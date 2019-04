Santi Balmes: "Un crítico me dijo, dudo que vayais a ganar un solo fan con este disco"

Voz 1 00:00 Santi Balmes Jordi Ros muy buenos días

Voz 2 00:20 buenos días qué tal pues bien bien pero poco preocupan os habéis dado cuenta de que últimamente hace veinte años de de casi todo lo que casi todas las cosas

Voz 3 00:30 pues sí sí ya nos estamos haciendo mayores hay yeso Miralles ayer mi mi mi hija me decía oye por qué no me has puesto nunca K2 Schmitz pidió pues todo toda mi puñetera había buenas Yebra porque me vienes con esto no no no me me Veinte años

Voz 2 00:47 pues es una grandísima pregunta porque no has puesto papá qué no has puesto nunca los mitos porque es mentir

Voz 3 00:52 así ha estado escuchando lo todo el día en el coche cuando nos larga vamos de bacalao

Voz 2 00:55 desde ahora como que la descubierto ellas claro rejones renegaba de los mitos y ahora que lo descubierto ella probablemente está haciendo creer que es idea suya te pongas

Voz 3 01:04 es indignante la voy a denunciar pues mirar

Voz 2 01:06 te años del euro este año se complementa el euro veinte años de futura más veinte años de Estopa es decir veinte años de cosas que me gustan y cosas que no me gustan tanto pero que todas me hacen como tomar conciencia del paso del tiempo vale veinte años de los catorce ochomiles de Allariz aval por contextualizar veinte años de Livin la vida loca de Ricky Martín veinte años del primer disco de Love Lesbian microscopio Movies y hablando de Movies solamente en el cine se cumplen veinte años de Matrix del club de la lucha de American Beauty de Magnolia del Sexto sentido sobre mi madre como Sentís de mayores pues por incluido en la lista eh porque bastante

Voz 3 01:40 pileta sea sí sí sí porque todos nos parece reciente esto es lo grave

Voz 2 01:44 es curioso efectivamente todo parece que fue ayer

Voz 3 01:46 E hizo estas Ésta es la o el abandono que los niños nos así como altamente preocupada por parte es que hay hay algo

Voz 4 01:52 es mucho peor que hay cosas que son casi veinticinco años de edad

Voz 2 01:55 sí porque incluso cosa que hace treinta cosas has de ciento cincuenta no no si nos ponemos a buscar motivos para sentirnos Goldman muchas el gol de Koeman jerarquía exacto la muerte de Verdi por ejemplo bueno

Voz 5 02:05 lo que pasa es que la sensación de paso el tiempo es tan acusada cuando nuestra cuerda estos referentes que yo casi me alegro de que vuestro disco mil novecientos noventa debe tiene sólo diez años diez años que no está mal pero pero bueno que ya también nos hace sentir un poco mayores hay discos que cambian la vida de quienes los escuchan hay discos que cambian la vida de quiénes los hacen hay discos que son muy pocos que logran hacer las dos cosas al mismo tiempo así que hoy es un placer volver con vosotros a donde solíamos gritar

Voz 5 02:43 y ahora hay que prestaron poca atención porque el lío de cifras es bastante importante hace solamente unos días es decir a finales de marzo de dos mil diecinueve se cumplieron diez años del lanzamiento de mil novecientos noventa y nueve que es el disco de Lesbian que se publicó en dos mil nueve y que aunque entonces no lo sospechara iba a cambiar muchas de las reglas del juego del pop de nuestro país este año Santi Jordi me corregía

Voz 2 03:04 me equivoco creo que no habrá gira conmemorativa no habrá edición especial de este disco porque en realidad no hace falta volver a recordar un disco que nadie olvidado aún están esas iniciales y aún está también mil novecientos noventa y nueve Sant Jordi me consta que si algo caracteriza lo Lesbian es su capacidad para mirar siempre adelante para ser muy poquitas concesiones a la nostalgia pero ahora que los medios estamos obligando a un poco a a hacer este este viaje al pasado como es esta regresión para vosotros a nivel interno tanto a quiénes hace diez años como músicos como al quiénes erais hace dos años también como personas

