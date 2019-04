Dos novelas muy gastronómicas

Voz 1 00:00 la señora de la IX quiere saber qué Yerba es esta pareja quiere usted que le cambia el plato por favor me ocupo yo quiero hablar con el yo soy el Che deja un no te metas que sepa que sufre está crudo que está bien no se preocupe les descontarán entonces contaras nada mi fue Akram no está Cruz ya no pueden serlo

Voz 1667 00:53 que la gastronomía es parte cada vez más importante de cualquier otra faceta de nuestra cultura es innegable deliciosa Marta es el ejemplo de una película gastronómica pero hay cientos chocolate Bona Petit rata Touil estómago delicatessen también podemos hablar de la gastronomía en la música

Voz 1667 01:21 el guacamole de Kevin Johansen el café de Juan Luis Guerra Well Sabor sabor de Rosario Flores o el bacalao de Julio Iglesias a cuatro días del veintitrés de abril Día del Libro queremos buscar la relación entre la gastronomía y las letras incluso vamos a ir más allá la relación entre la gastronomía las novelas Carlos Cano ex compañero de Gastro en Cadena Ser punto com buenas noches Carlos

Voz 0335 01:44 la Pablo cómo estás uno qué papel juega la gastronomía

Voz 1667 01:47 la industria editorial pues un papel cada

Voz 0335 01:49 vez más importante es verdad que hay que hablar no solamente de novelas sino también de bueno de libros en general no del libro de recetas de libros ilustrados lo cierto es que los datos dicen que en dos mil dieciséis Se vendieron casi la mitad de libros de papel que en dos mil ocho pero ese descenso en las ventas no se ha correspondido con la evolución de los libros de cocina de hecho basta con entrar en una librería para ver que la sección de cocina ha ido ganando

Voz 1667 02:16 no no al desgaste de secciones sí sí sí

Voz 0335 02:19 ha coincidido con los fenómenos televisivos de Master Chef Chez bueno un poco la eclosión de un star system de cocineros que se ha plasmado en en ese tipo de libros pero efectivamente ese interés por la cocina ha llegado también a otras disciplinas que no son exactamente el de preparar recetas sino la literatura donde ha estado siempre por otra parte no pero pero sí que en los últimos años hemos visto que ha crecido

Voz 1667 02:42 ahora como protagonista yo creo casi no decíamos que vamos a centrarnos en la novela un género en el que también hay hay mucha cocina verdad

Voz 0335 02:50 desde luego Illa ha habido siempre porque por ejemplo el Quijote empieza con una descripción de cómo comen no así que siempre ha sido una herramienta muy útil para para ubicar al lector en el tipo de vida que que lleva pues un personaje a mí por ejemplo me gusta mucho un libro que se llama el chef de Simon Crowe salió hace cinco años ya habla de de cómo es la vida de un cocinero de batalla un cocinero sin el amor es una novela sobre sobre esa vida no en los restaurantes de menú en las que trabajan pues gente con pocos estudios que tienen mucho trabajo para poco personal por ejemplo el libro que más me ha gustado de los que me he leído últimamente que es Ordesa de Manuel Vilas también utiliza la cocina cuando está hablando de de su padre es de estas novelas bueno libros que mejoran un poco la la ficción no sé con la imaginación hay una mezcla de géneros no pero cuando se refiere a su padre hay un momento en el que habla de cómo vuelve allá los programas de recetas en la televisión entendemos todos los programas de de Hardy bueno también es una forma de transportarnos a un momento emocional así que al final la cocina por unas cosas o por otras siempre se acaba metiendo

Voz 1667 04:06 Luis Martín Berasategui buenas noches

Voz 1520 04:09 buenas noches Paulo Martín tú que el libro tiene

Voz 1667 04:11 es en la mesita de noche

Voz 1520 04:13 pues soy un apasionado de mi trabajo gira ahora mismo tengo en la Messi llama animales de carnicería charcutería muy antiguos con los que estoy haciendo pruebas increíbles de así salchichas con aquel viejo sabor de cuando era chaval yo tengo que decir que para ella era carnicero y estoy recordando el color y el sabor de mi infancia ya hay que decir que los libros son capaces de estas cosas tan tan grande se casi todas Miller mis lecturas giran alrededor de los libros deportivos sino de los libros de cocina recetarios ensayos manuales cosas Ésa es mi mesita de noche

