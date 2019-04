El Larguero (18/04/2019): Tercera parte

Voz 0752 00:00 el Larguero gol ya acota

me voy jueves tenemos charla con Ramón Besa hay Manuel Jabois hola Ramón qué tal buenas noches buenas noches hola Jabois qué tal estás muy buenas

Voz 4 00:53 cómo estáis buenas noches a estos no hace falta que te lo presente no lo o no lo está agradeciendo últimamente es desde luego que no son de eso de la tierra sí señor hice escucha mucho en casa además muy bien encantado encantado seguro que sabes cómo se llamaba en sus inicios no pues no me pillas cartel mítico de la calle Santiago que dio nombre al grupo pero no el anterior no me pillas es si no me equivoco en sus orígenes jugando también con el nombre y el origen Samad novedades Fariña precursores del éxito serio corre detrás del libro recogiendo poco sentir delicuentes

Voz 0752 01:35 qué tal de del derrame

Voz 3 01:38 así que vamos

Voz 1991 01:41 en Ramón me está encantando la Champions lo tengo que decir eh quiero decir parece que siempre emprenderán los mismos que queremos que entre los mismos pero que entre gente fresca equipos frescos como el Tottenham como el Ajax oye pues que alegría

Voz 1785 01:56 ni sobre todo si deparan partidos como el que vimos ayer a Iván emoción creo que lo más interesante de la Champions es que admite diferentes propuestas decir llegamos a unas conclusiones en el Mundial que había que jugar de una determinada manera y la Champions las desmiente vemos equipos ha como al Ajax el Barça que tienen un cierto sabor a lo que fue Cruyff tenemos la negó un equipo de autor como es el tótem ante Poquetino y luego un Liverpool que seguramente para la que la gente que les gusta el fútbol de ritmo el fútbol de vértigo el fútbol de ir y venir pues que es una alternativa para mí es un cóctel muy interesante y que bueno seguramente lo vamos a pasar pero también en las semifinales como los cuartos de final

Voz 1991 02:44 evidentemente nos gustaría tener los cuatro equipos españoles en semifinales pero como no es posible Jabois benditas semifinal Nos han quedado dos de los favoritos Liverpool Barça que además se van a enfrentar entre ellos involucrado este sorprendente hayas con no menos sorprendente Tottenham

Voz 5 03:02 Jabois horas estoy ha

Voz 1389 03:05 por ahora escucha es verdad no sé si soy vale se ha ido momento me estabas diciendo que Ci por nosotros cuatro equipos españoles pero que a pesar imagino de que no tienes del Madrid que que venir casi no

Voz 1991 03:18 esas no esté Ajax Tottenham sí

Voz 1389 03:21 ver esa agradece hombre que que qué más quisiera yo no que que alguna de esas sorpresas entrase por otro el mío pero pero pero una vez hecho ya desde luego sí que se agradece sobre todo la renovación en la frescura los nombres no convence Ramón también en la aparición de un cierto fútbol no de un poco diferente Liverpool ya ya el año pasado llegó a la final y es es conocido pero el hecho por ejemplo a mí me encanta que pues

Voz 0752 03:42 porque es cada veinte años no se cada cuánto tiempo es que

Voz 1389 03:44 ante el Ajax pega un puñetazo en la mesa con un puñado de jóvenes que terminan siendo luego estrellas en sus equipos no esos equipos equipos que los fichan desgraciadamente con el poder financiero hilos los sacan de allí pero pero que de repente vuelven a convertir ese fútbol tan tan exquisito tan reconocible en en una entidad en y una forma de decir que el balón y lo maneja gente que aunque no tenga la experiencia ya aunque no tengan poco el brillo el prestigio europeo desde luego es una forma de educarse con él alrededor de él de crecer como jugadores y de repente ya te digo yo estaba acorralada por ejemplo de un baño histórico cree pegó el Ajax al Madrid de Valdano que no sé si fue un cero dos en el Santiago Bernabéu aquella generación que ganó la Copa después con el gol de Kluivert no y en esta ocasión no sé si van a llegar a ganar la la la Champions han llegado desde luego al penúltimo escalón pero sí han han callado a a los dos dominadores no de de la competición por lo menos en los últimos tiempos que pueden ser la Juve y el y el Madrid y en cuanto al Tottenham yo creo que lo venía mereciendo y lo habría merecido también Poquetino no que esta sonando siempre como como entrenador de un gran equipo que tiene ha dicho mira grandes el que tengo ya

Voz 4 04:48 aquí ya lo lo lo lo he colocado

Voz 1389 04:51 los semifinales por lo demás la noticia del del Barcelona de que haya cruzado los cuartos de final y con los con los rivales y sobre todo el momento de forma en el que está no tanto el Barcelona como Messi desde luego para mí es el favorito no de la de la de la competición a ver cómo resuelve Klopp a ver cómo resuelve Liverpool otro partido de alto voltaje prácticamente idéntico al de la final del año pasado un rival más o menos de sumiso a medida en una ronda completamente decisiva porque sí que es verdad que después en la final un equipo como el Tottenham un equipo cuál puede puede no digo que lo vaya a hacer puede acusar la presión de jugar un partido tan grande de repente con con una plantilla tan inexperta para esas lides

Voz 1991 05:27 el Ramón no los grandes derrotados es Guardiola que en los últimos seis años no ha conseguido meter ni en tres años al Bayern en una final de Champions ni en tres años al City en una final de Champions porque él está costando tanto Guardiola

Voz 1785 05:42 bueno no sabría decirte al margen de porque no es fácil

Voz 0752 05:44 que eso es algo la eliminatoria del Madrid

Voz 1785 05:47 el cero cuatro en Múnich creo que las otras se han decidido por por muy poco no una jugada de bar un penalti un creo que P Guardiola siempre en la doble eliminatoria hay un partido en que cojea porque por ejemplo ayer me me pareció un partidazo el que vimos en cambio me pareció más rácano el planteamiento cuando jugaron en en en en campo del Tottenham es decir al al final lo que bloquea penalizado ha sido al margen del penalti de Agüero fallado es porque yo creo que el City no estuvo a la altura de