Voz 3 03:47 bueno mira no somos dados a los ejercicios de nostalgia eso está clarísimo porque realmente tenemos como esa sensación de de el equipo de jugador de fútbol que que puede opinar de que realmente su valía es con respecto a su último partido con lo cual eso te hace siempre tener puesto la la la mirada de los mil metros hacia hacia mí jamás jamás hacia atrás son bueno pues terreno estrellados que nosotros comprar en comprendemos pero muchísimo que la gente pues pues coño que sea compraba el disco está claro que lo quiere amortizar claro obviamente vamos a ver es un disco que que realmente marcó a muchísima gente esto lo sabemos los marcó a nosotros haciéndolo porque realmente fue transformando a medida que que que iba saliendo iba surgiendo Esteve en en este formato de de de historia de amor de el visto desde la perspectiva del tiempo no es mil novecientos noventa y nueve fue un momento muy inspirado tengo que lo lo vea así o sea me da la sensación de de que fue ese momento en el cual estaba todo sintonizado perfectamente tú la inspiración

Voz 8 05:04 son el momento lírico La

Voz 3 05:07 la claridad de ideas sobre tratar este tema porque parecía mentira pero nos daba situación que nunca antes pues pues había tratado de esta manera quizá sí seguramente año algunos discos que hablan de una de una reacción así no Love love está claro pero no no pero realmente no sea tampoco había un hueco ahí un hueco que que nos daba la sensación de que no no no se había hecho o hacía tiempo que no se había hecho o revisita o no

Voz 5 05:32 si tú lo has dicho muy bien Santi en realidad mil noventa noventa y nueve es un disco conceptual un disco que tras a una historia lineal de una relación la pasada y así también ha pasado a la historia y quizás eso está detrás de su éxito no en el hecho de que muchos hemos vuelto a ese disco en distintas etapas en nuestra vida y nos hemos sentido identificados de diferente manera en función de cuál era nuestro momento vital en cada momento en el que hemos llegado al disco pero mi mi pregunta Santi es si esto realmente era una idea inicial o la fuistes construyendo a medida que el disco iba tomando dimensiones

Voz 3 06:03 fue de una manera muy fortuita la verdad osea estaba mirando fotos me gusta ver fotos de de bandas sí que es lo que irradian y tal y fui a Petar ha de repente a a una foto de The Kills lleva una foto de The Kills sacada en fotomatón que salían los dos chicos chico chica tal no haciendo pues el burro y en blanco y negro y tal y de repente pensé ostras una historia de una pareja y me vino pum mil novecientos noventa y nueve directamente pero así es como una especie de fogonazo no esa imagen de fotomatón tanta tantísima gente será hecho oí al menos yo también me lo me lo había hecho y cada mes me acuerdo al principio de mi generación pues pues pues me me llevó a de repente agua a un a una especie de fogonazo al pasado ha entonces a preguntarte serías capaz de hacer un disco cuya temática fuera primero empezar porque me me vale rapidísimo eh con con un tema que fuera cómo están dos personas que Air se reúnen para recordar todo eso eso fuera primera canción y luego en la segunda ya fuera un un flash back que durara hasta la canción se número doce o trece luego hubiera una siguiente conclusión otra vez en el sitio allí donde solíamos gritar ya sea la película me vino a la cabeza de repente se siempre me había que rellenar cada verso yacer pues bueno tres catorce canciones no recuerdo bien

Voz 2 07:25 es bonito que diga lo película porque es verdad que muchos construimos esa película en nuestra cabeza también ayudaron mucho los videoclips obviamente que se grabaron muchos por supuesto desde este disco a veces he pensado que mejorarían mucho que hubiera un mil novecientos noventa y nueve de Movie para poder decir a mi me gustó más el disco