Voz 1667 04:47 pero dirías que las novelas sobre las películas reflejan la realidad de las cocinas o tienden a mostrar sólo la parte bonita Marte

Voz 1520 04:55 pues ahí todo en Navidad en la dañada el señor yo recordaba me han Diego desaparecido Antoni burdel que sus libros reflejaba fielmente ese aire que se respira en un fogón que es el del combate con el fuego la organización de equipos e más cosas que decía mi amigo Antoni otro grande de las letras es virtud de aquí yo lo aquí en España me emociono con las crónicas de mi gran amigo da vida Jorge que escribe con tanta pocha con tanta pasión y con tanta magia y tengo que reconocer también que hay otorgarán pedigrí a que cuenta que cuida muchísimo la escritura que se llama Pau Arenós que es capaz de transmitir mucho en muy pocos párrafos ahí acaba de escribir un libro fabulosa que se llama La cocina de los valientes que os recomiendo leer porque son una crónica brutal de lo que está pasando en nuestra gastronomía

Voz 1667 05:41 pues mira escucha que tenemos otro ejemplo más aquí en el estudio Carlos quién es nuestro invitado quiénes Fernando Moon

Voz 0335 05:47 pues mira es un escritor madrileño que también es cineasta que sobre todo lo hemos invitado porque acaba de publicar con la editorial Planeta su primera novela que se llama la cocinera de casta mar una historia ambientada en el siglo XVIII protagonizado por una cocinera que trabaja en en una casa señorial y bueno a partir de ahí surgen muchas historias muchas relaciones pero utiliza la gastronomía para hablar de de esas relaciones es que normalmente en son de cariño

Voz 1667 06:17 bueno podemos decir ahora él nos cuenta claro Garau Fernando buenas noches buenas noches que buenas as ambientado tu primera novela en este escenario gastronómico porqué exactamente

Voz 3 06:27 a mí me interesaba la gastronomía en tanto que el lenguaje principalmente sayo en la novela me interesaba ver el mundo de la cocina ese mundo de batalla como agradecido Martín pero sobre todo porque en el siglo XVIII había unas clases sociales completamente impermeables no permitían la común qué hacían y aquí se da la casualidad de que en en mi cocinera es una chica de bien que en un momento determinado cae la desgracia su mayor pasión esa que tiene que estar ocultando siempre entre sus amistades cuando cuando era una niña de bien pues es lo que les salva la vida y entonces entra a servir en casa mar en en una gran hacienda como oficial de cocina ese lenguaje gastronómico es decir la forma en la que ella termina ascendiendo oí y termina generando digan hemos a sus propios platos a través de los recetarios de la época es lo que termina saliendo de esa cocina y afectando a un montón de espíritus y almas que hay en la Hacienda no en su lenguaje secreto casi que te diría

Voz 1667 07:28 Fernando escritor de método es decir has cocinado mucho Jara antes de escribir estos vergüenza decirlo con Martina ahí no cocinar me gusta la cocina desde siempre

Voz 3 07:40 el no me viene un poco por por parte materna mi madre cocina muy bien y entonces bueno mis pinitos y Dalt sabes pero pero pero nada más au sea una Rocío don de algún

Voz 1667 07:51 las cosidas te has fijado en algún personaje real para construir esta clara Belmonte la protagonista de la novela bueno a mí me interesaba

