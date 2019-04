¿Eres capaz de resolver el enigma del pastor y las ovejas?

Voz 1 00:00 si usted está en la carretera de camino a su destino vacacional escucha un ruido en el cielo sepa que no se trata de un dron de la DGT es el sonido de su helicóptero del mal

Voz 1 00:42 profesor Letona director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán de Torrelodones muy buenos días vuelos de unos Pablo sabe usted bien que en esta casa yo soy el único que siempre se alegra de Berlín esto pero debo decir que me parece muy mal que venga usted ostentando este estudio porque lo primero que ha hecho al sentarse en la mesa sido sacar un bolígrafo que ha robado de su último crucero

Voz 5 01:05 con el primero regalar regalaron pero en el cruce menos regalaron

Voz 6 01:10 pues cero porque era hay que más había gastado en el trascurso de de del recorrido no ha habido

Voz 1 01:19 mira mi bolígrafo puede escribirlo

Voz 7 01:20 la Audiencia no es un beach que es un beach que he hecho polvo mordido eh pisoteado una gala que llaman de mí

Voz 6 01:28 ve usted me queda bien pero es verdad que hoy

Voz 7 01:32 hoy ha entrado en el me siento yo con poco senté inferior no lo puedo negar bueno pero yo creo que lo importante es ser como todos no bueno Salomé ático no como las que nos llaman a nosotros eso es gente sin ninguna precio por si tenemos si tenemos sí pero no

Voz 5 01:47 a saludarles todavía porque tenemos que resolver un piensan mucho menos que la semana pasada

Voz 1 01:51 esto es usted propuso la semana pasada aún piensa mucho cuyo enunciado es el sesenta por ciento de todos los alumnos de un colegio juega al fútbol el cuarenta y cinco por ciento al baloncesto y quince por ciento del quince por ciento lo hace a las dos cosas preguntaba usted qué porcentaje de esos alumnos

Voz 5 02:06 no juega a nada bueno por las respuestas pues la verdad es que bastante bien era yo creo que era fácil porque ha habido cientos de respuestas casi todas ellas han sido han sido acertadas como la de Marisa Lázaro la de luz de Lourdes Martín o Miguel Pereira así que enhorabuena gente que saben matemáticas bueno yo no hace falta saber matemáticas para resolver este pero por lo menos yo diría que para hacerlo de forma elegante sí bonita hay que conocer el llegarán más deben usted ha tenido un dibujito yo he traído fichó con lo van a entender vale tras damos dos

Voz 6 02:37 los que son secante es decir que tienen una parte común es decir uno de los círculos dice fútbol sesenta por ciento en el otro dice todo esto cuarenta y cinco por ciento en la intersección de ambos dice quince por ciento porque son

Voz 5 02:56 todos lo son unos que juegan tanto al fútbol a las dos coma escuelas

Voz 6 03:00 entonces cuál es el área que cubren los dos círculos pues muy sencillo el algunos digo son sesenta menos quince que es cuarenta y cinco o cuarenta y cinco menos quince treinta correr sumando estas dos áreas da setenta y cinco estimado asuma la intersección que es quince Nos da noventa Clarín noventa por ciento juega a algo luego del universo que es cien el resto es decir el diez por ciento no juega nada que es lo que yo he hecho siempre

Voz 1 03:32 o en sus problemas siempre queda una pregunta sin responder qué pasa con ese por ciento a qué juegan en

Voz 5 03:36 hace ganar durante el recreo nada no no no no

Voz 8 03:39 no no no perdón es que yo siempre

Voz 9 03:42 yo lo matemáticos yo no entiendo cómo

Voz 10 03:45 o se juega al fútbol baloncesto

Voz 5 03:47 o no hay nada que hacer en la vida dolorosos como Alan García no hombre no trabaja el hombre no no me parece que a ustedes los recreos clases yo en los recreos leía libros

Voz 1 03:57 muy bien lo que tienen que hacer si quieren llamar este programa con Gareth con garantías como creo que habrá hecho aunque no no lo tengo claro el nuestro oyente que es Gerardo desde Madrid Gerardo buenos días Gerardo el piensa mucho era fácil pero teniendo en cuenta los precedentes de cómo han salido de esta sección otros oyentes que ha llamado antes que tú no sé si hoy lo tuyo va a ser también un calvario teniendo cuenta que estamos en semana santa profesor letona bueno

