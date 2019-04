Campo Vidal: "Que no hubiera habido debates sería un gran retroceso"

Voz 1 00:00 una de las personas que más sabe de debates en este país sino la que más es el periodista Manuel Campo Vidal muy buenos días

Voz 0027 00:07 qué tal buenos días qué buscáis qué opina de esta noticia un doble debate político en dos días consecutivos

Voz 2 00:13 bueno ya lo hubo cuando constituimos ocuparán lesiones dos mil ocho lo que pasa es que es verdad que con una semana de diferencia primeros lunes de la campaña electoral con Zapatero Rajoy a la semana siguiente sino que lo Unesco después caso hemos tuve el segundo Olga Viza u otro que haya dos seguidos que hallados en una campaña no cambiará a lo visto luego seguido los últimos días con la emoción casi de un partido de fútbol no ir tiempo de descuento

Voz 0027 00:48 estábamos comentando un debate digamos en dos partes en días consecutivos la ida y la vuelta es muy complejo de preparar para los equipos de campaña para los candidatos en cuanto a una cuestión de contenido también de nervios que errores no puede cometer un candidato en en un debate

Voz 2 01:09 bueno ciertamente muy yo me imagino que es muy complicado porque establecer una estrategia para para un día que se pueda cambiar sin que haya habido nada de por medio más que algo de descanso están las veinticuatro horas es muy difícil no solamente para los candidatos que son los que soportan nunca peso si yo recuerdo salir de aquí agotado el moderador vamos al grano a los que han participado no salgan ellos es muy difícil realmente para ellos tendrán que establecer eso de que me algo algo para el día siguiente para que no sea totalmente Arrate Ivo etc etc así que me parece que estamos ante ante las circunstancias excepcionales que también posee unas algo porque must espero como cabe suponer alguna a una táctica en alguna práctica excepcional

Voz 0027 02:04 con o como hombre de debates cómo ha vivido usted el el negociación tan tan peliaguda de las últimas horas que parecía enconada que parecía que no iba a llevar a que no hubiera debates

Voz 2 02:16 bueno Play vivido con con mucho respeto aguantando en unos las ganas de intervenir como de dejar catorce mamar desde distintas personas puedo decirlo Carlos Martín de la era de precisión los estuvo jugando de manera muy decisiva a generan los debates con Fernando Navarrete con el que hablamos bastante con Paco Moreno que había sido los recientes versión canaria todo se intervenir luego en la en situaciones anteriores mayor pero porque no hacemos una apuesta por teólogos salimos porqué luego hablamos incluso algún son veo dispuesto el coso Cruz Airbus un poco los viejos rockeros corriendo la banda y con ganas de intervenir porque lo que no podía pasa lo que no pasa lo celebramos se hurtar a la ciudadanía la posibilidad de encontrarse ante ante un debate sinceramente yo se llega a encontrar una solución hubiera sido un gran retroceso que a ni hubiera producido una tristeza porque uno cree que hay debate hay no es que detrás les voy horas de intentos muchísimas reuniones historia que los conseguimos introducir en España en mil novecientos noventa y tres cuando yo estaba en el entera crees con con aquel debate pero que va que si yo a las hermanas siempre he querido poder a Luis Mariñas en Telecinco pero quince años de vacío si ahora hubiera vuelto a unilateral en erección ITA Entença italiano incierta como está sin debate pues creo sinceramente que hubiera sido un retroceso para los derechos ya a mediados de de la ciudadanía figura si es la de

Voz 0027 04:08 la conclusión para el equipo de Pedro Sánchez que a los presidentes del Gobierno aspirantes a la reelección unos no no les va muy bien lo doble debate

Voz 2 04:16 bueno fue que no creo que sea un tema de presidente del Gobierno y email por delante que yo agradezco mucho a todas estas personas que hemos citado ir desde luego Mariano Rajoy que es el que ha estado hasta la fecha en más debates electorales que o bien como líder de la oposición bien como presidente del Gobierno porque también también astrónomo pues con Pedro Sánchez en quince y con el propio Pedro Sánchez más Rivera y Pablo Iglesias escenario si al final el presidente tiene que intervenir idea me gustaría que para el futuro pues hubiera alguna normal la ley electoral que los quitara de estas en algunos casos a lo mejor si estuviera fijado que había que hacer por lo menos un debate pues hubiéramos tenido gustos el estábamos entre cero uno o dos generalmente el resultado es tos no es buen resultado aunque para ellos reconozco que es enormemente difícil pero habrá que agradecérselo porque finalmente es encontrar la solución y a mí me alegra mucho

Voz 0027 05:22 entiendo que les era también enormemente difícil para los moderadores sobre todo del segundo debate porque el primero digamos que es una barra libre y a partir de al día siguiente va a ser muy complejo plantear un debate de tal manera que no sea una repetición del anterior

Voz 2 05:38 eso es verdad pero a mí me preocupa más es esencialmente por parte de los moderadores que que les tengo enorme respeto y cómo como todo el mundo pues hace lo que puede aquí

Voz 0027 05:49 será el lunes Xavier Fortes hizo el martes de valles y Ana Pastor

Voz 2 05:53 se ha sido hacer ferrum pico de debate distinto a mí lo que me importaría más si se puede hacer la petición si me permite sí es que sobretodo que se interrumpan no hay ningún problema etc mientras se fijan los tiempos que todo el mundo pero que no se produzca algo que vimos el otro día esa técnica tan tertuliana en el peor sentido de la expresión porque hay que Turiaf excelentes basado en las que uno habla solo para que no se entienda lo que está diciendo lo otro y eso produce una gran frustración pero las pactado es decir las recuerdo el otro día cuando por ejemplo Gabriel Rufián pues conciudadanos si decía Ciudadanos C's Ciudadanos lo dijo durante un rato seguido no supimos lo que estaba diciendo era que momento María Jesús Montero ojalá eso no se produzca el porque estos los actos violentos muy serio de aquí tienen que salir el persona hombre a presidir España como dice la persona que yo creo que he encontrado de modo que además de ser un profesor de Boston dice que esto no es una esgrima dialéctica equivocada la metáfora señores esto es una selección de personal que nosotros con nuestro voto vamos a elegir cuál de ellos va a ser el presidente de una hipotética empezó que se llame España S A por lo tanto dejen ver la selección de personal bien y sobre todo los humos a los otros dejadnos elegir bien porque los jugamos mucho

Voz 0027 07:28 Manuel Campo Vidal muchísimas gracias por estar en la SER buenos días