Voz 3 07:59 claro algunos aspectos que sí tienen que ver con mujeres que que existieron pero que no están identificados directamente con ellas hay muchas de las cosas que tiene clara que se puede identificar con mujeres que existe el dieciséis en el diecisiete por ejemplo como Marie de Bourne o tras pero realmente en clara yo creo que tiene una arquitectura como personaje en sí misma pro Saëns propio digamos que que está construida verse cómo comían los españoles del siglo XVIII pues depende en qué clase social está cambiando de forma muy difería des sea el siglo XVIII eso no

Voz 1667 08:33 ha cambiado mucho pero

Voz 3 08:36 la tenemos acceso a muchísimos productos digamos

Voz 1667 08:39 en aquella época la sociedad

Voz 3 08:41 de que que se servía en la en una mesa uno ya sabía en qué clase social estaba en esa época no hay y entonces sí es sí es cierto que digamos que que dentro de la casa de un noble pues podías ver todo tipo de carnes incluso pescado cuanto más cerca de la costa era más fácil verlo también pero son las clases llanas sean los burgueses son incluso la poca burguesía que había o por ejemplo en en en el campesinado era base legumbres era otro tipo de de de cocina a su vez un tiempo muy muy importante también a nivel gastronómico porque en España se cocinaba de una determinada manera muy mucho más dura en los franceses entraron con Felipe V hoy hubo casi ahí con una especie de guerra gastronómica no el España se cocinaba todavía muy como el siglo con casi en el medievo que ese utilidad muchísimas especias y en Francia también pero ya habían caído en el desuso ya había cocineros que hablaban de que cuando uno se toma una sopa pues tenía que saber si era o no

Voz 1667 09:42 Martín algún escritor te apellido alguna vez a Jude da para escribir una novela como la de Fernando

Voz 1520 09:48 pues yo atiendo a muchísimos quinientas que se dedican a todo tipo de oficios afortunadamente vienen muchos escritores que se interesan por los procesos creativos por nuestra particular forma de ver e interpretar a nuestro mundo ahí hemos colaborado con muchísimos escritores no sólo viene los escritores también pintor eso grandes ilustradores como Javi rollo qué tiene esa capacidad de empaparse de todo lo que ocurre en mi entorno de trasladarlo dibujo al papel es un tipo muy ingenioso e incluso editados hace unos años unas memorias dibujadas de las que me siento super orgulloso eh

Voz 1667 10:24 Fernando dirías que la cocina es una forma de comunicarse su lenguaje

Voz 3 10:30 bueno yo lo utilizo esa forma m en concreto la cocinera en mi cocinera es agorafobia entonces me interesaba mucho el mundo de la cocina porque ella está centrada precisamente en cuatro paredes todo su mundo son esas cuatro paredes pero realmente cuando uno bucea en esas cuatro paredes pues descubre aromas texturas sabores es decir es un universo muy rico no son sólo las cuatro paredes físicas no es un poco lo que decían de esto es precisamente lo que ella ya no pueden salir los espacios abiertos porque es algo perdido pero su lenguaje sí pero yo creo que es un lenguaje universal al final de los algo más el de los sabor es el de las texturas el de los colores propios uno de de de las diferentes especies simplemente yo siempre me imaginaba un plano poniendo el azafrán poniendo es decir todas las especias el Perejil tal y ponerlas en en cuencos diferentes eso ya casi te empezabas a

Voz 1667 11:23 a salvar oye dime algo podría haber sido la historia a la inversa es decir una historia protagonizada por un cocinero y una duquesa sí perfectamente en serio sí sí sin ningún tipo de problema no problemas a yo elegía

Voz 3 11:37 el mundo precisamente de una cocinera porque me interesaba el mundo de la mujer en aquella época precisamente porque las mujeres no tenían acceso a directo a al oficio de de de de cocinero cocinaban a nivel doméstico pero era muy difícil encontrar den una corte o en una casa señorial a una cocinera me interesaba precisamente primero este punto el segundo a partir de ella reflejar como todas las mujeres de esta época al final tenían estrategias para sobrevivir para cada uno en su clase social pero siempre estaban un poco o al borde de la quebrada no al borde del abismo porque una mala referencia para aclara significaba no poder volver a dedicarse a la cocina no sea el siglo XVIII también un mundo muy duro en ese sentido

