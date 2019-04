Ernesto Sevilla: "En la secuencia del desnudo lo pasé fatal"

Voz 1965 00:00 este pasado viernes doce de abril se estrenó en cine es la comedia lo dejo cuando quiera

el veintitrés por ciento de los profesores universitarios cobran menos de quinientos euros al mes

toda la vida estudiando para que este proyecto es un complemento vitamínico potenciar la concentración para el estudio como una droga

como una huelga así es bastante parecido Ernesto Sevilla Carlos Santos dos de esos actores protagonistas muy buenos días buenos días buenos días a ver Carlos Ernesto yo he visto la película vale y a mí me gustaría contárselo a la gente de modo que le apetezca mucho ir y que además bueno pues obviamente así que yo voy a hacer una pequeña sinopsis y vosotros y yo Patino me vais corrigiendo es una comedia española bien está dirigida por Carlos Theron que hasta donde sabemos no tiene no sé si lo habéis preguntado pero no tiene ninguna relación con Charlize Theron

bueno pues están muy buenos los dos

el parecido físico es evidente pero no hay parentesco no repara en ella vosotros junto a David Verdaguer formar un grupo de amigos que además son profesores que a pesar de haber sacrificado su juventud para sacar adelante sus carreras con la promesa de un futuro mejor un brillante futuro próspero lleno de éxito se encuentran más bien precariedad Encuentro Amparo encuentra en miseria bueno hasta aquí podríamos estar hablando de una película de Fernando León de Aranoa sea esto es puro realismo social vas Bimba Zvi la diferencia en este caso en el caso de lo dejó cuando quiera es que vuestros personas que se encuentra en la mejor salida a sus problemática digamos en el tráfico ilegal de una sustancia estimulante inventada por ellos mismos

Voz 3 01:27 EFE

ha explicado la aborto bien complemento vitamínico hubiera es que luego os pedimos que la explique y sino sabéis así que yo me hallaba aún voy a explicarla mejor para que nuestros oyentes entiendan bien de qué hablamos lo dejo cuando quiera sería Los lunes al sol

soy para los de fuera para los de aquí y los de fuera y no reina no

un poquito de Breaking Bad Seeds Juno plural

lo hicieron por ellos también podíamos fueron poquito Resacón en Las Vegas a lo mejor Icon estos tres elementos o incluyes vosotros alguna

la referencia a canciones de Oliver y Benji dice no

Ernesto te lo pensaste tenido en cuenta tu leyenda te lo pensaste dos veces antes de aceptar un papel que implicaba volver a pasar por clase

pues sí sí eso es lo que va a corte medio realmente efectivamente a mí lo que más me imponía era interpretaron profesor de matemáticas a lo del traficante fiel

pero eso ha cambiado mucho Carlos en la peli os peleáis fiesta muy gordas sabiamente vuestro personajes pues salen grandes discotecas multitud de colores lo que viene siendo una una fiesta un lunes por la tarde para para Ernesto se a las farras más grandes eran durante el rodaje o cuando tres

o cuando terminó el rodaje alguna alguna hubo alguna

es lo que Carlos Santos es un gran compañero de juerga si no hay fáciles osea pero

he intentado pero lo que es bueno e sí sí sí que Aguado

está pero no te ha costado del atentado esto no ha ocurrido no no no sabe por detrás

en la sinopsis que has dicho has preguntado qué haríamos para vender la película yo creo que volvió a lo mejor Ernesto Sevilla desnudo creo que

Holder es verdad que hay un defendió además desnudo

en el instituto que es algo que quiero sí pero esto es una pesadilla tal

cómo se desarrolla desarrolla claro

de momento pase fatal la verdad que sea

lo pasé mal además estuve acojonado hasta que la hicimos y luego ya respira pero sí

pero para nosotros fue un deleite para la vista de verdad nosotros ciclo disfrutábamos de hecho no iba al te estoy viendo ese cuerpo

además hercúleo bueno la verdad es que me me pidió supo compradas pero bueno que llevamos Monagas ese día que además es que no no es un desnudo lo hicimos con una cosa muy ridícula que es común tandas color carne cada a mí me daba mucho corte porque había gente joven ahí había ciento

