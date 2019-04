"¿Cómo pretenden que volvamos a unas casas que hace 8 años dejamos porque no eran adecuadas para nosotros?"

Voz 0861 00:00 bueno antes de nada nos vamos a ir hasta Alcorcón allí cerca de un centenar de vecinos casi todos ellos octogenarios estén a punto de quedarse sin su casa bueno la historia es de traca hace varios años estos vecinos cambiaron sus pisos por unas viviendas públicas accesibles y adaptadas a su edad pues bien una década después la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcorcón quebró llevaron juzgado ha decidido que estás cien viviendas también tiene que quedarse vacías para poder hacer caja con ellas y saldar la deuda con los acreedores bueno cena practica supone que estos vecinos tienen ahora dos meses para volver a sus antiguas casas o comprar las actuales saludamos a Juan Manuel López qué tal buenas tardes

Voz 1 00:44 buenas tardes bueno lo primero y si no le importa que era tiene usted yo tengo

Voz 2 00:50 ahora el mal yo voy a cumplir ochenta y seis años

Voz 0861 00:54 usted vive con su mujer e le pregunto Juan Manuel que supondría para usted ahora mismo tener que regresar a su antigua casa

Voz 2 01:02 pues mire yo le voy a explicar un poco yo el piso mío que es aquí en Torres Bellas es un tercer piso digamos casi tirando a un cuarto a mí me costaría mucho trabajo tener que subir pero mi señora ya hace años dio un derrame cerebral unísono estuvo que si va uno se llama entonces ella va en silla de ruedas

Voz 0861 01:37 Manuel entiendo que usted cambio ese piso piso sin ascensor por el que tienen ahora mismo que entiendo que es mucho más cómodo para para ustedes cuánto tiempo llevan viviendo allí y sobre todo como de cómodas para usted ese mantener ahora mismo allí su vida

Voz 2 01:53 bueno pues aquí mi vida pues bien porque claro digamos tenemos la plaza de garaje que es también con salida a los válidos claro lo cual no la traigan a mi mujer a ese piso eh estamos viviendo ahora donde no quieren echar o vender entramos Salgada G y luego ya tuvimos al piso no es

Voz 0861 02:22 nosotros estamos viviendo

Voz 2 02:24 la aquí ya siete años con un contrato vitalicio que se hizo confianza que la empresa que que que venciera desaparezca hago por lo que sea

Voz 0861 02:35 lo decía antes eh a ustedes le dan dos opciones una la de regresar a su antigua casa o comprar la actual le pregunto Juan Manuel que usted tiene ahora mismo como para comprar el dos meses el actual piso

Voz 2 02:46 no no no absolutamente mil tengan cuenta de que como co comprenderá soy jubilado yo tengo una pensión de ciento y pico euros que casi no me llega para comer para comer me enciende mi señora también cobra jubilación que son cuatrocientos Vico pero también hay que pagar en el centro de le va a ella yo no tengo ese dinero para

Voz 1 03:17 a ese piso cuánto le pide Juan Manuel Saavedra o si no no se lo puedo decir

Voz 2 03:25 me PDL por el piso ciento veinte mil euros masiva yo ese dinero no lo tengo no lo tengo puedo pagarlo como es lógico tampoco puedo sacar un crédito porque a mí ya a mi edad no me lo dan también

Voz 0861 03:45 Manuel de esas dos opciones que les ponen sobre la mesa que van a hacer ustedes el usted y su mujer

Voz 2 03:50 pues pues no lo sabemos los tendríamos que ir a una residencia Cinema sino la crucé ven que me tendría que yo también con ella como es lógico porque yo poco más o menos me puedo manejar pero ella no ella hay que llevarla en silla de ruedas caro entonces claro me tengo otra si has Michel se Jarvis pues tampoco pueden hacer frente a a eso vamos

Voz 0861 04:21 desde luego es una cosa más eh Juan Manuel ya para para terminar en claro también quería preguntar porque el caso que que están atravesando ustedes lo recordamos son cien vecinos ahora mismo en esta situación se ha movido también mucho a nivel político le quiere pero también el Ayuntamiento de Alcorcón que dice de todo esto les están ayudando de alguna forma

Voz 2 04:39 no no no no absolutamente nada absolutamente nada es lo que pasa que el Ayuntamiento de Alcorcón por lo que sea según él de una en una reunión que ha habido ahora de los políticos defendiendo la causa nuestra también tienen en investigar en el Juzgado de aquí de Alcorcón ver donde se ha gastado tanto dinero el señor alcalde porque luego eh esto es una vergüenza cómo está aquí en el Ensanche Sur e con la cocción de la recogida de basura de todo me entiende

Voz 0861 05:24 pues Juan Manuel López de verdad muchas gracias por atendernos suerte vamos a seguir muy pendientes aquí en la Cadena Ser de lo que ocurra con con todos ustedes les damos las gracias por atendernos de verdad mucha luz vale mucho