Voz 3 07:40 ja ja sí Isabel II hablo eh yo me acuerdo que con con Leona con Marta pues se se llevó a a intentar hacer algo no a mí me daba mucho miedo tengo que reconocer que que había quedado también el disco que me daba la sensación de que hubiera sido un ultraje yo hubiera sido jugarnos la demasiado clara quizás visualizar demasiado la historia que cada uno se haya hecho como muy personal entonces esa hubiera sido como entrar casi en en en una especie de de visualización interna de toda la gente no

Voz 5 08:10 claro y con el tiempo se ha convertido en uno de esos discos que casi te diría Santi que no tienen fans sino que tiene fieles que son como como adeptos que lo consideran una Sagrada Escritura de una extraña religión

Voz 2 08:22 y además tiene un un líder

Voz 5 08:24 que se llama John Boyne todos los

Voz 7 08:28 sólo decir en el año dos mil nueve

Voz 2 08:32 tengo muchas preguntas que se repitieron muchísimas veces y muchas búsquedas que se hicieron en Google la primera es cuando ibas a ibais a entrevistas en aquel año diecinueve siempre preguntaban por qué lobo Lesbian la segunda era porque en mil novecientos noventa y nueve y la tercera quiénes Jon Voight a la pregunta de porque les vendió de contestar que por entonces trabajaba en Radio tres la emisora musical y era muy divertido ver a mis compañeros de redacción buscar Lobo Lesbian en Google la cara que se les ponía con los resultados y a la pregunta de quiénes John Boy es toda dio pie a una de mis anécdotas favoritas relacionadas con este disco que es que vosotros ponéis esta canción hablando de en abstracto de un ídolo llamado John Boy se convierte con pues en una de las canciones con más éxito del grupo aparece un tal John Boy real tiene una cuenta de My Space ya parece para daros las gracias por el honor

Voz 3 09:18 sí le habéis seguido el artista Joan Boix

Voz 2 09:21 está aún continúa yo creo que continuó aún eh

Voz 3 09:23 sí al menos hasta hace dos tres años el el el mendiga continuaba porque Estados Unidos haciendo cosas no sea que nivel

Voz 2 09:31 no

Voz 3 09:31 creo que muy muy independiente muy muy indignos era como especie híbrido entre muchas cosas se quedaría está Myspace es a nivel a nivel muy INE

Voz 2 09:39 exacto sí pues yo he intentado encontrarle no lo encontrado el pero encontrado a otro John Boy que fue muy popular en los Estados Unidos en los años setenta en un personaje de una serie que suma los Walton su creador

Voz 5 09:53 se llama El Hummer bueno pues ser Hamels enfrentó

Voz 2 09:55 treinta años antes que vosotros a la misma pregunta a quién es John Boy y quiero que escuché la descripción Santi porque esta igual siete vuelvan a preguntar en algún momento te puede servir claro

Voz 9 10:06 teoricamente mi pregunta a menudo es el personaje de Wii está basado en mi propia vida bien hay muchos parecidos entre los otros los dos crecimos en las montañas rurales de Virginia pero todos somos el hijo mayor de una familia numerosa de origen humilde y los dos somos escritores John Boy era un poeta y un soñador que es expresado a través del poder de la palabra escrita fe trabajo duro honestidad libertad mi devoción por la familia y amigos y eso son sus valores soy yo Jon Voight descontamos así a la pregunta me gusta pensar que hay un poco de yo me voy a todos nosotros

Voz 10 10:43 os juro que es esto es real por favor Pablo te ruego que que no se pierde este audio

Voz 2 10:48 Jon Voight Walton buscando en Youtube de todas maneras te lo voy a enviar doblado que ha hecho Sergio un trabajo magnífico magnífico como doblador el doblador de Robert De Niro está peligrar

Voz 10 10:57 también también hubo un una determinada corriente de gente que había que había escuchado de Jon Voight como él

