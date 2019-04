Kiko Narváez: "Me me parece normal que el Atlético defienda a Diego Costa. Si te equivocas con imprudencias, tiene que tocarte el bolsillo"

Voz 1991 00:00 hablamos de Diego Costa y lo que se ha montado y en el Atlético de Madrid después de que el delantero hispano brasileño se de negado a entrenar Miguel Martín Talavera hola qué tal muy buenas noches cuenta cómo ha sido en los hechos realmente

Voz 1576 00:15 bueno yo creo que ya he estado bastante caliente hoy Diego Costa porque ayer miércoles ya he selenio salida al al expediente que él había abierto el club o en este caso la a ejecutar el régimen disciplinario como pasa en muchos equipos no son el Atlético de Madrid ya sabes que las tarjetas son las expulsiones por por hablar protestar bueno pues les suelen tocar el bolsillo y muchos de ellos luego se van al final de temporada de con esas multas The a a decena y demás pero bueno el régimen disciplinario es al club del que tiene que pagar el ente decepción por las tarjetas a Diego Costa como tú has explicado perfectamente en el arranque del Larguero he le han caído ocho partidos eso implica que se va a perder ocho ocho partidos ocho semanas y que va a terminar la temporada en el Atlético de Madrid sin jugar por lo tanto el régimen disciplinario la multa es importante es muy importante cuando relataron ayer a Diego Costa hoy ha llegado al entrenamiento ha querido algún tipo de explicación que allí nadie le podía dar y al final bueno pues el club que ya decidido no no taparle y no tenía ningún tipo de lesión ningún tipo de molestia pero no ha saltado a entrenar con sus compañeros y la razón era que no ha querido saltar porque está muy enfadado con el club porque siente primer indefensión y luego que se ha sido demasiado duro con el con S el régimen disciplinario con esa multa que le ha puesto el club los compañeros le quita hierro al asunto dicen que la primera vez que pasa alguna cosa lo que está claro es que la situación entre Diego Costa y el club vive sus peores momentos en el club están un poco cansados desde el principio de temporada de los celos de los vaivenes de los volantazo entendió Costa ideó Costa está enfadado con el club porque entiende que se ha quedado desfasado su sueldo entiende que no le han protegido en este caso de la roja y entiende que bueno que hay una suculenta oferta de China donde se podría ir este verano y que el Atlético ahí tampoco está ayudándole a que pueda salir en definitiva la relación bastante tensa o más tensa que nunca entre Diego Costa del Atlético de Madrid

Voz 1991 02:24 esos son los hechos buscamos las reacciones cómo ha reaccionado el entorno del jugador José Palacio qué tal muy buena

Voz 1038 02:29 hola qué tal muy buenas Yago pues hombre sobre todo es el jugador el que reaccione y hay que ya estaba como decía un poco harto de la actitud de sobretodo del club es verdad que el que más le ha defendido ha sido el Cholo Simeone su entrenador que es el que más le quiere ahora mismo en en el Atlético de Madrid lo que no entendía dentro el entorno del jugador y el propio delantero de lagarto es que estés pues esas pulsión ante el Barcelona en el Camp Nou que todos creían que era bastante desproporcionada que se había aireado que era injusta esa sanción de ocho partidos pues esa injusticia que proclamaba o los Cuatro Vientos el Atlético de Madrid de forma pública luego la cola quieran ellos para sancionar al jugador por una cantidad en la verdad es que bastante estratosférica lo que con lo que me han dicho a mí esta tarde es que sea multa que le pone el Atlético de Madrid al jugador superan los cien mil euros que es una auténtica barbaridad que es algo que colmó la la el vaso de la paciencia de Diego Costa al que le notificaron ayer el Atlético de Madrid es expediente que ha dicho este esta mañana que se plantaba eso sí podemos decir Yago que mañana va a entrenar mañana sí que va a estar con sus compañeros es verdad que hoy se ha producido una reunión en un hotel de Madrid de la directiva del Atleti con el Madrid y el entorno del jugador que lo que sí ha querido es calmar la situación que no quiere en ninguna de las dos partes que Diego Costa cómo va a ser o como todo apunta que voy a hacer en verano abandone el club de malas maneras suben como por respeto a los compañeros con los que no tienen ningún problema con respecto a la afición a la que quiere mucho Diego Costa pero claro tiene que salir bien del club y sobre todo que esa negociación que tiene que hacer el club con Diego Icon el equipo chino con el que tiene no un acuerdo sino algo ya muy avanzado el entorno del jugador pues tiene que salir todo para bien

