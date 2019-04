Yolanda Álvarez: "Se puede rectificar y los partidos pueden ponerse de acuerdo"

Voz 1667 00:00 Yolanda Álvarez ex presidenta del Consejo de Informativos de Radio Televisión Española Yolanda buenas noches nos comentaba Nieves ahora mismo la posición que habéis enmarcado los trabajadores a través de esa nota en la que dejabais claro que no se ha contado con vosotros para ese cambio de fecha no

Voz 1 00:18 así es los consejos de informativos de Radiotelevisión Española además ha sido un acuerdo conjunto del Consejo de Televisión Española de Radio Nacional y de la web RTVE punto es hemos mostrado nuestro rechazo no compartimos esa decisión tomada por la administradora única de la corporación de proponer esa fecha de veintitrés de abril como le ha pedido el presidente de Pedro Sánchez nosotros pedimos que se mantenga como se había propuesto en un principio en el plan de cobertura informativa de las elecciones generales de rtv el veintidós de abril y además nos consta que desde la dirección de informativos se habían ofrecido incluso otras posibilidades para que ningún candidato pudiera decir que no podía venir por agenda sea que estábamos abiertos en todo momento Yves desde la dirección se estaba abierta a que a que esto pudiera ocurrir a que a facilitar digamos ese debate a cuatro en la pública

Voz 1667 01:15 me decía es Yolanda la decisión se toma a petición de el propio Pedro Sánchez sin contar con nadie más en contar con el resto de candidatos es una decisión de Rosa María Mateo a petición de Moncloa directamente

Voz 1 01:29 bueno nosotros no sabemos si la Moncloa ha pedido directamente la a nosotros no sabemos quién la ha pedido exactamente pero sí que sabemos que es la propuesta de un único partido político de un único candidato porque ya vemos que los otros tres están diciendo otra cosa nosotros hemos dicho que sea quien sea el candidato o el partido político la opción de cualquier color que lo pida lo que se de la es favorecer que que participen todos en no tenemos que apostar por la imparcialidad por la independencia no podemos ajustar la programación a la propuesta de un único partido político y más cuando no estaba prevista esa fecha nosotros hasta ayer por la tarde noche es estaba ofreciendo el veintidós de abril nos hemos despertado con un cambio de política que además no se ha explicado que no se ha tenido en cuenta a los trabajadores de los servicios informativos entonces por supuesto te mostramos nuestra repulsa que pedimos que se rectifique porque creemos que todavía hay margen para que esto pueda ocurrir

Voz 2 02:33 os sentís utilizados Yolanda a los trabajadores de Televisión Española una vez más en fin como herramienta partidista

Voz 1 02:41 los trabajadores no nos sentimos utilizados porque precisamente los trabajadores somos independientes de hecho errare Televisión Española es de los pocos medios como algún otro medio público que tenemos eh órganos que velan por esa independencia como si Consejo de Informativos elegido democráticamente entre nosotros lo que creemos es que sí que se está utilizando la radiotelevisión pública este debate como un arma arrojadiza entre los partidos como si fuera un elemento más de campaña y que creo que además no favorece ni siquiera la imagen de ninguno de los candidatos lo que está quedando a las claras que están anteponiendo su interés es su estrategia electoral al interés general pensemos que al fin de cuentas son candidatos a gestionar lo público bueno yo creo que deberían dar ejemplo todos ellos que intentar en lugar de enrocarse en sus posturas también favorecer ese consenso igual que pedimos un consenso para la presidencia de Radiotelevisión Española en no nos cansamos de pedirlo que salga adelante un concurso público que garantice de una vez por todas la independencia hay tener una radiotelevisión pública viable y de calidad también pedimos un altura de miras para favorecer que sea la radiotelevisión pública la que puede llegar a todos los españoles que estarán al extranjero de forma gratuita la que puede ceder la señal y creo que hemos demostrado profesionalmente que podemos hacerlo que es posible ir nosotros nunca nos hemos opuesto ni hemos pensado que en que en la que esto tuviera que cancelar el debate en la privada que no creemos que para la ciudadanía lo mejor es que cuantos más debates mejor se va a poder conocer las opciones políticas y mejor podrá votar la ciudad

Voz 1667 04:29 mira planteabais Yolanda o me comentabas que planteáis volverá el día veintidós no el debate en Radio Televisión Española XXII es así

Voz 1 04:37 claro nosotros lo que estamos diciendo es o que se vuelva al día veintidós como estaba previsto o que se facilite una fecha en la que todos los candidatos estén de acuerdo y que sea posible por agenda sabemos que el día veintidós no habría problemas de agenda en principio entonces no entendemos porque hay un cambio sobre todo que ese cambio se tenga se tome desde la administradora única de la corporación sin tener en cuenta ni siquiera a los criterios de la dirección de Informativos Nos nosotros hemos hablado con la propia dirección informativos también están de acuerdo con nuestra postura osea que que no entendemos cómo se puede hacer un cambio de rumbo de esta forma si que agradecemos el tener la libertad como trabajadores a través de este Consejo poder defender no poder defender la independencia de Radiotelevisión Española

Voz 1667 05:33 pero le habéis podido trasladar hoy mismo esa propuesta de en fin de cambiar la fecha de nuevo del debate a la administradora única Rosa María Mateo

Voz 1 05:42 sí la hemos trasladado hemos puesto que la respuesta era que que iba a intentar que se iba a pensar y que van a intentar encontrar una solución yo creo que nos estamos dando cuenta todos de que el proponer el día veintitrés de abril en no sería bueno para ninguna mayoría así que creemos que igual que nosotros de Consejo de Informativos defendimos a capa y espada que hubiera un debate a cuatro la radiotelevisión pública y el propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez cambió rectificó creemos que se puede rectificar que los partidos pueden ponerse de acuerdo que desde la Corporación de Radiotelevisión Española hace puedo hacer una oferta en la que todos puedan venir porque en el fondo a nosotros lo que estamos defendiendo no es sólo el servicio público que que es muy importante de radio una española sino también el derecho a la ciudadanía a las un derecho constitucional de estar bien informados a través de la cadena que están pagando todos los españoles

Voz 1667 06:52 pensáis que debería dimitir Rosa María Mateo

Voz 1 06:56 bueno nosotros vamos a dar un margen para que se pueda solucionar esta situación en lo que sí que tenemos que hacer es tomar decisiones según vayan desarrollándose los acontecimientos vamos a dejar un margen porque nos ha dicho que que te iba a pensar que iba a intentar solucionar no de alguna forma se todavía había margen tengamos en cuenta que hay también es importante que los partidos políticos no San Roque nos exposiciones sino que también a los comités electorales de cada partido intenten trabajar entre ellos también por participar en los debates se podría hacer sin ningún problema un debate en la radiotelevisión pública sin comprometer tampoco la ausencia en el debate que proponía Atresmedia creemos que si hay voluntad política se puede así que sí que pedimos que que todos trabajemos por el interés general de la ciudadanía que sería lo deseable no que pudiéramos ver un debate en una cadena poder ver otro porque creemos que además eso enriquece

Voz 2 08:02 Yolanda Bután Yolanda Álvarez

Voz 1667 08:05 muchas gracias por acompañarnos y un saludo a todos los trabajadores de Televisión Española desde aquí desde La Ser