Voz 7 04:23 te previsto eh yo tengo grandes problemas para Gerardo yo tengo previsto problemas sentí sin osea dado que voy viendo que aquí en este país nadie sabe matemáticas y además les da lo mismo al porque dicen oiga que escribe Quijote la gente es le daría vergüenza no saber que fue Cervantes pero pero vamos el cambio de dices le dices como la vez pasada una terna agónica agónica no tienen ni puñetera idea de lo que es externa detona consiga dar un mitin aquí aprovechando que estamos en campaña si venga

Voz 5 04:55 vamos a ver leer compró el general votará Genaro perdón Pablo Gerardo así un triángulo tiene dos ángulos de sesenta grados de qué tipo es no que Deco hoy a Gerardo por lo menos disimula no se dedicaba dos dos a los sesenta grados como en la suma de los tres con ciento ochenta el otro es de sesenta también con lo cual si tiene tres algunos iguales quiere decir que tiene traslados igual cuando se tiene tres dos iguales es un triángulo X cero X hetero Gerardo en cualquier caso la los iguale me bueno eso sí pero no lo lo saben eso sí todo el mundo todo no y además

Voz 1 05:42 sabe has dicho sin pensar doce les muy rápido para mí ya tiene mérito es decir por lo menos ya sabes qué tipo de triángulos existen por lo menos sabe claro

Voz 5 05:49 a la que no cuál es el tipo de que llegan con lo que existe en esos trenes Elkin laten oyen el rectángulo toma ya bomba pero lo sabía lo sabía a retazos él es Calais no él es Khaled no tres La dos distinto cómo salir al profesor letona cuando alguien si no no no no no no yo es que demuestra que en este país nadie sabe matemáticas nadie y además aquello de darles Huelva es lo que tiene que encima no les da vergüenza bueno vale la oportunidad Gerardo por favor hay sustantivos que se emplean en matemáticas y en el lenguaje coloquial osea que está está a medio camino entre las letras y las ciencias Gerardo así que igual escapan

Voz 6 06:29 puede decir alguno algún sustantivo que siempre matemáticas tienes lenguaje coloquial

Voz 1 06:35 es decir términos matemáticos que usemos también en nuestra vida

Voz 5 06:41 todavía hay que explicar a la gente lo que es coloquial Paulo se dejaremos que Gerardo responde

Voz 12 06:50 no es un conjunto por ejemplo

Voz 5 06:52 un poco con Tommy mal

Voz 13 06:55 hombre no no eso está bien

Voz 11 06:57 si bien es la costumbre

Voz 13 07:02 además el conjunto que más

Voz 11 07:06 hubo más Numan no hay mal hay uno que tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo ahora con nuestra relación bueno con con lo que tú estás escuchando hecho

Voz 14 07:16 el no sé

Voz 11 07:18 que has puesto hasta mañana Gerardo para escuchar hoy por hoy

Voz 14 07:22 la yo

Voz 5 07:26 qué te parece el adiós adiós adiós adiós de una conferencia por ejemplo el pie mar hombre pero vamos a ver te juro prisma entorno perímetro

Voz 12 07:36 pero el polígono

Voz 5 07:39 ah mira ese no sé lo que ocurrió letona Leonardo nombre vale vale si se había ocurrido todo si es que de verdad tercer problema señor Letter no hablamos apresamientos de pensar que tendremos que pensamiento

Voz 15 07:50 que no es no hay que responder como no lo haría de forma lógica

Voz 6 07:56 con un problema mi atención bueno pues era un edificio se llama año esos doce pisos son los meses del año como se llama el ascensor Gerardo tengo mucha confianza puesta en pie

Voz 13 08:13 la verdad

Voz 5 08:14 no como es la siguiente

Voz 13 08:17 si la propuesta es buena

Voz 9 08:19 pues yo cuando bajó de la octava planta deprisa lo llamo apretar

Voz 13 08:24 los botón apretando un botón

Voz 5 08:28 da igual cómo se ve los pisos Gerardo el ascensor siempre se llama igual apretando el bueno vale otro más vengáis