Voz 1991 04:26 es que claro estoy yo aquí calculando eh digo Si una sanción de perderte Un partido por expulsión de sancionar a lo mejor con quince mil euros dices pues la sanción tampoco es muy alta no quince mil euros para un jugador de fútbol se pierde un partido esto digo es régimen interno del club le digo estoy poniendo un ejemplo claro a ser ocho partidos lo multiplicas te salen ciento veinte mil euros y esa es una sanción económica que al margen de lo deportivos bastante importante algo

Voz 1038 04:50 el Yago lo que decían desde el entorno en jugador perdóname que te interrumpa es tú has querido presentar alegaciones sobre el Atlético de Madrid en este caso ha querido presentar alegaciones previamente a esa sanción te parecía desproporcionada pero ahora que son los ocho partido de dices pues el régimen interno entraron los ocho partidos sino por lo que nosotros creemos que es menos que lo que debería ser esa sanción es también por lo que viene mucho el cabreo de Diego Costa con el club

Voz 1991 05:12 esta es la postura de Diego Costa lo que piensa o porque ha tomado la medida Diego Costa en el club Pedro Fullana muy buenas

Voz 1 05:17 qué tal muy buenas qué piensan sobre todo lo que está pasando bueno en el club tienen claro que son dos cuestiones totalmente diferentes entienden que con lo que pasó en Barcelona Diego consta perjudicó al club y a sus compañeros la sanción de ocho partidos no hace más que confirmar ese perjuicio en la directiva estaban calientes escondido Costa ese mismo sábado cuando terminó el partido un poco esa actitud en primer momento pero luego al ver la sanción está claro que no pueden contar con en lo que resta de temporada es una sanción dura y contundente asumieron lo que dijo Diego Costa después del partido han hecho todo lo posible por defenderle iban a continuar porque habrá recurso en el en el Tati iban a seguir con esa defensa hasta el último segundo pero de forma paralela entienden que hay que sancionarle internamente además según ha podido saber la Cadena SER no va a ser es decir es internamente está establecido en el Código pero incluso han pedido ayuda a los asesores legales externos del club independientes los que contrata habitualmente fue el Atlético de Madrid para que dieran ese expediente lo estudiaran fijaran el importe económico de esa sanción una sanción que el club ha decidido asumir a rajatabla que por tanto es la que le han impuesto al al futbolista que es importante por encima esos cien mil euros que decía Palacio y que es sobre todo ejemplar para que ese aprenden este tipo de situaciones entienden que es verdad que a lo mejor ha sido desproporcionada la sanción que le han impuesto y lo van a defender al máximo pero que también el futbolista este caso tiene que tener una sanción ejemplar porque su conducta ha perjudicado a sus señeros así que eso es lo que se transmitió ayer al futbolista de ahí ese rebote que ha hecho que hoy se ha declarado en rebeldía crea no haya entrenado a pesar de acudir a la Ciudad Deportiva y además eso le va a acarrear

Voz 1210 06:51 Se segundo a expediente que se va a abrir por negarse a entrenar a aplicar ese código interno puesto para estos casos contados los hechos y conocidas las posturas tanto del jugador como

Voz 1991 07:02 desde el club abrimos tiempo de opinión Kiko Narváez qué tal muy buenas

Voz 1210 07:06 qué pasa muy buena a ti qué te parece con todo lo que está pasando esto con Diego Costa

Voz 1266 07:12 hombre a mí lo que me gustaría principios que se confirmase por parte de Diego Costa no ir que hizo el club a hablar con más conocimiento de causa viéndolo desde fuera me parece primero algo normal que el Atlético de Madrid defienda al jugador si eso sí iré

Voz 1210 07:29 pues en régimen interno que siempre hemos tenido porque no

Voz 1266 07:31 ya pues de dos régimen uno que era con el club con el tema de las tarjeta cuestiones disciplinarias después a una que teníamos en El Vestuario era se llegaba algún minuto de que de fuera no que hemos montamos la multa alacenas

Voz 1210 07:46 es algo que mi colegio

Voz 1266 07:49 qué hacíamos pero es obvio o Yago que tienen una responsabilidad y un compromiso unas obligaciones y que si cumples no te ocurre nada si te equivoca pues con alguna que otra responsabilidad imprudencia tienen que tocar el bolsillo pero otras cosa porque si esto queda impugne lo normal es que puede ocurrir con otros compañeros no es normal no Yago que a los veinticinco minutos con una jugada aislada de hecho en cuatro partidos por insultos cuatro partidos por agarrar a lo que les un colegiado que no puede parecer exagerada totalmente un acuerdo para que según estamos viendo reglamentación es totalmente justa cuatro cuatro