Voz 1389 06:20 de del partido y luego es verdad que para ganar

Voz 1785 06:25 la Champions no puedes cometer errores así como en la en la Liga tú puedes corregir te la Champions los errores penalizan claro a un equipo que le meten tres goles algo pasa defensivamente los equipos de Guardiola en ese sentido esos detalles un mes no no comparo que sea lo mismo el Bayern que el City en el City me parecen hasta cierto punto comprensibles aunque yo pensaba que este era el año de del City de Guardiola porque es un equipo sí que no tiene madurez Ny ni experiencia internacional es un equipo muy joven pero ese mismo argumento no sirve cuando estaba de entrenador en el Bayern que es un equipo mucho más experto con más colmillo y allí tampoco funcionó no se debe haber alguna clave que a mi se me escapa todas formas yo entiendo que es un éxito ganar la Champions pero nunca considerar un fracaso un fracaso no ganarla porque ganar la gana uno por tanto el Madrid ahí es una tipo que no tiene rival pero no podemos considerar que todos los que no la ganan no al menos a mí modestamente no no me lo parece es verdad que cuando lo lo que se tiende a pensar en Guardiola es que

Voz 6 07:30 ganó por Messi por Xavi hipócritas

Voz 1785 07:33 esta seguramente tiene ahí su parte razón también entiendo que la manera que jugó al fútbol al Barça cuando estaba Guardiola fue el equipo más armónico más bello y más interesante que yo vi a partir de equipos cada uno puede hacer las consideraciones que crea oportuno

Voz 1991 07:51 y qué te parece sobretodo esas declaraciones antes del partido de vuelta diciendo yo no he venido aquí a ganar la Champions

Voz 1389 07:58 no no he escuchado esas esas declaraciones y como objetivo prioritario de un club me parece bastante escandaloso marcarlo incluso que el Real Madrid hemos visto los resultados este año que parece que se dejó de lado un poco todo para poder ganar la la cuarta nadie entra en un club pensando mi objetivo es ganar la Champions la Champions ese gana por por consecuencia una consecuencia natural secuencia naturales consecuencia natural de un buen de un buen fútbol de un de un equipo muy competitivo y desde luego de adoptar una cierta regularidad a una velocidad de crucero en estas alturas de temporada que es la que es la primavera no pero bueno hombre todo el mundo quiere ganar la Champions desde luego y todo el mundo entran club soltó Guardiola a un club grande para ganar la Champions es decir que en ese sentido tampoco me me imagino que será una una boutade no desde luego tú cuando entras en un equipo lo primero que te es por la funcionar antes de pensar en ganar nada y una vez que funcione ganarlo y luego lo que a la ocurrido este año lo que le ha ocurrido otros años no y que habla también muy bien de de de una competición como ésta es necesitas jugar bien necesitas suerte y luego necesitas estar ser extremadamente competitivo no me estoy acordando de una de un equipo de fútbol que juega de maravilla hay sin embargo Cano todas sus partidos en la fase final creo que por uno cero que fue la España del Mundial de correcta era el equipo que jugaba mejor era que todo el mundo coincidía pero llegó un momento a partir de octavos que se dijeron entre ellos ahora vamos a seguir jugando como sabemos hacer porque desde luego no vamos a jugar mal deliberadamente pero sobre todo vamos a reforzar no sólo todo no vamos a encajar ningún gol sobre todo vamos a morder vamos a competir hasta el último segundo no eso se hizo hasta la final que se agarró también por el tanto que todo el mundo conoce el resultado ajustado que todo el mundo celebro y es muy muy muy muy difícil ganar una competición así y luego se necesita suerte pero esto esto esto es en el fútbol y en la vida que puede ser el mejor puedes aspirar a cualquier cosa pero luego en los momentos decisivos pues no sé si ese fuera de juego que se le pitó en el último gol al City por cuántos centímetros fue no pero pero esos centímetros existieron se pitaron pudieron una existe pido hoy estaríamos hablando de una nueva un nuevo éxito de Guardiola en semifinales y a partir de ahí otra vez la cuenta cero para si llega a la final y la gana es muy complicado ganar una competición así es lo más complicado del mundo del fútbol desde luego la competición más dura irse necesita reunir una serie de casualidades además de tu propone proponen el futuro que proponga es además de Tour reuniera la planta la de oro que él tiene además de eso no no basta cualquier cosa en fin el ejemplo de Lisboa pudo ser palo pudo ser Courtois entró por el único hueco que podían traer ese balón estaríamos hablando ahora mismo desde luego de otra época y no de la época que de la que hablo hasta el año pasado matices a veces estupideces a veces cuestión de centímetros Guardiola yo creo que lleva un par de años esos sentimientos se sonriendo alemán torciendo en la mirada

Voz 1991 10:36 no incluso el el la mano de Llorente

Voz 4 10:39 el gol que es con la norma la mano

Voz 1991 10:41 tenía que haber sido anulado lo que pasa es que otra vez el bar no sólo los fallan España sino también en Europa el arbitrio sólo ve una toma dijo muslo a la perfecto gol hay una las tomas en las que se ve claramente que le toca primero el codo luego desliza la bola hasta el muslo ida iba a la portería casi de forma involuntaria pero también contó Iturralde que cuando es de un defensa involuntario no hay infracción pero sí cuando es de forma involuntaria el delantero se aprovecha de una mano para hacer gol en ese caso si hay infracción con lo cual lo de Llorente fue involuntario pero fue gol con lo cual tenía que haber sido señalado como él en mano y lo del bar que tampoco entenderemos que hablaremos otro día que novena y el Barça y os pareció demasiado superior o en este caso el Manchester no dio la talla Ramón contra el Barça es bueno además del Barça en el Barça Messi está bien evidentemente está mucho ganado

Voz 1785 11:34 Bono al al United me parece muy buen equipo en ataque y una calamidad en defensa y eso cuando hablamos de experiencia de olfato pues es lo que huelen los veteranos Messi supo cómo como atacarle las las jugadas de los goles del Barça vinieron precisamente en presión en pelotas robadas una porra Coutinho con Messi al acecho oí a permitió marcar las diferencias del Barça aprendido un poco a defender