Voz 2 11:04 lo hizo eso es esto es esto es bueno pues ya sabéis que yo Walton insisto esta transcripción te lo voy a pasar por basar para que puedan utilizarla en adelante no voy en todos y cada uno de nosotros esto total

Voz 3 11:19 son voy todos somos Pagafantas también mientras pensaba

Voz 2 11:21 los que tenemos de John Boy en nuestro interior escucharnos anuncios volvemos

Voz 5 11:56 en mil novecientos noventa y nueve es probablemente uno de los discos con un título más corto subtítulo más largo de la historia de la música de este país mil novecientos noventa y nueve o cómo generar incendios de nieve con una lupa enfocando a la luna pero además de eso mil novecientos noventa y nueve fue para muchos la puerta de entrada al universo poético y musical absolutamente personal de lo Lesbian Sant Jordi con todo lo que eso conlleva porque hay gente que todavía no ha podido ser allí sigue teniendo como estado de whatsapp una frase de mil noventa noventa

Voz 3 12:24 eso es bien ese es bien esto no habría

Voz 12 12:27 a esto habría que ponerse una por lo menos del poeta Halley a bueno pero no nos quejamos para nada

Voz 3 12:32 le ha repetido un poquito está sí sí sí sí hombre era muy difícil luchar contra una historia de amor cuenta es tiene como un mensaje mucho más abstracto pero ha funcionado supervisan este disco estamos súper contentos porque cuando hablabas de los ochomiles a nosotros nos da la sensación a veces pues de de cada disco pues de intentamos afrontar como un ochomil diferentes y eso es la gracia del asunto porque estoy íbamos repitiendo que he de decir en los festivales no vamos a hacer ningún tipo de no estamos haciendo ningún tipo de de evento conmemorativo pero sí que los festivales pues van a hacer canciones o como es obvio de de este eh

Voz 5 13:09 mira esto me da pie a preguntarte Santi cuando uno está componiendo un disco a veces se plantea el hecho de que dentro de diez o de veinte o incluso de XXX

Voz 2 13:17 años y su carrera musical va bien va a tener que volver a esas calles

Voz 5 13:19 quién es y seguir las interpretando es decir a veces es cuando estás escribiendo algo dices es que esto no va a sostén no va a superar el paso del tiempo no se va a mantener

Voz 3 13:26 a veces tienes esa intuición e que que salgo

Voz 10 13:29 eh

Voz 3 13:30 muy muy efímero Illa ITA la sensación de que de que va va a ser como una especie de de bueno de bengalas en en el mismo en el aire pero aún así también puedo reivindicar este tipo de de canciones que tengan esta ubicación temporal tan

Voz 2 13:44 has efímera no más más efímera por qué no

Voz 3 13:47 o sea creo que al contrario Soccer cuando aparecen estos temas dentro de un disco y luego están los que van a trascender se notan esos relieves dentro del disco yo creo que todos los discos que he escuchado en mi vida ideas cuáles son algunos son como los que más me gusta de de de toda mi vida no no son perfectos ni mucho menos precisamente hay esas canciones que flaquean un poco Iker Iker producción ese relieves y encefalograma que que que tiene picos

Voz 5 14:13 bueno para mucha gente mil novecientos noventa es un disco redondo tiene canciones que seguramente les costará más a superar ese paso de los de los años pero sí es verdad que el disco en el año dos mil nueve ya os sabría vosotros el estatus ese estatus del indie que está reservado solamente los cabezas de cartel de los festivales que es un paraíso esto lo sabéis bien las bandas en el que corre mucha cerveza aguada en el que tengo

Voz 2 14:34 eviten tirar confeti y en el que realmente

Voz 5 14:36 cuántos conciertos a las cinco de la mañana así como si fuera una un gran logro no es un fenómeno además a Santi que fue creciendo digamos progresivamente pero de forma imparable y me gustaría que escucháramos un ejemplo sonoro que creo que da una buena idea de cómo en mil novecientos noventa y nueve ha crecido con el paso del tiempo así suena una canción cuando la canción solamente desde el grupo cuando todavía no ha salido del disco y así suena la misma canción años después cuando ya sea comer