Voz 1991 08:24 soy sino según la reglamentación con otra cosa que haya que cambiar la pues es otro debate pero si aplicamos la norma los ocho partidos es también aplicados te parece Kiko que se equivoca Diego Costa al no ir a entrenar

Voz 1266 08:36 Totalmente Si en caso de que fuese va aquí está incumpliendo lo que sus sus obligaciones eso sobre todo yo creo yo hago o vas un tema Yago si aburrido sin de de respeto a lo que es un escudo una afición una institución compañero entrenador me casé etcétera yo creo que que como ocurrió en el Camp Nou no si es Tu madre se confunde también se equivoca por segunda B a la hora de no cumplir con tu obligación es ya te digo que es un respeto a al escudo que lleva a la gente que que te rodea

Voz 1991 09:12 el tala cuál es ahora mismo la situación entre Diego Costa el club

Voz 1210 09:15 no no es la mejor pero no es la mejor ya desde precio

Voz 1576 09:18 de temporada Yago lo hemos ido contando en la Cadena Ser el entendía justo antes de la final de la Europa League que todo el mundo hablaba del futuro de Griezmann de si se quedaba no se quedaba piel incluso una rueda de prensa decía que yo sí me voy a quedar que yo me voy a que me voy a quedar aquí entendía que que todo lo que estaba pasando con el francés pues es proporcionado luego cuando se el suelo y demás desde el principio temporales de desde pretemporada ya estaba un poco caliente incluso la anécdota de cambiar el dorsal tenía un número de camiseta hizo cambiar el dorsal de paso eso lo hicieron cambiará Lucas porque quería el diecinueve y al final Lucas se puso el con el que había sido campeón del mundo con Francia osea que al final todo han sido pulsos han sido tensiones evidentemente el respaldo de del vestuario iré el banquillo lo ha tenido siempre Diego Costa y sobre todo yo me quedo un poco habló esta tarde con con con algún jugador del Atlético de Madrid y al final la reflexión que tienen dentro es que le quitan hierro que esto que no ha pasado nada más que negarse o declararse en rebeldía ellos interpretan que no ha salido al campo pero que ha quedado trabajando en el gimnasio y bueno intentar como veinte ha explicado Pedro Fullana todo el mundo reconducir la situación pase lo que pase en verano que es verdad que estás oferta e importante de digo lo que ha ocurrido ahora con en el caso de Hacienda que estalló ayer y demás que posiblemente su futuro esté lejos del Atlético de Madrid temprano sí pero todas las partes convienen en que se tiene que acabar sí es que es así de la mejor forma posible porque Diego ha sido muy importante en el Atlético de Madrid recordemos esa Liga histórico ha sido fundamental en la costa

Voz 1991 10:55 el Kiko lo que no cambia es al margen de la tensión que pueda tener con el club que es evidente que a lo mejor esto es la gota que colma el vaso el apoyo de Simeone lo ha tenido siempre tanto en lo privado como en público se ha sido a capa y espada eh

Voz 1266 11:07 ya no querría allá locas día cualquier persona sentirse totalmente respaldado como en los peores momentos no lo que es la temporada el choque Simeone ha apostado cien por cien no es actualidad no le reconociendo pues que no ha estado a su nivel pero que con ya llega mentir en lo que ya la temporada que viene ya no estamos hablando mirando a hacer no es es un activo muy importante yo cuento al cien por cien con Diego Costa no yo creo que que que por eso no hay ni uno teje no nada que objetar a la hora de sentirse respaldado con el cariño ven que tiene por parte de los compañeros y sobre todo por el Cholo Simeone el cuerpo técnico

Voz 1991 11:48 acabo yo os pregunto a todos a día de hoy Kiko la sensación que te da es Diego Costa sigue o no sigue el año que viene en el Atlético María saque quedan seis partidos que hay mucho que hablar pero a día de hoy tu sensación es

