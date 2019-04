Julio Pulido: "El error de base de los defensores de Guardiola es que nunca se va a poder decir que ha fracasado"

Voz 1 00:00 abrimos tiempo de debate ya se ha visto os preguntamos por P Guardiola está fracasando Guardiola en la Champions en el lado del si están hola Jesús Gallego qué tal muy buenas Solà Yago buenas noches Julio Pulido buenas noches qué tal buenas noches en el lado del nuevo tenemos a Marcos López hola Marcos qué tal muy buenas noches a todos

Voz 2 00:25 Meana que sigues por ahí verdad que previsibles del sí que tal como está de buenas noches todavía a ver quién que empezaron Antón llevan llevan tanto tiempo yo he hecho una década con esto

Voz 3 00:38 en donde unos hablan de fracaso lloc eh yo prefiero ver

Voz 2 00:42 un partido maravilloso de fútbol una historia increíble

Voz 3 00:44 abre un un partido que pasará al final lo gana la tecnología ni más ni menos pero nadie se queja nadie montas que escándalo es que este debate que estamos teniendo en la SER no lo tienen en Inglaterra no hay nadie en Inglaterra que esté diciendo ahora mismo que Guardiola es un fracasado que Guardiola no sirve no no esto es deporte tú al final llegas pues perder evidentemente gas pero este año que perdiese el año pasado con el Bayern Munich por supuesto pero que el partido que se vivió ayer el partido de de ayer en Etihad me parece que reducir

Voz 4 01:13 lo a un simple fracaso de un entrenador porque no lo

Voz 3 01:16 seamos el trabajo que hizo Poquetino porque el heroísmo que hizo el Tottenham un equipo con tantas y tantas bajas por lo tanto como llevan tanto y tanto tiempo esperando que un fracaso Easy Guardiola es un fracasado qué será de nosotros en doce de todos los demás que hay a nivel de entrenadores de periodistas de de responsables de cualquier área porque es el técnico que más títulos ha ganado en la última década del fútbol mundial

Voz 5 01:39 Yago perdona lo primero que creo que debes de hacer en producción de la Cadena SER es decirle a los contertulios que sepan de lo que se va a debatir es que aquí no se está debatiendo en Guardiola es un fracasado el debate según me han contado a Messi

Voz 0252 01:55 deseamos la Champions no no seis

Voz 5 01:57 ah vale es que es que está diciendo Marcos que si Guardiola es un fracasado no no no estamos hablando de sí ha fracasado la Champions marca

Voz 0252 02:05 pues parece no fracasado sólo se triunfa Julio si se gana sabemos que no gana una casa

Voz 5 02:10 yo os pregunto desde que Guardiola dejó el Barça que ha hecho la Champions

Voz 0252 02:18 que a cuartos sí sí el correcto llevar llevaba tres años que las eh

Voz 6 02:23 es la huele correcto

Voz 0252 02:26 por eso no es un fracaso no para mí no para mí nada claro

Voz 2 02:30 pero no quieres diga lo que lo que lo que Jesús va a decir o lo que vas a decir Julio no alguno de tal manera quiero decir

Voz 1991 02:37 déjame que te diga sólo un dato objetivo el propio Guardiola dijo que él no ha venido aquí a ganar la Champions sea eso eso lo tenía

Voz 0252 02:42 claro claro saberes a ver yo que era el argumento que iban a utilizar

Voz 6 02:46 yo creo que ya tengo sorprendidos la Champions la Champions hay que decir que con aunque a los guardias no les parezca eso lo hace para que la gana un equipo y los equipos van a la Champions para ganarla no van ni para jugar bien al fútbol ni para jugar bonito ni para que suenen lo violines ni nada de eso no van para ganarla si tú llevas desde que te fuiste Barça seis años sin ganarla pues algo debe estar haciendo mal

Voz 4 03:11 todo Si llevas tres años siendo el equipo que más se ha gastado del mundo del fútbol