Voz 0752 12:03 mantener

Voz 1785 12:04 el orden del defensivo a la espera de que resuelva Messi los días en que Messi no está pues sufre más como pasó en la ida donde después de tener el partido controlado con cero uno cuando es mailing le le dio el raspado va a Leo y Leo estuvo Messi estuvo un rato lo para prácticamente hasta el final sin el partido del Barça lo que hizo fue

Voz 0752 12:26 o sea como el partido le pero

Voz 1785 12:29 Dom activa a Messi y pues es un equipo que marca diferencias contra equipos que son al menos son no tienen su altura futbolística como es el caso de United creo que es un equipo muy descompensado Ike gran trabajo con esa defensa que tiene yo creo que no puede competir con el Barça todo lo contrario por ejemplo del Liverpool que yo así que así como todo el mundo da favorito al Barça yo creo que la eliminatoria con el líder tú está al cincuenta por ciento es verdad que el Madrid le ganó bien también es verdad que este Liverpool uno tiene a si tiene aún porte Erazo tiene un a un equipo todavía más experto tiene un me parece muy capaz de eliminar el Barça y por lo tanto una el Barça nunca ha ganado al Liverpool en la Champions es otro detalle lo que ocurre es que Messi dijo que quería ganar ese Champion eso que tenía ese deseo y ese deseo de Messi es el que permite mantener el optimismo en el Barcelona pero yo veo una eliminatoria al cincuenta por ciento en cambio con el United ya cuando se dio sorteo coincidíamos que de los favoritos luego no ha sido así porque ha penalizado el City aquí no se han dado los cuatro finalistas que se preveían pero que el Barça hará supero superior al United y así se ha demostrado

Voz 1991 13:41 si el Barça gana está Champions no pasará a la historia como la del dos mil diecinueve sino pasará como la deseada la más linda es no tener ninguna duda

Voz 1785 13:49 perdona si me permites Yago es la gran diferencia de Messi hablábamos del Barça de Guardiola hablábamos del Barça el tridente hablábamos del Barça de de Ronaldinho en su momento del Barça de Cruyff le ha llegado el momento que Messi ha dicho bueno y de mi Barça cuando se va a hablar esa para mí es la diferencia es el esta es la Acha pienso de Messi eso es lo que le convierte en la presión que asume desde el primer partido Si la ganara o no ya lo veremos pero ha hecho suya

Voz 1991 14:16 Manuel te parece que sí Pedro

Voz 1389 14:19 yo creo que sería además de poder retirarse alto no gana yo yo casi que cedería esta Champions sentir tal mental

Voz 0752 14:30 de la

Voz 4 14:32 la la quiero tanto están Champions porque quiero acabar en lo más

Voz 0752 14:35 su retirada del fútbol he dado todo esto lo homenajeado reverencias gracias lo leo un mosaico en el Bernabéu de gracias Leo enhorabuena ha sentido

Voz 1389 14:48 yo no sé por quién echaría la final Sir sí sí anunciasen

Voz 0752 14:51 bueno a lo mejor tendré que ponerme la camiseta blaugrana que a haber regalado emitió cuando era pequeño para para para para que ganase vamos

Voz 1389 14:57 con con esta condición a ver si va a saco

Voz 1991 15:00 da secreto que el Madrid ha retirado para que gane el Barça la Champions y retire Messi

Voz 0752 15:04 claro a toros de tebeo hubiéramos perdido uno dos uno uno cuatro

Voz 1991 15:11 te iba a preguntar precisamente por bueno por De Gea que es un jugador que cuando vendes Mena España no sé si se ponen nervioso no se le puede la presión pero pero no les salen las cosas

Voz 1389 15:22 no pero en fin de magma encantado no sé si porque es verdad que no he buscado la foto original yo convoco periodista tengo temor a cualquier Twitter red social pero creo que Ter Stegen ha dicho que él no celebró ese gol porque le puede ocurrir a cualquier portero luego mando

Voz 0752 15:39 ya ya la grada cuando estaba metiéndose con De Gea y la grada estalló de ánimo al Barça

Voz 1389 15:44 creo que la la profesión del del portero y los profesionales porteros de élite son uno de los colectivos más solidarios entre ellos porque saben que estas cosas ocurren que son el último el último eslabón del equipo rival que a veces la pelota se te escapa se nos escapan a nosotros cosas mucho más importantes en la vida en un segundo de despiste imagínate lo que no lo puede pasar pero yo creo que ha demostrado en ocasiones que es un portazo veo constantemente circulando por por You Tube vídeos de sus con ese la liga inglesa que evidentemente no hacen virales en España porque porque no es la liga española pero pero ha demostrado con creces la la categoría que tiene que ocurre que pues en fin que se ha puesto de bajo los palos en la sección española en la Eurocopa con los resultados que hemos visto hoy después pues ha hecho está cantada en en el Camp Nou no creo que fuese si hombres fue decisivo el dos cero pero tampoco creo que fuese a cambiar mucho las cosas sino hubiera sino hubiera cantado porque el partido estaba como estaba ahí el Barça estaba desatado nota poco creo que que sea de una gran relevancia pero hombre sí sí habría que habría que pensar si City

Voz 1785 16:46 Aragón algo que ver nombre todo el mundo cuando cuando tiene que trabajar au Lucía

Voz 1389 16:51 ese delante de gente que que en fin que son los suyos de alguna manera pues a lo mejor puede poner un poco más nervioso por eso estamos hablando de un portero al Manchester sido un tipo como David De Gea es decir yo creo que en ese sentido sí si no se pone nervioso con con Old Trafford no que eso afición lo pone nervioso porque le veamos lo veamos unos cuantos españoles es circunstancial es azaroso supongo que es una desgracia porque a nadie le gusta ver un fallo están estrepitosos no antes hablaba Ramón de varios imagínate lo que no sé dónde está no pero imagínate lo que le pudo marcar la final de Champions este hombre insisto que me ha gustado de confirmarse que creo que sí porque de donde llegó me pareció bastante que tenía bastante debilidad la reacción de de Ter Stegen y creo que en ese sentido los los portero siempre van un paso por delante no del resto de profesionales el fútbol porque tienen unos unos valores construidos en base a eso que aquel fallo delantero no se lamenta tanto nunca