Voz 7 15:17 vive en patrimonio neto

Voz 2 15:32 ahora vais como si no hubiera ido antes ya a mí estas cosas dime ponen los los pelos

Voz 5 15:37 punta literalmente este es digamos el inicio del fenómeno karaoke de Lopo Lesbian Jordi no había pensado nunca

Voz 4 15:45 cierto sin Santi pues estamos pensando en una franquicia no si es a veces simplemente Nothing Santísima sin sin ningún

Voz 2 15:53 miembros de la banda que allá a varias bandas

Voz 4 15:56 Iker es que se cumpla el que la población están todos los festivales no que es de lo que es el el mantra que se creó con con esa gira no se dejara claro lo tiene Rosalía sí de todas maneras esa cuando salió el disco creo que nadie pensábamos que iba a pasar lo que realmente pasó se sea esa presentación desde el disco creo que fue en en Luz de gas en la sala pequeña desbordante eran unas ciento cincuenta personas no fue todo muy muy mira algo que nos dijo Iván Ferreiro en esta gira que coincidimos una de las noches en Galicia fue tíos disfrutar porque la primera gira de éxito es la mejor no porque es como la la que te queda grabado la la que te queda en el recuerdo y hubo como una el primer año sea todavía estábamos trabajando osea trabajando en ello

Voz 5 16:38 puesto vuestro trabajo es caro exactamente no entonces

Voz 4 16:40 es como a la a partir de la segunda de la segunda parte de la gira como todo así va complicando parecían fechas sí sí van llenando salas a ilegal bosque a cerramos la gira en Razzmatazz no sean pasamos de Luz de Gas de Razzmatazz adquiera como algo

Voz 3 16:55 pero tres Razzmatazz

Voz 4 16:58 era como en juego a medida que iba a ser

Voz 3 17:00 vendiendo las fechas pensábamos ostrás deberíamos haber hecho un sitio más grande pero ya no había manera entonces lo que ahí vamos haciendo era alargar os a seguir programando Razzmatazz César que dieron los barceloneses una de las

Voz 4 17:12 es que lo hemos sacado más más más más rédito a un post en Facebook

Voz 1784 17:15 eh acabamos del post de hoy pasión dio todo hoy en día lo no eso no ocurre

Voz 5 17:21 mira a veces perdemos el contexto en el que se crean las canciones el disco mil ochenta noventa y nueve nace en lo más profundo de la profunda crisis económica de nuestro país bueno para la terminología correcta de la época

Voz 14 17:34 ahora está en un periodo de desaceleración no de crisis y menos de recesión de desaceleración

Voz 2 17:40 no de crisis pero vosotros ya llevaba diez años en recorrido como grupo y yo no sé si en algún momento ha dispensado en la crueldad no de llevar una década currando y triunfar justo cuando se viene abajo todo el tinglado de la industria es decir esto me imagino que habrá agudizado mucho vuestro espíritu de supervivencia como banda todo cambió la más dinero con los directos en vez de con los discos si realmente cuando todo el mundo empezó aquí

Voz 3 18:04 a nosotros nos pasó una cosa muy curiosa o al menos a mí que es que me encontraba con gente yo había dejado el el los trabajos después de Cuentos chinos para niños de Japón pues sí que ya digamos que como ya podía sacando un medio suele Cillo con con los derechos de autor etcétera no intentes me venía gente que tenía trabajos fijos y me decía tío pero que has hecho mira mami no sé qué me acaban de ascender a director de ventas de tal

Voz 2 18:26 ya

Voz 3 18:27 de repente osea al cabo de tres cuatro años usar esa persona coño estaba en el en el paro y quizás había sacrificado sus sueños a su vocación por por por seguir eh esa ola de económica pero es muy curioso