Voz 1266 12:00 es tan sumamente bien que caliente Yago que puede ocurrir cualquier cosa me puedo operar del que es besándose mañana abrasados con todo el mundo lo que es la isla de del Atlético de Madrid que los cantos de sirena que le pueden beneficiarse de otro sitio pues se terminen consumando yo no dejaría no está en que llegarían cuarentena porque ya saben cómo cómo es el el Diego ahora personalmente lo que a mi me gustaría que curioso que él tuviese y lo hemos comentado en Carrusel mucho a ver que con los cinco sentidos que devolviese el Diego Costa pero puros Cholo Simeone es una prolongación en el terreno de juego y que lo Atlético estamos ansioso Koke Diego Costa se quede siempre dijo Costa el que se deja la vida que contagia a todos los compañeros y ojalá llegue a buen puerto el dicen aspereza que sería la mano ya sabemos cómo es Diego hice la temporada que viene esté a al al cien por cien con la rojiblanca

Voz 1576 12:55 yo creo que va a depender mucho de Diego Costa va a depender mucho de Diego Costa ya no sólo de que el quiera quedarse no quiera quedarse sino de la actitud que va a tener dio Costa evidentemente como te decía Kiko el no va cambiar no va a limar su carácter porque ha llegado a ser Diego Costa precisamente por cómo es pero él tiene que reconducir esos dejes que ha tenido desde principio de temporada de la pretemporada pasada eso de estar preocupado por más por todo lo que rodea al vestuario otras cosas que centrado en en el mismo bien bien su trabajo pues yo creo que eso le ponen en una situación complicada al club al entrenador que como viene hemos dicho es el que está avalando le hace siempre entonces yo creo que va a depender un poco de la actitud que que seguirá tomar Diego Costa de la reflexión interna que quiera hacer Diego Costa y sobre todo del futuro V quiera tener Diego Costa deportivamente que todavía tanto en el Atlético de Madrid se queda como la selección española que Luis Enrique le prometió que le llama y le llamaría para la selección y que probaría con en la selección pues tiene que saber lo que quiere

Voz 1991 13:57 Fullana

Voz 1 13:58 yo diría que imprevisible y también en eso me apunto a lo que está abundando Talavera dependerá mucho de lo que quiera el futbolista porque sabemos cómo es Diego Costa y lo impulsivo que es saber cómo se toma todos estos reveses del final de temporada Simeone es evidente que si fuera por él cuenta con el año que viene lo quiere porque sabe que el carácter bien reconducir de Diego Costa le ha dado mucho y le puede dar al Atlético de Madrid desde el punto de vista de club te diría que si viene una buena oferta no tiene ningún problema en venderlo el Atlético de Madrid sabe que tiene a Morata que es una carta que han jugado bien que les ha salido bien y también es una buena apuesta de futuro sin dinero podrán reinvertir lo en otro delante creo que pueda también venir bien a a Diego Pablo Simeone si se queda comprometido no hay ningún problema si bien hay una buena oferta bueno pues para ellos no es un intransferible como eran o bla Griezmann Giménez Koke y y compañía

Voz 1991 14:49 Palacio por completar algo más qué decir de la reunión de hoy entre Costa hay Club

Voz 1038 14:53 sí en la que se han llevado todo ha habido mucha menos tensión de lo que ha estado por la mañana y que por cierto aparte de que mañana va a estar todo se va calmar con una más que probable rebaja de esa sanción del expediente que les han abierto a Diego Costa es verdad que digo para no forzar nada va a estar mañana el entrenamiento porque sabe que si mañana no entrena esa sanción puede ir a más entonces se cerró a ese nuevo expediente que lo podría abrir el Atlético de Madrid y también por eso bueno voluntad Phoebe para decirle al jugador que el club no está descontento con el pues el club también puede hacer un guiño ir rebajar también esa sanción que le ha impuesto es verdad que no está todavía notificado por escrito que ayer lo que se le pasaron nadie cosa o como le anunciaron a Diego Costa fue mediante una llamada telefónica dentro de mañana abra una notificación de la sanción esa sanción probablemente sea bastante rebajado para que vean que el club no va contra digo sino que Diego es parte del club

Voz 1991 15:56 eh que Costas en Jerez no

Voz 1266 15:58 estoy en Jerez de la Frontera sí señor ahí sales un bonito se compara con la familia con las amistades viendo algún que otra profesión tú sabes una participación alguna o no no no yo no abren bocas y costalero de la soledad de seguimiento pero era el viernes pero yo no yo suelo estar dando vueltecitas Expósito le ocurre por La Ser por media se ser un cable por lo que venga me has así me guiña luego Hitler con puerta normal que viene

Voz 1991 16:30 os despidos rápido a todos los que me piden paso desde Mestalla un abrazo