Voz 6 03:18 has llegado a semifinales porque hay que recordar que el año que llegó Guardiola

Voz 4 03:21 City se gastó doscientos trece millones doscientos desde el primer año fichó a Shane XXXII millones fichó a estos por cincuenta millones

Voz 6 03:34 yo a un Dogan

Voz 4 03:37 diecisiete billones fichó a Claudio Bravo a Nolito bueno un montón doscientos trece pero es que el segundo año se gastó trescientos quince millones de euros fichó a Laporta por sesenta y cinco millones fichó a Mendi del Mónaco por cincuenta y siete fichó a Walker el lateral más caro de la historia de fútbol por cincuenta y dos millones fichó a Bernardo Silva por cincuenta millones fichó Anderson por fin cuarenta millones fichó a Danilo por treinta millones y este año ha fichado a Mahrez por sesenta y siete millones si después de toda esa inversión tú ocho millones ciento tú no has podido meterte ni una vez entre los cuatro mejores evidentemente está fracasando en la Champions pero es que tú mañana por la mañana puedes gastarte doscientos millones y trescientos en Jafar cuatrocientos en Messi y no meterte en la final de la también entonces les diréis que han sufrido alguna parece haber dicho que Marcos que el París en Yemen ha fracasado porque lleva sin oler cambios de ordenó pero sí el que Fire Guardiola no vuelan colonia fracaso pero si lo hace el Madrid sí lo hace el Barça no si lo hace el el el germen sí lo hace

Voz 2 04:52 cuando otro equipo por parece un fracaso lo hizo el año pasado en Roma todavía está durando la herida de Roma e osea alegría de Roma

Voz 1284 04:58 el papel pues fíjate Guardiola algas de todo no no no

Voz 3 05:01 espero que la herida en Madrid pero con una herida en Madrid ya sé que no es el tema del debate hoy pero como diría el Madrid se sustenta sobre el que ha ganado tres Champions entonces sólo se habla de las tres Champions pero sabe que este año

Voz 2 05:11 ya está eliminado en octavos de final por un grupo de niños eso no

Voz 1284 05:14 no que no ese debate debates ya lo sé que no toca ese debate pero cuando eh

Voz 5 05:20 sé se te han dicho cuál es el debate que ve consta que ETA llamó pero tú no lo quieres admitir que el debate es si igual

Voz 7 05:26 dio la ha fracasado las para mí sino para mí no está claro yo tampoco acudirá a triunfar tampoco tampoco tampoco

Voz 1991 05:34 a ver déjame yo tengo que decir al Madrid han caído más palos cuna este era

Voz 2 05:38 sí sí sí ya lo veo ahora con ahora no ayudó en su momento que el número el mal

Voz 4 05:45 sí ya te lo primero que te dicen es las tres Champions ha ido al Barça le han caído al Barça que llevamos diciendo que no huele la Champions que Messi reconociendo es que no podemos seguir así pero Guardiola lleva seis años que ni la huele ni la Joel

Voz 1284 05:58 pero no es un fracaso me parece bastante importa

Voz 4 06:00 de que intentemos ser justos con el fútbol no no no eso no es tú no puedes ganar la Champions te llames Guardiola te llames como te llames porque si para mí

Voz 1284 06:11 que no tienen el efecto es que no tienes que competir yo para que quede claro estamos acotando de

Voz 1991 06:22 de que sale del Barça de tres años el Bayern de Munich tres años el

Voz 4 06:25 pero pero que yo no hablo en nombre de nadie yo solamente digo que los tres años de Guardiola en el Bayern de Munich y los tres años de Guardiola en el Manchester City el Bayern y el City para mí

Voz 1284 06:36 jugó como yo esperaba que jugara el equipo de Guardiola mí no me mí Guardiola no me traicione pero no nivel estético

Voz 4 06:43 mente ni futbolísticamente hablando ahora hablando de eso

Voz 1284 06:46 no estamos nosotros no estamos hablando Meana ganar la Champions te te gala Champion no gallego