en fin extranjeros figurantes de pero además de esas no doscientos antes de cincuenta años que no chavales de quince dieciséis años

entonces ahí tienes dos opciones más Ferrán pelotas de verdad o si te da mucha vergüenza te dan un taquillas honesto como motor lo eliges tú sea hay un momento en el que se toma esta decisión no son una mesa Ernesto bueno claro supongo que ya habrás leído esta página Diane has pensado como te gustaría hacerlo efectivamente me dieron opción luego te borran lo que se ve un poquito lo hecho algún algo

una de esas de tener que salir desnudo hay además una vez delante de Adriana Ozores ni más ni menos elegí sin directamente digo mira yo ya porque había que tampoco

dónde es que entonces no sólo mi compañera Adrián

todavía hay veces que pero el remedio que la enfermedad es peor

sí realmente es es ese Tanguy ya te humilla como como ser humano porque es colocar detecte

prietas mucho y si eso queda bien común con Don dado de sí

qué te polis ahí no desprecia así de

otro safena no sospechaba ya que nos íbamos a tener tanta en este punto no eso tienen mucha fama de de fiestero de poco trabajador de las labrado digamos pero este año no sé si has calculado se cumplen diez desde la primera vez que hiciste cine tú insiste en dos mil nueve Pagafantas Spanish movie luego vinieron Campamento Flipy rey gitano embarazadas diez años después estás contento de haber hecho por fin una comedia que hayan pensado en ti para un papel como éste sí sí la verdad es que no

no sabía que había cumplió diez años puedo observar que mi carrera ha evolucionado muy favorablemente estoy muy orgulloso

la cosa antes que se llamaba el actor característico es actor que le llamaban siempre porque así muy bien de sí mismo

efectivamente sí sí acabado si que quiero

es decir no no no no no para nada para nada que muy

hace fantásticamente bien de Ernesto Sevilla no es fácil no es fácil

el caso Carlos abanicos un poco más amplio son mucha comedia tanto en Tele Comencini debimos ganar un Goya como mejor actor revelación por el hombre de las mil caras de Roldán que es una película que Gloria que sí que además beso resuelven aguda que todos los que tenemos la suerte de conservar el pelo hemos tenido que como seríamos calvos tú te viste Calvo durante toda la película

sí sí además que vamos donde cada jornada de trabajo incluso a veces si el rodaje se alargaba mucho había que desmaquilla y volverá a pasar la máquina porque empezaba a asomar el pelito lo mejor de todo es que tuve primero estuve afectado Calvo rompía así como decía mi chica hemos de diez kilos todo esto ocurrió en verano menos mal que tenía mucho trabajo y novia porque si no habría sido en verano más triste historia que estaba clara cumplía todos los requisitos

para ser premiado en el cine que es ponerte más feo

hizo engordar representar a un a un personaje que existe esa de sí sí sí yo cuando dije mi familia dijo eso nosotros Goya sea desde antes de de deber ni siquiera el guión ya un gol todo ha empezado a preparar el personal pues Ernesto Sáez de es el camino

sí sí verdad es claro nunca me voy a llevar porque siempre me contratan para pasármelo bien y ahí ahí

ahora no sufres prácticamente nada salvo cuando vas en bolas el guión y la idea original de lo dejo cuando quiera están basados en una película muy exitosa que se estrenó en Italia que se llama es meto cuando Boeing lío

es definido a definido

le molécula ilegal y del ministro de la salud

me altres pues sin ellos están chico otro pero son ilegal

la cara que ponía entiendo que no la Bellvís no no no ni siquiera por curiosidad pero no suena muy bien David Verdaguer en Italia sí sí se habla muy bien y tal

es verdad sí la verdad es que no lo hemos visto porque como luego el proyecto se ve fue muy adaptado y cambió mucho sí casi la mejor no verla

sí a ver desde desde el principio se mantienen ciertas cosas la idea original por supuesto ciertas secuencias más o menos pero creo que la banda original son catorce y no hay chicas y aquí hemos metido un montón de chicas tenemos a miren no

