dinero al banco

Voz 1130 19:11 las paradojas de la vida y además temer que en cualquier momento llegó otro flaco vaya a tu caja con tu dinero no sea que no te pues no sé cómo te fijas de los bancos muchas razones

Voz 11 19:22 también no bueno es que es

Voz 8 19:25 los oyentes me comprenderán es que hoy en día no puedes vivir sin una cuenta bancaria

Voz 1130 19:29 el chat ya no es como hace

Voz 8 19:32 años que ha devenido en la factura de la luz ibas a Correos a pagar chao diez diez lo primero que te cuenta bancaria tienes si te ofrecen cuentas bancarias la entrada de Carrefour

Voz 1130 19:44 habrá que verte haciendo las operaciones por Internet porque no no pisaron los fines que no bancaria por si acaso rememoran hay viejos fantasmas del pasado pues

Voz 8 19:50 ayer estuve en mi oficina de donde tengo la cuenta tuve que ir por un tema de de un contrato de un préstamo y al final como lo tenía hecho por internet pues sí

Voz 1130 20:00 sí ha salida allí pitar flaco ha sido atracador de bancos y ha vivido para contarlo lo hecho en el documental Apuntes para una película de atracos y acaba de hacerlo también publicando su libro esa maldita Parés memoria son butroneros muy recomendable editado por Libros del cabo flaco muchísimas gracias gracias a que tengas mucha suerte un abrazo muchas gracias

