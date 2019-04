Hora 25 Deportes: Expediente Diego Costa (18/04/2019)

Voz 1 00:00 cinco deportes con Jesús

Voz 0919 00:13 hola qué tal muy buenas tardes a todos bienvenidos y un día más muchas gracias por escuchar el programa este Jueves Santo Si estáis de procesiones en la calle con la meteorología que tenemos

Voz 2 00:25 eh paciencia

Voz 0919 00:28 es un buen paraguas en El Paso deportivo de este jueves tenemos baloncesto en directo está jugando Baskonia en Moscú el segundo partido de play off de cuartos de final de la Euroliga ante el CSKA ya está ahora tenemos buenas noticias por qué Baskonia está haciendo un partidazo Kevin Fernández buenas tardes

Voz 3 00:46 hola Gallego buenas tardes lo has dicho bien un partidazo partido muy completo muy serio del equipo de Velimir Perasovic siempre por delante en el marcador con ventajas de hasta quince puntos dominio interior total con quince puntos pero también acierto exterior con sabor Seals con el Pato Darino Ico en la buena dirección de Lucas baldosa de Marcelinho Huertas ha resistido piden cuando el Checa intentaba romper intentaba meterse en el partido está muy cerca de robarle el factor cancha a uno de los favoritos a ganar esta Euroliga ahora mismo restan cinco minutos para acabar el partido el Baskonia hasta con catorce puntos de ventaja cincuenta y ocho quiero el vez Baskonia setenta y dos

Voz 0919 01:27 tenis la buena noticia del día Rafa Nadal ha ganado su segundo partido en el torneo de Montecarlo con facilidad en dos sets a Dimitrov va a jugar en cuartos de final ante Guido pela que nivel de tenis tiene Rafa Nadal en este inicio en la tierra batida tenemos fútbol a las nueve cuartos de final de la Europa League partidos de vuelta en Mestalla Valencia Villarreal ya sabéis que el Valencia ganó uno tres en el partido de ida es clara eh claramente favorito para meterse en semifinales también se juegan la vuelta de las otras eliminatorias Nápoles Arsenal Chelsea Slavia de Praga mientras de Frankfurt Benfica luego damos una vuelta a ver cómo salen todos los equipos y el protagonista de fútbol también es Diego Costa el jugador del Atlético de Madrid que esta mañana estaba citado para entrenar con su equipo en el Cerro del Espino y después de conocer que el club le abre un expediente sancionador por su comportamiento en el partido del Camp Nou un expediente que puede mirar con una fuerte multa económica Diego Costa se ha cabreado ya decidido no entrenarse la situación la relación entre Diego Costa del Atlético de Madrid ahora mismo es tenso futuro de Diego Costa en el Atlético de Madrid no pinta bien y eso que hoy Simeone en una entrevista a nuestro compañero nuestros compañeros de gol ha vuelto a insistir que para él Diego Costa es súper importante

Voz 0501 02:53 es un animal un animal que evidentemente por momentos e puede tener estas situaciones como nos ha pasado en Barcelona y que y que obviamente no se ha hecho sufrir un partido que necesita y mucho a la característica que tiene el pero

Voz 4 03:12 no sé de

Voz 0501 03:14 de los entrenadores que a partir de un episodio genera que situaciones negativas son valoro el todo cuando miro el todo que hay muchas cosas positivas más

Voz 0919 03:26 Pepito Diego Costa se ha negado a entrenar al conocer que el club le abría un expediente sancionador enseguida contamos la última hora de ese divorcio entre Diego Costa y el Atlético de Madrid pero como siempre en el inicio del programa empezamos con vuestro mensaje

Voz 0919 03:59 la gracia de nada nos encanta ser imparciales dejad vuestro mensaje

Voz 7 04:21 la NIDA mucho juego leí mucha mucho Bravo para Tiger Woods me encanta eh hay eso que que que ha que ha sido tan criticado tantas tan vilipendiado Angelito mi hoy en fin que hay que ha resurgido como el Ave Fénix me encanta

Voz 8 04:42 la lección estupendo para la red todos los mortales

Voz 7 04:45 buenas noches que te ellos

Voz 0919 04:47 adiós

Voz 0919 04:58 claro que sí un grande Tiger empezamos

Voz 3 05:11 nueve de la noche Mestalla Valencia Villarreal en la ida uno tres

Voz 0919 05:14 los de Marcelino vamos a ver cómo está el ambiente cómo salen los equipos