he naciendo de Anabel a a mero González

hace de J su alumna tenemos a Cristina Castaño tenemos Amaya Salamanca tenemos ya que que por ahí ha cambiado mucho en tampoco nos hemos tenido mayor curiosidad por haberla igual algún día es que igual

ahora os toca a hacer más feliz porque sabéis que esta ha tenido tanto

éxito en Italia cuando poco Master Class meto cuando bodrio ad honorem a lo mejor lo más difícil de dejar a

la saga

al igual escala Gual salga tanto lanzada que Ernesto Sevilla acaba haciendo personaje auténtico drama sabéis ese señor

claro es la tercera dándome Amin sufriendo mucho como Jean Claude la tercera bola

email parece que está funcionando muy bien ahí está el perfectos desconocidos de Alex de la Iglesia que es también una adaptación de una película muy exitosa italiana puestos a pedir imaginados que no se rueda la segunda parte de lo dejó cuando quiera Kerry Make os gustaría hacer no tiene que ser italiana la película

siempre estamos en ese en ese mar en sí

bueno pero mira italiana sino nos enfadamos maravillosa maravillosa rodada da lo española se rodó aquí en Madrid es podemos hacer un rima

sí yo un remix totalmente innecesario del gran bosque digo es necesario porque ya es una obra maestra no hace falta volver a nacer pero

yo me encanta pues el personaje real en el que está basado el nota del gran el bosque tengo una hernia ha hecho en crowdfunding para que le paguen pues real pues os podéis hacer un ingreso cuando salgas aquí del hombre

de las mil caras con Ernesto Sevilla haciendo Roldán

da entero eh bueno estáis acostumbrados a la comedia lo de Roldán esa ese río El de nosotros bueno confío en que más o menos haya quedado ligeramente claro de qué va la película lo dejó cuando quieras maneras tenemos un rato más después estos anuncios para intentar seguir liando con gente en tiempos de campaña electoral la verdad que no está nada mal encontrar motivos para reírse fuera de la política en el cine en estos días hay al menos uno lo dejo cuando quiera

lo que trabaje para mí es que vendáis más allá de potenciales criminales

los profesores de de jugar traficantes de noche

corbata colombiana con Mortadelo y que soportarlo TJ la voy a poner aquí el los dibujos en los ojos

bueno pues como ven el Trailer no no deja mucho lugar a dudas de cuál es el género de la película lo dejo cuando quiera es la última película de Carlos Theron que es el director de películas como es por tu bien o de la serie de Berto mira lo que has hecho es lo que en todas las reseñas que ustedes lean sobre la película van a encontrar la definición comedia gamberra esto no falla esto está en todas y además es que en este caso la etiqueta se ajusta bastante bien al al contenido de la película se estrenó el pasado viernes la protagonizan David Verdaguer Ernesto Sevilla Carlos antes y como David no ha venido a decir que están lo bueno

los dos actores buenos son Carlos y Ernesto buenos días de nuevo a los esos p

Voz 1965 10:20 cuando esta pregunta me imagino que ya habrá caído a lo largo de la promoción porque la pelea se estrena el viernes pero cuando ha sido en la última vez que habéis pronunciado la frase lo viejo cuando quiera

Voz 3 10:28 en la vida de la tenéis preparadas no es que yo es que no me pronuncio nunca porque yo creo que todo lo que me tomo me viene bien entonces no hay porque dejar nada es que me lo planteo

Voz 7 10:36 no creo que la la frase precisamente en tierra esa esa paradoja que decimos lo dejó cuando quieras realmente es porque no lo quieres dejar o por qué te cuesta dejarlo con lo cual

Voz 1965 10:46 el hallazgo que nos está costando dejar a todos los españoles que es la crisis económica porque la película a pesar de ser una comedia parte digamos de un contexto real muy concreto podríamos situar su inicio en el mismo momento en el que se inicia la película que haciendo uso

Voz 13 10:59 de un símil futbolístico se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champion League de la economía mundial