Voz 2 18:43 es que en este contexto me refiero a ese contexto de crisis o desaceleración ya vemos lo cómo lo llamemos seguía fluyendo en en España la la creatividad hecho el ejercicio de volver a ese año mil novecientos noventa y nueve que es casi casi un viaje en el tiempo para ver qué otra músicas estaba siendo vosotros recordáis musicalmente algo ese año

Voz 3 18:59 contando mira a dos mil nueve fue el año por ejemplo en el que conocimos

Voz 2 19:01 a La Bien Querida a través de su Romancero está

Voz 15 19:04 mañana escuche en alejar

Voz 3 19:06 de gas

Voz 2 19:10 uno de cada dos mil nueve fue también el año en el que Coque Malla publicó La hora de los gigantes

Voz 16 19:15 hoy sí podían empezar

Voz 2 19:17 a casa

Voz 17 19:20 no a la vez

Voz 2 19:27 Quique González sacó y blues que tenía esta canción absolutamente increíble tuvimos sido ni hizo votar a todos los festivales de este país con esta canción fue el año en el que The Sunday Drivers Se despidieron con bien of Maiden trip por supuesto fue el año de mil novecientos noventa y nueve de los goles los parece que he visto así tiene todavía más mérito

Voz 3 20:21 pues eso no no si tú vas que que ni tan

Voz 2 20:24 mal no hombre o un gran año porque yo recuerdo que las crónicas de ese año hacia el decían que había sido bueno pasaba le no no nadie destacaba discos especialmente importantes en este año en el pop español y en cambio visto con perspectiva fue un año buenísimo

Voz 3 20:39 que de verdad otra vez estamos en el tema de la corrida

Voz 10 20:42 dura de nuevo en la me acuerdo que que un crítico bastante importante de este país

Voz 3 20:49 después de escuchar mil doscientos noventa y nueve que hicimos como una escucha para varios medios me dijo dudo que vayáis a ganar un solo de

Voz 2 20:56 la idea esta retorcida ahora mismo

Voz 3 20:59 sí pero bueno sigue teniendo el mismo crédito y sigue hablando oí echando por tierra discos o elogiando otros que no van a trascender a referir que al final o sea hay hay hay factores que hay cosas que viene una fuerza tal que que que superan incluso a al al los propios autores ya la coyuntura en esos momentos y a las modas

Voz 5 21:20 y en algún momento Santi Jordi habéis llegado a sentir el disco como un lastre me vais entender si os lo explico es decir como un hito que ver de marca una personalidad tan fuerte para grupo que hace mucho más difícil lo que os gusta hacer que es girar que es cambiar es decir como si antes viajar hay según utilitario de repente conducir un tráiler o un autobús las seto un poco más pesado un poco más

Voz 3 21:41 un lastre no disco quizás sí que es cierto que a la hora de que cuando volverá a componer el siguiente poner el contador a cero Ilan y el miedo o el abismo no sean tú no tienes nada Blanco uf pero esto ya había pasado anteriormente sea yo tengo el recuerdo de grabar universos infinitos y pensar que nunca cabo podíamos volver a grabar algo así no además

Voz 5 22:01 que igual no no te diste cuenta Santi cuando los que viste pero el disco mil noventa noventa y nueve su canción Incendios de nieve incluye una frase que ya os lo ponía difícil para el resto de vuestra carrera

Voz 2 22:16 de ahí reconocía es que iba a ser difícil a partir de ese momento es una frase que me dice a mí mismo si sí sí me acuerdo que que

Voz 3 22:24 la canté con con con mucha retranca en plan osea estaba escuchando cómo cómo estaba quedando Incendios de nieve que quedó pues pues súper bonita es súper gloriosa yo pensé guau

Voz 2 22:35 esta pero hay que mirar hacia otro lado te queda nada

Voz 3 22:38 bueno al menos o siempre es estamos hablando de de hitos en los cuales pues si consigues uno o te da la sensación evidentemente que las conseguido pues ya tienes que mirar hacia otra cordillera porque si no