Voz 9 05:18 si piensa más en la Liga que en esta eliminatoria a Pedro Morata muy buenas tardes hola qué tal Gallego muy buenas tardes en Mestalla se enfrentan a partir de las nueve de la noche el Valencia y el Villarreal con alineaciones absolutamente confirmada con los dos equipos yo creo que en pensando más en el resto de las competiciones porque creo que el Villarreal da por muy complicada complicadísimo a salvo milagro la eliminatoria con uno tres el Valencia en el partido de ida necesitaría un cero tres y el Valencia esta temporada en los cincuenta y un partidos de competición oficial ningún equipo le ha hecho tres goles al Valencia de Marcelino que no va a tener por cierto hoy mía con dos viandantes Rodrigo ni a biquini ni a Garay que en los últimos veinte partidos de competición oficial sólo Upper pido uno el Villarreal también sabiendo el resultado de la ida se centra muchísimo más en la Liga salvo ese milagro al que siempre todo el mundo alude cuando el resultado está realmente difícil vamos a buscar los onces iniciales de los dos equipos que están ya desde hace un buen rato que los dos entrenadores los dieron empezando por el equipo local

Voz 1269 06:19 ha pagado muy buenas hola qué tal muy buenas Pedro la compañeros estábamos pendientes de si jugaban los cuatro percibido sonó pues juegan dos de titular y dos en el banquillo los que van a jugar son Guedes iría cabía esperar el banquillo galaico que en el once del Valencia neto bajo palos en cuatro detrás vas en la derecha en la izquierda día Kabir Roncaglia pareja de centrales Carlos Soler Parejo la versión más jugones el doble

Voz 9 06:42 bigote a la derecha Ferran Torres

Voz 1269 06:45 Izquierda Gonçalo Guedes punta de ataque para

Voz 9 06:47 Kevin Gameiro Santi Mina en el Villarreal de Javi Calleja Prueba de que están pensando en la Liga que es lo importante quedarse en Primera División es que no han venido ni Cazorla ni Camby Ike Alvaro además está sancionado ninguno de ellos van a poder ser de la partida y el once iniciales este Xavi Isidro muy buenas

Voz 1179 07:05 qué tal Pedro muy buena si diez cambios con respecto a Girona fíjate prefiero decirte el banquillo no están Asenjo Mario Iborra vaca Osamu no están en el equipo titular todos ellos en el banquillo un equipo titular que tiene como principal novedad al chaval debe Andrei ratio el rumano lateral derecho que está en la partida juega con Andrés Fernández ratio Funes Mori Víctor Ruiz Jaume Costa en defensa Trigueros Cáceres doble pivote Rafa en principio por la derecha pedradas por la izquierda Morlanes de enganche arriba para el gol Gerard Moreno

Voz 9 07:33 es gallego uno tres en el partido de ida a favor del Valencia va a dirigir el escocés William y lo normal sino no hay sorpresa es que el Valencia pase a semifinales hilo normal sino hay sorpresa es que el rival sea amigo mío

Voz 0919 07:49 el Arsenal de Mary ya lo veremos porque hay otras tres eliminatoria así como decía Pedro Morata hay un interesante Nápoles Arsenal partido de vuelta el arsenal de Mary ganó cero dos en la ida cómo salen los equipos José Antonio Duro es la eliminatoria europea que destaca gallego aunque ésta como el resto la verdad que está

Voz 0509 08:08 bastante abierta ni mucho menos está decidido este Nápoles Arsenal con Monreal que es el gran protagonista al menos español en la zaga del conjunto de Unai Emery Fabian y Callejón son los españoles titulares en el conjunto italiano Chelsea

Voz 0919 08:20 Slavia de Praga los británicos ganaron cero uno

Voz 0509 08:22 no en la ida sí defienden en el Londres ese resulta

Voz 1176 08:25 lo que se antoja corto visto en la ida ante el conjunto checo aquí tenemos los en cuanto a españoles a Kepa en la portería Azpilicueta en la zaga y el canario Pedro Rodríguez a arriba todos son titulares lo dicho sólo cero uno en la eliminatoria que está muy abierta

Voz 0919 08:39 el Chelsea el favorito y también el favorito el Benfica que visita al Eintracht de Frankfurt los portugueses ganaron cuatro dos en la