Voz 1991 17:42 el de ellos Besiktas que lo sepas Haritz hasta hace una afición ahí no hay presión Notre pronto que me quedan un par de preguntas a ver si vamos más breves que podamos porque os quería preguntar por el Valencia por supuesto Ramón que en diciembre Marcelino estaba con un pie en la calle y fíjate que está pues conociendo de hacer doblete las cosas como son

Voz 1785 18:08 el problema de valenciano era un problema de juego sino de de estado de forma de futbolistas y de de coyuntura no siempre he creído que Marcelino es un extraordinario jugador del problema que tienes cuando hay mucho desgaste la plantilla cuando el llevan mucho tiempo con con sus planteamientos esto su forma de ser sus exigencias pero siempre me ha parecido un entrenador capaz con una buena plantilla ir va a ser también preveo o ando o como mínimo me me parece un gran competidor tanto la Copa como en la Europa Liga osea es un equipo en este momento con cuajo y muy competitivo

Voz 1991 18:44 Manuel que es bueno que el que importantes muchas veces la paciencia

Voz 1389 18:47 hombre el futuro casi todo hecho los clubes con la afición más histérica hay más desesperante suelen ser los que suelen tomar decisiones ahora hora de de de de cortar un proyecto no cuando cuando la grada se poner los hay Pita los presidentes también ponen nerviosos y empezar a cortar cabezas y no dejan desarrollar proyectos sí que es muy importante el mejor ejemplo es desde luego el el Valencia ha habido otros ejemplos en en la Liga española pero en en equipos así que que son que están ahí la segunda línea siempre dispuestos asaltar un título como en esta son este año el Valencia que está aspirando a dos no sino me sirve no la final ha llegado al río Valencia así que todo esto es producto de un trabajo largo no puedes pretender que a los seis meses compitiendo ya con otros trasatlánticos pero si les das tiempo sistema hacer al equipo y si se memorizar

Voz 7 19:36 quizá el juego de balón

Voz 1389 19:39 se adopta la rutina de la victoria ocurren cosas como la que está ocurriendo este año con el valenciano Diego Costa en Hoy no

Voz 1991 19:45 la entrenar acto de rebeldía le ha sancionado al Atlético de Madrid vamos al régimen interno en una expulsión tienen que pagar una cantidad de enero evidentemente al ser ocho partidos en los contaba antes que ha ido la sanción por encima de los cien mil euros unido está lo de Hacienda al rebote que tiene consta como podéis imaginar que es monumental está ahora mismo Jabo en Ramón te da la sensación más fuera que dentro Diego Costa al Atlético de Madrid

Voz 1785 20:09 bueno desde fuera desde Barcelona esa es un poco la sensación

Voz 0752 20:12 yo creo que el Atlético de Madrid es un equipo que tiene que

Voz 1785 20:16 replantearse muchas cosas no sólo a nivel defensivamente sino porque parece que las marcha de Lucas luego puede ser la de Godín no seas un equipo no sé qué va a pasar con Griezmann y creo que en el lote entra un jugador como Diego Costa o al fin y al cabo es el problema lo género él y lo sigue provocando el lo que ocurrió en el Camp Nou pues creo que la solidaridad que tuvo de los entrenadores y de sus compañeros es merecido con con la actitud que ha tenido hoy se lo hizo todo él solito y por lo tanto no entiendo a qué viene todo todo ese numerito y esa forma de ser sabemos que como es él y también que su máximo defensores Simeone ampliando de aquí si el Cholo dice que se queda pues me imagino que se va a quedar pero no sé me da la sensación de que no está a gusto con el equipo actual lo con o quiere cambiar de dinámicas no no sabría decir ahora pero entiendo que es un problema de Diego que sólo lo puede resolver Simeone Manuel

Voz 1389 21:14 tú lo puedes tener además más de la edad que tiene de Diego Costa en las temporadas que lleva la hélice que tu equipo esté jugando la Liga y con cero cero desde el árbitro no puedes si lo haces tienes que asumir que te va a caer no era la sanción que te caídos y lo que el club también te reprenda porque en cierto modo chico hay la responsabilidad en la derrota desde luego mucha de ella recae en ti no no es un crío de dieciocho años pues darle una patada a alguien que se vaya sólo la portería puedes hacer ciertas cosas puedes entrar una tangana pero al árbitro a decirle S el insulto y con el partido como estaban me parece una sandez y me parece una novatada hay creo que vamos estoy de acuerdo con el Atlético de Madrid con la sanción y desde luego los ocho partidos que

Voz 1991 21:52 no se pueden ser incluso los últimos partidos de Diego Costa con el Atlético de Madrid que ya hemos visto en los últimos partidos Diego Costa el que más fuerza va a hacer es Simeone y desde luego si hay alguien que tiene fuerza en ese equipo es el Cholo saqué veremos si consigue convencer a Diego Costa para que sigan el Atlético tiene claro que es la Junta voló de Hacienda lo de las notificaciones es el acumulaban y acogían bloque las tiraba a la basura

Voz 8 22:12 junto todo todas unas vez vivamente en fin

Voz 1991 22:15 así empezó Cristiano Ronaldo mira Honda acabó

Voz 8 22:18 Tim y yo voy de vacaciones

Voz 4 22:20 José Manuel te vas algún lado en Semana Santa estoy en Galicia a punto de volver a Madrid pues entonces fantástico estás en Galicia lo malos que va a ser de estas a punto de volver sólo lo que más te precisamente la Game Boy pero bueno justo ahora que empieza el buen tiempo por cierto como está aguantando una semana de lluvias y creo que mañana y pasado de bueno y problema

Voz 1389 22:37 los por lo menos tengo garantizado que despegara el avión

Voz 4 22:39 pues no es poco que todo Rossi que es hora de que no quiere Ramón tú te vas a algún lado o no

Voz 1785 22:44 yo nada he quedado especial afgana Santa me toca currar sábado hay partido vayan además estamos de los periódicos como bien se sabe que en Barcelona no salen un día hay en Madrid salen el otro con lo cual esto esto y trabajamos para Madrid mañana trabajamos para Barcelona el sábado partido