Voz 0252 06:53 Curtis Gallego es que si ayer el Agüero está a un centímetro más atrás a uno fracasa fracasa claro

Voz 1284 07:02 pero tú no puede ser que el fracaso lo marque un centímetro no puede ser que un fracaso claro

Voz 0252 07:07 que es una decisión equivocada perdón

Voz 3 07:09 Juliá una decisión equivocada que aquí en España estaremos haciendo manifestaciones y eso le pasa al Madrid o al Barça o al Atlético de Madrid porque para mí Llorente el gol lo toca con la mano hito lo dice clarísimamente ayer en en el Larguero si no me equivoco o tampoco lo escuché ayer lo dijo lo eh

Voz 7 07:24 te has visto no no no no no no no

Voz 3 07:27 no se va a repetir partido pero pero digo que aquí en España con el Barça con el Madrid con Atlético hubiéramos hecho manifestaciones y es que tú mismo Marcos ha dicho

Voz 4 07:35 que que diéramos mérito a lo que hizo Pochettino con un equipo lleno de basura eso digo por eso porque vamos a ver un equipo donde juegan stripper Rose del veinte Bertone quien llama Sissoko Llorente son lo comparas con un equipo donde juega gente que ha costado un Fortún on

Voz 1284 07:55 es un partido muy bueno un tobogán

Voz 4 08:00 capaces de eliminarle pero llevar tres muy bien al fútbol pero que eso no pero si eso está bien pero es que eso no valga eso no te valdrá aquí no no vale que valdrá no vale para estar entre los cuatro mejores que el año pasado igual con el Liverpool de Klopp que es un equipo mucho menor no es el final de la Champions es el

Voz 1284 08:23 anterior el Mónaco claro el eliminó al moro pues bueno voy a fichar dos o tres del a

Voz 5 08:30 sale el error de base que tienen todos los defensores de Guardiola que piensan que no se puede decir que Guardiola su fracasado que no se va a poder decir nunca hice puede decir Guardiola ha fracasado es que se puede decir Guardiola no es inmune al fracaso es que existe debate lo tenemos dentro de otros tres años sigue sin ganar nada en la Champions vais a seguir diciendo que no es un fracaso porque parece que está prohibido decir que Guardiola fracasa oye se puede decir que Guardiola fracasa no pasa nada

Voz 6 09:00 yo creo que cualquiera cualquier equipo que se gaste entereza

Voz 4 09:02 años casi setecientos millones de euros no consigue meterse en esos tres años entre los cuatro mejores de la Champions ha fracasado lo entrene Guardiola o lo entrene el Papa pero a ver vamos a ver si tú juegas un partido como el que juegas ayer osito tampoco da palos a Simeone palos Charo armador

Voz 1284 09:22 no porque bueno poner Grandrenbing el Caravaca no porque es la gran no porque gallego

Voz 4 09:26 porque es la gran diferencia de equipo solamente juega a ganar al resultado el ya que pierde no te queda nada

Voz 1284 09:34 igual paga lo que les pasa a Simeone no no no no juega Guardiola juega Simeone finales

Voz 1991 09:42 de dos finales de la Champions y la gana una Liga al Real Madrid al Barça

Voz 2 09:45 no quiero decir que ha llegado más lejos que Guardiola aquí

Voz 4 09:48 ven

Voz 2 09:50 Guardiola a ganar parece que Simeone si digo de este que no está Guardiola en el Barça que es lo que tú quieras bueno así que a lo mejor es verdad están citados también Palamós saber acotar no que el debate es ese

Voz 0252 10:02 a usted que a menos a Teherán marco de cuál es el debate

Voz 1284 10:05 el segundo el debate Guardiola la Champions salió no vale no vale que el moderador sea partidista no no es diciendo tú ha sacado el nombre tú has sacado el nombre de Simeone que has sacado las acciones en la fase de grupos