Voz 1965 11:07 mal que les pese bueno esta frase pronunciada por Zapatero en el año dos mil siete quedaban meses para para entrar en la peor crisis económica la peor recesión de la historia reciente la verdad Carlos Ernesto es muy difícil escoger una frase mejor para decir exactamente lo contrario de lo que estaba ocurriendo en ese momento

Voz 7 11:23 es increíble que pueden patina Un patinazo histórico la verdad visto

Voz 3 11:27 perspectiva insiste la insolvencia redondo

Voz 1965 11:29 ha pasado tanto tiempo pero parece que ya bueno hay muchas películas que hablan de la crisis en estos hechos dos películas efectivamente sobre la crisis económica y no contento con eso has hecho también un monólogo sobre la crisis

Voz 8 11:40 estará convirtiendo la crisis en nuestra guerra si es la de nuestra generación sí sí sí sí sí

Voz 3 11:46 además yo creo que lo un poquito con eso

Voz 4 11:50 pero pero sí sí somos la primera generación gracias a esta crisis que vamos a jugar mira a los ojos a nuestro hijo vamos a poder decirle mierda

Voz 3 12:01 nosotros afectó en algún momento quiere decir vosotros habéis hecho trabajos alimenticios ha trabajado en precario antes del éxito del que los dos disfruta Isaura bueno son ilegales sino han prescrito es yo la verdad es que durante la crisis lo que dice mucho trabajo de humorista de carretera me acuerdo que en televisión tuve menos mucho menos Curro y tuve que la carretera actual mucho porque

Voz 1965 12:22 no es puesto copas que es muy de actor

Voz 3 12:24 no no no me da se vivió

Voz 7 12:27 yo las copas las puse antes de dedicarme a lo que sí paso a en en nuestro mundo es que los sueldos bajaron literalmente a la mitad sí que hice durante esa época dice otras cosas pues monté mi banda una banda de música salvo los para tocar y cantar por ahí con mis mis colegas pero complementos complementos

Voz 1965 12:45 claro lo que pasa es que vuestros profesores vuestros personajes cuando están estudiando viven en en la época en la que se ponen en la tele anuncios como éste que daba muchísima rabia

Voz 14 12:53 tocar el saxo en el he terminado historia hablo inglés y alemán como me pidieron por cierto la cita es muy bueno pero no en este caso escénica

Voz 1965 13:02 la campaña del Renault Clio gasto era has joven aunque sobradamente preparados efectiva no sabemos hasta qué punto iba a ser literal y hasta qué punto preparado casi la palabra es un simbólica éramos preparados estábamos es justo en el momento antes de pasar a las listas del paro eran muy preparado tuvisteis un Clio vosotros eficacia si hubo Clippers arreglos pero hay una cosa que cuenta al Carlos

Voz 7 13:23 este donde que que es una de las razones que están presentes todas la película es que su propia hermana o lo cuenta que le les recomendaron quitar la licenciatura del currículum oye no pongas que es licenciada en esto porque igual así vas a tener más opciones

Voz 1965 13:39 sí sí yo creo que sí que sí sí sí sí todavía rosas bueno lo dejo cuando quiera como digo sois tres profesores a los que les va mal o no tienen trabajo como es tu caso Carlos o dan clases particulares y bajar un poco en precario con el caso Ernesto o tienen trabajo en la universidad digamos digno pero cobra muy mal y lo hacen tirando a regular entonces inventan una sustancia como el personaje de de Verdaguer una sustancia que se convierte inmediatamente muy popular porque produce lo que es una droga pero no tiene efectos secundarios sueño de estar tan lejos tampoco de la realidad porque vosotros fuiste

Voz 3 14:13 de la generación de los vascos si el Katowice sino además muy antiguo es muy antiguo y muy antiguo porque mi padre tomaba no creo que mi padre lo un poco era un poco camello de Katowice en su colegio mayor residencia

Voz 1965 14:27 es que fijaos hubo un tiempo no hace tanto en que las drogas legales se podían conseguir en una farmacia no había que ir a un callejón tras vendió un señor con con bata blanca hubo muchas amas de casa muchos estudiantes muchos ancianos que estuviera realmente lo único democrático del tardofranquismo era poder conseguir drogas en la fase más preso es relativamente populares de hecho dicen que en épocas de exámenes las universidades las farmacias estaban en los alrededores de las universidades duplicaban la venta de de fármacos