Voz 7 23:04 el lunes preparando

Voz 1785 23:06 el partido también del Alavés saber cuando el Barça puede ser campeón bueno bien divirtiendo unos porque al fin y al cabo Semana Santa Navidad o cuando sea siempre que hay fútbol y hay buenas historias pues nos gusta a todos trabajar para eso hacemos este oficio no si fuera otra cosa es que busquemos siempre un descanso merecido busquemos el momento pero ahora para los que nos dedicamos el Barça no es momento para descansar precisamente

Voz 1991 23:31 lo importante es no parar de forma obligada y seguir trabajando sea quién sea eso no que eso no cambie Ramon Besa Manuel Jabois como siempre un placer un abrazo

Voz 0752 23:40 igualmente un abrazo a las doce y cincuenta

Voz 1991 23:42 pero vamos con el debate de los jueves

Voz 17 26:22 no Laboa

Voz 0752 26:28 abrimos tiempo de debate ya se ha visto os preguntamos por Pep Guardiola está fracasando Guardiola en la Champions en el lado del si están hola Jesús Gallego qué tal muy buenas yo hago buenas noches Julio Pulido buenas noches qué tal buenas noches en el lado del no tenemos a Marcos López hola Marcos qué tal muy buenas noches a todos y Antón Meana que sigue por ahí verdad que previsibles del sí que tal como está de buenas noches a ver quién llevan llevan tanto tiempo yo he donde una década con esto

Voz 18 27:01 te donde unos hablan de fracaso lloc eh yo prefiero ver un partido maravilloso de fútbol una historia increíble un un partido que pasará al final lo gana la tecnología ni más ni menos pero nadie se queja nadie montas que escándalo es que este debate que estamos teniendo en la SER no lo tienen en Inglaterra no hay nadie en Inglaterra que esté diciendo ahora mismo que Guardiola es un fracasado que Guardiola no

Voz 1785 27:22 no esto es deporte

Voz 18 27:25 final llegas puedes perder evidentemente gas pero este año que París el año pasado dices con el Bayern Munich por supuesto pero que el partido que se vivió ayer

Voz 1389 27:32 el partido que si de ayer en el Etihad me parece

Voz 18 27:35 que reducirlo a un simple fracaso de un entrenador porque no lo creamos el trabajo que hizo Poquetino porque el heroísmo que hizo el Tottenham un equipo con tantas y tantas bajas por lo tanto como iban tanto y tanto tiempo esperando que en fracaso si Guardiola The Sun fracasado qué será de nosotros en doce de todos los demás que hay a nivel de entrenadores de periodistas de de responder

Voz 1785 27:55 abres de cualquiera haría porque sí

Voz 18 27:58 el técnico que más títulos ha ganado en la última década el fútbol mundial

Voz 19 28:02 Yago perdona lo primero que creo que que debes de hacer en pro de la Cadena SER es decirle a los contertulios que sepan de lo que se va a debatir es que aquí no se está debatiendo desigual es un fracasado el debate según me han contado a Messi

Voz 0752 28:17 que seamos la Champions seis

Voz 19 28:20 ah vale es que es que está diciendo Marcos que si Guardiola es un fracasado no no no estamos hablando de sí ha fracasado la Champions Marko

Voz 0752 28:28 pues sí fracasado sólo se triunfa Julio si se gana sabemos que no gana una casa

Voz 19 28:33 yo os pregunto desde que Guardiola dejó el Barça que ha hecho la Champions

Voz 8 28:38 tiene que adoptamos Aqualia cuartos sí sí correcto llevar lleva tres años que la semifinal en y la huele correcto eso un fracaso no para mí no para mí nada claro

Voz 18 28:52 que si quieres llega lo que lo que lo que Jesús va a decir o lo que vas a decir

Voz 8 28:57 Julio no bueno de tal manera quiero decirle déjame que te diga sólo un dato objetivo el propio Guardiola dijo que él no ha venido aquí a ganar la Champions os a eso eso lo tenía

Voz 19 29:04 claro claro eso era el argumento que iban a utilizar

Voz 0752 29:08 yo creo que tuvo sorprendidos la Champions Champions hay que decir que con aunque a los guardias no les parezca eso

Voz 7 29:18 se hace para que un equipo y los equipos van a la Champions para ganarla no van ni para jugar bien al fútbol ni para jugar bonito ni para que suenen lo violines ni nada de eso no van para ganarla y si tú llevas desde que te fuiste vas a seis años

Voz 1785 29:31 ganarla pues algo debes estar haciendo mal sobre

Voz 6 29:33 todo Si llevas tres años siendo el equipo que más se ha gastado del mundo del fútbol

Voz 7 29:39 Paul no ha llegado a semifinales porque hay que recordar que el año que llegó Guardiola

Voz 6 29:44 City se gastó doscientos trece millones doscientos del primer año fichó a Shane XXXII millones fichó a estos por cincuenta millones fichó a

Voz 7 29:58 un Dogan por veintisiete billones fichó a

Voz 6 30:02 a Claudio Bravo a Nolito bueno un montón doscientos

Voz 0752 30:05 trece pero es que es segundo año

Voz 6 30:07 se gastó trescientos quince millones de euros fichó a Laporta por sesenta y cinco millones fichó a Mendi del Mónaco por cincuenta y siete fichó a Walker que era el lateral más caro de la historia del fútbol por cincuenta y dos millones fichó a Bernardo Silva por cincuenta millones fichó Anderson por fin cuarenta millones fichó a Danilo por treinta millones y este año ha fichado a Mahrez por sesenta y siete millones si después de toda esa inversión

Voz 0752 30:36 tú tú nos ocho millones ciento tú no has podido meter

Voz 6 30:39 arte ni una vez entre los cuatro mejores evidentemente está fracasando en la Champions pero es que tú mañana por la mañana puede gastar doscientos millones en en va p trescientos en Hazara cuatrocientos en Messi y no meterte en la final de la también entonces diréis que os os hago saber haber dicho Marcos que el París en Yemen ha fracasado porque lleva sin oler me ordenó pero sí el que Fire Guardiola no vuelan colonia fracaso pero si lo hace el Madrid sí lo hace el Barça no si lo hace el el el germen sí lo hace