Voz 0509 08:45 ahí sí en principio es la eliminatoria que más goles y tiene los alemanes que juegan en casa y que en principio no dan por perdida la eliminatoria hoy se juegan Alemania

Voz 1269 08:55 sí

Voz 0509 08:55 así que defiende ventaja del conjunto portugués del Benfica

ocho y XXXIX Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 09:56 hay dos hechos Diego Costa no ha entrenado esta mañana no está en el parte médico de lesionados no ha querido entrenar el Atlético de Madrid le ha abierto expediente sancionador por su comportamiento en el Camp Nou ante el Barcelona el asunto ahora mismo la relación entre el jugador y el club está difícil Miguel Martín Talavera tiene los datos o la tala buenas tardes

Voz 1576 10:20 qué tal Gallego buenas tardes así es esta mañana el aborto llegaba bastante molesto por el por habérsele aplicado el régimen disciplinario otras tarjetas otra pulsiones lo que ocurrió en el Camp Nou la verdad que las canciones ejemplar en virtud de sus ocho partidos que diga que se va a perder el punta algo que no le ha gustado en absoluto siente indefensión por lo tanto como tú bien dices sin estar lesionados sin tener molestias no se ha ejercitado con el resto de sus compañeros en el club están bastante molestos con él también el jugador está bastante molesto con el club han se han quedado para citarse las próximas horas y hablar cara a cara para intentar encauzar la situación pero ahora mismo como tú bien explica no pasa por el mejor momento la relación de Diego Costa con el Atlético de Madrid sigue teniendo el aval de su entrenador sus compañeros de vestuario también le quitan hierro al asunto pero la verdad es que se va a tomar una decisión en los próximos días en cuanto a la continuidad del punta de lagarto en el Atlético

Voz 0919 11:18 a este fin de semana el bueno está sancionado no iba a jugar es evidente crees que lo lo que dice Simeone de Costa que el poder de Simeone ahora mismo en el Atlético de Madrid puede salvar a costa o esta situación es ya irreconocible

Voz 1576 11:34 yo creo que no es que sea reconducido Blaise que el tema es si Diego Costa quiere continuar en el Atlético

Voz 0580 11:40 maldito no él tiene una gran oferta

Voz 1576 11:42 a China lo hemos juntado en más de una ocasión el mercado de invierno al final no se llevó más allá ese interés del fútbol asiático por la lesión del metatarsiano que le hizo pasar por el quirófano pero lo que está claro es que él está a disgusto con varios asuntos como lo su sueldo que sí tienen otros compañeros y sobre todo no no no ha terminado estar lo que ha ocurrido después de la expulsión en el Camp Nou no será sentido suficientemente defendido que a partir de ahí puede ser incluso él el que fuerce su salida Madrid también están cansados de estos episodios de Diego Costa y al final lo que quién primeros encauzar la situación reconducir la pase lo que pase que termine sin es una buena relación Diego Costa Atlético de Madrid Atlético de Madrid Diego Costa que a partir de que se sienten en una mesa y que se digan lo que tengan que decir a la cara per si hay todavía futuro de Diego Costa en el Atlético de Madrid o por el contrario rompen sus caminos

Voz 0919 12:37 esta noche contamos más gracias Tara

Voz 1576 12:39 un abrazo hasta Ramos con la resaca de la Champions

Voz 0919 12:42 Nos ya sabéis el Barça jugará en semifinales con el Liverpool de Jurgen Klopp O'Shea sorteado el orden de las eliminatorias la otra la van a jugar el Ajax con el Tottenham de Pochettino pero nuestro principal interés en las semifinales está en el Barça Santi Ovalle buenas tardes qué tal muy buenas

Voz 1889 12:59 así así lo ha hecho saber hoy Ter Stegen en la presentación del libro Relatos Solidarios que hacemos aquí la prensa de Barcelona ha hablado el portero del Barça sobre la eliminatoria de Champions sobre el partido contra el Liverpool que se va a jugar el próximo día siete de mayo estamos contentos es un partido bonito en semifinales siempre puede pasar cualquier cosa sabemos que que tenemos nuestra posibilidad de pasar nos hace mucha mucha ilusión

Voz 0919 13:29 como digo miércoles día uno el partido de

Voz 0509 13:31 irá en el Camp Nou martes día siete el partido de vuelta en Anfield en el campo del Liber