Voz 3 14:53 esos pasa ahora en Estados Unidos algo parecido pero drogas legales

Voz 1965 14:56 sí efectivamente que generan adicción a los opiáceos etc bueno pues me gustaría proponer cuando vosotros estáis en una generación que podíamos llamar intermedia que no pudo acceder libremente por desgracia o por fortuna a algunos de estos medicamentos y a la que la fiebre de los Pokémon le pilló tarde también si estáis ahí media total preguntáis cuál es exactamente la relación que existe entre una cosa y la otra pues está más racionales de lo que parece Pokemon y los medicamentos tienen nombres prácticamente imposibles de diferenciar entre ellos vamos a hacer un juego yo os voy a decir el nombre de un medicamento o un Pokemon vosotros me decir que creéis que son medicamentos que casi todos ellos eran consumidos eran drogas que se vendían legalmente y que posteriormente han sido prohibidas vale por ejemplo para SEC que es el se

Voz 6 15:41 medicamento medicamento para para las palas de Pal no o para para para la

Voz 1965 15:46 las lombrices mal es un cangrejo dentro de una seta gigante que se defiende a través de esporas beneficios es un Pokemon vale opta Alidón

Voz 3 15:55 os parece parecen poco más no

Voz 1965 15:58 todos los efectos se ha sido el otro Pokemon ese tiene que ser medicamento cuando con que es lo que quiero que creáis más no es una droga el opta Alidón es una droga una mezcla de anfetamina barbitúricos que se vendió legalmente hasta el año ochenta y tres pero la farmacias de los ochenta era el medicamento estrella

Voz 3 16:12 hombre claro eso menuda mezcla eso para un cotillón y además bueno

Voz 1965 16:14 dice que tomar Pokemon droga es una noche un medicamento base de ketamina que se usa como han éste sí antes si se vendió por error en farmacias durante durante un error humano

Voz 4 16:27 señor Víctor nivel nivel eso sí que no Pokemon Jose una planta carnívora es el víctima expansivo Schultz porque lo Pokemon droga de extra anfetamina vamos Gemma rabia porque no vais a mí me centré Pokemon Rita Lin medicamento drogas y muy bien muy bien la píldora de las matemáticas lo llamaban nido orina medicamento Pokemon Pare bares bórico pongamos droga sin patina

Voz 7 17:01 porque droga mira una dos tres cuatro siete ocho no tiene una uno uno en el examen a diferencia de nuestro ser profesores le gusta si eso te iba a decir vuestro no habéis estudiado mucho ni siquiera buscan los puestos es que no falta Verdaguer que la alquimia dijo bueno y una última pregunta que no tiene que ver con Podemos

Voz 15 17:18 un como o con vosotros misterio que me corroe desde que vi la película

Voz 16 17:27 cero seis en los que se quedan en la en el cine hasta que terminan de pasar todos los títulos de crédito de lo que levanta Caixa la primera década yo quiero algunas veces otros siempre

Voz 1965 17:35 me quedo muchas veces porque a mí me gusta ver las canciones

Voz 16 17:38 suena en la película que siempre por alguna razón las ponen a hacer final vale pues en este caso me quede mal

Voz 1965 17:43 vi pasar todos los títulos de crédito y cuando ha pasado la última letra ultima canción Se escucha esto

Voz 17 17:48 se espera

Voz 1965 17:50 a a escucharla otra vez bien

Voz 7 17:54 esas tenéis alguna idea de qué quiere decir esto esa es Miren Ibarguren si yo es una escena en la que yo la dejo cuando presentamos a su personaje que ellos viene a buscarme y aparecen los Latin Kings y tal yo me voy con ellos yo voy con una tartera si entonces yo salgo corriendo y me la dejó en el mostrador entonces en la megafonía de la gasolinera