Voz 5 22:50 ya sabes mira es muy bonito que hablemos del éxito hoy estamos recordando el éxito de mil noventa noventa y nueve pero todo tiene un camino que no siempre otra transcurre en línea recta y tú vosotros lo habéis dicho claramente que habéis visto los ojos de la crisis y cara a cara vamos a poner un poco de música de neorrealismo italiano para la siguiente pregunta queda muy bien vosotros grabas dijo esto primer disco hace veinte años cantando en inglés no habían y Myspace ni siquiera John Boy tenía Myspace por entonces es prácticamente bueno solamente teníamos el FIB por ejemplo en España en esta fiebre de festivales de la que ahora disfrutamos si ahora podemos decir que jugamos en Primera división me refiero al les bien en qué liga diríais que jugaba ese entonces hace veinte años

Voz 1784 23:33 ya en la liga escolar no en campos de tierra verdad que no estábamos ni ni federado sea estamos hablando de una época Santi Balmes en la que si no me equivoco te llamabas a la snacks cambiando la voz para convencerles

Voz 5 23:45 de que hicieran pedidos lo hace

Voz 1784 23:47 el teniente supo trabajaba en un despacho pues no tenía ningún tipo de problema cuando se alargaba el jefe pues podía voces llamaba todos los flaps de toda España te diría listado tenéis lo disco de lo lesbiana hitos Love Volker pues te lo pido ya está mira ya lo barato me acuerdo eh eh sí hola con el Departamento Nacional por favor bueno yo quería pregoneros volver atrás solamente para comprobar

Voz 5 24:10 lo bonito que es como realmente un trabajo como un disco en este caso puede cambiar radicalmente de la la trayectoria de un grupo aunque sea en este caso de forma progresiva después de muchísimo muchísimo trabajo diez años de trabajo ahora como decía vamos con el poeta Halley que es el último disco con canciones nuevas ha ocurrido algo parecido al fenómeno un atraco

Voz 2 24:31 la gente no me va a perdonar que no os pregunte cómo va el próximo disco pues mira ahora estoy enviando las ideas de los temas por whatsapp a mira whatsapp se iba a decir exactamente si era Santi de las personas que compone con el móvil no notas de voz no tienes móvil podemos escuchar un avance del nuevo disco

Voz 19 24:50 los viajes de la igualdad han ido a

Voz 1784 24:54 atraco mala puede ser a unos diez segundos va venga dale

Voz 14 25:09 a cantar

Voz 19 25:13 ya está no no no no no no no no no

Voz 12 25:16 no suena muy espectacular esto todo lo haces tú con la voz me cueste lo lo hago

Voz 1784 25:21 con un estudio de grabación que tengo dentro del iPhone la gente flipa cuando bebé porque estoy tocando en un teclado pequeñísimo dentro de la pantalla hay bueno tiene varias pistas entonces pues puede pueda hacer autenticas barbaridades dentro de lo que es pero también las notas de voz también son espectaculares de unas ciento cincuenta Sáez de ir por la calle Agustí esta melodía no se tiene que que que olvidar y tal aún que lo que pasa es que esto ha hablado con varias personas que también compone Si la canción digamos como que realmente es buena es la que no hace falta que recurran a la a la nota de voz es la que se acaba de cuatro días te vuelve a abrir esa melodía

Voz 2 25:55 bueno pues hemos tenido un pequeño avance esto tiene título ya

Voz 1784 25:58 no no no no tiene no hay ni una maldita letra ni una

Voz 5 26:01 frase vale entonces no lo decías cuando empieza a cantar lo quito como cantas aquí The el clásico guacho ue