Voz 13 08:33 lo que cuanto más se tiene menos se posee cuanto más se tiene menos se posee ese es el caso de Pablo osario el tiempo no

Voz 6 08:47 muy bien la solución es la pobreza cuanto más pobres es

Voz 1 08:51 lo que ha dicho usted que eso es lo que me pasó a mí porque no tengo un bolígrafo de MSF claro hecho publicidad bueno pero va ustedes la publicidad por la vida no pelos bolígrafo que asegura que le regalaron yo estoy seguro no ha sustraído a usted

Voz 6 09:03 a regalaron es que fui el que más se gas durante todos los uno cero bueno segundo según no pensamiento lateral que es lo que cuanto más se tiene no

Voz 5 09:13 o lo que es lo que

Voz 6 09:16 está al final de todo

Voz 13 09:20 Don

Voz 6 09:22 vamos a ver si la pregunta es qué es lo que está al final de todo usar después de varias respuestas porque la ONU podría valer por ejemplo no hombre ser punto interrelación claro en la pregunta en la pregunta que es lo que hay que escuchar bueno e Gerardo no es que yo soy de tu equipo no

Voz 12 09:38 aquí yo creo que el punto valía

Voz 5 09:41 punto a mí me vale vale vale lo que que lo hubiera valido de la gana qué más da si además que no le vale nada si hubiera dicho la intervención el días habría inventado algo para desacreditar para la esperanza pero no

Voz 12 09:53 no lateral clara no hay que pasarse de la tele

Voz 5 09:56 vamos al problema de la semana que lo el lo voy a ser yo pero quieres que lo responda Gerardo no este es el piensa mucho así que hemos Gerardo a ti ya te vamos a despedir no ha salido mal parado del todo eh o le doy un suspenso pero clarísimo no sabe qué dice dice que te vean pues sí pero no Stephanie pero sabe que el Quijote lo escribió Cervantes así que todas estás aprobado en mi corazón pero no estamos un abrazo Gerardo gracias por llamar adiós Adelardo profesor lo tenemos al tan pálido le vamos a despedir pero antes déjeme que le al piensa mucho su intención es que la gente pases toda esta semana dándole vueltas a la sombra de este

Voz 6 10:32 el problema no es ese el problema es precioso lo digo para todos los que tengan interés para los que quieran ponerlo en el aula a sus alumnos escuchas no tomen nota después cuando lo quieren subir lo porque luego los suben cuando les da la gana pero los que ya sabéis subirlos lo antes posible para que las

Voz 15 10:49 que te puedas defender leerlo ir resolverlo

Voz 1 10:52 el problema es preciso cuando el profesor lo tenéis se compra una vez precioso es que es muy muy complicado normalmente a usted un problema parece bonito cuando decir una solución inteligente pero vamos allá Leandro Un pastor no sabe cuántas ovejas tiene pero sabe que la mitad de ellas serán sacrificadas que una tercera parte de las sacrificadas serán vendidas y que una quinta parte de las que no sacrifique las regalará cuál es el número de ovejas que puede tener el país

Voz 7 11:18 el mínimo número de ovejas eh

Voz 1 11:21 cuál es el mínimo número de ovejas que puede tener el

Voz 5 11:24 venga ya tiene usted que lo leo otra nube de Si bueno El Pastor no sabe cuántas ovejas tienen no tienen idea tiene las orejas por ahí no las ha contado

Voz 1 11:31 siguiendo pero sí que sabe que tiene que sacrificar a la mitad de ellas tramitadas van a ser sacrificadas que una tercera parte de esas que van a ser sacrificadas también serán vendidas y que una quinta parte de las que no sacrifique las regalará tenemos

Voz 6 11:44 es con esos datos cuál es el pastor no va a tener mira señor retener no no el nuestro siguiente si cuáles son en número de ovejas mínimo que puede tener el pastor porque luego puede haber otros otros que no sea

Voz 1 11:57 sí cree que si cree usted que sabe la respuesta a este piensa mucho Escribano hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com profesor letona muchísimas gracias

Voz 5 12:06 encima me he dado una gracias hasta la semana que viene hasta la semana que viene