Voz 1889 13:37 Paul y también ha opinado sobre el partido de ayer entre Tottenham y Manchester City le han preguntado específicamente siguieron fracaso de Guardiola en Europa la respuesta es esta no es un fracaso que no pero la Champions es es es mucho de de alta calidad hablamos de de muy poca diferencia entre los equipos sobre todo en la Premier League fiscalmente están quizás o por encima de de la Liga a lo mejor fue el futuro equipo políticamente somos Cupido

Voz 0919 14:08 pues no es un fracaso para aparcar este Barça jugará ante el Liverpool de Klopp que de nuevo mete a su equipo en semifinales el Liverpool que el año pasado fue finalista hay perdió con el Real Madrid y ahora de nuevo entre los cuatro mejores que trabajo impresionante el de Jurgen Klopp sobre si lo de Guardiola es un fracaso o no recordemos ayer su equipo ganó cuatro tres al Tottenham de Pochettino pero el uno cero de la ida condenó al City y Guardiola después del partido evidentemente estaba triste a pesar de que él dijo que no había ido al City para ganar la Champions Éstas serán sus palabras después de quedarse de nuevo fuera de la semifinal

Voz 1889 14:50 les da Moment el que como tú dices alto

Voz 12 14:53 es cruel pero es lo que hay y tenemos que aceptarlo creamos muchas oportunidades marcamos el gol que necesitábamos fallamos un penalti en la ida estoy muy orgulloso de los jugadores y su reacción y sobretodo de los aficionados saben que hicimos todo lo posible para pasar pro o el fútbol es así es impredecible y por desgracia no estaremos en la siguiente ronda

Voz 1889 15:13 lo tienes bien de Golfo Llorente

Voz 12 15:16 el gol de Llorente desde un ángulo es mano desde el otro no estoy a favor de el fútbol más justo hoy de las decisiones justas los árbitros deben tener ayuda si es fuera de juego es fuera de juego no podemos decir nada yo creo que en el futuro todo Pedro

Voz 1889 15:29 es el más justo Jordan

Voz 2 15:32 lo que es claro es que el FIB

Voz 0919 15:35 P Guardiola tiene mejor plantilla que el Tottenham de Pochettino hay muchos reproches en los medios ingleses a Pep recuerdan sobre todo que el primer año de su llegada dos mil dieciséis dos mil diecisiete

Voz 13 15:48 el City invirtió doscientos trece millones de euros en fichajes es segundo año trescientos diecisiete millones y este año setenta y siete sin duda es el equipo que en los últimos tres años más sea gastado no le ha servido para meterse en semifinales

Voz 0919 16:06 Álvaro de Grado que ese dice de la eliminación del City buenas tardes

Voz 0580 16:10 hola buenas tardes pues efectivamente este año esperaban llegar un pasito más que el año pasado que fueron los cuartos de final lo cierto es que se han quedado en el mismo escalón y sobre todo la tristeza por cómo se produjo la eliminación cuando se veían en el descuento clasificados pero la tónica de todos los periódicos y otro a la prensa es el elogio al espectáculo al partido que a pesar de la eliminación del City un elogio a los dos equipos al fútbol desplegado a los goles que se vieron y al final un año más de los de Pep Guardiola docente Europa no van a poder estar con los cuatro mejores pero que el Inglaterra siguen peleando por todas las competiciones

Voz 0919 16:46 hoy en El Larguero debatir sobre Si ha fracasado en la Champions Guardiola una vez que salió del Fútbol Club Barcelona la Champions que también se juega en el Fun Paul femenino Ike tiene al Barcelona preparando la semifinal que jugará este fin de semana ante el Bayern de Munich hoy habló su entrenador cómo están las chicas del Barça Elena de Diego buenas tardes

Voz 14 17:08 hola Gallego llegó a las azulgrana esta semis en el mejor momento de la temporada eso sí con un calendario muy apretado y muchos partidos en las piernas pero dice el técnico Lluís Cortés que afrontando las segundas semis de Champions de la historia del club la fatiga se nota menos

Voz 6 17:23 en muy buen momento sobretodo a nivel emocional y a nivel mental

Voz 15 17:26 sí también es cierto y tenemos que ser conscientes que a nivel físico pues el equipo llega con muchos partidos pero al final quién te va a movernos son las piernas sino que es la cabeza y el corazón en nuestros partidos

Voz 14 17:36 confía al Barça en ganará las alemanas dice con una propuesta valiente y siendo fieles al juego del club