Voz 3 26:10 totalmente incluso inglés claro

Voz 5 26:12 no por supuesto por supuesto sí esperemos que esta canción la esté en tu próximo disco en vuestro próximo disco la podamos reconocer la pararemos con el resultado final y con la letra que finalmente tenga mientras tanto como decías mantenemos esa gira de teatros con espejos y espejismos que es como si hubiera reducido toda la espectacularidad de los conciertos del Love Lesbian al las esencias es decir sin trampas pero con mucho cariño pues con este espectáculo que es estar en Madrid en el Teatro Español desde el catorce hasta el diecinueve de mayo en el Teatro Condal de Barcelona desde el veintinueve de mayo hasta el nueve de junio tenéis previsto pasar un verano relativamente tranquilo este año para variar no te quiero

Voz 3 26:46 ya eh porque también nos alternar pues meternos en estudio de grabación para grabar de Susana o no vamos a grabar el disco pero porque el disco realmente no

Voz 10 26:55 qué va a salir el XXI

Voz 3 26:57 a finales del XX a Juana I got está lejos lejos muy lejos entonces es lo que estamos ahora es si realmente centrados mucho espejos espejismos que por cierto ya está todo lleno qué lástima

Voz 20 27:07 sí a mí te queríamos

Voz 2 27:10 dar pero no va a poder ser no bueno no ya me acuerdo

Voz 3 27:14 pues pues pues bueno pues espejismos en en Barcelona aún quedan entradas en algunos días está a punto de llenarse los dos sábados estamos haciendo como una residencia en ambas ciudades os parece fantástico porque realmente entrar en el mismo camerino cada día es una maravilla espetado

Voz 10 27:28 lo despejes espejismo eres tan

Voz 3 27:30 es tan pequeñito es tan entronca tanto con el teatro tradicional que veíamos nosotros de pequeños es es una historia completamente diferente de lo que puede ser luego lesión en un festival incluso repertorio no yo lo recomendamos a todas las mejores familias de Europa

Voz 5 27:45 bueno pues yo quería terminar esta entrevista Santi Jordi con una cosa que leí en una entrevista que hacen en el año dos mil nueve y que creo que os gustará recordar te preguntaban a Santi decidan qué planes tenéis para el año dos mil nueve que es una pregunta muy de cerrarla entrevistas vale tú decías tocar tocar y tocar la suerte es que somos amigos de toda la vida y lo hemos vivido todo Hoon todos lo hemos pasado bastante mal así que ya no creo que nada ni nadie cambia el carácter pase lo que pase seguiremos siendo los chicos de extrarradio y eso está bien está bien llegará un momento bonito ver a los que te rodean y decir tú estabas tú estabas tú estabas tú también estabas es bonito saber Sant Jordi que diez años después hay cosas que no han cambiado demasiado bueno

Voz 1784 28:23 creo que hace diez años tendría mejor discurso

Voz 2 28:26 bueno funcionar igual es mérito del periodista o de o mío que lo he resumido un poquito yo creo que lo suscribimos no yo creo que sí

Voz 1784 28:34 tocar tocar tocar fue fue verdad será amigos también

Voz 2 28:39 todo un poco

Voz 1784 28:41 pausado pues no

Voz 3 28:43 es es Baix es maravilloso después de veinte años todavía poder subir a la furgoneta reciben avión higiene de ninguna pereza no estaré en casa hay que ha ganas eso es muy guay daba somos unos privilegiados

Voz 5 28:56 Benito pues estaba pensando en qué canción de elegir para cerrar la entrevista predicho creo que a Santi le gustará más esto

Voz 2 29:08 aquí tienen ustedes una de las primeras referencias sino la primera musical de Santi Balmes quizá esto pueda explicar algo no lo sé quizá por aquí vaya próximo disco Lesbian tampoco lo sé porque no Dabo Sevilla regular pero chicos muchísimas gracias Santi Jordi muchísimas gracias por haber estado y conoces

Voz 10 29:23 ha sido muy ameno muy divertido muy entrañable de verdad el placer es mío es admira mucho igualmente

Voz 21 29:59 una guitarra