Voz 1667 12:21 Carlos II invitado en el que se cruza la gastronomía y la literatura Andrés Pascual

Voz 0335 12:28 tienes si es el autor de Un dios salvaje una novela en este caso editada por Espasa Andrés Pascual es un escritor riojano que durante muchos años ha ejercido también como abogado que ha elegido mentar esta novela que es la novena que que él publica en los viñedos de San Vicente de la Sonsierra en La Rioja de hecho es una especie de thriller que bueno se desarrolla en una bodega no sé si Fernando Bandrés Se conocen ya han tenido ocasión de

Voz 1667 12:56 no no no no bueno pues ahora ahora van a poder hablar

Voz 0335 12:58 la literatura Devine de gastronomía además esta novela merced de Un dios salvaje de alguna manera está emparentada con los vinos de una bodega que es la bodega López de Haro que forma parte del grupo vintage que desde luego es muy aconsejable que mientras te la vas leyendo pueda seguir disfrutando de ese vino

Voz 1667 13:19 entre el siempre sugerente Andrés muy buenas noches

Voz 4 13:23 hola qué tal cómo estáis encantado de hablar con todos vosotros te lo quiero preguntar

Voz 1667 13:28 también por qué decides escribieron una novela ambientada en un escenario gastronómico bueno en tu caso en una bodega

Voz 4 13:34 hacía mucho tiempo yo quería escribir una novela ambientada en La Rioja ya había pasado por el Tíbet por Japón otros libros quizá porque estaba esperando a la historia ideal con la que se riojano que somos poquitos además de Thiago en el día que que el embarque del Estado en tu pues quiero que esto de todo el mundo orgulloso de ella no y al final bueno pues como suelen pasar estas cosas surgió la chispa en la piscina puede

Voz 1667 14:00 más allá de cuál sea nuestro vino preferido dirías que la cultura del vino está infravalorada

Voz 4 14:06 no yo no creo que esté infravalorada lo bonito es que sea buena cara así que todos entendamos que como cultura que es no es sólo para unos pocos sino para todo el mundo porque al final la cultura pues es la expresión de un pueblo una civilización no perdió tiene que gozaron una expresión intelectualidad al final es que todos nos haga disfrutar y al igual que no es hacer disfrutar un buen libro cuando lo abrimos el niño también seguro

Voz 0335 14:32 sí señora tiene que hacer disfrutar de una botella

Voz 4 14:34 que no nos comentaba

Voz 1667 14:37 Carlos a merced de Un dios salvaje recrea un thriller no es un es un thriller y que oportunidades te ha brindado una bodega hay un viñedo para para recrear la acción que que cuentas en a merced de Unión salvaje

Voz 4 14:51 pues mire ha sido la verdad una maravilla yo siempre digo que juega menos mal que no se pasó por ahí Dan Brown antes que yo para ver la Armada por qué a han cierres riojana en primer lugar lo que se estrenaría en sí mismo panorámico pues tiene todo no porque tiene viñedos sí parecen peinados a raya y tiene pues te tumbas antropomorfos excavadas en mitad de las viñas si deseas pues con historias de las cruzadas pero luego las propias bodegas centenarias en algunas los pues inspirada en la novela tienen esa doble cara de cielo y el infierno sea por la parte Arribas todo perfección oí ambiente único y luego en las bodegas de Rioja lo que tenemos muchas de ellas son los calados subterráneos no estacionales en las que reposa el vino pues vienen las barricas las botellas están llenas de oscuridad y silencio y hay clave pues cualquier historia claro

Voz 1667 15:46 para completar la imagen sólo falta que nos digas que escribes con una copa de vino en la mano es así o no

Voz 4 15:51 eso siempre tiene mujer asesinada ciertamente no la verdad es que que bueno pues más allá de ser una estampa de pues bonitas usted siempre viene bien una caquita distancia