Voz 0919 17:41 este fin de semana contaremos ese partido entre el Barça y el Bayern ir desde mañana vuelve la Liga con el Alavés es Valladolid el partido del viernes el Alavés jugando todavía con posibilidades de meterse en Europa vaya temporada con la el de los vitorianos y el Valladolid con el agua al cuello intentando salir de la zona baja novedades José Luis rojillo muy buenas tardes

Voz 1070 18:02 hola Gallego muy buenas tardes pues la verdad es que la situación las definido perfectamente objetivos absolutamente diferentes el Valladolid con el agua al cuello y el Alavés firmando una gran temporada en el conjunto vasco se vuelven Mari pan y Pina serán baja la guardia Itu arte lo cierto es que Abelardo parece que planea cambios ya no está contento con el rendimiento de algunos jugadores Inui y Borja Bastón podrían ser los señalados y en el Valladolid plagado de bajas esta semana han caído verde Anwar Moyano no estará por sanción Alcaraz así que hay nación de circunstancias por parte de Sergio

Voz 1889 18:35 vale

Voz 0919 18:36 y nos damos una vuelta por Moscú está jugando Baskonia el segundo partido de su playoff de cuartos de final ante el CSKA sigue también el panorama para los vitorianos que Bin

Voz 3 18:46 lo tiene la mano va a ganar Baskonia quedan treinta y tres segundos para el final sesenta y ocho Checa setenta y seis Baskonia

Voz 0919 18:53 recordemos que ayer el Real Madrid ganó su primer partido del play off de cuartos ante el Panathinaikos Ike el Barça perdió el primer partido en Turquía con el Efes los blancos llevan ventaja a los azulgrana están casi obligados a ganar mañana en Turquía son las ocho y cuarenta y nueve esto es Hora veinticinco Deportes en la SER seguimos

Voz 0501 20:00 el deporte

Voz 0919 20:53 el polideportivo la abrimos con tenis con Rafa Nadal que ha vuelto a la actividad en la tierra batida de Montecarlo torneo que se le da de maravilla pero es que ha vuelto en un nivel impresionante esta mañana ha jugado con Dimitrov Miguel Ángel Zubiarrain buenas tardes

Voz 0580 21:10 hola buenas al partido de partido duro

Voz 0919 21:12 muy exigente pero que ha solventado bien Rafa eh

Voz 0580 21:16 sí que lo es incluso mejor porque en el primer set tuvo ventaja de cuatro uno Se despisté un poquillo perdí un saque empató a cuatro todos los dientes pagas las seis cuatro y luego se fue de seis a uno tanto has magnífico porque el vinilo que es muy buen jugador así que si Ramos está jugando a gran nivel la verdad es que cada vez que vuelve y vuelve con una moto o sea que no sabemos que asustado por esto porque en su manera de de prepararse para de jugar un poco con la preparación de vuelve en plena forma que bueno ahora igual que en teoría debe ser fácil sentido oído veía bueno pues nada después habilidosos prensa sois sorpresas importantes aprendí Velez con un día perdido tienen con las grandes rivales quién iba por el lado de agua bueno ahora pues fíjate ni ni que siempre es una ni es un mundo que mismos chico que pierde la cabeza ahí lo tira todo pueda pero lo que es peligroso que es muy lo sabe pero bueno que más ha podido ella si pasa yo creo que no va normales la opinión de ahí ahora sí que ya con el cuadro parece que los finalista

Voz 0509 22:43 la tremendo una final en Montecarlo Nadal Djokovic gracias Miguel Ángel ha terminado el partido de Baskonia de Moscú que Galán no

Voz 0919 22:49 dice que gran victoria Kevin

Voz 3 22:52 enorme Victoria Gallego de quiero el Baskonia hacía catorce años que no ganaba en Moscú y fíjate qué día para hacerlo un partidazo ha hecho el equipo dominando durante todo el partido siempre por delante del CSKA cuarenta minutos casi perfectos del equipo de Velimir Perasovic los datos por el mejor el pívot francés catorce puntos treinta y dos de valoración bien los americanos dieciséis puntos Gil quince mil pero la verdad es que todo el equipo partidazo para batir a un candidato a ser campeón de Europa sesenta y ocho setenta y ocho ha ganado quiero el vez Baskonia empata uno la serie le roba el factor cancha al conjunto moscovita se acerca un poquito a la Final Four que se va a jugar aquí en Vitoria Serie uno uno tercer partido el miércoles en el Buesa Arena que te puedes imaginar va a ser toda una caldera