Voz 18 31:14 cualquier otro equipo por parece un fracaso el el año pasado en Roma todavía está durando la herida de Roma e osea la idea de Roma

Voz 0752 31:21 pero fíjate Guardiola no no no

Voz 18 31:24 espero que la herida en Madrid pero con una herida en Madrid ya sé que no es el tema del debate hoy pero como adherida el Madrid se sustenta sobre el que ha ganado tres Champions entonces sólo se habla de las tres Champions pero no se habla de que este año

Voz 0752 31:34 ya está eliminado en octavos de final por un grupo de niños eso no no es que todavía no toca ese debate sí ya lo sé que no toca ese debate pero cuando eres

Voz 19 31:42 sé que te han dicho cuál es el debate que ve consta que ETA llamaba pero tú no lo que les admitir que el debate es si Guardiola

Voz 0752 31:49 ha fracasado las para mí no para mí para que tampoco ha triunfado tampoco tampoco

Voz 18 31:55 tampoco tengo haber dejan yo tengo que decir

Voz 1991 31:58 Al Madrid le han caído más palos cuna este era vamos

Voz 0752 32:00 sí sí sí ya lo veo ahora con el hasta ahora no en su momento que Luis como perdonar cuando aquí cuando ves del Madrid

Voz 6 32:08 lo primero que te dicen es las tres Champions iría ido al Barça le han caido al Barça que llevamos diciendo que no huele la Champions Messi reconociendo es que no podemos seguir así pero Guardiola lleva seis años que Nilo

Voz 0752 32:19 ni la Joel pero no es un fracaso que me parece bastante importante que intentemos ser justos con el fútbol no es interesante tú no puedes ganar la Champions te llames Guardiola te llames como te llames porque si para mí yo no tienen efecto es que no haya llamado tienes que competir Johnny Deep

Voz 1991 32:42 su yo para que quede claro estamos acotando desde que sale del Barça

Voz 0752 32:45 en tres años el Bayern de Munich tres años era el sitio

Voz 6 32:48 pero pero que yo no hablo en nombre de nadie yo solamente digo que los tres años de Guardiola en el Bayern de Múnich y los tres años de Guardiola en el Manchester City el Bayern y el City para mí

Voz 0752 32:58 jugó como yo esperaba que jugara el equipo de Guardiola y Guardiola no me a mí Guardiola

Voz 6 33:04 no me traicione pero no no lo estéticamente no

Voz 0752 33:07 domésticamente hablar estamos hablando de eso no estamos nosotros no estamos hablando me antes de ganar la Champions y te gala Champion no Gallego no

Voz 6 33:15 por si no nos gallegos que si ayer el Agüero está a un centímetro

Voz 0752 33:20 tras aquí no fracasa surge para que fracasa tú no puede ser que el fracaso un centímetro no puede ser que un fracaso una decisión equivocada perdona

Voz 18 33:32 Julia una decisión equivocada que aquí en España estaríamos haciendo manifestaciones y eso le pasa al Madrid o al Barça o al Atlético de Madrid porque para mí Llorente el gol lo toca con la mano Itu lo dice clarísimamente ayer en en el Larguero si no me equivoco

Voz 0752 33:45 poco lo escuché ayer lo dijo lo viejo no no no no

Voz 18 33:50 este partido pero pero digo que aquí en España con el Barça con el Madrid con Atlético hubiéramos hecho manifestaciones

Voz 6 33:55 es que tú tú mismo Marcos has dicho que que diéramos mérito a lo que hizo Pochettino con un equipo lleno de basura eso digo por eso porque vamos a ver un equipo donde juegan stripper Rus del veinte del Bertone quien llama Cissokho Llorente son lo comparas con un equipo donde

Voz 0752 34:14 juega gente que ha costado una fortuna

Voz 6 34:17 en hierba

Voz 0752 34:19 partido Aubry bueno un tobogán precisamente un beso

Voz 6 34:22 son capaces de eliminarle pero nadie infeliz

Voz 0752 34:27 el fútbol pero yo quiero que eso no pero si eso está bien pero es que eso no valga eso no te valdrá aquí no no obstante que valdrá no vale para estar entre los cuatro mejores el año pasado igual con el Liverpool de Klopp que es un equipo mucho menor se finalista de la Champions

Voz 7 34:46 el anterior con el Mónaco claro el eliminar bueno pues bueno voy a fichar dos o tres del haberse así una derrota Mabel

Voz 8 34:52 Cerezales el error de base que tienen todos los

Voz 19 34:55 defensores de Guardiola que piensan que no se puede decir que Guardiola su fracasado que no se va a poder decir nunca se puede decir Guardiola ha fracasado es que sí

Voz 0752 35:04 puede decir Guardiola no es inmune al fracaso

Voz 19 35:07 eso es que existe debate lo tenemos dentro de otros tres años sigue sin ganar nada en la Champions vais a seguir diciendo que no es un fracaso porque parece que está prohibido decir que Guardiola fracasa oye se puede decir que Guardiola fracasa no pasa nada

Voz 7 35:22 yo creo que cualquiera cualquier equipo que se gaste entereza

Voz 6 35:25 los casi setecientos millones de euros Hinault consigue meterse en esos tres años

Voz 0752 35:31 los cuatro mejores de la Champions ha fracasado lo entrene Guardiola o lo entrene el Papa pero a ver vamos a ver si tú juegas un partido como el que juegas ayer a

Voz 6 35:42 a Simeone le ha dado palos claro

Voz 0752 35:44 los no porque no porque es la gran no porque allí

Voz 6 35:48 no porque es la gran diferencia de equipo solamente juega a ganar al resultado el ya que pierde no te queda nada

Voz 0752 35:56 Guardiola no paga lo que les pasa a Simeone no no no juega Guardiola juega pery

Voz 1991 36:05 de dos finales de la Champions en la gana una Liga al Real Madrid al Barça