Voz 3 16:05 Fernando tú y yo tengo que decir que me encantaría poder escribir con una copita de vino pero tengo mal para alargar albina porque no no me gusta nada que tenga el alcohol no por nada en especial pero es que me gustaría de hecho tengo familiares que están muy muy apegados a cultura el vino y Itar soltó en órbita y realmente me me gustaría tener para para para saber diferenciar un buen vino Uber creo que no tengo tengo ese don

Voz 1667 16:35 oye Andrés te has fijado en alguna novela o en alguna película en particular para inspire arte en en esta obra en la Mercè de Un dios salvaje

Voz 4 16:46 pues mira me he fijado en la película en mi vida porque como antes bien decía de estudiantes de colgar la toga así veinte años de abogado y el abogado de familia tenía un despacho en Logroño y otro en Nájera un pueblecito de de La Rioja y claro o han pasado por mi mesa pues todos los personajes mil veces sea pues el el abuelo bodeguero la hija rebelde la tata que dos niños con los problemas añadidos pues la mujer que fantasea con aquello y con lo de más allá entonces clave conocía ese puede decir por primera vez a todos los personajes de La Rioja todos los que somos de allí hemos vivido allí otras bajada ya estás muy vinculado con el vino no es que tengas que saber mucho pero cualquiera que lea ningún siendo riojano va a reconocer muchos aspectos de su vida porque en La Rioja el vino no se bebe vino se vive aparece ante nuestros las grandes celebraciones Finnan en todas las ceremonias cotidianas entonces al final claro quizás sido por eso que la novena también a la gente le gusta ir porque al final muchas veces cuando te desprende que todas los condicionantes Casado de forma natural libre aunque suene un poco pues las cosas no bueno yo voy sin querer no habían me ahí va metiendo en el bolsillo pues matices de unos personajes si estaba citas drama durante veinte años

Voz 0335 18:07 yo llevo muchos años esperando esa novela o esa película que haga de de La Rioja o de alguna otra zona de vino en España un poco lo que pasó con Napa Valley después del estreno Entre copas una una película que estuvo fenomenal de hechos creo que en la última la novela de Dolores Redondo todo esto todo esto te diré me parece que se llama está ambientada en la Ribera Sacra ha tenido un gran efecto turístico en toda esa zona Amine me encantaría que que esta novela donde salvaje tenga también efectos parecidos en en La Rioja no sé si sería la ilusión del autor

Voz 1667 18:43 pero si Andrés pues estupendo claro

Voz 4 18:45 sí nombre a mí siempre me ahí me encanta ahí son dos lenguajes diferentes llamas sería típico autor que no metería con los productores ni con el director de hecho pues hombre sí que hay una sí que haya en conversación sobre sobre Corsán respecto no digo más pues porque son cosas que están sin firmar pero precisamente por ahí porque la gente reclama S tipo de película porque es algo que todo tenemos en nuestro imaginario y además te viene envuelto pues como ha intentado hacer pues en un en un thriller pudo no porque al final es pues una historia de una desaparición de hace veinte años y el miedo a que vuelva a repetirse por estos secretos escondidos que hay muchas veces en las comunidades pequeñitas no pese pues mejor todavía de hecho ve ya lo que ellas ruta turística hacia pues hacer feliz el Gobierno de La Rioja lanzó una renta al poco de salir el libro que empezaron a salir sección es así que la llamando a Ruth La Rioja tierra mágica y ahora injusta esta semana pues hay una empresa también se llama Rioja en hay que proponen una ruta por todos los escenarios del libro está lleva por añadido que yo grupos entonces pues bueno hacen todo lo que sea mostrar tu tierra en este caso porque las maravillas que he intentado volteó en un libro de una forma u otra compartirlo pues bienvenido sea

Voz 1667 20:10 pues nosotros vamos a dejar ahí la propuesta para los oyentes estos días que además tienen tiempo de sobra muchos de ellos para disfrutar literatura vino literatura a merced de Un dios salvaje y el vino el de La Rioja el que elija a Andrés gracias por acompañarnos este viernes en Hora Veinticinco