Voz 0919 23:39 a a reventar seguros empatada esa serie la del Real Madrid con el Panathinaikos marcha uno cero a favor del Real Madrid que jugó un partido difícil sufrió ante el Panathinaikos mañana va a intentar apuntarse la segunda victoria Gonzalo Conejo pues si el Madrid ganó allí

Voz 0509 23:57 ver con dificultades como decías pero ganó el Panathinaikos setenta y cinco setenta y dos con un espectador de lujo Luca Don chiís los blancos supieron sufrir Bar la vuelta al marcador llegarán a estar seis puntos abajo en el último cuarto gracias a la defensa y Alfacón Campazzo ganaron además esta mañana el Panathinaikos descontento con el arbitraje de ayer ha emitido una queja formal al Euroliga veremos cómo acaba eso mañana será el segundo asalto también en Madrid a las nueve y cuarto de la noche escuchamos a Laso valorando este segundo choque

Voz 19 24:24 pido la historia se Se repiten muchas cosas por supuesto a favor

Voz 0919 24:28 esto

Voz 19 24:29 campo todos pero un partido totalmente diferente

Voz 0919 24:31 seguro que creo que tendremos que jugar seguro mejor el Madrid en ventaja el Barça por debajo perdió su primer partido en Turquía con el Efes y mañana Xavi Saisó los azulgrana están casi obligados a ganar muy buenas tardes Xavi

Voz 1982 24:47 hola buenas tardes y la noticia en el Barça Gallego es la posibilidad de que mañana reaparezca Kevin Seraphin que lleva un mes sin jugar por problemas en una rodilla tras el entrenamiento de hoy en estos momentos están entrenando Pesic decidirá si incluye al francés sonó el router para dar relevos Ante Tomic los azulgranas no quieren repetir la mala imagen del partido ayer sobre todo en defensa Víctor Claver hace autocrítica

Voz 20 25:11 esto supone nerviosos con un poco de tensión que

Voz 1889 25:15 son nuestros

Voz 20 25:16 los mismos

Voz 0919 25:19 a ver si mañana Xavi nos cuenta buena noticias del Barça en Turquía ahí en la NBA Héctor González buenas tardes qué tal muy buenas gallega vamos en los playoff contamos de ayer que pues es que Jutta cayó

Voz 0509 25:30 por segunda vez consecutiva en la cancha de los Rockets ciento ocho noventa y ocho con triple doble para Harden treinta y dos puntos trece rebotes y dos asistencias de Ricky Rubio hizo un buen partido diecisiete puntos y nueve asistencias pero no pudo frenar a Haarde en hablaba sobre la defensa sobre la barba en estos dos primeros parte

Voz 1889 25:45 en la defensa en claro que sí que del pero no vamos a parar famosa a seguir dándole diferentes defensas

Voz 0509 25:53 para a intentar seguir frenando Ricky hay cerca del perímetro a la barba dos cero marcha también la eliminatoria entre en Milwaukee y los Pistons anoche ciento veinte noventa y nueve dos puntos de Mirotic Calderón sólo jugó dos minutos el dos cero también la sería entre Boston Indiana partidazo anoche Kylie Irving con treinta y siete puntos para darle la victoria a los Verdes esta madrugada tres partidos todas las series marchan alguno uno Brooklyn Filadelfia San Antonio Denver Clippers Warriors motociclismo ya

Voz 0919 26:18 es el Mundial de Superbikes lo está dominando claramente Álvaro Bautista pero hay problemas con su moto por qué Sofía Álvarez buenas tardes

Voz 21 26:26 buenas tardes Gallego parece que todo son buenas noticias en el Mundial de Superbikes con Álvaro Bautista ganando once carreras disputadas pero el punto negativo se encuentra en la parte variable del sueldo del piloto español esto se debe a que Bautista tiene una gran parte del salario fijo y otra variable en función de los triunfos conseguidos a lo largo del año y esta parte variable ronda entorno a los doscientos mil euros porque las por lo tanto las victorias del Espanyol están saliendo algo caras a Ducati

Voz 0919 26:49 esta semana cerramos Hora veinticinco Deportes con lo nuevo de de Amazon

Voz 0919 27:23 media Larguero volvemos mañana ocho y media gracias por escuchar un saludo de Gallego hasta mañana que siempre ha truenos recoge tempestades