Voz 1991 10:19 sacado tú y yo no pienso que Simeone con un equipo que Palatino juega nada que no te queda nada si pierda llegado este recambio pero es que es un dato

Voz 4 10:25 el Ejecutivo no es una opinión hay equipos que juegan al fútbol que solamente juegan solamente uno

Voz 1284 10:31 para el tenga no para ganar

Voz 1991 10:35 no

Voz 0252 10:36 para entonces yo te Antón que Guardiola juega para ganar no parece que no que parece que no no tú que por más que tú te creas El discurso del otro día que ya veo que te lo que te lo creemos perder es que la verdad es que no es verdad es que Guardiola juega para ganar pero no ahora

Voz 1284 10:52 o de una manera que si no gano algo

Voz 0252 10:54 pues yo no conozco a nadie que juegue para perder ante que no conozco a nadie

Voz 6 10:58 no hay él me ha supuesto que mérito el mérito a una idea de fútbol por encima de los jugadores por encima de

Voz 4 11:06 que gastarte seiscientos millones lo tiene el Ajax que son chavales de diecinueve pero cuando tú has ficha

Voz 1284 11:12 yo hace veinte años que nos gusta cuando tú has y Haya pero si sois de gente encerrarse claro

Voz 1991 11:26 está yendo el debate al año

Voz 4 11:28 estos veinte millones al año siguiente trescientos veinte al año siguiente casi cien millones Hinault pasas de las de los cuartos de final te eliminan equipos inferiores a Di lo siento mucho

Voz 1991 11:39 al fracasado la Champions vale vamos a hacer una cosa vamos a hacer un pequeño alto en el camino y escuchamos a los oyentes a ver qué opinan y a ver si la Avis convencido de Si está fracasando no Guardiola la Champions vamos con los oyentes hola Ricardo qué tal buenas noches desde donde nos llamas del Valencia pues enhorabuena por esas semifinales de la Europa League hombre que a ti qué te parece que fracasa o no Guardiola en la Champions

Voz 8 12:09 pues la verdad es que no que no nos puedes ser el qué pero en caso el tío un jugador apoyo un penalti que el árbitro no lo contrario Laporta

Voz 1991 12:20 estos dos duras reparta respiratoria vale pues entonces muy claro queda gracias Ricardo un saludo

Voz 1284 12:29 hola Miguel como como no me gusta mucho pero lo cierto es que un pisco pero hay veces que no desprendido habría quedamos queréis Caja que sea aparte uno del otro

Voz 6 12:46 no John si tú fichas a por por sesenta y cinco vamos a ver los oyentes claro claro efectivamente es culpa de Laporta silencio Miguel Ángel buenas noches

Voz 1991 12:58 buenas noches desde dónde nos llama de Barcelona desde Barcelona del Barça no no vale pues bien Real Madrid del Real Madrid parece que está fracasando Guardiola

Voz 10 13:10 total fracaso rotundo

Voz 1991 13:13 por qué porque yo creo que no sale de esta eliminatoria

Voz 11 13:16 la pregunta es si Guardiola está fracasando en la Champions es rotundamente sí porque en el han dado en dos dos equipos gastado todos los medios no acaba de porque ya se puede el Barça para demostrar que él sólo podía ganar la Champions sin Messi Xavi Iniesta el trío el frío que hacía al Barça yo creo que Guardiola no esté aparte de falta un poco de estrategia porque ya en el campo del Tottenham dejó en el banquillo a cubrir dos de las estrellas no me imagino al Real Madrid o al Barcelona dejando estrellas en cuartos de final de la Champions y otra cosa cuando se enfrentan dos equipos del mismo país

Voz 12 14:03 normalmente lo han bastante las

Voz 11 14:07 yo creo que es un fracaso rotundo

Voz 2 14:11 te parece esta mañana ante la verdad que explicado perfectamente

Voz 4 14:14 no está explicado con una educación y un conocimiento espectacular

Voz 1991 14:18 el segundo lo agradecemos Miguel Ángel mil gracias un saludo de Hello buenas noches