Voz 0752 36:08 quiero decir que ha llegado más lejos que Guardiola

Voz 6 36:11 quién

Voz 0752 36:12 Guardiola gana la Champions que Simeone si digo desde que no está Guardiola en el Barça que tú quieras bueno hasta lo mejor es verdad y también saber acotar no que el debate es ese marco de cuál es el debate el debate estaba Guardiola la Champions salió de no vale no vale que el moderador sea partidista no no has diciendo de tu ha sacado el nombre ya si tú has sacado el nombre de Simeone que has sacado lo has sacado una fase de

Voz 8 36:41 lo has sacado tú y yo no pienso que Simeone con

Voz 1991 36:44 equipo que para ti no juega a nada que no te queda nada si pierde ha llegado

Voz 0752 36:47 si no te cambia pero es objetivo no es una opinión

Voz 6 36:49 que hay equipos que juegan al fútbol que solamente juegan solamente un y que es

Voz 0752 36:54 para el tenga para no para ganar del acuerdo parece que Guardiola juega para ganar no parece que no parece que no es que por más que tú que te creas El discurso del otro día ya veo que te lo que te lo creer es que la verdad es que no es verdad es que Guardiola juega para ganar pero no hace de una manera que si sea esto a nadie que juegue para perder que no conozco nada

Voz 7 37:21 no hay día él me ha supuesto que mérito eh el mérito a una idea de fútbol por encima de los jugadores por encima de

Voz 6 37:29 de gastarte seiscientos millones lo tiene que son chavales de diecinueve pero cuando tú has fin

Voz 0752 37:35 claro que cuando hace veinte años que nos gusta cuando tú has irse a La Haya

Voz 6 37:43 ha sido

Voz 0752 37:46 que a la gente encerrarse claro

Voz 1991 37:48 está yendo el debate al un año

Voz 6 37:51 estos veinte millones al año siguiente trescientos veinte al año siguiente casi cien millones

Voz 0752 37:56 no pasas

Voz 6 37:57 de las de los cuartos de final te eliminan equipos inferiores a Di lo siento mucho al fracasado en la Champions vale vamos

Voz 1991 38:04 pero una cosa vamos a hacer un pequeño alto en el camino y escuchamos a los oyentes a ver qué opinan y a ver si la Avis convencido de sí está fracasando no Guardiola la Champions

Voz 20 38:14 ahora todo el mundo

Voz 21 38:14 habla de ellos excluidos pero tú sabes que siempre han estado ahí el grupo que paró el mundo durante veinte minutos Bale que entró en el Libro Guinness ese grupo tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre hoy su inconfundible sonido esos arrolladores directos vuelven en una colección única reunida por el país Vilobí

Voz 10 38:35 cuarenta Classic ahora que están más vivos que nunca pueden vivir para siempre contigo domingo veintiocho A kind of magic y Caja premium

Voz 1991 38:42 no por nueve con noventa y cinco con el país

Voz 0752 38:46 vamos con los oyentes hola Ricardo qué tal buenas noches desde dónde nos llamas

Voz 22 38:52 la entrega del Valencia de Valente pues enhorabuena por esa semifinales

Voz 0752 38:57 en la Europa League hombre a ti qué te parece que fracasa o no Guardiola en la Champions

Voz 22 39:04 pues la verdad es que no que no pues si el que rompió porque un jugador apoyo un penalti Erbil lo contrario Laporta aquellos dos lento durante parta Belén encuesta en la eliminatoria

Voz 1991 39:19 vale pues entonces muy muy claro queda gracias Ricardo un saludo

Voz 0752 39:24 hola Miguel como como no me gusta mucho pues lo paso rápido has escrito yo vaya es espera un cinco cero quedamos queréis Caja que sea aparte

Voz 7 39:41 si tú fichas por por sesenta y cinco

Voz 0752 39:46 sí claro claro efectivamente es culpa de Laporta silencio Miguel Ángel buenas noches

Voz 8 39:53 buenas noches desde dónde nos llama de Barcelona desde Barcelona del Barça no no vale

Voz 23 40:01 el Real Madrid del Real Madrid te parece

Voz 1991 40:03 fracasando Guardiola

Voz 24 40:05 total fracaso rotundo

Voz 8 40:09 por qué porque yo creo que no sale de mirar esta eliminatoria

Voz 23 40:11 la pregunta es si Guardiola está fracasando en la Champions diez rotundamente sí porque en el dos dos equipos estado todos los medios no acababa de porque ya se puede el Barça para demostrar que él sólo podía ganar la Champions sin Messi Xavi Iniesta trío el frío que hacía al Barça yo creo que Guardiola no aparte de falta un poco de estrategia porque ella en el campo del Tottenham dejó en el banquillo al día de Bree dos de las estrellas ni me imagino al Real Madrid o al Barcelona dejando estrellas en cuartos de final de la Champions y otra cosa cuando se enfrentan dos equipos del mismo país normalmente se igualan bastante las yo creo que es un fracaso rotundo

Voz 0752 41:06 te parece esta mañana ante la verdad que pero perfectamente no está explicado con una educación y un conocimiento espectacular rotundos y lo agradecemos Miguel Ángel mil gracias un saludo

Voz 8 41:17 el Hello buenas noches

Voz 22 41:20 buenas noches qué tal pensando llamas desde la capital de Cantabria de Santander donde está al histórico Real Racing Club

Voz 8 41:28 buen sitio que hay gente que está lloviendo o no ha llovido bastante bueno en todo el país la verdad es que sí es lo que nos toca en Semana Santa en Cataluña no es menos en Barcelona no ha llovido eh y bueno en el río Congo menos paritorio el resto del territorio nacional prácticamente todo sí ahora te cuento Hello está fracasando muy Guardiola prefirió no

Voz 22 41:52 pues muchas veces esa presenciales y vosotros mismos lo vais a ver uno de vosotros hablaba de que con Guardiola instó al buen fútbol hay una idea de fútbol ganar que empecé empecé hereje lo importante en el fútbol y cuando gana una Champions es que la ganes el fútbol en la Champions ahí resultadista que es la que juegues bien Iker una exposición si luego no gane la Champions matizó a correr desde este hombre Guardiola fuera entrenador del Valencia este año lo hubiera entrenado en la Champions hubiera quedado eliminado no hubiera sido fracaso qué fue lo que le pasó al Valencia Marcelino este año la Champions no fracasado

