Semana de pasión... política

el próximo Domingo de Gloria Bandar pasó una semana de pasión otra vez pero va a ser una pasión política en la que los ciudadanos que todavía no tienen decidido su voto o simplemente no lo han dicho la verdad en las encuestas tendrán que retratarse para que de las urnas salga un resultado que esta vez debería permitir la formación de un Gobierno que termine con la parálisis institucional en la que llevamos instalados más de tres años y medio la verdad es que mucho tendrá que cambiar la campaña en estos últimos días en esos últimos cinco días para que los españoles nuevo con las tripas sino con la cabeza hasta ahora hemos sido testigos de contradicciones y algo mucho peor la impunidad de los independentistas catalanes y vascos acosando con violencia física y verbal a quienes se atreven a decir y hacer lo contrario que ellos la tibieza del presidente Sánchez ante estos acontecimientos no es precisamente su mejor carta de presentación ante los indecisos a los que puede hacer creer que si no tiene otra alternativa volverá a pactar con quienes desde fuera de la Constitución de la convivencia le hicieron presidente hace nueve meses