Voz 12 14:25 buenas noches qué tal ya o desde las llamas desde la capital de Cantabria desde Santander donde está al histórico Real Racing Club

Voz 1991 14:33 buen sitio gente que os está lloviendo o no

Voz 12 14:36 ha llovido bastante en todo el país la verdad sí

Voz 1991 14:38 eso es lo que nos toca en Semana Santa en Cataluña no es menos en Barcelona no ha llovido eh y bueno en el paritorio el resto del territorio nacional prácticamente todo sí

Voz 1284 14:51 haremos todo lo que te cuento

Voz 1991 14:54 Hello está fracasa puede Guardiola prefirió no

Voz 12 14:57 pues mira os voy a ser bueno eso apreciaciones y vosotros mismos lo saber saber uno de vosotros hablaba de que con Guardiola instado el buen fútbol hay una idea de fútbol ganada que empecé empecé hace lo importante en el fútbol y cuando ganas una Champions es que la ganes el fútbol en la Champions es resultadista que ama es la que juegues bien y que tener una exposición si luego no ganar la Champions Marisol acordar este hombre Guardiola si fuera entrenador del Valencia este año lo hubiera entrenado en la Champions hubiera quedado eliminado no hubiera sido fracaso qué fue lo que le pasó al Valencia Marcelino este año la Champions no fracasado

Voz 10 15:33 verdad bueno pues Guardiola

Voz 12 15:35 seiscientos millones de euros desde que están en el City no ninguna Champions decía lo siguiente que es que se falló un penalti y el gol no entró lo que quieras pero volvemos a lo mismo si tú no gana la Champions tú has fracasado sobre todo porque el sitio es uno de los grandes no en Champions sino un dinero gastado

Voz 10 15:53 Ana está clarísimo claro entonces que me lo puede discutir

Voz 12 15:58 que la víspera la eficacia la eficacia y los resultados de la Champions no es la posesión es meter gol igualar la Champions

Voz 1991 16:06 eso está el sitio tiene Champions pero gastado un dineral

Voz 12 16:09 los datos están ahí hay que reconocerlo entonces Ferrari no ganas que te ha pasado pues ha fracasado

Voz 1991 16:16 Hello mil gracias un saludo a vosotros hasta luego hola Juan buenas noches hola qué tal buenas desde dónde nos llama desde desde vivo desde Vigo se salva al Celta uno

Voz 12 16:28 no esperemos esperemos esperemos que nosotros pero bueno si iba a ganar la tantos con Guardiola

Voz 1991 16:41 el relativo siempre no y le parece un fracaso no

Voz 12 16:44 hombre yo pero que si yo pero desde que salió de Barcelona vamos porque mirar Messi Xavi Iniesta ahí punto fue la suerte que tuvo Guardiola es un es un es un buen

Voz 2 16:57 no no no perdone que interrumpa Le clínicos

Voz 3 17:00 que que el Barça tenía Xavi Messi Iniesta Neymar con Tata Martino y lo eliminó al Atlético de Madrid en la Champions

Voz 0252 17:08 bueno porque inmediato pero claro no quiero

Voz 2 17:10 este pero bueno

Voz 3 17:13 tenía el entrenador el Tata Martino exactamente

Voz 12 17:16 no tendría tendría mal año Messi y eso hay que reconocerlo mira Guardiola es un buen entrenador yo no lo critico lo que pasa que a Guardiola es el infló mucho eh olvidando de quien tenía en el terreno de juego y ahora lo está pagando el pobre Guardiola por lo que es el infló pero es un buen entrenador pero como cualquier otro que tenga el prestigio que tiene Guardiola que hay un montón de ellos también en ganó tres Champions seguidas por eso no el infló tanto o sea que yo sepa ir para mí es un fracaso desde que salió del Barcelona para di el gran fracaso de Guardiola juicio del Barça