Voz 24 42:28 verdad bueno pues Guardiola

Voz 22 42:30 seiscientos millones de euros desde que están en el City no ninguna Champions decía lo siguiente que es que se falló un penalti y el gol no entró lo que quieras pero volvemos a lo mismo si tú no gana la Champions tú has fracasado sobre todo porque el sitio es uno de los grandes no en Champions sino un dinero gastado

Voz 24 42:48 bueno está clarísimo claro entonces que me lo puede discutir

Voz 22 42:53 que la víspera eficacia la eficacia y los resultados de la Champions no es la posesión es meter gol ganar la Champions

Voz 8 43:01 eso sí que no tiene Champions gastado un dineral

Voz 22 43:04 los datos están ahí hay que reconocerlo entonces en Ferrari no ganas que te ha pasado pues ha fracasado

Voz 8 43:11 Hello mil gracias un saludo

Voz 22 43:14 los hasta luego hola Juan buenas noches

Voz 8 43:16 hola qué tal buenas desde dónde nos llama dos desde Vigo

Voz 1991 43:21 digo se salva al Celta uno

Voz 25 43:23 muy muy claro

Voz 22 43:25 el esperemos esperemos esperemos que lo sabe pero bueno Titi pidió a ganar la tantos con Guardiola quedó cuadrados que eso es relativo siempre no

Voz 0752 43:37 y qué le parece un fracaso no

Voz 22 43:40 hombre yo creo que sí yo pero desde que salió de Barcelona vamos porque mirar Messi Xavi Iniesta hay punto fue la suerte que tuvo Guardiola es un es un es un buen

Voz 8 43:51 animarlos Le quién lo dice

Voz 0752 43:53 no perdone que interrumpa Le recordar

Voz 18 43:56 eh que el Barça tenía Xavi Messi Iniesta Neymar y con Tata Martino y lo eliminó al Atlético de Madrid en la Champions

Voz 0752 44:03 bueno porque entendía pero la verdad no tenía el entrenador ya Tata Martino exactamente no tendría tendría

Voz 22 44:13 el año Messi alemán y eso

Voz 0752 44:15 pero mira

Voz 22 44:18 que Guardiola es un buen entrenador yo no lo critico lo que pasa que a Guardiola es el infló mucho eh olvidando de quien tenía en el terreno de juego y ahora lo está pagando el pobre Guardiola por lo que es el infló pero es un buen entrenador pero como cualquier otro que tenga el prestigio que tiene Guardiola que hay un montón de ellos también en ganó tres Champions seguidas por eso no se lo infló tanto o sea que para mí es un fracaso desde que salió del Barcelona para mí el gran fracaso de Guardiola fue del Barça

Voz 8 44:51 Juan mil gracias un saludo

Voz 22 44:53 pues nada venga a vosotros

Voz 0752 44:56 los oyentes que otro en el norte sí

Voz 19 45:01 digo pues oye fenomenal sólo había una vida

Voz 1991 45:04 sí y por eso mezclamos los de aquí los oyentes que son los mejores hola buenas noches

Voz 8 45:11 por eso aquí

Voz 0752 45:13 aquí Damon hola

Voz 1991 45:15 aquí no puede ser no vamos a llevarle de nuevo ya está decidido las cosas como son pero como son cinco vamos a ver si nos coge el teléfono Iñaki

Voz 0752 45:24 no contaban con unos no ya de partida la frase del último oyente a Guardiola se infló mucho es que es una realidad como un templo de Granada

Voz 1991 45:35 bueno hablando el único que ha dicho que no Ricardo de Valencia y luego Miguel Angel de Barcelona Ángel de Santander y Juan de Vigo han dicho que si está fracasando Guardiola la Champions

Voz 8 45:47 llevan aquí aquí buenas noches faltaba d'Opinió macho tú te parece que está fracasando o no pues sí

Voz 26 45:56 yo lo porque el partido y no vamos a bombardeo bueno lo que pasa que eso de todas las jugadas ha comentado del Val de lo que de Llorente eso pues nombre fue lo que más le perjudicó a ellos

Voz 8 46:13 de aquí poderes Iñaki duda ante lo que te lo de gol de Llorente con la mano no

Voz 26 46:18 se porque eso vamos selva lo tuvo que ver esa pero lo ha vivido también ver crecerán en el muslo pero no la segunda jugada que les sale que es cuando le pega la mano luego al muslo pues hombre

Voz 7 46:31 pero es que sí que no es no

Voz 8 46:34 ha dicho que ha fracasado aunque el gol de Llorente no tiene que haber subido es decir aquí ha repartido para el Bari para Guardiola verdad Iñaki seguro fenomenal pues Iñaki mil gracias un saludo nada cuatro uno cuatro uno déjame que me ha pasado Berlanga a ver el debate y birlado

Voz 1991 46:53 la fracasando seis si no haya no tiene nada que ver está fracasando Guardiola en la Champions si un sesenta y ocho por ciento treinta y dos así que el totales cuatro uno de los oyentes más el voto por internet un cinco uno

Voz 7 47:09 bueno pero como han perdió el debate pero como ha jugado bien con la lírica

Voz 0752 47:15 prefiero

Voz 18 47:17 Toxo Antón Antón yo me quedo con el viaje con el Camí

Voz 0752 47:19 el reto de ellos no se adaptaron y Marcos debate para ganar el debate no como cómodo con Marcos López es más bonito el camino que llega

Voz 6 47:37 tantas y tantas veces si solo piensas en el final de pierde cerca

Voz 0752 47:41 mira yo el camino que es lo más bonito ahí en estos momentos hay hay curvas en las que en las que te pierdes nunca es pero hay otras curvas en las que pasas en el camino setecientos millones

Voz 1991 47:53 Marcos creo que ese

Voz 0752 47:55 no que no cuela pero este debate cuatro a cinco cero a cinco siempre no estoy todo eran debate tres estados operador vamos perdona Mora el moderador lo diré

Voz 1991 48:08 datos objetivos que has sido siempre siempre aparte no esto no es un debate a cinco coma seis porque estás de los cinco oyentes y además tenemos el voto de de Internet dos aquí somos