Voz 4 20:26 si nosotros no una sino una maravilla estar otra con vosotros estábamos

Voz 1667 20:30 igualmente Andres gracias Martín vamos a ir acabando con la receta los ingredientes los tenemos los publicamos vamos a recordarle a los oyentes en nuestra web

Voz 1520 20:39 eso y lo vamos a empezar para patean están menestra de verduras de hoy vamos a empezar con el puré verdadero puré de verduras que hacemos que lo que hacemos es en abundante agua hirviendo salada comenzamos eh cocinando lo unos ciento cincuenta gramos de cebolleta fresca cortada en cuartos añadimos ciento cincuenta gramos de judías verdes cortadas a la mitad y una vez pasan diez minutos sirviendo añadimos doscientos gramos de calabacín limpio y cortado vendados añadimos también ciento cincuenta gramos de espinacas limpias ciento cincuenta gramos de guisantes dejamos sirviendo de ese los otros dos minutos ir refresquemos inmediatamente no en vano ha invertido de algo hay que los para que esté bien verde toda esta verdura eh escurrimos tritura vamos a máxima potencia colamos reservamos este puré verde de verduras eh luego para la menestra empezamos pelando los trescientos gramos de Abbas hacemos bailar dos dientes de ajo finamente picados con cinco cucharadas de aceite de oliva virgen eh eh esto lo hacemos en una lancha iba baja cuando empieza a bailar el agua añadimos los cien gramos de jamón ibérico pilladito irreal hagamos esto un minuto esto es el sofrito eh luego aparte conceptos en el agua hirviendo durante diez minutos los ciento cincuenta gramos de judías verdes limpias cortadas en cuatro y cuando lleva siete minutos sirviendo de estas judías verdes es decir cuando falten tres minutos añadimos los ciento cincuenta gramos de zanahorias Baby peladas y cuando falten dos minutos es decir a los ocho minutos agregó vamos trescientos gramos de distante y los trescientos gramos de Abbas terminado el tiempo de cocción se escurre en las verduras Ireneo hagamos dos minutos junto con el sofrito cantas habíamos guardado por último añadimos las doce alcachofas cocidas y cortadas a la mitad la añadimos los cien gramos de puré de verduras verde que hemos hecho al principio e lo dejamos sirviendo uno dos minutos de lo probamos de sal calentamos bien bien bien de Cristo para comer estaba extra de verduras que es muy fácil hacer en casa

Voz 1667 22:50 ha explica oportunista todavía sabe más rico suena más rico ahí treinta hay que respetar los tiempos porque si no estamos toda la vez acababan unas verduras cocidas las otras anotando

Voz 1520 23:01 vale que en que sacan a mi tarjeta roja como el que portaban el fútbol portar la referente al revés

Voz 1667 23:07 no no si alguien se ha perdido algún paso en los tiene recuerdo en nuestra web en Cadena Ser punto com bueno yo quería

Voz 0335 23:12 por dar también bueno este veintitrés de abril San Jordi o Día Mundial del Libro a merced de Un dios salvaje de Andrés Pascual en la cocinera de casta mar de Fernando Muñoz dos buenas novelas ambientadas en temas gastronómicos pero el que prefiera algo totalmente opuesto hay un libro bastante interesante que se llama la cocina sin bla bla bla en la que básicamente son recetas explicadas con

Voz 1667 23:35 no todas hacías si no hay te

Voz 0335 23:38 esto a esa gente que quiera a cocinar pero que no le cuente milongas la cocina asimilable habla dado por la luz

Voz 1667 23:44 pues sí tienen tres propuestas para este Día del Libro gracias Carlos Fernando muchísimas gracias por acompañarnos nosotros Martín hasta la semana que viene

Voz 1520 23:52 gracias mira nos vamos a escuchar más música que no

Voz 1667 23:54 habla de comida Too much Foot para mí que nunca es demasiada que vaya bien adiós