Voz 1965 18:13 Z tarta era pues lo han cortado y lo han puesto hacia al final de la serie que bueno que que sorprende que un detalle que detallista que hombre más detalles bueno me gusta usted le ahora esto vale pues el país se lo puedes decir que por lo menos hubo una persona que se quedó hasta el final lo escucho oye Ernesto si no me equivoco te tienes dos proyecto

Voz 3 18:33 los más o menos cerca tiene estás saludando Capítulo Cero voy a empezar es la segunda temporada producción se qué tal qué pinta tiene a mí no me encantó la primera temporada muchísimo una serie de Movistar Plus muy bueno

Voz 1965 18:46 pues que son como también sonrió Meis algunos de los capítulos otros son seres que no existen y que digamos se produce el que sería el capítulo piloto no

Voz 3 18:52 eso es eso es el concepto es es si ahora vamos a por la segunda temporada que vamos a hacer más episodio vamos a hacer ocho eh yo creo que va a estar mejor que la primera como en todas las series

Voz 1965 19:01 hasta que vas a contar tú Carlos Santos tú vas a ser el pronta de la próxima película de Garci que es nada menos que el crack cero no es un prime que es la precuela la precuela es sagrado del año ochenta y uno interpretando a uno de los personajes más icónicos seguramente del cine español que es el detective German Areta al que daba vida Alfredo Landa

Voz 18 19:18 atrás aquí estoy en el aeropuerto Kennedy

Voz 1965 19:21 es algo ahora mismo para España que tenía una mala leche Alfredo Landa en esta película pero no sé si digamos la mala leche la fue adquiriendo con la edad o tú que has es ese personaje más joven ya la tenía ya tiene ese ese mal

Voz 7 19:30 desde la es el personaje el personaje un detective al más puro estilo cine negro seco lacónico de pocas palabras con el gesto agrio y luego es bonito también porque tanto en las dos películas que ya existen como la que hemos rodado ahora cuando está fuera de ese ambiente el del detective sintió mucho más pues con su chica con su gente con sus amigos hay muestra un poquito más de de sensibilidad de corazoncito el detective sensible entre líneas

Voz 1965 19:58 con Garci también es sensible eso ha sido una maravilla

Voz 10 20:01 ha sido un un regalazo de la vida porque yo aprendía

Voz 7 20:05 a ver cine con el que gana es el fin de semana Ernesto también que es un grandísimo cinéfilo también estaba muy contento de que hubiera exceso se alegró mucho por mis cuentas otros colegas

Voz 1965 20:16 que trabajase con una persona que has robado con García

Voz 7 20:19 efectivamente lo más cerca de García no va a estar está más cerca porque yo no

Voz 3 20:25 es verdad sí me regaló un avión

Voz 1965 20:29 o sea que banda para que lo para para ir y Carlos por último es cierto que uno de sus principales logros el mundo de la interpretación es que una vez Diana de Le dio un like a un tuit tuyo

Voz 4 20:42 pero una foto de un ratón

Voz 7 20:45 me hice una película aquí con unas amigas mías una película con una sanidad que tiene si Adriano Jano ya hizo una colocó una colaboración esa pelillo echó un cable en rehenes a a la promoción de esa película a película pequeñita hay un día pues lo que me ha dado a una mujer claro yo me voy al chaval de diez años que estaba pegado a la tele viendo V y siempre dentro de unos años a esta señora sabrá que existe durante treinta milisegundos no qué hará si ladrar Mulay mariana DV ahí lo tienes que ver donde se ha llevado escrito me he encontrado otro con volvió una noche una obra con que somos Beatriz Carvajal yo también está Pedro Segura Berta Hernández Dani Ortiz Mónica Gracia estamos de gira estamos por por España por los teatros vamos a Ávila Valladolid dos semanas a Valencia San Sebastián

Voz 1965 21:31 etc bueno pues Ernesto Sevilla y Carlos Santos protagonizan junto a David Verdaguer pero también Miren Ibarguren Amaya Salamanca Cristina Castaño lo dejo cuando quiera que es la comedia de Carlos Theron que se estrenó el pasado viernes con mucho éxito hoy es un día buenísimo para ir al cine Ernesto Carlos muchísima mucho un buen día dieciocho

