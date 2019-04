Narciso Michavila: "El debate será decisivo especialmente para el reparto del voto en la derecha"

Voz 1582

00:12

una campaña plana qué somos ante la Semana Santa si el elector la todas las selecciones como muy muy contará para contar pasó no yo creo que los dos debates van a ser decisivos la pena es que no podemos una encuesta el el impacto en el voto nulo podrá ir porque todavía seguimos con una una ley electoral del siglo pasado la verdad es que en esa campaña tan caótica ETA tan peculiar se está poniendo en evidencia que seguimos en los André no Siglo XXI seguimos con leyes demasiado anticuadas el hecho por ejemplo de que hay un partido que las encuestas no está dando un diez por ciento del voto como es Vox que no tenga posibilidades bacterias absurdo o que España sea de las pocas remodelaciones que no haya debates cara a cara entre los dos posible el presidente del Gobierno también es bastante absurdo yo creo que aquí los políticos deberían de de ponerse las pilas cambiar la ley para que el elector tenía la máxima información en debates en encuestas que no es hermosa aquí un día tras otro cambiando permanentemente y además poniendo a los medios de comunicación también