Voz 1991 17:56 Juan mil gracias un saludo

Voz 12 17:58 pues nada venga a vosotros chao

Voz 1284 18:01 mejores los oyentes quiera nosotros acabaremos en el norte sí

Voz 0252 18:06 pues oye fenomenal eso habla de lo que de verdad

Voz 1991 18:09 esto es eso mezclamos los de aquí los oyentes que son los mejores hola Iñaki buenas noches o de Iñaki Otegi de Avon hola ni aquí no puede ser no vamos a llevarle de nuevo ya está decidido las cosas como son pero como son cinco vamos a ver si nos coge el teléfono Iñaki

Voz 6 18:29 no contaban con ya de partida la frase del último oyente a Guardiola se desinfló mucho es que es una realidad como un templo

Voz 1991 18:40 bueno vinculando el único que ha dicho que no Ricardo de Valencia y luego Miguel Angel de Barcelona elude Santander y Juan de Vigo han dicho que si está fracasando Guardiola la la Champions está aquí buenas noches le faltaba tu opinión macho tú te parece que está fracasando o no pues sí

Voz 13 19:01 yo no lo sé porque el partido y no vas a bombardeo bueno que que sobre todas las jugadas ha comentado del Val de lo que de Llorente eso pues hombre fue lo que más le perjudicó a ellos

Voz 1991 19:17 de aquí poderes Iñaki de lo que te fastidio lo de gol de Llorente con la mano no

Voz 13 19:23 se porque eso vamos selva lo tuvo que ver esa pero la vida también ver crecerán en el muslo pero no la segunda jugada que les sale que es cuando le pega la mano luego al muslo pues hombre

Voz 6 19:36 pero es que sí que no es igual plagas no

Voz 1991 19:39 ha dicho que ha fracasado aunque el gol de Llorente no tiene que haber subido es decir aquí ha repartido para el Bari para Guardiola verdad Iñaki seguro fenomenal pues Iñaki mil gracias un saludo nada cuatro uno cuatro uno déjame que me ha pasado bien Langa a ver el debate los muebles la mano inocente seis si no no tiene que ver está fracasando Guardiola en la Champions si un sesenta y ocho por ciento treinta y dos así que el totales

Voz 6 20:09 cuatro uno de los oyentes más el voto por internet un cinco uno bueno pero como han perdió el debate pero como han jugado bien con la ley

Voz 1284 20:18 sí Antón Antón yo me quedo con el viaje con el camino al reto de ellos no se disfruta

Voz 0252 20:32 a adaptaron ni Marcos debate para ganar el debate

Voz 1284 20:35 no no como queda con Marcos López es más bonito el camino que llega

Voz 4 20:42 tantas y tantas veces si solo piensas en el final de pie

Voz 3 20:46 es el camino estamos lo más bonito hay en estos momentos hay hay curvas en las que en las que te pierdes gays pero hay otras curvas en las que

Voz 6 20:53 esas sobre el camino oteando setecientos millones peana Marcos creo que se que no que no cuela un debate a cuatro a cinco cero a cinco siempre

Voz 2 21:06 no estoy todo hacen eran debate tres estados moderador vamos perdona al Mora el poder moderador lo diré

Voz 1991 21:13 datos objetivos que has sido siempre siempre aparte no esto no es un debate ni a cinco coma seis porque estás dorado de los cinco oyentes y además tenemos el voto de de Internet dos aquí somos

Voz 0231 21:23 ahora que únicamente que no se cambia el día del debate correctos para para gallego para termino sólo triunfan en el fútbol Ancelotti Zidane y Luis Enrique Pérez Serrano ha la última del último lustro las Chan el resto fracasan Simeone Klopp Allegri Murillo Pochettino

Voz 1284 21:38 la derrota

Voz 1991 21:42 Marcos mear a un abrazo a los cuatro chao